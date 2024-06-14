Как да използвате асинхронната видео комуникация, за да подобрите дистанционната работа

Знаете ли, че над 70% от срещите пречат на служителите да си свършат работата? Това важи особено за тези, които работят дистанционно.

Въпреки че видеоконференциите могат да помогнат за поддържането на връзка между отдалечените екипи, те трябва да бъдат структурирани ефективно, за да се избегне загуба на време и да не се предизвиква неудовлетвореност.

Има ли решение, което позволява по-ефективна комуникация? Разбира се! Асинхронната видеокомуникация може да е точно това, от което се нуждаете. Този подход ви дава по-голям контрол над разговорите и управлението на времето, като минимизира закъсненията и подобрява ефективността.

Готови ли сте да подобрите комуникацията на работното си място? Нека разгледаме как асинхронната видеокомуникация може да ви помогне!

Разбиране на асинхронните и синхронните видеокомуникации

Има два основни типа видеокомуникация в отдалечените екипи: синхронна и асинхронна.

Синхронната видеокомуникация е обмен на видео и аудио в реално време между две или повече лица. Тя е като разговор лице в лице, но виртуален. Помислете за платформи за видеоконферентна връзка като Zoom или Google Meet – всички са онлайн и общуват едновременно. Тя е от жизненоважно значение за сътрудничеството в реално време, мозъчната атака и бързото вземане на решения.

За разлика от тях, асинхронната видеокомуникация е обмен на предварително записани видеосъобщения, вместо видеоразговори на живо. Това е видеоинформация, споделяна при поискване, която позволява на получателите да я консумират, когато им е удобно.

За разлика от синхронната комуникация, която изисква всички страни да присъстват едновременно, асинхронните видеосъобщения не изискват незабавен отговор. По същество вие оставяте видеосъобщение, до което може да се получи достъп и да се прегледа по-късно, като комбинирате удобството на чата с ефективността на видеоразговорите.

Блогът Remote добре отразява асинхронната работа:

Асинхронната работа е проста концепция: направете колкото можете с това, което имате, документирайте всичко, прехвърлете собствеността върху проекта на следващия човек, а след това започнете да работите по нещо друго.

Асинхронната работа е проста концепция: направете колкото можете с това, което имате, документирайте всичко, прехвърлете собствеността върху проекта на следващия човек, а след това започнете да работите по нещо друго.

Синхронно или асинхронно? И двата метода са подходящи за работа от разстояние, но асинхронното видео взаимодействие може да доведе до нови възможности за работа. Намирането на правилния баланс между синхронна и асинхронна видео комуникация е ключът към максимизиране на производителността и ангажираността на екипа в среда на работа от разстояние.

Разлики и сравнения между синхронна и асинхронна комуникация

Нека се запознаем с разликите между синхронната и асинхронната комуникация и как те определят начина, по който се свързваме и сътрудничим.

Аспект Синхронна комуникация Асинхронна комуникация Време Провежда се в реално време, което изисква незабавното присъствие на всички участници Провеждат се със закъснение, което позволява на участниците да отговорят, когато им е удобно. Примери Срещи на живо, видеоразговори, телефонни разговори, онлайн чат сесии, незабавни съобщения, поддръжка на клиенти на живо Имейли, записани видеоклипове, съобщения, публикации в социални медии, блогове Интерактивност Висока интерактивност, незабавна обратна връзка По-ниска интерактивност, забавена обратна връзка Гъвкавост По-малко гъвкави, изискват участниците да са на разположение едновременно По-гъвкави, позволяват на участниците да отговарят, когато им е удобно Сътрудничество Идеално за бързо вземане на решения и сътрудничество в реално време Подходящо за задачи, изискващи обмислено разглеждане и подробни отговори Разсейващи фактори По-податливи на разсейване поради характера на реалното време По-малко податливи на разсейване, тъй като отговорите могат да се дават след концентрирана работа Изисквания за свързаност Изисква стабилна и надеждна интернет връзка Работи дори при прекъсната или ограничена интернет връзка

Предимства на използването на асинхронна видео комуникация

Дистанционната работа става все по-разпространена, като 12,7% от пълноработните служители работят от дома си към 2023 г. Очаква се тази тенденция да продължи, като се прогнозира, че до 2025 г. 32,6 милиона американци ще работят дистанционно, което представлява около 22% от работната сила.

В отговор на тази тенденция компаниите търсят по-ефективни форми на комуникация, за да ангажират дистанционните служители.

Макар че комуникацията лице в лице е ценна, организирането на видеоразговори, които да се съобразяват с графиците на всички за всяка дискусия или съобщение, не винаги е възможно. Невербалните сигнали обаче влияят върху начина, по който се интерпретира вашето съобщение, така че напълно да се откажете от взаимодействието лице в лице също не е идеално.

Ето някои от предимствата на използването на асинхронна комуникация:

1. Опростява сътрудничеството между различни часови зони

Планирането на срещи на живо за екипи в различни часови зони е предизвикателство. Асинхронните срещи позволяват на екипите да комуникират безпроблемно, без да се налага да координират натоварени графици и различни работни часове.

2. Повишава гъвкавостта

Гъвкавите условия на работа предлагат по-голяма гъвкавост и контрол над графика ви. Въпреки това, ден, изпълнен с задължителни срещи, може да ограничи способността ви да структурирате работния си ден. Асинхронното видео може да намали броя на срещите, като ви дава по-голям контрол над деня ви и ви позволява да се съсредоточите върху задачите си.

3. Повишава производителността

Асинхронните срещи ви позволяват да консумирате видео съдържание, когато ви е удобно.

Например, ако сте най-продуктивни сутрин, можете да гледате видео и да давате обратна връзка, когато сте най-бодри, вместо да се мъчите да го направите в края на деня.

4. Улеснява справките

Можете да спрете асинхронните срещи, за да си вземете почивка, да си водите подробни бележки или да прескочите до съответните части от видеото.

Това улеснява справянето с важна информация или прегледа на раздели, по които имате въпроси.

5. Гарантира сигурност

За щастие, повечето съвременни асинхронни комуникационни инструменти имат вградени функции за сигурност, които защитават вашите данни и взаимодействия.

Често се изисква парола за достъп до видеозапис или се ограничава достъпът до определени членове на екипа, за да се запази сигурността на поверителните данни.

6. Подкрепя психичното здраве

Асинхронната работа намалява стреса, като ви позволява да поставяте граници, да обработвате по-добре информацията и да давате приоритет на психическото си здраве.

Това създава среда, в която може да процъфтява дълбока, непрекъсната работа, подобрявайки общото благосъстояние.

10 стратегии и най-добри практики за асинхронна видео комуникация

Основната цел на бизнес комуникацията е да се създаде платформа, която да държи всички информирани и да насърчава свободния обмен на информация.

Все пак, управлението на разпръснати екипи представлява предизвикателство, особено при внедряването на ефективни асинхронни методи за комуникация, които да отговарят на различни часови зони и графици.

Ето 10 стратегии и най-добри практики за асинхронна видео комуникация:

1. Използвайте инструмент за видеокомуникация

За да се отличавате в асинхронната комуникация, се нуждаете от инструмент, създаден да подобри яснотата и ефективността. Използвайте мощен софтуер за сътрудничество, като ClickUp, за да осигурите прозрачност за вашите отдалечени и хибридни екипи.

Като платформа за управление на проекти „всичко в едно“, ClickUp е съобразена с вашите нужди в различни индустрии и случаи на употреба. Независимо дали вашият екип се нуждае от помощ с управлението на продукти или маркетингови кампании, ClickUp помага за консолидиране на работата, опростяване на комуникацията и безпроблемно управление на задачите. Ето някои функции на ClickUp, които могат да ви помогнат да улесните асинхронната комуникация:

ClickUp Clips

Имате нужда да съобщите сложни инструкции или да дадете подробна обратна връзка? ClickUp Clips е функцията, от която се нуждаете!

Този вграден инструмент за запис на екрана ви позволява да предадете ясно вашето послание, като споделяте записи на екрана, което елиминира необходимостта от дълги вериги от имейли или лични срещи. Той е идеален за демонстриране на процеси, обясняване на задачи и подчертаване на конкретни проблеми.

Тонът ви може лесно да бъде погрешно разбран при изпращане на съобщения, особено с хора, които говорят на различен диалект или са от различна култура. Ето защо създаването на възможности за комуникация в различни формати, включително текстови, аудио и видео съобщения, е от съществено значение за осигуряване на яснота и избягване на погрешни интерпретации.

Записвайте и споделяйте безпроблемно екранни снимки, прозорци на приложения или раздели на браузъра в рамките на задачите, като използвате ClickUp Clips.

Чрез съчетаването на Clips с ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, можете също така:

Транскрибиране на записи

Прегледайте транскриптите

Копирайте фрагменти за други контексти

Превърнете описанието на клиповете в действителен списък със задачи

Преминаване към конкретни времеви отметки

Това улеснява прегледа и позоваването на важни моменти, без да е необходимо да се гледа цялото видео.

За по-интерактивна комуникация заедно с вашите екранни записи, ClickUp се интегрира безпроблемно с ClickUp Chat View, който е специално проектиран за асинхронна работа. Не е нужно да преминавате през сложни процедури, за да намерите съобщенията, а можете лесно да ги прегледате и да предприемете действия по тях на свой собствен темп.

ClickUp предлага и други усъвършенствани функции за асинхронно цифрово сътрудничество, които допълват Clips, като например ClickUp Tasks, което включва вложени коментари, чрез които екипите могат да обсъждат идеи.

Разширение за Chrome на ClickUp

Тази функция за запис на екрана е достъпна чрез разширението ClickUp Chrome, което позволява удобно записване на съобщения и производствени кадри, без да се налага преминаване към друга платформа. Тази безпроблемна интеграция помага за поддържане на потока и непрекъснатостта на работата ви, като гарантира, че цялата ви комуникация е централизирана и лесно достъпна.

ClickUp Brain

Автоматизирайте актуализациите на standup с ClickUp Brain

ClickUp Brain може да ви служи като AI мениджър на знания, AI мениджър на проекти и асистент за писане, в зависимост от вашите нужди. Той може значително да ви помогне с асинхронната комуникация, като обобщава срещите и съобщенията за вас. Например, традиционните кратки срещи могат да пречат на концентрираната работа. ClickUp Brain предлага решение за бързи актуализации на екипа, без да се жертва производителността.

Три бързи съвета за внедряване на асинхронна комуникация

Преминаване към кратки видеоклипове : Членовете на екипа могат да записват кратки актуализации за своя напредък, пречки и предстоящи задачи. Тези актуализации могат да се подават чрез текстови съобщения, гласови бележки или кратки екранни записи.

Консолидирайте и споделяйте : Използвайте инструменти като : Използвайте инструменти като ClickUp Brain , за да събирате и организирате индивидуални актуализации. Той може дори да автоматизира процеса, като подканя членовете на екипа да предоставят ежедневни актуализации въз основа на предишни входящи данни.

Прегледайте, когато ви е удобно: Членовете на екипа могат да прегледат обобщените актуализации в свое собствено темпо, което елиминира необходимостта от участие в специална среща.

Този подход насърчава концентрираната работа, като позволява на членовете на екипа да структурират по-добре работните си дни.

ClickUp е проектиран да поддържа екипи, които работят заедно в реално време или комуникират асинхронно, като гарантира, че всички комуникационни нужди са задоволени в рамките на една платформа.

2. Осигуряване на обучение

Въвеждането на асинхронна комуникация често означава внедряване на нови инструменти – като ClickUp – на работното място. Важно е да не се приема, че членовете на екипа вече са запознати с тези инструменти, особено по отношение на най-ефективното им използване.

Предоставянето на обучителни материали, като документи и видеоклипове, и определянето на ясен контакт за въпроси може да спомогне за гладкото внедряване.

Създавайте и споделяйте материали за обучение с помощта на ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете материали за обучение. Създайте документ за обучение, добавете изображения и може би дори списък с ключови точки. ClickUp Docs ви позволява дори да записвате видеоклипове директно в документа, като използвате ClickUp Clips!

След като документът за обучението ви е готов, споделянето му е лесно. Задайте разрешения, така че подходящите хора да имат достъп, или ако информацията е обществено достояние, я направете достъпна за всички чрез линк. Сега вашите стажанти могат да учат в свое собствено темпо.

Съвет от професионалист: Обявете ресурса в канал в Slack или споделена платформа за съобщения, за да държите всички в течение.

3. Поставете ясни цели

Преди да създадете асинхронно видео, определете неговата цел и какво искате да постигнете. Независимо дали целта е да информирате, обучавате или убеждавате, ясната цел ще насочи съдържанието и ще гарантира, че то е подходящо за аудиторията.

Например, ако създавате обучително видео за нови служители, вашата цел може да бъде да ги запознаете с корпоративната култура и политики.

4. Създайте технологични насоки

Въвеждането на основни правила за работа с технологии, включително насоки за асинхронни канали за комуникация, е чудесна идея. Тъй като много хора използват лични устройства за достъп до тези канали, може да са необходими нови мерки за сигурност, като VPN, за да се защитят данните на компанията.

Решете какво искате да приоритизирате в асинхронните си видеоклипове и незабавни съобщения, защото не всички съобщения могат да бъдат асинхронни по всяко време.

Например, можете да решите, че всички нови съобщения трябва да бъдат разгледани до края на следващия работен ден. Може би можете да създадете виртуален канал Slack за дискусии извън темата!

5. Практикувайте прозрачна комуникация

Доверието може да намалее, когато комуникацията се прехвърли предимно към асинхронни канали, особено ако членовете на екипа работят дистанционно. Култивирайте култура на радикална прозрачност, като поддържате постоянна отворена и честна комуникация с всеки член на екипа си.

Например, представете си, че управлявате проект с разпределен екип. Вместо да споделяте актуализации само по време на планирани срещи, можете да използвате споделен ClickUp Doc, за да поддържате дневник на проекта.

Актуализирайте редовно този дневник с напредъка, предизвикателствата и следващите стъпки. Насърчавайте членовете на екипа да добавят своите приноси, мисли и обратна връзка. Това ще държи всички информирани за състоянието на проекта, взетите решения и всички срещнати препятствия, като ще насърчи чувството на доверие и сътрудничество.

6. Бъдете кратки

Вниманието е краткотрайно, особено в дигитална среда. Поддържайте видеоклиповете си кратки и concise, като се фокусирате върху ключовото послание или информацията, която искате да предадете.

Избягвайте ненужни подробности или дълги обяснения. Например, ако създавате демонстрационно видео за продукт, фокусирайте се върху подчертаването на ключовите характеристики и предимства, вместо да влизате в изчерпателни подробности за всеки аспект на продукта.

Съвет от професионалист: Споделете транскрибирани бележки или подчертани текстове заедно с видеото, за да предоставите допълнителен контекст.

7. Поискайте обратна връзка

Насърчавайте членовете на екипа си да експериментират с нови инструменти и да дават обратна връзка. Реалността на място може да се различава значително от вашето възприятие като лидер или мениджър.

Освен това, поканете ги да споделят своите гледни точки относно комуникацията на работното място и работните процеси по проектите и предложете начини за подобряването им. Когато търсите обратна връзка чрез асинхронни видеоклипове, ClickUp Proofing може да ви бъде от полза. То ви позволява да добавяте бележки към изображения, видеоклипове и PDF файлове и да създавате пространство за подробна обратна връзка.

Улеснете обратната връзка и одобренията, като добавяте коментари директно към прикачените файлове към задачите с ClickUp Proofing.

Ето как ClickUp Proofing помага:

Работете с PNG, GIF, JPEG, WEBP, видео файлове и PDF файлове

Присвойте коментари на членовете на екипа, за да посочите кой трябва да предприеме действие

Уверете се, че обратната връзка е лесно достъпна по-късно, като предоставяте записи от работата си.

Спестете време, като посочите точно какво обсъждате с екипа си

8. Не се страхувайте от прекомерна комуникация

Тъй като получателите могат да се занимават с съобщенията, когато им е удобно, предоставянето на цялата необходима информация предварително помага да се гарантира яснота и да се намали необходимостта от последващи въпроси.

В този контекст прекомерната комуникация може да бъде полезна, тъй като позволява на получателите да разберат напълно съобщението и да предприемат необходимите действия без забавяне. Този подход гарантира ефективност и ефикасност в асинхронната комуникация, допринасяйки за по-гладки работни процеси и подобрено сътрудничество.

9. Поддържайте професионален тон

Въпреки че асинхронната комуникация е по-гъвкава, поддържайте професионално поведение във вашите видеоклипове. Облечете се подходящо и говорете ясно и уверено. Избягвайте да използвате жаргон или неформален език, освен ако това не е подходящо за вашата аудитория.

Ако създавате видео за вътрешна комуникация в компанията си, може да използвате по-неформален тон, отколкото при създаването на видео за външни заинтересовани страни.

10. Не превръщайте асинхронната комуникация в синхронна

Поддържайте асинхронната комуникация асинхронна! Например, ако започнете да си разменяте бързо имейли с колега, всъщност използвате имейла синхронно, създавайки прецедент за бъдещи взаимодействия.

Липсата на ясни насоки може да замъгли границите и да обърка очакванията за комуникация. Поддържането на асинхронния характер на комуникацията е важно, за да се гарантира, че всички разбират и спазват договорените срокове.

Надяваме се, че тези съвети за работа от дома и най-добрите практики за асинхронна видеокомуникация ще ви помогнат да подобрите производителността и сътрудничеството в работната си среда.

Чрез прилагането на тези стратегии можете да използвате асинхронни комуникационни инструменти като ClickUp, за да опростите работните процеси, да подобрите комуникацията в екипа и да постигнете целите си по-ефективно.

Потенциални рискове и как да ги намалите

Без съмнение, асинхронните видео инструменти предлагат гъвкавост и удобство за дистанционно сътрудничество.

Тези предимства обаче са свързани с потенциални рискове, които трябва да отстраните, за да осигурите гладко и сигурно сътрудничество.

Нека разгледаме някои от тези рискове и да проучим начини за тяхното намаляване.

Анализ на проблема със „Zoombombing“ в синхронните видеоразговори

Преди да продължим, трябва да разберем какво е „zoombombing“!

Zoombombing се отнася до неразрешено проникване във видеоконференция или конферентна връзка. Макар че асинхронната видеокомуникация обикновено не е изложена на този конкретен риск, могат да възникнат други форми на неразрешен достъп или нарушения на данните.

За да предотвратите такива нарушения, уверете се, че избраната от вас платформа предлага надеждни функции за сигурност. Обмислете използването на криптиране от край до край, изискване на силни пароли и внедряване на контрол на достъпа. Обучете екипа си за важността на практиките за сигурна комуникация и поддържайте актуални протоколите си за сигурност.

Значението на сигурността и поверителността на данните във видеокомуникациите

Сигурността и поверителността на данните, включително асинхронните видео инструменти, са важни за всяка комуникация.

За да защитите чувствителната информация, използвайте платформа, която отговаря на изискванията за защита на данните, като GDPR или CCPA. Криптирайте видеофайловете си в покой и при пренос и ограничете достъпа само до упълномощен персонал.

Освен това, редовно преглеждайте и актуализирайте мерките си за сигурност, за да избегнете потенциални заплахи.

Ако вече използвате ClickUp на работното си място, добавете ниво на сътрудничество, като изберете Zoom Integration на ClickUp, за да провеждате срещи в ClickUp.

Тази интеграция може да подобри сигурността по няколко начина:

Централизирана комуникация : Чрез организирането на Zoom срещи в ClickUp вие централизирате комуникацията и намалявате необходимостта от преминаване между различни платформи, което потенциално минимизира риска от нарушения на сигурността.

Контрол на достъпа: Интеграцията на ClickUp с Zoom предлага допълнителни функции за контрол на достъпа, което ви позволява да управлявате участниците в срещите по-ефективно и да намалите риска от неоторизиран достъп.

Криптиране на данни: И ClickUp, и Zoom дават приоритет на сигурността на данните и предлагат криптиране за комуникация и споделяне на файлове. Като ги използвате заедно, можете да гарантирате, че вашите срещи и споделените данни остават защитени.

Консолидирани мерки за сигурност: И двата инструмента редовно актуализират мерките си за сигурност, за да се справят с възникващите заплахи. Интегрирането им ви позволява да се възползвате от комбинираните им усилия за повишаване на сигурността.

Следвайки тези мерки за сигурност и съвети за Zoom, можете да направите дистанционната работа по-лесна и по-сигурна за вас и вашия екип.

Започнете асинхронна видео комуникация с ClickUp

Макар синхронната комуникация да се счита за „норма“, има по-добър начин!

Асинхронната комуникация предлага по-голяма гъвкавост и може да намали стреса за вашите служители. Тя също така помага за постигане на баланс между работата и личния живот на дистанционните работници, като облекчава натиска да бъдат постоянно свързани.

А ако искате да оптимизирате асинхронната си комуникация, защо да не се възползвате от ClickUp?

ClickUp предлага различни функции за подобряване на сътрудничеството в екипа, включително управление на задачи, споделяне на файлове и запис на екрана. Тези инструменти могат да помогнат на вас и вашия екип да поддържате организация, да комуникирате в свой собствен ритъм и да постигате целите си по-ефективно в среда на дистанционна работа.

Опитайте ClickUp безплатно, за да увеличите производителността и да спестите ценно време на екипа си!

Често задавани въпроси (FAQ)

Каква е разликата между асинхронно и синхронно видео?

Асинхронното видео включва предварително записано съдържание, което зрителите могат да гледат в свое собствено темпо, като записани лекции, обучителни видеоклипове и уебинари по заявка. От друга страна, синхронното видео се отнася до видео взаимодействия на живо в реално време, при които участниците общуват едновременно помежду си, включително видеоконференции, стрийминг на живо и виртуални срещи.

Какво е асинхронна видео комуникация?

Асинхронната видеокомуникация се отнася до обмена на предварително записано съдържание или асинхронни видеосъобщения, които могат да се гледат в различно време. Това позволява на участниците да отговарят и да се ангажират със съдържанието в зависимост от тяхната наличност.

Какво означава синхронно видео?

Синхронното видео се отнася до взаимодействия на живо, при които участниците участват в видеоразговори в реално време. Това включва видеоконференции, стрийминг на живо и виртуални срещи, при които участниците могат да комуникират незабавно.

Видеоразговорите асинхронни ли са?

Не, видеоразговорите са синхронни. Те включват комуникация в реално време чрез екрана на компютър или други мобилни устройства, където участниците могат да се виждат и чуват незабавно, подобно на личните взаимодействия.

Какво означава „синхронен“?

Синхронни са събитията или процесите, които се случват едновременно или в реално време. В контекста на видеокомуникацията синхронните взаимодействия включват видеоразговори между участниците, като например разговорите в Zoom.