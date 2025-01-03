10-те най-добри софтуерни решения „всичко в едно“ за бизнеса през 2025 г.

Използването на множество инструменти и платформи за управление на работата и работните процеси се превърна в реалност в съвременната работна среда, което прави трудно да се поддържат темпото и концентрацията.

Работниците превключват между приложенията 1200 пъти на ден – почти 4 часа на седмица в пренастройване на вниманието.

Чрез централизиране на инструменти, проекти и комуникация екипите могат да елиминират излишната работа, да намалят превключването между контексти и да се фокусират върху работата с голямо въздействие.

Ясно е, че намирането на подходящия софтуер „всичко в едно” за бизнеса може значително да подобри работните ви процеси, независимо дали сте малък стартиращ бизнес или голямо предприятие.

С такъв инструмент вашите екипи могат да се съсредоточат изцяло върху работата, насочена към задоволяване на клиентите и спечелване на пазара, без да се налага да превключват постоянно между различни приложения.

Съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни решения „всичко в едно“, които могат да променят работата ви. Тези инструменти подобряват управлението на задачите, сътрудничеството и производителността, като елиминират необходимостта от постоянно превключване между различни приложения и системи.

От управление на проекти до комуникация в екипа, тези решения предлагат разнообразни функции, които отговарят на различни нужди, опростяват работния ви живот и повишават ефективността.

Нека разгледаме тези революционни софтуерни решения „всичко в едно“, които могат да променят изцяло работата на вас и вашия екип!

Софтуер Най-подходящи за Начална цена ClickUp Най-доброто приложение за работа Безплатен план Forever; Платени планове от 7 $/потребител на месец Monday.com Най-доброто за управление на работните процеси в малките предприятия Безплатен план; Платени планове от 12 $/потребител на месец Zapier Най-доброто за автоматизиране на работните процеси в различни приложения Безплатен план; Платени планове от 29,99 $/потребител на месец Airtable Най-доброто за управление на работата в стил база данни Безплатен план; Платени планове от 24 $/потребител на месец Coda Най-добрият софтуер за гъвкаво работно пространство за бизнеса Безплатен план; Платени планове от 12 $/потребител на месец Notion Най-доброто решение „всичко в едно“ за споделяне на знания Безплатен план; Платени планове от 12 $/потребител на месец Wrike Най-доброто за оптимизиране на работните процеси Безплатен план; Платени планове от 10 $/потребител на месец (фактурират се ежегодно) Trello Най-доброто за управление на задачи в стил Kanban Безплатен план; Платени планове от 6 $/потребител на месец Asana Най-доброто за бизнес и планиране на проекти Безплатен план; Платени планове от 13,49 $/потребител на месец Todoist Най-добрият инструмент „всичко в едно” за управление на задачите Безплатен план; Платени планове от 5 $/потребител на месец

Какво трябва да търсите в едно цялостно решение?

С безброй инструменти, изборът на подходящата все-в-едно бизнес платформа за вас и вашия екип може да бъде предизвикателство. За да улесним процеса на оценяване, съставихме списък с необходимите функции в един все-в-едно софтуер:

Набор от функции : Оценете функциите, предлагани от софтуера, и се уверете, че те обхващат всички съществени аспекти от вашата работа, като управление на проекти, проследяване на задачи, : Оценете функциите, предлагани от софтуера, и се уверете, че те обхващат всички съществени аспекти от вашата работа, като управление на проекти, проследяване на задачи, сътрудничество в екип , комуникация и отчитане/анализи.

Леснота на използване : Дайте приоритет на интуитивен, лесен за използване софтуер, който изисква минимално обучение за вашия екип. Тъй като инструментът може да замести редица от вашите приложения, доброто потребителско изживяване е от решаващо значение. Дистанционният достъп е чудесно допълнение за хибридни или отдалечени работни места.

Персонализиране : Потърсете софтуер, който може да бъде персонализиран, за да отговаря на вашите специфични работни процеси, процедури и изисквания за брандиране.

Възможности за интеграция : Проверете дали софтуерът се интегрира с други инструменти и платформи, които вече използвате във вашия бизнес, като CRM системи, счетоводен софтуер, имейл клиенти и други : Проверете дали софтуерът се интегрира с други инструменти и платформи, които вече използвате във вашия бизнес, като CRM системи, счетоводен софтуер, имейл клиенти и други инструменти за производителност

Мащабируемост : Обмислете мащабируемостта на софтуера, за да се адаптира към растежа на вашия бизнес и увеличаването на натоварването, без да се компрометира производителността или функционалността.

Сигурност : Уверете се, че софтуерът предлага надеждни функции за сигурност, криптиране на данни, контрол на достъпа и съответствие с индустриалните регулации за защита на чувствителна информация.

Поддръжка на клиенти : Оценете нивото на поддръжка на клиенти, предлагано от доставчика на софтуера – неговата достъпност, отзивчивост и качество на помощта.

Цени и стойност: Сравнете ценовите планове, моделите на лицензиране и функциите с добавена стойност, за да определите най-подходящото за вашия бюджет и стойността, която софтуерните решения „всичко в едно“ носят на вашата организация.

10-те най-добри софтуерни решения „всичко в едно“, които да използвате

Съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни решения „всичко в едно“, които могат да повишат нивото на производителност на вашите екипи на работното място.

Нека разгледаме всеки един от тях. 🙌

1. ClickUp (Най-доброто приложение за работа)

Управлявайте задачите в ClickUp Получете цялостен поглед, за да бъдете винаги една крачка напред, като организирате ежедневната си работа, напомнянията и събитията в календара си в един изглед с ClickUp Home.

ClickUp не е просто обикновен инструмент за продуктивност – това е вашето универсално решение за всичко, от което се нуждаете, за да бъдете организирани, ефективни и на върха на играта си. ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екипа, всичко в една платформа – ускорено от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение.

ClickUp не само обединява цялата ви работа на едно място, но и предлага мащабируема, стабилна архитектура, атрактивен потребителски интерфейс и много напълно персонализируеми функции. Това прави ClickUp един от най-модерните все-в-едно бизнес инструменти днес.

Съвет от професионалист: Използвайте тези допълнителни трикове за продуктивност, за да свършите работата си по-бързо!

Функциите за управление на проекти на ClickUp сближават екипите с свързани работни потоци, документи за съвместна работа, табла в реално време и други, като помагат на всички да работят по-бързо, по-умно и да спестят време и разходи.

Започнете с определяне и проследяване на цели в ClickUp Goals и разделите общите цели на управляеми задачи и подзадачи в ClickUp, които са по-лесни за възлагане, актуализиране и проследяване в сътрудничество.

ClickUp Views предлага над 15 начина, по които можете да визуализирате напредъка на проекта си.

С над 15 изгледа на ClickUp, включително диаграмите на Гант (за обща представа за графиците на проектите) и таблата Kanban (за наблюдение на състоянието на задачите с един поглед), можете да визуализирате напредъка на задачите и проектите си по начин, който ви е най-удобен.

Имате нужда да дадете на членовете на екипа си бърза информация или подробен контекст за задачите? Използвайте вградения инструмент за запис на екрана ClickUp Clips или изпратете бързо съобщение в ClickUp Chat.

Използвайте ClickUp Clips, за да записвате екрана си и да споделяте информация лесно с екипа си.

Но това не е всичко – ClickUp надхвърля основните инструменти за сътрудничество с виртуалния си асистент, задвижван от изкуствен интелект, ClickUp Brain, който ви помага да автоматизирате повтарящи се задачи, предлага подходящи действия въз основа на контекста на вашата работа и дори прогнозира сроковете на проектите.

С този инструмент можете да обобщавате актуализации по проекти, да извличате отговори от базата знания на вашата компания, да обсъждате идеи, да пишете убедително съдържание, да задействате автоматично конкретни работни процеси или да създавате подзадачи и много други.

Можете също да създавате бели дъски в Clickup, когато предпочитате да обсъждате идеи с екипа си, а не с изкуствен интелект. А за да организирате тези объркани мисли, факти и сценарии в главата си? Няма по-добър инструмент от Mind Maps на ClickUp.

Използвайте ClickUp, за да създавате красиви документи, уикита и други, а след това ги свържете с работни потоци, за да реализирате идеите си заедно с екипа си.

Когато приключите с организирането на идеите си, документирайте ги безопасно с помощта на ClickUp Docs. Можете да създавате и редактирате документи съвместно с екипа си, като по този начин гарантирате, че всички са на една и съща страница, в буквалния смисъл на думата.

А когато искате да търсите всички свързани приложения в работното си пространство, свързаното търсене на ClickUp може да ви бъде от голяма полза.

Достъп до цялата си информация и файлове мигновено с Connected Search на ClickUp

Многофункционалността на ClickUp отговаря на нуждите на широк кръг от потребители и проекти. Маркетинг екипите могат да планират кампании, творческите екипи могат да оптимизират процесите на проектиране, а екипите за разработка могат да управляват спринтове – всичко това в рамките на ClickUp. Това е единственият инструмент, който може да замести всички останали.

Най-добрите функции на ClickUp

Направете всичко на едно място с възможностите на ClickUp за управление на проекти, управление на знания и комуникация в екипа.

Сътрудничество между екипи, географски райони и часови зони с ClickUp Docs

Използвайте обширната библиотека с шаблони на ClickUp, за да имате преднина във всичките си работни задачи.

Задавайте и проследявайте лесно етапите на проекта с ClickUp Goals

Обсъждайте идеи и сътрудничество визуално с ClickUp Whiteboards

Свържете и организирайте работните процеси ефективно с над 1000 интеграции на ClickUp

Управлявайте ефективно взаимоотношенията си с клиентите с CRM функционалността на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Първоначалните потребители може да се нуждаят от известно време, за да свикнат с цялата гама от функции, които ClickUp предлага.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 $/потребител на месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Monday.com (Най-доброто за управление на работните процеси в малките предприятия)

Monday е гъвкав, интуитивен софтуер „всичко в едно“ за нуждите на малките предприятия. Той подобрява управлението на проекти, сътрудничеството в екипа и автоматизацията на работния процес.

Визуално привлекателният и персонализируем интерфейс позволява на потребителите да създават динамични Kanban табла, времеви линии и диаграми на Гант, съобразени с техните специфични нужди.

Един потенциален недостатък на използването на Monday е, че макар да предлага много функции, някои потребители и компании може да счетат, че определени разширени функционалности или интеграции са ограничени.

В зависимост от сложността и специфичните нужди на вашата организация, може да се наложи да прецените дали възможностите на Monday напълно отговарят на вашите изисквания за софтуерна платформа „всичко в едно“.

Най-добрите функции на Monday

Управлявайте проекти с визуални и интуитивни Kanban табла

Автоматизирайте задачите с персонализирани работни процеси

Сътрудничество с инструменти като коментари, споменавания и споделяне на файлове

Използвайте интеграциите с популярни приложения като Slack, Zoom и Google Workspace.

Визуализирайте данните с табла и отчети за по-добро разбиране

Ограничения на понеделник

Оформлението може да бъде объркващо за начинаещите потребители.

Мобилното приложение не разполага с всички функции, които предлага версията за настолни компютри.

Цени за понеделник

Безплатни

Basic : Започва от 12 $/потребител на месец

Стандартен : Започва от 14 $/потребител на месец

Pro: Цена от 24 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии за понеделник

G2: 4,7/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5300 отзива)

3. Zapier (най-доброто решение за автоматизиране на работните процеси в различни приложения)

чрез Zapier

Zapier е инструмент за автоматизация, който организира вашите работни процеси и свързва множество инструменти. С над 6000 приложения в своя арсенал, Zapier дава възможност на бизнеса да автоматизира почти всичко, което може да си представите.

Чрез автоматизиране на повтарящи се задачи и свързване на любимите ви приложения, Zapier опростява сложните процеси и освобождава време на вашия екип, за да се фокусира върху иновации и растеж.

Независимо дали става дума за комбиниране на потребителски интерфейси, манипулиране на таблици с данни или прилагане на логика, интуитивната платформа на Zapier прави автоматизацията достъпна за всеки.

Единственото предизвикателство е, че той разчита в голяма степен на интеграцията с други приложения и няма много вградени функции. Ако дадено приложение няма интеграция с Zapier или ако интеграцията е ограничена, това може да затрудни работните процеси.

Най-добрите функции на Zapier

Създавайте автоматизирани работни процеси (Zaps) с простата функция „плъзгане и пускане”.

Създавайте сложни работни процеси с множество действия и условия в рамките на един Zap.

Персонализирайте тригери и действия въз основа на конкретни критерии, като осигурявате гъвкавост и контрол над автоматизираните задачи.

Използвайте готови шаблони на Zap за често срещани случаи, което улеснява потребителите да започнат да използват автоматизацията и да спестят време при настройката.

Ограничения на Zapier

Безплатният план има ограничени функции, а потребителите смятат платените планове за скъпи.

Има стръмна крива на обучение, особено за потребители без технически познания.

Цени на Zapier

Безплатни

Professional : Започва от 29,99 $/потребител на месец

Team : Започва от 103,50 $/месец за неограничен брой потребители

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Допълнения: Таблици, интерфейси и чатботове започват от 20 долара на месец за всеки потребител за всяко допълнение.

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2900 отзива)

4. Airtable (най-доброто за управление на работата в стил база данни)

чрез Airtable

Airtable е платформа с ниско ниво на кодиране, предназначена за създаване на модерни приложения. Това, което прави Airtable специален, е неговият лесен за използване интерфейс, гъвкав дизайн и широки възможности за персонализиране, което позволява на потребителите да създават решения, съобразени с различни случаи на употреба.

Airtable ви позволява да правите всичко: от проектиране на документи с богат текст, уикита и бази от знания с мултимедийно съдържание и интерактивни елементи до управление на проекти с функции за проследяване и планиране на задачи.

Airtable също така дава възможност на екипите да работят по-умно и по-ефективно с усъвършенствани автоматизации, използващи персонализирани тригери, действия и условия.

По-големите екипи обаче може да счетат цените за непосилни и да предпочетат по-достъпни алтернативи на Airtable.

Най-добрите функции на Airtable

Персонализирайте бази данни и таблици с уникални типове полета като прикачени файлове, отметки и свързани записи.

Използвайте функции за сътрудничество като редактиране в реално време, коментари и споменавания за ефективна работа в екип.

Използвайте опциите за филтриране, групиране и сортиране, за да организирате и анализирате ефективно данните.

Интегрирайте с широка гама от приложения и инструменти, използвайки вградени и външни интеграции.

Насладете се на офлайн достъп и native мобилни приложения, за да работите по проекти навсякъде и по всяко време.

Ограничения на Airtable

Потребителите съобщават за периодична забавяне, ако базата данни стане по-голяма.

Въпреки че е популярен софтуер „всичко в едно“ за малки предприятия, той може да се окаже относително скъп за по-големи екипи.

Цени на Airtable

Безплатни

Team : 24 $/потребител на месец

Бизнес: 54 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Прочетете още: Как да експортирате данни от Airtable в други приложения

5. Coda (Най-добрият софтуер за гъвкаво работно пространство за бизнеса)

чрез Coda

Coda предлага комбинация от създаване на документи, функционалност на електронни таблици и интеграция на приложения. Това прави Coda истински персонализиран и гъвкав софтуер „всичко в едно“ за екипи, който им позволява да управляват проекти, работни процеси и данни на едно място.

С Coda потребителите могат да създават интерактивни документи, наречени „docs“, които комбинират текст, таблици, изображения и интерактивни елементи като бутони, формули и автоматизации, което дава възможност на екипите да създават решения, съобразени с техните специфични нужди.

Една от уникалните характеристики на Coda е неговият мащабируем и гъвкав подход „Building Block”, който ви позволява да създавате персонализирани шаблони, работни процеси и приложения. Можете да използвате предварително създадени строителни блокове или да проектирате свои от нулата.

Най-добрите функции на Coda

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа по документи и проекти

Автоматизирайте повтарящите се бизнес процеси с формули и условно форматиране

Организирайте и проследявайте задачи, проекти и срокове с персонализирани изгледи.

Проектирайте персонализирани приложения и решения, съобразени с конкретните нужди на вашия бизнес.

Ограничения на Coda

Потребителите съобщават за спорадични проблеми със зареждането

Може да има ограничена функционалност, когато става въпрос за използване на готови шаблони и мобилност на документи.

Цени на Coda

Безплатни

Pro : 12 $/потребител на месец

Team : 36 $/месец за неограничен брой потребители

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Coda

G2: 4,7/5 (над 460 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Прочетете още: Топ 10 алтернативи и конкуренти на Coda

6. Notion (Най-доброто решение „всичко в едно“ за споделяне на знания)

чрез Notion

Бизнесът разчита на Notion, за да централизира управлението на проекти, сътрудничеството, споделянето на знания и организацията на задачите в една платформа, елиминирайки необходимостта от множество инструменти и повишавайки ефективността на екипа.

Едно от основните предимства на Notion е неговото персонализирано работно пространство, което позволява на екипите да създават съобразени с техните нужди бази данни, уикита, списъци със задачи и табла с проекти.

Тази гъвкавост позволява на екипите да структурират информацията, да си сътрудничат по проекти, да проследяват напредъка и да насърчават прозрачността и съгласуваността между отделите.

Най-добрите функции на Notion

Използвайте гъвкавата система за редактиране на базата на блокове, която позволява на потребителите да комбинират различни типове съдържание (текст, изображения, файлове и др.) в една и съща страница.

Създавайте релационни бази данни , организирайте данни и изграждайте динамични изгледи и филтри за управление и анализ на данни.

Използвайте Notion като централизиран хъб за съхранение и споделяне на знания, документи и ресурси, за да си сътрудничите между екипи и отдели.

Извършвайте задачите си по-бързо с помощта на разнообразни клавишни комбинации

Ограничения на Notion

На новите потребители може да им отнеме време да се научат

Мобилното приложение е по-малко интуитивно и малко тромаво.

Цени на Notion

Безплатни

Плюс : 12 $/потребител на месец

Бизнес : 18 $/потребител на месец

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Notion AI 10 долара на член/месец

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Прочетете още: Notion AI срещу ClickUp AI

7. Wrike (Най-доброто за оптимизиране на работните процеси)

чрез Wrike

Wrike предлага набор от функции, които дават възможност на екипите да оптимизират работните процеси, да проследяват напредъка на проектите и да постигат целите си ефективно.

От планиране и организиране на задачи до изпълнение на проекти и отчитане на резултати, Wrike покрива всичко, което може да търсите в едно софтуерно решение. Това прави Wrike ефективен софтуер „всичко в едно“ за бизнеса от всякакъв мащаб.

Wrike се отличава със способността си да централизира инструментите за управление на проекти и сътрудничеството в една платформа. Wrike гарантира, че екипите остават организирани и фокусирани върху постигането на резултати с помощта на персонализирани табла, диаграми на Гант и функции за приоритизиране на задачите.

Най-добрите функции на Wrike

Сътрудничество със сигурност с клиенти, изпълнители и заинтересовани страни извън вашите вътрешни екипи чрез споделяне на задачи и проекти с външни лица.

Създавайте персонализирани работни процеси с автоматизирани статуси на задачите, одобрения и известия.

Разпределяйте ресурси, проследявайте натоварването и оптимизирайте използването на ресурсите в различните проекти.

Вземайте решения на базата на данни с помощта на усъвършенствани функции за отчитане, като персонализирани табла и визуални анализи.

Ограничения на Wrike

Потребителите могат да имат ограничен офлайн достъп до своите задачи и проекти.

Сравнително скъпи. По-малките екипи може да предпочетат по-достъпни алтернативи на Wrike

Цени на Wrike

Безплатни

Team : 10 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес : 24,80 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Pinnacle: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2700 отзива)

8. Trello (най-доброто за управление на задачи в стил Kanban)

чрез Trello

С Trello потребителите могат да създават табла, списъци и карти, за да визуализират своите проекти, да определят приоритети и да възлагат задачи на членовете на екипа. Това визуално представяне води до бързо и лесно разбиране на състоянието на проекта и работния процес, като насърчава прозрачността и отчетността в екипите.

Независимо дали управлявате маркетингова кампания, организирате пускане на продукт на пазара или координирате задачите на екипа, персонализираните функции на Trello, като етикети, крайни срокове и списъци за проверка, позволяват на потребителите да адаптират таблата според конкретните си изисквания.

Най-добрите функции на Trello

Отключете „Power-Ups“ за допълнителни функционалности и интеграции.

Автоматизирайте работните процеси с „команди на иконом“

Организирайте задачите си без усилие с интерфейса на Trello с функция „плъзгане и пускане”.

Сътрудничество с инструменти като коментари, прикачени файлове и [@]споменавания

Управлявайте задачите си в движение с мобилното приложение

Използвайте системата за проследяване на дейностите и известията за актуализации в реално време.

Ограничения на Trello

Потребителите съобщават за ограничени функции за проследяване на времето , които са важни за управлението на проекти.

Изключването на повтарящи се задачи, когато вече не са необходими, може да бъде предизвикателство.

Не можете да работите с Trello, когато сте офлайн.

Цени на Trello

Безплатни

Стандартен : 6 $/потребител на месец

Премиум : 12,50 $/потребител на месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 300 отзива)

9. Asana (Най-доброто за бизнес и планиране на проекти)

чрез Asana

Друг софтуер „всичко в едно“, Asana, предлага набор от функции, пригодени за управление на проекти и сътрудничество. Платформата позволява на потребителите да създават подробни планове за проекти и да проследяват напредъка на един единствен табло.

Сред най-добрите функции на Asana е изгледът на времевата линия на проекта, който позволява на потребителите да визуализират графиците и зависимостите на проекта, улеснявайки по-доброто планиране и разпределение на ресурсите.

С функции като приоритизиране на задачи, подзадачи и възлагане на задачи, Asana дава възможност на екипите да си сътрудничат ефективно и да постигат безпроблемно целите на проекта.

Въпреки че Asana предлага солиден набор от функции, някои потребители може да сметнат, че в началото е трудно да се научат да го използват, особено когато се налага да работят с комплексни проектни структури и персонализации.

Най-добрите функции на Asana

Интегрирайте се с ключови инструменти като Slack, Google Workspace и Microsoft Teams, за да изпращате задачи и актуализации в двете посоки.

Синхронизирайте различни карти Asana помежду си; маркирайте и уведомявайте заинтересованите страни за препятствия

Маркирайте членовете на екипа, за да ги уведомите в реално време в секцията за коментари.

Лесно приоритизирайте задачи, подзадачи и задачи за ефективно сътрудничество.

Персонализирайте проектни планове и работни процеси за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии.

Ограничения на Asana

Някои функции са достъпни само за потребители с по-скъпи планове от по-висок клас.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/потребител на месец

Разширено : 30,49 $/потребител на месец

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 200 отзива)

10. Todoist (Най-добрият инструмент „всичко в едно“ за управление на задачите)

чрез Todoist

Todoist предлага редица функции, като табла за проекти, етикети за задачи, напомняния, списъци за проверка и повтарящи се задачи, което позволява на потребителите да персонализират работните си процеси и да бъдат в крак с работата си.

Интеграцията на Todoist с други приложения и платформи го отличава, превръщайки го в централен хъб за управление на задачи в различни инструменти.

От интегриране с календарни приложения за планиране на задачи до синхронизиране с инструменти за управление на проекти за съвместни проекти, Todoist оптимизира управлението на задачите, като обединява всичко на едно място.

Най-добрите функции на Todoist

Сътрудничество по проекти чрез споделяне на задачи, разпределяне на отговорности и добавяне на коментари

Задавайте напомняния и крайни срокове за задачите, за да ги изпълните навреме и без стрес.

Синхронизирайте между устройства и платформи, като позволявате на потребителите да имат достъп до задачи и актуализации отвсякъде и по всяко време.

Интегрирайте с широка гама от приложения и инструменти, като календари, имейл клиенти и платформи за управление на проекти.

Проследявайте показателите за производителност и статистическите данни, като процент на изпълнени задачи и серии.

Ограничения на Todoist

На неопитни потребители може да им отнеме известно време, за да разберат всички функции.

Сложният интерфейс може да накара потребителите да търсят алтернативи на Todoist.

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатни

Pro : 5 $/потребител на месец

Бизнес: 8 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

Оптимизирайте технологичния си набор с софтуерни решения „всичко в едно“ за бизнеса

Софтуерната платформа „всичко в едно“ е чудесен начин да се отървете от неудобството да превключвате между няколко приложения. Тя също така помага да се намалят разсейващите фактори, като ви позволява да се концентрирате изцяло върху важните си задачи.

При толкова много налични инструменти, трикът е да изберете този, който предлага най-добра стойност за цената. Затова изберете внимателно.

А ако имате затруднения при избора, ви препоръчваме ClickUp!

ClickUp е най-доброто софтуерно решение „всичко в едно“ за ефективно управление на вашите проекти и подобряване на екипната производителност. Работете по-бързо с по-ефективни работни процеси, централизирано знание и фокусиран чат, който елиминира разсейването и отключва организационната производителност.

Интуитивният и лесен за използване интерфейс е допълнителен бонус, който позволява на вашите екипи да отделят време само за най-важните и стратегически задачи.

И така, какво чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес!