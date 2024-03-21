Топ 10 интеграции на Zapier за оптимизиране на работния ви процес през 2025 г.

Никой не може да сведе технологичния си стак до една единствена платформа. Независимо дали организирате срещите си с Google Calendar или управлявате маркетингов екип за малък и среден бизнес с HubSpot, повечето от нас разчитат на множество програми, за да бъдат организирани и продуктивни. Също толкова важно е да споделяте информация между различни платформи, за да се възползвате от предимствата на сумата от частите.

Въпреки това, ръчното преписване на информация или копирането и поставянето на данни от един софтуерен инструмент в друг е престъпление в ерата на изкуствения интелект. Тук на помощ идва Zapier. Това е инструмент за автоматизация на работните процеси, който свързва над 6000 приложения, за да задейства конкретни действия и събития въз основа на предварително определени тригери.

Колкото повече можете да свържете всички приложения, които обичате да използвате, толкова по-добре можете да изградите идеалния работен процес за всички проекти и рутинни дейности в живота си (лични, професионални или други).

Трикът е да откриете кои приложения могат да взаимодействат динамично с интеграционния софтуер на Zapier и да създават действия и събития, на които можете да се доверите. Искате стабилни и многостранни интеграции на Zapier, за да изградите работния си процес и да опростите живота си.

Какво трябва да търсите в интеграциите на Zapier?

Белегът на едно добро приложение за продуктивност, календарно приложение или бизнес инструмент е, че улеснява интеграцията с други инструменти. В края на краищата, никое приложение не може да направи всичко за всички, а приложенията, които позволяват свързване с други приложения, са много по-вероятно да затвърдят мястото си в списъка с незаменими приложения на хората.

Така че, ако търсите нови приложения, които да включите в рутината и работните си процеси през 2024 г., не се питайте само какво може да направи самото приложение. Попитайте какво може да направи приложението чрез интеграцията Zapier Zaps. Най-добрите интеграции на Zapier трябва да отговарят на няколко критерия:

Включване в публичния списък: Когато дадено приложение е включено в публичния списък на Zapier, разработчиците на приложението се ангажират с неговите интеграции. Вероятно ще получите и по-надеждна поддръжка, отколкото при приложения, които не са включени в списъка или са включени в частния списък.

Има много различни опции за задействане и действие: Някои приложения имат само едно единствено, бегло действие или задействане. Проверете дали интеграцията на Zapier има няколко потенциални задействания, възможни действия и крайни точки. Това означава, че можете да правите – и да автоматизирате – много повече.

Много хора го използват и има много ресурси: Социалният импулс е реален, особено когато става въпрос за приложения. Поради огромния размер на общността на Zapier, колкото повече хора използват дадено приложение, толкова по-вероятно е то да бъде по-добро. Насочете се към приложения с стотици хиляди потребители.

Използвайте горния списък, за да се уверите, че настоящите ви инструменти отговарят на изискванията, и продължавайте да го използвате, за да оцените стойността на всички нови приложения, които искате да проучите. Но ако сте в затруднение и се нуждаете от помощ, за да разберете накъде да се обърнете, започнете с някои основни интеграции на Zapier за лични и професионални потребители.

10-те най-добри интеграции на Zapier, които можете да използвате

Комбинирайте ClickUp Universal Search с Zapier Zaps, за да управлявате цялата си работа на една платформа и никога да не губите информация.

Ако интеграциите на Zapier са механизмите, които определят колко работа се свършва, тогава софтуерът за управление на проекти е основата. Всеки се нуждае от център за управление на проекти и задачи, който съхранява всички задачи, графици, ресурси с информация и текущи неща. Този център е ClickUp.

ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, където лични потребители или професионални екипи могат да организират работните си процеси и рутинни задачи. Можете да си сътрудничите с колеги, да проследявате проекти, в които участват няколко души, и да управлявате ежедневния си или постоянен списък със задачи на едно място. Още по-добре, ClickUp разполага с надеждна автоматизация на Zapier, която отбелязва всеки елемент от списъка от предишния раздел, който току-що превъртяхте надолу.

Можете да използвате десетки ClickUp-Zapier Zaps, за да се справите със стандартни функции и вериги от действия. Можете да интегрирате ClickUp директно с любимите си инструменти като Google Calendar и Slack за по-нюансирани работни процеси. Още по-добре, след като всички ваши ClickUp интеграции, връзки и Zaps са на място, можете да използвате ClickUp Universal Search, за да намерите информация от всички взаимосвързани инструменти.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp може да бъде вашият централизиран център за създаване на събития, изпълнение на задачи и търсене на информация, когато свържете всички приложения, които използвате в личния си или професионалния си живот. Тези примери за автоматизация на бизнес процеси могат да ви вдъхновят, ако искате да развиете свои собствени идеи.

Можете да настроите десетки автоматични тригери, за да имате всичките си задачи, събития, бележки и разговори на едно място чрез лесен за използване софтуер за автоматизация на задачите.

Ще прекарвате по-малко време в копиране на покани за срещи или канене на вашия имейл адрес на срещите ви – ако е в ClickUp, то е и във всички други ваши инструменти, интегрирани с Zapier.

Богатата поддръжка от ClickUp, Zapier и ентусиазираните потребители улесняват получаването на помощ за всички ваши въпроси или вдъхновение за творческа автоматизация на работния процес.

Ограничения на ClickUp

Личните потребители може да се наложи да се запознаят с API, тъй като повечето ClickUp Zaps са ориентирани към професионални случаи на употреба.

Преминаването към нова платформа за управление на проекти, за да получите достъп до Zaps, може да бъде сериозно начинание.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. ActiveCampaign

Чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е платформа за автоматизация на маркетинга, която улеснява малките екипи да правят повече. Тя предлага инструменти за имейл маркетинг, автоматизация за изпращане и персонализиране на имейли, както и възможност за изпращане на имейли в отговор на продажби или други взаимодействия.

С ActiveCampaign можете да настроите десетки персонализирани автоматизации, които изпращат различни имейли на различни хора в различно време – но къде се вписва интеграцията на Zapier?

Чрез Zaps можете да се уверите, че всяко взаимодействие с клиенти или потенциални клиенти в различни настройки се регистрира правилно в ActiveCampaign. Например, можете да свържете всяка целева страница на вашия уебсайт с конкретни имейл кампании, така че новите контакти автоматично да получават подходящата комуникация.

ActiveCampaign Zaps може също да добавя нови задачи към списъка ви със задачи или срещи с клиенти към календара ви, когато получателите взаимодействат с изпратените от вас съобщения.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Подробни ръководства за помощ, които ви насочват през настройката на Zaps или предлагат работни процеси, като обсъждат често използваните Zaps.

Автоматизирайте цялата си електронна кореспонденция, като се уверите, че вашите дрип кампании, сезонни имейли и имейли с благодарности за покупката се изпращат в идеалния момент.

Инструменти и опции за бърза комуникация с клиенти и нови контакти

Ограничения на ActiveCampaign

Някои интеграции изискват поддръжка от страна на клиента, за да се изгладят детайлите.

Платформата може да бъде трудна за навигация.

Цени на ActiveCampaign

Plus (пакет): 116 $/месец

Професионален (пакет): 386 $/месец

Предприятие: 734 $/месец

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 10 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (2350+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на ActiveCampaign!

3. Google Sheets

Чрез Google

Google Sheets е по-простата, безплатна и по-лесна за използване алтернатива на Excel, с онлайн таблици, които позволяват съвместна работа. Можете да използвате шаблони, да записвате работата си, да управлявате списъци и да разработвате подробни файлове за всякакви лични или професионални нужди.

Един от проблемите, с които много хора се сблъскват при работата с електронни таблици, е, че въвеждането на информация в тях може да бъде досадно. Проверката на правописа не работи в клетките, форматирането е досадно и не протича като при обикновен документ. Това не е проблем на Google Sheets, а на електронните таблици като цяло, и автоматизацията на Zapier може да го реши.

С помощта на стотиците налични Zaps можете да съберете нови потенциални клиенти от Facebook и имейли в един дълъг списък в Sheets. Можете да добавяте транзакции, да оптимизирате мониторинга на разходите и дори автоматично да отбелязвате, когато имате нова среща. Това са само някои от възможностите.

От страна на изходящите данни, Sheets Zaps може да изпраща Slack сигнали или ClickUp съобщения, да създава Trello карти на табла, насочени към клиенти, и да добавя нови абонати в записите на Mailchimp. Никой от вашия екип няма да се налага да въвежда данни в таблици отново.

Най-добрите функции на Google Sheets

Безплатен софтуер, базиран в облака

Лесно сътрудничество, главно защото потребителите могат да оставят коментари или да изпращат известия по имейл от клетките.

Google Sheets може да чете и форматира практически всеки тип данни, така че да няма проблеми при превода.

Има стотици Zaps, с които можете да създадете десетки автоматизации на работни процеси, автоматизации на формуляри и архивиране на данни.

Ограничения на Google Sheets

Има максимален брой клетки за Google Sheets, така че автоматизацията изисква известно наблюдение.

Google Sheets не разполага с толкова напреднали функции като Excel, така че Zaps на трети страни и алтернативи на Zapier са задължителни.

Цени на Google Sheets

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Sheets

G2: 4,6/5 (над 42 290 отзива за Google Workspace)

Capterra: 4,7/5 (над 12 900 отзива)

4. Slack

Чрез Slack

Когато фирмите се нуждаят от незабавни съобщения, обикновено се обръщат към Slack. Slack е комуникационна платформа, която улеснява незабавните съобщения между групи или директно, както и споделянето на файлове, разговори и др. Организациите могат да създават групови чатове по отдели, проекти или теми, така че да могат да се водят едновременно няколко отворени разговора.

Красотата на Slack е, че той вече позволява автоматизация на работния процес и разширени функции в себе си. Можете да задавате напомняния, да програмирате отговори и да отлагате съобщения. Но най-доброто му качество е Zaps, което позволява на други инструменти във вашия технологичен набор да ви изпращат съобщения незабавно.

Например, електронна таблица може да изпрати сигнал по канал или на конкретно лице, когато има нов потенциален клиент. Можете също да изпращате съобщения в Slack, като например билети за поддръжка, маркетингови идеи или задачи, които трябва да проследите. Можете дори да добавяте неформални бележки и съобщения за клиенти към официалния профил в CRM, за да не се губи информация.

Най-добрите функции на Slack

Надеждни функции за незабавни съобщения и групов чат, които улесняват сътрудничеството

Интелигентни функции, които потребителите могат да конфигурират, за да задават аларми, повтарящи се напомняния и последващи действия.

Много Zaps за изпращане на съобщения чрез Slack или превръщане на съобщенията в Slack в задачи за действие

Ограничения на Slack

Ограничения за размера и интеграцията на приложенията в безплатните версии

Платените планове могат да бъдат непосилни от финансова гледна точка.

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 8,75 $/месец

Business+: 15 $/месец

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 32 200 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 23 000 отзива)

5. Google Календар

Чрез Google

Google Calendar бързо се превърна в стандартното приложение за календар за професионални и лични потребители по целия свят. То е лесно за използване, защото е тясно свързано с нашите пощенски кутии. Интеграциите с платформи като Zoom, Meetup, Calendly и други правят избора на Google Calendar като ваше стандартно приложение още по-лесен.

Но когато избирате календар, уверете се, че той чете всички възможни източници на предстоящи срещи, за да избегнете двойни резервации. Благодарение на дългия си списък от Zapier Zaps и интеграции на трети страни, Google Calendar е най-лесният вариант за постигане точно на това.

Най-добрите функции на Google Calendar

Създайте няколко интегрирани календара за личния и професионалния си живот

Лесно задавайте работни часове или времеви блокове, така че срещите да са възможни само през подходящите часове.

Широко признат като стандартна опция в повечето уебсайтове

Ограничения на Google Calendar

Ограниченията за използване и покани могат да попречат на по-големите организации

Навигирането в разширените функции и настройки е предизвикателство

Цени на Google Календар

Business Starter (Google Workspace): 6 $/месец

Business Standard (Google Workspace): 12 $/месец

Business Plus (Google Workspace): 18 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии в Google Календар

G2: 4,6/5 (над 42 290 отзива за Google Workspace)

Capterra: 4. 8/5 (над 3000 отзива)

6. HubSpot

Чрез HubSpot

HubSpot е изключително популярен CRM софтуер, предлагащ индивидуални центрове за маркетинг, продажби, операции и др. Организациите, които работят в екосистемата на HubSpot, могат да управляват своя уебсайт, маркетингови анализи, доставки и дистрибуция на продукти, както и услуги на платформата. Той е създаден, за да отговаря на оперативните нужди на компании с до 2000 служители, така че е много мощен софтуер.

С оглед на това, HubSpot също разполага с доста мощен списък от Zaps. Можете да се свържете с над 1400 приложения и да създадете хиляди Zaps с тригерни действия, които отговарят на нуждите на вашия бизнес. HubSpot разполага с публично достъпна интеграция с Zapier, която се предлага безплатно с общата платформа HubSpot.

Най-добрите функции на HubSpot

Интуитивен маркетингов център, който предоставя обширна поддръжка и предложения за подобряване на процесите.

Богатство от интеграции в екосистемата, което намалява необходимостта от ръчно въвеждане на данни

Информацията за клиентите е достъпна от различни канали в платформата.

Ограничения на HubSpot

Стойностите на датите се закръгляват до полунощ UTC, което може да доведе до някои несъответствия между приложенията.

Самият HubSpot може да бъде скъп за малките и средни предприятия.

Цени на HubSpot

Безплатно

Suite Starter: 30 $/месец

Цените варират в зависимост от типа и обема на дейността.

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (10 680+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 рецензии)

7. Notion

Чрез Notion

Notion е приложение за водене на бележки, което извежда минимализма до максимум. Започва като една бяла дъска, от която потребителите могат да създават всичко – от диаграми на Гант до книги с рецепти. За да създават различни текстови формати и бази данни, хората могат да използват множеството кодове и функционалности на Notion. Това е виртуална площадка за хора, които искат да организират проектите, които ги вълнуват.

Всички възможности за свободно форматиране могат да затруднят започването, но потребителите обикновено се наслаждават на свободата, след като започнат. Ентусиазираната общност предлага и много шаблони за проекти, функции на отдели, календари и др. Можете да добавите любимите си онлайн ресурси в отметките, да проследявате и работите по проекти, да създавате подробни списъци със задачи и да организирате цяла база от знания.

Най-добрите функции на Notion

Хиляди шаблони в Notion или от създатели на съдържание, които искат да споделят нишови творения

Лесни за използване функции и инструменти за създаване на уникални страници чрез плъзгане и пускане

Множество начини за преглед и свързване с данни в цялата платформа

Ограничения на Notion

Новите потребители могат да се почувстват изключително объркани

Интеграциите на Notion могат да предложат по-добри резултати от Notion zaps.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 8 $/месец

Бизнес: 15 долара

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (2000+ отзива)

8. Calendly

Чрез Calendly

Calendly е популярен инструмент за планиране, който прави настройването на срещи малко по-елегантно. Професионалистите могат да използват Calendly, за да канят клиенти, потенциални клиенти и бизнес партньори да насрочат среща, а той се занимава с цялата сложна работа зад кулисите, свързана с различните часови зони и вашата наличност.

Това е много по-лесно, отколкото да си разменяте имейли с възможни времеви слотове, а дори можете да предлагате различни видове срещи, за да сегментирате вътрешните и външните комуникации.

Той се интегрира автоматично с предпочитания от вас инструмент за срещи (като Zoom или Google Meet), така че Zaps са просто черешката на тортата.

Най-добрите функции на Calendly

Изтънчен интерфейс, който позволява на другите да планират срещи с вас, когато ви е удобно.

Лесно настройване на работното време и блокиране на времето

Безпроблемна организация на срещи в различни часови зони, без да се налага да се занимавате с изчисления

Ограничения на Calendly

Безплатният план ограничава броя на различните видове срещи, които можете да провеждате.

Срещите, които не са в Calendly, могат да затруднят Calendly да разпознае кога не сте на разположение.

Цени на Calendly

Безплатно

Стандартен: 12 $/месец

Екипи: 20 $/месец

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (2099+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3350+ отзива)

9. Dropbox

Чрез Dropbox

Много организации и лични потребители съхраняват всичките си файлове в облака чрез Dropbox. Това включва всичко – от документи в процес на работа до SOP и маркетингови материали. Това е чудесен начин да имате постоянен достъп до необходимите ви файлове, без да се налага да търсите в стари имейли или папки с проекти.

Zapier добавя допълнителна мощност към Dropbox, като ви позволява автоматично да архивирате документи, да уведомявате сътрудниците си за промени и да ви информира, когато някой направи промени. Можете да превърнете Dropbox от скучен, но стабилен инструмент в динамична част от вашия работен процес.

Най-добрите функции на Dropbox

Лесно споделяне на файлове чрез линкове

Прехвърляйте големи файлове, които иначе не бихте могли да споделите чрез имейл или други приложения.

Съхранявайте и достъпвайте файлове от свързани устройства

Ограничения на Dropbox

По-ниска сигурност в сравнение с други приложения за съхранение и споделяне на файлове

Няма офлайн достъп до документи

Цени на Dropbox

Основно: Безплатно

Плюс: 11,99 $/месец

Essentials: 22 $/месец

Бизнес: 24 $/месец

Business Plus: 32 $/месец

Оценки и рецензии за Dropbox

G2: 4. 4/5 (22 990+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 21 500 отзива)

10. ConvertKit

Чрез ConvertKit

ConvertKit предлага набор от инструменти за имейл маркетинг, платформа за платени бюлетини и инструменти за продажба на абонаменти, членства и бюлетини. Той е насочен повече към създателите на съдържание, отколкото към конвенционалните бизнеси.

Можете да управлявате списъка си с контакти и да им изпращате персонализирани имейли. С Zaps можете лесно да актуализирате тези списъци с контакти и да се уверите, че имате резервно копие на всичките си данни.

Най-добрите функции на ConvertKit

Лесно сегментиране на аудиториите и управление на различни списъци, което го прави добър избор за начинаещи.

Вградени функции за електронна търговия, предназначени за създатели на съдържание, които искат да печелят от знанията си

Ограничения на ConvertKit

Потребителите сравняват неблагоприятно безплатния план с Mailchimp

Сравнително малко Zaps

Цени на ConvertKit

Бюлетин: 0 долара

Създател: 9 $/месец

Creator Pro: 25 $/месец

Оценки и рецензии за ConvertKit

G2: 4. 4/5 (190+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (197+ отзива)

Интеграциите и автоматизацията ще опростят начина ви на живот и работа, като намалят до минимум ръчното превключване между приложенията. Можете да ускорите работата си и да си починете, защото нищо няма да се изгуби между всичките ви най-добри инструменти за управление на проекти.

Но ако всичките ви приложения комуникират помежду си чрез zaps, е време да намерите място, където да бъдете продуктивни. Стабилната платформа за управление на задачи на ClickUp може да бъде вашата оперативна база, където да изпълнявате задачи, да работите с други хора по проекти, да контролирате графика си и да следите всичко, което изисква вашето внимание. Регистрирайте се за безплатен акаунт Forever и започнете да виждате къде ClickUp zaps може да запълни празнините.