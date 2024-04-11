ClickUp AI срещу Notion AI: кой AI инструмент е най-добър?

През 2024 г. AI е навсякъде. И ClickUp, и Notion, водещи инструменти за управление на проекти, предназначени да оптимизират управлението на работата и да подобрят производителността, вече са оборудвани с AI мощност. Можете да използвате AI асистент, за да се справите с крайните срокове на проектите, да управлявате задачите и да създавате съдържание само с няколко команди.

Въпреки това, тези нови AI функции само затрудняват избора между тези мощни инструменти. Тук сравняваме най-добрите функции на ClickUp AI и Notion AI. Ще разгледаме предимствата и цените и ще разберем как добавянето на AI значително облагодетелства тези приложения за продуктивност. 💪

Какво е ClickUp AI?

ClickUp е всеобхватен инструмент за продуктивност, който ви позволява да извършвате множество дейности от един единствен контролен панел. С едно работно пространство можете да обсъждате идеи, да създавате и управлявате документи, да проследявате проекти, да подобрявате продуктивността на екипа и да правите много други неща.

Добавянето на ClickUp AI прави този инструмент още по-мощен, като ви предоставя първата в света невронна мрежа, свързваща задачи, документи, хора и цялото знание на вашата компания с мощта на AI: ClickUp Brain. 🧠

Използвайте AI Writer на ClickUp, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите си по имейл и др.

ClickUp AI, наричан още ClickUp Brain, надхвърля обикновената автоматизация, като предлага диалогово и контекстуално AI преживяване, което разбира вашите нужди и се адаптира към вашата конкретна роля в рамките на даден проект. Това ви помага да оптимизирате работата си, да автоматизирате повтарящи се задачи и да се насладите на безпрецедентна продуктивност.

Функции на ClickUp Brain

Характеристика № 1: Пишете по-добре с AI

Едно от най-големите предизвикателства в динамичната среда е способността да обмисляте и да пишете убедителни имейли, документи или други съобщения. С AI асистента на ClickUp Brain можете да се сбогувате с писателския блок.

Използване на ClickUp Brain за генериране на блог публикация или създаване на първи чернови на всякакъв вид съдържание с помощта на AI подсказки

Просто кажете на AI Writer for Work на ClickUp Brain какво трябва да направите и той ще напише текста по вашия начин, като ви даде възможност да:

Усъвършенствайте писането си с интегриран асистент за писане на документи, имейли и бележки.

Автоматично коригирайте правописни грешки с вградената проверка на правописа за вашите документи и задачи.

Напишете бързи отговори на съобщенията на стенография и AI ще изработи вашето съобщение в перфектния тон.

Създавайте таблици с богати данни, използвайки само прости текстови подсказки

Генерирайте шаблони за задачи, документи и проекти незабавно за всякакви случаи на употреба.

Пишете транскрипции автоматично, като превръщате глас и видео в текст, и създавайте бележки от срещи незабавно.

Можете бързо да създадете задача или документ, генерирани от AI, от лентата с инструменти.

Можете да използвате ClickUp AI, за да превеждате и локализирате съдържанието си!

Функция № 2: Получавайте бързи отговори с AI

ClickUp Brain ви дава незабавно точни и контекстуални отговори на въпроси, свързани с вашата работа в ClickUp – документи, проекти, задачи, уикита и др. Няма повече загуба на време в търсене на информация; просто попитайте Brain.

Функция № 3: Управление на проекти с AI

AI Project Manager на ClickUp Brain може да автоматизира повтарящи се задачи, да проследява напредъка на проектите, да оптимизира процесите по управление на проектите и да поддържа екипите в синхрон.

Създайте кратко резюме на напредъка по задачите за определен брой дни, за да видите бързо актуализациите, задачите и пречките с AI Project Manager на ClickUp

Можете да използвате неговите възможности, за да:

Опростете графиците на проектите, като използвате AI за управление на целите и важните етапи на проекта. ClickUp Brain ще предложи реалистични графици и ще определи зависимостите между задачите, като гарантира гладък и ефективен работен процес.

Автоматично генерирайте актуализации за напредъка на вашите проекти, като подчертавате ключовите етапи и подобрявате управлението на задачите за вашите екипи.

Обсъдете визията и целите на проекта си, а ClickUp AI ще използва познанията си за най-добрите практики, за да създаде ясен и кратък проектен брифинг, който ще държи всички в синхрон от самото начало.

Създавайте лесно лични и екипни stand-up срещи за секунди, като насърчавате ефективността на екипната работа и спестявате време за по-стратегически задачи.

Създавайте автоматично задачи и подзадачи, като ги опишете; естествената езикова обработка на ClickUp Brain ще се погрижи за останалото. Тя ще разпредели задачите, ще предложи подходящия член на екипа и идеалните срокове и ще ги подреди по приоритет въз основа на спешността на проекта. Има ли желаещи за изкуствен интелект за мениджър на проекти?

Цени на ClickUp Brain

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с ClickUp за персонализирана цена

Какво е Notion AI?

Notion е свързано работно пространство и приложение за продуктивност, което ви помага да организирате бележки, да управлявате задачи или проекти, да създавате уикита и да създавате документи в едно приложение. То е разработено, за да замести приложения като Google Docs и Dropbox, и е популярно благодарение на лесния за използване интерфейс на Notion.

Създаване на обобщение чрез Notion

Notion AI е инструментът за чатбот на Notion, задвижван от изкуствен интелект, който се предлага като добавка към платформата Notion и други интеграции на Notion. Той помага на потребителите с задачи като отговаряне на основни въпроси, създаване на съдържание, писане на съвети, превод на езици и др.

Notion AI предлага и функции за автоматизация, които ви помагат да опростите рутинните задачи, подпомагат създаването на съдържание и проследяват множество проекти.

Функции на Notion AI

Характеристика № 1: Пишете по-добре с AI

Усъвършенствайте писането си с помощта на асистента за писане на Notion AI. Той може да проверява граматиката и правописа, да предлага синоними и антоними, за да подобрите речника си, и да обобщава дълги текстове за по-добро разбиране.

Редактирайте гласа и тона на вашите документи, предложения, имейли и др. и ги превеждайте на японски, немски, испански и др.

Функция № 2: Получавайте бързи отговори с AI

Ако се нуждаете от помощ при намирането на документ, задача, проект или уики, просто попитайте Notion AI. Тъй като Notion AI може да претърсва всички документи и инструменти в работното ви пространство в Notion, той може да ви помогне да:

Отстраняване на проблеми или получаване на помощ за конкретна задача

Задавайте въпроси за среща, създавайте бележки и задачи за действие или намирайте нужната ви информация.

Генерирайте TLDR обобщения на стотици елементи едновременно

Функция № 3: Управление на проекти с AI

Notion AI може да надхвърли простото управление на задачи и автоматизация, като ви помогне да изпълните няколко конкретни задачи във вашите проекти:

Автоматично попълване на данни в проекти, задачи, документи или таблици за секунди

Обяснете техническия жаргон или сложните концепции

Генератор на съдържание чрез Notion AI

Цени на Notion AI

Notion AI: Добавете го към работното си пространство за 8 долара на месец на потребител.

Безплатен план

Плюс: 8 долара на месец на потребител

Бизнес : 15 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Notion AI и ClickUp AI: сравнение на функциите

И ClickUp, и Notion са отлични варианти като инструменти за производителност от начало до край.

Потребителите на Notion високо ценят възможностите за сътрудничество и основните функции, предлагани от Notion AI за автоматизиране на прости задачи и използването му като помощник за вашите общи нужди по управление на проекти.

Но когато сравнявате ClickUp и Notion по отношение на AI функциите им, особено за управление на проекти, ClickUp AI предлага по-мощни функционалности, които го правят идеален за повечето бизнес ситуации.

Изключителни AI функции в ClickUp

ClickUp Brain предлага разширени функции като:

Автоматизация, създадена с изкуствен интелект, използваща естествен език за управление на задачите

AI обобщения на проекти, актуализации на статуса и задачи за действие

AI-генерирани шаблони за всеки екип и различни случаи на употреба

Асистент за писане и транскрипция, задвижван от AI

AI инструментът на ClickUp е асистентът, от който се нуждаете, за да ускорите проектите си. Освен това, ClickUp Brain е специално създаден за всяка роля и случай на употреба. Това ви помага да получите персонализирани функции за повишаване на производителността, по-добро писане и ефективна комуникация, което го прави идеалното AI-базирано решение за управление на задачи.

Изключителни AI функции в Notion

Удобният за ползване интерфейс и функциите за сътрудничество на Notion са идеални за повечето нужди, свързани с отчитане на времето, задачи и управление на проекти. Но Notion AI може да ви предостави и конкретна помощ, като например:

Идеи и конспекти, генерирани от AI, за блог публикации, маркетингови текстове и др.

Функции за редактиране и корекция на документи, задвижвани от AI

Разширени възможности за търсене с помощта на AI за намиране на информация от работното ви пространство в Notion

ClickUp AI срещу Notion AI в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво казват хората за Notion AI и ClickUp AI, както и за други AI-базирани инструменти за управление на проекти.

За ClickUp AI има положителни отзиви за функции като помощник за писане, вградена проверка на правописа, бързи отговори с изкуствен интелект, контекстуални въпроси и отговори, обобщение с изкуствен интелект и персонализирани полета за напредък и др. Според един потребител: „Като цяло имам добро преживяване с ClickUp, но ще кажа, че новият инструмент/функция с изкуствен интелект е много, много удобен. Определено виждам, че това помага на екипа ми да създава и изпълнява задачи бързо.“

Междувременно Notion AI има много предимства с помощника си за писане, автоматичното попълване на формуляри и опцията за таблици. Въпреки че разполага с богат набор от функции, той не се фокусира върху решаването на конкретни проблеми като ClickUp AI, което кара повечето потребители да се съмняват в неговата ефективност.

Според този потребител: „Мех, изглежда, че просто следват тенденцията. Надявам се само да не загубят фокуса си върху това, което работи и което не работи. Намирам Notion за много полезен, но виждам, че върви по стъпките на Evernote – постоянно добавяне на нови функции просто за да има. Знаете ли, не е нужно да продължавате да създавате нови функции просто защото. Хората са доста доволни да плащат за дълголетие на продукта и неговата стабилност. ”

Друг потребител на Reddit каза следното за Notion AI: „Току-що прекратих абонамента си за AI; използвах го от момента на пускането му на пазара. Лично аз просто не го намирах за толкова полезен вече, използвах го предимно за проверка на правописа и промяна на тона. ”

Кой AI инструмент е най-добър?

В тази битка между гигантите победител е... ClickUp Brain. 🏆

Както можете да видите, и двата инструмента предлагат отлични функции, като ClickUp Brain се отличава с напредналите си възможности за автоматизация и управление на проекти.

Докато Notion ефективно използва AI за основно писане на съдържание, превод и AI помощ, ClickUp AI може да изпълнява дори по-сложни задачи като създаване на графици за проекти, брифинги и задачи с AI помощ.

Това е идеална алтернатива на ChatGPT с повече функции от AI инструмента, базиран на чат.

Превеждайте всеки документ или съдържание на друг език с помощта на ClickUp AI

И AI не е единствената причина, поради която трябва да изберете ClickUp. Ако сравните Notion и ClickUp по отношение на функциите им за управление на проекти, потребителите на ClickUp получават разширени възможности за отчитане и богат набор от функции за изпълнение на задачите. Това включва функции, които се предлагат само с платен ценови план на Notion, като например:

Сътрудничество в реално време

Връзки между документи и задачи

Йерархия на данните

Проследяване на времето и прогнози

Чат в реално време

Диаграми на Гант

Мисловни карти

Мащабируемостта на ClickUp е подходяща както за индивидуални потребители, така и за големи екипи, а гъвкавата му ценова структура отговаря на различни бюджети. Ако търсите добре разработен AI инструмент, който да подпомага ефективното управление на проекти, да оптимизира работните процеси и да подобри писането ви, ClickUp Brain си заслужава да бъде проучен.

Готови ли сте да се убедите сами? Тествайте AI функциите още днес с безплатна пробна версия и опитайте ClickUp още днес!