ClickUp срещу Notion: най-добрият инструмент за работа с документи, който да изберете през 2025 г.

Съвременните компании – тези с огромни офиси, тези, които работят дистанционно, и всички останали между тях – се управляват в облака. В процеса се използва много софтуер, но никой не е по-разпространен от софтуера за водене на бележки или редактиране на текст. ✍🏼

Независимо дали става дума за създаване на вътрешни уикита и документи с политики или маркетингови материали и презентации за продажби, всеки използва инструменти за работа с документи всеки ден, а някои – през целия ден.

Ето защо е важно да изберете инструмент, който е лесен за използване и подходящ за различни случаи на употреба от всички екипи – HR, маркетинг, продукти, продажби и други. Ако оптимизирането на сътрудничеството и максимизирането на производителността са ваши приоритети, облачният редактор на документи трябва да бъде вашият избор.

А ако той се захранва от AI асистент за писане, това е черешката на тортата. 😉

В тази статия ще сравним две страхотни опции в областта на документите и управлението на проекти, ClickUp и Notion, за да можете да се спрете на най-добрия избор за вашия бизнес.

Какво е ClickUp?

ClickUp предоставя един инструмент за управление на проекти и сътрудничество, който замества всичките ви несвързани приложения

ClickUp е облачна, всеобхватна платформа за продуктивност, която помага на потребителите да постигнат много неща: да генерират идеи, да създават документи и презентации, да проследяват напредъка на проектите в едно работно пространство и много други.

Можете да го използвате като инструмент за лична продуктивност, както и за сътрудничество с и между екипи в организация, голяма или малка.

Платформата съчетава структура и гъвкавост. Независимо дали става дума за многобройните шаблони, персонализираните работни процеси за управление на документи, вградените функции за автоматизация, широкия спектър от интеграции или AI асистента за писане – ClickUp е проектиран да повиши производителността и да улесни работата.

С ClickUp Docs получавате и мощен текстов редактор, който допълва пакета. 🙌🏼

Освен солидни решения за управление на документи, ClickUp предлага инструменти за сътрудничество по проекти, гъвкави функции за управление на задачи, поддръжка по имейл, мисловни карти, проследяване на времето и други.

В комбинация с инструмента Docs на ClickUp, всички тези решения предоставят на вашия екип централизирано работно пространство за по-добра съвместна работа, комуникация и ефективност.

Функции на ClickUp

Нека разгледаме по-подробно някои от най-добрите функции на ClickUp и как те улесняват създаването и управлението на документи за вас и вашия екип.

Документи

Независимо дали създавате прости документи или изграждате вложени страници и сложни уикита, ClickUp Docs е текстов редактор, който може да направи всичко това.

Освен обичайните възможности за редактиране на документи, като стилизиране и форматиране на текст, с Docs можете да добавяте и различни блокове съдържание (заглавия, изображения, фрагменти код) и да използвате етикети, за да категоризирате документите си.

Използвайте ClickUp Docs, за да записвате идеи и след това да ги свързвате с работни процеси за по-бързо изпълнение

Документите включват и предварително създадени шаблони, архив за неизползвани или остарели документи, както и разширени настройки, като йерархии на потребителите, опции за харесване на документи и възможност за преобразуване на текст в проследими задачи.

Изкуствен интелект (AI)

ClickUp AI е изключително способен AI асистент за писане, който се адаптира към вашата роля и случаи на употреба. Използвайте ClickUp AI за писане или редактиране на съдържание, обобщаване на съдържание (и вашите чатове), създаване на задачи и превод на съдържание. Той се интегрира безпроблемно и с функциите на инструмента за управление на проекти на ClickUp.

Опитайте ClickUp AI, за да ви помогне да пишете, редактирате и форматирате съдържание по-добре и за по-кратко време

Сътрудничество

ClickUp е създаден, за да подобри сътрудничеството в рамките на екипите и между тях. С Docs сътрудничеството на живо в ClickUp също се откроява. Членовете на екипа могат да работят заедно върху документ в реално време, като използват функции като индикатори за въвеждане на текст, коментари и проследяване на ревизии.

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

Членовете могат да изберат и мобилни и имейл известия – когато някой коментира документ или възлага задача, платформата информира сътрудниците.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 USD/месец на член на работната среда.

Какво е Notion?

Управление на работни пространства и уикита в Notion

Notion е свързано работно пространство, което предоставя на отделни лица и екипи единна платформа за управление на работните им процеси.

В основата си потребителите на Notion могат да правят три неща: да създават документи, да изграждат уикита и да управляват проекти. Първоначално това беше приложение за водене на бележки, което беше разработено, за да замести приложения като Google Docs и Dropbox.

Notion предлага набор от „градивни елементи“, които компаниите могат да използват, за да създадат напълно персонализирано работно пространство, но той работи най-добре като функционален текстов редактор.

Функции на Notion

Notion има няколко функции, които го правят многофункционален инструмент за работа с документи. Нека разгледаме трите най-важни от тях.

Документи

Notion Docs се предлага с набор от готови елементи: текст, фрагменти код, превключватели, изображения и видеоклипове, списъци със задачи, математически уравнения и др. С Notion потребителите могат да създават почти всеки тип документ.

чрез Notion

Работните пространства в Notion имат и странична лента, която предоставя организиран изглед на всички страници за лесно проследяване.

Изкуствен интелект

чрез Notion AI

Notion AI стана популярен сред потребителите си – и с основание. Той може да помогне на потребителите да обменят идеи и да разработват концепции, да опростяват техническия жаргон, да превеждат текстове и да обобщават информация.

Сътрудничество

чрез Notion

Notion предлага няколко функции, които правят сътрудничеството в работната среда едно чудесно преживяване: някои от тях са коментари, напомняния и курсори, които показват действията на друг потребител на дадена страница.

Инструментът ви позволява също да заключите определени части от документа, така че другите да не могат да ги редактират.

Цени на Notion

Безплатно завинаги

Плюс: 10 $/месец на потребител

Бизнес : 18 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Notion AI е достъпна във всички платени планове за 10 долара на месец на член.

ClickUp срещу Notion: сравнение на функциите

Преди да навлезем в подробностите за това как се представя всеки инструмент в различните категории, ето един бърз преглед на най-добрите функции на ClickUp и Notion.

ClickUp е най-известен с

Форматиране и разширени персонализации: Добавяйте различни блокове с съдържание, форматирайте текст и създавайте персонализирани шаблони.

Масови действия : Изберете няколко документа и изпълнете действия като архивиране, маркиране или дублиране.

Управление на документи: Създавайте и организирайте документите си в частни или споделени работни пространства и архивирайте тези, които вече не използвате.

Сътрудничество в реално време: Добавяйте коментари, маркирайте хора и чатете с тях от документа.

Изкуствен интелект: Използвайте AI, за да пишете и редактирате съдържание, да генерирате идеи и да свързвате документи с конкретни проекти.

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

Управление на проекти: Следете всичките си задачи и проекти с спринтове, персонализирани полета, персонализирани статуси и персонализирани изгледи, като Kanban табла и диаграми на Гант.

Автоматизация: Създавайте автоматизирани работни процеси за различни задачи и подзадачи с над 50 тригера и действия.

Разширение за Chrome: Използвайте Използвайте разширението за браузъра ClickUp , за да запазвате уебсайтове като задачи, да правите и редактирате екранни снимки и др.

Интеграции: Синхронизирайте данните във всичките си бизнес инструменти с над 1000 интеграции.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

Notion е най-известен с

Блокове с съдържание: Създавайте разнообразни документи, използвайки над 50 блока с съдържание, като фирмени политики, хранилища за дизайн, Създавайте разнообразни документи, използвайки над 50 блока с съдържание, като фирмени политики, хранилища за дизайн, инструменти за проследяване на проекти и др.

Уеб клипър: Запазете всяка статия или уеб страница в работното си пространство в Notion, за да я прочетете или редактирате по-късно.

Изкуствен интелект : Пишете съдържание, създавайте резюмета и редактирайте текстове по граматика и стил с помощта на AI възможностите на Notion.

Сътрудничество : Оставяйте коментари върху документи, проследявайте редакциите и работете синхронно.

Бутони : Използвайте бутоните в страниците, за да инициирате действие, като например създаване на нова задача, докладване на грешка или създаване на документ.

Проследяване на проекти : Използвайте блокове с съдържание и автоматизация, за да създадете напълно персонализирани системи за проследяване на проекти и управление на задачи.

Организация на бази данни: Създавайте бази данни за съхранение на различни видове данни. Можете да проектирате схемата на базата данни, да дефинирате свойства или полета и да категоризирате по свой избор въведените данни.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 отзива)

И двата инструмента са от най-високо ниво, а някои от функциите им се припокриват. Въпреки това, ClickUp има предимство в някои аспекти, а Notion – в други. 👀

Нека разгледаме как се представят и двете в конкретни категории задачи.

1. Управление на документи

Управлявайте проекти безпроблемно от ClickUp Docs

И ClickUp, и Notion предлагат важни функции за управление на документи, като блокове с съдържание, форматиране на текст, взаимно свързване, вложени документи и организация на работното пространство.

Някои уникални функции обаче правят тези инструменти популярни и ви осигуряват първокласно преживяване при работа с документи.

Функции за управление на документи в ClickUp

ClickUp се отличава в две области: огромното разнообразие от функции и вградените функционалности за управление на проекти. Например, ClickUp разполага с нишови инструменти за мозъчна атака, включително ClickUp Whiteboards и ClickUp Mind Maps, които елиминират необходимостта да преминавате към друго приложение, за да провеждате мозъчна атака, докато създавате документ.

ClickUp предлага и структурирани инструменти за управление на проекти и шаблони, които се интегрират с неговите документи – това означава, че потребителите не трябва да създават стъпките на кампанията си или пътните карти на продуктите си от нулата.

Например, продуктов мениджър може да използва шаблона за проектен план на ClickUp за пускане на продукт на пазара и да го интегрира с документ на ClickUp, който съдържа първоначалната концепция и съответните промоционални стратегии.

Използвайте шаблона за проектен план на ClickUp, за да обхванете всички аспекти на пускането на вашия продукт на пазара

Функции за управление на документи в Notion

Един аспект на управлението на документи, в който Notion се отличава, са неговите уикита. Уикитата са лесни за създаване и организиране и могат да бъдат превърнати в псевдо уебсайт, който може да бъде разгледан от всеки в интернет. Те също така са добра платформа за хостинг на бази от знания.

Notion предоставя и анализи на страниците, като например прегледи, история на редакциите и др.

Кой инструмент за работа с документи е по-универсален: ClickUp или Notion?

Сега, след като видяхте как двата инструмента предлагат нишови решения за редактиране на текст, е време да определите победителя.

Вероятно вече имате представа.

Да, това е ClickUp! 🏆

С ClickUp не е нужно да преминавате от един инструмент към друг. Можете да обсъждате идеи, използвайки бели дъски и мисловни карти, да използвате изкуствен интелект, за да пишете и редактирате по-добре, да преобразувате текст в задачи, да разпределяте отговорности и да проследявате напредъка по задачите – като се наслаждавате на цялостно управление на документи на една платформа.

2. Изкуствен интелект

Превърнете текстовете си в ясни, кратки и увлекателни с ClickUp AI.

И ClickUp, и Notion са добре известни с функциите си за изкуствен интелект (AI). Но колко ефективни са те? Нека да ги тестваме.

Възможности на изкуствения интелект в ClickUp

ClickUp AI отговаря на въпроси, обсъжда идеи с вас, пише, редактира и превежда съдържание. Може също да създава подзадачи и действия, да генерира отчети от вашите проекти и други табла и да обобщава дълги документи, за да ви помогне да извлечете полезни заключения.

Възможности на изкуствения интелект в Notion

Notion AI се отличава със своите възможности за писане – може да пише съдържание, да обобщава бележките ви, да преписва параграфи, да предоставя синоними и да извлича действия от страници.

Кой от двата предлага по-мощен AI асистент: ClickUp или Notion?

И двата инструмента се справят изключително добре с задачи, свързани с писане и търсене на информация.

ClickUp AI обаче предлага нещо допълнително: предварително дефинирани AI подсказки, персонализирани за вашата длъжност и случай на употреба. Това спестява време на всички – независимо дали имате затруднения с използването на AI като цяло или с създаването на прецизни подсказки, които дават резултати.

ClickUp предлага всичко това за 5 долара на месец на потребител, докато Notion AI струва допълнителни 10 долара на месец на потребител. 💸

3. Сътрудничество

Дръжте всички в течение с помощта на сътрудничеството в реално време в ClickUp

Notion срещу ClickUp: Нека направим задълбочен анализ на възможностите за сътрудничество в двата инструмента.

Функции за сътрудничество в ClickUp

ClickUp предоставя всички основни инструменти за сътрудничество в реално време, като маркиране, коментиране, проследяване на активността, напомняния и др. Инструментът разполага с три нишови канала за сътрудничество: чат, запис на видео в приложението и изпращане на имейли – всички те са изключително полезни за бърза комуникация с другите от една единствена платформа.

Функции за сътрудничество в Notion

Notion предлага и всички основни инструменти за сътрудничество в реално време, като маркиране, коментиране, пространства за екипи, както и нови функции, като коментари на ниво документ и регистри на дейностите, които показват историята на страницата.

Можете също да поканите гост-сътрудници или да публикувате документ като публична уеб страница.

Кой от двата инструмента е по-подходящ за съвместна работа: ClickUp или Notion?

Макар и двата инструмента да разполагат с основни функции за сътрудничество в реално време, ClickUp има предимство пред Notion, тъй като предлага допълнителни, високо ефективни инструменти за комуникация, като чат, имейл и видеозапис – и всичко това в рамките на платформата. Няма повече превключване на контекста!

4. Цени

И ClickUp, и Notion са инструменти от типа „freemium“, което означава, че предлагат както безплатни, така и платени планове. И двата инструмента предлагат своите AI функции като платено допълнение. Нека разгледаме платените им планове и функциите, които се предлагат във всеки от тях.

Ценови планове на ClickUp

Безплатно завинаги: Достъп до 100 MB качване на файлове, документи за съвместна работа, бели дъски, документи за съвместна работа и запис на видео в приложението.

Неограничен ( 7 $/месец на потребител): Получете всичко от безплатния план. Освен това се насладете на неограничено пространство за съхранение, интеграции, табла, имейл, пространства за екипи, управление на ресурси и много други.

Бизнес (12 USD/месец на потребител): В допълнение към функциите на плана Unlimited, получите достъп до Mind Maps, времеви линии, разширени персонализации и други.

Enterprise (свържете се с нас за цени): Използвайте Enterprise API, SSO, универсално търсене, неограничени персонализирани роли и много други – над и отвъд плана Business.

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Ценови планове на Notion

Безплатно завинаги: Достъп до функцията за съвместна работа, качване на файлове до 5 MB, 7-дневен архив на дейностите и възможност да поканите до 10 гости.

Plus ( 10 $/месец на потребител): Отключете допълнителни функции като синхронизирани бази данни и блокове за екипи, персонализирана автоматизация на бази данни и 30-дневна история на страниците.

Бизнес (18 $/месец на потребител): Получете всички функции на плана Plus. Използвайте също така частни пространства за екипи, масово качване на PDF файлове и разширени анализи на страници, както и поканете до 250 гости.

Enterprise (персонализирана цена): В допълнение към функциите на плана Business, получите аудит логове, неограничена история на страниците, детайлни администраторски роли и още, и поканете над 250 гости.

Notion AI е достъпна за всички платени планове за 10 долара на месец на член.

Кой ценови план е по-добър: ClickUp или Notion?

ClickUp е ясен победител в тази категория.

Не само че платените му планове започват от по-достъпна цена от 7 долара на потребител, но и предлагат по-изгодна сделка.

ClickUp предоставя почти 20 пъти повече пространство за съхранение в безплатния план (100 MB в сравнение с 5 MB при Notion).

Той има повече „неограничени“ функции по отношение на гости, задачи и табла.

ClickUp има няколко страхотни функции, като бели дъски, Mind Maps и проследяване на времето в различни планове, които липсват в Notion.

ClickUp срещу Notion в Reddit

Намерихме много интересни коментари в Reddit – някои хвалят ClickUp, други хвалят Notion, а много от тях хвалят и двете.

В полза на ClickUp

„Работил съм с Clickup и Notion. За мен ClickUp печели, защото разполага с почти същите инструменти за документиране, които предлага Notion, но тъй като всичко е в едно приложение за управление на проекти, то може да се интегрира в вашите процеси.“ ( Източник )

„Това, което ми харесва в ClickUp, е неговата гъвкавост. Разбира се, той няма да отговори на всички ваши изисквания... Можете да използвате и ClickUp Docs – представете си го като опростен MS Word, но с възможност да добавяте препратки към вашите задачи. Аз го използвам за личните си проекти, за списък с книги, които искам да прочета, за проследяване на идеи за подаръци, за управление на по-сложни проекти и т.н.“ ( Източник )

„Това, което ми харесва в ClickUp, е, че всяка седмица пускат нова версия/актуализация на продукта. И не става дума само за незначителни подобрения, а за реални, съществени промени. Notion, от друга страна, пуска нова версия на всеки 45 дни? И понякога задържаш дъха си, а след това откриваш, че новата версия съдържа само няколко поправки на бъгове и опция за превключване между дневен и нощен режим?? (LOL)“ ( Източник )

Похвала за Notion

„ClickUp се разраства бързо и изглежда прекрасно, но с Notion можете да имате безкрайно вложени бази данни/документи и да създавате персонализирани работни процеси (освен това полето за формули е много по-добро). ClickUp предлага добър безплатен план и е много по-лесен за работа, докато Notion има много щедър план и е невероятен за вашия собствен стил.“ ( Източник )

„Моят случай на употреба е комбинация от база от знания и управление на проекти и Notion отговаря на това. Ако бях в много по-сериозен/колективен проект, определено бих избрал ClickUp. Това не означава, че Notion не би могъл да се справи, вероятно би могъл. Но ClickUp е структуриран за управление на проекти от самото начало. ” ( Източник )

Макар и двата инструмента да имат свои почитатели, забелязахме, че Notion работи отлично за индивидуални потребители и свободни професионалисти, докато ClickUp е по-подходящ за бизнеса.

Установихме също, че повече потребители мигрират от Notion към ClickUp, отколкото обратното. Изглежда, че Reddit в по-голямата си част счита ClickUp за една от по-добрите алтернативи на Notion.

ClickUp срещу Notion: Кой инструмент за работа с документи е най-добър?

ClickUp е вашият централизиран център за управление на документи, проекти и екипи – на едно място

В крайна сметка и ClickUp, и Notion са страхотни инструменти. И двата са отлични инструменти за управление на документи, както и „всичко в едно“ платформи за управление на работни процеси и проекти.

Въпреки това, обещахме ви победител, и това е ClickUp. 🏅

ClickUp се отличава по две основни причини: предлага много повече функции и над 1000 интеграции (в момента Notion предлага само около 80 интеграции). ClickUp е и по-лесно персонализируем от Notion. Вградената автоматизация и готовите шаблони са само черешката на тортата.

Ако търсите централизирана платформа за управление на документи и проекти, която да обедини екипа ви на едно място, опитайте я. Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp още днес.