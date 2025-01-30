10-те най-добри софтуера за писане с изкуствен интелект през 2025 г.

Търсите най-добрия софтуер за писане? Независимо дали сте собственик на малък бизнес, част от маркетингов екип или самостоятелен автор на съдържание, ние сме тук, за да ви помогнем.

В днешната динамична дигитална ера търсенето на ясни, увлекателни и безгрешни текстове е по-голямо от всякога. Именно тук на помощ идва софтуерът за писане.

Софтуерът за писане ще ви помогне да подобрите уменията си за писане и да оптимизирате писането на блога си за вашата аудитория, така че вашето послание да достига до нея всеки път.

А най-хубавото? Много от тези софтуерни опции за писане вече използват силата на изкуствения интелект, за да изведат съдържанието ви на ново ниво.

Съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни инструмента за писане, базирани на изкуствен интелект, които са налични през 2023 г. Прочетете го, за да намерите този, който най-добре отговаря на вашите нужди.

Какво трябва да търсите в най-добрия софтуер за писане?

На пазара има огромно разнообразие от софтуерни асистенти за писане, базирани на изкуствен интелект. Как да изберете подходящия за вас? Започнете с проучване на неговите възможности.

В идеалния случай софтуерът ви за писане с изкуствен интелект трябва да предлага проверка на граматиката, предложения за стил на писане, откриване на плагиатство и оптимизация на съдържанието. Тези функции в инструментите за писане гарантират, че съдържанието ви е точно и резонира с целевата ви аудитория.

Функциите за повторно подсказване ви позволяват да пренапишете големи количества съдържание, за да съответстват на вашия специфичен тон на изразяване.

След това обмислете интеграциите, които са налични за всеки AI писател. Избраният от вас инструмент трябва да може да се свързва безпроблемно с други платформи, които използвате редовно, като Google Docs, WordPress или всеки софтуер за управление на проекти. Това позволява оптимизиран и ефективен работен процес.

Накрая, обърнете внимание на лекотата на използване на всеки AI инструмент за писане. Добрите асистенти за писане трябва да са интуитивни и лесни за навигация. Сложният интерфейс може да ви забави и да усложни процеса на създаване на AI съдържание, което искаме да избегнем.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите си по имейл и др.

ClickUp е не само отлично средство за управление на проекти, но и отличен асистент за писане.

Той е проектиран да оптимизира процеса на писане, да подобри сътрудничеството в екипа и да се синхронизира безпроблемно с вашите предпочитани платформи. А с вградените си AI способности за писане, ClickUp ви помага да усъвършенствате съдържанието си, като гарантира, че то е SEO-съвместимо и поддържа високо ниво на яснота и последователност.

И това не е всичко. ClickUp следи и вашите задачи и срокове, за да сте винаги в крак с работата си. Няма много асистенти за писане с изкуствен интелект, които да правят това!

Най-добрите функции на ClickUp

което повишава производителността на екипа. ClickUp позволява на няколко потребители да работят заедно върху ClickUp Docs

Вградените AI инструменти за писане адаптират съдържанието ви за SEO – идеални за маркетолози и писатели, занимаващи се със съдържание.

Управлявайте задачите си за писане и крайните срокове на проектите си на едно място. Няма повече пропуснати срокове.

Оформяйте съдържанието си без усилие с богатия текстов редактор на ClickUp

Планирайте лесно стратегията си за съдържание с помощта на календара за съдържание на ClickUp.

Следете времето, прекарано за всяка задача, за да гарантирате оптимална продуктивност.

Синхронизирайте ClickUp с любимите си инструменти, за да осигурите безпроблемни работни процеси.

Адаптирайте работното си пространство според вашите предпочитания, за да улесните управлението на задачите и проектите.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители смятат, че интерфейсът е сложен в началото, но с времето става по-интуитивен.

Използването на пълния потенциал на функциите им може да изисква малко учене.

Функциите на AI асистента за писане не са включени в плана Free Forever.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Готови ли сте да започнете с AI асистента за писане на ClickUp? Опитайте шаблона ClickUp ChatGPT Prompt в ClickUp Docs!

Шаблонът ChatGPT Prompts for Writing може да ви помогне да събудите писателя в себе си.

2. Rytr

чрез Rytr

Rytr е мощен AI инструмент за писане, който бързо генерира висококачествено съдържание. Неговите мощни възможности за машинно обучение превръщат вашите данни в привлекателно, SEO-оптимизирано съдържание. Ryter може да се използва като инструмент за академично и техническо писане, като същевременно използва граматичен коректор, за да се увери, че нямате грешки.

С разнообразни типове съдържание, от които да избирате, Rytr е гъвкав инструмент за писане за създатели на съдържание от всички сфери. Инструментът за корекция на езика, базиран на изкуствен интелект, може да се използва като личен или бизнес асистент за писане.

Най-добрите функции на Rytr

Rytr предлага множество режими, като бюлетини , блогове, публикации в социални медии, описания на продукти и др.

Използването му е интуитивно, което означава, че можете да започнете да създавате интересно съдържание за нула време.

Поддържа няколко езика, което разширява обхвата на вашето съдържание.

Включва граматичен коректор, който открива правописни грешки и гарантира, че текстът ви е чист.

Ограничения на Rytr

Писменото съдържание понякога се нуждае от редактиране за по-добро съгласуване с контекста.

Дори „неограниченият“ план има ограничения за броя думи.

Цени на Rytr

Безплатен план

Икономичен план: 9 долара на месец или 90 долара на година

Неограничен план: 29 $ на месец или 290 $ на година

Рейтинги и отзиви за Rytr

G2: 4. 7/5 (750+ отзива)

Trustpilot: 4,8/5 (над 2100 отзива)

3. QuillBot

чрез QuillBot

QuillBot е усъвършенстван инструмент за пренаписване, който преобразува съдържанието ви, като запазва първоначалния му смисъл.

Това е популярен AI инструмент за писане за автори, които искат да избегнат плагиатството и да подобрят структурата на изреченията. Различните режими на писане на Quillbot го правят адаптивен към различни стилове на писане.

Най-добрите функции на QuillBot

Той пренаписва изреченията, като запазва оригиналния контекст и избягва грешките с граматична проверка.

Различните режими на писане се адаптират към вашия стил на писане

AI асистентът за писане предоставя синоними, за да обогати вашия речник

Интегрира се с браузъра ви за редактиране в движение

Ограничения на QuillBot

Потребителите казват, че прекарват много време в отстраняване на проблеми

Платените планове все още ограничават обема, който можете да произведете.

Цени на QuillBot

Безплатни

Премиум: 19,95 $ на месец (1 потребител)

Екип: 7,50 долара на месец за всеки писател (минимум 5 потребители)

Оценки и рецензии за QuillBot

Capterra: 4. 6/5 (над 100 рецензии)

Trustpilot: 2. 3/5 (75 отзива)

4. Copy. ai

Copy. ai е AI асистент за писане, създаден да ви помогне да създавате висококачествено съдържание без усилие. Той използва усъвършенстван AI езиков модел, за да предоставя креативни и уникални предложения за съдържание, което е една от причините да е сред любимите ни генератори на продуктови описания.

Независимо дали се нуждаете от уводни части за блогове, съдържание за социални медии или описания на продукти, Copy. ai е AI инструмент за копирайтинг, който се справя с всичко. Той е лесен за използване, спестява време и улеснява процеса на създаване на съдържание.

А най-хубавото? Този софтуер за писане, базиран на изкуствен интелект, помага да се преодолее писателският блок, като предлага свежи идеи за съдържание.

Най-добрите функции на Copy.ai

Използва машинно обучение, за да предоставя творческо съдържание без граматически грешки.

Генерира широка гама от типове съдържание в сравнение с други приложения за писане, базирани на изкуствен интелект.

Неговият интуитивен интерфейс осигурява гладък процес на създаване на съдържание за AI писатели.

Предлага свежи идеи, генерирани от изкуствен интелект, когато изпитвате творчески блок.

Ограничения на Copy. ai

Copy. ai понякога понижава нивото на услугата си от GPT-4 до GPT-3.

Потребителите не са доволни от обслужването на клиентите на компанията.

Цени на Copy. ai

Безплатно: до 2000 думи на месец

Pro: 49 долара на месец, с неограничен брой думи (ограничено до 1 потребител)

Предприятия: Свържете се с Copy. ai за цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (над 160 рецензии)

Trustpilot: 3,9/5 (над 160 отзива)

Пишете съдържание като целеви страници, продуктови страници, блог публикации и други с Simplified, един от любимите ни инструменти за писане.

Разгледайте тези алтернативи на Copy.AI!

5. Simplified

чрез Simplified

AI технологията, вградена в Simplified, може да ви помогне и с графичен дизайн, публикации в социални медии и лека видео редакция. Това е истински пакет „всичко в едно“ за създаване на съдържание. Това го прави отлично средство за маркетолози и създатели на съдържание, които искат да оптимизират процеса си на създаване на съдържание.

Освен това, той предлага лесен за използване интерфейс и богата библиотека с ресурси за академично и техническо писане.

Най-добрите функции на Simplified

Множество шаблони, които правят вашия двигател за генериране на съдържание още по-гладък

Предварително заредени с различни тонове на гласа, стилове на писане и езици, за да стимулират вашето творческо писане.

Той включва инструмент за пренаписване, който спестява време при създаването на ново съдържание за блога.

Опростени ограничения

Строги ограничения за съхранение

Simplified ограничава броя на потребителите, които можете да имате в един акаунт.

Опростено ценообразуване

Безплатен план

Малък екип: 30 долара на месец за 5 потребители

Бизнес: 50 долара на месец (5 потребители)

Растеж: 125 долара на месец (5 потребители)

Предприятие или агенция: Свържете се с Simplified за цени

Опростени оценки и рецензии

G2: 4. 7/5 (850+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (88 отзива)

6. Jasper

чрез Jasper

Ако търсите инструмент, специализиран в създаването на дълги текстове, Jasper е вашият избор. Той използва усъвършенствана AI технология за генериране на съдържание като блог статии, сценарии и др.

С Jasper професионален писател може да създаде структура на статия за секунди и да остави изкуственият интелект да попълни останалото.

Това, което отличава Jasper, е способността му да пише дълги текстове, които са последователни и увлекателни. Но Jasper не е за всеки, затова сме съставили списък с алтернативи на Jasper, които можете да разгледате!

Най-добрите функции на Jasper

Асистентът за писане се предлага с удобно разширение за браузъра.

Специализирано в създаването на интересни блог публикации, сценарии и др.

Могат да се използват за академично и техническо писане.

Бързо генерира конспект на статията, за да ускори процеса на писане.

Лесни за навигация и употреба

Ограничения на Jasper

Някои автори на съдържание са съобщили, че резултатът може да се наложи да бъде редактиран, за да се гарантира, че написаното съответства на желания тон.

Много ограничената безплатна пробна версия затруднява решението дали инструментът си заслужава за някои потребители.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец за един потребител, фактурира се ежегодно

Екипи: 125 $/месец за трима потребители, фактурира се ежегодно

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4. 7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1700 рецензии)

7. Frase

Чрез Frase

Frase е AI асистент за писане, който извежда оптимизацията на SEO съдържанието на ново ниво.

AI инструментът за корекция на езика има отличителни характеристики, като например способността си да създава убедителни резюмета на съдържанието въз основа на най-добрите резултати за дадена ключова дума.

За маркетолозите, фокусирани върху SEO, Frase предоставя безценна информация, която ви води през целия цикъл на съдържанието. Не става въпрос само за генериране на съдържание, а за създаване на съдържание, което се класира добре.

Най-добрите функции на Frase

Създава подробни резюмета на съдържанието за конкретна ключова дума

Предоставя информация за оптимизиране на съдържанието ви за търсачките

Генерира директни отговори на въпросите на потребителите, подобрявайки потребителското преживяване

Оценява и подобрява съществуващото ви съдържание, за да можете да създавате статии, които да попълват празнините в съдържанието.

Ограничения на Frase

Според някои потребители SEO анализите и предложенията за ключови думи не винаги са супер точни.

Резултатите понякога не съдържат задълбочен анализ.

Няма безплатна версия

Цени на Frase

Solo: 14,99 $/месец на потребител

Базов пакет: 44,99 $/месец на потребител

Екип: 114,99 $ (трима потребители и 25 $ на месец за всеки допълнителен член на екипа)

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4,9/5 (над 280 рецензии)

Capterra: Н/Д

8. Textmetrics

чрез Textmetrics

Когато става въпрос за оптимизиране на съдържанието ви за SEO, Textmetrics има много да предложи на пазара на асистенти за писане.

Този софтуер за писане с изкуствен интелект е нещо повече от просто генериране на съдържание. Той открива граматически грешки, гарантира, че текстът ви е съобразен с целевата аудитория, и помага за подобряване на видимостта ви в интернет.

Textmetrics предоставя предложения в реално време, докато пишете, което ви позволява да създавате съдържание, което уцелва целта. С Textmetrics получавате един от най-добрите инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да направите съдържанието си SEO-съобразно и фокусирано върху аудиторията.

Най-добрите функции на Textmetrics

Предложенията за SEO в реално време предоставят незабавна обратна връзка, докато пишете

Съвпадението с аудиторията съгласува текста ви с целевата демографска група

Подобрява четимостта и използването на ключови думи

Поддържа множество езици, което позволява по-широк обхват

Ограничения на Textmetrics

Няма вградена функция за проверка на плагиатство.

На новите потребители може да им отнеме известно време, докато свикнат с интерфейса.

Цени на Textmetrics

Свържете се с Textmetrics за цени

Оценки и рецензии за Textmetrics

G2: 4. 7/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

9. Readable

чрез Readable

Readable е AI асистент за писане, който се фокусира върху това да направи съдържанието ви възможно най-разбираемо. Мощната му система за оценка на четимостта прави съдържанието ви достъпно за вашата целева аудитория.

С Readable получавате ясна представа за това, което може да възпрепятства съдържанието ви, което ви позволява да направите необходимите корекции.

Освен че проверява четимостта, този асистент за писане проверява и клишетата, настроението и тона на изказа, за да гарантира, че съдържанието ви предава правилното послание.

Най-добрите функции на Readable

Предлага подробни оценки за четимостта на вашето съдържание

Анализира настроението и тона на вашия текст

Помага ви да избягвате прекалено често използвани фрази, за да подобрите уменията си за писане.

Проверява четимостта на съдържанието на вашите имейли

Възможности за проверка на граматиката

Ограничения на четимостта

Инструментът може да не винаги да интерпретира точно тона на съдържанието.

Няма безплатна версия

Ясни цени

ContentPro: 8 долара на месец

CommercePro: 48 $/месец

AgencyPro: 138 $/месец

Четливи оценки и рецензии

G2 : 4,0/5 (5+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (9+ отзива)

10. WordAI

чрез Wordai

WordAI се отличава с възможността си да пренаписва съдържание, като запазва четимостта и оригиналния смисъл в сравнение с други асистенти за писане. Софтуерът за писане с изкуствен интелект разбира контекста на думите и изразите, като гарантира, че резултатът се чете естествено.

Това прави WordAI мощен AI инструмент за писане за писатели и маркетолози, които се нуждаят от бързо пренаписване на съдържание, като същевременно избягват плагиатството. С WordAI можете да създавате уникално съдържание, без да губите оригиналната му същност.

Най-добрите функции на WordAI

Пренаписва съдържанието, като разбира контекста

Поддържа пренаписване на няколко езика

Позволява ви да пренапишете няколко статии едновременно

Позволява безпроблемна интеграция с други инструменти

Ограничения на WordAI

Няма вградена функция за SEO оптимизация.

Качеството на пренаписването може да варира в зависимост от сложността на текста.

Не е подходящият асистент за писане за създаване на ново съдържание

Ограничен брой потребителски отзиви

Цени на WordAI

Месечно: 57 долара на месец

Годишно: 27 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Свържете се с WordAI за цени

Оценки и рецензии за WordAI

G2: 3. 9/5 (17 отзива)

Trustpilot: 2,6/5 (6 отзива)

Ускорете създаването на съдържание с най-добрия софтуер за писане

Навигирането в света на AI асистентите за писане може да бъде предизвикателство, тъй като всеки от тях предлага уникален набор от функции, предимства и недостатъци. Ние проучихме 10 впечатляващи AI асистента за писане, всеки от които може да оптимизира процеса на създаване на съдържание и да повиши продуктивността ви при писане.

В основата на всичко това е ключовото значение на идентифицирането на вашите специфични нужди. Независимо дали се нуждаете от асистент за писане на дълги текстове, SEO оптимизация или подобряване на четимостта, има софтуер за писане, перфектно проектиран за вашите нужди. Всеки AI писател, за който говорихме днес, използва силата на AI, за да предостави уникални решения на развиващите се предизвикателства при създаването на съдържание.

За да научите повече за това как AI писането може да революционизира процеса на създаване на съдържание, разгледайте AI функцията на ClickUp. Инструментът внася ново ниво на ефективност във вашите задачи по писане, като ви помага да организирате, генерирате и усъвършенствате съдържанието си.

Също така, обмислете да проучите ClickUp Docs, една отлична функция за създаване и съвместна работа по документи в рамките на вашия екип. ClickUp Docs е централизирано работно пространство, което прави процеса на съвместно писане по-ефективен и организиран.

Не забравяйте, че крайната цел на използването на AI асистенти за писане е да подобрите съдържанието си, да направите работата си по-достъпна и да ви предостави повече време, за да се съсредоточите върху стратегически задачи. Надяваме се, че това проучване на десетте най-добри софтуера за асистиране при писане е било полезно. Приятно писане!