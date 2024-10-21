10 революционни генератора на описания на продукти през 2025 г.

Като продуктов мениджър, вие сте заети с измислянето на стратегии, функции и характеристики за най-новите продукти на вашата компания. Това е голяма отговорност, особено когато отговаряте за десетки продуктови линии.

Но работата ви не свършва с пускането на продукта на пазара. Сега трябва да съставите перфектното описание на продукта, което ще се показва добре в търсачките и ще повлияе на решенията за покупка на купувачите.

Няма напрежение, нали?

Електронната търговия зависи от оптимизирането на всеки аспект на вашите продукти, включително и техните описания. Независимо дали нямате капацитет да се справите с копирайтинга на стотици продукти или да вмъкнете SEO ключови думи, генераторът на продуктови описания ще ви спести много работа.

В този наръчник ще обясним какво трябва да търсите в генератора на описания на продукти и ще ви представим 10 инструмента за създаване на качествени описания на продукти!

Какво е генератор на продуктови описания?

Генераторът на описания на продукти е автоматизиран инструмент, който помага на авторите да създават уникални и оптимизирани описания на продукти. Тези инструменти използват алгоритми, за да генерират автоматично описания въз основа на спецификациите, характеристиките и предимствата на даден продукт. Те вземат предвид и важни фактори като ключови думи за SEO, глас на марката и целева аудитория, за да гарантират, че генерираните описания са ефективни за стимулиране на продажбите.

Какво трябва да търсите в инструмента за създаване на описания на продукти?

Изкуственият интелект (AI) не е заплаха за вашата работа. Напротив, AI улеснява значително продуктовите мениджъри при създаването на атрактивни описания на продукти, които са оптимизирани за SEO и съобразени с очакванията на вашата целева аудитория.

Макар да сте свободни да изберете всеки инструмент за създаване на рекламни текстове, за да ускорите работата си, ще получите повече полза от генераторите на продуктови описания с тези функции:

Създаване на SEO-съобразно съдържание: Потребителите намират вашия електронен магазин чрез органично търсене. Изберете AI инструмент за писане, който помага при проучването на ключови думи и генерира добри описания на продукти, които се класират добре в търсенето.

Естествен език : AI технологията генерира текст, но няма гаранция, че той ще бъде добър . Изберете генератор на продуктови описания, който е в състояние да съответства на тона на вашата марка.

Текст без плагиатство: Плагиатството е абсолютно недопустимо. Потърсете Плагиатството е абсолютно недопустимо. Потърсете AI инструмент , който предлага нещо повече от просто преразказване, което търсачките и купувачите могат да открият. Имате нужда от инструмент, който генерира уникални описания на продукти, които добавят стойност за вашата целева аудитория.

Шаблони за описания: Подходящият генератор на описания на продукти с изкуствен интелект не само създава текстове с висока конверсия, но и трябва да предлага множество шаблони за описанията на вашите продукти. Изберете генератор с шаблони за продуктови страници, заглавия на продукти и текстове за продукти.

10-те най-добри генератори на описания на продукти, които можете да използвате

Използването на AI генератор за описания на продукти ви помага да спестите време, да преодолеете блокадата на писателя и да напишете ефективни текстове. Макар че е важно да проверявате всичко, което AI пише за вас, тази технология автоматизира една от най-отнемащите време части от маркетинга в електронната търговия.

Но не всички генератори на продуктови описания са ефективни за е-търговските марки. Ето 10-те най-добри AI генератори на продуктови описания през 2024 г.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Е, какво можем да кажем? По наше скромно мнение, ClickUp е най-добрият инструмент за създаване на описания на продукти на пазара, но имаме солидни доказателства, които подкрепят това.

ClickUp AI не само планира маркетингови стратегии, но и генерира слогани, предлага идеи за имена на продукти и дори планира събития (да, наистина). Това, за което ви отнема 30 минути да напишете, с ClickUp AI отнема само 30 секунди.

Тъй като ClickUp е и софтуер за управление на проекти, всички ваши стратегии, проекти, работа, задачи, комуникации и AI инструменти, свързани с продуктите, са на едно място. Няма повече превключване между различни платформи!

Използвайте ClickUp AI, за да обобщите дълги технически спецификации в лесни за четене описания с едно кликване. Нашите магически роботи дори ще ви предложат редакции, за да направят описанията на вашите продукти по-ясни. Освен това, предварително структурираните заглавия и таблици на ClickUp ви осигуряват перфектно форматирано съдържание, готово за включване във вашия електронен магазин.

О, и ClickUp AI не е само за продуктови екипи! Разполагаме с над 100 AI инструмента с персонализирани подсказки за различни отдели и случаи на употреба.

Най-добрите функции на ClickUp

Предварително структурирано форматиране: Ускорете процеса на писане на описания с готови за употреба шаблони. ClickUp ви предлага готови шаблони с точки, форматиране и доказани оформления, за да повишите процента на конверсия.

Шаблони: ClickUp предлага много шаблони, които ускоряват целия цикъл на разработване на продукти, ClickUp предлага много шаблони, които ускоряват целия цикъл на разработване на продукти, без да е необходимо кодиране , от стратегията за продукта до изпълнението.

Редактиране на текстове: Дали описанията на вашите продукти са толкова ефективни, колкото биха могли да бъдат? Излезте от собствената си глава и позволете на изкуствения интелект на ClickUp да редактира описанията на вашите продукти за яснота, тон и граматика.

Именуване: Спрете да се мъчите с избора на име за най-новия си продукт. ClickUp AI бързо генерира списък с имена въз основа на вашите параметри.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI не е наличен в безплатните планове.

AI копирането не е съвършено, така че все пак ще трябва да прегледате текста, преди да го публикувате.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 6900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Magiscriptor

Чрез Magiscriptor

Написването на описания на продукти е лесно с Magiscriptor. Продавачите в eBay и Amazon използват този AI генератор на описания на продукти, за да пишат маркетингови текстове за всяка ниша в електронната търговия.

За да използвате Magiscriptor, отворете приложението и въведете три или четири ключови думи. Оттам AI алгоритъмът ще генерира няколко параграфа за описанието на продукта. Този инструмент има за цел да създава описания с висока конверсия, които подчертават характеристиките на вашия продукт, като същевременно са привлекателни за търсачките с подходяща плътност на ключовите думи.

Най-добрите функции на Magiscriptor

Балансиране на честотата на ключовите думи

Оптимизирани за SEO описания

Ценообразуването е на база кредити, така че плащате само за това, което използвате.

Ограничения на Magiscriptor

Magiscriptor е предимно базирано на приложение. Уеб приложението му е достъпно само в бета режим, така че може да не е подходящо за потребители на настолни компютри.

Може да се наложи да изразходвате много кредити, за да създадете кратки описания на продуктите точно така, както ви харесват.

Цени на Magiscriptor

Стартово ниво: 4,99 $ за 100 кредита

Основен: 9,99 $ за 220 кредита

Silver: 14,99 $ за 330 кредита

Злато: 19,99 $ за 450 кредита

Оценки и рецензии за Magiscriptor

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Jasper

Чрез Jasper

Jasper се представя като AI, която можете да обучите да съответства точно на вашия тон и глас. Той дори сканира вашите уеб страници, за да открие автоматично вашия тон, граматика и много други.

Jasper използва генеративна изкуствена интелигенция, за да създава привлекателни описания на продукти за по-кратко време. Тъй като може да се обучава, Jasper е подходящ за компании с уникален стил на писане.

Jasper разполага с библиотека с шаблони, автоматичен преводач и инструмент за създаване на брифинги за маркетингови кампании, така че може да се справи и с нещо повече от описания на продукти.

Най-добрите функции на Jasper

Изберете между дързък, официален и други тонове.

Разширение за браузър

Автоматичен превод

Ограничения на Jasper

Някои потребители се затрудняват с подсказките на изкуствения интелект

Други потребители съобщават за ниско качество на генерирания текст.

Безплатната пробна версия е ограничена, така че някои потребители казват, че не са успели да се запознаят добре с платформата.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец за един потребител, фактурира се ежегодно

Екипи: 125 долара на месец за трима потребители, фактурирани ежегодно

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4. 7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1700 отзива)

4. Copy. ai

Работите ли в регулирана индустрия? Обикновено изкуственият интелект е забранено, защото вашите данни не са частни, но Copy.ai е различен. Той е SOC 2 Type II съвместима технология и отговаря на SSAE 18.

Знаем, че има много съкращения, но в крайна сметка този генератор на продуктови описания е по-подходящ за компании, които се притесняват за поверителността.

Използвайте Copy. ai за писане на описания на продукти, както и съдържание за социални медии, рекламни текстове, текстове за целеви страници и съдържание за блогове.

Кажете на Copy. ai, че искате описания на продукти, въведете основните точки, изберете тона си и AI ще генерира няколко резултата. Изберете опциите, които ви харесват най-много, усъвършенствайте ги и ги добавете към вашия онлайн магазин.

Най-добрите функции на Copy. ai

Вградена съвместимост

Над 90 инструмента и шаблона за създаване на уникални описания на продукти

Вграден редактор за пренаписване

Ограничения на Copy. ai

В сравнение с други инструменти за генериране на описания на продукти, той не може да генерира дълги текстове.

Copy. ai не предлага интеграции с трети страни.

Поддръжка се предлага само по имейл.

Цени на Copy. ai

Безплатни

Pro: 36 $/месец за пет потребители, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 рецензии)

5. Writesonic

Чрез Writesonic

Writesonic е универсален AI инструмент за писане. Той се справя с блогове, текстове за имейли, рекламни текстове и много други. За електронната търговия можете да използвате Writesonic за съставяне на описания на продукти, списъци с характеристики и заглавия.

Writesonic изисква малко повече информация за контекста в сравнение с други генератори на продуктови описания, така че има по-голяма вероятност да генерира висококачествено съдържание с по-малко редакции. Ако сте прекалено зает, за да търсите подходящи ключови думи, Writesonic дори генерира списъци с ключови думи за вашите продуктови описания.

Най-добрите функции на Writesonic

Шаблони за писане с изкуствен интелект, специфични за платформата

Генератор на целеви страници

Обобщаващ текст

Ограничения на Writesonic

Ценообразуването на базата на броя думи може да попречи на големите марки за електронна търговия

Writesonic предлага различни „типове качество“, така че може да се наложи да платите повече за описания с по-добро качество.

Цени на Writesonic

Безплатна пробна версия

Pro: 12,67 $/месец за 100 000 думи

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4. 7/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1700 отзива)

6. CopySmith

Чрез CopySmith

Докато някои от другите генератори на продуктови описания в този списък създават текстове за почти всичко, CopySmith е специализиран в създаването на текстове за електронна търговия за маркетинг специалисти.

За разлика от други AI писатели, CopySmith ви позволява да импортирате съществуващ продуктов каталог и да публикувате AI-генерирани текстове на вашия сайт директно от платформата. Той се интегрира с BigCommerce, Shopify и Amazon, за да направи процеса на писане на описания възможно най-лесен.

Най-добрите функции на CopySmith

Генериране на съдържание в големи количества

Фокус върху електронната търговия

Управление на продуктовия каталог, за да сте в крак с натрупаните поръчки за продукти

Ограничения на CopySmith

За по-големите екипи създаването на продуктови описания в голям мащаб може да бъде скъпо.

Трябва да платите повече за достъп до API, глас и тон, проверка за плагиатство и други функции, които са безплатни на други платформи.

Цени на CopySmith

Стартово ниво: 19 $/месец за един потребител

Pro: 49 $/месец за пет потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за CopySmith

G2: 4. 3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)

7. Хипотенуза

Чрез Hypotenuse

Да не се бърка с домашното ви по геометрия от гимназията, Hypotenuse е генератор на продуктови описания, създаден изцяло с оглед на SEO. Той може да се справи с много повече от съдържание за електронна търговия, но благодарение на интеграциите си с Shopify, Hypotenuse е солиден избор за продуктови екипи, които работят в Shopify.

Използвайте Hypotenuse, за да перифразирате описания на продукти, да пишете страници с подробности за продуктите и да публикувате всичко в магазина си в Shopify с едно кликване. Този инструмент предлага и различни варианти на описания, за да генерира свежи и интересни текстове, които няма да отегчават купувачите.

Най-добрите функции на Hypotenuse

Интеграция с Shopify и API интеграции

Готови варианти на текстове за създаване на привлекателни описания на продукти

Генериране на съдържание в големи количества

Ограничения на хипотенузата

Може да не е подходящ за вас, ако не използвате Shopify.

Hypotenuse генерира много кратки текстови резултати.

Липсват шаблони

Ценообразуване на Hypotenuse

Стартово ниво: 24 $/месец за един потребител, фактурира се ежегодно

Растеж: 49 $/месец за пет потребители, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Hypotenuse

G2: 4. 4/5 (4 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

8. Descrii

Чрез Descrii

Descrii е специализиран в писането на маркетингово ориентирани текстове от нулата. Той знае как да генерира идеи за теми, да пише рекламни текстове, които провокират, разбунват и предлагат решение, и да подчертава предимствата на продукта. Харесва ни, че Descrii генерира метаданни за вас, което определено ускорява оптимизацията на SEO от страна на писането на описания на продукти.

За да използвате Descrii, посочете какъв тип текст искате да генерирате, въведете общо име и описание и кликнете върху „генерирай“. Ако искате друга опция, натиснете отново „генерирай“ и Descrii ще обнови резултата.

Най-добрите функции на Descrii

Генериране на метаданни

Вградени формули за рекламни текстове

Текст за дигитална реклама

Ограничения на Descrii

Някои потребители съобщават, че изкуственият интелект на Descrii прави граматически или правописни грешки.

Трудно е да се намери точна информация за цените

Понастоящем поддържа само английски език.

Цени на Descrii

Безплатна пробна версия

Неограничен достъп: 29 $/месец за 900 описания

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Descrii

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Чрез Picsart

Имате нужда от безплатен генератор на описания на продукти? Quicktools е AI генератор на описания на продукти от Picsart, който можете да използвате 100% безплатно. Всичко, от което се нуждаете, е името на вашия продукт. Просто го поставете в Quicktools и генераторът на описания на продукти ще ви изведе описание.

Дали това ще бъде най-доброто описание, което сте чели някога? Може би, може би не. Получавате това, за което плащате, а това е безплатен инструмент. За да създадете качествени описания на продукти, добавете ключови думи, изберете тон и задайте ограничения, като например ограничения за броя символи.

Използването им е безплатно, както и писането на описания на продукти.

Автоматично поставяне на ключови думи

Удобни за ползване

Липсва му мощността на по-напредналите AI писатели на описания.

Не позволява интеграция с трети страни за електронна търговия.

Безплатни

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. B12

Чрез B1 2

B12 е друг безплатен генератор на описания на продукти. За да генерирате текст, добавете името на продукта, ключови думи, отрасъл, местоположение и информация.

B12 разглежда този инструмент като магнит за потенциални клиенти, така че, макар и технически да е безплатен, след това ще започнете да получавате имейли от B12. Това не е пречка, но е важно да имате предвид, че този инструмент има някои ограничения.

B12 представя своя безплатен генератор на описания на продукти като добра отправна точка за екипите, работещи с продукти. Ако предпочитате да пишете текстовете сами и просто се нуждаете от вдъхновение, това е надежден инструмент за тази задача.

Най-добрите функции на B12

Безплатно е

Той отчита отрасъла и местоположението.

Ограничения на B12

Не позволява създаването на съдържание в големи количества.

Има опасения относно поверителността, тъй като това е магнит за потенциални клиенти.

Цени на B12

Безплатни

B12 оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (110+ отзива)

Как да напишете убедителни описания на продукти с помощта на изкуствен интелект

Така, току-що разгледахме 10 генератора на продуктови описания. Сега нека разгледаме как да напишете страхотни продуктови описания с помощта на изкуствен интелект.

Изберете тон и се придържайте към него

Когато използвате генератор на описания на продукти с изкуствен интелект, платформата ще ви попита какъв тон предпочитате. Може да имате пет или повече опции. Трябва да бъдете последователни в тона си, независимо от платформата, която използвате.

Няколко тона, от които можете да избирате, са:

Snarky

Професионални

Информативни

Какъвто и тон да изберете, уверете се, че той е в съответствие с вашата марка и продуктите, които продавате. Например, ако продавате меки кожени портфейли, забавен и саркастичен тон може да не е подходящ.

Не се страхувайте да правите малки редакции

Дори и най-добрите генератори на продуктови описания все пак правят грешки и не отчитат всеки възможен сценарий или променлива. Няма проблем – затова съществува човешката редакция! Когато в списъка ви се появи продуктово описание, генерирано от изкуствен интелект, проверете го за грешки, уверете се, че съответства на стила на вашата марка, и го коригирайте, ако е необходимо.

Задайте ограничение за броя символи

Описанията на продуктите в повечето сайтове за електронна търговия са ограничени до 250–300 символа. Ако не зададете ограничение за броя символи при използването на AI инструмент за създаване на описания на продукти, резултатът може да надхвърли значително този брой. В такива случаи редактирайте текста, създаден от AI, или изберете друг AI инструмент за създаване на описания на продукти, който отчита ограниченията за броя символи.

Фокусирайте се върху ползите

Когато създавате описания на продукти, фокусирайте се върху предимствата на продукта. Какво ще направи той за вашите клиенти? Защо трябва да го купят? Как ще се подобри животът им след покупката? Можете да използвате и функциите като подкрепящи доказателства, но ги ограничете до минимум.

Напишете по-добро маркетингово съдържание с генератори на описания на продукти

Електронната търговия е динамичен бизнес. Като продуктов мениджър, вие не само трябва да създавате страхотни продукти, но и да привличате повече потенциални клиенти с отлични рекламни текстове.

Балансирането между нуждите на купувачите и изискванията на търсачките не е лека задача. Докато генераторите на описания на продукти с изкуствен интелект в този списък ще ви помогнат да спестите време, ClickUp е единствената опция, която генерира текстове с изкуствен интелект, управлява работните процеси и включва шаблони на едно място.

Но не се доверявайте само на думите ни: регистрирайте се безплатно в ClickUp сега, за да го тествате сами!