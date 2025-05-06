12 най-добри инструмента без кодиране за продуктови мениджъри през 2025 г.

В днешния динамичен свят на продуктовия мениджмънт, разполагането с подходящите инструменти може да направи разликата в способността ви да създавате и доставяте изключителни продукти.

Инструментите без кодиране се превърнаха в революционна промяна, давайки възможност на продуктовите мениджъри да оптимизират работните си процеси, да подобрят сътрудничеството и да реализират идеите си, без да се изискват обширни технически познания.

В тази публикация ще разгледаме най-добрите инструменти без кодиране за продуктови мениджъри, като се впуснем в техните ключови характеристики, предимства и ограничения, както и ще обсъдим как да изберете идеалното решение за вашите специфични нужди! 🚀

Опитвате ли се да съчетавате продуктови пътни карти, обратна връзка от клиенти, екипно сътрудничество и приоритизиране, като същевременно се стремите да предоставите най-доброто потребителско преживяване за вашия продукт?

Управлението на успешен екип за продуктов мениджмънт не е лека задача.

С непрекъснато развиващата се технологична среда, продуктовите мениджъри трябва да са в крак с най-новите тенденции и инструменти, като същевременно запазват фокуса си върху крайния потребител.

Огромният обем задачи и отговорности може да бъде прекалено голям и да попречи дори на най-опитните продуктови мениджъри с отлични умения в управлението на продукти да постигнат ефективно целите си.

И нека си признаем – не можете да направите всичко ръчно, независимо колко квалифициран е вашият екип. Ето защо се нуждаете от най-добрите инструменти без кодиране в своя арсенал.

РАЗБИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ БЕЗ КОДОВЕ СРЕЩУ ИНСТРУМЕНТИТЕ С МАЛКО КОДОВЕMicrosoft Power Apps е пример за платформа за разработка с малко кодове, която поддържа бързо разработване на приложения. Инструменти с малко кодове като Power Apps могат да се използват от хора без познания по програмиране. Проблемът обаче е, че все пак ще ви е необходим разработчик, за да финализирате проекта на по-късен етап.

Приемането на инструменти без кодиране може да промени изцяло работата на продуктовите мениджъри, като трансформира начина, по който те подхождат към ежедневните си задачи и дългосрочните си цели. Ето някои от основните предимства, които инструментите без кодиране предлагат на продуктовите мениджъри:

1. Ускорено развитие

Инструментите без кодиране дават възможност на продуктовите мениджъри да пускат прототипи, да правят бързи итерации и да пускат продукти по-бързо – ускорено още повече с шаблони за пускане на продукти, без да разчитат на ресурси за разработка. Това значително намалява времето за пускане на пазара и помага да се поддържа темпото с постоянно променящите се нужди на клиентите.

2. Подобрено сътрудничество

Платформите без кодиране спомагат за по-добрата комуникация и сътрудничество между мултифункционалните екипи. Като премахват бариерите между техническите и нетехническите заинтересовани страни, тези инструменти гарантират, че всички са на една и съща страница, което води до по-съгласуван процес на разработване на продукти.

3. Повишена креативност

С инструменти без кодиране продуктовите мениджъри могат да експериментират с нови идеи и концепции, без да се притесняват от технически ограничения. Тази свобода стимулира иновациите и помага на продуктовите мениджъри да предоставят изключителни потребителски преживявания.

4. Икономическа ефективност

Като минимизират необходимостта от обширно кодиране и разработване, инструментите без кодиране могат значително да намалят общите разходи за разработване на продукти, което позволява на продуктовите мениджъри да разпределят ресурсите по-ефективно.

5. Мащабируемост и гъвкавост

Платформите без кодиране предоставят на продуктовите мениджъри възможност да мащабират своите приложения и да правят промени в движение с лекота. Тази гъвкавост гарантира, че продуктите могат да се адаптират към променящите се пазарни изисквания и нужди на потребителите.

Включването на инструменти без кодиране в набора ви от инструменти за продуктов мениджмънт може значително да подобри ефективността, комуникацията и иновациите, което в крайна сметка води до по-добри продукти и по-доволни клиенти.

Не пропускайте възможността да пренесете продуктовото си управление на следващото ниво с тези мощни инструменти!

Бонус: Инструменти за кодиране с изкуствен интелект

Какво прави един инструмент без кодиране добър за продуктовите мениджъри?

Изборът на подходящия инструмент без кодиране е от съществено значение за максимизиране на ползите, които те предлагат на продуктовите мениджъри. Но при толкова много налични опции е от решаващо значение да знаете кои фактори отличават един инструмент без кодиране от останалите.

Ето някои ключови аспекти, които трябва да имате предвид при оценяването на инструменти без кодиране за продуктови мениджъри:

✅ Интуитивен интерфейс

✅ Изчерпателна функционалност

✅ Безпроблемна интеграция

✅ Възможност за персонализиране и разширяване

✅ Надеждна сигурност и съответствие

✅ Активна общност и поддръжка

Като имате предвид тези фактори, можете с увереност да изберете инструмент без кодиране, който ще даде възможност на вас и вашия екип за продуктов мениджмънт да постигнете по-добри резултати по-бързо и по-ефективно. ⚡️

Нека се запознаем с най-добрите инструменти без кодиране за продуктови мениджъри, които ще ви помогнат да оптимизирате работния си процес, да вземате информирани решения и да изведете продукта си на ново ниво. 📈

Най-добър инструмент без кодиране за управление на проекти, екипно сътрудничество и производителност

Планирайте множество проекти, управлявайте зависимости и приоритизирайте всичко в персонализирания си график на проекта с изгледа на диаграмата на Гант.

ClickUp е всеобхватен инструмент за управление на проекти, създаден да подобри сътрудничеството и производителността на екипа, като предлага разширени функции, които обединяват цялата работа на екипа ви на едно централизирано място.

Това, което прави ClickUp един от най-добрите инструменти за управление на проекти днес, е неговата напълно персонализирана, лесна за използване и безкодова платформа. Това означава, че екипи от всякакъв размер, включително самостоятелни предприемачи, малки фирми, големи предприятия и всичко между тях, могат да конфигурират ClickUp, за да отговаря на техния уникален работен процес и предпочитания, и да го настройват според мащаба на бизнеса си – без да са необходими кодиране и технически умения. 👏

Що се отнася до продуктовите мениджъри и екипи, ClickUp може да ви помогне с следното:

Стратегическо планиране : Създайте визуализация на плана си, начертайте идеите си и ги свържете с работните процеси и задачите с : Създайте визуализация на плана си, начертайте идеите си и ги свържете с работните процеси и задачите с ClickUp Whiteboards.

Пътни карти и продуктов мениджмънт : Създайте ясни пътни карти за вашия екип с Mind Maps, Timeline, Gantt chart, List или Table view. : Създайте ясни пътни карти за вашия екип с Mind Maps, Timeline, Gantt chart, List или Table view.

Цели : Съгласувайте целите и задачите и се придържайте към плана с ClickUp Goals.

Сътрудничество в екип : обменяйте обратна връзка, получавайте актуализации в реално време и бъдете в течение с чат изглед, коментари и др.

Проследяване на бъгове и проблеми : Организирайте обратната връзка и приоритетите и : Организирайте обратната връзка и приоритетите и опростете проследяването на бъгове и проблеми.

Работни процеси и автоматизация : Създавайте ясни, : Създавайте ясни, гъвкави работни процеси и ускорявайте разработката с автоматизация.

Отчитане в реално време и проследяване на напредъка : Проследявайте ефективността и напредъка по отношение на целите с ClickUp Dashboards.

Интегрирайте всичките си инструменти за обратна връзка и разработка : Създайте цикли за обратна връзка от клиенти, за да информирате решенията за продуктите с интеграции за Zendesk, Intercom и Zapier. След това проследявайте напредъка в разработката с native интеграции за GitHub, GitLab и Bitbucket.

Създайте своя собствена персонализирана ClickApp с API на ClickUp: API на ClickUp ви позволява да създавате свои собствени персонализирани интеграции и ClickApps , за да интегрирате функционалността на инструмента в приложения на трети страни. ви позволява да създавате свои собствени персонализирани интеграции и, за да интегрирате функционалността на инструмента в приложения на трети страни.

Използвайте ClickUp Whiteboards с обекти, задачи, взаимоотношения и лепящи се бележки, за да си сътрудничите визуално с екипа си.

Освен това, всеки продуктов мениджър и екип може да започне работа и да спести време с шаблоните на ClickUp за пускане на продукти, брифинги и стратегическо планиране, както и с други шаблони за продуктов мениджмънт и продуктов маркетинг.

Изтеглете този шаблон Адаптирайте се и действайте по-бързо с шаблона за гъвкаво управление на продукти на ClickUp.

Най-добри функции

Напълно персонализирана платформа : Персонализирайте всяка част от ClickUp и я конфигурирайте според нуждите си с персонализирани полета, персонализирани статуси, ClickApps и др.

Над 15 персонализирани изгледа : Изберете от над 15 начина за преглед на работата си, включително времева линия, табло, диаграма на Гант и други.

Функционалност „плъзгане и пускане” : Тази функция улеснява и ускорява промените в работната среда на ClickUp. Просто плъзнете и пуснете елементите, без да са необходими технически умения.

Възможности за автоматизация : Ускорете всички процеси с предварително създадена автоматизация и настройте персонализирани рецепти с автоматизацията на ClickUp – без да е необходимо кодиране.

Документация : Съхранявайте всички файлове, свързани с проекти, : Съхранявайте всички файлове, свързани с проекти, обхват на работата и компанията, с ClickUp Docs.

Управление на ресурсите : Следете ресурсите си с изгледа „Работна натовареност“

Възможности за интеграция : Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента, за да консолидирате приложенията си и да оптимизирате работния си процес.

Налични на всички устройства : Налични за настолни компютри, мобилни устройства (приложения за Android и iOS), гласови и браузърни платформи.

Ръководство за продуктови мениджъри : Научете как да : Научете как да извлечете максимума от ClickUp за продуктово управление с това пълно ръководство.

Библиотека с шаблони: Изберете от над 1000 шаблона за всеки случай на употреба и екип, включително за продукти, : Изберете от над 1000 шаблона за всеки случай на употреба и екип, включително за продукти, софтуерни разработчици , маркетинг,

Ограничения

Може да отнеме известно време, докато свикнете с широкия набор от функции.

Някои карти от таблото не могат да бъдат експортирани в безплатния план.

Някои изгледи не са достъпни в мобилното приложение.

Цени

Безплатно завинаги: Безплатен план с богат набор от функции

Без ограничения: 7 долара на месец/потребител

Бизнес: 12 долара на месец/потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (над 5680 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (3540+ рецензии)

2. Feathery

Най-добър инструмент без кодиране за създаване на мощни формуляри

Създаване на персонализиран формуляр с Feathery

Feathery е мощен инструмент за създаване на формуляри за продуктови екипи. Този инструмент позволява на продуктовите екипи да създават потоци в приложенията за регистрация на потребители, плащания, заявки и други, без да се налага да използват ресурси за разработка.

Потребителите могат да създават напълно персонализирани формуляри с визуален редактор, подобен на Webflow, мощен логически конструктор и над 5000 интеграции, включително инструменти като Segment, Stripe и Firebase.

Най-добри функции

Формуляри, съобразени с бранда : Създавайте персонализирани формуляри, които съответстват на визуалната идентичност на вашия бранд.

Редактор с функция „плъзгане и пускане” : Лесно проектиране и редактиране на оформление с лесен за употреба интерфейс

Разширена логическа поддръжка : Прилагайте сложна условна логика, за да създавате динамични форми и работни потоци.

Интеграции на приложения : Свържете се и взаимодействайте с над 5000 приложения, за да разширите функционалността

React и Javascript SDKs : Използвайте удобни за разработчиците софтуерни комплекти за разработка за усъвършенствана валидация и персонализирана логика. : Използвайте удобни за разработчиците софтуерни комплекти за разработка за усъвършенствана валидация и персонализирана логика.

Ограничения

Започването отнема повече време, отколкото при прост инструмент за създаване на формуляри като Google Forms.

Разширените интеграции като Plaid изискват платен план.

Цени

Безплатно: Безплатен план

Основен: 50 долара на месец

Про: 400 долара на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

Product Hunt: 4,7 от 5 (над 20 рецензии)

3. Amplitude

Най-добър инструмент без кодиране за продуктова аналитика

Преглед на данни в Amplitude за вземане на по-добри и по-информирани бизнес решения

Amplitude е мощна платформа за продуктова аналитика, която помага на продуктовите мениджъри да вземат решения, основани на данни, като анализира поведението на потребителите и разбира влиянието на функциите върху ангажираността на потребителите.

Предоставянето на цялостен поглед върху взаимодействията с клиентите позволява на екипите да откриват пречки, да идентифицират успешни функции и да разработват ефективни стратегии.

Освен това, неговите възможности за прогнозна аналитика предлагат информация за бъдещото поведение на потребителите, което позволява на продуктовите мениджъри да бъдат една крачка напред. Този инструмент е от решаващо значение за продуктовите мениджъри, които целят да оптимизират потребителското преживяване и да стимулират растежа.

Най-добри функции

Анализ на поведението на потребителите : проследявайте и анализирайте как потребителите взаимодействат с вашия продукт, за да получите ценна информация.

Анализ и сегментиране на кохорти : Групирайте потребителите въз основа на общи характеристики или поведение и анализирайте тези сегменти, за да получите по-целенасочени прозрения.

Отчитане в реално време : Достъп до актуални данни и информация в момента, в който се появяват, за да вземете навременни решения.

A/B тестване и експериментиране: Тествайте различни версии на вашия продукт или функции и сравнете тяхната ефективност, за да оптимизирате потребителското преживяване и ангажираността.

Ограничения

По-стръмна крива на обучение за начинаещи

Ограничени възможности за експортиране на данни

Цените могат да бъдат високи за по-големи екипи.

Цени

Безплатно: Безплатен план

Растеж: Поискайте демо версия

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (1964 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (52 рецензии)

4. Webflow

Най-добър инструмент без кодиране за дизайн на уебсайтове

Създаване на персонализиран уебсайт с Webflow

Webflow е инструмент за адаптивен уеб дизайн, който позволява на продуктовите мениджъри да проектират, създават и пускат визуално впечатляващи уебсайтове, без да пишат код.

Той съчетава визуалните елементи на дизайна с техническите аспекти на разработката, като предоставя цялостна платформа за създаване на професионални и функционални уебсайтове.

С CMS и е-търговските си възможности, Webflow също така опростява процеса на управление на съдържанието на сайта и онлайн транзакциите. Този инструмент е задължителен за продуктовите мениджъри, които искат да създадат ангажиращи и интерактивни уеб преживявания.

Най-добри функции

2D визуален редактор : Използвайте графичен интерфейс за проектиране и редактиране на проекта си в двуизмерно пространство.

Инструменти за адаптивен дизайн : Създавайте дизайни, които се настройват автоматично и изглеждат страхотно на всяко устройство, от настолни компютри до мобилни телефони.

CMS : Управлявайте лесно съдържанието на сайта, като публикации в блогове и други колекции.

Персонализирани взаимодействия и анимации: Създавайте уникални взаимодействия и анимации, за да подобрите ангажираността и преживяването на потребителите.

Ограничения

Ограничени вградени функции за електронна търговия

Ограничено до хостинга на Webflow

Цени

Starter: Безплатен план

Основен: 18 долара на месец

CMS: 29 долара на месец

Бизнес: 49 долара на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2: 4. 4 от 5 (469 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (18 отзива)

5. Framer

Най-добър инструмент без кодиране за създаване на прототипи

Проектирайте и публикувайте адаптивни уебсайтове с Framer

Framer е инструмент без кодиране, който позволява на продуктовите мениджъри да създават интерактивни прототипи с висока точност без никакво кодиране.

Той преодолява различията между дизайна и разработката, като позволява безпроблемно сътрудничество между двете.

С богатата си библиотека от компоненти и широки възможности за персонализиране, Framer предоставя гъвкава среда за създаване на прототипи и тестване от потребители. Този инструмент е идеален за продуктови мениджъри, които искат да оптимизират процеса на проектиране и да подобрят използваемостта на продукта.

Най-добри функции

Интерактивни компоненти : Използвайте предварително създадени или персонализирани компоненти, които реагират на действията на потребителите, подобрявайки интерактивността на вашите дизайни.

Сътрудничество и споделяне : Работете безпроблемно с членовете на екипа, споделяйте своите проекти и събирайте обратна връзка в рамките на платформата.

Интеграции с инструменти за дизайн : Свържете се с популярни софтуери за дизайн, за да улесните работния процес и да импортирате или експортирате ресурси.

Вградена система за дизайн: Използвайте съществуваща рамка от стандарти и компоненти за дизайн, за да поддържате последователност във вашите дизайни.

Ограничения

Ограничена поддръжка за разширени анимации

Може да се изискват основни познания по програмиране за напреднали функции.

Цени

Безплатно: Безплатен план

Mini: 10 долара на месец

Основен: 20 долара на месец

Pro: 30 долара на месец

Бизнес: Персонализирани цени

Отзиви на клиенти

G2: 4,4 от 5 (55 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (16 рецензии)

6. Bubble

Най-добър инструмент без кодиране за създаване на уеб приложения

Създавайте интерактивни приложения за много потребители за настолни и мобилни уеб браузъри с Bubble.

Bubble е платформа без код, която позволява на продуктовите мениджъри лесно да проектират, разработват и пускат на пазара пълнофункционални уеб приложения.

Визуалният му редактор и персонализираните работни процеси позволяват бързо прототипиране и разработване, което намалява необходимото време и усилия.

Освен това, силните интеграционни възможности на Bubble го правят цялостно решение за създаване на сложни приложения без необходимост от кодиране. Този инструмент е идеален за продуктови мениджъри, които търсят стабилна, всеобхватна платформа за разработка.

Най-добри функции

Редактор с функция „плъзгане и пускане“ : Използвайте интуитивен интерфейс, за да проектирате и подреждате елементи с лекота, без да е необходимо кодиране.

Визуален конструктор на бази данни : Създавайте и управлявайте бази данни визуално, опростявайки процеса на организиране и манипулиране на данни.

Персонализирани работни процеси : Адаптирайте работните си процеси, за да отговарят на вашите уникални бизнес изисквания, като подобрите производителността и ефективността.

Богата екосистема от плъгини: Възползвайте се от широка гама от плъгини за допълнителна функционалност и безпроблемна интеграция с други инструменти или платформи.

Ограничения

Ограничена производителност за мащабни приложения

По-стръмна крива на обучение

Не е подходящ за разработване на native мобилни приложения

Цени

Безплатно: Безплатен план

Mini: 10 долара на месец

Основен: 20 долара на месец

Pro: 30 долара на месец

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2: 4,4 от 5 (55 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (16 рецензии)

7. Retool

Създавайте вътрешни инструменти с Retool

Retool е платформа без кодиране, която дава възможност на продуктовите мениджъри да създават бързо персонализирани вътрешни инструменти, като ги свързват с съществуващите си бази данни и API.

Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и предварително създадените компоненти улесняват създаването на инструменти, съобразени с вашите уникални бизнес нужди.

Освен това, надеждните функции за сигурност на Retool гарантират, че вашите данни остават защитени. Този инструмент е мощно решение за продуктови мениджъри, които искат да оптимизират вътрешните си процеси и да подобрят ефективността си.

Най-добри функции

UI конструктор с функция „плъзгане и пускане” : тази функция ви позволява лесно да проектирате и подреждате елементи в потребителския интерфейс, без да е необходимо кодиране.

Готови компоненти : Използвайте готови елементи, за да ускорите процеса на разработка и да поддържате последователност в дизайна си.

Интеграция с популярни бази данни и API : Свържете се безпроблемно с различни бази данни и API, което ви позволява да извличате, манипулирате и показвате данни от различни източници.

Контрол на достъпа въз основа на роли: Въведете различни нива на достъп въз основа на ролите на потребителите, като гарантирате, че потребителите имат достъп само до информацията и функциите, които са свързани с техните роли.

Ограничения

Ограничени възможности за персонализиране на дизайна

Цените могат да бъдат високи за предприятия и по-големи екипи.

Цени

Безплатно: Безплатен план

Екип: 10 долара на месец

Бизнес: 20 долара на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (159 рецензии)

Capterra: 4,4 от 5 (69 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Retool!

8. Airtable

Най-добър инструмент без кодиране за съхранение на данни

Използване на функцията за отчитане в Airtable за управление на продажбите

Airtable е гъвкав инструмент за бази данни без кодиране, който съчетава лекотата на използване на електронна таблица с функционалността на база данни.

Той позволява на продуктовите мениджъри да организират и визуализират данни по различни начини, подобрявайки сътрудничеството и вземането на решения.

С вградените си форми и функции за автоматизация, Airtable също така опростява събирането и обработката на данни. Този инструмент е отличен избор за продуктови мениджъри, които искат да подобрят управлението на данни и да оптимизират работните процеси.

Най-добри функции

Персонализирани изгледи : Адаптирайте изгледа и организацията на данните си според конкретните си нужди, за да улесните анализа и интерпретацията им.

Вградени формуляри и автоматизации : Използвайте готови формуляри за събиране на данни и настройте автоматизации, за да оптимизирате повтарящите се задачи и да подобрите ефективността.

Богата екосистема за интеграция : Свържете се безпроблемно с различни други инструменти и платформи, подобрявайки функционалността и създавайки унифициран работен процес.

Сътрудничество и споделяне: Работете заедно с екипа си по общи проекти, споделяйте лесно данни и събирайте обратна връзка, всичко това в рамките на платформата.

Ограничения

Ограничени функции за отчитане и анализи

По-стръмна крива на обучение в сравнение с традиционните електронни таблици

Цени

Безплатно: Безплатен план

Плюс: 12 долара на месец за работно място

Про: 24 долара на месец за работно място

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2: 4,6 от 5 (2126 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (1782 рецензии)

9. Zapier

Най-добър инструмент без кодиране за автоматизация на работния процес

Свържете уеб услугите и автоматизирайте повтарящите се задачи с Zapier

Zapier е платформа за автоматизация, която позволява на продуктовите мениджъри да свързват и автоматизират задачи между различни приложения, като по този начин оптимизират работните си процеси.

С лесния си за използване интерфейс и широките възможности за интегриране с приложения, той позволява на екипите да автоматизират повтарящи се задачи и да спестят ценно време.

Освен това, многоетапните Zaps осигуряват гъвкавост за създаване на сложни работни процеси. Zapier е безценен инструмент за продуктови мениджъри, които искат да повишат производителността и да оптимизират операциите.

Най-добри функции

Лесен за използване интерфейс : Тази функция осигурява удобен за ползване дизайн и интуитивни контроли, което улеснява навигацията и използването на платформата за всеки.

Многоетапни Zaps : Настройте последователности от автоматизирани действия в различни приложения, което ви позволява лесно да създавате сложни, автоматизирани работни процеси.

Персонализирани работни процеси: Проектирайте и настройвайте работните си процеси, за да отговарят на вашите специфични нужди, като по този начин повишите производителността и ефективността.

Ограничения

Ограничена поддръжка за сложни автоматизации

Може да бъде скъпо при интензивно използване

Цени

Безплатно: Безплатен план

Плюс: 12 долара на месец за работно място

Про: 24 долара на месец за работно място

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (1085 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (2577 рецензии)

10. Landbot

Най-добър инструмент без кодиране за създаване на чатботове

Създавайте чатботове за разговори, целеви страници и уебсайтове за разговори, интерактивни анкети, ботове за генериране на лийдове и много други с Landbot.

Landbot е инструмент за създаване на чатботове без кодиране, който помага на продуктовите мениджъри да създават интерфейси за разговор за своите продукти и услуги.

Неговият конструктор с функция „плъзгане и пускане” и предварително създадените шаблони улесняват създаването на привлекателни чатботове, задвижвани от изкуствен интелект.

В допълнение, функциите за анализ и отчитане на Landbot предоставят информация за взаимодействията с клиентите, което помага за подобряване на ангажираността и удовлетвореността на клиентите. Този инструмент е идеален за продуктови мениджъри, които искат да подобрят комуникацията и поддръжката на клиентите.

Най-добри функции

Драг-енд-дроп конструктор : С тази функция можете лесно да проектирате и подреждате елементи в интерфейса си, без да се нуждаете от умения за кодиране.

Готови шаблони : Използвайте готови шаблони, за да ускорите процеса на създаване, като същевременно гарантирате професионален и последователен вид.

Интеграции с популярни платформи : Безпроблемно се свързвайте с различни други популярни инструменти и платформи, като подобрявате функционалността на инструмента и позволявате унифициран работен процес.

Анализи и отчети: Получете достъп до ценна информация и генерирайте подробни отчети, за да проследявате ефективността и да вземате информирани решения.

Ограничения

Ограничени възможности за обработка на естествен език

Без гласова поддръжка на чатбот

Цените могат да бъдат високи за плановете от по-висок клас.

Цени

Sandbox: Безплатен план

Начало: 39 долара на месец

Pro: 99 долара на месец

Бизнес: 300 долара на месец

Отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (259 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (66 рецензии)

11. Glide

Най-добър инструмент без кодиране за разработване на мобилни приложения

Създавайте мобилни приложения, персонализирайте интерфейси и много други с Glide

Glide е платформа без код, която позволява на продуктовите мениджъри да създават визуално привлекателни мобилни приложения, използвайки данни от Google Sheets.

Интуитивният му инструмент за създаване на приложения и синхронизирането на данни в реално време с Google Sheets позволяват на продуктовите мениджъри да създават и поддържат приложения с лекота.

Освен това, персонализираните шаблони и богатата библиотека с компоненти на Glide позволяват създаването на уникални и лесни за използване мобилни приложения. Този инструмент е фантастичен избор за продуктови мениджъри, които искат да разработват и внедряват мобилни приложения бързо, без да се налага да пишат код.

Най-добри функции

Интуитивен създател на приложения : Тази функция предлага лесен за използване интерфейс, който опростява процеса на създаване на приложения и не изисква умения за кодиране.

Синхронизиране на данни в реално време с Google Sheets : Синхронизирайте данните си с Google Sheets в реално време, за да сте сигурни, че приложението ви винаги показва най-актуалната информация.

Персонализирани шаблони : Използвайте готови шаблони, които можете да модифицирате според нуждите си, ускорявайки процеса на създаване, като същевременно запазвате професионалния вид.

Богата библиотека с компоненти: Използвайте обширна библиотека с предварително създадени компоненти, която ви позволява лесно да добавяте разнообразни характеристики и функционалности към вашето приложение.

Ограничения

Ограничено до Google Sheets като източник на данни

Няма поддръжка за функциите на нативните приложения

Ограничена мащабируемост за големи приложения

Цени

Pro: 99 долара на месец

Бизнес: 249 долара на месец

Предприятие: 799 долара на месец

Отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (359 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (92 рецензии)

12. Coda

Най-добър инструмент без кодиране за документация

Комбинирайте документи, таблици и инструменти за създаване в една платформа с Coda.

Coda е многофункционална платформа без кодиране, която позволява на продуктовите мениджъри да създават документи, таблици и приложения за съвместна работа, всичко това в един интерфейс.

Като премахва бариерите между традиционните инструменти за продуктивност, Coda позволява по-гъвкава и сътрудническа работна среда.

С неговите персонализирани компоненти и функции за автоматизация, той улеснява оптимизираните работни процеси и ефективното управление на задачите. Този инструмент е незаменим за продуктовите мениджъри, които искат да подобрят сътрудничеството и производителността в своите екипи.

Най-добри функции

Гъвкаво платно за документи и електронни таблици : Тази функция ви позволява безпроблемно да комбинирате текст, данни и интерактивни компоненти на едно платно, създавайки по-динамично и ангажиращо работно пространство.

Персонализирани компоненти и шаблони : Използвайте разнообразни модифицируеми елементи и шаблони, за да проектирате работното си пространство според конкретните си нужди.

Автоматизация и интеграции : Автоматизирайте повтарящите се задачи и се свържете безпроблемно с различни други инструменти, като подобрите функционалността и оптимизирате работните процеси.

Функции за сътрудничество и споделяне: Работете заедно с екипа си по общи проекти, споделяйте лесно данни и събирайте обратна връзка, всичко това в рамките на платформата.

Ограничения

Ограничена функционалност на мобилното приложение

По-стръмна крива на обучение за начинаещи

При по-големи документи производителността може да бъде бавна.

Цени

Безплатно: Безплатен план

Pro: 12 долара на месец

Екип: 36 долара на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (393 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (87 рецензии)

Тези инструменти без кодиране предлагат редица характеристики и функционалности, които помагат на продуктовите мениджъри да оптимизират работните си процеси, да подобрят сътрудничеството и да разработват иновативни продукти. Независимо дали става дума за приложения за управление на проекти без кодиране, инструменти за създаване на формуляри или инструменти за автоматизация без кодиране, тези платформи без кодиране могат да променят начина, по който работите.

Като оцените най-добрите характеристики и ограничения на всеки инструмент, можете да вземете информирано решение кои от тях са най-подходящи за вашите специфични нужди и изисквания.

Готови ли сте да революционизирате начина, по който управлявате процеса на разработване на продукти? Открийте ClickUp, платформата за продуктивност и управление на проекти „всичко в едно“, която е идеална за продуктови мениджъри, които искат да ускорят разработването на продукти, да подобрят сътрудничеството и да управляват по-добре своите продукти.

Гост автор:

Майкъл Килкулен е мениджър по растеж с над 5 години опит в B2B SaaS. Когато не е на работното си място, можете да го намерите да сърфира, играе голф или пикълбол под слънцето на Флорида.