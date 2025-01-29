15 най-добри алтернативи и конкуренти на Jasper AI през 2025 г.

Jasper AI остава популярна платформа за генериране на текст за маркетинг специалисти и професионалисти благодарение на фокуса си върху гласа на марката и висококачествения резултат. Все пак това не означава, че е единственият инструмент за писане с изкуствен интелект (AI). Съществуват много алтернативи на Jasper, но как се сравняват те?
В този наръчник ще споделим информация за някои от най-добрите конкуренти на Jasper. Открийте техните предимства, ограничения, цени и оценки, за да намерите най-добрите алтернативи на Jasper AI за вашите нужди.
Какво е Jasper AI?
Jasper AI (по-рано известен като Jarvis) е един от многото AI инструменти за писане, който ви помага да създавате висококачествено съдържание, което да съответства на гласа и стила на вашата марка. Продуктовият пакет включва инструменти за писане, секция за гласа на марката, брифинг за кампании, библиотека с шаблони и Jasper Chat.
Този софтуер за писане с изкуствен интелект е чудесен както за дълги, така и за къси текстове, с шаблони, които помагат на бизнеса да пише привлекателни рекламни текстове за Google, заглавия, публикации в блогове и др. Jasper AI разполага и с вграден инструмент за проверка на плагиатство, възможност за изпълнение на повтарящи се работни процеси и използва множество модели на изкуствен интелект, за да подпомогне надеждността и качеството на резултатите.
Jasper се рекламира като нещо повече от просто AI писател – това е инструмент, който е силно оптимизиран за гласа и последователността на марката. Като такъв, той е идеален за маркетингови екипи и агенции, които искат да създават висококачествено съдържание, което да изглежда последователно в различни канали.
Какво трябва да търсите в софтуера за писане с изкуствен интелект като Jasper?
Макар Jasper да е един от първите AI инструменти за писане, които остават популярни, той определено не е единственият вариант. Някои от по-новите инструменти са изключително специализирани, с фокус върху конкретни елементи като граматика, дълги текстове или публикации в социалните медии. Други обхващат различни типове съдържание или използват по-стар модел на естествен език за генериране на резултати.
Когато обмисляте алтернативи на Jasper AI, разгледайте следните ключови функции и отговорете на тези въпроси:
- Удобство за ползване: Изглежда ли инструментът лесен за използване?
- Видове съдържание: Инструментът специализиран ли е в типа съдържание, от което се нуждаете?
- Интеграции: Новият инструмент съвместим ли е с това, което вече използвате?
- Цени: Платформата по-достъпна ли е от Jasper?
- Ценови модел: Плащате ли месечен абонамент или такса на дума?
- Потребителски места: Колко са включени? Има ли висока такса за добавяне на членове на екипа?
- Удовлетвореност на клиентите: Конкурентът на Jasper има ли висока оценка?
- Поддръжка на клиенти: Има ли начини да се свържете с поддръжката на клиенти, ако е необходимо?
Докато някои маркетинг екипи може да се нуждаят от инструмент, който да им помага да пишат различни видове съдържание в голям мащаб, други може да се фокусират изцяло върху SEO-оптимизирано съдържание за блогове. Може да искате неограничен брой думи или да сте доволни да плащате въз основа на това, което действително използвате. Всеки екип е различен, но познаването на вашите цели ще ви помогне да подходите към процеса по най-добрия начин и да изберете най-добрата алтернатива на Jasper AI.
15-те най-добри алтернативи на Jasper, които можете да използвате
Има много конкуренти на Jasper, но не всички са еднакви. Нека разгледаме по-отблизо някои от най-добрите алтернативи на Jasper AI за създаване на съдържание днес.
1. ClickUp – Най-добрият AI асистент за писане
Готови ли сте да обобщавате бележки, да създавате списъци, да обмисляте идеи и да подобрявате текстовете си само с няколко кликвания? Можете да направите всичко това (и още повече) с ClickUp Brain!
Като ваш AI-базиран асистент, ClickUp Brain е проектиран да ви спести време при повтарящи се задачи, за да можете да посветите повече от ценното си време на други задачи. Бързо обобщавайте бележки и създавайте точки в дневния ред, вместо да препрочитате бележките и ръчно да създавате списък със задачи. Помолете инструмента да ви помогне да генерирате нови идеи за публикации в социалните медии, теми на имейли или промоции на събития, вместо да обмисляте това с часове.
С ClickUp AI можете да вземете това, което вече е страхотно в ClickUp, и да го направите още по-добро. Помолете инструмента да ви помогне да пренапишете вътрешните си документи, за да бъдат по-кратки, или отчетите си за клиенти, за да бъдат по-привлекателни. Създавайте документи по-бързо с вградените шаблони за управление на проекти и ги направете да изглеждат страхотно с предварително структурирано форматиране.
Сега, когато ClickUp AI е тук, за да преодолее разликата между управлението на проекти и изкуствения интелект. Вече можете да се насладите на предимствата на инструмент за писане, задвижван от изкуствен интелект, без дори да напускате любимото си цифрово работно пространство. ?
Най-добрите функции на ClickUp AI
- Обобщете бележките и ClickUp Docs за секунди
- Задавайте въпроси на AI от всяка точка в ClickUp
- Задавайте въпроси за конкретни документи и задачи
- Създавайте лични презентации и актуализации за екипа
- Обобщавайте задачи, коментари и документи
- Пишете с нашия асистент, специално предназначен за вашата роля
- Използвайте над 100 предварително създадени подсказки, базирани на роли.
- Генерирайте подзадачи с AI
- Създавайте автоматизации, използвайки естествен език
Ограничения на ClickUp
- С толкова много функции, може да отнеме известно време, докато откриете най-добрия начин да ги използвате всички.
- Някои потребители съобщават, че понякога зареждането на страниците може да бъде бавно.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Рейтинги и отзиви за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6900 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)
2. Writesonic – Най-доброто за маркетолози
Writesonic е AI инструмент за писане, създаден да помага на маркетолозите и писателите да създават висококачествено съдържание благодарение на вградения си GPT-4 двигател. Потребителите могат да създават дълги текстове, публикации в социалните медии, рекламни текстове, целеви страници и др. Инструментът се гордее и с конкурента на ChatGPT, Chatsonic, и възможността да се използва в интернет за създаване на съдържание с AI, докато сте в движение.
Най-добрите функции на Writesonic
- Разширението Chatsonic Chrome ви позволява да използвате инструмента навсякъде в интернет.
- AI алгоритъмът ви помага да намерите възможности за подобряване на писането си.
- Голяма библиотека с вградени подсказки
Ограничения на Writesonic
- Някои потребители биха искали да има по-висок лимит на думите на месец за съдържание, генерирано от AI.
- Някои потребители съобщават за повторяемост в генерираното съдържание.
Цени на Writesonic
- Безплатен пробен период за 10 000 думи
- Предимства: От 19 $/месец за 200 000 думи
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Writesonic
- G2: 4,7/5 (над 1800 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (1700 отзива)
3. Copy. ai – Най-доброто за AI копирайтинг
Copy.ai е популярен AI инструмент за копирайтинг, който помага на маркетинговите екипи да създават повече текстове в голям мащаб. Тази алтернатива на Jasper AI ви позволява да пишете статии за лидерство в мисленето, целеви страници, дълги блог публикации и имейли. Copy.ai работи на базата на ценови модел с неограничен брой думи, което го прави практичен вариант за екипи с високи изисквания за използване.
Copy. ai най-добри функции
- Удобен за ползване интерфейс
- Генерирайте съдържание в големи количества
- Широка гама от шаблони, включително генератори на биографии
Ограничения на Copy.ai
- Някои потребители съобщават, че резултатът не изглежда достатъчно естествен.
- Организирането на проекти може да бъде трудно без подпапки в сравнение с други AI инструменти за копирайтинг.
Цени на Copy. ai
- Безплатен план
- Про: 49 $/месец за неограничен брой думи
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Copy. ai оценки и рецензии
- G2: 4,8/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)
4. QuillBot – Най-добър за преразказване
Следващата ни алтернатива на Jasper AI е QuillBot, добре познат инструмент за парафразиране, който също така пусна функция за писане с изкуствен интелект, известна като Co-Writer. Тази функция ви позволява да видите какво вече има в интернет, да създавате съдържание с помощта на изкуствен интелект и да го подобрите с вграден инструмент за проверка на граматиката и плагиатството.
Най-добрите функции на QuillBot
- Изследвайте съществуващото съдържание с вградената уеб търсачка
- Използвайте вградените проверки за граматика и плагиатство (само при платен план)
- Пренапишете изреченията, за да звучат по-добре с инструмента за перифразиране.
Ограничения на QuillBot
- Някои потребители биха искали проверката за плагиатство да има по-високи лимити за използване.
- Опциите за форматиране на текст са ограничени в сравнение с някои от другите AI инструменти за писане в този списък.
Цени на QuillBot
- Безплатен план
- Премиум: 19,95 $/месец
Оценки и рецензии за QuillBot
- G2: н/д
- Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)
5. Rytr – Най-доброто за бързо писане
Rytr е софтуерен асистент за писане с изкуствен интелект, създаден да помага на маркетинговите екипи да пишат съдържание по-бързо. Инструментът за генериране на съдържание с изкуствен интелект твърди, че ви помага да пишете съдържание 10 пъти по-бързо благодарение на най-модерния изкуствен интелект, различни тонове на гласа и формули за копирайтинг.
Най-добрите функции на Rytr
- Вградени теми и категории за истории
- Функции за пренаписване и преформулиране
- Високоскоростно генериране на съдържание
Ограничения на Rytr
- Някои потребители биха искали броят на думите и използването на кредити да бъдат по-ясни.
- Месечният кредитен лимит може да бъде разочароващ за някои потребители с голям обем
Цени на Rytr
- Безплатен план
- Спестяване: 9 $/месец за 100 000 символа на месец
- Неограничен: 29 $/месец за неограничен брой символи на месец
Оценки и рецензии за Rytr
- G2: 4,7/5 (над 700 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (10+ отзива)
6. Copysmith – Най-доброто за екипи за електронна търговия
Copysmith е AI инструмент за писане, който помага на екипите за електронна търговия да създават по-бързо привлекателно съдържание. Идеален за агенции и екипи за маркетинг на съдържание, този алтернативен вариант на Jasper е полезен за създаване на съдържание в големи количества и за писане на описания на продукти и дигитални реклами в голям мащаб.
Най-добрите функции на Copysmith
- Можете да импортирате каталога си с продукти за електронна търговия.
- Интеграции с водещи платформи за електронна търговия като Shopify и Amazon
- Вградени задачи и модерация на рецензии
Ограничения на Copysmith
- Някои потребители съобщават, че резултатите могат да бъдат много сходни в различните проекти.
- Кредитите изтичат, ако не бъдат използвани.
Цени на Copysmith
- Безплатна пробна версия
- Стартово ниво: 19 $/месец за 20 000 думи
- Про: 49 $/месец за неограничен брой думи
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Copysmith
- G2: 4. 3/5 (10+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)
7. Notion AI – Най-доброто за водене на бележки
Notion наскоро обяви допълнение към своя популярен продукт – Notion AI. Можете да добавите този AI инструмент към работното си пространство, за да получите достъп до предимства като категоризация и етикети, генерирани от AI, резюмета на съдържание и инструменти за писане и генериране на идеи.
Най-добрите функции на Notion AI
- Обобщете съдържанието, което вече се намира във вашия Notion акаунт.
- Нагласете тона и преформулирайте, за да създадете по-привлекателно съдържание.
- Възможност за използване на гъвкав текстов редактор с функция „плъзгане и пускане”
Ограничения на Notion AI
- Безплатната пробна версия може да ви се стори ограничена.
- Някои потребители съобщават, че идеите за съдържание на AI могат да изглеждат повтарящи се.
Цени на Notion AI
- Notion AI е опционално допълнение към всеки безплатен или платен план за 10 долара на месец на член.
Оценки и рецензии за Notion AI
Въпреки че няма самостоятелни оценки за Notion AI, ето оценките и рецензиите за Notion:
- G2: 4,7/5 (над 4600 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 1600 рецензии)
8. Dashword – Най-доброто за SEO съдържание
Следващата алтернатива на Jasper AI е Dashword, инструмент за оптимизация на SEO съдържание, който използва AI, за да ви помогне да пишете висококачествено съдържание за търсачките. Инструментът предоставя на агенции, маркетинг екипи и създатели на съдържание лесен за използване начин да генерират SEO брифинги, да пишат оптимизирани чернови и да наблюдават въздействието на съдържанието във времето.
Най-добрите функции на Dashword
- Създавайте SEO-ориентирани резюмета на съдържанието за писатели
- Оптимизирайте съдържанието въз основа на текущото класиране
- Проследявайте публикуваното съдържание, за да идентифицирате тенденции и възможности.
Ограничения на Dashword
- Dashword се фокусира върху писането на SEO оптимизирано съдържание, така че случаите на употреба са ограничени.
- Някои потребители може да сметнат функциите за проучване на ключови думи за твърде основни.
Цени на Dashword
- Стартъп: 99 $/месец за 20 доклада за съдържание и 50 000 думи, написани от AI писател
- Бизнес: 349 $/месец за над 100 отчета за съдържание и неограничен брой думи, написани от AI писател
Оценки и рецензии на Dashword
- G2: н/д
- Capterra: н/д
9. Wordtune – Най-доброто за пренаписване на съдържание
Софтуерът за писане с изкуствен интелект на Wordtune ви помага да намерите по-добър начин да изразите това, което имате предвид. Тази алтернатива на Jasper улеснява пренаписването на изречения, за да бъдат по-убедителни, да имат различен тон или да бъдат по-дълги или по-къси.
Най-добрите функции на Wordtune
- Интегрира се с инструменти като Microsoft Word и Google Chrome
- Подобрява граматиката и стила с функцията за пренаписване
- Разбира намеренията на потребителите и генерира ясни резултати
Ограничения на Wordtune
- Някои потребители съобщават, че разширението за Chrome може да бъде нестабилно понякога.
- Няма API, което означава ограничен брой интеграции в сравнение с други алтернативи на Jasper AI.
Цени на Wordtune
- Безплатен план
- Плюс: 24,99 $/месец за 30 пренаписвания на ден
- Неограничен: 37,50 $ за неограничено ползване
- Премиум за екипи: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Wordtune
- G2: 4,4/5 (над 60 рецензии)
- Capterra: 4. 3/5 (70+ отзива)
10. Hypotenuse. ai – Най-доброто за дългоформатно съдържание
AI асистентът за писане Hypotenuse има за цел да помогне за преодоляване на писателския блок, като превръща празната страница в съдържание за минути. С AI-базирани функции, инструментът използва подсказки с ключови думи, за да създава пълни статии и рекламни текстове, помагайки ви да създавате съдържание в голям мащаб.
Hypotenuse. ai най-добри функции
- В състояние да генерира подробни текстове от няколко подсказки
- Вградени инструменти за генериране на изображения
- Проверка за плагиатство
Ограничения на Hypotenuse. ai
- Няма възможност за изтриване на съдържание в голям мащаб.
- Някои потребители съобщават, че резултатът се нуждае от повече преработка, отколкото се очакваше.
Цени на Hypotenuse. ai
- Индивидуален: 24 $/месец за 50 000 думи
- Растеж: 49 $/месец за 120 000 думи)
- Клиент: Свържете се с отдела по продажбите
Hypotenuse. ai оценки и рецензии
- G2: 4. 4/5 (4 отзива)
- Capterra: 5/5 (1 рецензия)
11. Smart Copy от unbounce – Най-доброто за бизнес ориентирано съдържание
За бързи рекламни текстове и бизнес ориентирано съдържание, Smart Copy е извоювал своята ниша като надежден AI инструмент за писане. Той предлага множество предварително създадени шаблони – от Google реклами и LinkedIn обхват до идеи за блогове и предложения за съобщения за растеж.
Най-добрите функции на Smart Copy
- Широка гама от шаблони за различни задачи, свързани с писане, особено в областта на маркетинга и рекламата.
- Опростен, интуитивен потребителски интерфейс, който е лесен за използване дори за начинаещи
- Въвежда чести актуализации и нови функции за подобряване на качеството на съдържанието.
Ограничения на Smart Copy
- Ограничени възможности за творческо писане
- Създаденото съдържание не е толкова задълбочено или въображаемо, колкото при някои алтернативи.
- Специализирана в маркетингови текстове, което ограничава нейната полезност за по-широки задачи.
Цени на Smart Copy
- Безплатно
- Essentail: 9,00 $/месец за 3 проекта
- Неограничен: 49,00 $/месец за неограничен брой проекти
Оценки и рецензии за Smart Copy
- G2: 4. 4/5 (360 отзива)
- Capterra: 5/5 (1 рецензия)
12. ChatGPT – Най-добрият безплатен AI инструмент
GPT-3 от OpenAI внася ново ниво на усъвършенстване в света на AI инструментите за писане, а езиковият му модел, ChatGPT, не разочарова. С ChatGPT подробните отговори на подсказките са много повече от просто съгласувано съединени вече съществуващи текстове; инструментът създава уникално писмено съдържание въз основа на подробната задача, очертана от потребителя, като понякога генерира впечатляващо въображаеми разкази.
Най-добрите функции на ChatGPT
- Генерира изключително креативно, последователно структурирано и подробно писмено съдържание.
- Може да се използва за различни задачи, свързани с писане, от професионални бизнес текстове до художествена литература.
- Използва мощна, авангардна AI за създаване на текст
- Често актуализиран, за да подобри качеството и релевантността на отговорите.
Ограничения на ChatGPT
- Променливо качество на изхода; колкото по-дълъг е текстът, толкова повече изглежда, че губи последователност.
- Понякога предоставя отговори, които са фактически неточни или безсмислени.
- Най-добрите резултати често изискват ясно определени и конкретни инструкции.
Цени на ChatGPT
- Безплатно
- Премиум: 20 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за ChatGPT
- G2: 4,7/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)
13. Wordai – Най-доброто за текст, подобен на човешкия
Wordai се отличава с уникална сила в сравнение с конкурентите си: той интелигентно разпознава, че думите имат много значения, което му позволява да генерира текст, подобен на човешкия. Известен е със способността си да преписва, но може да помогне и за създаването на ново съдържание.
Най-добрите функции на Wordai
- Изключителен при преформулиране и пренаписване на текст, без да се губи първоначалното значение
- Разбира контекста и нюансите на думите в едно изречение
- Подходящ за SEO практики, тъй като инструментът може да произвежда множество вариации на един и същ текст.
Ограничения на Wordai
- Качеството на резултатите може да бъде непостоянно, което изисква ръчна проверка и редактиране.
- Ограничен брой шаблони и подсказки за писане в сравнение с други AI инструменти за писане
- Основната му сила е в пренаписването, а не в създаването на оригинално съдържание.
Цени на WordAI
- Месечно: 57 долара на месец
- Годишно: 27 долара на месец (фактурира се ежегодно)
- Предприятия: Свържете се с WordAI за цени
Оценки и рецензии за WordAI
- G2: 3,9/5 (17 отзива)
- Trustpilot: 2,6/5 (6 отзива)
14. Speedwrite – Най-доброто за блог публикации
Speedwrite е мощен AI инструмент за писане, който може да генерира дълги текстове за секунди. Той освобождава време за маркетолозите на съдържание, блогърите и дигиталните предприемачи, позволявайки им да се фокусират повече върху стратегически задачи.
Най-добрите функции на Speedwrite
- Подпомагано писане, което генерира идеи и структури за статии, публикации в блогове и друго дългоформатно съдържание.
- Инструмент за подобряване на езика, който използва AI, за да подобри четимостта и качеството на съдържанието.
- Богат избор от шаблони, включително такива за резюмета на съдържание, списъци с точки, рекламни текстове и др.
- Интегриран инструмент за проверка на плагиатство, гарантиращ оригиналността на цялото генерирано съдържание.
- Опция за директно споделяне, която позволява на потребителите да публикуват готово съдържание в WordPress, Medium и други платформи за блогове безпроблемно.
Ограничения на Speedwrite
- Инструментът понякога може да генерира съдържание, което не е напълно контекстуално точно и изисква ръчно редактиране.
- Потребителският интерфейс не е интуитивен, което в началото може да представлява предизвикателство за начинаещите.
Цени на Speedwrite
- Месечно: 19,99 $/месец на потребител, плаща се месечно
- Полугодишно: 11,65 $/месец на потребител, плаща се два пъти годишно
- Годишно: 8,33 $/месец на потребител, плаща се ежегодно
Оценки и рецензии за Speedwrite
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
15. Frase – Най-доброто за маркетинг специалисти в областта на съдържанието
Frase е AI инструмент за писане, който ви позволява да създавате висококачествено, SEO-съобразено съдържание по-бързо. Той е разработен за SEO професионалисти, маркетинг специалисти и агенции, за да оптимизира процеса на създаване на съдържание.
Най-добрите функции на Frase
- Система за брифинг на съдържание, задвижвана от AI, която помага да се определи обхватът и перспективата на съдържанието.
- Вграден инструмент за SEO ключови думи, който идентифицира и предлага подходящи ключови думи за включване в съдържанието, докато то се създава.
- Функция за оптимизиране на съдържанието, която сравнява вашето съдържание с най-популярните статии, за да го направи по-конкурентноспособно.
- Интеграция с чатботове и гласови асистенти за създаване на съдържание, което е съвместимо с различни устройства.
- Инструменти за автоматизация за генериране на чернови и резюмета въз основа на дадени заглавия
Ограничения на Frase
- Липсва широка гама от шаблони за различни видове съдържание
- Предложенията на инструмента за подобряване на SEO понякога могат да бъдат общи, което изисква опит в SEO за ефективно използване.
Цени на Frase
- Solo: 14,99 $/месец на потребител
- Основен: 44,99 $/месец на потребител
- Екип: 114,99 $ (трима потребители и 25 $ на месец за допълнителни членове на екипа)
Оценки и рецензии за Frase
- G2: 4,9/5 (над 280 отзива)
- Capterra: Н/Д
Намерете най-добрия AI инструмент за писане и алтернатива на Jasper за вашия екип
Jasper AI предлага много за професионалисти и маркетолози, които се нуждаят от помощ за създаване на висококачествено и ангажиращо съдържание за различни вертикали. Това е чудесен инструмент за писане с изкуствен интелект, но има и много конкуренти на Jasper, които могат да ви помогнат да постигнете по-добре целите си.
Разгледайте алтернативите на Jasper в този списък и сравнете резултатите, за да видите коя от тях най-много се доближава до това, което търсите.
За AI инструмент за писане, който ви помага да работите по-бързо, да създавате интересно съдържание и да обобщавате документи, опитайте ClickUp. Нашите AI функции ви позволяват да се възползвате напълно от силата на изкуствения интелект – всичко това от платформата ClickUp, която познавате и обичате.