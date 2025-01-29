15 най-добри алтернативи и конкуренти на Jasper AI през 2025 г.

Jasper AI остава популярна платформа за генериране на текст за маркетинг специалисти и професионалисти благодарение на фокуса си върху гласа на марката и висококачествения резултат. Все пак това не означава, че е единственият инструмент за писане с изкуствен интелект (AI). Съществуват много алтернативи на Jasper, но как се сравняват те?

В този наръчник ще споделим информация за някои от най-добрите конкуренти на Jasper. Открийте техните предимства, ограничения, цени и оценки, за да намерите най-добрите алтернативи на Jasper AI за вашите нужди.

Какво е Jasper AI?

Jasper AI (по-рано известен като Jarvis) е един от многото AI инструменти за писане, който ви помага да създавате висококачествено съдържание, което да съответства на гласа и стила на вашата марка. Продуктовият пакет включва инструменти за писане, секция за гласа на марката, брифинг за кампании, библиотека с шаблони и Jasper Chat.

чрез Jasper

Този софтуер за писане с изкуствен интелект е чудесен както за дълги, така и за къси текстове, с шаблони, които помагат на бизнеса да пише привлекателни рекламни текстове за Google, заглавия, публикации в блогове и др. Jasper AI разполага и с вграден инструмент за проверка на плагиатство, възможност за изпълнение на повтарящи се работни процеси и използва множество модели на изкуствен интелект, за да подпомогне надеждността и качеството на резултатите.

Jasper се рекламира като нещо повече от просто AI писател – това е инструмент, който е силно оптимизиран за гласа и последователността на марката. Като такъв, той е идеален за маркетингови екипи и агенции, които искат да създават висококачествено съдържание, което да изглежда последователно в различни канали.

Какво трябва да търсите в софтуера за писане с изкуствен интелект като Jasper?

Макар Jasper да е един от първите AI инструменти за писане, които остават популярни, той определено не е единственият вариант. Някои от по-новите инструменти са изключително специализирани, с фокус върху конкретни елементи като граматика, дълги текстове или публикации в социалните медии. Други обхващат различни типове съдържание или използват по-стар модел на естествен език за генериране на резултати.

Когато обмисляте алтернативи на Jasper AI, разгледайте следните ключови функции и отговорете на тези въпроси:

Удобство за ползване : Изглежда ли инструментът лесен за използване?

Видове съдържание: Инструментът специализиран ли е в типа съдържание, от което се нуждаете?

Интеграции: Новият инструмент съвместим ли е с това, което вече използвате?

Цени : Платформата по-достъпна ли е от Jasper?

Ценови модел: Плащате ли месечен абонамент или такса на дума?

Потребителски места: Колко са включени? Има ли висока такса за добавяне на членове на екипа?

Удовлетвореност на клиентите: Конкурентът на Jasper има ли висока оценка?

Поддръжка на клиенти: Има ли начини да се свържете с поддръжката на клиенти, ако е необходимо?

Докато някои маркетинг екипи може да се нуждаят от инструмент, който да им помага да пишат различни видове съдържание в голям мащаб, други може да се фокусират изцяло върху SEO-оптимизирано съдържание за блогове. Може да искате неограничен брой думи или да сте доволни да плащате въз основа на това, което действително използвате. Всеки екип е различен, но познаването на вашите цели ще ви помогне да подходите към процеса по най-добрия начин и да изберете най-добрата алтернатива на Jasper AI.

15-те най-добри алтернативи на Jasper, които можете да използвате

Има много конкуренти на Jasper, но не всички са еднакви. Нека разгледаме по-отблизо някои от най-добрите алтернативи на Jasper AI за създаване на съдържание днес.

1. ClickUp – Най-добрият AI асистент за писане

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

Готови ли сте да обобщавате бележки, да създавате списъци, да обмисляте идеи и да подобрявате текстовете си само с няколко кликвания? Можете да направите всичко това (и още повече) с ClickUp Brain!

Като ваш AI-базиран асистент, ClickUp Brain е проектиран да ви спести време при повтарящи се задачи, за да можете да посветите повече от ценното си време на други задачи. Бързо обобщавайте бележки и създавайте точки в дневния ред, вместо да препрочитате бележките и ръчно да създавате списък със задачи. Помолете инструмента да ви помогне да генерирате нови идеи за публикации в социалните медии, теми на имейли или промоции на събития, вместо да обмисляте това с часове.

Автоматизирайте работните процеси и разширете своя SaaS бизнес с ClickUp AI.

С ClickUp AI можете да вземете това, което вече е страхотно в ClickUp, и да го направите още по-добро. Помолете инструмента да ви помогне да пренапишете вътрешните си документи, за да бъдат по-кратки, или отчетите си за клиенти, за да бъдат по-привлекателни. Създавайте документи по-бързо с вградените шаблони за управление на проекти и ги направете да изглеждат страхотно с предварително структурирано форматиране.

Сега, когато ClickUp AI е тук, за да преодолее разликата между управлението на проекти и изкуствения интелект. Вече можете да се насладите на предимствата на инструмент за писане, задвижван от изкуствен интелект, без дори да напускате любимото си цифрово работно пространство. ?

Най-добрите функции на ClickUp AI

Обобщете бележките и ClickUp Docs за секунди

Задавайте въпроси на AI от всяка точка в ClickUp

Задавайте въпроси за конкретни документи и задачи

Създавайте лични презентации и актуализации за екипа

Обобщавайте задачи, коментари и документи

Пишете с нашия асистент, специално предназначен за вашата роля

Използвайте над 100 предварително създадени подсказки, базирани на роли.

Генерирайте подзадачи с AI

Създавайте автоматизации, използвайки естествен език

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, може да отнеме известно време, докато откриете най-добрия начин да ги използвате всички.

Някои потребители съобщават, че понякога зареждането на страниците може да бъде бавно.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Writesonic – Най-доброто за маркетолози

Чрез Writesonic

Writesonic е AI инструмент за писане, създаден да помага на маркетолозите и писателите да създават висококачествено съдържание благодарение на вградения си GPT-4 двигател. Потребителите могат да създават дълги текстове, публикации в социалните медии, рекламни текстове, целеви страници и др. Инструментът се гордее и с конкурента на ChatGPT, Chatsonic, и възможността да се използва в интернет за създаване на съдържание с AI, докато сте в движение.

Най-добрите функции на Writesonic

Разширението Chatsonic Chrome ви позволява да използвате инструмента навсякъде в интернет.

AI алгоритъмът ви помага да намерите възможности за подобряване на писането си.

Голяма библиотека с вградени подсказки

Ограничения на Writesonic

Някои потребители биха искали да има по-висок лимит на думите на месец за съдържание, генерирано от AI.

Някои потребители съобщават за повторяемост в генерираното съдържание.

Цени на Writesonic

Безплатен пробен период за 10 000 думи

Предимства: От 19 $/месец за 200 000 думи

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,8/5 (1700 отзива)

3. Copy. ai – Най-доброто за AI копирайтинг

Copy.ai е популярен AI инструмент за копирайтинг, който помага на маркетинговите екипи да създават повече текстове в голям мащаб. Тази алтернатива на Jasper AI ви позволява да пишете статии за лидерство в мисленето, целеви страници, дълги блог публикации и имейли. Copy.ai работи на базата на ценови модел с неограничен брой думи, което го прави практичен вариант за екипи с високи изисквания за използване.

Copy. ai най-добри функции

Удобен за ползване интерфейс

Генерирайте съдържание в големи количества

Широка гама от шаблони, включително генератори на биографии

Ограничения на Copy.ai

Някои потребители съобщават, че резултатът не изглежда достатъчно естествен.

Организирането на проекти може да бъде трудно без подпапки в сравнение с други AI инструменти за копирайтинг.

Цени на Copy. ai

Безплатен план

Про: 49 $/месец за неограничен брой думи

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

4. QuillBot – Най-добър за преразказване

Чрез QuillBot

Следващата ни алтернатива на Jasper AI е QuillBot, добре познат инструмент за парафразиране, който също така пусна функция за писане с изкуствен интелект, известна като Co-Writer. Тази функция ви позволява да видите какво вече има в интернет, да създавате съдържание с помощта на изкуствен интелект и да го подобрите с вграден инструмент за проверка на граматиката и плагиатството.

Най-добрите функции на QuillBot

Изследвайте съществуващото съдържание с вградената уеб търсачка

Използвайте вградените проверки за граматика и плагиатство (само при платен план)

Пренапишете изреченията, за да звучат по-добре с инструмента за перифразиране.

Ограничения на QuillBot

Някои потребители биха искали проверката за плагиатство да има по-високи лимити за използване.

Опциите за форматиране на текст са ограничени в сравнение с някои от другите AI инструменти за писане в този списък.

Цени на QuillBot

Безплатен план

Премиум: 19,95 $/месец

Оценки и рецензии за QuillBot

G2: н/д

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

5. Rytr – Най-доброто за бързо писане

Чрез Rytr

Rytr е софтуерен асистент за писане с изкуствен интелект, създаден да помага на маркетинговите екипи да пишат съдържание по-бързо. Инструментът за генериране на съдържание с изкуствен интелект твърди, че ви помага да пишете съдържание 10 пъти по-бързо благодарение на най-модерния изкуствен интелект, различни тонове на гласа и формули за копирайтинг.

Най-добрите функции на Rytr

Вградени теми и категории за истории

Функции за пренаписване и преформулиране

Високоскоростно генериране на съдържание

Ограничения на Rytr

Някои потребители биха искали броят на думите и използването на кредити да бъдат по-ясни.

Месечният кредитен лимит може да бъде разочароващ за някои потребители с голям обем

Цени на Rytr

Безплатен план

Спестяване: 9 $/месец за 100 000 символа на месец

Неограничен: 29 $/месец за неограничен брой символи на месец

Оценки и рецензии за Rytr

G2: 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (10+ отзива)

6. Copysmith – Най-доброто за екипи за електронна търговия

Чрез Copysmith

Copysmith е AI инструмент за писане, който помага на екипите за електронна търговия да създават по-бързо привлекателно съдържание. Идеален за агенции и екипи за маркетинг на съдържание, този алтернативен вариант на Jasper е полезен за създаване на съдържание в големи количества и за писане на описания на продукти и дигитални реклами в голям мащаб.

Най-добрите функции на Copysmith

Можете да импортирате каталога си с продукти за електронна търговия.

Интеграции с водещи платформи за електронна търговия като Shopify и Amazon

Вградени задачи и модерация на рецензии

Ограничения на Copysmith

Някои потребители съобщават, че резултатите могат да бъдат много сходни в различните проекти.

Кредитите изтичат, ако не бъдат използвани.

Цени на Copysmith

Безплатна пробна версия

Стартово ниво: 19 $/месец за 20 000 думи

Про: 49 $/месец за неограничен брой думи

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Copysmith

G2: 4. 3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)

7. Notion AI – Най-доброто за водене на бележки

Чрез Notion

Notion наскоро обяви допълнение към своя популярен продукт – Notion AI. Можете да добавите този AI инструмент към работното си пространство, за да получите достъп до предимства като категоризация и етикети, генерирани от AI, резюмета на съдържание и инструменти за писане и генериране на идеи.

Най-добрите функции на Notion AI

Обобщете съдържанието, което вече се намира във вашия Notion акаунт.

Нагласете тона и преформулирайте, за да създадете по-привлекателно съдържание.

Възможност за използване на гъвкав текстов редактор с функция „плъзгане и пускане”

Ограничения на Notion AI

Безплатната пробна версия може да ви се стори ограничена.

Някои потребители съобщават, че идеите за съдържание на AI могат да изглеждат повтарящи се.

Цени на Notion AI

Notion AI е опционално допълнение към всеки безплатен или платен план за 10 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за Notion AI

Въпреки че няма самостоятелни оценки за Notion AI, ето оценките и рецензиите за Notion:

G2: 4,7/5 (над 4600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1600 рецензии)

8. Dashword – Най-доброто за SEO съдържание

Чрез Dashword

Следващата алтернатива на Jasper AI е Dashword, инструмент за оптимизация на SEO съдържание, който използва AI, за да ви помогне да пишете висококачествено съдържание за търсачките. Инструментът предоставя на агенции, маркетинг екипи и създатели на съдържание лесен за използване начин да генерират SEO брифинги, да пишат оптимизирани чернови и да наблюдават въздействието на съдържанието във времето.

Най-добрите функции на Dashword

Създавайте SEO-ориентирани резюмета на съдържанието за писатели

Оптимизирайте съдържанието въз основа на текущото класиране

Проследявайте публикуваното съдържание, за да идентифицирате тенденции и възможности.

Ограничения на Dashword

Dashword се фокусира върху писането на SEO оптимизирано съдържание, така че случаите на употреба са ограничени.

Някои потребители може да сметнат функциите за проучване на ключови думи за твърде основни.

Цени на Dashword

Стартъп : 99 $/месец за 20 доклада за съдържание и 50 000 думи, написани от AI писател

Бизнес: 349 $/месец за над 100 отчета за съдържание и неограничен брой думи, написани от AI писател

Оценки и рецензии на Dashword

G2: н/д

Capterra: н/д

9. Wordtune – Най-доброто за пренаписване на съдържание

Чрез Wordtune

Софтуерът за писане с изкуствен интелект на Wordtune ви помага да намерите по-добър начин да изразите това, което имате предвид. Тази алтернатива на Jasper улеснява пренаписването на изречения, за да бъдат по-убедителни, да имат различен тон или да бъдат по-дълги или по-къси.

Най-добрите функции на Wordtune

Интегрира се с инструменти като Microsoft Word и Google Chrome

Подобрява граматиката и стила с функцията за пренаписване

Разбира намеренията на потребителите и генерира ясни резултати

Ограничения на Wordtune

Някои потребители съобщават, че разширението за Chrome може да бъде нестабилно понякога.

Няма API, което означава ограничен брой интеграции в сравнение с други алтернативи на Jasper AI.

Цени на Wordtune

Безплатен план

Плюс: 24,99 $/месец за 30 пренаписвания на ден

Неограничен: 37,50 $ за неограничено ползване

Премиум за екипи: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wordtune

G2: 4,4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (70+ отзива)

10. Hypotenuse. ai – Най-доброто за дългоформатно съдържание

AI асистентът за писане Hypotenuse има за цел да помогне за преодоляване на писателския блок, като превръща празната страница в съдържание за минути. С AI-базирани функции, инструментът използва подсказки с ключови думи, за да създава пълни статии и рекламни текстове, помагайки ви да създавате съдържание в голям мащаб.

Hypotenuse. ai най-добри функции

В състояние да генерира подробни текстове от няколко подсказки

Вградени инструменти за генериране на изображения

Проверка за плагиатство

Ограничения на Hypotenuse. ai

Няма възможност за изтриване на съдържание в голям мащаб.

Някои потребители съобщават, че резултатът се нуждае от повече преработка, отколкото се очакваше.

Цени на Hypotenuse. ai

Индивидуален: 24 $/месец за 50 000 думи

Растеж: 49 $/месец за 120 000 думи)

Клиент: Свържете се с отдела по продажбите

Hypotenuse. ai оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (4 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

11. Smart Copy от unbounce – Най-доброто за бизнес ориентирано съдържание

Чрез unbounce

За бързи рекламни текстове и бизнес ориентирано съдържание, Smart Copy е извоювал своята ниша като надежден AI инструмент за писане. Той предлага множество предварително създадени шаблони – от Google реклами и LinkedIn обхват до идеи за блогове и предложения за съобщения за растеж.

Най-добрите функции на Smart Copy

Широка гама от шаблони за различни задачи, свързани с писане, особено в областта на маркетинга и рекламата.

Опростен, интуитивен потребителски интерфейс, който е лесен за използване дори за начинаещи

Въвежда чести актуализации и нови функции за подобряване на качеството на съдържанието.

Ограничения на Smart Copy

Ограничени възможности за творческо писане

Създаденото съдържание не е толкова задълбочено или въображаемо, колкото при някои алтернативи.

Специализирана в маркетингови текстове, което ограничава нейната полезност за по-широки задачи.

Цени на Smart Copy

Безплатно

Essentail : 9,00 $/месец за 3 проекта

Неограничен: 49,00 $/месец за неограничен брой проекти

Оценки и рецензии за Smart Copy

G2: 4. 4/5 (360 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

12. ChatGPT – Най-добрият безплатен AI инструмент

чрез OpenAI

GPT-3 от OpenAI внася ново ниво на усъвършенстване в света на AI инструментите за писане, а езиковият му модел, ChatGPT, не разочарова. С ChatGPT подробните отговори на подсказките са много повече от просто съгласувано съединени вече съществуващи текстове; инструментът създава уникално писмено съдържание въз основа на подробната задача, очертана от потребителя, като понякога генерира впечатляващо въображаеми разкази.

Най-добрите функции на ChatGPT

Генерира изключително креативно, последователно структурирано и подробно писмено съдържание.

Може да се използва за различни задачи, свързани с писане, от професионални бизнес текстове до художествена литература.

Използва мощна, авангардна AI за създаване на текст

Често актуализиран, за да подобри качеството и релевантността на отговорите.

Ограничения на ChatGPT

Променливо качество на изхода; колкото по-дълъг е текстът, толкова повече изглежда, че губи последователност.

Понякога предоставя отговори, които са фактически неточни или безсмислени.

Най-добрите резултати често изискват ясно определени и конкретни инструкции.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Премиум: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2 : 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

13. Wordai – Най-доброто за текст, подобен на човешкия

Чрез WordAi

Wordai се отличава с уникална сила в сравнение с конкурентите си: той интелигентно разпознава, че думите имат много значения, което му позволява да генерира текст, подобен на човешкия. Известен е със способността си да преписва, но може да помогне и за създаването на ново съдържание.

Най-добрите функции на Wordai

Изключителен при преформулиране и пренаписване на текст, без да се губи първоначалното значение

Разбира контекста и нюансите на думите в едно изречение

Подходящ за SEO практики, тъй като инструментът може да произвежда множество вариации на един и същ текст.

Ограничения на Wordai

Качеството на резултатите може да бъде непостоянно, което изисква ръчна проверка и редактиране.

Ограничен брой шаблони и подсказки за писане в сравнение с други AI инструменти за писане

Основната му сила е в пренаписването, а не в създаването на оригинално съдържание.

Цени на WordAI

Месечно: 57 долара на месец

Годишно: 27 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Свържете се с WordAI за цени

Оценки и рецензии за WordAI

G2: 3,9/5 (17 отзива)

Trustpilot: 2,6/5 (6 отзива)

14. Speedwrite – Най-доброто за блог публикации

Чрез Speedwrite

Speedwrite е мощен AI инструмент за писане, който може да генерира дълги текстове за секунди. Той освобождава време за маркетолозите на съдържание, блогърите и дигиталните предприемачи, позволявайки им да се фокусират повече върху стратегически задачи.

Най-добрите функции на Speedwrite

Подпомагано писане, което генерира идеи и структури за статии, публикации в блогове и друго дългоформатно съдържание.

Инструмент за подобряване на езика, който използва AI, за да подобри четимостта и качеството на съдържанието.

Богат избор от шаблони, включително такива за резюмета на съдържание, списъци с точки, рекламни текстове и др.

Интегриран инструмент за проверка на плагиатство, гарантиращ оригиналността на цялото генерирано съдържание.

Опция за директно споделяне, която позволява на потребителите да публикуват готово съдържание в WordPress, Medium и други платформи за блогове безпроблемно.

Ограничения на Speedwrite

Инструментът понякога може да генерира съдържание, което не е напълно контекстуално точно и изисква ръчно редактиране.

Потребителският интерфейс не е интуитивен, което в началото може да представлява предизвикателство за начинаещите.

Цени на Speedwrite

Месечно: 19,99 $/месец на потребител, плаща се месечно

Полугодишно: 11,65 $/месец на потребител, плаща се два пъти годишно

Годишно: 8,33 $/месец на потребител, плаща се ежегодно

Оценки и рецензии за Speedwrite

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

15. Frase – Най-доброто за маркетинг специалисти в областта на съдържанието

Чрез Frase

Frase е AI инструмент за писане, който ви позволява да създавате висококачествено, SEO-съобразено съдържание по-бързо. Той е разработен за SEO професионалисти, маркетинг специалисти и агенции, за да оптимизира процеса на създаване на съдържание.

Най-добрите функции на Frase

Система за брифинг на съдържание, задвижвана от AI, която помага да се определи обхватът и перспективата на съдържанието.

Вграден инструмент за SEO ключови думи, който идентифицира и предлага подходящи ключови думи за включване в съдържанието, докато то се създава.

Функция за оптимизиране на съдържанието, която сравнява вашето съдържание с най-популярните статии, за да го направи по-конкурентноспособно.

Интеграция с чатботове и гласови асистенти за създаване на съдържание, което е съвместимо с различни устройства.

Инструменти за автоматизация за генериране на чернови и резюмета въз основа на дадени заглавия

Ограничения на Frase

Липсва широка гама от шаблони за различни видове съдържание

Предложенията на инструмента за подобряване на SEO понякога могат да бъдат общи, което изисква опит в SEO за ефективно използване.

Цени на Frase

Solo: 14,99 $/месец на потребител

Основен: 44,99 $/месец на потребител

Екип: 114,99 $ (трима потребители и 25 $ на месец за допълнителни членове на екипа)

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4,9/5 (над 280 отзива)

Capterra: Н/Д

Намерете най-добрия AI инструмент за писане и алтернатива на Jasper за вашия екип

Jasper AI предлага много за професионалисти и маркетолози, които се нуждаят от помощ за създаване на висококачествено и ангажиращо съдържание за различни вертикали. Това е чудесен инструмент за писане с изкуствен интелект, но има и много конкуренти на Jasper, които могат да ви помогнат да постигнете по-добре целите си.

Разгледайте алтернативите на Jasper в този списък и сравнете резултатите, за да видите коя от тях най-много се доближава до това, което търсите.

За AI инструмент за писане, който ви помага да работите по-бързо, да създавате интересно съдържание и да обобщавате документи, опитайте ClickUp. Нашите AI функции ви позволяват да се възползвате напълно от силата на изкуствения интелект – всичко това от платформата ClickUp, която познавате и обичате.