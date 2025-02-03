10-те най-добри алтернативи на WordAI за писане с изкуствен интелект през 2025 г.

През 2022 г. ChatGPT на OpenAI значително ускори тенденцията на генеративната AI технология. Въпреки това, въпреки своето развитие, много маркетинг специалисти поставят под въпрос ефективността на тези инструменти поради изолираните, нискокачествени и фрагментирани резултати, които дават.

Повечето софтуери за изкуствен интелект обикновено не разполагат с отраслови специфични познания и се затрудняват да възприемат тона на гласа (ToV) на дадена марка. Въпреки това, ще бъдете изненадани колко някои от тези онлайн инструменти надминават очакванията ви днес.

WordAi е инструмент за преразказване, известен със своите усъвършенствани възможности за преобразуване на съдържание, което го прави предпочитан инструмент за модифициране и разнообразяване на съдържанието при разпространението му.

Но какво ще кажете, ако ви кажа, че може да има по-рентабилни и дори по-усъвършенствани алтернативи на WordAI?

Докато разглеждаме други опции като WordAI, нека разгледаме по-новите инструменти, които са на разположение за създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект. Има цяла гама от иновативни решения, които отговарят на различни предпочитания!

Какво да търсите в алтернативите на WordAI?

Всеки ефективен AI асистент за писане разчита на големи езикови модели и е обучен да се самоконтролира с минимални усилия. Ако искате да изберете една от най-добрите алтернативи на WordAI, имайте предвид следните характеристики:

Разработени на базата на LLM : Успешните инструменти за генериране на изкуствен интелект зависят от милиарди систематизирани думи в рамките на самодостатъчна структура. Изберете инструмент с голям езиков модел (LLM), за да генерирате убедително и разнообразно съдържание.

Гъвкавост при подсказките : Проверете дали : Проверете дали вашите подсказки влияят и засягат стила, тона и качеството на крайния резултат.

Удобство за ползване : AI инструментите трябва да са удобни за ползване. Ако има забавяния, прекъсвания в създаването на съдържание или бавни отговори на команди, може да не е надеждна алтернатива на WordAI.

Достъпност: Все още сме в началото на тенденцията за генериране на AI. Затова цените на инструментите за създаване на съдържание не трябва да са твърде високи.

10-те най-добри алтернативи на WordAI за използване през 2024 г.

1. ClickUp

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текстове, да генерирате отговори по имейл и много други.

Платформата за продуктивност ClickUp включва ClickUp AI, интегриран AI асистент за писане. ClickUp AI предлага повече от 100 готови за употреба шаблона за различни маркетингови и съдържателни задачи, като пренаписване, създаване на съдържание и писане на описания на продукти.

Обобщавайте дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp AI.

ClickUp AI се отличава в генерирането на текстове, обобщаването на дълги бележки и организирането на всички ваши документи на едно място. Използвайте AI с ClickUp Notepad, за да обмисляте и записвате идеи и да ги съхранявате в платформата ClickUp.

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

ClickUp Docs предлага различни шаблони и формати, от които можете да избирате. Персонализирайте вашите документи според вашите предпочитания и разгледайте функциите за съвместна работа с членовете на вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Многофункционални възможности: Генерирайте или пренаписвайте статии и идеи автоматично и превръщайте идеите си в конспекти. Създавайте висококачествено съдържание и казуси, изготвяйте текстове за целеви страници, описания на продукти и много други, без да правите компромиси с качеството.

AI’s Performance Review Generator : Clickup AI е уникално разработен в сътрудничество с експерти в областта на работната среда от различни индустрии и е лесен за използване за практически всеки случай на употреба с висока стойност.

Шаблони : Спестете безброй часове с богатата библиотека от : Спестете безброй часове с богатата библиотека от шаблони на ClickUp , за да проектирате работни потоци и карти на процесите за рекордно кратко време.

Проследяване : Следете напредъка на вашия личен или екипен проект с : Следете напредъка на вашия личен или екипен проект с ClickUp Tasks

Сътрудничество: Превърнете идеите в реалистични планове с вашия екип с помощта на усъвършенствани функции като съвместни бели дъски и мисловни карти.

Вградете ClickUp Docs на живо директно в Whiteboards, за да имате достъп до важни документи, проучвания и контекст, без да напускате таблото си.

Над 1000 интеграции: Ускорете , персонализирайте и опростете работните си процеси, като интегрирате много други инструменти за продуктивност в таблото си за управление ClickUp, включително Slack, Google Drive и много други.

Ограничения на ClickUp

Той предлага много функции, така че може да се наложи да се научите да го използвате (за щастие, има подробен център за помощ, уебинари, шаблони, ръководства и поддръжка, които ще ви помогнат да извлечете максимума от платформата).

Интеграциите със Slack все още не са перфектни

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Jasper

чрез Jasper

Jasper е многофункционален AI инструмент за писане, който имитира човешката реч, използвайки модели за изучаване на езици (LLM). Използвайте Jasper, за да създавате съдържание или автоматично да преписвате статии на над 25 езика и да ползвате обширна библиотека с шаблони.

Jasper е полезен инструмент с функции за изкуствен интелект, които подобряват процеса на писане, като създаване на съдържание на партиди, персонализиране на тона и откриване на плагиатство. Той е ефективен и като инструмент за перифразиране.

Най-добрите функции на Jasper

Създавайте маркетингови текстове с гласови команди чрез функцията за разпознаване на реч.

Създавайте статии , маркетингови идеи или пренаписвайте съдържание на над 30 езика и в различни формати.

Пишете блог публикации, реклами във Facebook, маркетингови текстове и други с AI за мулти-съдържание.

Ограничения на Jasper

Jasper е относително по-скъп в сравнение с други алтернативи на WordAI.

Jasper генерира излишни резултати за технически теми , които изискват фино разсъждение.

Цени на Jasper

7-дневен безплатен пробен период

План Creator: 39 $/месец

План за екипи: 99 $/месец

Бизнес план: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1500 отзива)

3. Anyword

чрез Anyword

Anyword е софтуер за пренаписване на есета с изкуствен интелект, който интегрира проучвания на клиенти, използвайки усъвършенствани алгоритми за анализ на предпочитания, обратна връзка и пазарни данни. Усъвършенстваната му интеграция с изкуствен интелект ви помага да създавате съдържание, което отговаря на нуждите и предпочитанията на вашата аудитория.

Anyword използва обработка на естествен език и алгоритми, базирани на данни, за да генерира текст, подходящ за вашата целева аудитория, като създава медийни материали и идентифицира дублиращо се съдържание.

Той е ефективен и като автоматичен инструмент за преобразуване на статии и служи като инструмент за перифразиране. Anyword продължава да бъде един от най-добрите софтуери за пренаписване на есета онлайн.

Най-добрите функции на Anyword

Създавайте маркетингови текстове, с които вашата целева аудитория може да се идентифицира, като използвате интеграцията с проучвания на клиентите.

Генерирайте неограничен брой думи, когато пишете или преписвате съдържание с всеки абонаментен план.

Спестете време с функцията „Създайте свой собствен случай на употреба“ и създайте висококачествена публикация в блога, която съответства на желания от вас тон и стил.

Ограничения на Anyword

Anyword не се интегрира с други SaaS или облачни програми.

Софтуерът не разполага с настолна или мобилна апликация, така че единственият начин да получите достъп до него е чрез онлайн браузъри.

Този инструмент за изкуствен интелект е скъп, а безплатната пробна версия има няколко ограничения.

Цени на Anyword

7-дневен безплатен пробен период

Стартово ниво: 39 $/месец

Екипи, работещи с данни: 79 $/месец

Бизнес: 349 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Anyword

G2: 4,8/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 300 рецензии)

4. Rytr

чрез Rytr

Rytr е безплатна алтернатива на WordAI, която генерира уникални статии и пренаписвания. Rytr е отличен за всички видове материали, дори и за технически теми, и разполага с граматичен проверка, за да гарантира безупречно писане.

Rytr отговаря на всички нужди на AI асистент за писане, както за автори на съдържание, така и за мениджъри на високо ниво, които се нуждаят от личен писател. Като преписвач на статии, той помага за генерирането на различни качества на преписани текстове.

Най-добрите функции на Rytr

Достъп до повече от 20 тона и стила и създаване на висококачествено съдържание на повече от 30 езика.

Създавайте персонализирани текстове за имейл маркетинг , кратки съдържания и персонализирани резюмета на съдържанието.

Създайте три версии на текста и управлявайте анализа на SERP (страница с резултати от търсачката).

Създавайте привлекателни публикации в социалните медии и уеб текстове

Ограничения на Rytr

Планът „Saver“ има ограничение от 100 000 символа, а безплатната програма има ограничение от 10 000 символа.

Функцията за проучване на ключови думи не е много усъвършенствана и няма ясно разграничение между отделните планове, освен ограничението на броя думи.

Преработените статии не са добре организирани и понякога са повтарящи се.

Цени на Rytr

Безплатен план завинаги

Икономичен план: 9 $/месец

Неограничен план: 29 $/месец

Рейтинги и рецензии за Rytr

G2: 4,7/5 (над 700 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

5. SudoWrite

чрез Sudowrite

Sudowrite е AI-базиран инструмент за писане, който помага при създаването на конспекти и първи чернови по начин, който елиминира блокажа на писателя. AI асистентът за писане ви помага да създавате съдържание с помощта на модела за естествен език на OpenAI.

Ако искате да пишете художествена литература или всякаква форма на творческо писане, Sudowrite ви предлага отлични идеи за истории въз основа на вашите данни.

Най-добрите функции на Sudowrite

Sudowrite използва различни варианти на трансформаторни модели, включително GPT 3, GPT 3. 5, GPT 4 и други модели за обработка на естествен език, като Claude 2 на Anthropic.

Идеални за генериране на идеи, изготвяне на конспекти, разширяване на съдържанието и преодоляване на творческата блокада.

Създавайте художествени статии, използвайки сюжети и идеи, генерирани от Sudowrite.

Ограничения на Sudowrite

Всеки абонаментен план има ограничение на броя символи. Освен това безплатният пробен план предлага достъп до 500 думи на заявка и само основни функции.

Несъответствията в генерираното съдържание зависят до голяма степен от човешката редакция. Освен това съдържанието може да звучи скучно, клиширано или неподходящо.

Неподходящ за маркетингови блогове и копиране

Цени на Sudowrite

Хоби и студенти: 19 $/месец

Професионална версия: 29 $/месец

Макс.: 100 $/месец

Оценки и рецензии за Sudowrite

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

6. Copy AI

чрез Copy.ai

Copy. ai е AI инструмент за копирайтинг, който използва GPT-4 за генериране на висококачествени статии за различни цели. Copy. ai ви помага с лесния си за използване интерфейс, обширната библиотека с шаблони и атрактивните си функции. Този инструмент за пренаписване на статии генерира изключително ангажиращо съдържание, текстове за имейли и надписи за социални медии.

Друга интересна функция на Copy AI е Infobase, която ви помага да запазите ключова информация, докато генерирате идеи и копирате. Infobase извлича тази информация от вашето съдържание, докато го генерира или преобразува въз основа на вашите команди.

Добавете нови елементи към вашата Infobase, изтеглете нов таг и след това споменете тага, когато искате да го цитирате в преработения или генериран текст.

Copy. ai най-добри функции

Разгледайте огромната му библиотека с шаблони

Запазете и използвайте отново важната информация с Infobase.

Copy. ai предлага високи нива на сигурност

Автоматично коригирайте граматическите и правописните си грешки по време на корекцията.

Използвайте функцията „Преводач“, за да превеждате на над 25 езика, от които можете да избирате.

Copy. ai имитации

Потребителите се оплакват от проблеми с качеството на съдържанието, тъй като AI асистентът за писане често преминава от GPT4 към GPT3 по време на сесиите.

Повечето отзиви посочват, че е трудно да се прекрати членството и че обслужването на клиенти не отговаря на запитванията.

Цени на Copy.ai

Безплатен план: позволява до 2000 думи на месец.

Pro: 49 $/месец (само за един потребител)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CopyAI

G2: 4,7/5 (над 170 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 рецензии)

7. SurferSEO

чрез Surfer

SurferSEO е облачен инструмент, който ви помага да оптимизирате съдържанието си за търсачките, а също така разполага с генеративен AI инструмент, наречен „Surfer AI“.

Този инструмент за изкуствен интелект създава висококачествени блог публикации, подобни на човешките, като същевременно оптимизира целевите ви ключови думи, без да компрометира качеството. Необходим ви е активен абонамент за SurferSEO, за да разгледате инструмента.

Surfer AI е усъвършенствана AI, която предлага предложения, базирани на данни, за подобряване на вашето съдържание. Surfer AI ще оптимизира процеса на писане с само няколко кликвания, ако искате да създадете рекламен текст, да преработите статии или да произведете качествено съдържание.

Най-добрите функции на SurferSEO

Разгледайте подобрения GPT-4 двигател с контекстен размер от 32k, който предоставя на инструмента повече факти при генерирането на текст.

Създайте човешки тон на гласа (ToV) с минимални повторения и се насладете на значителни подобрения в преходите между различните части на вашите статии.

Интегрира се с други инструменти за писане на съдържание, включително Jasper, за да подобри процеса на редактиране на съдържанието.

Използвайте SERP Analyzer на SurferSEO, за да получите изчерпателна информация за ефективността на целевите ви ключови думи в търсачките. Достъп до информация относно тяхната ефективност и видимост

Оптимизирайте генерираното съдържание за търсачките с SurferSEO

Ограничения на SurferSEO

Трябва да сте абонирани за премиум версията на Surfer SEO, за да използвате Surfer AI, което може да бъде скъпо за някои хора.

Цени на SurferSEO

Essential: 89 $/месец (включва 15 статии за редактиране на съдържание)

Разширено: 179 $/месец (включва 45 статии за редактиране на съдържание)

Максимум: 299 $/месец (включва 90 статии за редактиране на съдържание)

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за SurferSEO

G2: 4. 8/5 (450+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 300 рецензии)

8. Hypotenuse

Hypotenuse AI е AI асистент за писане, който използва GPT 4 за създаване на подробни публикации и чернови на различни езици.

Създавайте подходящо за темата съдържание за разговори и процедури за проучване с минимални грешки. Интегрираният детектор за плагиатство също предлага по-голяма гъвкавост при създаването или модифицирането на текст.

Най-добрите функции на Hypotenuse

Оптимизирайте процеса на писане от генерирането на идеи до създаването на съдържание с помощта на изкуствен интелект.

Лесно проверявайте фактите в съдържанието си, откривайте източници за статиите си и гарантирайте автентичността и достоверността на съдържанието си.

Използвайте оценките на съдържанието, за да подобрите качеството на създаваното от вас съдържание.

Разгледайте множество езици с над 25 налични езика

Ограничения на хипотенузата

Въпреки че предлага широка гама от персонализирани шаблони за различни типове съдържание, той предоставя ограничени възможности за модифициране на съдържанието.

Създаден предимно за създаване на съдържание за електронна търговия и социални медии, той може да не покаже същата ефективност, когато се използва за технически или дълги видове съдържание.

Ценообразуване на Hypotenuse

Индивидуален план: 29 $/месец (за 50 000 думи месечно)

План за екипи: 59 $/месец (лимит от 120 000 думи месечно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Hypotenuse

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

9. HyperWrite AI

чрез HyperWrite

HyperWrite е AI асистент за писане, който ви помага да пишете по-индивидуализирано и последователно съдържание. Ако се нуждаете от личен асистент, който да отговаря на обемисти имейли, това разширение за Chrome действа като личен асистент, който генерира отговори на имейли с помощта на изкуствен интелект.

HyperWrite има няколко интересни функции, като TypeAhead, която предсказва думи и фрази, докато пишете. Функцията Universal Translation също предоставя прецизни преводи на различни езици.

Най-добрите функции на Hyperwrite

Използвайте функцията за автоматично попълване, за да завършите съдържанието си с едно натискане на клавиш.

Достъп до синоними и алтернативни думи, за да подобрите избора си на езиково качество в блога си.

Функции като TypeAhead предсказват думи и фрази, докато пишете.

Действа като личен асистент за ефективно управление на дълги имейли.

Ограничения на Hyperwrite

Ограничени възможности за персонализиране, тъй като не можете да създавате лични шаблони или формати за вашето съдържание.

Някои потребители споделят, че той предоставя качествени резултати, но му липсва човешкото усещане, което прави съдържанието привлекателно.

HyperWrite е подходящ за общо и нехудожествено писане, но може да не е толкова ефективен за други видове ниши на съдържание.

Цени на Hyperwrite

Безплатен план: безплатен завинаги (15 поколения месечно и 500 типа на ден)

Премиум план: 19,99 $/месец (неограничен брой генерирания и 200 кредита за асистент)

Ултра план: 44,99 $/месец (500 кредита за асистент)

Оценки и рецензии за Hyperwrite

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

10. Frase

Frase е изчерпателен AI генератор на съдържание и инструмент за оптимизация за интегриране на SEO проучвания с AI писане на съдържание. Той съпоставя вашето съдържание с намерението на потребителя и алгоритъма за търсене, като анализира най-добрите резултати, докато вие създавате съдържание в голям мащаб.

Frase съчетава уменията за писане на изкуствен интелект с функции за SEO проучване, което го прави многофункционален AI генератор на съдържание и асистент за оптимизация.

Най-добрите функции на Frase

Анализатор SERP и функция за оценка на конкуренцията

Съобразява съдържанието ви с намерението на потребителя и алгоритъма за търсене, като анализира най-добрите резултати за вашите ключови думи.

Ограничения на Frase

Няма безплатна версия

Постоянни повторения на текст, което го прави неподходящ за потребителите

Цени на Frase

Solo: 14,99 $ месечно (на потребител)

Основен: 44,99 $ месечно (на потребител)

Екип: 114,99 $ месечно (3 потребители и опция за 25 $/месечно за всеки допълнителен член на екипа)

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4,9/5 (над 290 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

Най-добрата алтернатива на WordAI Инструмент за генериране и пренаписване с изкуствен интелект

Всички очаквахме срив на статиите, генерирани от изкуствен интелект, когато Google обяви актуализацията „Полезно съдържание”. Но, за наша изненада, Google дори я подкрепи, като представи своята генеративна технология за изкуствен интелект.

Всяка от най-добрите алтернативи на WordAI, посочени по-горе, предлага уникални и впечатляващи функции за създаване на съдържание, така че изберете UVP, която отговаря на вашите изисквания.

ClickUp AI е най-добрата алтернатива и е една от най-добрите безплатни алтернативи. WordAI може да произвежда добри пренаписвания, но ClickUp AI генерира най-качественото съдържание, когато се комбинира с други.

Въпреки това, силно ви препоръчваме да следите как редактирате всяка част от пренаписаните или генерираните текстове, за да получите качествено съдържание, което ще привлече вашата целева аудитория.

Регистрирайте се безплатно още днес!