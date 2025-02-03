10 незаменими софтуера и инструмента за техническо писане 2025

Техническите писатели улавят и превеждат сложна информация в ясни и лесни за ползване документи. Независимо дали става дума за описание на продукт, инструкции за употреба, бележки към версията или друг тип съдържание, яснотата е от решаващо значение.

Макар че създаването на такова специфично съдържание може да бъде предизвикателство, днешният софтуер за техническо писане прави процеса много по-лесен. ?

Това ръководство представя 10-те най-добри инструмента за технически писатели през 2024 г., за да можете да се съсредоточите върху намирането на подходящия, който да ви улесни живота. Ние също така сме обхванати някои основни неща, които да търсите в инструментите за техническо писане, за да сме сигурни, че всички сме на една и съща страница.

Да започнем!

Какво е техническо писане?

Техническото писане включва ясно и кратко съобщаване на сложна техническа информация. То се използва често за документи като следните:

Ръководства за потребители

Стандартни оперативни процедури

Научни статии

Технически доклади

Софтуерни наръчници

Документация на проекта

Техническите писатели трябва да гарантират, че текстовете им са точни и без грешки. И трябва да правят това, като съкращават знанията си до нещо, което е лесно за разбиране от нетехническите крайни потребители.

Освен че трябва да имат солидно разбиране за това, за какво пишат и за кого, техническите писатели трябва да са опитни в писането, редактирането, форматирането и проучването.

Какво трябва да търсите в софтуера за техническо писане?

Необходимо е да определите функциите, от които се нуждаете в софтуера за техническо писане. Ето някои основни елементи, които трябва да търсите:

Шаблони : Процесът на създаване на Процесът на създаване на технически документи става по-лесен, когато можете да започнете с предварително създадена структура (повярвайте ни).

Изкуствен интелект: Няма причина да не се възползвате от силата на машинно обучение и Няма причина да не се възползвате от силата на машинно обучение и AI инструменти за писане в днешно време, те ще ви спестят много време.

Обобщете дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp AI.

Разрешения за сътрудничество: Ако работите с екип, ще ви е необходим софтуер с функции за управление на потребителите, който ви позволява да присвоявате конкретни разрешения и роли.

Функции за отчитане: Вградените Вградените инструменти за отчитане могат да подчертават информация за ефективността на вашето техническо съдържание.

Това не е изчерпателен списък, но вероятно знаете и другите функции, които търсите: например инструменти за редактиране, заснемане на екрана, проверка на граматиката, инструменти за проверка на правописа и интеграция със софтуер като MS Word.

Независимо дали търсите софтуер за помощ при писане или програми за проверка на плагиатство, в този списък ще намерите всичко необходимо за най-добрата техническа документация.

Функциите за повторно подсказване ви позволяват да пренапишете големи количества съдържание, за да съответстват на вашия специфичен тон на изразяване.

Вероятно не сте изненадани, че ClickUp е начело в нашия списък, но не сме единствените, които му дават най-високи оценки. Точно тази година се класирахме на първо място в класацията на G2 за най-добрите софтуерни продукти за управление на проекти за 2024 г., а това не е малко постижение! ✨ ?

ClickUp е облачно базирано приложение с множество функции, които улесняват живота на техническия писател. Това е всеобхватна платформа за продуктивност и база от знания, която ви позволява да обедините всичко с функции като ClickUp Docs, Whiteboards и List view.

Използвайте изгледа на таблото в ClickUp като начална база за нови проекти с функция „плъзгане и пускане“, след което превключете на изгледа „Списък“, за да групирате, сортирате и филтрирате задачите си. Или се възползвайте от опциите за стилизиране в ClickUp Docs, за да добавите таблици и да форматирате бази от знания за нула време.

И тогава се появява звездното AI писане помощник ClickUp! Това е супер интелигентен AI инструмент, който може да съкрати часове от вашия работен процес, като създава откъси, съдържание и цели уеб страници. ClickUp AI може също да се справи с форматирането и редактирането на копия за секунди, като ви помага да анализирате техническата информация в лесни за ползване формулировки.

Можете също да използвате ChatGPT Prompts for Technical Writing на ClickUp, за да си спестите главоболието от започването, така че да можете да се съсредоточите върху прилагането на тези умения за писане там, където е важно.

Най-добрите функции на ClickUp:

Интеграция с над 1000 инструмента, включително WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot и Google Docs.

Множество шаблони, които ви позволяват да се съсредоточите върху създаването (а не структурирането) на съдържанието си – например шаблони за събиране на изисквания , шаблони за управление на съдържание и др.

Съвместим с повечето устройства и операционни системи, включително Chrome, Windows, iOS, Android и MacOS.

Функции за сътрудничество като коментари в реално време, чат, GIF-ове и персонализирани табла улесняват поддържането на екипа ви на една и съща страница.

ClickUp AI може да създава цели имейли, публикации в социални медии и резюмета на документи. Можете също да го използвате като онлайн текстов редактор, за да съкращавате, удължавате или разширявате конкретни части от съдържанието.

ClickUp Automations може да ви спести време и да оптимизира работния ви процес чрез автоматизиране на персонализирани тригери и действия за отнемащи време и повтарящи се задачи, като актуализиране на крайни срокове и създаване на задачи за действие.

Функцията Clip предоставя възможност за записване на видео, за да изпращате записани видеоклипове на колегите си.

Ограничения на ClickUp:

Някои рецензенти съобщават, че трябва да персонализират настройките си за известия според това, което искат да виждат.

ClickUp AI не е наличен в плана Free Forever.

Цени на ClickUp:

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител, плаща се годишно; 10 $/месец на потребител, плаща се месечно

Бизнес: 12 долара на месец на потребител, плаща се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Document360

чрез Document360

Document360 е един от най-добрите инструменти за техническо писане за публикуване в различни формати. Лесно създавайте и публикувайте статии, ръководства за потребители, уроци, списъци с често задавани въпроси и статии от базата знания, като използвате многото полезни функции на инструмента.

Можете също да преместите фокуса от оформлението и да се съсредоточите повече върху създаването на богато медийно съдържание с HTML редактора. Или използвайте настройките за SEO, за да повишите видимостта си в интернет, и включете персонализиран CSS, за да направите уеб страницата си по-забележима!

Най-добрите функции на Document360:

Интеграция с над 20 инструмента, включително Google Analytics, FullStory и Chatra.

Инструментите за сътрудничество ви позволяват да задавате крайни срокове, да разпределяте роли и да управлявате работните процеси на вашия екип.

Множество функции на текстовия редактор, за да се сведе до минимум трудоемката работа по коригиране на грешки

Специализираните инструменти ви позволяват да създадете висококачествена база от знания за клиенти и служители за половината от времето с надежден генератор на XML-тип карта на сайта.

Ограничения на Document360:

Някои рецензенти съобщават, че са се сблъскали с ограничения за символи и страници, които са попречили на документацията на софтуера им.

Безплатната версия ограничава достъпа до повечето от усъвършенстваните инструменти за документиране.

Цени на Document360:

Безплатно

Стандартен: 149 $/месец за проект, плаща се годишно

Професионална версия: 299 $/месец за проект, плаща се годишно

Бизнес: 399 $/месец за проект, плаща се годишно

Enterprise: 599 $/месец за проект, плаща се годишно

Оценки и рецензии за Document360:

G2: 4,7/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Document360!

3. Atlassian Confluence

чрез Atlassian Confluence

Confluence е отлично отворено, споделено работно пространство за отдалечени екипи и сътрудничество. Планирайте, създавайте, споделяйте и актуализирайте техническа документация и избирайте от няколко приставки, за да спестите време през целия жизнен цикъл на документа.

Можете да създавате всичко – от планове за пускане на продукти на пазара до маркетингови кампании и статии за базата от знания с отворена и сътрудническа структура.

Най-добрите функции на Atlassian Confluence:

Интеграция с множество софтуерни инструменти и плъгини, включително Google Drive, Draw.io, Jira, Slack и Miro.

Шаблони за планиране на проекти, управление на продукти, разработка на софтуер и онлайн документация

Персонализирани работни процеси, допълнени с инструменти за редактиране на изображения, инструменти за заснемане на екрана и лични бележници.

Белите дъски са проектирани да улесняват мозъчната атака с вашия екип с функции като Smart Links и лепящи се бележки.

Ограничения на Atlassian Confluence:

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение, докато запознават екипа си с пакета Atlassian.

Някои рецензии споменават проблеми с функциите за търсене на текст.

Цени на Atlassian Confluence:

Безплатно

Стандартен: 5,75 $/месец на потребител

Премиум: 11 $/месец на потребител

Предприятие: 102 500 долара/година за 801 и повече потребители

Оценки и рецензии за Atlassian Confluence:

G2: 4. 1/5 (3600+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Бонус: Софтуер за редактиране на документи

4. Adobe FrameMaker

чрез Adobe FrameMaker

Adobe Framemaker е популярно средство за технически писатели, редактори и създатели на съдържание. Можете да форматирате, създавате и редактирате дълги и сложни документи, технически наръчници, доклади и книги, като използвате структурирани средства за създаване и публикуване.

Използвайте го заедно с други продукти на Adobe, за да се справите с всички задачи от списъка си с неща за вършене на едно място. Имате нужда да конвертирате документа си в обикновен текст за неща като онлайн помощ? Използвайте инструмента за създаване на помощни материали на Adobe, Adobe RoboHelp, за да го превърнете във формат WebHelp. Имате нужда да добавите анимации към интерактивна страница за крайни потребители? Използвайте HTML5 редактора на Adobe, Adobe Animate, за да реализирате визията си.

Най-добрите функции на Adobe FrameMaker:

Интеграция с други продукти на Adobe, като Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign и Adobe XD.

Иновативната навигация и изгледите „Това, което виждате, е това, което получавате“ (WYSIWYG) улесняват създаването на привлекателна техническа документация.

Структурата и инструментите, базирани на шаблони, ви позволяват да вмъкнете богати медийни елементи в техническото писане без усилие.

Стабилна среда за създаване на съдържание, проектирана да премахне предизвикателствата при създаването и актуализирането на структурирано и неструктурирано съдържание.

Ограничения на Adobe FrameMaker:

Някои потребители изразяват разочарование, че FrameMaker не е част от други пакети на Adobe, като Adobe Creative Suite, който е популярен за графичен дизайн и редактиране на видео.

Някои рецензии споменават нарушен работен процес поради невъзможността да се експортира FrameMaker MIF в формати Markdown, MkDocs и Material или да се използват инструменти като GitHub за контрол на версиите.

Цени на Adobe FrameMaker:

Абонамент за Adobe FrameMaker: 39,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Adobe FrameMaker:

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: Н/Д

5. Copyscape

чрез Copyscape

Copyscape е лесен за използване инструмент за откриване на плагиатство, който позволява на потребителите бързо и лесно да проверяват за дублирано съдържание. Той проверява за умишлено плагиатство, което ви позволява да се уверите, че никой не е копирал вашето съдържание, както и за неволно плагиатство, което може да се случи при техническото писане.

Copyscape създава пълни доклади, които ви позволяват да проверите оригиналността на съдържанието, да видите с кои източници съдържанието съвпада и да видите какъв процент от съдържанието е маркиран като плагиатство.

Най-добрите функции на Copyscape:

Интеграцията с WordPress позволява на потребителите да използват любимите си инструменти за блогове и да разчитат на приставката Copyscape, за да се уверят, че съдържанието е оригинално, преди да го публикуват.

Опции за копиране/поставяне на съдържание директно в Copyscape или качване на цели документи за проверка за плагиатство.

Рецензентите съобщават, че резултатите са бързи и надеждни, дори при проверка на големи документи.

Опростената платформа без допълнителни функции елиминира необходимостта от обучение, така че всички членове на екипа ви могат да започнат да я използват веднага.

Ограничения на Copyscape:

В някои рецензии се споменава желанието за по-ниски цени при проверка на съдържание в големи количества.

Безплатната версия може да проверява само отделни уеб страници и не е полезна за повечето фирми или екипи.

Без възможности за откриване на изкуствен интелект

Цени на Copyscape:

Безплатно

Copyscape Premium: 0,03 $/търсене (до 200 думи), плюс 0,01 $/допълнителни 100 думи

Оценки и рецензии за Copyscape:

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 60 рецензии)

6. Paligo

чрез Paligo

Paligo е облачно базирано решение за управление на компонентно съдържание (CCMS) и инструмент за техническо писане, предназначен за създаване, управление, актуализиране, превод и публикуване на документи. Използвайте го за техническа документация, процедури, политики, съдържание за обучение и управление на знания.

Paligo е проектиран специално като инструмент за автори на съдържание и технически писатели. Той използва изкуствен интелект, за да преобразува написаното съдържание в различни формати, което спестява много време. ?️

Най-добрите функции на Paligo:

Интеграция с над 24 инструмента, включително Zendesk, GitLab и Coveo.

Удобният за ползване SaaS потребителски интерфейс улеснява използването на функции като история на версиите, връщане към предишна версия и управление на изданията.

CCMS позволява на потребителите да организират и категоризират съдържанието за минути.

Структурираното и тематично базирано създаване на съдържание улеснява създаването, публикуването и актуализирането на съдържание.

Ограничения на Paligo:

Някои рецензии съобщават за липса на гъвкавост при документацията на приложния програмен интерфейс и опциите за публикуване.

Някои потребители споменават забавяне при влизане в системата и забавяне при влизане в работната среда на Paligo.

Цени на Paligo:

Професионален: Свържете се с нас за цени

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Paligo:

G2: 4,7/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 3/5 (1+ рецензия)

7. Jasper AI

чрез Jasper AI

Jasper (по-рано Jarvis) е AI асистент за писане, създаден да създава съдържание за компании, съобразено с тяхната марка. Този софтуер за техническо писане може да ви помогне на над 30 езика в почти всяка ниша, за която бихте могли да попитате.

Jasper AI генерира съдържание, като черпи от всички свои източници, така че всичко е оригинално и без плагиатство. Има и много функции за сътрудничество за големи екипи, които се нуждаят от организиране на проекти и преминаване между различни работни пространства.

Вече пробвахте ли Jasper AI? Разгледайте нашите 10 най-добри алтернативи на Jasper AI. ?

Най-добрите функции на Jasper:

Интеграция с популярни инструменти като Grammarly, Surfer SEO и Zapier.

Jasper AI използва над 50 умения, базирани на реални рамки и примери за писане, за да ви помогне да създадете бързо висококачествено съдържание.

Оптимизиран за гласа и последователността на марката, което е идеално за технически писатели, които трябва да създават висококачествено и лесно за ползване съдържание.

Вграденият инструмент за проверка на плагиатство, множество модели изкуствен интелект и повтаряеми работни процеси ви помагат да свършите работата си бързо.

Ограничения на Jasper:

Месечните ограничения за брой думи се нулират всеки месец, а неизползваните думи не се прехвърлят.

Някои рецензенти съобщават за забавяне при използването на функцията за чат с членовете на екипа.

Цени на Jasper:

Създател: 39,99 $/месец на потребител, плаща се годишно; 49,99 $/месец на потребител, плаща се месечно

Екипи: 99 $/месец на потребител, плащани годишно; 125 $/месец на потребител, плащани месечно

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper:

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1700 рецензии)

8. Awesome Screenshot

чрез Awesome Screenshot

Awesome Screenshot е приложение за заснемане на екрана и решение за споделяне за фирми от всякакъв мащаб, идеално за добавяне на инструкционни изображения към техническо съдържание. Правете снимки на екрана, записвайте екрана си, заснемайте видео чрез камерата си и добавяйте бележки към съдържанието си от една проста платформа.

Заснемете екрана си за техническа документация с натискането на един бутон, вместо да добавяте часове към работния си процес. А ако работите с екип, всеки може да изпраща обратна връзка, да има достъп до споделени между членовете клипове в облака и да генерира незабавни линкове за споделяне с този инструмент за изрязване.

Най-добрите функции на Awesome Screenshot:

Интеграция с популярни инструменти като Trello, Slack, Asana и Jira

Различни ценови планове за индивидуални потребители и екипи, така че има опция за всеки размер на проект и бизнес.

Инструмент за изрязване, съвместим с Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox и Chrome

Бърз и лесен за използване, с минимална крива на обучение, така че е идеален за екипи с всички нива на технически познания.

Ограничения на Awesome Screenshot:

Безплатната версия и версията Workspace Lite имат ограничения по отношение на видеоклипове, изображения и екранни снимки и нямат достъп до разширени функции (например 4K резолюция, приоритетно преобразуване в MP4 и др. ).

Някои рецензии споменават ограничените възможности за дизайн и функции за сътрудничество на инструмента за изрязване.

Цени на Awesome Screenshot:

Безплатно

Професионална версия: 6 USD/месец на потребител, плаща се годишно; 8 USD/месец на потребител, плаща се месечно

Основен: 5 USD/месец на потребител, плаща се годишно; 6 USD/месец на потребител, плаща се месечно

Workspace Lite: Безплатен

Workspace Premium: 8 долара на месец на потребител, плащани годишно; 10 долара на месец на потребител, плащани месечно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Страхотни оценки и рецензии за Screenshot:

G2: Н/Д

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

9. MadCap Software

чрез MadCap Software

MadCap е инструмент за техническо писане, предназначен за разработване на съдържание във всички индустрии. Създавайте самообслужваща поддръжка, сайтове за онлайн помощ, центрове за обучение, статии в базата от знания, портали за документация и много други, като използвате едно единствено решение за създаване на съдържание.

Оптимизирайте процеса на създаване на съдържание, като използвате този инструмент за техническо писане, за да публикувате в различни канали и да управлявате съдържанието през всеки етап от неговия жизнен цикъл. И направете всичко това с помощта на AI инструменти, за да свършите работата по-бързо. ?

Най-добрите функции на MadCap:

Плъгини и интеграции с Salesforce, Zendesk и други популярни инструменти

Множество ценови структури за създаване и публикуване на теми, управление на проекти в облака, хостинг и др.

Вграденият WYSIWYG редактор улеснява създаването на структурирано и неструктурирано съдържание.

CSS редакторът позволява пълно персонализиране на цялото публикувано съдържание.

Ограничения на MadCap:

Някои рецензенти съобщават, че често срещат бъгове и съобщения за грешки без подробна информация.

Някои потребители споменават за трудности при сътрудничеството с членовете на екипа.

Цени на MadCap:

MadCap Flare : 182 долара на месец на потребител, плаща се ежегодно

MadCap Central: 311 долара на месец на потребител, плаща се годишно

MadCap IXIA CCMS: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MadCap:

G2: 4. 4/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (10+ отзива)

10. Speedwrite

чрез Speedwrite

Speedwrite е инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект, който генерира съдържание чрез преразказване на съществуващ текст от Creative Commons (източници, лицензирани за публично ползване) по всякаква тема. Изкуственият интелект на инструмента създава ново писане въз основа на въведения текст.

Техническите писатели, които създават технически доклади и софтуерни наръчници, подобни на документи, вече създадени от същата компания, също го използват, за да перифразират съществуващите документи и да създадат нещо ново.

Вече сте пробвали Speedwrite? Разгледайте нашия списък с алтернативи на Speedwrite, за да намерите по-подходяща за вас. ?

Най-добрите функции на Speedwrite:

AI текстовият генератор е проектиран да произвежда естествен език с правилна граматика и правопис.

Въвеждането на текст чрез копиране/поставяне улеснява потребителите с различни нива на умения да подобрят създаването на съдържание.

Създава съдържание за секунди за бързо и лесно генериране на технически текстове.

Системата за перифразиране генерира ново съдържание, без да извлича изречения или параграфи от други източници в интернет.

Ограничения на Speedwrite:

Някои рецензенти съобщават за необходимостта от проверка за дублиране на съдържание и точност на копието.

Потребителите са ограничени до 6000 прогнози на месец за всички платени планове.

Цени на Speedwrite:

Месечна такса: 19,99 $/месец на потребител, плаща се месечно

Полугодишно: 11,65 $/месец на потребител, плаща се два пъти годишно

Годишно: 8,33 $/месец на потребител, плаща се ежегодно

Оценки и рецензии за Speedwrite:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Технически писатели – не се подценявайте – вашият работен процес заслужава висококачествен софтуер за техническо писане, независимо дали сте опитен технически писател или все още се учите. Повярвайте ни, наличието на подходящите инструменти може да направи огромна разлика. ?

Не се доверявайте само на думите ни; опитайте го сами, за да видите с очите си каква разлика може да направи. Регистрирайте се в ClickUp сега и го опитайте безплатно!