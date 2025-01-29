Топ 10 алтернативи на Document360 за създаване на безупречна база от знания

Когато търсите софтуер за управление на знания, за да създадете база от знания за вашата организация, е невъзможно да не чуете за Document360.

Въпреки че е чудесен инструмент, както повечето неща на света, той не е подходящ за всеки. Има много причини, поради които може да не искате да го използвате за изграждане на вашата база от знания, от цената до сложността и други фактори.

И когато това се случи, очевидно ще търсите алтернатива, която да отговаря на вашите изисквания!

Ние разбираме това и затова сме съставили този списък с 10-те най-добри алтернативи на Document360. Но преди да се впуснем в него, нека да направим кратък преглед на това, което търсихме при съставянето на този списък. ?

Какво да търсите в алтернативите на Document360

Document360 си е извоювал име в света на софтуера за управление на знания благодарение на някои отличителни характеристики като генеративна изкуствена интелигентност и мощна търсачка, комбинирани с богатство от възможности за интеграция.

Уверете се, че алтернативите на Document360 не само разполагат с тези функционалности, но и правят всичко възможно, за да ви помогнат да управлявате базата знания и процеса на документиране на софтуера. Нека разгледаме основните функции, на които трябва да обърнете внимание:

Функции, базирани на изкуствен интелект: Инструментът трябва да може да предоставя препоръки, базирани на изкуствен интелект, за заглавия на документи, етикети, резюмета на статии и SEO описания. Гъвкавост: Вашата алтернатива на Document360 трябва да включва функции за създаване както на вътрешна, така и на насочена към клиентите база от знания. Шаблони: Трябва да разполага с библиотека от шаблони, за да улесни създаването на техническа документация. Мощна опция за търсене: Инструментът трябва да може да разбере какво се търси въз основа на историята на заявките на търсещия и да предоставя по-релевантни резултати. Интеграции и API: Интеграцията с популярни софтуерни продукти за продуктивност и : Интеграцията с популярни софтуерни продукти за продуктивност и инструменти за картографиране на процеси , както и API за разработване на персонализирани интеграции, са изключително желателни.

10 най-добри алтернативи на Document360, които можете да използвате

Прегледахме десетки алтернативи на Document360, използвайки споменатите по-рано критерии, за да ви предложим списък с 10-те най-добри опции, които са налични на пазара в момента. Ще ви запознаем с техните изключителни функции, ще подчертаем няколко недостатъка и ще хвърлим светлина върху ценовите им опции. Да започнем! ?

Вграждане на страница в страница в ClickUp Docs

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност за фирми от всякакъв мащаб. Не е изненадващо, че тя включва и функционалността ClickUp Docs за създаване на солидна база от знания. ?

Инструментът се предлага с лесен за използване редактор What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG), който ви позволява да видите как ще изглежда вашият документ след публикуването му. Можете да добавяте различни видове съдържание (например изображения, корици, заглавия, подзаглавия, списъци, вложени страници, маркери, таблици и др. ) чрез строителните блокове, включени в редактора. Вашето съдържание или статии могат да бъдат организирани в няколко категории за лесно търсене.

Можете да помолите членовете на екипа си да предложат идеи и да сътрудничат по документите, докато ги редактират. Платформата разполага с мощни функции за сътрудничество в реално време и екипно редактиране, които улесняват това, като коментиране, маркиране на потребители, възлагане на задачи и др.

Ако използвате ClickUp и за управление на проекти и задачи, документите, които подготвяте в ClickUp Docs, могат да бъдат свързани с вашите работни процеси, за да повишите производителността. Мислете за това като комбинация от софтуер за задачи и база от знания!

Използвайте ClickUp AI, за да редактирате, обобщавате, проверявате правописа или коригирате дължината на съдържанието в Docs.

ClickUp наистина блести, когато комбинирате Docs с функционалността ClickUp AI, вградения AI асистент за писане на платформата. Той може да ви помогне бързо да обобщите статиите си, да генерирате задачи за действие, да редактирате, подобрявате и форматирате съдържанието си, преди да го публикувате в базата от знания. С помощта на ClickUp AI можете да завършите работата за няколко часа за няколко минути и да направите публикуването на перфектната си база от знания лесно!

Най-добрите функции на ClickUp

Гъвкави и полезни опции за стилизиране, с които вашите уикита и бази от знания ще се открояват

Сътрудничество в реално време с екипи

Свържете документите с вашите задачи в ClickUp, за да можете лесно да ги намирате.

Контроли за редактиране, контроли за поверителност и други функции за сигурност

Предварително проектирани шаблони за база от знания

Режим на фокусиране, който помага на читателите ви да преглеждат документите без да се разсейват

Интеграция със Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo и стотици други популярни инструменти.

Ограничения на ClickUp

Търсенето понякога може да бъде малко бавно.

В началото може да е сложно да се ориентирате

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 рецензии)

2. Confluence

Като част от софтуерното семейство Atlassian, Confluence ви позволява без усилие да създавате, редактирате, организирате и споделяте проектна документация, вътрешни уикита, най-добри практики и всякаква друга документация, която съставлява вашата база от знания.

В Pages на Confluence можете да създавате документи и Whiteboards, които ви помагат да визуализирате идеите си по отношение на дизайна. И Pages, и Whiteboards могат да бъдат организирани в Spaces – области, в които съдържанието може да се съхранява и организира въз основа на конкретна тема. Space може да бъде публичен или частен, а членовете в Space могат да си сътрудничат или да обсъждат всеки конкретен документ в реално време.

Най-добрите функции на Confluence

Шаблони за документи

Редактиране и сътрудничество в реално време

Неограничен брой документи и пространства

Сътрудничество с гости

Информация за страницата

Интегрира се с Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira и над 1000 други инструмента за продуктивност.

Ограничения на Confluence

Пространствата могат да бъдат малко объркващи за новите потребители на софтуера за база от знания.

Управлението на разрешенията е донякъде сложно (за създаване на техническа документация)

Цени на Confluence

Безплатни завинаги

Стандартен : 6,05 $/месец на потребител

Премиум : 11,55 $/месец на потребител

Enterprise: 107 500 $/година (най-малко 801 потребители)

Оценки и рецензии за Confluence

G2 : 4. 1/5 (над 3600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3100 отзива)

3. Archbee

Archbee е софтуер за база от знания, който се отличава с изключителна простота и лекота на използване, вградени във всяка част от неговата функционалност. Неговият блок редактор ви позволява бързо да добавяте всякакъв вид съдържание (т.е. изображения, текст, заглавия, таблици и т.н.) към вашите документи на желаните места.

Междувременно, AI-базираният асистент за писане ви помага да подготвите документите си бързо, като ви предоставя предложения, докато пишете. GPT-базираната функция за търсене на инструмента предлага директни отговори на вашите запитвания, вместо да предоставя обичайните резултати от търсенето в базата от знания.

Най-добрите функции на Archbee

Функционалност за търсене на базата на GPT

Блок редактор за лесно създаване на документи

Помощ при писане, базирана на изкуствен интелект

Интеграция със Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira и др.

Поддръжка на персонализирани домейни

Ограничения на Archbee

Някои потребители са съобщили за проблеми със стабилността.

Ограничения при персонализирането на инструментите за управление на знания

Цени на Archbee

Starter : Безплатен

Разрастващ се : Започва от 50 $/месец

Мащабируемост : Започва от 200 $/месец

Enterprise: Започва от 960 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Рейтинги и отзиви за Archbee

G2 : 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

4. Caspio

Caspio не е проектиран предимно като платформа за бизнес производителност или управление на база от знания. Вместо това, той служи като универсален визуален създател на приложения и онлайн база данни, която дава възможност на потребителите да създават широка гама от приложения с нулеви или минимални познания по програмиране, използвайки готови шаблони.

Платформата ви позволява да създадете своя собствена система за самообслужване за управление на документи, като персонализирате предварително проектирания шаблон, за да отговаря на вашата марка и други специфични изисквания. Получавате удобен административен табло, който предлага обща информация за това как се развива вашата база от знания – използвайте го, за да управлявате процеса на създаване и редактиране на статиите във вашата база от знания, както и да проследявате общия брой прегледи, които вашето съдържание е генерирало.

Най-добрите функции на Caspio

Персонализирано брандиране за вашата база от знания, преди да я внедрите в интранет, CMS или портал

Поддържа неограничен брой потребители, разделени по роли, като например зрител, автор и редактор/одобрител.

Административен табло за управление на вашата база от знания

Адаптивно търсене и филтри по категории за лесно намиране на информация

Без таксуване на потребител, за да поддържате стабилни и управляеми разходи, докато се разраствате.

Интеграция с MS Office, за да ви помогне да импортирате вашите данни и съдържание

Ограничения на Caspio

По-скъп от другите платформи за база от знания в нашия списък

Не е софтуер за база от знания като такъв, така че обхватът на функционалностите е ограничен.

Цени на Caspio

Starter : Започва от 45 $/месец

Професионална : Започва от 540 $/месец

Enterprise: Започва от 2025 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Caspio

G2 : 4. 4/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

5. Bloomfire

Bloomfire е интуитивен и добре проектиран инструмент, който улеснява споделянето на знания, сътрудничеството и обучението в рамките на организациите. Можете да го използвате за създаване и поддържане на база знания, която съдържа всякакъв вид ресурси, от които членовете на вашия екип може да се нуждаят в ежедневната си работа – от важни съобщения до материали за обучение и въвеждане в работата.

AI инструментът на платформата предоставя интелигентни предложения за писане на авторите на документите във вашата база от знания. Той също така идентифицира пропуските в знанията въз основа на честите търсения на потребителите, така че да можете да създадете точно вида документи, които вашият екип иска да види.

Функцията Deep Index на Bloomfire ви помага бързо да намерите конкретна текстова фраза, картинка, видео или PDF файл, без да се налага да претърсвате десетки документи, за да намерите това, от което се нуждаете. ?

Най-добрите функции на Bloomfire

Дълбоко индексиране на съдържанието

Подпомагане на създаването на съдържание с помощта на изкуствен интелект

Автоматично идентифициране на пропуски в знанията

Анализи за измерване на производителността и ефективността на екипа

Интеграция с всички основни бизнес инструменти

Ограничения на Bloomfire

Няма API за създаване на персонализирани интеграции

Функцията за търсене не винаги е подходяща за задачата

Цени на Bloomfire

Flex : 25 USD/месец на потребител

Talla : Започва от 460 $/месец

Стартово ниво : 1750 USD/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Bloomfire

G2 : 4,6/5 (над 470 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (240+ отзива)

6. KnowledgeOwl

KnowledgeOwl е софтуер за база от знания, който се стреми да бъде единственият източник на истина както за служителите, така и за клиентите на вашата организация. Той е особено полезен за кол центрове, ИТ и софтуерни екипи, които искат да създадат центрове за самообслужване, портали за поддръжка на клиенти или хранилища за проектна документация.

Инструментът се гордее със способността си да консолидира информация и да улеснява нейното намиране. Функцията му за търсене, която „толерира правописни грешки“, прави намирането на нужната информация лесно, дори и да не сте най-добрият в правописа. ?

Най-добрите функции на KnowledgeOwl

Групи читатели за контрол на достъпа до съдържание

Уведомява целевите читатели при всяка актуализация на статия

Вътрешни бележки за авторите на статии

Ръчно дефиниране на фрази за търсене, които трябва да върнат конкретна статия в резултатите

Поддръжка на персонализирани домейни

Ограничения на KnowledgeOwl

Ограничена функционалност за отчитане и функции на базата от знания

Няма безплатен план

Цени на KnowledgeOwl

Flex : От 79 $/месец

Бизнес : От 299 $/месец

Enterprise: От 999 $/месец

Оценки и рецензии за KnowledgeOwl

G2 : 4,5/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

7. SharePoint

Разработен от Microsoft, SharePoint оптимизира работните процеси и обединява екипите с редица функции, които улесняват сътрудничеството и споделянето на знания. Той ви позволява да създавате, управлявате, централизирате и споделяте съдържание и информация, от графици и актуализации на проекти до новини и съобщения на компанията.

Отличителната черта на SharePoint е възможността да създавате интранет мрежи за компании, които са идеални за информиране на вашите служители за всяко развитие в организацията и за насърчаване на сплотеността. Можете също да създавате персонализирани уебсайтове за различни проекти и отдели, където да споделяте общи ресурси и приложения, за да повишите производителността на екипа.

Най-добрите функции на SharePoint

Създайте неограничен брой портали за база от знания

Версии на документи и работни процеси за одобрение

Интранет сайтове и портали

Мощни опции за управление на съдържание и търсене

Сигурно споделяне на файлове вътрешно и външно

Интеграция с MS Office, OneDrive, Microsoft Teams и Power BI

Ограничения на SharePoint

Може да бъде малко сложно да се настрои

Разходите за миграция са високи

Цени на SharePoint

Самостоятелен план : 5 USD/месец на потребител

Като част от Microsoft 365 Business Standard: 12,5 USD/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за SharePoint

G2 : 4/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 5000 отзива)

8. Zendesk

Като платформа за обслужване и ангажиране на клиенти, не е изненадващо, че функциите за управление на базата от знания на Zendesk са насочени към създаването на уикита за самообслужване на клиенти.

С помощта на уикита от типа „Често задавани въпроси“ на Zendesk можете да дадете възможност на вашите клиенти да решават проблемите си самостоятелно чрез лесен достъп до библиотека с информация за вашите продукти и услуги.

Това от своя страна повишава общата удовлетвореност на клиентите и оптимизира работните процеси на вашите агенти, като им позволява да насочват клиентите към полезни ресурси от базата от знания, където могат да намерят отговори на често задавани въпроси.

Най-добрите функции на Zendesk

Функцията Content Cues за AI-базирани прозрения за това, което клиентите търсят най-често, ви позволява да запълните пропуските в знанията си.

Масово редактиране за едновременно актуализиране на различни свойства (например етикети, разрешения и др.) за няколко статии

Автоматизиран бот за отговори, който помага на читателите бързо да намерят подходящите статии

Възможност за запазване на всяко търсене като списък, така че търсещият да може да го намери по-късно

Zendesk Guide за създаване на статии на над 40 различни езика

Ограничения на Zendesk

Липса на функции за сътрудничество по проекти за разработване на частна база от знания

Добавянето на AI функции е относително скъпо

Цени на Zendesk

Suit Team : 55 $/месец на агент

Suite Growth : 89 $/месец на агент

Suite Professional : 115 $/месец на агент

Suite Enterprise : Свържете се с нас за цени

Разширено AI добавка: 50 $/месец на агент

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zendesk

G2 : 4,3/5 (над 5700 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 3700 отзива)

9. Guru

Guru обединява три основни инструмента, които ви позволяват да създадете солидна вътрешна база от знания: търсене в предприятието, задвижвано от изкуствен интелект, софтуер за уики и интранет портал. Функциите на уики са основата на функционалността за управление на знанията на Guru и благодарение на силата на изкуствения интелект, те са изключително лесни за използване.

Най-хубавото е, че лекотата на използване на платформата не се ограничава само до авторите на статиите във вашата база от знания, а се отнася и за търсачите и читателите.

Докато авторите могат да получат предложения, базирани на изкуствен интелект, за да маркират подходящи експерти с тяхното съдържание и друга помощ при писането (например предложения за заглавия, предложения за съдържание), търсащите могат да получат директен отговор на своите запитвания въз основа на информацията, налична в базата от знания.

Най-добрите функции на Guru

Намерете популярни теми за дискусия от Slack и създайте съдържание въз основа на тях.

Откриване на дублирано съдържание

Предварително проектирани шаблони за документи

Търсене и помощ при писане, базирани на изкуствен интелект

Ограничения на Guru

Липсва тъмен режим и режим на фокусиране

Няма функционалност за масово прилагане на етикети

Цени на Guru

Starter : Безплатен

Builder : 10 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на Guru

G2 : 4,7/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7 (над 150 рецензии)

10. Helpjuice

Helpjuice е ефективен софтуер за управление на знания и документация. Той е създаден, за да помага на екипи като отдела за обслужване на клиенти да подобрят услугите си, удовлетвореността на клиентите и да обучават новите служители по-ефективно. Това се постига чрез функции като опция за търсене, подобна на тази в Google, персонализирани теми и подробни анализи, които ви дават представа за вашата аудитория, потенциални пропуски в знанията и области за подобрение.

Платформата е уникална с SEO функциите си, които ви помагат да класирате съдържанието на вашата база от знания в резултатите от търсенето в Google (SERP). Това не само ви позволява да решавате без усилие проблемите на вашите клиенти, но и може да доведе трафик към вашия уебсайт и да генерира нови бизнес възможности! ?

Най-добрите функции на Helpjuice

5-минутна поддръжка на клиенти

Опция за търсене, подобна на тази в Google

SEO-оптимизирани страници

Многоезична поддръжка

Подробни анализи

Персонализиране според вашите нужди без допълнителни разходи

Ограничения на Helpjuice

Интеграцията с MS Office не е гладка

Текстовият редактор има някои проблеми

Цени на Helpjuice

Стартово ниво : 120 $/месец

Начален период : 200 $/месец

Premium Limited : 289 $/месец

Premium Unlimited: 499 $/месец

Оценки и рецензии на Helpjuice

G2 : Няма оценки/отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 90 отзива)

Споделяйте знания без усилие с най-добрата алтернатива на Document360

Базата от знания може значително да повиши ефективността на вашия екип, като оптимизира важни вътрешни процеси като въвеждане в работата, обучение и сътрудничество. Тя може също да помогне на клиентите да решават често срещани проблеми без вашето пряко участие, като ви помага да предоставяте най-добрата поддръжка в своя клас и да повишите удовлетвореността на клиентите. ?

Ако все още имате съмнения относно алтернативата на Document360, с ClickUp няма да сгрешите! С мощни възможности за управление на документи, комбинирани с най-модерна AI функционалност и широки възможности за персонализиране, ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да започнете да изграждате базата от знания на вашите мечти още днес.

А най-хубавото е, че не е нужно да харчите нито стотинка, за да започнете да използвате ClickUp. Просто се регистрирайте безплатно и го изпробвайте сами!