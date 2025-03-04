10-те най-добри софтуерни решения за търсене в предприятията през 2025 г.

Всяко работно място се сблъсква с пречки пред производителността, а за много екипи най-голямата пречка е невъзможността да намерят нужната информация в подходящия момент.

Последни проучвания показват, че над 22% от работниците прекарват почти половин ден всяка седмица в търсене на подходяща информация, а други 10% споделят, че отделят до ден и половина за такива задачи.

В такива случаи ви е необходим софтуер за търсене в предприятието. Надеждният софтуер за търсене индексира данните и ги организира от различни източници, за да опрости процеса на търсене. По този начин служителите могат бързо да намерят нужната им информация, което намалява времето за търсене.

След като тествахме няколко решения и взехме предвид уникалните нужди на съвременните екипи, моят екип и аз съставихме този списък с най-добрите инструменти за търсене в предприятията, които са налични днес.

Знаете ли, че... DIALOG е първият софтуер за търсене в предприятия, разработен от Роджър Саммит през 1962 г. Първото му голямо приложение е в НАСА през 1967 г., когато се използва за намиране на цитати от научни изследвания в патенти.

⏰ 60-секундно резюме Ето и 10-те най-добри платформи за търсене в предприятията: ClickUp: Най-доброто за търсене и управление на работния процес, базирано на изкуствен интелект Glean: Най-добрата търсачка за предприятия с широкомащабни интеграции Guru: Най-доброто решение за създаване на система за управление на знанията Coveo: Най-доброто за персонализирано търсене и разширени AI възможности Algolia: Най-подходящ за електронна търговия, медии и SaaS приложения IBM Watson Discovery: Най-подходящ за силно регулирани индустрии Lucidworks Fusion: Най-доброто решение за търсене в предприятието за сигурност на данните AlphaSense: Най-доброто за пазарна информация и финансови проучвания Elasticsearch: Най-добрата платформа за търсене в предприятията за масивни набори от данни Luigi’s Box: Най-доброто решение за оптимизиране на клиентското преживяване в електронната търговия

Какво трябва да търсите в софтуера за търсене в предприятието?

При оценяването на платформите за търсене в предприятията се основавах на тристепенния модел на зрялост на Accenture, за да определя текущото състояние на организацията и какво е необходимо, за да премине към интелигентни решения за търсене, базирани на изкуствен интелект.

чрез Accenture

Ето какво считам за критично на всеки етап:

Етап 0: Основно търсене (текущо търсене) На този етап резултатите са непоследователни поради изолираните данни. Препоръчвам инструменти, които: се интегрират с множество източници на данни, за да унифицират търсенето на работното място; поддържат търсене по ключови думи и основно индексиране; предлагат бюджетно разгръщане за първоначалните нужди на предприятието.

Интегрирайте с множество източници на данни, за да унифицирате търсенето на работното място.

Поддържайте търсене по ключови думи и основно индексиране.

Предлагайте бюджетно изгодно внедряване за първоначалните нужди на предприятието.

Етап 1: Подобрено търсене (централизирано и оптимизирано) Тук инструментите консолидират структурирани и неструктурирани данни, подобрявайки релевантността. Търсете: Унифициран индекс за централизиран достъп Подобрения в търсенето, като поддръжка на синоними, подсказки „Имахте предвид?“ и предложения за автодопълване Вградени аналитични инструменти за проследяване на тенденциите в търсенето и оптимизиране на резултатите

Унифициран индекс за централизиран достъп

Подобрения в търсенето, като поддръжка на синоними, подсказки „Имахте предвид?“ и предложения за предварително въвеждане.

Вградени аналитични инструменти за проследяване на тенденциите в търсенето и оптимизиране на резултатите

Етап 2: Интелигентно търсене (базирано на изкуствен интелект и персонализирано) На този напреднал етап инструментите предлагат контекстуално търсене, базирано на изкуствен интелект. Търсете решения с: NLP и семантично търсене за точност, базирана на намерението Персонализирани резултати от търсенето, базирани на поведението на потребителя Графики на знания за свързване и контекстуализиране на свързано съдържание Мащабируеми протоколи за сигурност за големи внедрявания в цялото предприятие

NLP и семантично търсене за точност, базирана на намерението

Персонализирани резултати от търсенето, базирани на поведението на потребителите

Графики на знания за свързване и контекстуализиране на свързано съдържание

Мащабируеми протоколи за сигурност за големи внедрявания в цялото предприятие

За да останете наистина начело, аз тествах инструменти, които се развиват въз основа на своите предложения, като предсказуемо търсене, мултимодална и многоезична поддръжка и автоматизация на работния процес. Функции като AI, разпознаващ емоциите, подобряват ангажираността на клиентите, докато интеграцията с корпоративни AI платформи за търсене и бизнес инструменти гарантира, че търсенето пряко води до вземането на решения.

Като оцените тези ключови характеристики, можете да изберете решение, което отговаря на настоящите нужди и гарантира бъдещето на вашите възможности за търсене в предприятието за дългосрочна иновация и ефективност.

Съвет от професионалист: Разбира се, имайте предвид, че избраният от вас софтуер трябва да предлага и отлично потребителско изживяване и да се вписва в бюджета на вашата организация. Освен това, потърсете последователна и достъпна поддръжка на клиенти, от която ще се нуждаете през първите няколко месеца.

10-те най-добри софтуерни решения за търсене в предприятията

Ето моят списък с десетте най-добри софтуера за търсене в предприятия.

1. ClickUp (Най-добър за търсене с изкуствен интелект и управление на работния процес)

Опитайте свързаното търсене на ClickUp Търсете всичко в екосистемата на ClickUp с Connected Search на ClickUp.

Любимият ни продукт, ClickUp, промени начина, по който управляваме проектите и организираме файловете и папките в нашата организация.

С функции като ClickUp Connected Search мога незабавно да намеря всяка задача, документ или бележка, което улеснява контрола върху проектите.

Това, което допълнително повишава неговите възможности, е ClickUp Brain. С Brain получавате AI-базирани прозрения и препоръки, които ви помагат да работите по-умно, а не по-усилено.

Нека разгледаме по-подробно богатия набор от функции.

ClickUp Connected Search

ClickUp Connected Search извлича информация от множество източници, което го прави идеален за мениджъри и лица, вземащи решения в предприятията. Можете да получите незабавен достъп до задачи, приложения, документи, бележки и коментари от ClickUp, свързано приложение или локални дискове, всичко това в една единствена лента за търсене.

Търсете и намирайте приложенията от хранилището с ClickUp Connected Search.

Това, което прави търсенето в ClickUp особено ефективно, е:

Контекстуалното филтриране ми позволява да сортирам по проект, статус, отговорник или приоритет, като прецизирам резултатите до най-релевантното съдържание. Това означава, че не е нужно да пресявам несвързани данни.

Персонализирани команди за търсене като преки пътища към връзки, съхранение на текст за по-късно и други, за да търсите всичко на едно място.

Управление на разрешенията, което гарантира, че чувствителната информация е достъпна само за оторизирани потребители.

Интересен факт: Според проучвания, търсачките за предприятия са по-точни в сравнение с общите търсачки в интернет, които ограничават търсенето до страници с релевантна информация.

ClickUp Brain

ClickUp Brain трансформира търсенето в предприятията, като интегрира интелигентни функции в търсенето. Проектиран с оглед на бъдещето на търсенето в предприятията, той повишава ефективността и производителността чрез функции, задвижвани от изкуствен интелект, като контекстуални въпроси и отговори и обобщения на задачите.

Намерете подходяща информация, формуляри и документи от центъра за знания с ClickUp Brain.

Използвайте ClickUp Brain за следните конкретни задачи:

Намиране на бележки от междуотделни срещи : С ClickUp Brain намерих бележки от различни екипи (маркетинг, продажби и операции), като търсих по контекст, вместо да си спомням точните имена на файловете или местоположенията им. : С ClickUp Brain намерих бележки от различни екипи (маркетинг, продажби и операции), като търсих по контекст, вместо да си спомням точните имена на файловете или местоположенията им.

Създаване на обобщения на задачите : Информацията, генерирана от изкуствен интелект, ми помогна да обобщя дългите актуализации на проектите в лесни за възприемане точки, което ми спести часове ръчна проверка.

Организиране на обратната връзка от клиенти: Използвах го, за да анализирам коментари, разпръснати в множество документи и чатове, което ми помогна да идентифицирам повтарящи се теми и да приоритизирам подобренията за нашите проекти.

ClickUp Docs

ClickUp Docs е централизирана платформа за управление на документи, проектирана с мощни възможности за търсене. С функции като сътрудничество в реално време, контрол на версиите и настройки за поверителност, ClickUp Docs служи като интерактивна и сигурна база от знания.

С ClickUp Docs можете да:

Сътрудничество по проектни предложения между отделите : Изготвяйте и споделяйте : Изготвяйте и споделяйте проектни предложения с участието на няколко екипа.

Архивирайте клиентски договори с достъпност по ключови думи : Организирайте и качвайте клиентски договори в ClickUp Docs. Неговите възможности за търсене позволяват на всеки екип да намира незабавно конкретни термини, клаузи или имена на клиенти в Docs, което елиминира необходимостта от ръчно претърсване на файловете.

Създайте центрове за знания за често задавани въпроси между екипите: Изградете център за знания с помощта на ClickUp Docs, за да отговаряте на често задаваните въпроси на екипа.

Управлявайте достъпа до чувствителни документи с ClickUp Docs

Корпоративните потребители могат да търсят и извличат задачи, уикита и други свързани документи от централизирания Docs Hub, което помага да се гарантира, че всички членове на екипа имат лесен достъп до най-новите ресурси.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте Connected Search за всички данни, включително задачи, PDF файлове , коментари и прикачени файлове, за да намалите времето за търсене и да улесните достъпа до информация.

контекстуални въпроси и отговори на ClickUp Brain. Предоставяйте директни отговори въз основа на запитвания на потребители в контекста на съответната задача или проектна документация с инструментана ClickUp Brain.

Предоставяйте кратки обобщения, генерирани от изкуствен интелект, за актуализации на задачите и подробности за проектите.

Извличайте само най-релевантните данни, съобразени с вашите нужди, като използвате разширени опции за филтриране , за да филтрирате по параметри като проект, приоритет или отговорно лице.

Контролирайте кой има достъп до конкретно съдържание, като използвате достъп до търсене на базата на разрешения, за да поддържате сигурността и достъпността при работа с чувствителна информация в големи организации.

Ограничения на ClickUp

Висока крива на обучение за нови потребители поради широкия набор от функции

Ограничена офлайн функционалност за мобилни потребители

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно

Бизнес : 12 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Ето какво казва Виктория Бериман, мениджър маркетинг операции в Seequent, за използването на ClickUp:

ClickUp допринесе значително за промяната в начина, по който работим в Seequent. Без него все още щяхме да се мъчим да намерим къде да съхраняваме информацията и как да комуникираме. Обичам да използвам ClickUp. Живея в него и екипът го обожава.

ClickUp допринесе значително за промяната в начина, по който работим в Seequent. Без него все още щяхме да се мъчим да намерим къде да съхраняваме информацията и как да комуникираме. Обичам да използвам ClickUp. Живея в него и екипът го обожава.

ClickUp Insight: Работниците, занимаващи се с обработка на информация, изпращат средно по 25 съобщения дневно, търсейки информация и контекст. Това показва, че се губи значително количество време за превъртане, търсене и разшифроване на фрагментирани разговори в имейли и чатове. Ако само имахте опция за разширено търсене, с която да пресявате данните си по задачи, проекти, чат и имейли с помощта на изкуствен интелект. Но вие имате такава: опитайте ClickUp!

2. Glean (Най-добрата търсачка за предприятия с широкомащабни интеграции)

Намерих Glean за изключително ефективен при комбинирането на различни източници на данни в единен център за търсене. Можех лесно да намирам документи, имейли и разговори в инструменти като Slack, Google Workspace и Microsoft 365.

Неговите семантични възможности за търсене, подкрепени от обработка на естествен език, дават точни и релевантни резултати дори при сложни заявки.

чрез Glean

Извлечете най-добрите функции

Търсете в свързани приложения и източници на данни за ефективен достъп, използвайки унифициран център за търсене .

Получавайте персонализирани резултати въз основа на историята и намеренията на потребителя, като използвате препоръки на изкуствен интелект.

Поддържайте екипите си в синхрон, като им предоставяте актуални новини и информация за тенденциите.

Предоставяйте отговори и предложения, свързани с запитванията на потребителите, като използвате контекстуална информация .

Интегрирайте с над 100 приложения, включително Slack, Google Workspace и Microsoft 365.

Ограничения на Glean

Ограничена възможност за персонализиране на конкретни контроли и конфигурации за търсене

Необходима е допълнителна настройка за определени интеграции на данни, персонализирани или нишови системи.

Необходими са разширени функции, за да бъдете по-ефективни с по-големи масиви от данни.

Разгледайте цените

Персонализирани цени

Събирайте оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Glean!

Прочетете също: 4 алтернативи и конкуренти на Spotlight Search

3. Guru (Най-доброто за създаване на система за управление на знанията)

Guru е проектиран да действа като вътрешна система за управление на знанията. Инструментът улеснява екипите да събират, организират и получават достъп до фирмена информация на различни платформи.

Този софтуер за търсене в предприятията, базиран на изкуствен интелект, извлича данни от множество източници, като Google Drive, OneDrive, Slack и други, така че мога да намеря всичко, което искам, без да напускам платформата им. Допълнителен бонус са функциите Knowledge Alerts и Answer на Guru, които ми помагат да поддържам информацията актуална и достъпна, като ми гарантират, че разполагам с най-новите данни.

чрез Guru

Най-добрите функции на Guru

Съхранявайте и организирайте знания от различни източници и имайте достъп до тях чрез Slack, MS Teams и разширения за Chrome.

Получавайте точни, основани на намерения отговори от всички източници на знания.

Гарантирайте точността и актуалността на съдържанието, като зададете напомняния за проверка.

Свържете се с Google Drive, Dropbox и SharePoint за централизиран достъп.

Използвайте визуално организирани, лесно редактируеми карти с информация

Ограничения на Guru

Ограничени възможности за интеграция

Необходимо обучение за създаване на колекции от знания и проверки

Цени на Guru

Безплатна пробна версия

Всичко в едно : 15 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Guru

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

4. Coveo (Най-доброто за персонализирано търсене и разширени AI възможности)

Coveo е друго AI-базирано решение за търсене в предприятията, което предоставя релевантни, персонализирани резултати от множество източници на данни.

Coveo Relevance Cloud™ използва своите възможности за машинно обучение и обработка на естествен език, за да подобри точността на резултатите от търсенето. Намерих го за по-подходящ за сложни случаи на употреба, като обслужване на клиенти и електронна търговия.

чрез Coveo

Най-добрите функции на Coveo

Адаптирайте резултатите от търсенето въз основа на поведението на потребителите, което гарантира висока релевантност.

Използвайте готови за употреба конектори за системи като Salesforce, Microsoft и платформи за електронна търговия.

Получете информация за ефективността на търсенето и поведението на потребителите.

Достъп до интелигентни фрагменти за бързи и точни отговори от документи

Ограничения на Coveo

Случайни проблеми с релевантността на резултатите от търсенето, особено при сложни заявки

Отнема много време и изисква значителни ресурси за ъпгрейди и управление на пакети.

Необходима е допълнителна персонализация за конкретни случаи на употреба, като напреднало сортиране и филтриране.

Цени на Coveo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coveo

G2 : 4,4/5 (над 130 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Algolia (Най-подходящ за електронна търговия, медии и SaaS приложения)

За превъзходна точност на търсенето, невронната технология за търсене на Algolia комбинира обработката на естествен език (NLP) с съвпадение на ключови думи. Тя е идеална за електронна търговия, SaaS и медийни бизнеси, като предоставя надеждни инструменти за персонализиране на ангажираността на потребителите и подобряване на релевантността на платформи като Salesforce и Shopify.

чрез Algolia

Най-добрите функции на Algolia

Получете комбинация от NLP и съвпадение на ключови думи за превъзходна точност чрез AI-управлявано невронно търсене.

Бърза и безпроблемна настройка с API интеграции между платформи

Използвайте интуитивно филтриране и сортиране, за да прецизирате резултатите от търсенето с персонализирано фасетно търсене.

A/B тествайте и оптимизирайте конфигурациите за търсене за по-добро ангажиране на потребителите и по-високи проценти на конверсия.

Контролирайте видимостта и персонализацията на продуктите с инструменти като Merchandising Studio.

Ограничения на Algolia

Изисква технически познания и специални ресурси за първоначална настройка.

Изисква значително повече средства за разширяване извън безплатния пакет, особено за стартиращи и по-малки компании.

Необходими са персонализирани конфигурации за оптимизиране на релевантността на търсенето в конкретни контексти.

Цени на Algolia

Build: Безплатно за до 10 000 търсения на месец

Растеж: 0,50 долара за 1000 търсения на месец

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Algolia Recommend: 0,60 $ за 1000 заявки за препоръки на месец

Оценки и рецензии за Algolia

G2 : 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

6. IBM Watson Discovery (Най-подходящ за силно регулирани индустрии)

IBM Watson Discovery ме впечатли с мощните си AI-базирани възможности за анализ и извличане на сложни данни.

Проектиран за индустрии като застраховане, финанси и здравеопазване, той интегрира обработка на естествен език (NLP) и машинно обучение за търсене. Можете бързо да разберете огромни количества структурирани и неструктурирани данни, като документи, имейли и съдържание от социални медии.

Функцията Smart Document Understanding (SDU) позволява на екипите да обучават модели на персонализирани структури на документи, като заглавия и таблици, без да са необходими обширни умения за кодиране.

чрез IBM Watson Discovery

Най-добрите функции на IBM Watson Discovery

Разбирайте и категоризирайте текста, за да разкриете настроенията и тенденциите на клиентите, като използвате NLP и анализ на настроенията.

Извличайте и структурирайте данни автоматично от различни файлови формати, включително PDF, Word документи и Excel таблици.

Идентифицирайте ключови модели и тенденции, използвайки графични прозрения от инструменти за визуално откриване.

Интегрирайте с други бизнес платформи и приложения, използвайки широки API опции.

Получавайте конкретни отговори на запитвания чрез извличане на пасажи, което го прави особено ефективен за приложения за обслужване на клиенти и чатботове.

Ограничения на IBM Watson Discovery

Висока цена за по-малките предприятия

Сложната настройка за нетехнически потребители, с крива на обучение за персонализиране

Непоследователно извличане на данни на базата на изображения с OCR (оптично разпознаване на символи)

Цени на IBM Watson Discovery

План Plus : Започва от 500 долара на месец, фактурира се ежегодно

Предприятие: Започва от 5000 долара на месец, фактурира се ежегодно

IBM Watson Discovery – оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 90 отзива)

7. Lucidworks Fusion (Най-доброто решение за търсене в предприятието за сигурност на данните)

Lucidworks Fusion е мощно решение за търсене в предприятията, предназначено да обедини различни източници на данни и да предостави изключително релевантна информация. Използвайки Neural Hybrid Search™, то комбинира семантични невронни мрежи с традиционни лексикални методи, за да интерпретира намерението на потребителя при търсене и да предостави точни резултати.

Функцията Smart Rank™ е особено ефективна за персонализиране на класирането на съдържанието въз основа на сигнали от потребителите, като поведение и местоположение. Това я прави идеална за динамични среди като електронната търговия и обслужването на клиенти.

чрез Lucidworks Fusion

Най-добрите функции на Lucidworks Fusion

Свържете се безпроблемно с редица бази данни и облачно хранилище, използвайки Wide Data Source Integration.

Предлагайте контекстуално търсене и анализи, за да извеждате на преден план полезни данни.

Поддържайте строги протоколи за сигурност на данните (контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC), SSL криптиране, ISO 27001) за нуждите на предприятието.

Ограничения на Lucidworks Fusion

Сложната първоначална настройка и конфигурация изискват технически познания.

Висока цена за разширени функции, което може да се отрази на по-малките бюджети

Стръмна крива на обучение, свързана с пълното използване на платформата

Цени на Lucidworks Fusion

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lucidworks

Недостатъчно рецензии

8. AlphaSense (Най-доброто за пазарна информация и финансови проучвания)

Когато използвах AlphaSense, го намерих за особено полезен за финансови проучвания и конкурентен анализ. Генеративното търсене на платформата можеше да синтезира информация от над 10 000 източника на данни.

Функцията за корпоративна информация интегрира собствено съдържание с външни данни, за да създаде единна картина на пазарите и тенденциите. Мога да откривам фактори, които променят индустрията, да проследявам инвестиции или да обобщавам прозрения от научноизследователската и развойна дейност. Обобщаването, задвижвано от изкуствен интелект, и обработката на естествен език ми спестиха часове и ми гарантираха, че никога няма да пропусна важни детайли.

чрез AlphaSense

Най-добрите функции на AlphaSense

Агрегирайте данни от проучвания на брокери, регулаторни документи и преписи на разговори с експерти.

Използвайте машинно обучение, за да получите точни и приложими анализи, базирани на изкуствен интелект.

Уведомявайте потребителите за важни актуализации с помощта на персонализирани известия, за да им помогнете да бъдат в крак с промените на пазара.

Индексира вътрешни отчети или данни, качени от потребители, за лесен достъп заедно с външни източници.

Ограничения на AlphaSense

Системите за предупреждения могат да генерират прекалено много известия, ако не се управляват правилно.

Сложните търсения на големи обеми понякога могат да забавят работата.

Интерфейсът за търсене изисква период на обучение, за да се максимизира потенциалът му.

Цени на AlphaSense

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на AlphaSense

G2 : 4,7/5 (над 260 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Elasticsearch (Най-добрата платформа за търсене в предприятията за масивни набори от данни)

Когато използвах Elasticsearch, бях впечатлен от способността му да обработва сложни заявки и големи масиви от данни с изключителна скорост и мащабируемост. Разпределената му архитектура осигуряваше толерантност към грешки и индексиране в реално време, което го правеше идеален за създаване на стабилни решения за търсене в предприятията.

Elasticsearch се интегрира безпроблемно с Kibana и Logstash и разполага с изчистени процеси за визуализация и въвеждане на данни.

чрез Elasticsearch

Най-добрите функции на Elasticsearch

Обработвайте големи обеми данни и мащабирайте хоризонтално между сървърите

Въвеждайте сложни, разпределени заявки с ефективни скорости на индексиране и извличане, използвайки разпределената архитектура.

Получете търсене и анализи в реално време за бърз анализ на данни и реакция в критични ситуации, в които времето е от решаващо значение, като електронна търговия и киберсигурност.

Използвайте персонализирани филтри за търсене, фасетно търсене и класиране, за да прецизирате резултатите от търсенето с помощта на разширени опции за заявки.

Ограничения на Elasticsearch

Извършването на първоначалната настройка и получаването на разширени възможности за персонализиране изисква технически опит.

За да получите достъп до ключови функции като разширена сигурност и предупреждения, е необходимо да закупите лиценз, дори и да става въпрос за софтуер с отворен код.

Актуализирането на схеми или индекси може да отнеме много време и да бъде сложно в производствени среди.

Цени на Elasticsearch

Безплатна пробна версия

Стандартен : 95 долара на месец за 120 GB пространство за съхранение

Gold : 109 долара на месец за 120 GB пространство за съхранение

Платина : 125 долара на месец за 120 GB пространство за съхранение

Enterprise: 175 долара на месец за 120 GB пространство за съхранение

Рейтинги и отзиви за Elasticsearch

G2 : 4,3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

10. Luigi’s Box (Най-доброто за оптимизиране на клиентското преживяване в електронната търговия)

Когато използвах Luigi’s Box за търсене в електронната търговия, той промени изцяло пазаруването, като подобри функционалността на търсенето и предостави персонализирани резултати. Наред с лесния за използване интерфейс, той включва и разширени функции като автодопълване, препоръки и анализи на търсенето, за да подобри ангажираността на потребителите и да увеличи конверсиите.

Функцията за подобряване на продуктите също помогна за приоритизиране на продуктите с висока конверсия или новите продукти, като увеличи тяхната видимост в резултатите от търсенето. С многоезична поддръжка, Luigi’s Box е добро решение за глобалните пазари. Освен това, безпроблемната му интеграция улеснява мащабирането на операциите между платформите.

Най-добрите функции на Luigi’s Box

Предоставя гласово търсене като гъвкава опция за търсене за клиентите, особено полезна на мобилни устройства.

Помогнете на потребителите да намират продукти дори с правописни грешки, като използвате автодопълване и толерантност към правописни грешки, което подобрява лекотата на използване.

Предоставя информация за поведението при търсене, като помага за оптимизиране на продуктовите списъци и клиентското преживяване чрез практични анализи.

Интуитивен контролен панел с полезни опции за конфигуриране и отзивчива поддръжка на клиенти

Ограниченията на Luigi’s Box

В зависимост от нуждите на конфигурацията, цената може да бъде висока за по-малките сайтове за електронна търговия.

Цени на Luigi’s Box

Самостоятелна интеграция: 1070 долара на месец, фактурирани ежегодно

Персонализирана интеграция: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Luigi’s Box

G2 : 4,8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

11. Amazon OpenSearch Service (най-подходящ за AWS среда)

Amazon OpenSearch Service е напълно управлявано, мащабируемо решение за търсене и анализи, което е от полза за AWS екосистемата. То се базира на отворения код OpenSearch engine и предоставя широки възможности за търсене в реално време, анализ на логове и визуализация на данни.

OpenSearch Dashboards предлага инструменти за визуализация, които се интегрират безпроблемно с други AWS услуги, като CloudWatch за мониторинг и DynamoDB за търсене в бази данни, подобрявайки функционалността си в мащабни среди.

чрез Amazon OpenSearch Service

Най-добрите функции на Amazon OpenSearch Service

Управлявайте разходите въз основа на нуждите от достъп до данни с нива на съхранение Hot, UltraWarm и Cold Storage.

Интегрирайте безпроблемно с AWS услуги, приложения и набори от данни.

Използвайте векторно и ML търсене за AI приложения и k-най-близки съседи (k-NN) търсене за по-висока релевантност.

Ограничения на Amazon OpenSearch Service

Разходите могат да се увеличат, ако не бъдат оптимизирани, особено при големи изчислителни нужди или нужди от данни в голям мащаб.

Гъвкавостта може да намалее, ако се ограничите до версиите OpenSearch и Elasticsearch, поддържани от AWS.

Преносимостта може да намалее, ако преминете от AWS към инфраструктура, която не е AWS.

Цени на Amazon OpenSearch Service

Плащане според използването на EC2 инстанции и нуждите от съхранение

Безплатен пакет AWS

Оценки и рецензии за Amazon OpenSearch Service

G2 : 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Най-добрият инструмент за търсене в предприятията: ClickUp

Ако работите за организация, която генерира огромни масиви от данни, изборът на подходящ софтуер за търсене в предприятието може да се окаже от решаващо значение за ефективния достъп до информацията и нейното управление.

Всяко от инструментите, които разгледах тук – от AI-базираното търсене за предприятия на Glean до AWS интеграцията на Amazon OpenSearch Service – предлага уникални функции за подобряване на търсенето и анализа на данни.

Сред всички тези опции ClickUp е цялостно решение, което съчетава мощни възможности за търсене с автоматизация на работния процес, управление на задачите и съвместна работа с документи.

А с инструменти като ClickUp Brain, ние отиваме отвъд търсенето, за да подобрим целия работен процес. Това прави ClickUp идеален избор за нашите екипи, фокусирани върху продуктивността. Готови ли сте да опитате унифицирана платформа, която оптимизира както търсенето, така и управлението на проекти?

Регистрирайте се в ClickUp още днес!