10-те най-добри софтуера за управление на проектни графици през 2025 г.

Ако някога сте се опитвали да жонглирате с пламтящи факли и от време на време с метафорични ножове, докато карате едноколесно колело, тогава вече имате представа какво е да управлявате сложен проект. ?

Управлението на проекти, срокове и екипи не е лесна задача, но знаем, че сте готови да се справите с предизвикателството. Като проектен мениджър (PM) ви е необходима подходяща комбинация от инструменти, които да ви помогнат да извлечете максимума от вашите ресурси.

Макар че бюджетът и опитът на екипа ви със сигурност са важни, времето също е от голямо значение. Имате нужда от инструмент, с който да визуализирате задачите по проекта и да поддържате всичко в график – и тук софтуерът за управление на графици на проекти се оказва полезен. ?️

В това ръководство ще обясним какво представляват проектните графици и защо са ви необходими, и ще споделим нашите 10 любими софтуера за управление на проектни графици през 2024 г.

Какво е график на проекта?

Графикът на проекта е визуално представяне на задачите и етапите на проекта, подредени последователно за определен период от време. Представете си графика на проекта като пътна карта, която ви води през всеки етап от проекта, от началото до завършването.

Графиките за проекти помагат на проектните мениджъри да разберат последователността на това, което трябва да се направи и кога, зависимостите между задачите и как да продължат напред.

Улеснете разбирането на времевата линия на проекта си с мрежова диаграма, диаграмата на Гант на ClickUp или друг метод.

Всяка времева линия на проект е уникална, но обикновено всички те включват следните компоненти.

Задачи: Това са конкретните дейности, които трябва да отбележите в списъка си. Те имат начална и крайна дата.

Важни етапи : Това са значими контролни точки в един проект.

Зависимости : Зависимите задачи са обвързани с изпълнението на други задачи.

Продължителност: Това е времето, необходимо на вашия екип, за да завърши дадена задача.

Ресурси: Това се отнася за лицата или екипите, отговорни за изпълнението на всяка задача.

Вместо просто да изброявате проектите си в списък, инструментът за график на проекти визуализира всички тези фактори за вас. Визуализирането на работната ви натовареност предлага по-голяма яснота, а по-голямата яснота ви прави по-добър проектен мениджър. ?

Имайте предвид, че проектният график не е същото като диаграмата на Гант, въпреки че са подобни. Диаграмата на Гант предлага много подробности в един изглед, докато изгледът на графиката ви дава бърз преглед на това как всичко се вписва заедно.

Ако искате да визуализирате пътната карта на проекта си и бъдещите събития, софтуерът за управление на проектни графици е точно това, от което се нуждаете.

Предимства на софтуера за управление на проектни графици

Можете ли да успеете в управлението на проекти без графици за проекти? Разбира се, но инструментът за графици за управление на проекти улеснява значително работата ви като проектен мениджър – защо да не го използвате?

Инструментите за управление на графици на проекти предлагат много предимства, включително:

По-добро управление на ресурсите като работна ръка, оборудване и материали

Проактивно управление на риска

Повишена отчетност на екипа с зависимости между задачите и етапи

Автоматизации и други инструменти за спестяване на време за проектни мениджъри

Какво имате да губите? Всеки проектен мениджър мечтае за по-голяма прозрачност и отчетност по целия проект, а инструментът за управление на графици на проекти прави точно това.

10-те най-добри софтуера за управление на проектни графици

Готови ли сте да видите сами мощността на софтуера за управление на проектни графици? Ние сме се погрижили за вас, приятели. ?

Разгледайте този списък с 10-те най-добри инструмента за планиране на проекти за 2024 г., за да намерите най-подходящия вариант за вашия екип.

Планирайте множество проекти, управлявайте зависимости и приоритизирайте всичко в персонализирания си график за проекти с изгледа „График“ в ClickUp.

Изненада! ClickUp е любимият пакет за продуктивност на всички, така че не е изненада, че разполагаме и с надежден софтуер за управление на проектни графици.

За да създадете свой собствен изглед на времевата линия в ClickUp, отидете в съществуващото си работно пространство и добавете изгледа на времевата линия. Това е всичко!

Превръщането на работното ви пространство в ясен и визуално атрактивен график, който екипът ви може да преглежда, е лесно като детска игра. Но това е само началото: ClickUp предлага много повече от инструменти за управление на задачи и визуализация на проекти. ✨

Ако искате да видите по-подробна информация за проектите, превключете към изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp. Изгледът на диаграмата на Гант ви дава обща представа за всички пространства, проекти и списъци. Сътрудничество с екипа ви, проследяване на зависимостите между задачите и приоритизиране на задачите и проектите – всичко на едно място.

Невъзможно е един проектен мениджър да бъде навсякъде едновременно, но ClickUp улеснява управлението на проекти, като обединява цялата ви работа в една платформа.

А, споменахме ли шаблоните? Използвайте шаблона за времева линия на проекта на ClickUp, за да визуализирате времевата си линия в един удобен табло. Шаблонът за попълване на времева линия на ClickUp улеснява бързото планиране на вашите проекти и събития. Но не се притеснявайте – ако сте запален почитател на Gantt, шаблонът за времева линия на ClickUp Gantt е тук за вас.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

ClickUp има толкова много функции, че новите потребители понякога намират платформата за прекалено сложна.

ClickUp AI е достъпен само в платените планове.

Цени на ClickUp:

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4. 7/5 (8300+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 3700 рецензии)

2. Wrike

чрез Wrike

Wrike е инструмент за управление на проекти, който се използва за планиране на проекти, Kanban табла и одобрения на творчески проекти. Това го прави популярен инструмент за сътрудничество за творчески екипи, но всеки вид екип може да използва Wrike, за да ускори процесите и да спести време.

Wrike Dashboards визуализира задачите и процесите. Те позволяват персонализирани полета, така че можете да създавате почти всякакъв вид отчет с данни в реално време.

Най-добрите функции на Wrike:

График с общи календари

Workload view е инструмент за управление на ресурсите с функция „плъзгане и пускане”.

Проследявайте отчитаните часове и разходи в инструмента за управление на приходите

Ограничения на Wrike:

Някои потребители казват, че Wrike е труден за навигация и изглежда остарял.

Други казват, че е трудно да получат обща представа за работата си

Цени на Wrike:

Безплатни

Екип: 9,80 $/месец на потребител, за двама до 25 потребители

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител, за пет до 200 потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike:

G2: 4. 2/5 (3400+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 2400 рецензии)

3. Monday. com

Monday.com предлага готови работни процеси за екипи по продажбите, продуктови мениджъри, HR, софтуерни разработчици и др. Разгледайте проектите си в изгледи Kanban, Timeline, Workload или Gantt, за да визуализирате задачите, етапите и зависимостите по начин, който считате за подходящ.

Използвайте таблата на Monday.com за информация в реално време. Тази функция, спестяваща време, е задължителна за всеки проектен мениджър, особено ако се занимавате с няколко проекта едновременно (а знаем, че вероятно е така). ?

Monday. com най-добри характеристики:

Monday.com се интегрира с инструменти като Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook и други.

Управлявате ли работни заявки? Използвайте Monday.com Forms, за да създадете персонализирани вътрешни формуляри.

Monday.com предлага автоматизирани функции за проследяване на времето, крайни срокове, зависимости и др.

Ограничения на Monday.com:

Някои потребители казват, че е трудно да се проследяват целите на проекта.

Други казват, че Monday.com не предлага толкова много възможности за персонализиране, колкото другите платформи.

Monday. com цени:

Безплатни

Основен: 8 $/месец на работно място, фактурира се ежегодно

Стандартен: 10 $/месец на работно място, фактурира се ежегодно

Про: 19 $/месец на работно място, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Monday:

G2: 4. 7/5 (8500+ отзива)

Capterra: Н/Д

4. Jira

чрез Jira

Jira е инструмент за управление на проекти, който екипите за разработка използват за планиране на проекти, проследяване на задачи, управление на версии, генериране на отчети и автоматизиране на задачи.

Jira Timelines е интерактивна функция, която визуализира работни елементи, зависимости и версии. Тя е предназначена за Agile екипи и предлага на проектните мениджъри възможност да виждат няколко екипа и проекта с едно кликване на мишката.

Най-добрите функции на Jira:

Създайте табла Scrum или Kanban

Бързо визуализирайте напредъка с отчети с едно кликване

Персонализирайте работните процеси, за да предложите по-добра структура на вашия екип

Ограничения на Jira:

Jira е предназначен за екипи за разработка, така че ако не сте разработчик, вероятно няма да имате голяма полза от него.

Някои потребители казват, че Jira има много подвижни части и е труден за използване.

Цени на Jira:

Безплатни

Стандартен: 7,75 $/месец на потребител

Премиум: 15,25 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jira:

G2: 4. 3/5 (5400+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 13 200 отзива)

5. Timeline Maker

чрез Timeline Maker

Може би не изглежда толкова атрактивен като другите инструменти в нашата топ 10 класация, но има място и време за по-опростени инструменти като Timeline Maker. Той не включва допълнителни функции, като управление на задачи или шаблони за ежедневни планове, но ако търсите инструмент за планиране на проекти без излишни екстри, това може да е подходящият за вас.

Timeline Maker ви позволява да въведете свои данни от Excel CSV, TXT или Microsoft Project файл. Изберете един от петте стила на графики за график и софтуерът автоматично ще генерира опции за вас. Експортирайте графика си чрез имейл, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF или дори PowerPoint, за да я споделите с екипа си или шефа си.

Най-добрите функции на Timeline Maker:

Платете за еднократна лицензия и ще притежавате Timeline Maker за цял живот.

Опитайте пет различни стила на график с едно кликване

Добавете контекст към графиците, като прикачите документи и файлове

Ограничения на Timeline Maker:

За разлика от другите инструменти за управление на графици на проекти в този списък, Timeline Maker не предлага надеждни функции за управление на работата.

Timeline Maker няма много отзиви.

Цени на Timeline Maker:

Индивидуална доживотна лицензия: 149 $ (еднократна такса)

Пакет за малки предприятия: 299 $ за доживотна лицензия за трима потребители

Enterprise: от 535 долара за доживотна лицензия за пет потребители

Оценки и рецензии за Timeline Maker:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. GanttPRO

чрез GanttPRO

Както подсказва името, GanttPRO е инструмент за визуализация на проекти, специализиран в диаграмите на Гант. Неговият изглед „Работна структура“ (WSB) разбива софтуерните проекти на изпълними задачи, което прави дори и най-сложния работен процес лесен за проследяване.

GanttPRO е интерактивен инструмент за създаване на диаграми на Гант, който може да обработва няколко проекта едновременно. Той разполага с инструменти за управление на ресурси, оценка на разходите по проекти и споделяне на файлове с вашия екип само с няколко кликвания.

Най-добрите функции на GanttPRO:

GanttPRO предлага автоматично планиране на проекти

Хората обичат лесния за употреба интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Управлявайте времето и участвайте в екипна работа на една платформа

Ограничения на GanttPRO:

Някои потребители казват, че интерфейсът и дизайнът са малко остарели.

Други биха искали GanttPRO да предлага по-добро обслужване на клиентите

Цени на GanttPRO:

Базов: 7,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Про: 12,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 19,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GanttPRO:

G2: 4. 8/5 (450+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (440+ отзива)

7. Toggl Plan

чрез Toggl Plan

Вероятно познавате Toggl като приложение за отчитане на времето, а Toggl Plan е негово разширение, предназначено за визуализация на проекти. Ако вече отчитате времето си в Toggl, двата продукта се интегрират безпроблемно, така че изборът на Toggl Plan е напълно логичен. ?

С интеграцията на Toggl можете безпроблемно да прехвърляте данни между двата продукта, да извличате информация за проекта от данните за отчитане на работното време на екипа си и да гарантирате точно фактуриране.

Най-добрите функции на Toggl Plan:

Визуализирайте времето и задачите на екипа си на едно място

Оптимизирайте планирането на екипа с общ календар

Поканете клиенти като гости в споделен проект с разрешения, базирани на роли

Ограничения на Toggl Plan:

Няколко потребители споделят, че им е било трудно да свикнат с приложението и да намерят всичко в началото.

Други биха искали Toggl Plan да има повече интеграции

Цени на Toggl Plan:

Екип: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 13,35 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Toggl Plan:

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (110+ отзива)

8. Trello

чрез Trello

Trello е преди всичко цифрова Kanban табло за управление на проекти. Тъй като Kanban таблата са много визуални, това прави Trello сигурен фаворит в нашата класация на 10-те най-добри софтуера за управление на проекти.

Изберете между изгледи „Табло“, „График“, „Таблица“, „Календар“, „Табло“, „Карта“ и „Работно пространство“, за да разберете по-добре вашите проекти. Изгледът „График“ е особено полезен за визуализиране на графиците на вашите проекти: проследявайте спринтове, цели и крайни срокове в вашия процес на едно място.

Най-добрите функции на Trello:

Използвайте функцията Power-Up, за да интегрирате съществуващите си инструменти с приставки за Trello.

Автоматизацията Butler на Trello може безпроблемно да насочва екипа ви през установени работни процеси.

Опитайте шаблоните на Trello за всичко – от назначаване на нови служители до управление на потенциални клиенти.

Ограничения на Trello:

Безплатният план на Trello ограничава интеграциите, функциите и размера на прикачените файлове.

Някои потребители казват, че функцията за отчитане на Trello не предлага достатъчно възможности за персонализиране.

Цени на Trello:

Безплатни

Стандартен: 5 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Премиум: 10 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Trello:

G2: 4. 4/5 (над 13 300 рецензии)

Capterra: 4. 5/5 (над 22 600 отзива)

9. Notion

чрез Notion

Знаете ли, че Notion е много повече от приложение за водене на бележки? Този инструмент комбинира уикита, документи и проекти на едно място. И да, той е и солидна опция като инструмент за управление на графици на проекти.

Използвайте изгледа „График“ за управление на проекти в Notion, за да видите как се вписват цялостният проект или проектите. Можете също да визуализирате работата в изглед „База данни“, „Календар“ или „Табло“ за конкретните задачи по проекта.

Най-добрите функции на Notion:

Въпреки че все още не е пуснат на пазара, Notion ще пусне скоро ключови функции за автоматизация на работния процес.

Разделете задачите на подзадачи и задайте зависимости

Следете напредъка на проекта с лентата за състояние на Notion

Ограничения на Notion:

Notion няма интеграции в сравнение с други инструменти за управление на проекти

Някои потребители споделят, че интерфейсът може да има проблеми при работа с голям обем данни.

Цени на Notion:

Безплатни

Плюс: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 15 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion:

G2: 4. 7/5 (над 4700 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (над 1800 рецензии)

10. Asana

чрез Asana

Asana е надежден инструмент за управление на проекти с цели, проследяване на натоварването на екипа, автоматизации, формуляри и споделени календари. Използвайте изгледа Asana Timeline, за да визуализирате задачите си като Kanban табло, списък, времева линия, календар или диаграма на Gantt. А ако решите, че искате да видите всичко от различна перспектива, Asana ви позволява да променяте изгледите с едно кликване.

Най-добрите функции на Asana:

Използвайте инструмента за създаване на работни процеси с функция „плъзгане и пускане“, за да автоматизирате работната натовареност на екипа си.

Получавайте отчети за производителността в реално време

Измервайте натоварването на членовете на екипа с функцията „Натоварване“.

Ограничения на Asana:

Някои потребители казват, че функцията за търсене не е толкова надеждна, колкото биха искали.

Други казват, че Asana не е интуитивен за нови потребители.

Цени на Asana:

Безплатни

Премиум: 10,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Asana:

G2: 4. 3/5 (9400+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (12 100+ отзива)

Започнете да създавате график на проекта с софтуер за управление на проекти

Независимо дали създавате маркетингова кампания или разработвате приложение, имате нужда от график на проекта, за да постигнете целите си заедно с екипа си. Вместо да рисувате на хартия или просто да изброявате задачите, визуализирайте всичко мигновено с подходящия софтуер за график на проекта. ?

Свободни сте да изберете любимата си опция от този списък, но ако сте уморени от преминаването между различни платформи, изберете ClickUp. Ние събираме вашите документи, бели дъски, проекти, задачи и екипи на едно място. Нашата богата библиотека с шаблони е идеална за визуализиране на графици на проекти, но също така разполага с шаблони за всичко – от счетоводство до човешки ресурси.

Вижте силата на ClickUp от първа ръка: създайте безплатно своето работно пространство в ClickUp.