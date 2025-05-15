Топ 11 алтернативи на Toggl за отчитане на времето през 2025 г.

Toggl Track е популярна апликация за отчитане на времето, известна с интуитивността и лекотата си на използване. Тя помага на екипи и индивидуални потребители да отчитат времето, прекарано по проекти, да генерират времеви разписания, да създават фактури и да измерват производителността.

Ограничените функции за управление на проекти на Toggl обаче могат да бъдат пречка, ако се нуждаете от разширени възможности като планиране на проекти, разпределение на ресурси и управление на задачи. Премиум функциите му често са скъпи, което го прави по-малко подходящ за екипи с ограничен бюджет.

Ако търсите повече функционалности, без да харчите много пари, ето 11 алтернативи на Toggl с мощни функции за отчитане на времето и управление на проекти.

Какво е Toggl?

чрез Toggl Track

Toggl Track, по-известен като Toggl, е автоматизиран инструмент за отчитане на времето. Той генерира времеви разписания и отчети, за да проследява времето, прекарано в проекти, лични дейности и др. Инструментът ви позволява също да създавате фактури, като точно записва фактурираните минути.

Някои от другите му основни функции включват:

Интуитивно проследяване на времето: Позволява ръчно или автоматично проследяване на времето с прост таймер за стартиране/спиране.

Основно управление на проекти: Поддържа функции като създаване на задачи, графици на проекти и управление на бюджета.

Отчети и анализи: Генерира визуални отчети и анализи, за да анализирате времето, прекарано в различни задачи, и да измервате Генерира визуални отчети и анализи, за да анализирате времето, прекарано в различни задачи, и да измервате продуктивността на екипа.

Интеграции: Свързва се с над 100 инструмента, включително Asana, Trello и Slack.

Поддръжка на различни платформи: Предлага настолни, уеб и мобилни приложения за проследяване на различни устройства.

Защо да изберете алтернативи на Toggl?

Toggl Track може да бъде полезен за управление на времето, но далеч не е цялостно решение за продуктивност.

Ето някои от ограниченията му:

Ограничени функции за продуктивност: Toggl предлага основни възможности Toggl предлага основни възможности за управление на времето по проекти , като прогнозиране на графика и управление на бюджета. Ако се нуждаете от инструмент с разширени функции за продуктивност, като зависимости между задачите, разпределение на ресурсите или управление на натоварването, той може да се окаже недостатъчен.

Висока цена: Въпреки че Toggl предлага безплатна версия, нейните функции са основни. За да използвате разширените функции, трябва да се абонирате за един от платените планове, чиято цена е по-висока в сравнение с тяхната стойност, особено за самостоятелни предприемачи и малки фирми.

Лошо преживяване с мобилното приложение: Няколко потребители на Toggl са преминали към други инструменти поради лошото преживяване при използването на мобилното приложение. Периодичните проблеми и синхронизацията затрудняват потребителите да управляват Няколко потребители на Toggl са преминали към други инструменти поради лошото преживяване при използването на мобилното приложение. Периодичните проблеми и синхронизацията затрудняват потребителите да управляват работните си графици

Едно ревю в Reddit го обобщава така:

При мен не работи в 66% от случаите, особено приложенията, но дори и уеб приложението ми се счупи...

При мен не работи в 66% от случаите, особено приложенията, но дори и уеб приложението ми се счупи...

Алтернативи на Toggl на един поглед

Ето обзор на всички алтернативи на Toggl, споменати в тази публикация в блога. Разгледайте накратко приложенията им и подходящото им използване:

Алтернативи на Toggl Основни функции Най-подходящ за Цени* ClickUp Глобално проследяване на времето, оценки на времето и времеви разписания, календар и функции за планиране, базирани на изкуствен интелект, за по-добро управление на задачите и времето. Проектни мениджъри в екипи от всякакъв размер, за междуфункционално сътрудничество в екипа Наличен е безплатен план; възможности за персонализиране за предприятия. Clockify Проследяване на времето за фактурирани часове с откриване на неактивно време, неограничен брой проекти и потребители Фрийлансъри и малки предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 4,99 $/потребител/месец; налични са персонализации за предприятия. Harvest Едновременно управление на времето и разходите, управление на проекти с фиксирана такса и авансово плащане Агенции и фирми, предлагащи услуги Наличен е безплатен план; платените планове започват от 13,75 $/потребител/месец. RescueTime Мониторинг на продуктивността, автоматизирани седмични обобщения на времето, проследяване на дейностите офлайн Индивидуални лица и дистанционни работници Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 12 $/месец. Hubstaff Проследяване на времето с GPS мониторинг, планиране на смени, откриване на неактивност Екипи на терен и мениджъри на дистанционни работници Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 7 $/месец. Timely Екипи от всякакъв размер се нуждаят от минимално ръчно въвеждане на времето Екипи от всякакъв размер, които се нуждаят от минимално ръчно въвеждане на време Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 11 $/месец. Everhour Проследяване на часовете по проекти, генериране на персонализирани отчети, автоматизирано фактуриране с интеграция с QuickBooks Проектни мениджъри в екипи от всякакъв размер Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 $/месец. Time Doctor Анализ на производителността с екранни снимки, използване на приложения и нива на активност, GPS проследяване Бизнеси, които се нуждаят от подробна информация за производителността Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 5 $/потребител/месец; налични са персонализации за предприятия. TimeCamp Отчитане на времето с автоматизирано фактуриране и управление на присъствието Малки и средни предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 3,99 $/потребител/месец. MyHours Проследяване на времето по проекти, персонализирани отчети с подходящи шаблони, основно бюджетиране и проследяване на разходите Фрийлансъри и малки екипи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9 $/потребител/месец; налични са персонализации за предприятия. DeskTime Измерване на ефективността, офлайн проследяване, управление на присъствието Бизнеси, фокусирани върху проследяването на ефективността Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5 $/потребител/месец; налични са персонализации за предприятия.

11-те най-добри алтернативи на Toggl, които можете да използвате

Разгледайте тези софтуери за отчитане на времето, които можете да използвате като алтернативи на Toggl Track:

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на работата с вградено проследяване на времето)

Започнете да следите времето в ClickUp Следете времето, прекарано за всяка задача, с функцията за проследяване на времето по проекти на ClickUp.

Toggl не предлага разширени функции за управление на проекти, което е доста голям недостатък. Без цялостен набор от инструменти е невъзможно да се управляват проекти и да се гарантира ефективно използване на времето. Могат да възникнат редица недостатъци, като забавяния, недоразумения, лошо управление и др.

За да избегнете това, изберете ClickUp — приложението, което предлага всичко необходимо за работата.

Алистър Уилсън, консултант по дигитална трансформация в Compound, обобщава какви са предимствата на единната платформа за управление на проекти и отчитане на времето:

Проучихме множество опции и стигнахме до заключението, че като цяло ClickUp ни предлага подходящата комбинация от мощност и гъвкавост. Трябваше също да решим проблема с отчитането на времето, за да проследяваме и измерваме времето на външните изпълнители, без да се налага да използваме допълнителни външни приложения и услуги. Вградената функция за отчитане на времето на ClickUp работи безпроблемно на мобилни устройства, таблети и настолни компютри.

Проучихме множество опции и стигнахме до заключението, че като цяло ClickUp ни предлага подходящата комбинация от мощност и гъвкавост. Трябваше също да решим проблема с отчитането на времето, за да проследяваме и измерваме времето на външните изпълнители, без да се налага да използваме допълнителни външни приложения и услуги. Вградената функция за отчитане на времето на ClickUp работи безпроблемно на мобилни устройства, таблети и настолни компютри.

Първата от многото функции на ClickUp е Project Time Tracking, която елиминира необходимостта от ръчно записване на времето, като ви позволява да стартирате (и спирате) автоматичен таймер отвсякъде – от настолното приложение на ClickUp, разширението за Chrome за уеб и дори от мобилното приложение.

Global Time Tracker работи на заден план, докато работите, като знаете, че всяка фактурирана минута се отчита точно.

Създаването на ръчни записи за времето също е опция. Можете да записвате записи за времето за определен период. Това спестява време и усилия, като ви позволява да добавяте или редактирате множество записи с няколко кликвания.

Оценете времето за всяка задача, за да определите реалистични срокове за проектите с ClickUp Time Management

С функциите за управление на времето на ClickUp можете да организирате отследяваното време в фактурируемо и нефактурируемо, да създавате подробни времеви разписания, да добавяте бележки и да изготвяте персонализирани отчети за времето.

Това улеснява пренареждането на крайните срокове, планирането на зависимостите, определянето на етапи и управлението на проектите ви с по-голяма прозрачност и ефективност.

ClickUp Calendar предлага визуален интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който прави управлението на времето интуитивно – идеален за планиране, проследяване и коригиране на деня ви в реално време. За разлика от Toggl Track, който е фокусиран върху проследяване на времето след извършване, ClickUp ви помага проактивно да разпределяте задачите и срещите си директно в работния си процес.

Можете да го синхронизирате с Google Calendar, да планирате повтарящи се задачи и да виждате графиците на проектите с един поглед. Той е идеален за управление на работната натовареност, приоритизиране на крайните срокове и избягване на презапълването. Екипите могат също да споделят календари, за да са в синхрон по отношение на това кой какво прави и кога.

💡 Съвет от професионалист: Търсите ли още ресурси, които да ви помогнат да управлявате времето си? Изберете шаблона за управление на времето на ClickUp. Готов за употреба и персонализируем, този шаблон ви позволява да планирате задачите в графика си, да поставяте цели и да сътрудничите с екипа си по ежедневните задачи. Това помага: Бъдете организирани с ясен преглед на проекта

Повишете производителността си чрез оптимизиране на управлението на задачите

Подобрете ефективността на проектите, като спазвате сроковете Друга чудесна опция е шаблона ClickUp Time Box. Планирайте графика си ефективно, като разделите проектите, разпределите ресурсите и определите крайни срокове, за да максимизирате производителността си чрез по-добро приоритизиране на задачите! Следете напредъка си с ясни времеви блокове за всяка задача и постигайте целите си по-бързо с структурирано планиране.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може първоначално да се объркат от широкия набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 го обобщава така:

Намерих ClickUp за чудесен инструмент за управление на проекти, който ми помага да бъда организиран. Той е страхотен инструмент, защото ми позволява да персонализирам задачите и да ги дефинирам подробно за по-големи проекти. Функцията за проследяване на времето е чудесна, защото ми помага да знам къде прекарвам времето си.

Намерих ClickUp за чудесен инструмент за управление на проекти, който ми помага да бъда организиран. Той е страхотен инструмент, защото ми позволява да персонализирам задачите и да ги дефинирам подробно за по-големи проекти. Функцията за проследяване на времето е чудесна, защото ми помага да знам къде прекарвам времето си.

💡 Професионален съвет: Да постигнете всичко всеки ден може да изглежда плашещо в началото. Но ако имате спътник, който ви помага в този процес, нещата могат да се променят бързо! Разгледайте безплатни шаблони за ежедневни планове с лесен за използване интерфейс, за да управлявате времето си.

2. Clockify (Най-доброто за безплатно проследяване на времето с основни отчети)

чрез Clockify

Clockify е инструмент за отчитане на времето с основни функции за управление на проекти. Той може да ви помогне да отчитате работното време на вашите служители и да фактурирате точно клиентите си. Clockify поддържа ръчно, автоматично и офлайн отчитане на времето.

Можете също да генерирате автоматизирани времеви разписания, отчети за дейностите и данни за продуктивността. Освен това, той ви позволява да създавате и управлявате фактури за клиенти. Така можете да планирате бюджети за проекти, да задавате персонализирани тарифи за фактуриране, да сравнявате разходи и много други.

Най-добрите функции на Clockify

Използвайте функциите за откриване на неактивност и напомняния за времето, за да избегнете неотчетени часове.

Получете достъп от различни платформи чрез приложения за настолни компютри, мобилни устройства и браузъри.

Позволете неограничен брой проекти и потребители, дори и с безплатната версия.

Интегрирайте с Trello, Asana и Jira за безпроблемно управление на проекти.

Ограничения на Clockify

Липсват разширени функции за автоматизация на фактурирането

Не предлага вградена функция за обработка на заплати.

Цени на Clockify

Безплатно завинаги

Базов пакет: 4,99 $/месец на работно място

Стандартен: 6,99 $/месец на работно място

Pro: 9,99 $/месец на работно място

Enterprise: 14,99 $/месец на работно място

Оценки и отзиви за Clockify

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 9100 отзива)

🧠 Интересен факт: Франческо Чирило, разработчик и предприемач, е създал техниката Pomodoro за управление на времето. Но знаете ли, че техниката е кръстена на кухненския таймер във формата на домат, който Чирило е използвал, докато е учил в колежа? Да, чухте правилно – „Pomodoro” означава „домат” на италиански! 🍅

3. Harvest (Най-добър за отчитане на времето с проследяване на разходите и фактуриране)

чрез Harvest

Подобно на Clockify, Harvest оптимизира отчитането на времето и фактурирането на клиенти; единствената разлика е, че изисква по-малко ръчно въвеждане на данни.

С Harvest можете да генерирате автоматизирани отчети за времето, за да получите информация за напредъка на проекта, средното време, прекарано за задачите, вътрешните разходи и др. Просто изберете проект и стартирайте таймера.

Можете да синхронизирате Harvest с инструменти за счетоводство, да превърнете времевите разчети в фактури за клиенти и да автоматизирате фактурирането и събирането на плащания.

Най-добрите функции на Harvest

Проследявайте едновременно времето и разходите за изчисляване на разходите по проекта.

Управлявайте проекти с фиксирана такса и авансово заплащане с персонализирани отчети за отчитане на времето.

Планирайте и проследявайте наличността на екипа в реално време

Интегрирайте с Asana, Trello и QuickBooks за подобрени работни процеси.

Ограничения на Harvest

Няма вградено GPS проследяване за отдалечени екипи

По-високи разходи за по-големи екипи или разширени функции

Цени на Harvest

Безплатно завинаги

Pro: 13,75 $/месец на работно място

Премиум: 17,50 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Harvest

G2: 4,3/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Harvest?

В рецензия на Capterra се казва:

Това е прост продукт, който може бързо да се настрои и използва за лесно отчитане на времето и генериране на фактури.

Това е прост продукт, който може бързо да се настрои и използва за лесно отчитане на времето и генериране на фактури.

4. RescueTime (Най-доброто за автоматично проследяване на производителността и управление на времето)

чрез RescueTime

Търсите ли софтуер за проследяване на времето, който е изцяло фокусиран върху повишаване на продуктивността? RescueTime отговаря на това описание. Този инструмент предлага функции, които помагат на вашия екип да максимизира всяка минута. Например, можете да използвате функцията „Focus Time“, за да блокирате разсейващи уебсайтове.

RescueTime автоматизира целия процес на проследяване на времето, така че няма място за небрежност. Той проследява използването на приложения и уебсайтове и генерира разширени анализи, за да идентифицира модели на продуктивност и препятствия.

А най-хубавото е, че инструментът няма ограничения за използване – индивидуални потребители и екипи могат да проследяват и да създават времеви разписания за неограничен брой проекти.

Най-добрите функции на RescueTime

Задайте персонализирани показатели за продуктивност и проследявайте напредъка с подробни отчети.

Автоматизирайте седмичните обобщения за използването на времето и анализа на тенденциите.

Получете поддръжка за проследяване на офлайн дейности чрез ръчно въвеждане

Интегрирайте със Slack, Trello и Google Calendar

Ограничения на RescueTime

Липсват функции за сътрудничество и управление на проекти

Ограничени интеграции с усъвършенствани инструменти за работния процес

Цени на RescueTime

Solo: 12 $/месец

Екип: 9 $/месец на член на екипа

Оценки и рецензии за RescueTime

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

5. Hubstaff (Най-добър за отчитане на времето с GPS и наблюдение на служителите)

чрез Hubstaff

Hubstaff е инструмент за проследяване на времето на служителите, който следи производителността им чрез екранни снимки, нива на активност и GPS проследяване.

Той поддържа разширени функции за проследяване, като откриване на неактивност, и генерира подробни отчети за производителността и използването на времето, за да идентифицира и елиминира неефективността.

Можете да автоматизирате изплащането на заплатите с интеграциите на Hubstaff с PayPal, Wise и Gusto. Това ви позволява да създавате точни сметки и фактури за клиенти въз основа на отчетеното време и разходи.

Най-добрите функции на Hubstaff

Управлявайте проекти и бюджети с инструменти за проследяване в реално време

Подкрепете планирането и управлението на смени с календарни инструменти

Позволете проследяване на времето на настолен компютър, уеб и мобилни устройства за по-голяма гъвкавост.

Интегрирайте с Trello, Jira и Asana за управление на проекти.

Ограничения на Hubstaff

Изисква планове от висок клас за разширени анализи

Необходим е постоянен интернет за функциите за GPS проследяване

Цени на Hubstaff

Стартово ниво: 7 $/месец на работно място

Grow: 9 $/месец на работно място

Екип: 12 $/месец на работно място

Enterprise: 25 $/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hubstaff?

Ето какво споделя един рецензент на G2:

Hubstaff предлага интуитивно и безпроблемно решение за отчитане на работното време, което прави управлението на отдалечени екипи изключително лесно. Отчитането в реално време, автоматизираните екранни снимки и информацията за продуктивността спомагат за осигуряване на прозрачност и ефективност. Подробните отчети и автоматизацията на заплащането спестяват много време, което го прави незаменим инструмент за компании с отдалечени или хибридни екипи.

Hubstaff предлага интуитивно и безпроблемно решение за отчитане на работното време, което прави управлението на отдалечени екипи изключително лесно. Отчитането в реално време, автоматизираните екранни снимки и информацията за продуктивността спомагат за осигуряване на прозрачност и ефективност. Подробните отчети и автоматизацията на заплащането спестяват много време, което го прави незаменим инструмент за компании с отдалечени или хибридни екипи.

6. Timely (Най-доброто за автоматично проследяване на времето на базата на изкуствен интелект)

чрез Timely

Timely е AI-базиран инструмент за проследяване на времето, който автоматизира процеса, за да предостави точни данни за времето. Независимо дали искате да установите фактурираните часове, да получите напомняния за непроследено време или да определите колко продуктивен е бил вашият екип, вграденият AI Timesheet Assistant ви гарантира, че ще получите цялата информация навременно, точно и автоматично.

Функциите за управление на проекти ви позволяват да разпределяте задачи, да управлявате натоварването и да виждате капацитета на екипа. Календарният изглед ви позволява да визуализирате работните дни, за да можете да блокирате време и да планирате проектите си ефективно.

Най-добрите функции на Timely

Управлявайте бюджетите на проектите с проследяване в реално време и известия

Проследявайте отработените часове и генерирайте точни фактури за клиентите си.

Получавайте подробни отчети за производителността и разпределението на ресурсите

Интегрирайте с Outlook, Google Calendar и Trello за по-добро планиране.

Ограничения във времето

Ограничени възможности за ръчно проследяване на времето за конкретни задачи

Основни функции за управление на проекти

Цени на Timely

Стартово ниво: 11 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Неограничен: 28 $/месец на потребител

Актуални оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Timely?

Резюме от рецензия на Capterra:

Основното предимство на Timely е лекотата на употреба и начинът, по който ви помага да управлявате времето си по полезен начин. Мисля, че Timely предлага фантастична услуга...

Основното предимство на Timely е лекотата на употреба и начинът, по който ви помага да управлявате времето си по полезен начин. Мисля, че Timely предлага фантастична услуга...

чрез Everhour

Ако искате решение за проследяване на времето, което се вписва в работните процеси за управление на проекти, Everhour би трябвало да ви заинтересува.

Everhour се интегрира с инструменти като ClickUp, Asana, Trello и Basecamp и проследява времето директно от тях. Това означава, че не е необходимо да превключвате между приложения, за да управлявате производителността и ефективността на екипа си – всичките ви данни са консолидирани в една платформа.

Той ви позволява да проследявате наличността на екипа, за да управлявате ефективно ресурсите и натоварването. Everhour поддържа и проследяване на времето за фактурирани и нефактурирани задачи и предлага отчети и анализи.

Най-добрите функции на Everhour

Генерира персонализирани отчети с данни за бюджета, времето и разходите.

Автоматизира фактурирането с интеграции с QuickBooks и FreshBooks

Управлява бюджетите на проектите с финансово наблюдение в реално време

Ограничения на Everhour

Ограничени функции в мобилните приложения в сравнение с версията за настолни компютри

Необходими са планове от по-високо ниво за разширени функции и отчети

Цени на Everhour

Безплатно завинаги

Екип: 10 $/месец (до 5 места)

Оценки и рецензии за Everhour

G2: 4,7/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Everhour?

В едно ревю в G2 се казва:

Everhour е добре проектиран, лесен за използване и мощен инструмент за отчитане на времето, който предлага една от най-уникалните интеграции с редица ключови SaaS инструменти за продуктивност. Той се вписва безпроблемно в потребителския интерфейс на приложения като Asana и Notion, като подобрява работата и на двете приложения. Не виждам други приложения на пазара, които да правят това толкова добре, колкото Everhour.

Everhour е добре проектиран, лесен за използване и мощен инструмент за отчитане на времето, който предлага една от най-уникалните интеграции с редица ключови Saas инструменти за продуктивност. Той се вписва безпроблемно в потребителския интерфейс на приложения като Asana и Notion по начин, който подобрява работата и на двете приложения. Не виждам други приложения на пазара, които да правят това толкова добре, колкото Everhour.

📮 ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието използват персонализирани стратегии за управление на времето. Въпреки това, повечето инструменти за управление на работния процес все още не предлагат вградени функции за управление на времето или приоритизиране, което затруднява ефективното приоритизиране. Функциите за планиране и отчитане на времето на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, могат да ви помогнат да превърнете тези предположения в решения, основани на данни. Те могат дори да предложат оптимални периоди за концентрация върху задачите. Създайте персонализирана система за управление на времето, която се адаптира към вашия начин на работа!

8. Time Doctor (Най-добър за отчитане на времето с функции за мониторинг на производителността)

чрез Time Doctor

Следващият в списъка с най-добрите алтернативи на Toggl е Time Doctor. Този инструмент за отчитане на времето е подходящ за екипи, които искат цялостни функции и лесен за използване интерфейс.

Time Doctor позволява на вашия екип да въвежда данни за времето, за да следи работните часове, почивките и т.н. Освен това, той следи времето, прекарано на различни уебсайтове и приложения, за да генерира информация за продуктивността.

Това е полезно за идентифициране на работни модели, особено за отдалечени екипи. Инструментът също така предоставя предупреждения за разсейване, за да помогне на служителите да се концентрират по-добре по време на работното време.

Най-добрите функции на Time Doctor

Проследявайте времето с екранни снимки, използване на приложения и нива на активност.

Поддържа GPS проследяване за екипи на място и дистанционни екипи

Създавайте подробни отчети за производителността и присъствието

Интегрирайте с Jira, Asana и Trello за управление на проекти.

Ограничения на Time Doctor

Ограничени функции за фактуриране и отчитане в сравнение с други инструменти

Разходите се увеличават за по-големи екипи и разширени анализи

Цени на Time Doctor

Базов: 8 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

💡 Професионален съвет: Редовно преглеждайте данните си за отчитане на времето, за да идентифицирате модели, да оцените тенденциите в производителността и да коригирате работния си процес. Малките корекции могат да доведат до значително повишаване на ефективността. 🧐

9. TimeCamp (Най-добър за комбиниране на отчитане на времето с фактуриране и плащане)

чрез TimeCamp

Търсите ли инструмент, който поддържа отчети за работното време на екипа и проследяване на присъствието? Тогава TimeCamp е за вас.

Този инструмент предоставя унифициран интерфейс за проследяване на присъствието на служителите, генериране на времеви разписания, създаване на сметки и издаване на фактури. Но това не е всичко – TimeCamp ви позволява също да управлявате бюджетите на проектите.

Той проследява времето, прекарано в задачи и проекти, анализира рентабилността и се синхронизира със счетоводния софтуер, за да можете безпроблемно да управлявате разходите по проектите. Бонус? Инструментът изпраща предупреждения, когато надвишите бюджета по даден проект.

Най-добрите функции на TimeCamp

Автоматизирайте фактурирането с интеграции към QuickBooks и Xero

Проследявайте времето автоматично с мобилни и настолни приложения

Получете достъп до функции за управление на задачите с подробни отчети.

Ограничения на TimeCamp

Ограничени възможности за персонализиране на генерираните фактури

Изисква планове от по-висок клас за подробни функции за отчитане

Цени на TimeCamp

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 3,99 $/месец на потребител

Премиум: 6,99 $/месец на потребител

Ultimate: 10,99 $/месец на потребител

Enterprise: 14,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

📮 ClickUp Insight: 32% от работниците се борят да си откраднат лично време, но само 14% го записват в календара си. Ако не е планирано, то не е защитено! 📆 Календарът на ClickUp ви помага да запазите лични часове, точно както срещите. Синхронизирайте с външни календари, задавайте повтарящи се работни и лични времеви блокове и премествайте събития или задачи с плъзгане и пускане, за да коригирате лесно графика си. Спрете работата в последния момент, преди да се промъкне в свободното ви време! 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

10. My Hours (Най-доброто решение за отчитане на времето по проекти за малки екипи и свободни професионалисти)

чрез MyHours

Малките екипи може да имат затруднения при намирането на инструмент за отчитане на времето, който е едновременно изчерпателен и лесен за използване. Но точно това предлага My Hours.

С този софтуер вие и вашите колеги можете лесно да отчитате времето – ръчно или с таймер – за различни проекти и задачи. Създайте проект и регистрирайте времето си, за да генерирате времеви разписания.

MyHours помага и при основното бюджетиране на проекти с предупреждения и проследяване на разходите, както и позволява достъп до мобилни, настолни и уеб приложения от различни платформи.

Най-добрите функции на MyHours

Подкрепете фактурирането на клиенти с гъвкави инструменти за фактуриране

Достъп до функции за управление на екипа с разрешения, базирани на роли

Създавайте персонализирани отчети с подходящи шаблони за често срещани задачи.

Интегрирайте с QuickBooks, Zapier и Trello за автоматизация на работния процес.

Ограничения на MyHours

Ограничена автоматизация за сложни работни процеси и повтарящи се задачи

Изисква ръчно въвеждане за проследяване на разходите и фактуриране.

Цени на MyHours

Безплатно завинаги

Pro: 9 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MyHours

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за MyHours?

Това ревю в G2 споделя положителни впечатления:

След като проучих и изпробвах няколко пакета за отчитане на работното време, установих, че myhours е най-близък до това, от което се нуждая, а именно основен, лесен за използване уеб-базиран софтуер за отчитане и докладване на работното време. Обслужването на клиенти е отлично; на всички въпроси, които зададох, получих бърз отговор по имейл.

След като проучих и изпробвах няколко пакета за отчитане на работното време, установих, че myhours е най-близък до това, от което се нуждая, а именно основен, лесен за използване уеб-базиран софтуер за отчитане и докладване на работното време. Обслужването на клиенти е отлично; на всички въпроси, които зададох, получих бърз отговор по имейл.

11. DeskTime (Най-добър за автоматично проследяване на времето с анализ на производителността)

чрез DeskTime

Тази алтернатива на Toggl е най-известна с автоматичното проследяване на времето въз основа на използването на приложения и уебсайтове.

Той помага и за наблюдение на продуктивността, като категоризира задачите и дейностите като продуктивни, непродуктивни и неутрални. Това помага да се разберат моделите на проектите и да се премахнат препятствията.

DeskTime автоматизира напомнянията за почивки и предоставя подробни отчети за продуктивността, така че да можете да повишите ефективността си, без да жертвате баланса между работата и личния живот.

Най-добрите функции на DeskTime

Подкрепете управлението на проекти и задачи с интегрирано проследяване на времето

Позволете проследяване на времето офлайн с опции за ръчно въвеждане

Управлявайте присъствието с вградени инструменти за управление на работните часове

Ограничения на DeskTime

Няма вградени функции за фактуриране или отчитане

Ограничена функционалност в мобилното приложение в сравнение с приложението за настолни компютри

Цени на DeskTime

Lite: Безплатно завинаги

Pro: 5 $/месец на потребител

Премиум: 7 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DeskTime

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

Проследявайте времето само с няколко кликвания с най-добрата алтернатива на Toggl — ClickUp!

Toggl Track е надежден инструмент за отчитане на времето, който предлага простота и надеждни функции. Той помага за измерване на продуктивността, управление на бюджетите и поддържане на баланс между работата и личния живот. Въпреки това, той не разполага с разширени функции за управление на проекти, които оптимизират работните процеси и повишават продуктивността на екипа.

Ако търсите цялостно решение, което проследява времето и предлага мощни инструменти за управление на проекти, ClickUp е вашият отговор. Това е приложение за работа, което комбинира управление на задачи, проследяване на времето, планиране на ресурсите и автоматизация на работния процес в една интуитивна платформа.

Готови ли сте да повишите производителността си и да внесете баланс в професионалния си живот? Опитайте ClickUp още днес – регистрирайте се безплатно тук!