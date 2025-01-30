10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време за 2025 г. (функции на приложенията и цени)

Както някога е казала емблематичната Април Лудгейт: „Времето е пари, парите са власт, властта е пица, а пицата е знание.“

Независимо дали го е осъзнавала или не, Април точно е обобщила значението на софтуера за управление и отчитане на времето в тези няколко думи. Поне така изглежда. 🍕💜

Софтуерът за отчитане на работното време е задължителен за всеки екип, агенция или фрийлансър, който иска да повиши производителността, да ускори изпълнението на проект, да разпредели времето си за деня и още много други. Тези инструменти могат да се използват от членовете на екипа, за да отчитат работното си време, да организират работната си натовареност и да записват времето, което са прекарали по отделни задачи, за да оптимизират работните си дни и да останат гъвкави през седмицата.

Освен това, отчитането на времето за проекти е от полза както за работодателите, така и за служителите. Като използвате максимално времето си на работа, ви остава повече време, което можете да посветите на семейството, любимите си проекти, взаимоотношенията и хобитата си. 🏆

Най-голямото предизвикателство е да инвестирате в подходящия софтуер за отчитане на работното време, който да отговаря на вашите нужди.

... и с толкова много софтуер на ваше разположение, този процес на проби и грешки може да се превърне в голямо главоболие. 😳

Но сте попаднали на правилното място! Създадохме този подробен списък с 10-те най-добри приложения за отчитане на работното време, за да ви помогнем в търсенето и да ви улесним сравняването на основните функции, предимства и недостатъци, цени и оценки.

Какво е приложение за отчитане на работното време?

Приложението за отчитане на работното време е онлайн или мобилно приложение, което записва времето, което прекарвате на работа, по определени задачи или по различни проекти през деня, седмицата, месеца или дори годината! Информацията от тези приложения може да ви помогне да разберете по-добре вашата продуктивност или да се използва за точно изчисляване на заплатите или фактурираното време.

Като разберат къде отива времето ви през деня и колко наистина ви струва то, служителите и компаниите могат да вземат по-информирани решения за това как да оптимизират процесите и да увеличат общата си рентабилност.

Софтуерът за отчитане на работното време се използва специално за служители, работещи на почасова заплата, и подизпълнители, за да се следи работното време, обедните почивки, отпуските, болничните и др. Освен това някои екипи разчитат на него, за да отговорят на изискванията на държавата, синдиката или проекта.

Звучи като много, но софтуерът за отчитане на работното време може да направи още повече! Истинският въпрос е: кои функции ви трябват всъщност?

Какво трябва да търсите в софтуера за отчитане на работното време?

Красотата на софтуера за отчитане на работното време е, че той има способността да комбинира множество различни техники за управление на времето в едно удобно и интуитивно приложение – в идеалния случай.

Намерете точни числа незабавно, използвайки прости или разширени формули в персонализираните полета на ClickUp.

Не всички приложения за отчитане на работното време или блокиране на времето предлагат една и съща функционалност, лекота на използване и ценова ефективност, затова е важно да знаете какво търсите, преди да купите. Ето нашите пет най-важни функции, които трябва да има всеки висококачествен и полезен софтуер за отчитане на работното време:

Глобално отчитане на работното време : Стартирането и спирането на цифровия часовник всеки път, когато преминавате от един прозорец на браузъра към друг, от една задача към друга или от една среща към друга, не е най-добрият начин да използвате времето си. Потърсете софтуер, който може да записва, управлява и сумира времето, което прекарвате за всички свои задачи.

Отчитане на времето : Общ поглед върху вашите времеви записи, прогнози, графици и : Общ поглед върху вашите времеви записи, прогнози, графици и етапи на проекта ще ви помогне да вземете стратегически решения относно вашите процеси.

Формули : Формулите ви помагат лесно да изчислите автоматично ключови цифри, включително отработено време, почасови разходи, бюджети и др.

Сортиране и филтриране : Бележките, етикетите или таговете ще ви помогнат да организирате и да имате лесен достъп до вашите времеви записи.

Интеграции: Намирането на софтуер за отчитане на работното време с множество интеграции ще ви помогне да виждате и управлявате с лекота времето, което прекарвате в различни приложения.

Добрата новина е, че има много софтуери, които отговарят на тези критерии, а някои от тях дори надхвърлят очакванията!

Не сте си мислили, че ще ви оставим сами да се оправяте с търсенето на софтуер за отчитане на работното време, нали?

Използвайте новопридобитите си знания за управление на времето, за да намерите инструмента за отчитане на работното време, за който мечтаете, като се ориентирате по този подробен списък. Сравнете основните функции, предимства и недостатъци, цени и оценки на 10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време, за да намерите най-подходящия за вас!

Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки и преглеждайте отчети за времето си отвсякъде с Global Timer на ClickUp.

ClickUp е единственият софтуер за продуктивност „всичко в едно“, който е достатъчно мощен, за да консолидира работата ви в различни приложения в една единствена платформа – включително времето, което сте прекарали в други раздели, приложения и задачи! Това е идеалното приложение за отчитане на времето за физически лица и мениджъри, които искат да поддържат висока продуктивност с функциите за отчитане на времето по проекти на ClickUp, безплатно разширение за Chrome за отчитане на времето между прозорци и много други!

Освен това, ClickUp е единственият софтуер за отчитане на работното време, който предлага изглед на натовареността, за да се получи обща представа за обема работа, планиран за всеки член на екипа на седмична или месечна база.

Използвайте Workload View на ClickUp, за да видите кой е напред или изостава, и лесно премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да преразпределите ресурсите.

Най-добрите функции на ClickUp

Гъвкаво проследяване на времето от всяко устройство, прозорец, приложение или задача с глобалния таймер

Създавайте персонализирани времеви разписания, отчети и анализи с помощта на джаджи за отчитане на работното време.

Планирайте седмицата си предварително с приблизителна оценка на времето за всяка задача или натоварване.

Добавете контекст към всеки запис за времето с бележки за това как сте използвали времето си.

Автоматично изчислявайте фактурираното време за точност във всички фактури

Филтрирайте, сортирайте и категоризирайте вашите времеви записи с етикети.

Ограничения на ClickUp

Може да отнеме малко време да се свикне с богатия набор от функции на ClickUp.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още!

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 5 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Business Plus : 19 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с ClickUp за персонализирана цена

Рейтинги и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (5510+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3510+ отзива)

2. Timely

чрез Timely

Целта на Timely е да направи процеса на планиране на задачите по-прост и по-ефективен, като предостави на потребителите достъп до технология за автоматично планиране. Това гарантира, че задачите винаги ще бъдат изпълнени навреме, без да се изисква ръчно въвеждане от страна на потребителите. Инструментът за отчитане на работното време разполага и с мощни аналитични функции, които помагат на потребителите да определят кои дейности отнемат най-много време и усилия, за да могат да вземат информирани решения за най-доброто използване на ресурсите си.

Функциите на Timely позволяват на потребителите да си сътрудничат с други, да задават напомняния, да следят напредъка и да са в крак с задачите. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” улеснява управлението на множество проекти и приоритизирането на задачите.

Като цяло, Timely опростява управлението на задачите както за екипи, така и за отделни лица, като предоставя интуитивен интерфейс с мощни функции, които позволяват на потребителите лесно да се организират и да бъдат по-продуктивни в ежедневието си!

Най-добрите функции на Timely

Вградени интеграции и отворени API за свързване на данни в цялата ви технологична платформа

Списъци с етикети за стандартизиране на начина, по който отчитате регистрираните часове

Приложения за Mac, Windows, iOS и Android

Автоматично отчитане на времето

Ограничения на Timely

Проблемите с производителността на изкуствения интелект създават повече работа на потребителите за отстраняване на неизправностите.

Точността на времето може да бъде проблем, ако променяте часови зони.

Цени на Timely

Starter : 9 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Премиум : 16 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Неограничен: 22 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Актуални оценки и рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

G2: 4,8/5 (над 200 рецензии)

3. Toggl Track

чрез Toggl Track

Toggl Track е инструмент за отчитане на времето, който позволява на потребителите лесно да отчитат времето, прекарано в различни задачи и проекти, и предоставя подробни отчети и анализи, които могат да помогнат на екипите да идентифицират областите, в които могат да подобрят ефективността и производителността си.

Това е гъвкав софтуер за отчитане, който може да бъде персонализиран според специфичните нужди на работните процеси на екипа. За да видите кои дейности генерират приходи, задайте тарифи за фактуриране на работни пространства, членове на екипа, проекти или членове на проекти!

Освен това, той може да се интегрира с други инструменти като GitLab, Notion, Adobe XD и други. Това го прави достъпен за използване в комбинация с други инструменти и платформи, които вашият екип вече използва.

Управлявайте времето на екипа си с интеграцията на Toggl Track и ClickUp !

Най-добрите функции на Toggl Track

Над 100 интеграции с разширения за браузърите Chrome и Firefox

Изчисления на заплатите за подизпълнители и служители

Уеб, мобилни и настолни приложения

Проследяване в реално време или офлайн

Ограничения на Toggl Track

Членовете с безплатен план не могат да закрепват най-често използваните записи за време за лесен достъп.

Не е подходящ като самостоятелен инструмент за управление на задачи.

Цени на Toggl Track

Екип : 9 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 15 USD/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Toggl Track оценки и рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

G2: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

4. RescueTime

чрез RescueTime

RescueTime е напълно автоматизиран софтуер за отчитане на работното време, който работи на заден план на компютри и мобилни устройства, проследява използваните платформи и уебсайтове и предоставя подробни отчети за времето, прекарано в различни дейности. Едно от основните предимства на RescueTime е, че помага на потребителите да получат представа за използването на времето си и да идентифицират отвличащите вниманието и губещите време фактори, които след това могат да бъдат премахнати, за да се подобри производителността.

Това приложение за отчитане на работното време предлага и удобна функция, наречена „Focus Work Goal“ (Цел за фокусирана работа), която оценява вашия стил на работа и графика на срещите, за да ви даде дневна цел за фокусирана работа. Потребителите могат да задават цели за производителност и да получават известия, когато прекарват прекалено много време в непродуктивни дейности, като социални медии или развлекателни уебсайтове.

Най-добрите функции на RescueTime

Интеграции с календарни софтуери като Google Calendar и Outlook

Интелигентно наставничество през целия ден, за да ви държи в крак с задачите

Focus Sessions блокира сайтове, които са непродуктивни и отвличат вниманието

Приложения за Windows и Mac за проследяване на дейността на настолния компютър

Ограничения на RescueTime

Не отговаря на изискванията за управление на проекти и задачи

Без функции за сътрудничество

Цени на RescueTime

Свържете се с RescueTime за подробности.

Рейтинги и рецензии за RescueTime

Capterra: 4,6/5 (над 120 рецензии)

G2: 4. 1/5 (70+ отзива)

5. Clockify

чрез Clockify

Clockify е приложение за отчитане на работното време, което може да се използва за отчитане на времето, прекарано по проекти и задачи. То позволява на потребителите да създават точни времеви разписания, да задават тарифи за работата си и да генерират подробни отчети за напредъка си. За да използват Clockify, потребителите трябва да създадат акаунт в приложението и след това да влязат в него, за да започнат да отчитат времето си от таблото на Clockify.

Уникална функция, която Clockify предлага, е промяната на началната точка на таймера. Например, ако сте забравили да стартирате таймера в началото на деня, можете ръчно да го настроите, за да отрази момента, в който сте започнали работа. Тази функция е особено полезна за тези, които не отчитат времето си редовно. Това ви предпазва от надценяване на клиентите или от работа над нормалното!

Най-добрите функции на Clockify

Бързо блокиране на време в календара ви

Графики за отчитане на времето на таблото

Откриване на неактивни приложения

Над 80 интеграции

Ограничения на Clockify

Екипите може да се нуждаят от обучение, за да се запознаят с всички функции на софтуера.

По-малко интуитивен интерфейс

Цени на Clockify

Basic : 3,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Стандартен : 5,49 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Pro : 7,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 11,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Clockify

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

6. Float

чрез Float

Инструментът за управление на ресурси Float е създаден, за да помогне на организациите да оптимизират процесите си по управление на ресурсите. Той предлага усъвършенствани анализи и алгоритми, които предоставят подробна информация за ресурси като служители, финанси и процеси.

Тези данни могат да се използват за оптимизиране на ефективността, намаляване на разходите, увеличаване на печалбата и вземане на информирани решения. Планирането и проследяването на ресурсите в реално време с Float позволява на организациите да реагират бързо на всякакви промени.

С помощта на функцията за анализ организациите могат да откриват тенденции и възможности, като изпреварват конкурентите си. Това помага на екипите да вземат по-добри решения по-бързо и да бъдат по-продуктивни!

Най-добрите функции на Float

Финансовите инструменти записват отчетените от екипа часове, за да генерират фактури.

Автоматични напомняния чрез Slack, имейл и мобилно приложение

Предварително попълнени времеви разписания въз основа на планирани задачи

Сравнение между прогнозните и действителните часове

Ограничения на Float

Трудна крива на обучение за изграждане на стабилен работен процес в рамките на платформата

Липсват разширени възможности за експортиране на данни

Плаваща цена

Планиране на ресурсите : 6 USD на човек на месец, фактурира се ежегодно

Планиране на ресурсите и отчитане на работното време: 10 долара на човек на месец, фактурира се ежегодно

Допълнение Plus Pack: 6 $ на човек на месец

Оценки и рецензии на Float

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

G2: 4. 2/5 (над 1000 рецензии)

7. HourStack

чрез HourStack

HourStack е инструмент за управление на проекти и време, който помага на потребителите да се организират, да повишат производителността си и да постигнат целите си. Потребителите могат да организират задачите си в блокове от време, да ги подреждат по приоритет и да управляват ежедневните си дейности от един единствен екран.

Модерният и интуитивен интерфейс на HourStack позволява на потребителите да визуализират напредъка във времето с помощта на ленти за напредък, бързо да записват данни с бележки и етикети и лесно да преминават от задачи между дни и седмици. Това приложение за отчитане на работното време ви позволява да следите проектите с функции като напомняния за задачи, разширено филтриране и поддръжка на съвместна работна среда.

Най-добрите функции на HourStack

Индивидуални и екипни календарни изгледи за оптимизиране на графиците

Персонализирани отчети с филтри, групиране и сортиране

Експорт на файлове в Excel, Google Sheets и CSV

Календарни таймери с едно кликване

Ограничения на HourStack

Точността на времето зависи от последователното регистриране и поддръжка от страна на потребителите.

Кратък безплатен пробен период, за да усетите истинското влияние върху производителността

Цени на HourStack

Лично : 9 $/месец за 1 член, фактурира се ежегодно

Екип: 12 $/месец на член, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за HourStack

Capterra: 4,8/5 (10+ рецензии)

G2: 4. 4/5 (5 отзива)

8. Paymo

чрез Paymo

Инструментът за отчитане на работното време на Paymo позволява на фирмите да следят колко време прекарват служителите им в различни дейности. Той помага на екипите да подобрят процесите си по фактуриране и отчитане, като предоставя точни и подробни данни за отчитане на работното време – едно от основните му предимства.

С тези данни потребителите могат да генерират точни и прозрачни фактури, което допринася за по-добри отношения с клиентите. Освен за отчитане на фактурируемото и нефактурируемото време, инструментът за отчитане на работното време Paymo може да се използва и за разбиране на разходите с цел подобряване на ценовите модели.

Проектните мениджъри могат да използват инструмента и за определяне на графици и крайни срокове за проектите. Например, проектният мениджър определя етапи, към които всеки член на екипа трябва да се стреми, и след това проследява напредъка им чрез редовни проверки.

Най-добрите функции на Paymo

Дневен, седмичен или месечен преглед на работните часове

Настройки за персонализиране на работния график

Отчети с кръгови и лентови диаграми

Управление на ресурсите

Ограничения на Paymo

Без разширено управление на задачите в безплатния план

Интеграциите са достъпни само в платените планове.

Цени на Paymo

Безплатно

Starter : 4,95 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Малък офис : 9,95 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 20,79 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Paymo

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

G2: 4,6/5 (над 500 рецензии)

Имате малък бизнес? Разгледайте тези инструменти за отчитане на работното време за малки фирми!

9. Time Doctor

чрез Time Doctor

Time Doctor е софтуер за отчитане на работното време, който помага на фирми и частни лица да разберат по-добре как прекарват времето си. Той работи на заден план на компютри и мобилни устройства, проследява използваните приложения и уебсайтове и предоставя подробни отчети за времето, прекарано в различни дейности.

Едно от основните предимства на Time Doctor е, че помага на потребителите да получат представа за факторите, които ги разсейват и им отнемат време, което след това може да бъде коригирано с цел подобряване на производителността. Софтуерът предлага и редица функции за наблюдение на служителите, които помагат на потребителите да останат на правилния път.

Проверете интеграцията между ClickUp и Time Doctor !

Най-добрите функции на Time Doctor

Автоматична проверка на присъствието на служителите и работните часове

Уиджет за баланс между работата и личния живот за наблюдение на натоварването на служителите

Персонализирани роли на потребители и настройки за разрешения

Табла в реално време и персонализирани отчети

Ограничения на Time Doctor

Мониторингът на екрана може да заснеме лична информация, когато прави случайни екранни снимки.

Липсва собствен софтуер за управление на проекти

Цени на Time Doctor

Basic : 70 $/потребител на година

Стандартен : 100 $/потребител на година

Премиум: 200 $/потребител на година

Оценки и рецензии за Time Doctor

Capterra: 4,5/5 (над 400 рецензии)

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

10. TickTick

чрез Tick Tick

Основната характеристика на TickTick е, че предоставя ясен и структуриран начин за управление на списъка с задачи на всеки потребител. В TickTick потребителите могат да създават списъци със задачи, да задават напомняния и да приоритизират задачите си.

TickTick е също така удобно приложение за отчитане на работното време за отдалечени екипи и сътрудничество. Потребителите могат да споделят задачи и списъци, да възлагат задачи на членовете на екипа и да проследяват напредъка по екипните проекти. Това може да помогне на екипите да комуникират ефективно и да гарантират, че всички са на една и съща страница. Това води до по-продуктивна и ефективна работна среда.

Вместо да въвеждат задачите, потребителите могат да използват гласа си, за да ги добавят към списъка си със задачи! Приложението TickTick преобразува изречените думи в текст и ги добавя към списъка ви, използвайки разпознаване на глас.

Най-добрите функции на TickTick

Опростена организационна йерархия (папки, списъци, задачи и елементи за проверка)

Различни изгледи на календара и абонаменти за календара

Напомняния за местоположение

Таймер Pomodoro

Ограничения на TickTick

Не е подходящ като самостоятелен инструмент за управление на задачи.

Ограничена функционалност за проследяване на напредъка

Цени на TickTick

Свържете се с TickTick за подробности относно цените.

Оценки и рецензии за TickTick

Capterra: 4,8/5 (над 80 рецензии)

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Време е да се включите в играта – с ClickUp

Като говорим за това да бъдете в крак с нещата... време е да изберете софтуер за отчитане на работното време! Използвайте този подробен списък, за да насочите търсенето си и да сте сигурни, че получавате най-доброто от софтуера за отчитане на работното време. А ако искате да спестите още повече време с вашето решение, изберете софтуера с най-висока оценка в този списък – ClickUp!

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително списък, табло и календар.

Достъп до множество функции за спестяване на време, повече от 15 персонализирани изгледа на проекти, стотици шаблони и много други, всичко това от една единствена платформа! Освен това, ClickUp е толкова мощен, колкото и рентабилен, така че никога няма да се налага да правите компромиси с любимите си функции. 🙂

Повишете производителността си и наблюдавайте как печалбите ви се увеличават, като се регистрирате в ClickUp още днес! 🏆