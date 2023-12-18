8 цели за производителност, които да увеличат производителността ви през 2025 г.

С настъпването на новата година много хора вземат решения, че ще постигнат повече, както в работата, така и в личния си живот.

Може да е трудно да се придържате към решението си. Може би се опитвате да постигнете нереалистична цел или не ви е лесно да се придържате към нов навик. Ако искате да бъдете по-продуктивни – в каквото и да е – през 2024 г., подгответе се за успех още сега.

За да ви помогне да останете на курс и да запазите мотивацията си за постигане на тези решения, ClickUp състави списък със стратегии за поставяне и спазване на цели за продуктивност с настъпването на новата година.

1. Направете проверка на времето

Ако ви е трудно да намерите достатъчно време през деня, за да свършите всичко, помислете как управлявате времето си. Одитът на времето е задълбочено проучване на това как прекарвате времето си всеки ден.

Като водите ежедневен дневник, е по-лесно да идентифицирате дейностите, които отнемат време, но всъщност не постигат много. Превъртането на социалните медии, общуването с колеги и мечтаенето могат да отнемат часове от деня ви. Одитът на времето е прост инструмент, който можете да използвате, когато имате нужда да повишите производителността си и да подобрите уменията си за управление на времето.

2. Преодолейте лошите навици и изградете здравословни такива

Всички навици, добри и лоши, се повтарят в цикли, пише Чарлз Дюхиг в книгата си „Силата на навика“. Те започват с някакъв сигнал – мирис, настроение, място – който задейства рутина (каквото и да е самото навик) и награда (като прилив на енергия от захарта или кофеина).

Разбирането на вашите стимули и наградите, които получавате, може да ви помогне да определите дали даден навик е добър за вас. Никога не е късно да се откажете от лош навик, но преобучението на мозъка и формирането на нови навици отнема време и ангажираност.

Най-трудното е да имате мотивация за промяна. Ключовото е да бъдете последователни, когато става въпрос за създаване и прекъсване на навици.

3. Изготвяйте седмични графици

Седнете веднъж седмично, например в неделя вечер, и определете графика си, като идентифицирате най-важните приоритети за това, което трябва да бъде направено, и премахнете ненужните дейности. Уверете се, че сте включили в графика областите, в които искате да бъдете по-продуктивни, така че те да бъдат интегрирани в него.

Тренировките могат да бъдат също толкова важни, ако не и по-важни, колкото участието в работна среща или събитие в бранша. Планирането на времето ви помага да се концентрирате върху задачите си и да контролирате как прекарвате времето си.

4. Използвайте списъци за проверка

Списъкът за проверка е лесен начин да не пропуснете някоя задача. Независимо дали става дума за пазаруване, подготовка на самолет за полет или вършене на поръчки, списъците за проверка улесняват проследяването на това, което сте постигнали и което все още трябва да направите.

Ако никога преди не сте използвали списък за проверка, започнете с малки стъпки, за да разберете какъв тип работи най-добре за вас.

5. Блокове за фокусиране в календара

Лесно ли се разсейвате през деня? Опитайте да заделите време в календара си за „блокове за концентрация“. Сложете телефона настрана, изключете всички известия и не планирайте срещи или ангажименти.

Фокусният блок е време, предназначено изключително за обмислена работа. Както при всички нови навици, започнете с малки стъпки и постепенно увеличавайте. Планирайте няколко фокусни блока на седмица и вижте дали забелязвате подобрение в производителността. Добавете още, ако желаете.

Бонус: Шаблони за продуктивност!

6. Избягвайте многозадачността

В свят, пълен с разсейващи фактори, мултитаскингът е често срещано явление и може да изглежда привлекателен. Но хората, които се занимават с мултитаскинг, всъщност не се справят ефективно с много задачи и са по-малко продуктивни от хората, които се концентрират.

Те също са по-стресирани. Вместо да правите всичко наведнъж, фокусирайте се върху едно нещо по едно време. Ще го направите по-добре и по-ефективно – и ще имате повече време и енергия да се заемете с други неща.

7. Упражнения

Не забравяйте да се движите. Много хора седят по цял ден пред компютъра и рядко стават от стола. Хората, които седят по-малко, имат по-добро психическо здраве и по-висока продуктивност. Затова не забравяйте да включите време за упражнения в седмичния си график. Редовната физическа активност е един от най-лесните начини да подобрите здравето си.

8. Изпробвайте доказана техника за управление на времето

Различните хора се нуждаят от различни стратегии за управление на времето, за да успеят. Има разнообразие от доказани техники, от които да избирате.

С техниката Pomodoro задавате таймер за определена задача и се концентрирате върху нея, докато изтече времето. След това правите почивка, преди да започнете отново. Това може да бъде особено полезно за творчески мислещите хора.

Прокрастинаторите и хората, които се справят добре под натиск, могат да почерпят знания от закона на Паркинсън; това е аксиома, която гласи, че една задача ще отнеме точно толкова време, колкото ви е дадено, за да я изпълните. Ако сте в състояние да си поставите фиксиран краен срок за всяка задача, е по-вероятно да ги изпълните всички.

Ако нито една от тях не ви се струва привлекателна, има много други техники за управление на времето, които можете да опитате, като например метода за бързо планиране и „теорията за буркана с кисели краставички“.

