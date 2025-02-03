10 софтуера за отчитане на работното време за малки предприятия през 2025 г.

Проследяването на времето е нещо повече от просто отчитане на времето, прекарано на работа, или кога вашият екип започва и приключва работния си ден. То може да помогне на малките предприятия да управляват по-добре вътрешните си ресурси, да поддържат ниски оперативни разходи и да прогнозират по-точно времето и разходите за проектите.

Но нека бъдем честни.

Проследяването на времето може да бъде и голяма неприятност, особено ако сте ограничени само до основните функции за проследяване на времето. Повечето малки предприятия нямат време да управляват проследяването на времето за всеки служител, а мениджърите биха могли да работят по по-важни задачи, вместо да се занимават с некачествени програми за проследяване на времето.

Ето тук софтуерът за отчитане на работното време за малки фирми е от голяма полза. С подходящия софтуер за отчитане на работното време собствениците на малки фирми лесно проследяват работното време на своите служители и разпределят ресурсите само с няколко кликвания.

Но кой софтуер за автоматично отчитане на работното време да изберете? Ето нашите 10 най-добри предложения, включително съвети и функции, които ще искате да има най-добрият софтуер за автоматично отчитане на работното време. Независимо дали имате нужда да отчитате работното време на служителите, да следите управлението на проекти, да отчитате разходите или да създавате персонализирани случаи на употреба, тези инструменти са най-добрите ви опции.

Какво трябва да търсите в безплатния софтуер за отчитане на работното време за малки предприятия?

Когато започнете да търсите най-добрия софтуер за отчитане на работното време за вашия малък бизнес, най-добрият софтуер за отчитане на работното време за малки предприятия трябва да отговаря адекватно на следните въпроси:

Колко лесен за използване е софтуерът за отчитане на работното време? Най-добрият софтуер за отчитане на работното време за вашия малък бизнес трябва да бъде интуитивен за тези, които управляват отчитането на работното време, както и за заинтересованите страни, които анализират данните по време на одити за отчитане на работното време.

Софтуерът за отчитане на работното време разполага ли с инструментите за отчитане на работното време, от които се нуждаете за работното време на вашия малък бизнес? Обмислете функциите, от които ще се нуждаете, като отчитане на работното време по проект, служител или задача. Може да се наложи да използвате софтуер за отчитане на работното време, който предлага мобилни приложения за въвеждане на работното време на различни мобилни устройства.

Интегрира ли се с другите ви инструменти? Може дори да се наложи да го интегрирате с софтуер за изчисляване на заплати, инструменти за фактуриране на клиенти, Google Calendar и инструменти Може дори да се наложи да го интегрирате с софтуер за изчисляване на заплати, инструменти за фактуриране на клиенти, Google Calendar и инструменти за управление на задачи . Освен това обмислете дали може да ви е необходимо неограничено проследяване на времето или достъп за неограничен брой потребители. Помислете за функциите, които искате, преди да започнете да търсите най-добрия софтуер за проследяване на времето.

Разширението ClickUp Chrome обединява пет от най-различаващите се функции за управление на проекти в едно невероятно приложение. Създавайте задачи, проследявайте времето, съхранявайте екранни снимки, добавяйте уебсайтове в отметки, запазвайте бележки и прикачайте имейли – всичко това от разширението ClickUp Chrome.

Какви отчети предлагат софтуерите за отчитане на работното време? Данните от приложенията за отчитане на работното време са чудесни, но са полезни само когато знаете какво ви казват. Правилни отчети, подробни доклади и лесни шаблони за проекти за управление на времето и задачите могат да ви помогнат да извлечете максимума от решенията за отчитане на работното време, без да увеличавате времето, прекарано в интерпретиране на резултатите.

Има ли достатъчно поддръжка за софтуера за отчитане на работното време, както за безплатния план, така и за платените планове? Вашият софтуер за отчитане на работното време трябва да е интуитивен, но това не означава, че няма да имате въпроси. Потърсете софтуер за отчитане на работното време за малки предприятия с подробна документация и много опции за поддръжка на клиенти, за да постигнете най-точно отчитане на работното време.

Колко ще струва софтуерът за отчитане на работното време? Някои софтуери за отчитане на работното време се продават срещу еднократна такса, докато други се заплащат месечно. Уверете се, че знаете колко ще платите за целия срок на използване на софтуера за отчитане на работното време, за да сте сигурни, че получавате Някои софтуери за отчитане на работното време се продават срещу еднократна такса, докато други се заплащат месечно. Уверете се, че знаете колко ще платите за целия срок на използване на софтуера за отчитане на работното време, за да сте сигурни, че получавате най-добрата стойност за бюджета на проекта си

10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време за малки фирми

Искате да управлявате вътрешните си ресурси по-ефективно и да максимизирате начина, по който служителите на почасова работа прекарват времето си? Ето нашите предложения за 10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време за малки предприятия през 2024 г., които оптимизират производителността на служителите чрез по-добро отчитане на работното им време.

Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно с функцията за отчитане на работното време в ClickUp.

Софтуерът за производителност „всичко в едно“ на ClickUp предлага мощна функция за управление на проекти и отчитане на времето. Можете да отчитате времето си от всяко устройство, а платформата дори предлага удобен плъгин за потребителите на Chrome. Потребителите могат да добавят бележки към отчитането на времето си, да разпределят фактурируемото време или да добавят етикети, за да проследяват продължителността на даден проект.

Шаблонът за управление на времето на ClickUp ви позволява да оптимизирате графиците и да максимизирате деня на вашия екип чрез по-интуитивно проследяване на времето.

Потребителите ще харесат колко лесни за използване са инструментите за отчитане на работното време. Собствениците на малки предприятия ще харесат надеждните опции за отчитане и изгледа на натоварването, който им дава обща представа за разпределението на вътрешните ресурси през седмицата. Включените шаблони за работни листове улесняват започването на работа с платформата.

Ако искате лесен за използване, гъвкав софтуер за отчитане на работното време за малки фирми, който се интегрира с останалата част от вашата технологична инфраструктура, това е точно за вас.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте времето от всяко устройство, включително мобилни телефони и таблети, чрез полезна мобилна апликация.

Използвайте изгледа „Работна натовареност“, за да видите капацитета на екипа на седмична или месечна база.

Етикетирайте, сортирайте и добавяйте бележки към времевите записи с само няколко кликвания в инструмента за отчитане на работното време.

Използвайте отличните опции за отчитане, за да получите представа за това как служителите прекарват времето си и как да го оптимизирате в бъдеще.

Открийте опции за автоматизиран работен процес, като например възможността за автоматично проследяване на фактурираните часове.

Ограничения на ClickUp

Не всички изгледи са достъпни на мобилни устройства, но предстои да бъдат добавени още ?

Сложността на един пълен инструмент за продуктивност може да се окаже трудна за усвояване за тези, които искат прост инструмент за отчитане на работното време.

Ценови планове на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. DeskTime

Чрез DeskTime

DeskTime е софтуер за отчитане на работното време, който се фокусира върху производителността. Освен отчитането на работното време, софтуерът проследява напредъка в работата чрез уебсайтове и заглавия на документи. Тези данни ви информират върху какво работи екипът ви и кога, така че да можете да следите напредъка на всяка задача.

Той разполага и с отлични функции за управление на проекти, които ви дават обща представа за случващото се, което улеснява разпределянето на фактурираните часове и контрола на разходите.

За малките предприятия, които се борят с производителността, това може да бъде чудесно решение за софтуер за отчитане на работното време, което да помогне на вашия екип да започне да работи на пълни обороти.

Най-добрите функции на DeskTime

Създайте автоматични напомняния за почивки и планирайте лично време, за да избегнете преумората на членовете на екипа.

Лесно се информирайте за дейностите на дистанционните и хибридните работници.

Проследявайте времето заедно с доказателствата за работа, за да знаете върху какво работи всеки и какъв напредък постига.

Ограничения на DeskTime

Въпреки че има отлични опции за отчитане, някои от персонализираните отчети и диаграми могат да бъдат малко объркващи.

Ценови планове на DeskTime

Безплатен план: Достъпен за един потребител

Pro: 7 $/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Enterprise: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за DeskTime

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

3. TrackingTime

Чрез TrackingTime

Ако искате да елиминирате документите за отчитане на времето, разгледайте TrackingTime. Този гъвкав софтуер за отчитане на времето е идеален за малки фирми с прост потребителски интерфейс. Платформата ви позволява да отчитате времето за екип, независимо от графика, местоположението или стила на работа. Можете също да отчитате присъствието и лесно да създавате отчети за времето , които да споделяте с клиентите.

Този софтуер за отчитане на работното време е отличен за автоматизиране на ръчното отчитане на работното време, включително проследяване на проблеми, свързани с несъответствия, и качване на данни на други платформи. Можете да генерирате отчети (или дори да създавате персонализирани отчети), да управлявате работното време и да бъдете в крак с управлението на задачите.

Най-добрите функции на TrackingTime

Проследявайте времето от дома, проследявайте времето, прекарано на терен, или проследявайте времето в офиса с гъвкавото мобилно приложение за проследяване на времето.

Лесно създавайте повтарящи се събития за проследяване на времето, за да елиминирате повтарящото се въвеждане на данни в работните процеси по управление на проекти.

Бързо генерирайте точни отчети за времето, като синхронизирате с други мобилни приложения във вашия технологичен пакет, за да знаете колко часа работи всеки служител.

Получете информация за производителността на екипа си и разберете по-добре как да разпределяте вътрешните ресурси.

Ограничения на TrackingTime

Десктоп приложението може да бъде неудобно, ако трябва да следите времето по няколко проекта за проследяване на разходите по няколко сметка за фактуриране.

Някои потребители смятат, че интегрирането на данни за отчитане на работното време с други мобилни приложения е трудно.

Ценови планове на TrackingTime

Безплатен план: Достъпен за до трима потребители

Pro: 5 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 10 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за TrackingTime

G2: 4. 4/5 (75+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (35+ отзива)

4. RescueTime

Чрез RescueTime

RescueTime е чудесен софтуер за отчитане на работното време на служителите, който може да помогне на собствениците на малки фирми да създадат отчетност, независимо къде прекарват времето си служителите.

RescueTime използва ежедневно обучение, за да помогне на членовете на екипа да се концентрират върху задачите си и да разработват здравословни професионални цели. Асистентът за наблюдение на производителността на служителите се намира в лентата с задачи на вашия Mac или PC. Асистентът определя цел за фокусиране и ви предупреждава, когато е време да се фокусирате отново, или ви похвалява, когато сте постигнали целта за производителност.

Така че, вместо просто да следи времето, той също така следи и концентрацията. Помага да се блокират разсейващите фактори и поддържа екипите фокусирани върху задачите за по-добро управление на проектите.

Най-добрите функции на RescueTime

Синхронизира се с графика ви, за да определи точно колко време можете да отделите за работа всеки ден.

Предоставя обобщения в края на деня за натовареността на членовете и собствениците на фирми, за да улесни одитирането на отчитането на работното време.

Отива отвъд основната функция за отчитане на работното време, като предлага сесии за фокусиране, за да блокира разсейващите фактори и да даде на членовете на екипа време да се потопят в задачите си.

Ограничения на RescueTime

Трудно е да контролирате разсейващите фактори, като социалните медии, тъй като те могат да бъдат необходими за някои проекти във вашия малък бизнес.

Може да се наложи да отделите време за категоризиране на разсейващите фактори, за да оптимизирате отчитането.

Няма безплатен план.

Ценови планове на RescueTime

Класическа версия: 12 $/месец или 78 $/година

Актуализирана версия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за RescueTime

G2: 4. 1/5 (85+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

5. Time Doctor

Чрез Time Doctor

Time Doctor предлага автоматични приложения за отчитане на работното време, които работят във фонов режим на системата на вашия екип. Можете да следите производителността на служителите чрез екранни снимки на работния плот. Всяка периодична екранна снимка следи отблизо загубата на време и разсейването, така че можете да се справите с всички проблеми и да повишите производителността.

Софтуерът за отчитане на работното време предлага мощни функции за отчитане, включително отчитане на времето по проекти, клиенти и задачи. Той също така предоставя опции за отчитане на работното време на дистанционни, хибридни и офшорни работници, така че отчитането на работното време работи за вас, независимо къде се намира вашият екип.

Най-добрите функции на Time Doctor

Програми за отчитане на работното време, които идентифицират най-добре представящите се членове на екипа, като елиминират отнемащите време разсейващи фактори по време на работното време.

Позволява на вашия екип да работи отвсякъде благодарение на мобилното приложение, като същевременно поддържа прозрачност относно тяхната производителност и отчетените часове.

Включва над 60 интеграции, които свързват приложенията за отчитане на работното време с ежедневните мобилни приложения за по-лесно отчитане на работното време и изготвяне на отчети.

Изпраща известия до всеки член на екипа, който не работи, за да го върне в правия път.

Ограничения на Time Doctor

Интерфейсът на екранното приложение за отчитане на работното време може да разсейва потребителите от екипа.

Мониторингът на почивките може да не предоставя точна информация за това как служителите, които не работят на почасова база, и тези, които работят на почасова база, прекарват времето си.

Няма безплатен план.

Платени планове на Time Doctor

Базов: 5,90 $/месец на потребител

Стандартен: 8,40 $/месец на потребител

Премиум: 16,70 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

6. Timesheets.com

Timesheets.com е софтуер за отчитане на работното време с богат набор от функции за малки предприятия. Той предлага лесна интеграция с популярни софтуери за изчисляване на заплати и счетоводство и ви позволява да създавате персонализирани работни календари, за да поддържате екипите си в правилната посока.

Приложението за отчитане на работното време е всеобхватно решение за отчитане на работното време на проекти и служители, фактуриране и отчитане на заплатите, с отлични опции за обслужване на клиенти. То предлага надеждни безплатни и платени планове.

Timesheets.com – най-добрите функции

Лесни за проследяване данни, което улеснява прегледа на фактурираните часове и времето, прекарано по проекти.

Отлични вградени функции за сигурност, като блокиране на интернет протоколи

Интеграция на заплатите със софтуер за изчисляване на заплати, за да автоматизирате повечето свързани работни процеси и отчитане на работното време.

Ограничения на Timesheets.com

Интерфейсът на приложението за отчитане на работното време е функционален, но изглежда остарял.

Настройването на приложенията за отчитане на работното време в началото може да бъде малко досадно.

Ценови планове на Timesheets.com

Безплатен план: Достъпен за индивидуални фрийлансъри

Стандартен: 5,50 $ на потребител

Нестопански организации: 4,40 долара на потребител

Опциите за плащане включват месечно или годишно фактуриране.

Оценки и рецензии на Timesheets.com

G2: 4. 2/5 (460+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (785+ отзива)

7. QuickBooks Time

Чрез QuickBooks Time

Преди известен като TSheets, това е софтуерът за отчитане на работното време, подходящ за малки предприятия, които вече използват QuickBooks за своето счетоводство. QuickBooks Time ви позволява да отчитате работното време и да използвате инструменти за мониторинг на производителността бързо с техните платени планове.

Той може дори да ви помогне да спестите пари от заплатите или при фактурирането на клиенти.

Най-добрите функции на QuickBooks Time

Функциите за наблюдение на служителите ви позволяват да проверявате платения отпуск (PTO), отчетените часове и проследяването на проектите.

Персонализираните отчети ви позволяват да получите необходимите данни и да премахнете излишната информация за по-добри визуални отчети.

Безпроблемна интеграция с други приложения на QuickBooks за по-добро управление на отчитането на работното време.

Ограничения на QuickBooks Time

Някои потребители са срещнали грешки при опита си да интегрират софтуера за отчитане на работното време за малки предприятия със софтуера си за заплати и счетоводство.

Няма безплатен план.

Ценови планове на QuickBooks Time

Time Premium: 10 $/месец

Time Elite: 20 $/месец

Payroll Premium: 37,50 $/месец

Payroll Premium и Simple Start: 52,50 $/месец

Quickbooks Time – оценки и отзиви

G2: 4. 4/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6400 отзива)

8. Buddy Punch

Чрез Buddy Punch

Buddy Punch елиминира хаоса, като използва онлайн приложение за отчитане на работното време чрез платени планове. Интерфейсът за отчитане на работното време с функция „плъзгане и пускане” е лесен за използване и можете да се възползвате от инструмента за отчитане на работното време на приложението, за да създавате бързи и подробни отчети за присъствие, отпуски и извънреден труд.

Приложението за отчитане на работното време дава на малките предприятия възможност да следят кога и къде работи всеки член на екипа, без да се налага да използват сложен софтуер.

Най-добрите функции на Buddy Punch

Автоматизира изчисляването на отпуските и извънредния труд

Персонализирайте отчетите за вашия малък бизнес, за да получите лесен за четене анализ на данните от времевите разписания.

Лесно наблюдавате дистанционните работници, за да управлявате проблемите с производителността и да оптимизирате работния им процес.

Ограничения на Buddy Punch

Някои потребители изпитват забавяне, когато се опитват да излязат от инструмента за отчитане на работното време. Други съобщават за грешки, когато Buddy Punch се опитва да направи екранна снимка.

Ценови планове на Buddy Punch

Стандартен: 2,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Pro: 3,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за оферта

Оценки и рецензии за Buddy Punch

G2: 4,8/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,8/5 (845+ отзива)

9. Timely

Чрез Timely

Timely работи усилено, за да улесни проследяването на времето, защото е прост инструмент за проследяване на времето. Технологията за автоматично планиране създава задачи без ръчно въвеждане от страна на потребителя. Аналитиката за проследяване на времето работи зад кулисите, за да определи кои задачи отнемат най-много време и кои ресурси са налични. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” улеснява малките предприятия да актуализират информацията и да поддържат организация.

Това е отличен софтуер за отчитане на работното време, който ще ви помогне да поддържате гладкото функциониране на вашия бизнес. Това е лесен за използване софтуер за отчитане на работното време, който ви предоставя всички необходими функции за отчитане на работното време.

Най-добрите функции на Timely

Лесно се интегрира с всички други инструменти за управление на проекти , за по-добро управление на проектите и заплатите.

Създава графици и табели за отчитане на работното време автоматично

Позволява на клиентите да си запазват срещи с вас в удобно за тях време.

Ограничения във времето

Поддръжката на клиенти е ограничена предимно до имейл.

Няма безплатен план.

Ценови планове на Timely

Build: Започва от 20 $/месец

Elevate: Започва от 30 $/месец

Innovate: Започва от 35 $/месец

Актуални оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 650 отзива)

10. Toggl Track

Чрез Toggl Track

Можете лесно да персонализирате Toggl Track за вашия екип, за да проследявате времето в рамките на конкретен работен процес и да видите кои задачи генерират най-големи приходи за малките предприятия. Той се интегрира с популярни платформи, като GitLab и Evernote, и предоставя подробен анализ на данните за времето в лесни за четене отчети.

Това е чудесно приложение за отчитане на работното време, което помага на вашия екип да идентифицира областите, в които се развива успешно, и тези, в които производителността му може да бъде подобрена.

Най-добрите функции на Toggl Track

Автоматично попълва регистрираното време чрез интеграция с Google Calendar

Ръчно проследява времето, за да улесни малките предприятия да актуализират времето си отвсякъде.

Лесно експортира данни за отчитане на работното време към софтуер за изчисляване на заплати и счетоводство и автоматизира процеса на изчисляване на заплатите в малките предприятия.

Ограничения на Toggl Track

Може да бъде предизвикателно да редактирате грешки в отчитането на времето и статуса на проекта, след като сте въвели данните.

Ценови планове на Toggl Track

Безплатен план: Достъпен за до пет потребители

Стартово ниво: 9 $/месец на потребител

Премиум: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Възможни са персонализирани цени

Toggl Track оценки и отзиви

G2: 4,6/5 (над 1530 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2180 отзива)

Останете на правилния път

Подходящият софтуер и приложения за отчитане на работното време могат да превърнат вашия екип в добре смазана машина за управление на проекти. Независимо дали работите с голям брой подизпълнители и неограничен брой потребители, които получават заплащане на базата на отчетеното работно време, или с малък вътрешен екип, отчитането на работното време не трябва да отнема цялото ви време.

