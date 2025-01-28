10-те най-добри софтуера за наблюдение на служители за Mac през 2025 г.

Управлението на работното място се състои в управлението на най-ценните ресурси на компанията – служителите. Но с отдалечените и хибридни екипи, които се превръщат в новото нормално, вече не можете да разчитате на ръчно изготвени циркулярни писма и безкрайни табели за отчитане на работното време, за да поддържате ангажираността и продуктивността на персонала си. ⌛

Софтуерът за наблюдение на служителите от най-висок клас ви помага да преодолеете трудностите при управлението на екипа и да създадете мотивирана работна сила без много усилия. Добрата новина е, че тези решения са достъпни на различни платформи.

Дори като потребител на Mac, ще откриете няколко качествени инструмента, с които да получите информация за дейността на екипа си, индивидуалната производителност, очакваните срокове за завършване и всичко останало. ?‍?

В тази статия ще разгледаме 10 софтуера за наблюдение на служители за Mac устройства, които ви помагат да извлечете най-доброто от вашите служители и да подобрите организационната ефективност.

Какво трябва да търсите в софтуера за наблюдение на служителите за Mac?

Имайте предвид следните качества, когато избирате надеждна платформа за инструменти за наблюдение на служителите:

Възможности за наблюдение: Софтуерът за наблюдение на служителите трябва да позволява проследяване на дейности, регистриране на работното време, посетени уебсайтове и приложения, както и използване на мишката и клавиатурата. Процесът на наблюдение трябва да бъде лесен за екипите, работещи на място, дистанционно и в контакт с клиенти. Поверителност и сигурност: Според : Според доклад на TheOneSpy , 49% от бившите служители стават нелоялни и използват своите Windows и Mac фирмени акаунти, за да продават вътрешна информация на конкуренти. Идеалният софтуер трябва да предоставя функции като контрол на достъпа на потребителите и криптиране на данните, за да предотврати нарушения. Персонализиране: Софтуерът за наблюдение трябва да ви позволява да адаптирате параметрите за наблюдение в зависимост от вашата работна култура, конкретен отдел или дори отдалечени служители. Интеграции: Добрият инструмент за наблюдение на служителите се интегрира с други инструменти в HR екосистемата, като оптимизира комуникацията, сътрудничеството и : Добрият инструмент за наблюдение на служителите се интегрира с други инструменти в HR екосистемата, като оптимизира комуникацията, сътрудничеството и управлението на екипа Съответствие: Ще бъде от голяма полза за вашия правен екип, ако софтуерът за наблюдение на служителите може да проследява и съответствието на вашата компания с приложимите трудови закони. Опции за анализи: Софтуерът за наблюдение трябва да разполага с функции за отчитане, за да анализира фактори като ангажираност на служителите, надеждност и модели на производителност ?‍?‍?

10-те най-добри софтуера за наблюдение на служители за Mac, които да използвате

Въз основа на горните критерии сме съставили списък с водещите софтуери за наблюдение на служители за Mac. Прочетете, за да откриете многофункционални продукти на пазара, подходящи за всеки екип. ?

Разберете с един поглед кой от екипа ви е претоварен или недооценен, за да можете лесно да преразпределите ресурсите си.

ClickUp е универсална платформа за управление на персонала и проекти, идеална за екипи от всякакъв размер. Интуитивните решения за поддръжка на човешките ресурси ви помагат да наблюдавате служителите на всички етапи в мултифункционалните екипи.

Платформата е централен хъб за информация за вашите служители и проекти – с над 15 изгледа, за да проследявате всичко. Например, използвайте Изглед на натоварването, за да преглеждате, разпределяте и коригирате натоварването на различните членове на екипа. Изберете Изглед на активността, ако искате да наблюдавате процесите и да ги филтрирате по служител, екип, отдел или тип. ?

С ClickUp получавате изключителни функции за проследяване на времето, работни графици и отчети, за да получите информация за напредъка на екипа си, да определите прогнози за завършване и да идентифицирате пречките за продуктивността.

Лесно преглеждайте и проследявайте времето, необходимо за задачите в ClickUp, за по-добро управление на ресурсите.

Притеснявате се, че производителността на колега от екипа ви спада? ClickUp ви помага да се справите с проблемите с производителността, без да навредите на морала на персонала. Използвайте инструментите за проследяване на производителността и управление на графика на платформата, за да насочвате служителите си в трудни моменти.

Можете също да експериментирате с над 100 усъвършенствани опции за автоматизация на работния процес , за да елиминирате повтарящите се задачи и да намалите риска от преумора. ?

Използвайте шаблоните на ClickUp, подходящи за HR, за да улесните процеса на картографиране , особено при назначаването на нови служители. Опции като шаблони за наръчник за служители, планиране на капацитета и диаграми могат да преодолеят комуникационните пропуски между екипите за планиране и оперативните екипи по всяко време!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Разглеждане на всички функции за максимална функционалност отнема време

Случайни грешки при управлението на няколко проекта в едно работно пространство

2. Hubstaff

Искате да управлявате от А до Я работното време на екипа си? Hubstaff може да бъде вашето решение за наблюдение на служителите! ⏲️

В основата си Hubstaff е инструмент за отчитане на работното време, предназначен за наблюдение на производителността на отдалечени и разпръснати екипи. Задайте часове и ограничения за работа и проследявайте напредъка на вашите проекти в различни часови зони. Преглеждайте генерираните времеви разписания, добавяйте контекст към отчетите и модифицирайте процесите си за по-добра производителност, рентабилност или удовлетворение от работата – всичко това е на ваше разположение! ☝️

Приложението за Mac на Hubstaff включва пълноценен инструмент за проследяване на производителността, който използва натисканията на клавишите и действията на мишката на служителите, за да следи напредъка им. Получавайте доказателства за свършената работа с помощта на персонализирани екранни снимки, следете използването на социалните медии и създавайте значки за постижения, за да мотивирате членовете на екипа си да работят без отклонения през целия ден. ?️

Hubstaff обаче е нещо повече от просто проследяване на времето и присъствието. Функциите му заавтоматизирано изчисляване на заплатите, онлайн фактуриране и управление на бюджета го правят всестранен инструмент за оптимизиране на рутинните операции. Вашите служители могат да публикуват ежедневни актуализации на статуса си, което може да бъде изключително полезно за асинхронни Scrum екипи.

Най-добрите функции на Hubstaff

Висококачествени функции за проследяване на времето и производителността

Приоритет на сигурността и поверителността на клиентите

Значки за активност за ефективност

Автоматизирани инструменти за отчитане и управление на разходите

Производителност на служителите и актуализации на статуса

Ограничения на Hubstaff

Инструментите за наблюдение за Mac понякога могат да се сриват.

Някои потребители съобщиха, че времевите разписания са податливи на грешки.

3. Clockify

Clockify е едно от най-достъпните решения за отчитане на работното време в нашия списък , ако искате да управлявате голям екип при ограничен бюджет. Инструментите за мониторинг позволяват на платените потребители да добавят неограничен брой членове, което го прави отличен избор за растящи стартиращи компании. ?

Clockify предлага таблици за сортиране и управление на седмичната натовареност на екипа, но данните, по-стари от седем дни, се изтриват автоматично. Използвайте хронометър, проследявайте времето, въвеждайте и редактирайте часовете и маркирайте фактурираните часове, за да улесните управлението на заплатите.

Софтуерът за мониторинг разполага с функция Календар , която ви помага да организирате ежедневните си задължения и визуално да блокирате определени времеви интервали. Опцията Киоск гарантира, че вашите служители не могат да се регистрират един за друг благодарение на личните PIN кодове за вход.

Що се отнася до отчетността, Clockify ви позволява да сортирате отследеното време по проект, статус на фактуриране, екип или дата, да създавате диаграми, да проверявате разликата между очакваното и отследеното време за даден проект и да виждате колко приходи е генерирал проектът.

Най-добрите функции на Clockify

Изчерпателен контролен панел

Неограничен брой потребители на платени нива

Персонализирани инструменти за отчитане на работното време

Интуитивни функции за отчитане

Интегрира се с над 80 уеб приложения

Ограничения на Clockify

Ограничени функционалности за управление на проекти

Потребителите на Mac все още не разполагат с функциите за откриване на бездействие и автоматично проследяване.

4. Toggl Track

Проследяване на времето в Toggl

Вашият екип проявява ли небрежност или се бори да се справи с натоварването? Toggl Track ви помага да разберете причините за всеки проблем, свързан с производителността и ефективността на служителите, за нула време. ?

Като един от най-добрите софтуери за наблюдение на служителите, Toggl Track има интуитивен, лесен за използване интерфейс и прост процес на първоначална настройка. Забравете досадната задача да попълвате ръчно табелите за отчитане на работното време – с няколко кликвания ще можете да проследявате работния процес на екипа си като професионалист. ?

Благодарение на високата си степен на персонализация, Toggl Track може да ви помогне да управлявате големи екипи, проекти с участието на няколко отдела и дори свободни професионалисти! Той разполага с отлични опции за филтриране и сортиране, които ви предоставят желаната информация за миг.

Струва си да се спомене, че платформата има принципи за проследяване на времето без наблюдение, така че никога не нарушава основните права на служителите на личен живот.

Toggl Track може да бъде и ценен помощник при изчисляване на заплатите. Той проследява фактурираните и нефактурираните часове за всеки проект, задача и клиент – фактурирайте точно с няколко кликвания, без да се налага да ползвате сложни таблици! ?

Най-добрите функции на Toggl Track

Лесен за настройка софтуер за наблюдение и употреба

Първокласни опции за филтриране и експортиране

Надеждно обслужване на клиенти

Проследяване на платени и неплатени часове

Ограничения на Toggl Track

Случайни проблеми със синхронизацията в софтуера за наблюдение на служителите

Липсват функции за управление на проекти

5. ActivTrak

ActivTrak е платформа, базирана в облака, за проследяване на производителността и ангажираността на персонала, така че можете да я използвате на всяко Mac устройство.

Използвайте софтуера за наблюдение на служителите, за да оцените как вашите служители прекарват работното си време – разполагате с табла с показатели за производителност, инструменти за отчитане, информация за местоположението и други функции за наблюдение, за да откривате незаинтересованост и изчерпване достатъчно рано! ?

И не, тук не става въпрос за шпионаж. ?️

Като част от своята култура на зачитане на личния живот, ActivTrak не предоставя достъп до чувствителни области като натискания на клавиатурата, имейли или камери. Вместо това, той използва анализи на данни, за да събира измерими данни за следните аспекти:

Тенденции при изгарянето Пречки, свързани с хората, процесите и технологиите Разсейвания и прекъсвания Отговори на променени работни графици Въздействие на промените в стратегията върху производителността и ефективността Фактори, способстващи ангажираността

ActivTrak ви помага да персонализирате параметрите за съответствие въз основа на политиките на вашата компания. Неговите функции за безопасност включват известия за потенциални нарушения, като опити за достъп до блокирани уебсайтове, неразрешена USB активност или споделяне на файлове, както и изтриване на потребители.

Най-добрите функции на ActivTrak

Софтуер за наблюдение на служителите, който зачита правото на личен живот

Цялостни инструменти за отчитане

Автоматизирано проследяване на времето

Настройки за съответствие, които могат да се персонализират

Уведомления за потенциални нарушения на съответствието

Ограничения на ActivTrak

Преглеждането на историята на дейностите на служителите може да бъде сложно

Ограничени възможности за персонализиране на отчитането на времето в софтуера за наблюдение

6. Teramind

Макар че отдалечените екипи ви помагат да спестите от офис консумативи и разходи за недвижими имоти, те създават доста скъпа заплаха – вътрешни заплахи. За щастие, инструменти като Teramind ви помагат да откривате подозрителни дейности на служителите като опитен следовател. ?

Тази стабилна платформа предлага гъвкави решения за киберсигурност и мониторинг на служителите с помощта на анализ на поведенчески данни. Идентифицирайте пречките в работния процес, анализирайте навиците на служителите, откривайте симптоми на вътрешни заплахи и управлявайте спазването на нормативните изисквания – всичко това от една единствена платформа.

Teramind предлага екранни снимки на действията на служителите на живо или след като са се случили, така че можете да потърсите отговорност от правилния човек без никакво съмнение.

Друга ценна функция са интелигентните правила и предупреждения, които ви позволяват да персонализирате фирмените политики и да бъдете уведомявани за потенциални нарушения. Въз основа на събраните данни платформата може да ви помогне да предвидите бъдещи заплахи и да предотвратите изтичане на вътрешна информация.

Като софтуер за производителност, Teramind няма да ви разочарова. Използвайте интуитивния му табло, за да прегледате работните модели, натоварването, активността и наличността на служителите.

Най-добрите функции на Teramind

Намален риск от вътрешни заплахи

Заснемане на екрана в реално време и предварително записани екранни снимки

Интелигентни правила и предупреждения

Прогнозни отчети

Функции за повишаване на производителността

Ограничения на Teramind

Настройването на тригери за продуктивност може да бъде объркващо

Някои потребители смятат, че софтуерът е твърде скъп.

7. DeskTime

Имате нужда от всевиждащо око, което знае кой какво прави и кога? ?

С DeskTime можете да видите кои приложения, уебсайтове и програми използват вашите служители по време на работа и колко време прекарват в тях. Процесът е автоматизиран – платформата регистрира кога служителите започват и спират работа. Информацията се използва за изчисляване на средните нива на производителност, което ви помага да определите фактурираните часове и офертите за възложената работа.

Това решение за наблюдение на служителите може дори да проследява заглавията на документите и файловете, върху които работят вашите служители. Настройте автоматични екранни снимки на определени интервали, за да получавате актуална информация за състоянието на текущите проекти.

DeskTime предлага доста детайлни опции за поверителност на служителите. Когато работят по нещо извън работата си по време на работното време, потребителите могат да активират опцията за лично време, за да избегнат временно проследяване.

Най-добрите функции на DeskTime

Сложни инструменти за наблюдение и отчитане

Автоматизирано проследяване на времето

Опция за лично време за служителите

Проследяване на документи с персонализирани екранни снимки

Jira Осем налични интеграции, включително Trello

Ограничения на DeskTime

Откриването на празен ход не винаги е точно

Няма функции за възлагане на задачи в софтуера за наблюдение на служителите.

8. WorkScape

Независимо дали става дума за отдалечен или офисен екип, няма как да избягате от работата, когато WorkScape е на пост. ?

Решението за наблюдение на служителите не се страхува да изложи на показ проблемите, свързани с производителността. От проследяване на най-активните и най-малко активните работници до преглед на времето, което вашите служители използват за почивка, WorkScape съхранява всички данни с голяма старателност. ?

Конфигурирайте уебсайтове и приложения, свързани и несвързани с работата, и платформата ще ви даде ясен преглед на това, с какво се занимава всеки служител онлайн.

Платформата ви позволява също да правите екранни снимки от мониторите на служителите. Изображенията ще имат замъглени части, за да се защити личната информация на потребителя. WorkScape предлага също мониторинг на клавишите, но тази опция не е достъпна на Mac устройства.

Отличителна черта на платформата е опцията за тиха инсталация на офис устройства – вашите служители няма да знаят, че са наблюдавани. Звучи подло, но ако вашите служители са чувствителни, тази функция е спасителна. ?

Най-добрите функции на WorkScape

Подробни настройки за мониторинг

Софтуерът за наблюдение на служителите сортира работниците по производителност

Поддържа наблюдение на екранни снимки

Наблюдава активното време и активността на потребителите

Възможни са безшумни инсталации

Ограничения на WorkScape

Софтуер за наблюдение на клавишите на компютъра, недостъпен за Mac

Някои потребители изпитват забавяне в производителността

9. StaffCop

Включете StaffCop и се уверете, че вашите служители винаги дават най-доброто от себе си! ?

Тази стабилна платформа разделя функциите си за наблюдение на служителите в шест категории:

Мониторинг на активността на потребителите Анализ на поведението на потребителите Мониторинг на служителите Предотвратяване на загуба на данни Съответствие и одит Предотвратяване на вътрешни заплахи

Тези функции работят заедно, за да ви дадат максимален контрол над производителността и сигурността на работното място. Проследявайте дейностите, идентифицирайте нормалното поведение и откривайте аномалии, записвайте видео записи и разкривайте потенциални вътрешни заплахи, като същевременно гарантирате спазването на най-новите стандарти за съответствие и одит.

StaffCop ви позволява да наблюдавате дейностите на настолните компютри, включително използването на интернет, изпратените имейли, отпечатаните документи, натисканията на клавиши, използването на приложения и др. Все пак платформата спазва основните правила за поверителност, като не позволява на шефовете да шпионират служителите в почивните дни.

Най-добрите функции на StaffCop

Мониторинг на активността и оптимизиране на производителността

Откриване на вътрешни заплахи

Изключителен анализ на поведението на потребителите

Пряко предаване на потребителската активност

Ограничения на StaffCop

Липсва облачен интерфейс за администраторите

Няма изброени интеграции

10. RescueTime

RescueTime прави точно това, което подсказва името му – спестява ви време, като не оставя място за мързел или загуба на ресурси за несъществени задачи.

Инструментът има за цел да създаде положителна работна култура. Освен че предлага функции за проследяване на времето, той служи и като мотиватор.

Да! RescueTime внимателно анализира графиците и дейностите на служителите и използва данните, за да насочи екипа ви в правилната посока, дори да ги мотивира да продължат напред. ?

RescueTime проучва по-задълбочено основната причина за ниската продуктивност, като ви помага да елиминирате дейностите, които отнемат време. Функцията Focus Session блокира разсейващите уебсайтове, а когато приключите работа, получавате информация за общата си продуктивност с и без активирана функция. Разликата често е шокираща! ?

Най-добрите функции на RescueTime

Мотивационни инструменти за повишаване на производителността

Напомняния

Блокира разсейващите уебсайтове

Настройваемо задаване на цели

Прекалибрирайте фокуса на вашите служители

Ограничения на RescueTime

Някои потребители смятат, че интерфейсът е остарял.

Биха могли да се използват повече опции за оформление

Наблюдавайте, преглеждайте, преразглеждайте, повтаряйте

Мониторингът на служителите не означава да управлявате строго с камшик – това е непрекъснат процес на развитие на работното място. ⤴️

Независимо дали използвате Windows или Mac, бъдете готови да проявите търпение към екипа си, ако забележите неефективност в процесите и фактори, които понижават мотивацията.

Доверете се на нашите продукти, за да ви помогнат да идентифицирате пречките пред производителността и да създадете балансирана работна среда всеки ден! ?