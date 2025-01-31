10-те най-добри софтуерни инструмента за създаване на диаграми за Mac през 2025 г.

Диаграмата не е обикновена схема – тя е трик за по-лесно живеене. 💡

Независимо дали планирате бизнес процеси или се борите с пречки в продажбите, диаграмите ви помагат да визуализирате всички променливи и да спасите деня с логични решения. 🦸

Създаването на диаграми ръчно и от нулата може да бъде стресиращо, особено когато се занимавате с дълги и сложни работни процеси. За щастие, има много инструменти за диаграми, които могат да ви помогнат – дори и да сте потребител на Mac!

Отминаха дните, в които потребителите на Mac трябваше да преминават през много препятствия, за да намерят подходящи приложения за създаване на диаграми. Разгледайте нашата селекция от 10-те най-добри софтуера за създаване на диаграми за Mac и намерете идеалния си помощник за рисуване! 🖌️

Какво трябва да търсите в най-добрия софтуер за диаграми за Mac?

Най-добрият софтуер за създаване на диаграми за Mac трябва да притежава следните качества:

Леснота на употреба: Софтуерът за диаграми трябва да има интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, за да ви помогне да създавате професионални диаграми с минимални усилия и технически познания. Интеграции: Трябва да позволява важни интеграции на приложения, които ви помагат да включите диаграмите във вашите професионални дейности. Опции за сътрудничество: Инструментът трябва да поддържа сътрудничеството между екипите. Например, екипът по стратегия би искал да провежда мозъчна атака, използвайки диаграми в реално време. Вградени шаблони: Трябва да получите богати на функции и естетически приятни шаблони за създаване на диаграми за различни индустрии и роли. Потърсете софтуер за създаване на диаграми с вградени Трябва да получите богати на функции и естетически приятни шаблони за създаване на диаграми за различни индустрии и роли. Потърсете софтуер за създаване на диаграми с вградени шаблони за диаграми/флоучарти , за да не се налага да ги създавате от нулата. Удобна лента с инструменти за редактиране: С добре проектирана лента с инструменти за редактиране и вградени библиотеки с изображения, фигури и символи, ще можете да записвате идеи и да създавате страхотни диаграми, без да се затруднявате. Мащабируемост: Софтуерът за диаграми трябва да поддържа големи обеми данни или сложни диаграми, в съответствие с растежа на вашата компания.

10-те най-добри софтуера за диаграми за Mac

Въз основа на горните критерии можете да намерите софтуер за създаване на диаграми за Mac, от основен до напреднал. Нашият списък включва 10-те най-надеждни продукта, които предлагат най-добрата стойност. 💝

ClickUp Whiteboards предлага всички творчески и сътруднически функции, от които се нуждаете, за да създадете диаграмите на вашите мечти.

ClickUp е безплатен софтуер за управление на проекти, който служи и като мощен инструмент за създаване на диаграми. Разчитайте на интуитивния интерфейс на платформата, за да създавате впечатляващи диаграми на работния процес от всякакъв тип и сложност. 😍

Започнете своето приключение с диаграмите с ClickUp Whiteboards. Независимо дали работите по проект самостоятелно или с екип, Whiteboards са вашите платна за събиране на информация в реално време, които ви помагат да съставите изчерпателна диаграма за всякакви цели.

ClickUp предлага още един фантастичен инструмент за диаграми, наречен Mind Maps, който е по-подходящ за сложни стратегически сценарии. Използвайте Mind Maps, за да структурирате мислите и идеите си или да улесните ползотворни сесии за мозъчна атака с екипа си! 🧑‍🤝‍🧑

Усъвършенстваната лента с инструменти на ClickUp превръща редактирането в детска игра. Добавяйте изображения, връзки, документи и видеоклипове, свързвайте обекти, за да създадете времева линия, рисувайте взаимоотношения, играйте с форми и символи и много други. Превърнете елемент от таблото си директно в задача и я изпълнете – как ви се струва това за продуктивността на екипа? 🔥

Ако започването от нулата ви плаши, готовите шаблони на ClickUp ще ви помогнат да създадете диаграма за нула време. Например, разгледайте шаблона Swimlane Flowchart на ClickUp за визуализиране на движещите се части на даден процес заедно с ключовите участници или отдели. Шаблонът ви помага да идентифицирате и разпределите ролите в екипа и улеснява решаването на проблеми със заинтересовани страни като клиенти и инвеститори.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за диаграми Swimlane Flowchart Template от ClickUp ви помага да визуализирате работните процеси и да идентифицирате ролите в проектите.

Някои други опции включват шаблони за диаграма на рибна кост, диаграма на силово поле и диаграма на родствени връзки на бяла дъска. 📈

Най-добрите функции на ClickUp

Растяща библиотека с персонализирани шаблони

Висококачествени бели дъски и мисловни карти с изключителни инструменти за редактиране

Интегрира се с над 1000 приложения и програми като Miro, Zapier и Google Drive.

Всички видове медии могат да бъдат добавени към диаграмите

Интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Наличен на всички устройства (освен на Mac, можете да използвате ClickUp на устройства с Linux, Windows, iOS и Android)

Ограничения на ClickUp

Изследването на всички функции за създаване на диаграми отнема време

Някои потребители считат, че навигацията в мобилното приложение ClickUp е трудна.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги : $0

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

2. EdrawMax

чрез EdrawMax

EdrawMax е софтуер за диаграми „всичко в едно“ за създаване на диаграми „рибена кост“, мисловни карти, графики и др. Той предлага различни дизайни, функции и инструменти за създаване на диаграми, инфографики, мрежови и индустриални диаграми.

Дизайнът с плъзгане и пускане е изключително лесен за усвояване и ви позволява да комбинирате различни елементи на диаграми с няколко кликвания. Лентата с инструменти е функционална и особено удобна за тези, които имат опит с графичен дизайн и приложения за десктоп публикуване.

С EdrawMax можете да започнете от нулата или да използвате един от многото шаблони на инструмента като основа. Приложението включва и стандартни за индустрията символи за създаване на професионално изглеждащи диаграми. Всичко е силно персонализирано, така че няма да имате проблеми с визуализирането на вашите планове, проекти и дизайни. 🎨

EdrawMax е отличен избор за опитни дизайнери, но начинаещите потребители може да сметнат интерфейса на платформата за малко сложен.

Най-добрите функции на EdrawMax

Към диаграмите могат да се добавят прикачени файлове.

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Стотици шаблони

Богата библиотека със символи

Ограничения на EdrawMax

Може да се възползва от повече интеграции

Някои потребители на Mac споменаха проблеми с чувствителността на мишката при използване на платформата.

Цени на EdrawMax (Team & Business)

Годишен план за екип : 505,75 долара (за пет потребители, фактурира се ежегодно)

Бизнес план: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за EdrawMax

G2 : 4. 3/5 (60+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 рецензии)

3. Miro

чрез Miro

Miro е едно от най-добрите инструменти за продуктивност, предлагащо множество опции за визуално сътрудничество. Една от основните му характеристики е първокласната Infinite Whiteboard с възможност за мащабиране, предназначена за създаване на диаграми. Можете да създадете диаграма за всякакви цели, независимо дали става дума за представяне на сложни работни процеси, разделяне на процесите на фази или картографиране на пътуванията на клиентите.

Miro позволява на потребителите да изберат предварително създаден шаблон, за да започнат. Има богата галерия от опции, които можете да разгледате, включително шаблон за диаграма, шаблон за диаграма Lotus и шаблон за диаграма на потока от данни.

Ако изберете платен план, можете да проектирате персонализирани диаграми от нулата и дори да ги споделяте с други потребители в галерията на общността Miroverse.

Що се отнася до интеграциите, Miro, подобно на основните си конкуренти, работи добре с популярни приложения за продуктивност и комуникация, като Zoom, Slack, Google Workspace и Atlassian.

Най-добрите функции на Miro

Разширени функции за визуално сътрудничество

Добри възможности за интеграция за създаване на диаграми

Общностна галерия с шаблони, създадени от потребители

Безкрайна бяла дъска за диаграми, мисловни карти и мозъчна атака

Персонализирани шаблони (за платени потребители)

Ограничения на Miro

Потребителите, които не разполагат със стилус, може да имат затруднения при използването на платформата.

Би било добре да има повече шаблони за различни случаи на употреба в софтуера за диаграми.

Цени на Miro

Безплатни : $0

Стартово ниво : 8 $/месец на член

Бизнес : 16 $/месец на член

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4. 8/5 (над 4500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

4. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart е софтуер за диаграми, който си заслужава да имате, ако искате да създавате професионално изглеждащи диаграми, макети, мисловни карти и диаграми на унифициран език за моделиране (UML).

Софтуерът за диаграми е изключително лесен за използване, дори и за начинаещи – само с няколко кликвания ще създавате диаграми на професионално ниво като истински професионалист! 🦾

Процесът на въвеждане в Lucidchart е доста подкрепящ. Платформата предлага персонализирани инструменти и шаблони въз основа на типа индустрия, който посочвате при регистрацията. Можете също да импортирате данни за вашите диаграми и да експериментирате с дизайна, формите, шрифтовете и цветовете, за да постигнете желаните резултати.

Разширеното сътрудничество в реално време е едно от най-силните предимства на Lucidchart – добавяйте коментари, споделяйте проекти с членовете на екипа, създавайте задачи и ги вграждайте в диаграмата!

Много потребители харесват функцията за автоматично подреждане на Lucidchart, която ви позволява да подредите новодобавен обект с ръба на друг обект – истинска радост за перфекционистите! 🤓

Макар Lucidchart да е предимно онлайн платформа, потребителите на Chrome могат да синхронизират някои документи за офлайн употреба.

Сравнете Lucidchart и Microsoft Visio!

Най-добрите функции на Lucidchart

Поддържа импортиране и експортиране на файлове (за програми като Microsoft Visio и OmniGraffle)

Отлично потребителско изживяване

Офлайн режим (ако използвате Chrome на вашия Mac)

Автоматично подреждане на обекти за създаване на UML диаграми и др.

Впечатляваща библиотека с шаблони

Ограничения на Lucidchart

Производителността може да се понижи при работа с големи и сложни диаграми.

Споделянето на един документ може да бъде объркващо в сравнение с други софтуери за диаграми за Mac потребители.

Цени на Lucidchart

Безплатни : $0

Индивидуален : Започва от 7,95 долара

Екип : Започва от 9 долара на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2 : 4. 6/5 (над 2500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1500 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Lucidchart!

5. MindManager

чрез MindManager

MindManager е програма за създаване на мисловни карти (естествено!) за създаване на визуални ресурси като концептуални карти, матрици и диаграми. Целта й е да централизира информацията и да превърне стратегическите идеи в проекти и практически планове, които се развиват заедно с вашия бизнес.

MindManager помага за създаването на диаграми за миг благодарение на богатите си функции, които включват:

Маркери за приоритет Плъзгане и пускане Вградени шаблони Филтри за диаграми

Сътрудничеството в MindManager е лесно с инструменти като текстови ускорители, които ви позволяват да добавяте споменавания (@име) или етикети (#ресурс), за да направите вашите диаграми лесни за разбиране от мултифункционални екипи.

Опцията за съвместно редактиране е още едно приятно допълнение – тя ви позволява да работите върху диаграми заедно с други хора и да виждате промените в реално време в сравнение с други софтуери за диаграми за Mac.

Струва си да се отбележи, че MindManager е създаден предимно за Windows. Въпреки че е достъпен за Mac, потребителското изживяване може да се различава поради ограничените функции и интеграции.

Най-добрите функции на MindManager

Опция за съвместно редактиране в софтуера за създаване на диаграми

Удобен интерфейс за диаграми на процесите

Добри възможности за интеграция, особено с приложенията на MS Office

Огромна колекция от шаблони за диаграми

Идеални за мозъчна атака и мисловни карти

Ограничения на MindManager

На някои потребители не им харесваха постоянните реклами, които се появяват на екрана им.

Потребителите на Mac имат по-малко функции и интеграции в сравнение с потребителите на Windows.

Не е добър вариант, ако търсите безплатен софтуер за диаграми

Цени на MindManager

Essential : 99 $/година

Професионална версия : 179 $/година

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MindManager

G2 : 4. 5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 50 рецензии)

6. Microsoft Visio

чрез Microsoft Visio

Представен през 1992 г., Microsoft Visio е един от най-старите инструменти за диаграми и векторна графика. През десетилетията към него са добавени няколко инструмента и шаблона, които ви помагат да създавате лесни за следване технически диаграми.

Независимо дали се нуждаете от организационна диаграма, мрежова диаграма за API и системни проекти или строителен план – Visio е този верен стар приятел, на когото можете да разчитате! 🗝️

Visio е подходящ за съвместна работа – можете да добавяте съавтори към вашите проекти, да виждате промените в реално време и да използвате коментари, за да обсъждате конфликти. Въпреки че е добре организиран, сесиите за съвместно създаване са податливи на забавяния или блокиране на софтуера за създаване на диаграми.

Като продукт на Microsoft, Visio се интегрира перфектно с приложения като Google Sheets, PowerPoint и Excel. Има ограничена съвместимост с софтуер, който не е на Microsoft, което може да бъде проблем за някои потребители.

За съжаление, Visio не предлага специално приложение за настолни компютри за Mac устройства. Все пак можете да използвате браузъра Safari или Chrome, за да получите достъп до уеб версията на платформата и да разглеждате, създавате и редактирате диаграми.

Най-добрите функции на Microsoft Visio

Уеб достъп за Mac потребители

Опции за съвместно създаване

Интегрира се добре с други приложения и програми на Microsoft

Софтуерът за създаване на диаграми е подходящ за технически диаграми, диаграми на потока на данни и дори организационни диаграми.

Ограничения на Microsoft Visio

Може да не са най-лесни за използване от начинаещи

Няколко потребители съобщиха за проблеми с форматирането и чести технически проблеми.

За софтуер за диаграми за Mac, този създател на диаграми може да не е вашият любим вариант.

Цени на Microsoft Visio

Visio Plan 1 : 5 $/месец на потребител

Visio Plan 2: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Visio

G2 : 4. 2/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

7. Mitra

чрез Mitra

Mitra е стартираща компания, базирана в Бразилия, която предлага самообслужване в областта на бизнес анализите и аналитиката. Тя е уникална в нашия списък, тъй като е по-скоро софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), отколкото инструмент само за диаграми.

Платформата помага за визуализиране на бизнес анализи, процеси, управление на производството и планиране на бюджета – една от нейните функции е използването на диаграми, за да се замести управлението на данни с електронни таблици. Получените диаграми предлагат ценна информация за начина, по който функционира дадена компания, като ви помагат да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

С Mitra вие всъщност използвате данни от електронни таблици, за да създавате диаграми. Можете да установите бизнес правила, използвайки формули, и да изградите визуални процеси, свързани с централна база данни. Настройте персонализирани диаграми за почти всяка критична бизнес дейност, като планиране, бюджетиране и управление на капацитета. 👷

Mitra е персонализируем и се интегрира с вашата текуща ERP програма или софтуер за данни.

Най-добрите функции на Mitra

Диаграми, ориентирани към процесите

Помага за визуализиране на електронни таблици

Платформа без код

Интегрира се с всеки софтуер за данни

Ограничения на Mitra

Може да не е наличен във всички страни

Това е сравнително нов стартъп с ограничен брой потребители.

Цени на Mitra

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Mitra

G2 : Няма отзиви

Capterra: Няма отзиви

8. OmniGraffle

чрез OmniGraffle

Търсите софтуер за създаване на диаграми, специално предназначен за Mac? Намерихте го! 💻

OmniGraffle е един от най-добрите софтуери за създаване на диаграми за Mac устройства. Създавайте диаграми, wireframes, табла и диаграми от нулата или използвайте стотици безплатни шаблони, за да започнете. Ако предпочитате шаблони, посетете Graffletopia, ресурсния център на платформата, за да разгледате над 10 000 файла с шаблони за вашите OmniGraffle документи.

Имате пълна свобода да персонализирате своите творения. Играйте с интерфейса за плъзгане и пускане и използвайте богатството от цветове, форми и шрифтове, за да се уверите, че вашата диаграма е приятна за окото. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

Това, което Microsoft Visio е за Windows, OmniGraffle е за Mac. Но за разлика от своя Microsoft аналог, който запазва техническите си характеристики, OmniGraffle навлиза в естетическата територия и предлага повече дизайнерски опции!

Ако преминавате от Windows към Mac като потребител на Visio, OmniGraffle ви позволява да импортирате съществуващите си файлове, но с ограничения. Необходим ви е Pro план, за да използвате тази опция, а програмата не може да експортира към по-нови формати на Visio.

Най-добрите функции на OmniGraffle

Софтуер за създаване на диаграми, предназначен за Mac устройства

Поддържа импортиране и експортиране на Visio

Огромен избор от шаблони и модели

Дизайн с плъзгане и пускане в инструмента за диаграми

Ограничения на OmniGraffle

Настройките за печат могат да бъдат подобрени

Някои потребители съобщиха за проблеми със запазването на файлове

Манипулирането на свързващите линии може да бъде трудно

Цени на OmniGraffle

Абонамент : 12,49 $/месец

Стандартна лицензия : 149,99 $ (еднократно плащане)

Професионална лицензия: 249,99 $ (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за OmniGraffle

G2 : 4. 1/5 (100+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

9. Creately

чрез Creately

Creately е платформа за управление на работата без кодиране, която се предлага с интелигентен визуален канвас. Проектирайте диаграми и схеми, за да илюстрирате различните етапи на даден процес, очертайте структури за управление на проекти, визуализирайте работни потоци или превърнете абстрактни бизнес идеи в реалност! 💸

Създаването на диаграми е удоволствие с интуитивния интерфейс на Creately. Инструментите ви се показват в горното меню и можете да работите с курсори в реално време, за да сътрудничите с екипа си, да проследявате промените и да преглеждате синхронизирани предварителни прегледи, за да сте сигурни, че сте в крак с най-новите промени.

Потребителите на Mac могат да експортират своите диаграми в различни формати като PNG и PDF или да използват добавки на Google или Microsoft, за да ги споделят.

По отношение на създателите на диаграми, Creately предлага безплатен план с ограничения – не можете да използвате всички функции и всичко, което създавате, се публикува, което не е подходящо за хора, работещи с чувствителна информация.

Най-добрите функции на Creately

Интелигентно визуално платно

Проследяване на курсора в реално време

Безплатни шаблони за създаване на диаграми на работния процес, организационни диаграми и форми за диаграми

Над 1000 фигури и свързващи елементи

Потребителите на Mac се наслаждават на интеграции с Github, Slack, Google Workspace и Confluence.

Ограничения на Creately

Навигирането в платното може да бъде предизвикателство, ако работите по сложен проект.

Вашите диаграми стават публични, ако използвате безплатната версия.

Цени на Creately

Безплатни : $0

Стартово ниво : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 89 $/месец (неограничен брой потребители)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Creately

G2 : 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 отзива)

10. Diagrams. net

Фантастичните, усъвършенствани функции и многофункционалността могат да бъдат привлекателни. Но понякога всичко, от което се нуждаете, е прост инструмент, който ви позволява да рисувате веднага – Diagrams.net (draw.io) премахва всички усложнения.

Забравете за влизането в профила, създаването на пароли и управлението на абонаменти. Просто отидете на уебсайта, натиснете Започнете сега и започнете да работите върху диаграмата си – толкова е лесно!

Наличните фигури се намират в лявата част на екрана, а опциите за персонализиране – в дясната. Когато приключите, изберете формат за експортиране и запазете диаграмата на място по ваш избор.

Потребителите на Mac могат дори да изтеглят приложението Diagrams, за да създават диаграми офлайн! Тази платформа има опростен интерфейс за създаване на диаграми, което означава, че не разполага с разширени инструменти за сътрудничество или документиране като ClickUp или Miro.

Diagrams. net най-добри характеристики

Минималистичен интерфейс, който използва прости обекти за диаграми

Няма изискване за регистрация или настройка

Солиден избор от форми

Възможност за импортиране на фигури

Лесно създаване на прости диаграми на процеси и организационни диаграми от нулата

Ограничения на Diagrams.net

Липсват разширени функции в сравнение с някои професионални приложения за диаграми и диаграми на потока на данни.

Ограничен брой фигури и символи

Diagrams. net цени

Безплатни

Diagrams. net оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

Все още не можете да изберете най-добрите програми за създаване на диаграми?

Изборът на най-добрия софтуер за диаграми за Mac е като покупката на лъскава нова кола – искате да имате тези функции, но също така имате предвид стила и естетиката. Много от изброените тук програми предлагат безплатна пробна версия или безплатна версия, така че ако все още се колебаете, опитайте ги! 🚗