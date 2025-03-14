10 безплатни шаблона за диаграми в Word, Excel и ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво прави един шаблон за диаграма добър?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Добрият шаблон за диаграма е лесен за персонализиране и изобразява сложни процеси по визуално интересен начин. " } } ] }

Когато става въпрос за управление на проекти, изпълнението на основните задачи в правилния ред е ключово за навременното завършване на проекта. А когато в процеса са включени няколко членове на екипа, нещата могат бързо да се усложнят.

Диаграмите опростяват сложните процеси и ги правят по-лесни за проследяване. Те могат да помогнат за идентифициране на пречки, оптимизиране на работните процеси и подобряване на цялостната ефективност, което ги прави ценен инструмент за решаване на проблеми и вземане на решения в различни индустрии.

С помощта на шаблон за диаграма можете да се уверите, че всичко се случва в правилния ред, и да получите по-добра представа за това как да приоритизирате задачите, като представите работния си процес в лесноразбираема диаграма или инфографика.

За да започнете с диаграмите, просто разгледайте нашия списък с 10 безплатни шаблона за диаграми!

Как шаблоните за диаграми могат да бъдат полезни за вашия работен процес

Диаграмата е визуално представяне на бизнес процес или структура, което използва елементи като квадрати и стрелки, за да покаже как всичко се вписва в цялостната картина.

Проста диаграма може да показва линеен процес, като например пътна карта на продукта или карта на пътуването на клиента, докато по-сложна диаграма може да включва множество пътища или разклонения, за да покаже какво се случва, ако определени условия са или не са изпълнени.

Празният шаблон за диаграма е предварително създаден дизайн на диаграма, предназначен за конкретен случай на употреба, който можете да попълните с подробностите за своя проект.

Има много различни видове, от които да избирате, като шаблон за организационна диаграма или шаблон за кръгова диаграма. Диаграмата на потока от данни показва как данните се движат в компанията ви, докато организационната диаграма изобразява организационната ви структура, а диаграмата на работния процес показва подробно стъпка по стъпка процеса.

Можете да използвате диаграмите за подпомагане на мозъчната атака или вземането на решения, или като шаблон за диаграма на процеса на наемане, за да оптимизирате въвеждането в работата и др.

10 безплатни шаблона за диаграми

Създаването на бизнес диаграма от нулата може да отнеме много работа, затова започнете с основни шаблони за диаграми и продължете оттам. Ето 10 безплатни шаблона за диаграми, от които можете да избирате и които обхващат потоци от данни, потребителски потоци, картографиране на процеси и др.

1. Шаблон за диаграма на проектите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Тази диаграма може да ви помогне да групирате задачите в категории за по-лесно визуализиране.

Картата на проекта е един от най-ефективните начини да споделите визията си със заинтересованите страни и да се уверите, че всички са на една и съща страница. Като покажете целите, графика и резултатите си на проста карта на проекта, можете да разделите сложен проект на конкретни стъпки, които са свързани помежду си. 🛠️

Този шаблон за диаграма за планиране на проекти от ClickUp използва икони, за да представи областите на проекта, като показатели и операции, чрез софтуер за диаграми, като Mind Maps.

Картата на проекта е само един от видовете мисловни карти, които можете да използвате за генериране на идеи, управление на членовете на екипа или демонстриране на обхвата на работата пред заинтересованите страни чрез диаграми на работния процес.

Изпробвайте софтуера за диаграми за Mac!

Научете как да създавате диаграми в Google Docs!

2. Шаблон за диаграма на потока на данни ClickUp

Изтеглете този шаблон Тази диаграма на потока от данни показва движението на информацията в една организация.

Прехвърлянето на информация в организацията ви рядко е лесен процес. Трябва да следите откъде данните влизат и излизат от системата ви, къде се съхраняват и как се прехвърлят от една част на системата ви в друга. Ето тук шаблоните за диаграми на потока на данни се оказват полезни!

Този шаблон за диаграма на потока на данни на ClickUp ви помага да визуализирате този процес, като използвате кръгове, правоъгълници и други цветни фигури за диаграми. Пренаредете фигурите и добавете етикети към основния шаблон за диаграма, за да го персонализирате.

Точният шаблон за диаграма на потока от данни предоставя визуално представяне, което улеснява разбирането, анализа, проектирането и подобряването на системите и процесите, базирани на данни. Те насърчават ефективната комуникация, улесняват откриването на грешки и допринасят за общата ефективност и надеждност на системата. 📚

3. Шаблон за процесен поток на ClickUp

Изтеглете този шаблон Диаграмата може да раздели сложен процес на прости стъпки.

Този шаблон за процесна диаграма на ClickUp използва квадрати с цветен код, за да покаже ключовите стъпки в един бизнес процес, включително планиране, изпълнение и оценка. Най-голямото предимство на процесната диаграма е, че тя предоставя визуално представяне на работния процес, което позволява лесното идентифициране на пречки, неефективности и области за подобрение.

Въпреки че шаблоните за диаграми като този са прости, можете да намерите повече шаблони за карти на процеси за ClickUp, Excel и Word за по-сложни проекти, които се нуждаят от подробни диаграми на работния процес, за да представят визуално даден процес.

Независимо дали имате нужда да визуализирате процес на наемане, процес на продажби или нещо друго, използването на шаблони за диаграми на работни процеси като този е чудесно начало.

4. Шаблон за диаграма на концептуална карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Този безплатен шаблон за диаграма свързва концепциите с резултатите.

Този шаблон за диаграма на концептуална карта на ClickUp е изцяло посветен на творчеството. Той е идеален за сесии за мозъчна атака и планиране в ранна фаза. Креативните дизайни на диаграмите разбиват големите концепции на подконцепции и показват кои идеи водят до кои резултати.

Шаблоните за диаграми като тези използват функцията „Бели дъски“ на ClickUp, което означава, че можете да плъзгате и пускате елементи в диаграмата, да вграждате Word документи и дори да рисувате. Използвайте я за творчески дизайни на диаграми, за да направите привлекателно визуално обяснение на концепциите, които имате предвид.

Бонус: Шаблони за контекстни диаграми!

5. Шаблон за диаграма с плувни коридори на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте диаграма с плувни коридори, за да покажете кой отговаря за кои задачи.

Този шаблон за диаграма с плувни коридори от ClickUp използва диаграма с плувни коридори, за да покаже набор от задачи, които трябва да бъдат изпълнени от няколко отдела или членове на екипа.

Какво е шаблон за плувен коридор? Това е шаблон за диаграма, който показва няколко отговорности една до друга, като успоредни коридори в плувен басейн.

Най-голямото предимство на диаграмата с плувни коридори е способността ѝ да илюстрира взаимодействията и отговорностите между различните лица, екипи или отдели, участващи в даден процес. Лесно е да визуализирате кои задачи могат да започнат едновременно и кои задачи трябва да бъдат завършени, преди да започнете следващата задача. Можете да използвате различни символи за диаграми, за да покажете началната и крайната точка, както и задачите за вземане на решения и контролните точки.

6. Шаблон за диаграма на процесите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Документирайте процесите с шаблона за диаграма на процесите на ClickUp.

Можете да използвате шаблона за диаграма на процесите на ClickUp, за да представите почти всички видове бизнес процеси. Този шаблон за диаграма на процеса на наемане е предназначен за екипите по човешки ресурси, с отделни колони за наемащия, мениджъра по наемането и потенциалния кандидат, но можете да го използвате и за процеса на въвеждане, процеса на напускане или друга организационна структура или процес на диаграма на потока.

Шаблонът визуализира процеса или диаграмата, като стрелките показват реда и посоката на задачите, а правоъгълниците показват ключови задачи като „Изпрати имейл за отказ“ или „Насрочи окончателно интервю“.

Можете да използвате шаблони за диаграми като този в ClickUp, за да персонализирате диаграмите на работния си процес.

7. Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Визуализирайте потребителското преживяване с този шаблон за потребителски поток

Шаблоните за диаграми на потребителски потоци ви помагат да подобрите потребителското преживяване, като визуализирате това, с което се сблъсква потребителят, когато посещава вашия уебсайт или използва вашето приложение.

Искате ли те да се регистрират в списъка ви с имейли или да закупят продукт? Разпределете стъпките една по една, за да видите колко действия са необходими, за да стигнат дотам, с визуални диаграми на работния процес.

Визуализацията на потребителския поток улеснява разбирането на пътя на клиента и помага на екипите да оптимизират потребителското преживяване, за да подобрят своите KPI. Тя също така подобрява комуникацията и сътрудничеството между членовете на екипа, като предоставя ясна представа за пътя на потребителя.

Можете да използвате този шаблон за потребителски поток на ClickUp, за да започнете. Заменете изображенията със скрийншотове от вашия уебсайт или wireframe, за да визуализирате потребителското преживяване във вашите шаблони за диаграми на работния процес.

8. Прост шаблон за диаграма в PowerPoint от SlideModel

Чрез SlideModel

Ако се нуждаете от готови за презентация шаблони за диаграми за Microsoft PowerPoint, този прост шаблон за диаграми за PowerPoint от SlideModel може да ви свърши работа. Този формат работи в стила на шаблон за карта на управленски процеси и използва прости форми и цветове, за да ви помогне да разграничите различните идеи и стрелки, така че да можете да видите как са свързани.

Просто заместете текста с вашите собствени идеи и изображения с шаблоните за диаграми, създадени за PowerPoint.

Въпреки че това е безплатен шаблон за диаграма в Powerpoint, ще трябва да платите за Microsoft PowerPoint, за да използвате всичките му функции. След като го направите, ще получите достъп до библиотека с изображения и ще можете да избирате от атрактивни анимации и преходи.

9. Шаблон за диаграма на Excel от Infinity Excel

Чрез Infinity Excel

Excel може да е известен с възможностите си за работа с числа, но той разполага и с редица шаблони за диаграми, които можете да използвате заедно с друг софтуер.

Ако не знаете как да създадете диаграма в Excel, използвайте този шаблон за диаграми в Excel от Infinity Excel, за да започнете. Той ще ви покаже как да създавате нови фигури, свързващи линии и опорни точки, за да добавите повече динамика към вашите Excel таблици. ✨

10. Шаблон за диаграма на Microsoft Word от Template.net

Чрез Template. net

Microsoft Work може да е предимно текстообработваща програма, но е полезно да знаете как да създавате диаграми в Microsoft Word, за да можете да включвате професионални диаграми в документите си.

Този шаблон за диаграма на Microsoft Word от Template.net е наличен в няколко размера, така че можете да го отпечатате, изтеглите или експортирате като PDF.

Какво прави един добър шаблон за диаграма?

Добрият шаблон за диаграма е лесен за персонализиране и изобразява сложни процеси по визуално интересен начин. Това е целта на използването на диаграма! Всъщност, шаблоните за диаграми, които са претрупани, използват необичайни форми или цветове или съдържат загадъчни символи, няма да изпълнят предназначението си.

Изборът на най-подходящите шаблони за диаграми за всеки отделен случай е важен, особено ако ще ги споделяте с нови членове на екипа или външни заинтересовани страни, които се запознават с тази информация за първи път. Те трябва да могат да „разберат“ диаграмата ви веднага.

Може да потърсите и софтуер за диаграми, който се интегрира добре с вашите съществуващи инструменти или приложения и ви позволява да вграждате или да свързвате други външни ресурси.

Повишете производителността си с безплатни шаблони за диаграми

Тези безплатни шаблони за диаграми не само добавят живот към вашите презентации. Когато документирате процесите си в диаграма, можете по-добре да визуализирате какво трябва да се направи и да използвате автоматизацията на работния процес, за да увеличите производителността си.

Освен това, тези удобни визуални помощни средства ви помагат да получите цялостна представа за случващото се и да се уверите, че всички заинтересовани страни и сътрудници са на една и съща страница.

Започнете с тези 10 безплатни шаблона за диаграми или посетете центъра за шаблони на ClickUp, където ще намерите още повече страхотни шаблони, организирани по категории.