10 безплатни шаблона за диаграми с плувни коридори и карти на процеси

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е шаблон за плувен коридор?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Диаграмата с плувни коридори е вид блок-схема, която използва формата на плувен басейн като визуално представяне на проект или бизнес процес. Проектът се разбива на вертикални или хоризонтални „коридори“ за всеки екип или индивид, участващ в проекта. " } } ] }

Колкото повече заинтересовани страни са включени в един проект, толкова по-лесно е ролите да се смесят една с друга и отговорностите да се объркат. Диаграмите с плувни коридори или блок-схемите могат да ви помогнат да разберете сложните процеси, като показват задачите на всеки член на екипа във визуален формат, като успоредни коридори в плувен басейн. 🏊

По този начин всеки може да види кой е отговорен за дадена задача или подзадача, а вие можете да избегнете затруднения и неефективност в проекта, като разделите стъпките на процеса. Ето как да създадете своя собствена диаграма с плувни коридори, използвайки един от тези 10 безплатни шаблона за плувни коридори от ClickUp.

Какво е шаблон за плувни коридори?

Диаграмата с плувни коридори е вид блок-схема, която използва формата на плувен басейн като визуално представяне на проект или бизнес процес. Проектът се разбива на вертикални или хоризонтални „коридори“ за всеки екип или индивид, участващ в проекта.

По същия начин, по който плувците в басейна се придържат към своите коридори, заинтересованите страни или проектните мениджъри имат свои собствени коридори в диаграмата с коридори. Шаблонът за диаграма с коридори е полезен за управлението на проекти и екипи. Той е полезен и в други случаи, в които различни отдели или членове на екипа имат роля.

Всеки човек може да види визуално представяне на своите отговорности и тези на другите заинтересовани страни. Примерът за диаграма с плувни коридори или блок-схема е известен също като „междинна блок-схема“ и може да бъде чудесен ресурс за междинни екипи.

Какво представлява шаблонът за диаграма с плувни коридори? Това е празна диаграма с плувни коридори или такава, която може да бъде редактирана, за да покаже вашите собствени процеси и подпроцеси – често чрез хоризонтални или вертикални линии.

Можете да използвате софтуер за диаграми, за да създадете диаграми с плувни коридори от вече съществуващи шаблони за диаграми с плувни коридори. Тези 10 шаблона за диаграми с плувни коридори от ClickUp имат редактируеми текстови полета, така че можете да ги персонализирате и да ги направите свои. 🛠️

Опитайте софтуерни инструменти за диаграми за Mac!

Какво прави един добър шаблон за диаграма с плувни коридори?

Един добър шаблон за плувни коридори трябва да е лесен за разбиране и навигация. Въпреки че проектът ви може да е сложен, шаблонът ви не трябва да е такъв.

Добрата диаграма с плувни коридори е като инфографика, която използва форми и цветове, за да покаже как всичко се вписва заедно. Вашата диаграма с плувни коридори трябва да показва началната и крайната точка на вашия работен процес, както и всяка задача и точка на вземане на решение по пътя.

За разлика от истински басейн, в който плувците се състезават независимо един от друг, диаграмата с плувни коридори може да включва зависимости или предаване на задачи между различни отдели или членове на екипа. Това означава, че вашата диаграма може да показва както вертикално, така и хоризонтално движение.

Например, лента Б може да съдържа само един етап, който трябва да бъде завършен в средата на процеса. Можете да използвате свързващи елементи, за да покажете коя задача в лента А задейства задачата в лента Б и коя стъпка в процеса следва след това.

Можете да използвате диаграмата с плувни коридори заедно с пътната карта на проекта или картата на процесите, за да изобразите многоизмерността на проекта.

10 безплатни шаблона за диаграми с плувни коридори

1. Шаблон за плувни коридори на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за диаграма с плувни коридори на ClickUp ви помага да визуализирате работните процеси и да идентифицирате ролите в проектите.

Този шаблон за плувни коридори на ClickUp е идеален за начинаещи, тъй като включва всички ключови функции на диаграмата с плувни коридори, без да усложнява нещата.

Той има четири хоризонтални ленти за отделни лица или екипи (Assigned A, B, C и D) и четири символа, които представляват различни части от процеса:

Кръгове за терминали или начални/крайни точки

Квадрати за задача, дейност или процес

Диаманти за решение или контролна точка

Стрелки, които показват потока на процеса

Всяка лента е обозначена с цвят и трябва да използвате един и същ цвят за всеки символ в тази лента, за да е лесно да се види кой е отговорен за всяка задача или решение. 👀

Хоризонталните или вертикалните ленти във вашия шаблон могат да подобрят сътрудничеството на работното място, като ви помогнат да съгласувате по най-ясния възможен начин ролите на различните заинтересовани страни в процеса.

2. Шаблон за плувни коридори за гъвкаво управление на Scrum от ClickUp

Изтеглете този шаблон Този усъвършенстван шаблон предлага 30 статуса, обозначени с различни цветове, за ефективно управление на скрам.

Шаблонът за управление на Agile Scrum с плувни коридори на ClickUp е по-усъвършенствана бяла дъска за продуктови екипи. Той поддържа подреждане на забавени задачи и планиране на спринтове, ежедневни събрания, ретроспективи на спринтове, стъпки на процеса и др.

Можете да избирате измежду 30 статуса, обозначени с различни цветове, включително В разработка, Готов за внедряване, В процес на преглед и Тестване. Работните процеси могат да започнат с Идея за продукт или Открит дефект и да завършат със статус като Не е бъг или Не може да се възпроизведе.

Можете да използвате и 13 различни ClickApps, включително проследяване на времето, оценки на времето, етапи, предупреждения за зависимости и множество изпълнители.

Прегледайте диаграмата си като табло, процес, списък или един от няколко други вида изгледи. Този шаблон е съвместим и с ClickUp Spaces, така че можете да контролирате достъпа и да предоставяте разрешения на цялата си работна група.

Използвайте този шаблон за проследяване на грешки, спринтове, тестови изпълнения и други работни процеси, в които участват вашите екипи по продукти, инженеринг и осигуряване на качеството.

3. ClickUp Board с шаблон за плувни коридори

Изтеглете този шаблон Този прост шаблон за табло предлага лесно въведение във формата „плувен коридор“.

Друг чудесен начин да следите цялостната картина е да използвате табло ClickUp с шаблон за плувни коридори, който предлага пет опции за статус, като Блокиран, Преглед и В процес.

Тази табло в стил Kanban е подходящ шаблон за начинаещи. Всичко, което трябва да направите, за да го превърнете в диаграма с плувни коридори, е да добавите плувни коридори към изгледа на таблото. Например, ако задачите ви са подредени в колони, можете да ги групирате по статус, краен срок, отговорно лице, приоритет и други фактори.

Активирайте функцията за плувни коридори, за да създадете редове в допълнение към колоните, които можете да групирате по всяко поле, което все още не е било използвано за сортиране на колони. След като имате необходимите плувни коридори, можете да създавате нови задачи от плувния коридор, за да не се налага да ги премествате по-късно.

Функцията „плувни коридори“ в изгледа „Табло“ е безплатна с всеки план на ClickUp и всеки, който има достъп до таблото, може да добавя плувни коридори към него.

4. Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Изтеглете този шаблон Този шаблон за картографиране на потребители ви позволява да създавате визуални представяния на сложни идеи като потребителски потоци, wireframes и инженерни диаграми.

Шаблонът за потребителски поток на ClickUp е диаграма на процеса, която показва какво преживяват потребителите, когато взаимодействат с вашия уебсайт или приложение.

Можете да вмъкнете екранни снимки или макети на всяка стъпка от процеса, като например посещение на началната страница от потребител или попълване на формуляр за регистрация. Използвайте плувни коридори, за да демонстрирате различни варианти на потребителския поток, като например какво се случва, ако формулярът не е попълнен.

Когато използвате функцията „Бели дъски“ в ClickUp, лесно можете да плъзгате документи, изображения и други референции в инструмента за създаване на диаграми, за да предоставите на екипа си удобно визуално представяне на процеса. 🤩

Шаблонът за потребителски поток на ClickUp използва същите символи за свързване като другите шаблони за диаграми с плувни коридори, включително терминали и точки за вземане на решения, така че можете да използвате един и същ визуален език във всичките си диаграми и блок-схеми.

Бонус: Софтуер за диаграми!

5. Шаблон за диаграма на процесите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за диаграма на процесите на ClickUp ви позволява лесно да проектирате, управлявате и визуализирате вашите процеси.

Шаблонът за диаграма на процесите на ClickUp разполага с вертикални плувни коридори, които можете да използвате, за да представите различните роли и отговорности в даден процес.

Примерният шаблон използва примера на специалист по подбор на персонал, мениджър по наемане и потенциален кандидат, всеки от които има отговорности на различни етапи от процеса.

Разбира се, предимството на използването на шаблон е, че можете да го персонализирате със свои задачи и изпълнители.

Както при всеки шаблон с плувни коридори, трябва да се уверите, че използвате цветове, шрифтове и символи последователно, за да улесните визуализацията на сложни процеси.

Това е подходящ за начинаещи шаблон, който можете да използвате за управление на проекти, човешки ресурси и набиране на персонал, инженеринг и продукти, както и за десетки други случаи на употреба.

6. Шаблон за диаграма на потока от данни на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте тази диаграма на потока от данни, за да представите как информацията се движи в организацията ви.

Този шаблон за диаграма на потока на данни на ClickUp може да се използва за проследяване на движението на информацията в дадена система. В този пример данните се движат между две различни хранилища на данни и две външни единици в поредица от потоци и процеси.

Въпреки че символите за диаграма на потока на данни (DFD) се различават от другите шаблони в нашия списък, те служат за същата цел: да показват къде данните влизат и излизат от системата, кои процеси се извършват в какъв ред и т.н.

Можете да използвате текстови етикети и стрелки, за да предоставите допълнителни подробности, като например многопосочни потоци от данни или прехвърляне на данни между две различни системи.

Тази диаграма на потока от данни е съвместима с софтуера Whiteboard на ClickUp, така че можете да я използвате заедно с други инструменти за картографиране на процеси, планиране и мозъчна атака. 🧠

7. Шаблон за процеси на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте визуализацията на проекта с ясен и кратък преглед на целия работен процес.

Шаблонът за процесен поток на ClickUp е вид карта на процеса с плувни коридори, която показва как няколко стъпки се съчетават като част от един процес.

Този пример за шаблон включва стъпки като планиране, изпълнение и оценка, но можете да го персонализирате със свои собствени етикети, за да отговаря на вашия конкретен процес.

Шаблонът за протичане на процеса е най-подходящ за обща представа, като показва началото и края на процеса, както и междинните стъпки по пътя.

Може да се наложи да използвате допълнителни шаблони, за да се впуснете в детайлите на процеса си, но това е чудесното при използването на инструмент за създаване на диаграми като ClickUp: получавате достъп до множество шаблони при всеки ценови план, а много от най-добрите шаблони са безплатни!

Използвайте функциите на цифровата бяла дъска на ClickUp, за да държите заинтересованите страни в течение и да подобрите сътрудничеството в реално време с разпръснати екипи или дистанционни работници.

8. ClickUp Kanban за шаблон за разработка на софтуер

Изтеглете този шаблон Този лесен за използване шаблон комбинира формат с плувни коридори с работния процес Kanban.

Шаблонът ClickUp Kanban за разработка на софтуер прилага формат с плувни коридори към работния процес Kanban за лесно визуализиране на сложни проекти.

Можете да използвате таблото Kanban, за да организирате идеи и заявки за продукти и да решите дали да продължите с тях. Всеки може да подаде свои идеи, като използва вградения формуляр за заявка за продукт.

Когато решите да продължите напред, просто променете статуса на задачата на Завърши и задачата автоматично ще бъде преместена в Kanban Board. Задайте ограничения за WIP (работа в процес), за да се уверите, че екипът ви не поема повече, отколкото може да се справи.

Този междинен шаблон предлага седем статуса, четири потребителски полета, четири типа изглед и една автоматизация, което го прави удобен инструмент за екипи за разработка на софтуер или компании, които се опитват да развият гъвкаво мислене.

9. Шаблон за функционални процеси в PowerPoint от SlideTeam

Чрез SlideTeam

Този шаблон за Microsoft PowerPoint от SlideTeam е идеален за мултифункционални екипи и процеси. Той съдържа четири плувни коридора, които можете да персонализирате според вашия екип или индивидуални задачи, както и редактируеми текстови полета за задачи и действия.

Стрелките показват посоката на движение от една задача към следващата. За решения, които могат да доведат до повече от един резултат, можете да използвате разклоняващи се стрелки, за да покажете всеки от пътищата, които произтичат от даден момент на вземане на решение.

Повечето движения в този шаблон са отляво надясно, но можете да го използвате и за показване на вертикални движения за задачи, които се преместват от един плувен коридор в друг.

В допълнение към основните икони за задачи и точки за вземане на решения, този шаблон предлага допълнителни свързващи елементи, като хартиена лента, забавяне, ръчно въвеждане и други.

10. Шаблон за диаграма с плувни коридори в PowerPoint от SlideTeam

Чрез SlideTeam

Този пример за диаграма с плувни коридори от SlideTeam е подобен на предишния шаблон, но с по-малко вертикално пространство във всеки коридор, за да се получи по-прегледна диаграма.

Все още ще имате четири плувни коридора, редактируеми текстови полета и десетки фигури, от които да избирате. Използвайте стрелки, за да покажете връзката между задачите, така че да е лесно да проследите посоката на движение, дори когато нещата станат малко по-сложни!

Както при всеки шаблон за PowerPoint, можете да промените стила и размера на шрифта, за да съответства на визуалния стил на вашата компания. Този шаблон е наличен и в две пропорции – 16:9 и 4:3, така че можете лесно да го експортирате за следващата си презентация.

Начертайте процесите с шаблони за диаграми с плувни коридори

Шаблоните за диаграми с плувни коридори са чудесен ресурс за мултифункционални екипи, защото можете да ги използвате на почти всяко ниво на управление на проекти.

Основната диаграма с плувни коридори може да улесни различните отдели и външни заинтересовани страни да се съгласят по даден проект или процес. Но можете също да включите плувни коридори в Kanban табла, диаграми на потока от данни и др.

След като изберете шаблон, споделете го с всички членове на екипа си, като използвате ClickUp Spaces или ClickUp Whiteboard, за да подобрите сътрудничеството.

Използвайте папки, за да поддържате реда, и задайте разрешения, така че само подходящите хора да имат достъп до готовите диаграми или да ги редактират. Можете дори да използвате автоматизации, за да добавяте или задавате задачи автоматично, за да подобрите ефективността и да намалите ръчните задачи.

Разгледайте центъра за шаблони на ClickUp, за да намерите още идеи за това как да оптимизирате работния си процес с помощта на шаблони за диаграми с плувни коридори!