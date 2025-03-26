15-те най-добри софтуера за диаграми през 2025 г. (безплатни и платени)

Има ли нещо по-мощно от скромната диаграма?

Независимо дали визуализирате сложни процеси и набори от данни или планирате пътуването на клиента, тези инструменти ви позволяват да обмислите проблемите, да откриете трудностите и да създадете отлични продукти, които клиентите ви ще обичат. Нужно е само подходящата идея, малко работа и софтуер за диаграми, който е подходящ за вас.

Но с толкова много възможности в интернет днес, как да изберете най-подходящия за вашите нужди? В тази статия ще разгледаме 15 от най-добрите софтуерни инструменти за диаграми и ще проучим някои от основните им функции, за да можете да изберете инструмент, който е в състояние да се справи с всичко, което му възложите.

⏰ 60-секундно резюме

Инструмент Маркирайте Цени ClickUp Най-подходящи за диаграми, поддържани от изкуствен интелект, и автоматизирани работни процеси Безплатни; Платените планове започват от 7 $/месец Miro Най-доброто за визуално сътрудничество Безплатни; Платените планове започват от 10 долара на месец. Lucidchart Най-доброто за съвместно създаване на диаграми Безплатни; Платените планове започват от 9 $/месец Canva Най-подходящи за създаване на диаграми от шаблони Безплатни; Платените планове започват от 12,95 $/месец. SmartDraw Най-подходящи за диаграми на корпоративно ниво Платените планове започват от 9,95 $/месец. Whimsical Най-доброто за AI мисловно картографиране Безплатни; Платените планове започват от 12 $/месец ConceptDraw Най-подходящи за сложни диаграми Платените планове започват от 199 $/лиценз. Draw. io Най-подходящи за прости диаграми Безплатни Google Docs Най-подходящи за прости чертежи в Google приложенията Безплатни; Платените планове започват от 6 $/месец Cacoo Най-подходящи за прости онлайн диаграми Безплатни; Платените планове започват от 6 $/месец Creately Най-подходящи за управление на проекти с диаграми Безплатни; Платените планове започват от 8 $/месец Microsoft Visio Най-подходящи за създаване на диаграми с векторна графика Платените планове започват от 5 долара на месец. Mural Най-доброто за визуално сътрудничество Безплатни; Платените планове започват от 12 $/месец FigJam Най-подходящи за сътрудничество между творчески екипи Безплатни; Платените планове започват от 5 $/месец FlowMapp Най-подходящи за създаване на wireframes и UX дизайн Безплатни; Платените планове започват от 15 долара на месец.

Какво е софтуер за диаграми?

Софтуерът за диаграми е вид инструмент, създаден да ви помогне да създавате визуални представяния на процеси, работни потоци или системи по интуитивен и лесен за разбиране начин. Мислете за него като за ваш дигитален асистент за създаване на диаграми, които опростяват сложни идеи.

Можете да използвате софтуер за диаграми, за да:

Създавайте документация за процесите, материали за обучение и др., за лесно предаване на знания.

Визуализирайте процесите, за да могат екипите да си сътрудничат по-ефективно без недоразумения.

Обяснете по-добре сложните идеи чрез логични визуализации

Начертайте възможните опции и подходи за решаване на даден проблем, като подобрите качеството на вземането на решения.

С оглед на това, нека разгледаме 15-те най-добри софтуерни инструмента за диаграми, които са на ваше разположение.

Създаването на диаграми и диаграми е нещо, което всеки бизнес трябва да прави всеки ден. В този списък разглеждаме най-добрите софтуерни инструменти за диаграми, които се предлагат днес, заедно с техните предимства и недостатъци, за да можете да намерите инструмента, който е наистина подходящ за вас.

1. ClickUp (най-подходящ за диаграми, поддържани от изкуствен интелект, и автоматизирани работни процеси)

Опитайте ClickUp Whiteboards Превърнете идеите си във визуални работни процеси с ClickUp Whiteboards.

ClickUp може да не е първото име, за което се сещате, когато става дума за създаване на диаграми, но ние смятаме, че наистина трябва да бъде.

Екипите могат да използват нашите интерактивни бели дъски с изкуствен интелект, за да работят заедно в реално време и да създадат диаграма, която отразява натрупания им опит. Можете да добавяте връзки и изображения и дори да създавате задачи директно от белата дъска, когато приключите с мозъчната атака.

С функцията Mind Maps на ClickUp можете да създавате интелигентни, сътруднически и добре изглеждащи диаграми за минути.

Използвайте ClickUp Mind Maps, за да създадете визуални представяния на вашите проекти.

Можете дори да се възползвате от нашите многобройни шаблони, за да свършите работата по-бързо. Това включва шаблона за диаграма на процесите на ClickUp, който е идеален за картографиране на вашите бизнес операции.

Най-добрите функции на ClickUp

Добавете документи, лепящи се бележки и връзки към вашата бяла дъска и превърнете идеите директно в задачи в ClickUp.

Създавайте и възлагайте последващи действия на членовете на екипа от бялата дъска.

Използвайте AI генератора на изображения, за да направите диаграмата си по-креативна.

Започнете бързо с множество шаблони и примери за диаграми , от които да се учите.

Интерактивната бяла дъска улеснява работата в реално време с колеги от цял свят.

Интелигентната система за създаване на диаграми позволява на всеки бързо да създава професионално изглеждащи визуални ресурси.

Интегрира се директно с нашия софтуер за управление на задачи за още по-добро управление на работния процес.

Гъвкавата система и поредицата от шаблони ви позволяват да създавате диаграми с плувни коридори, мисловни карти и други.

Ето кратко видео, което обяснява как работят белите дъски на ClickUp.

Ограничения

Много по-лесно е да се използва на настолен компютър, отколкото на мобилно устройство.

Отнема време да се научат всички функции на ClickUp

Цени

Оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Miro (най-добър за визуално сътрудничество)

чрез Miro

Когато става въпрос за създаване на страхотни диаграми, Miro се счита за една от най-надеждните опции в бранша.

С Miro получавате достъп до компетентна система за дизайн, множество шаблони и достатъчно функции, за да задоволите нуждите на почти всеки бизнес. Това означава, че можете да изготвите диаграма, организационна структура или друг визуален ресурс за минути.

Една от най-добрите функции на Miro е функцията за сътрудничество. Независимо дали вашият екип е в Ню Йорк или Сидни, той може да сътрудничи за създаването на първокласни диаграми. Системата за бяла дъска на Miro позволява на няколко души да редактират едновременно, с ясни индикатори на курсора, така че всеки да знае какво правят останалите.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че екипът ви да може да действа бързо и да остане съгласуван.

Miro вече разполага и с AI функция, която можете да използвате, за да развивате идеите си на платното. Освен това, с приложението Miro вашият екип може да работи и да си сътрудничи буквално отвсякъде. Всичко това прави Miro наистина привлекателна опция за софтуер за диаграми.

Най-добрите функции на Miro

Цяла поредица от шаблони, с които да започнете бързо да създавате диаграми

Споделете с екипа си и сътрудничете си в създаването на диаграмата, където и да се намирате.

Спестете време и създавайте изчерпателни диаграми с AI

Интегрира се с някои софтуери за управление на задачи, така че към работните процеси могат да се добавят действия.

Лесно създаване на интелигентни диаграми, мисловни карти и други

Интуитивният потребителски интерфейс го прави лесен за използване.

Ограничения

Понякога е трудно да се импортира или експортира съдържание от Miro.

Ограниченията в използването на изкуствен интелект могат да прекъснат работните процеси

Големите акаунти могат бързо да станат трудни за навигиране

Цени

Безплатни

Стартово ниво : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

3. Lucidchart (най-добър за съвместно създаване на диаграми)

чрез Lucidchart

Lucidchart е друг мощен инструмент за създаване на диаграми, който вашата компания трябва да разгледа внимателно.

На първо място, Lucidchart предлага много различни шаблони и функции. Например, можете да импортирате данни или да персонализирате формите на диаграмите, за да създадете наистина уникални диаграми за вашия бизнес.

Lucidchart е и изключително лесен за използване. Функцията му за автоматично форматиране автоматично коригира дизайна, така че всичко да изглежда перфектно, докато създавате диаграмата.

Lucidchart също има няколко трика в ръкава си, когато става въпрос за сътрудничество. Можете да споделяте работата си с всички членове на екипа си и дори да добавяте коментари към всяка отделна фигура, така че всички да са на една и съща страница.

Всичко това прави Lucidchart привлекателна опция за повечето екипи.

Най-добрите функции на Lucidchart

Опростеният инструмент за рисуване автоматично подрежда елементите, придавайки на цялостния вид по-професионален облик.

Налични за Mac, Linux и Windows.

Работете заедно с съвместно създаване на съдържание в реално време, чат в редактора, коментари за конкретни форми и курсори за съвместна работа.

Интегрира се с основните платформи, които вероятно вече използвате, като Office или Google Workspace.

Отличните функции за автоматично форматиране правят използването им истинско удоволствие.

Може да създава множество различни видове диаграми и схеми

Многобройни шаблони, които ще ви спестят време при създаването на диаграма.

Ограничения

Безплатният акаунт може да бъде доста ограничаващ.

Функцията за свързване на данни е страхотна, но трудна за използване.

Цени

Безплатни

Индивидуален : 9 $/месец

Екип : 10 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 5900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2100 отзива)

Lucidchart предлага интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ и богата библиотека с шаблони, което улеснява потребителите без предишен опит да създават диаграми бързо и ефективно.

4. Canva (най-подходящ за създаване на диаграми от шаблони)

Създаване на дизайни чрез Canva

Canva е друг отличен инструмент за създаване на диаграми, който си заслужава да имате предвид, особено ако търсите по-креативна опция.

С интуитивния редактор на Canva с функция „плъзгане и пускане“ можете да създавате красиви диаграми от шаблони само за няколко минути. Освен това, благодарение на богатата библиотека с илюстрации и икони, можете лесно да персонализирате дизайна си и да го направите наистина уникален.

Canva също се фокусира върху опростяването на сътрудничеството с вашия екип. Можете да добавяте коментари, да споделяте дизайни и дори да създавате версии на един и същ дизайн, така че всеки да може да ги използва. Сега с AI в Canva можете също да генерирате изображения, текст и графики, използвайки AI.

Като цяло, функциите на Canva го правят фантастичен избор за бързо и лесно създаване на диаграми. Като бонус, тъй като това е толкова популярна програма, вероятно вече имате Canva акаунт, готов за незабавна употреба.

Най-добрите функции на Canva

Богат избор от безплатни икони, инструменти и шаблони за създаване на неограничен брой диаграми.

Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате бързо текст и изображения

Маркирайте колеги, за да получите обратна връзка за вашите проекти.

Можете лесно да превърнете презентациите в диаграми с едно натискане на бутон.

Идеални за всякакъв вид визуализация на данни

Повечето хора имат някакъв опит в използването на тази платформа.

Ограничения

Не са толкова интуитивни, колкото другите специално създадени програми за създаване на диаграми.

Може да се зареждат бавно и да е трудно да се поддържат организирани.

AI функциите все още не са напълно разработени.

Цени

Безплатни

Pro : 12,95 $/месец на потребител

Екипи : 29,99 $/месец на потребител за 5 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 12 200 отзива)

5. SmartDraw (най-подходящ за диаграми на корпоративно ниво)

чрез SmartDraw

SmartDraw е мощен софтуерен инструмент за диаграми, предназначен за хора, които се нуждаят от създаването на много визуални ресурси за своя бизнес.

С SmartDraw можете да създавате над 70 вида диаграми, от диаграми до схеми. Освен това, той разполага с мощни опции за персонализиране и сътрудничество, така че изготвянето на тези проекти е лесно.

Една от отличителните характеристики на SmartDraw е възможността да създава CAD чертежи. Те позволяват на вашата компания да проектира етажни планове или архитектурни чертежи. Повечето компании, които търсят софтуер за диаграми, вероятно няма да се нуждаят от тези функции, но ако вие се нуждаете, SmartDraw може да е софтуерът за диаграми, който търсите.

Най-добрите функции на SmartDraw

CAD функцията позволява професионални възможности за проектиране.

Дизайнерските шаблони, като например примери за PERT диаграми, изглеждат елегантни и модерни.

Създавайте диаграми директно от вашите данни с вградени разширения.

Фантастичното обслужване на клиенти е на разположение, за да ви помогне с вашите въпроси.

Мощният двигател позволява създаването на професионални диаграми и схеми.

Диаграмите практически се създават сами, тъй като диаграмата автоматично се пренарежда, когато се добавят нови елементи.

Ограничения

Включва много функции, които няма да са ви необходими, ако имате нужда само от създател на диаграми.

Разширените функции може да са трудни за усвояване от потребители без технически познания.

Цени

Индивидуален : 9,95 $/месец (фактурира се ежегодно)

Екип : 8,25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Сайт: 5 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 280 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (110+ отзива)

6. Whimsical (най-подходящ за AI мисловно картографиране)

Чрез Whimsical

Whimsical е софтуер за създаване на диаграми, който се фокусира върху предоставянето на възможност на потребителите да създават наистина оригинални и креативни диаграми.

Те разполагат с всички основни функции, които бихте очаквали, като редактиране чрез плъзгане и пускане, сътрудничество в реално време с членовете на екипа и интеграция с други популярни приложения.

Освен това, той има и някои уникални функции, които не се срещат в други продукти. Например, Whimsical има интегриран AI инструмент за мисловно картографиране, който предлага нови теми, които можете да добавите към вашата мисловна карта. Може би това не е най-важната функция, но определено е приятна екстра, която помага на този продукт да се отличи от останалите в списъка.

Най-добрите функции на Whimsical

Многобройните готови икони улесняват създаването на по-добре изглеждащи диаграми.

Позволява ви лесно да създавате wireframes за нови продукти.

Интегрира се с инструменти като Figma, Slack и други

Невероятно интуитивни

Удобно е, че можете да правите мозъчна атака, диаграми и схематични модели на едно място.

Персонализираните шаблони ви спестяват много време.

Ограничения

Липсата на функции за управление на проекти означава, че ще трябва да намерите нещо друго, с което да направите това.

Не ви позволява да създавате персонализирани цветове

Цени

Starter : Безплатен

Pro : 12 $/месец на редактор

Организация: 20 $/месец на редактор (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)

Прочетете също: Разгледайте тези алтернативи на Whimsical!

7. ConceptDraw (най-подходящ за сложни диаграми)

Чрез ConceptDraw

Ако търсите по-сериозен и професионален инструмент за диаграми, тогава ConceptDraw е подходящият избор за вас.

ConceptDraw Diagram предлага функции като инструменти за векторно рисуване, подробни шаблони за дизайн и дори поддръжка на популярни файлови формати като SVG, PDF и PNG. Той също така предлага много опции за сътрудничество, така че екипите да могат да работят заедно за създаването на сложни диаграми.

Различните модули като ConceptDraw Diagram за диаграми, ConceptDraw Mindmap за решаване на проблеми и ConceptDraw Project за диаграми на Гант и комуникации по проекти се допълват взаимно.

Единственият недостатък на ConceptDraw е, че може да бъде малко сложен за начинаещи. Ако обаче се чувствате комфортно с техническите инструменти и имате време да научите основите, ConceptDraw е отличен избор за създаване на професионални диаграми за вашия бизнес.

Най-добрите функции на ConceptDraw

Пълнофункционален пакет, който ви позволява да създавате диаграми, сложни диаграми, инфографики и почти всеки друг визуален ресурс.

Експортирайте към различни типове файлове и програми

Еднократна покупка вместо повтарящи се разходи за абонамент

Включва напълно нативни версии за MacOS и Windows.

Висококачествената графика помага да се отличи от останалите

Повече функции от много от конкурентите

Ограничения

Някои хора не харесват ценовата структура

Не са уеб-базирани

Цени

ConceptDraw PROJECT 13: 299 долара за лиценз

ConceptDraw DIAGRAM 16: 199 долара за лиценз

ConceptDraw MINDMAP 14: 199 долара за лиценз

ConceptDraw OFFICE 9: 299 $ (включва Project, Diagram и Mindmap)

Оценки и рецензии

G2 : 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

8. Draw. io (Най-подходящ за прости диаграми)

Draw. io е най-основният безплатен софтуер за диаграми в този списък. Красотата на тази програма с отворен код обаче е в нейната простота.

Няма нужда да се регистрирате или да плащате – просто стартирайте програмата и веднага създайте страхотна малка диаграма.

Той включва всички основни икони и функции, от които се нуждаете, а ако търсите безплатна опция, Draw.io е най-добрият безплатен софтуер за диаграми на пазара. Също така е лесно да експортирате създаденото от вас на вашия компютър или в други програми като Google Drive.

Най-големият недостатък на Draw.io е, че му липсват функциите на други софтуерни опции. Това го прави идеален за хора, които се нуждаят да създават основна диаграма веднъж месечно, но не е идеалният избор, ако вашият екип се нуждае от нещо повече от това.

Най-добрите функции на Draw.io

Уеб-базиран, отворен код, безплатен софтуер за диаграми

Функциите на Scratchpad ви позволяват да импортирате свои собствени фигури.

Запазете на няколко места или програми като Drive или GitHub.

Не се изисква регистрация и е напълно безплатно.

Толкова прости, че почти всеки може да ги използва

Достатъчно гъвкави, за да можете да създадете почти всичко, от което се нуждаете.

Ограничения

По-малко функции в сравнение с другите опции

Изглежда по-малко професионално, отколкото биха искали много компании

Цени

Безплатни

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (700+ отзива)

9. Google Docs (най-подходящ за прости рисунки в приложенията на Google)

чрез Google Docs

Бъдете честни, знаехте ли, че можете да създавате диаграми в Google Docs?

Въпреки че е толкова популярен, не много хора използват софтуера за диаграми, което е жалко, защото той има своите предимства.

Например, този инструмент за рисуване е удобен, тъй като вече е част от Google Docs, така че не е необходимо да изтегляте нищо, за да започнете. Освен това, това е платформа, която повечето хора вече знаят как да използват, така че можете лесно да се включите и да накарате хората да я използват с малко или без обучение.

В крайна сметка обаче Google Docs не е специализиран инструмент за създаване на диаграми. Поради тази причина му липсват много от разширените функции и опции за персонализиране, които предлагат други продукти. Но ако търсите познат и прост вариант, опитайте Google Docs.

Най-добрите функции на Google Docs

Безплатните шаблони от множество добавки улесняват създаването на диаграми.

Лесно можете да поставите тези диаграми директно в Google Docs.

Качете свои собствени фигури или икони за бъдеща употреба.

Вероятно инструмент, който вече използвате

Фантастичен безплатен продукт, често актуализиран от Google.

Ограничения

Не изглежда особено добре

В този списък има по-лесни за използване инструменти.

Цени

Тези планове са за целия пакет Google Workspace, който включва Google Docs, Gmail, Drive и други.

Безплатни

Business Starter : 6 $/месец на потребител

Business Standard : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии:

G2 : 4,6/5 (над 42 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 28 200 отзива)

10. Cacoo (най-подходящ за прости онлайн диаграми)

Чрез nuLab

Cacoo е за фирми, които искат процесът на създаване на диаграми да бъде безпроблемен. Тази програма, базирана в облака, има всички стандартни функции, които бихте очаквали от платформа за диаграми, плюс някои екстри като видеоразговори в приложението за сътрудничество и опции за интелигентно управление на екипи за организации.

Освен това, те са изключително лесни за използване и разполагат с многобройни уроци, така че вие и вашият екип можете бързо да станете експерти.

Ключовото нещо, което отличава Cacoo от конкуренцията, е неговата организация. Cacoo ви позволява да създавате екипни групи и да редактирате настройките за споделяне, така че да можете да намерите всички диаграми на вашия екип на едно място.

Това е чудесно за по-големи компании, които се нуждаят от допълнителна организация, за да използват пълноценно даден инструмент.

Най-добрите функции на Cacoo

Импортирайте данни и създавайте автоматично визуални диаграми с функцията „Динамични диаграми“.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез видео

Интелигентната организационна система поддържа диаграмите на вашия екип лесно достъпни.

Диаграмите правят сложните процеси да изглеждат интелигентни и модерни.

Видеото в приложението наистина помага за сътрудничеството.

Функциите за управление на екипи помагат да поддържате диаграмите организирани на ниво екип.

Ограничения

Стръмна крива на обучение, за да разкриете всичките му функции

Не включва толкова интеграции, колкото бихте искали

Цени

Безплатни

Pro: 6 $/месец

Екип: 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (210+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

11. Creately (Най-добър за управление на проекти с диаграми)

чрез Creately

Ако търсите мощен и лесен за използване инструмент за създаване на диаграми, Creately е точно това, от което се нуждаете. Creately разполага с всички функции, които бихте искали да има една добра програма за диаграми, с много шаблони за дизайн и опции за персонализиране, за да получите точно такава диаграма, каквато искате.

Една от отличителните му характеристики е способността му да вгражда безпроблемно богат текст в диаграмата. Това позволява на вашия екип лесно да добавя допълнителни подробности и контекст към диаграмата, така че всеки да знае точно какво се случва.

Като цяло, Creately предоставя цялостно преживяване при създаването на диаграми, което вашият екип ще обикне. Така че, ако търсите надежден и мощен инструмент, опитайте Creately.

Най-добрите функции на Creately

Курсорите в реално време улесняват създаването на документ с участието на няколко души.

Над 8000 шаблона и 200 000 примера

Добавете богат текст към диаграмата си безпроблемно

Персонализирани шаблони за диаграми

Фантастична стойност за безплатния акаунт

Диаграмите изглеждат много професионално.

Ограничения

Може да е трудно да откриете всичко, което този инструмент може да направи.

Функцията за търсене може да бъде подобрена за по-добро преживяване.

Цени

Безплатни

Лично: 8 долара на месец

Екип: 8 долара на потребител/месец

Бизнес: 149 долара на потребител/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

12. Microsoft Visio (най-подходящ за създаване на диаграми с векторна графика)

чрез Visio

Microsoft Visio е мощно приложение за създаване на диаграми.

С Microsoft Visio можете бързо и лесно да създавате диаграми, организационни диаграми, мрежови диаграми, етажни планове, инженерни проекти и др. Той дори включва шаблони, които ще ви помогнат да започнете. Можете също да персонализирате фигури и да добавите свои текстови етикети или изображения, за да създадете перфектната диаграма.

Най-добрите функции на Microsoft Visio

Превърнете Excel електронните таблици в диаграми

Готови мрежови диаграми и шаблони

Персонализирани форми, цветове и свързващи елементи

Можете да използвате хиляди символи от различни категории, като устройства, потоци и др.

Той има няколко функции, които са лесни за използване.

Интеграцията с други продукти на Office е отлична.

Лесно е да намерите ресурси за Visio онлайн.

Ограничения

Форматирането е предизвикателство, когато имате големи проекти, и е трудно да ги видите всички.

Цената е по-висока в сравнение с инструментите на конкурентите.

Има по-малко интеграции от други инструменти за диаграми

Цени

Visio в Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 долара на потребител/месец

Visio Plan 2: 15 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

13. Mural (Най-добър за визуално сътрудничество)

чрез Mural

Mural е мощен онлайн инструмент, специализиран във визуалното сътрудничество. Той е особено полезен за екипи, които искат да създават диаграми, схеми и карти съвместно в реално време.

Инструментът е добър вариант за онлайн сесии за мозъчна атака и диаграми с отдалечени екипи. С голямо разнообразие от форми, лепящи се бележки и шаблони, това е популярен безплатен софтуер за генериране на идеи и решаване на проблеми.

Mural AI освен това ви спестява време, като обобщава съдържанието и идеите, групира лепящите се бележки по теми и разширява мисловните карти.

Най-добрите функции на Mural

Широка гама от шаблони за диаграми за мозъчни атаки, планиране, стратегия и други, което улеснява започването на създаването на вашите диаграми.

Позволява сътрудничество в реално време с възможност да виждате курсорите и действията на другите потребители.

Възможности за интеграция с приложения като DropBox, Google Drive и Slack, позволяващи безпроблемно протичане на работата.

Функции за улесняване като таймери, гласуване и свикване могат да ви помогнат при сесиите за мозъчна атака и вземане на решения.

AI помощ за генериране на идеи и анализ

Ограничения

Потребителският интерфейс може да бъде малко объркващ за начинаещите потребители и отнема малко време да се ориентирате в софтуера.

Няма наличен офлайн режим, което означава, че винаги се нуждаете от интернет връзка, за да имате достъп до работните си пространства.

Цени

Безплатни

Team+: 12 долара на потребител/месец

Бизнес: 17,99 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (1370+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 130 отзива)

14. FigJam (Най-подходящ за сътрудничество между творчески екипи)

чрез Figma

FigJam е онлайн инструмент за бяла дъска, създаден от Figma, за да насърчи сътрудничеството между дизайнерските екипи. Той е идеален за сесии за мозъчна атака, създаване на диаграми и рисуване на диаграми в интерактивна онлайн среда.

С интегрирани коментари и чат, екипите могат да си сътрудничат по-ефективно. Освен това, AI асистентът спестява време, като създава шаблони, групира лепящи се бележки по теми и обобщава резултатите на екипа.

Най-добрите функции на FigJam

Предлага интуитивен интерфейс с лесни за използване инструменти за рисуване.

Създавайте шаблони за срещи, визуализирайте графици, групирайте и анализирайте идеи и много други с помощта на изкуствен интелект.

Функциите за сътрудничество в реално време позволяват на членовете на екипа да работят заедно безпроблемно.

Полезни функции като лепящи се бележки , печати и чат с курсора насърчават взаимодействието в екипа.

Има безплатна версия, която е чудесна за по-малки екипи или фирми с ограничен бюджет.

Ограничения

Макар FigJam да предлага изчистено и просто потребителско изживяване, някои потребители може да сметнат, че му липсват някои от напредналите функции, които се срещат в други софтуерни инструменти за диаграми.

Понастоящем няма възможност за работа офлайн, така че е необходима интернет връзка, за да имате достъп до вашите проекти.

AI функциите и чатът са достъпни само в платените планове.

Цени

За начинаещи: Безплатно

Професионална версия: 5 USD/месец на работно място

Организация: 5 USD/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 5 USD/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (20+ отзива)

15. FlowMapp (най-подходящ за създаване на прототипи и UX дизайн)

чрез FlowMapp

FlowMapp е инструмент за планиране на потребителското преживяване за създаване на визуални карти на сайта, потребителски потоци, диаграми и други. Подходящ е за дизайнери и творци, които се нуждаят от визуално планиране на своите проекти.

Инструментът, задвижван от изкуствен интелект, ви помага да създавате кратки описания на проекти и да изчертаете цялата информационна архитектура на уебсайта. С вградения интелигентен редактор и библиотека с шаблони екипите могат бързо да създават wireframes, да ги споделят и коментират, както и да изграждат прототипи.

Най-добрите функции на FlowMapp

Позволява на потребителите да съобразят архитектурата на своите уебсайтове с бизнес целите си по визуален начин.

Той има интуитивен интерфейс, подходящ за нетехнически потребители, като диаграмите на потребителския поток са лесни за създаване, споделяне и съвместна работа.

Предлага интеграции със Slack и Google Sheets, които подобряват работния процес.

Спестете време и усилия с AI

Ограничения

Възможностите на платформата за управление на проекти са ограничени в сравнение с подобен софтуер.

Някои потребители може да сметнат ценовите планове за малко скъпи, ако използват само ограничен брой от функциите им.

Цени

Безплатни

Pro : 15 $/месец на потребител

Екип : 35 $/месец за едно работно пространство с до 15 членове на екипа

Агенция: 99 $/месец за неограничен брой работни пространства

Какво прави един софтуер за диаграми добър?

Инструментите за диаграми могат да варират от основни до супер напреднали. Въпреки това, има някои общи характеристики, които трябва да очаквате. Ето най-важните фактори, които трябва да вземете предвид при софтуера за диаграми

Лесен за използване: Инструментът трябва да има прост и удобен за ползване интерфейс.

Универсални: Трябва да ви дават възможност да добавяте изображения, фигури и текст, за да създавате елегантни дизайни.

Настройваеми: Най-добрият софтуер за диаграми ви позволява да редактирате един шаблон, за да създадете няколко диаграми ( Най-добрият софтуер за диаграми ви позволява да редактирате един шаблон, за да създадете няколко диаграми ( като диаграми на сходствата ).

Сътрудничество: Платформата трябва да поддържа сътрудничество и споделяне в реално време в рамките на екипа.

Интеграции: Решението за диаграми трябва да ви помогне да работите ефективно, като се интегрира с други инструменти.

Шаблони: Трябва да има вградени библиотеки със символи, Трябва да има вградени библиотеки със символи, шаблони за диаграми и теми.

Намерете най-добрия софтуер за диаграми за вашия екип

Като цяло, този списък е само малка част от всички страхотни опции, които са на разположение, когато става въпрос за създаване на диаграми. Независимо от това какви функции търсите, има програма, която отговаря на вашите нужди – просто трябва да я намерите.

Един от начините да разберете дали дадена платформа за диаграми ви подхожда, е да я изпробвате. ClickUp е идеален за създаване на диаграми, управление на проекти и проследяване на задачите на екипа. Изпробвайте безплатно интерактивните функции Whiteboard & Mind Map на ClickUp още днес и вижте как ClickUp може да бъде вашето едностопанско решение за всички ваши нужди, свързани с диаграми.