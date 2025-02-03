10 най-добри алтернативи и конкуренти на FigJam през 2025 г.

Искали ли сте някога да имате безкрайно платно, виртуална площадка, където вие и вашият екип да можете да си сътрудничите като добре смазана машина? Влезте в света на съвместната бяла дъска, където неограниченото въображение може да се развихри. ?

Може би сте запознати с FigJam (която е фаворит в тази област), но това е само върхът на айсберга, когато става дума за онлайн бели дъски. Има цяла галактика от невероятни инструменти, предназначени да помогнат на вас и вашия екип да ускорите творчеството и сътрудничеството си.

Ние сме подбрали списък с 10-те най-добри алтернативи на FigJam, така че независимо дали за първи път се докосвате до цифровата бяла дъска или искате да разширите вашия набор от цифрови инструменти, тук ще намерите всичко необходимо, за да откриете перфектната платформа за вашия екип.

Какво е FigJam?

FigJam е онлайн инструмент за бяла дъска, разработен от Figma, компания, известна със софтуера си за съвместно проектиране. Представете си го като цифрово работно пространство или инструмент за проектиране, където членовете на екипа участват в визуално сътрудничество в реално време.

Именно това сътрудничество в реално време помага на всички да бъдат на една вълна с целите на компанията, което е особено полезно за отдалечените екипи.

Брейнсторминг, дизайн и итерации на вашите творчески активи с Figma

Освен това, инструментът за бяла дъска е изключително гъвкав. Организациите могат да го използват за всичко – от създаване на мисловни карти и диаграми до стратегическо планиране, картографиране на процеси и презентации. Доста впечатляващо, нали?

Това не само е чудесна алтернатива за намаляване на разходите за физически материали, но организациите могат да избират различни нива на разрешения и сигурност, като по този начин защитават чувствителната информация. Това е перфектната офис бяла дъска, с изключение на това, че е турбо заредена, безгранична цифрова платно, където можете да създавате всичко. ?

Плъзгайте и пускайте лепящи се бележки оттук натам, рисувайте и добавяйте полезни подробности към идеите, всичко това от комфорта на вашия лаптоп. И тъй като идеите се запазват автоматично, никога не трябва да се притеснявате, че ще загубите онази страхотна идея, която ви е хрумнала в ранните часове на сутринта.

Всичко се свежда до това да имате свободата да дадете ход на творческите идеи на екипа си, като същевременно предлагате структура, която да превърне всички тези великолепни идеи в реалистична стратегия. И това е задължително в ерата на дистанционната работа и цифровата трансформация.

Какво да търсите в алтернатива на FigJam?

Когато търсите алтернативи на FigJam, има няколко неща, които трябва да имате предвид, докато проучвате други инструменти:

Сътрудничество в реално време : Потърсете инструменти, които позволяват на екипите да работят едновременно на една и съща дъска. Функции като синхронно редактиране и курсори на живо подпомагат работния процес.

Инструменти за анотиране: Лепящи се бележки, причудливи форми, писалки и други текстови инструменти подобряват сесиите за мозъчна атака. А повече опции означават по-богата визуализация.

Сътрудничеството с членовете на екипа е лесно, а обратната връзка по файловете се дава с помощта на функциите за анотации, проверка и коментари в ClickUp 3. 0

Шаблони : Библиотеката с вградени Библиотеката с вградени шаблони за бяла дъска спестява време и ускорява процесите. Обърнете внимание на възможностите за персонализиране на шаблоните, за да можете да променяте форматирането, когато е необходимо.

Съвместимост с платформи: Разгледайте алтернативите на FigJam с интеграции, които работят добре с инструментите, които вашият екип вече използва (като Slack, Jira или Google Docs и Sheets, например), за по-ефективна работа.

Потребителски интерфейс и функционалност : Изборът на лесен за използване инструмент за сътрудничество означава, че повече членове на екипа ви могат да започнат да работят заедно, без да бъдат забавяни от стръмна крива на обучение ?

Мащабируемост: Уверете се, че избирате софтуер, който се адаптира към растежа на вашата организация. Солидна алтернатива на FigJam ще може да се справи с големи екипи или по-сложни и подробни проекти.

Достъпност: Възможността за достъп до един и същ инструмент от различни устройства и браузъри (iOS, Mac, iPad, Windows, мобилни приложения и др.) без компромиси с функциите е задължителна.

Сигурност: Вашата организация се нуждае ли от криптиране от край до край? Разгледайте инструменти, които предлагат защита за съхраняваните данни и данните в процес на пренос.

Намирането на подходящия инструмент за цифрова бяла дъска – независимо дали търсите опции, свързани с диаграми, прототипи или прости сесии за мозъчна атака – е лесно като детска игра, когато знаете какво е важно за вас и вашия екип.

10 най-добри алтернативи на FigJam, които можете да използвате

Време е да вдигнем завесата над най-добрите ни находки. Ние тайно се ориентирахме в света на белите дъски за сътрудничество, проучихме възможностите и подбрахме 10 отлични алтернативи на FigJam. Независимо дали търсите по-разширени функции, различни опции за сътрудничество или изгодни варианти, ние имаме подходящото решение за вас.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да възлагате задачи, да маркирате изпълнители и всичко необходимо, за да започнете следващото си сътрудничество.

Функцията „Whiteboard“ на ClickUp е фантастичен универсален инструмент за екипна работа. Тази виртуална бяла дъска се използва за мозъчни атаки и управление на проекти. Освен това, с множество шаблони – от шаблони за насоки за бранда до шаблони за графичен дизайн – ClickUp ви предоставя всичко, от което вашият екип може да се нуждае.

Функции като Docs, Comments и Chat view на ClickUp подпомагат екипа ви да работи възможно най-плавно и ефективно. Създавайте документи, подходящи за всеки тип работа, или споделяйте връзки към проекти с Chat view. Функцията Comments е идеална за задаване и отговаряне на въпроси, даване на обратна връзка и проследяване на бързи успехи. ?

С ClickUp вашият екип сътрудничи в реално време, преминава от концепция към действие по-бързо и с по-голяма лекота и оптимизира работните процеси с персонализирани изгледи и интеграции. Всяка подробност от проекта е съгласувана и изпълнима.

Най-добрите функции на ClickUp

Потребителите смятат, че интерфейсът е добре проектиран, без излишни елементи и лесен за използване.

Създаването на задачи, списъци, статуси и настройването на автоматизация е лесно ?

Има почти безкрайно разнообразие от табла и оформления, от които да избирате.

Вграден календар и напомняния насърчават сплотената работа в екип

AI инструментите на ClickUp генерират идеи, подобряват сесиите за мозъчна атака и подпомагат творческия процес и работния поток на вашия екип.

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, някои потребители може да се сблъскат с лека крива на обучение.

Някои функции, като ClickUp AI, са достъпни само с платен план.

Цени на ClickUp

Безплатна завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Налична във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 рецензии)

2. Lucid

чрез Lucid

Lucid е сериозен конкурент в областта на алтернативите за цифрово сътрудничество и предлага два инструмента за визуализация: Lucidspark и Lucidchart. Когато се нуждаете от структурирани диаграми и блок-схеми, Lucidchart ви помага с визуализацията на сложни данни.

А Lucidspark служи като цифрово платно с функции на цифрова бяла дъска, което е чудесно за истински съвместна визуална работна среда.

Когато използвате тези инструменти заедно, вашата организация разполага с ресурсите да обсъжда идеи, да планира и да изпълнява ефективно задачи в разпределени екипи.

Най-добрите функции на Lucid

Шаблоните улесняват създаването на диаграми

Можете да експортирате проекти към подобни софтуерни платформи.

Пряките пътища позволяват лесно превключване между инструментите

Можете да добавите визуален интерес с форми, цветове и изображения.

Lucid предлага интеграции с приложения като Jira, Zoom, Slack и Confluence.

Ограничения на Lucid

Необходим ви е абонамент за два различни продукта, за да ползвате функции, които са комбинирани в други алтернативи на FigJam.

Някои споделят, че се чувстват объркани като начинаещи потребители.

Цени на Lucid

Lucidchart и Lucidspark се предлагат поотделно, но ако ги комбинирате, плановете са както следва:

Безплатно

Индивидуален пакет: 11,93 долара

Пакет за екип: 13,50 $ на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lucid

G2 : Н/Д

Capterra за Lucidspark: 4,7/5 (над 350 отзива)

Capterra за Lucidchart: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

3. Miro

чрез Miro

Когато сте готови да издигнете сътрудничеството в реално време на ново ниво, разгледайте Miro. Потопете се в богатата библиотека с шаблони и се насладете на безпроблемна интеграция с инструменти, които вашият екип може да използва, като Slack и Google Drive.

Богатата му функционалност го прави предпочитан избор за организации, които търсят алтернативи на Figjam с широкообхватна платформа за сътрудничество.

Най-добрите функции на Miro

Онлайн инструментът за бяла дъска работи еднакво добре за мозъчна атака, създаване на прототипи и проектиране на работни процеси, а всички могат да си сътрудничат в реално време.

Шаблоните спестяват време и вдъхновяват, независимо дали се нуждаете от Kanban табло, SWOT анализ или нещо по-средата, за да обсъждате идеи.

Приложението се интегрира безпроблемно с други инструменти като Jira, Google Drive и Microsoft 365.

Режимът на презентация предлага опции като ефект Lightbox, така че можете да подчертаете това, върху което се фокусирате, и да прехвърлите безпроблемно на друг презентатор.

Ще можете лесно да получите достъп до цифрови табла за сътрудничество от вашия десктоп, таблет или смартфон.

Ограничения на Miro

Някои потребители съобщават за забавяне, когато няколко членове на екипа работят едновременно върху една дъска.

С толкова много опции за персонализиране и настройка, някои потребители може да имат нужда от време, за да се научат да я използват.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: Започва от 8 $/месец на член

Бизнес: Започва от 16 $/месец на член

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4. 8/5 (5100+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 рецензии)

4. Jamboard

чрез Jamboard

Jamboard на Google е цифрова бяла дъска, на която потребителите могат да споделят идеи и да обменят информация. Тя е част от Google Workspace, така че ако вашата организация вече е напълно интегрирана в екосистемата на Google, това е естествен избор.

Идеален за бързи сесии за обмен на идеи, този инструмент е солиден избор за екипи, които искат безпроблемен начин за сътрудничество с виртуални лепящи се бележки, за да работят върху съвместно цифрово платно. ?

Най-добрите функции на Jamboard

Членовете на екипа могат лесно да се обединят и да се включат в сесия за мозъчна атака от всяко устройство.

Jamboard се предлага и като физическа бяла дъска, която се интегрира с цифровата версия.

Потребителите я намират за чудесна за водене на бележки и представяне на информация по лесен за разбиране начин.

Безплатната цена го прави рентабилен инструмент за малките предприятия.

Jamboard предлага лесен за използване онлайн инструмент за бяла дъска.

Ограничения на Jamboard

Липсват й разширени функции, които предлагат други алтернативи на FigJam.

Някои потребители считат, че ограничените възможности за персонализиране ограничават визуалното сътрудничество.

Цени на Jamboard

Безплатно

Оценки и рецензии за Jamboard

G2: 4. 3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (100 отзива)

5. Mural

чрез Mural

Mural е отличен избор за сложни проекти, които изискват динамично планиране. А с множество интеграции, персонализирани шаблони и асинхронни функции, той е универсален избор за виртуални екипи. Mural е цялостна платформа за организации, които се нуждаят от нещо повече от онлайн бяла дъска за рисуване.

Най-добрите функции на Mural

Имате на разположение обширна библиотека с шаблони, от които да избирате, както и възможност да редактирате шаблоните според нуждите си.

Интеграциите са включени в инструменти като Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier и други.

Асинхронното сътрудничество е оптимално за отдалечени екипи

Визуалните опции, като стикери и икони, помагат на членовете на екипа да изразяват идеите си.

Това е лесна за използване опция за начинаещи.

Ограничения на Mural

Високата цена на абонамента не е идеална за индивидуални потребители или малки екипи.

Някои потребители съобщават за забавяне, когато няколко членове работят едновременно на една бяла дъска.

Цени на Mural

Безплатно

Team+: 9,99 $/месец на член

Бизнес: 17,99 $/месец на член

Enterprise: Обадете се за цени

Оценки и рецензии за Mural

G2: 4. 6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

6. Draw

чрез Draw

Търсите безпроблемно и гъвкаво цифрово работно пространство и алтернатива на FigJam? Draw е чудесно за бързи сесии за обмен на идеи или за създаване на диаграми с помощта на функцията „плъзгане и пускане”. То се отличава с предлагането на оптимизирано преживяване.

Най-добри функции на Draw

Разширени функции като слоеве, водачи за подравняване, привръзка към решетка и линийки позволяват прецизен контрол върху оформлението и дизайна.

Интерфейсът е лесен за използване от начинаещи и не създава проблеми на членовете на екипа.

Има няколко опции за експортиране на диаграми

Приложението разполага с много шаблони, от които да избирате, за да спестите време.

Тя предлага различни теми и поддръжка на плъгини, като Atlas, Dark, Sketch и други.

Ограничения при рисуването

Някои потребители считат, че функционалността на офлайн режима е ограничена в сравнение с онлайн версията.

Овладяването на всичките й функции може да отнеме известно време.

Цени на Draw

Безплатно: За до 10 потребители

Облак: Започва от 11 $/месец

Център за данни: Започва от 6000 долара на година

Нарисувайте оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

7. Visio

чрез Visio

Потопете се в сложния свят на диаграмите с Visio. Той разполага с широка гама от инструменти за създаване на подробни блок-схеми, диаграми и организационни диаграми.

Ако вашата организация търси цялостна визуализация и яснота в дизайна, Visio може да си заслужава да се разгледа за мрежови диаграми, функции за визуално сътрудничество и онлайн бяла дъска за разпределени екипи. ?

Най-добрите функции на Visio

С широка гама от шаблони и форми, членовете на екипа могат да създават почти всичко, от картиране на процеси до организационни диаграми.

Тя предлага безпроблемна свързаност с други офис приложения като Word, Excel и PowerPoint.

Инструментите за сътрудничество за отдалечени екипи гарантират, че всички са на една и съща страница.

Персонализирайте творението си до най-малките детайли, включително форми, цветове и модели.

Visio позволява автоматизация и може да генерира диаграми въз основа на информация от външни източници.

Ограничения на Visio

Потребителският интерфейс може да изглежда малко плашещ за новите потребители.

Десктоп приложението е само за Windows.

Цени на Visio

Visio Plan 1 : 5 $/месец на потребител

Visio Plan 2: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Vision

G2: 4. 2/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

8. Conceptboard

чрез Conceptboard

Conceptboard променя начина, по който екипите обменят идеи, планират и преглеждат проекти. А с отличните функции за сътрудничество, да се поддържат всички на една и съща страница е лесно. Алтернатива на FigJam като Conceptboard може да е точно това, от което се нуждаете за по-сплотено и динамично сътрудничество в екипа.

Най-добрите функции на Conceptboard

Гостите могат да се присъединят и да сътрудничат, дори ако нямат акаунт.

Високата резолюция при увеличаване означава, че лесно можете да видите всички детайли, когато имате нужда от това.

Тя включва мощни функции за сътрудничество като чат, коментари, режим на модериране и дори видеоконференции в приложението.

Приложението е мощно, независимо дали имате няколко или много потребители на една дъска.

Потребителите ценят „безкрайния“ характер на бялата дъска, който им позволява да творят без ограничения.

Ограничения на Conceptboard

Някои потребители смятат, че импортирането на съдържание не е ясно и изисква допълнителни стъпки.

Ограниченото разнообразие от инструменти за рисуване, цветове и форми може да затрудни разграничаването между няколко сътрудници и разпределени екипи.

Цени на Conceptboard

Безплатно

Премиум: 6 $/месец на потребител

Бизнес: 9,50 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Conceptboard

G2: 4. 6/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

9. Creately

чрез Creately

Creately е визуална платформа, където една организация може да премине от мозъчна атака и генериране на идеи към планиране и изработване на стратегии. Или можете да преминете от проучване и анализ към провеждане на семинари и срещи. Независимо от това, което изберете, Creately превръща работата в екип в реално време в гладко преживяване.

Най-добрите функции на Creately

Creately предлага разнообразен набор от шаблони, от които да избирате, като например определяне на OKR цели, SWOT анализ, управление на проекти , организационна структура и други.

Опциите за експортиране и възможностите за споделяне улесняват споделянето на визуални елементи с други хора или интегрирането им в документи и презентации.

Приложението е интуитивно и лесно за използване с виртуалната си бяла дъска.

С изчерпателна структура за коментари и обратна връзка, няколко потребители могат да работят едновременно на една дъска и да поддържат отлична комуникация.

Изберете от библиотека с шаблони или променете шаблон, за да отговаря на нуждите на вашата организация.

Ограничения на Creately

Уеб-базираният софтуер изисква интернет връзка, за да функционира.

Потребителите съобщават за проблеми със съвместимостта с някои уеб устройства или браузъри, които са причинили забавяне или други проблеми с производителността.

Цени на Creately

Лично: 5 $/месец

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 89 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Creately

G2 : 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

10. Freehand

чрез Freehand

Ако вашият екип търси софтуер за бяла дъска, проектиран за незабавна лекота на използване, Freehand може да си заслужава да бъде разгледан. С онлайн платформата ще можете да визуализирате концепции и да си сътрудничите в реално време.

С минимална настройка, вашият екип може да се впусне в сесии за скициране и мозъчна атака за нула време. ?

Най-добрите функции на Freehand

Потребителите смятат, че този инструмент за бяла дъска е по-подходящ за творческа работа и е по-лесен за използване от другите инструменти за цифрова бяла дъска.

Тя е фантастична за сътрудничество между дизайнерите на продукти и съдържание.

Библиотеката с шаблони спестява време

Много потребители смятат, че няма труден процес на обучение

Функции като коментиране позволяват плавна комуникация между членовете на екипа.

Ограничения на Freehand

Липсват някои опции за персонализиране.

Някои потребители съобщават за постоянни сривове в някои интернет браузъри.

Цени на Freehand

Безплатно

Freehand Pro: 4 $/месец на потребител

Enterprise: Обадете се за цени

Ръчно изготвени оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (3+ отзива)

Намерете най-добрите алтернативи на FigJam за вашия екип

В постоянно развиващата се дигитална среда намирането на най-добрия инструмент за бяла дъска за вашия екип е от решаващо значение. Преодолявайки различията между въображението и реализацията, платформата за екипно сътрудничество превръща идеите в реалност. Тя насърчава ангажираността и яснотата (дори при работа от разстояние). ✨

Макар FigJam да предлага солидна основа, има и редица алтернативи на FigJam. И всяка от тях предлага функции, които могат да бъдат идеално подходящи за вас и вашата организация.

Така че, когато се нуждаете от мощна платформа за продуктивност, която може да ви отведе навсякъде, където вие и вашият екип искате да отидете, обмислете ClickUp. Там всички ваши бели дъски, управление на задачи и планиране на проекти могат да се интегрират безпроблемно. Разгърнете безкрайното платно от възможности и се регистрирайте в ClickUp – то е безплатно завинаги.