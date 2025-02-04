10-те най-добри AI инструмента за дизайнери 2025

Нека си признаем – като графичен дизайнер, когато някой ви попита коя е любимата ви част от работата, е малко вероятно да отговорите „премахване на фона“ или „форматиране на текст“. ?

За щастие, вече не е нужно да се ограничавате с тези рутинни задачи. Днешният свят, подпомаган от изкуствен интелект, е създал много AI инструменти за дизайнери. Освен че оптимизират задачите за творчески или маркетингови проекти, тези инструменти могат да ви вдъхновят с впечатляващи предложения, когато сте заседнали в дизайнерска рутина.

Избрахме за вас 10 професионални AI софтуерни инструмента за дизайн. Ще разгледаме техните функции, цени, ограничения и рецензии и ще изберем този, който ви допада най-много!

AI инструментите за дизайн са софтуерни приложения, които използват силата на изкуствения интелект, за да подпомагат дизайнерските екипи. ?

Тези инструменти автоматизират повтарящи се или ръчни задачи, като премахване на фонове и промяна на размера на изображенията, което ви дава свобода и време да се съсредоточите върху по-иновативна работа. Те също така генерират изцяло ново съдържание въз основа на подсказки, използвайки обработка на естествен език (NLP).

Интересното е, че AI инструментите за дизайнери се учат от взаимодействията и обратната връзка на потребителите. С течение на времето те се адаптират, за да предоставят все по-точни и персонализирани предложения или съдържание.

По-важното е, че тези инструменти помагат да структурирате своя дизайнерски процес и да проучите нови подходи в подкрепа на бизнес ниши като маркетинг и разработване на продукти.

Как дизайнерските екипи използват AI

AI инструментите подпомагат дизайнерите на всеки етап от проектирането, от концептуализацията до усъвършенстването. Те обслужват и различни специализации, като графичен, продуктов и уеб дизайн.

Ето шест примера, които илюстрират често срещаните случаи на използване на AI инструменти за дизайнери:

Автоматизация: Извършва част от рутинната работа за вас, като например осигурява последователност в стила. Създаване на съдържание: Измисляне на нови идеи, като уникални публикации : Измисляне на нови идеи, като уникални публикации в социалните медии и маркетингово съдържание за уебсайтове. Пазарно проучване: Събиране на данни за потребителите от различни платформи, за да разберете техните естетически предпочитания. Оптимизация: Предлагане на подобрения за елементи като оформление и типография A/B тестване: Анализ на реакцията на потребителите към различни варианти на дизайна Производителност: Оптимизиране на процеса : Оптимизиране на процеса на планиране и изпълнение на дизайна

Претърсихме пазара за решения, които могат да подобрят вашите творения, да оптимизират вашите дизайнерски процеси и да направят работата ви по-приятна като цяло. ?

Независимо от вашата дизайнерска специализация, най-добрите AI инструменти за дизайн значително ще подобрят качеството и количеството на вашата работа. Този списък не е изчерпателен, но обхваща различни аспекти на дизайна.

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е многофункционално решение за управление на проекти с впечатляващи функции за творческо и техническо сътрудничество между дизайнерски екипи. Стартирането на ClickUp Brain промени изцяло играта, тъй като служи като надежден AI-базиран работен асистент, независимо от вашия отдел, роля или ниво на умения.

AI асистентът може да подкрепи целия ви творчески процес и работни потоци – да концептуализира идеи, да проектира рамки, маркетингово съдържание и процеси в движение. Той също така генерира творчески брифинги, потребителски профили и пътувания, презентационни конспекти, стратегии за маркетингови кампании и слогани.

ClickUp Brain работи в цялото ви работно пространство в ClickUp, за да подобри ефективността и сътрудничеството. Обсъждайте дизайни в реално време с вашите колеги, използвайки ClickUp Whiteboards, и използвайте функцията Assigned Comments, за да делегирате задачи на себе си или на вашите сътрудници.

Използвайте AI Writer for Work на ClickUp Brain, за да създадете кратко описание на проекта

Не можете да се справите с безкрайните коментари? Използвайте AI мощността на ClickUp Brain, за да ги обобщите или директно да извлечете действия.

Можете също да разгледате функцията за проверка, за да приоритизирате заявките на клиентите и да давате обратна връзка за изображения, видеоклипове и други дизайнерски макети.

С над 15 изгледа за наблюдение на работния процес по дизайна, множество шаблони и автоматизация на задачите, ClickUp е надежден съюзник за творческите екипи в различни индустрии.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Центърът за известия може да се претовари, ако не персонализирате настройките в опциите.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. DreamStudio

Собственост на гиганта в бранша Stability AI, DreamStudio (по-рано Stable Diffusion) е AI инструмент за дизайн, който помага за създаването на висококачествени графични произведения за всякакви цели, от илюстрации до фотореалистични изображения. ?️

Въведете вашата задача или качите снимка, след което изберете желания стил и размер. DreamStudio ще се задейства незабавно, генерирайки множество варианти на вашата визия. Инструментът запаметява историята ви, така че можете да следите всичките си творения и да ги прегледате по-късно.

Ако трябва да направите промени в изображение, обърнете се към редактора. Това е безкрайно работно пространство с слоеве, което ви позволява да добавяте, премахвате и променяте отделни елементи от вашето шедьовър. Можете също така да подобрите резолюцията на изображенията си за секунди!

Най-добрите функции на DreamStudio

Различни предварително зададени стилове

Редактор с безкрайно работно пространство и слоеве

Настройка на резолюцията на изображенията

Версия с отворен код — StableStudio

API интеграция

Ограничения на DreamStudio

Без предварително зададени цветови палитри

Подсказките, написани преди регистрацията, се губят.

Цени на DreamStudio

10 долара за 1000 кредита (~5000 изображения)

Оценки и рецензии за DreamStudio

Product Hunt : 4. 7/5 (20+ отзива)

G2: 4. 3/5 (2 отзива)

3. Midjourney

Ако сте запознати с използването на инструменти за изкуствен интелект, сигурно сте чували за Midjourney. Благодарение на силната си естетика по подразбиране за творения, той е един от най-известните AI генератори на изображения днес. Можете да създадете изпипани произведения на изкуството за минути с кратка текстова команда в Discord.

Иновативният инструмент бот ви представя четири варианта на изображения. Използвайте всеки от тях, за да създадете нови варианти или изберете едно изображение и го редактирайте. В момента опциите за изображения включват мащабиране и препозициониране на композицията с помощта на стрелки. Благодарение на най-новата актуализация всички изображения се генерират в максимален размер.

Ако заседнете, помолете бота Midjourney за помощ, като използвате прости команди. Можете да поискате общи съвети или да зададете конкретни въпроси. ?

Най-добрите функции на Midjourney

Четири варианта на изображения

Генерира изображения с максимален размер

Инструменти за мащабиране и препозициониране

Midjourney бот за помощ и съвети

Параметрите и команди са обяснени в ръководството.

Галерия с любими

Ограничения на Midjourney

Няма безплатна пробна версия

Възможностите за редактиране могат да се подобрят

Достъпни само чрез Discord

Цени на Midjourney

Basic : 8 $/месец*

Стандартен : 24 $/месец

Pro : 46 $/месец

Mega: 96 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Midjourney

G2 : 4. 4/5 (70+ отзива)

Product Hunt: 4,5/5 (15+ рецензии)

4. Adobe Sensei

Adobe Sensei е скрито съкровище, когато става дума за технологии за машинно обучение. Съществува от 2016 г. и се използва широко в екосистемата на Adobe. Ще го откриете вграден в Creative Cloud Suite и в много от маркетинговите и аналитичните приложения и услуги на Adobe.

AI инструментите на Sensei са обучени на базата на набор от стокови изображения на Adobe, продукти с отворена лицензия и съдържание от публичен домейн с изтекли лицензи. Просто използвайте командата „Генериране“, за да получите достъп до изображения, подходящи за вашите нужди. Тя може да идентифицира дълбоките и дори емоционални концепции на дадено изображение чрез елементи като цветовата палитра и детайлите на фона.

Платформата автоматично идентифицира и маркира изображения, което е идеално за маркетинг специалисти и дизайнери, които работят с много снимки всеки ден.

Най-добрите функции на Adobe Sensei

Оптимизирайте и персонализирайте маркетинговите ресурси

Content-Aware Fill за премахване на нежелани обекти от изображения и видеоклипове

Auto-Reframe за оптимизиране на видеоклипове за различни канали

Автоматична анимация с разпознаване на лица и движения

Оптимизация на видео и звук

Интеграция в Adobe Experience Cloud

Ограничения на Adobe Sensei

Не е самостоятелен инструмент в сравнение с други комплексни софтуери за графичен дизайн.

Предимно за ползватели на Adobe

Цени на Adobe Sensei

Интегрирани в продуктовото портфолио на Adobe Experience Cloud

Оценки и рецензии за Adobe Sensei

Няма налични самостоятелни оценки

5. Canva

В света на дизайна малко имена са толкова известни като Canva. Това е безплатна платформа за дизайн, известна с лесния си за ползване интерфейс, който сега е още по-добър, благодарение на генератора за преобразуване на текст в изображение! ?

Създавайте красиво визуално съдържание на платформата за минути, като въведете прости текстови команди и изберете стил. С Image Enhancer и други AI инструменти за графичен дизайн можете да усъвършенствате творението си до съвършенство, като:

Подобряване на резолюцията

Коригиране на фокуса, осветлението и насищането

Премахване на фонове

Премахване, добавяне и коригиране на обекти (с Magic Edit или Magic Eraser)

Подобрете ангажираността на изображенията с текст и анимации или добавете стикери, икони и други графики от наличната колекция. Разчитайте на генератора на текст и планирача на съдържание на Canva, за да координирате и планирате вашите дизайнерски и маркетингови проекти.

Най-добрите функции на Canva

Готови стилове

Множество инструменти за редактиране

Magic Write генератор на текст

Интуитивен интерфейс

Бранд китове за създаване на персонализирани цветови палитри

Сътрудничество в реално време по проекти

Ограничения на Canva

Може да не осигуряват нивото на персонализация, което професионалните дизайнери очакват.

Функцията за премахване на фона може да бъде подобрена.

Някои функции (като Magic Eraser и Content Planner) не са достъпни за безплатно ползване.

Цени на Canva

Текст в изображение:

Безплатно : до 50 запитвания за цял живот

Pro : до 500 заявки/месец

Екипи: до 500 заявки/месец

Magic Write:

Безплатно : до 25 заявки

Pro : до 250 заявки/месец

Екипи: до 250 заявки/месец

Оценки и рецензии за Canva

G2 : 4,7/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

6. Mokker

Премахването на фона е задача, от която много дизайнери се страхуват, но тя е неизбежна, ако целта ви е да създадете достоверно изглеждаща страница за електронна търговия. Тук на помощ идва Mokker. Това е AI инструмент, който замества фона на изображенията на продуктите, помагайки ви да създадете професионални и продаваеми визуализации.

Mokker е изключително лесен за използване инструмент. Просто качите изображение на вашия продукт и изберете един от стотиците шаблони за фон. Инструментът ще ви предостави незабавно изображения с висока резолюция, готови за печат. Можете да добавите различни фото реквизити, за да разкрасите крайния резултат.

Най-добрите функции на Mokker

Опростен инструмент за премахване на фона за продуктов маркетинг

Над 100 шаблона за фон

Фотографски реквизит

Висококачествени изображения

API за интеграция

Ограничения на Mokker

Опитът при започването може да бъде оптимизиран

Може да доведе до непредвидими резултати при сложни елементи (като коса)

Цени на Mokker

Безплатно : 40 снимки + 12 снимки/месец

Стартово ниво : 13 $/месец*

Екип : 29 $/месец

Организация: 83,25 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Mokker

Product Hunt: 4. 4/5 (8+ рецензии)

7. Galileo AI

Стартиран през 2022 г., Galileo AI революционизира начина, по който се създават дизайни на потребителски интерфейси. Неговият генератор на UI дизайн е обучен на хиляди изключителни дизайни, за да ви предостави висококачествени макети и илюстрации за различни платформи.

Използването на инструмента е лесно – нужен ви е само текстово описание. Galileo AI ще генерира цялостен дизайн на интерфейса, включително персонализирани икони и копия! Използвайте малки промени, за да надминете скучните UI модели и да направите вашия дизайн по-забележим.

Най-добрите функции на Galileo AI

Генерира висококачествени UI дизайни

Удобни за ползване

Включва съдържание и илюстрации и изображения, генерирани от AI.

Ограничения на Galileo AI

Все още не е напълно достъпен за обществеността (трябва да подадете заявка за ранен достъп).

Цени на Galileo AI

Информация за цените не е налична

Оценки и рецензии за Galileo AI

Все още няма определени оценки

8. DALL•E 2 от Open AI

Когато DALL·E беше пуснат на пазара през 2021 г., той завладя света с способността си да генерира впечатляващи изображения от естествен език. Около година по-късно OpenAI ни зарадва с обновената версия на този инструмент, DALL·E 2. В сравнение с първото издание, той произвежда по-точни и реалистични изображения с 4 пъти по-висока резолюция.

Освен че комбинира стилове и концепции за създаване на изображения, генерирани от AI, този инструмент ви позволява да проучвате различни варианти. Редакторът DALL·E 2 предлага функцията Inpainting за добавяне и премахване на елементи въз основа на допълнителни указания, така че можете да отчетете сенките, текстурите и отраженията. Функцията Outpainting позволява мащабиране, за да разширите композицията на изображението.

Най-добрите функции на DALL•E 2 от Open AI

Създаване на изображения с високо качество

Множество инструменти за редактиране

Често актуализирани

Защита срещу създаването на експлицитно или насилствено съдържание

DALL•E 2 от Open AI ограничения

Безплатната пробна версия вече не е налична

Може да пропуснете по-дълги подсказки

DALL•E 2 от Open AI цени

15 долара за 115 кредита

DALL•E 2 от Open AI – оценки и рецензии

G2 : 3,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

9. Khroma

Цветът е психологически елемент от дизайна и може да повлияе на процеса на вземане на решения от вашите потребители. Но изборът на подходяща гама от нюанси може да бъде изключително объркващ. Обърнете се към Khroma, за да стесните избора до перфектната палитра с помощта на AI инструмента за цветове!

Като генератор на персонализирани цветови палитри, Khroma е незаменим AI инструмент за графичен дизайн. Той е обучен на базата на хиляди палитри, създадени от хора, за да произвежда цветови комбинации, които работят.

Освен това можете да обучите нейната невронна мрежа, като изберете цветове, които ви допадат. Резултатите са красиви и персонализирани палитри, които можете да видите като градиенти, типография или персонализирани изображения.

Запазете любимите си, за да ги използвате по-късно, заедно с техните имена, шестнадесетични кодове и рейтинги за достъпност по WCAG. Търсите нещо конкретно? Филтрирайте генератора по фактори като оттенък, нюанс и цвят.

Най-добрите функции на Khroma

AI генератор на цветова палитра

Алгоритъм, който може да се обучава

Преглеждайте цветовете като палитри, градиенти, типография или изображения

Запазете любимите си за по-късно

Удобни филтри за генератор

Ограничения на Khroma

Все още няма функция за изтегляне/експортиране

Цени на Khroma

Безплатни

Оценки и рецензии за Khroma

Product Hunt: 4. 3/5 (15+ рецензии)

10. Jasper. ai

Всеки художник се страхува от един общ враг – творческата блокада. За щастие, живеем във времена, в които AI инструменти като Jasper спасяват деня на дизайнерите, маркетолозите и писателите, които са в застой, като им помагат да създават отлично съдържание чрез подсказки.

Платформата е AI генератор на изкуство и писател за многофункционални проекти. За да създадете графични дизайни, всичко, което трябва да направите, е:

Стартирайте генератора Напишете подсказка Изберете стил, като например аниме или маслена живопис. Създавайте съдържание без авторски права

Jasper създава четири изображения едновременно. Неговият филтър за съдържание гарантира, че чувствителни или опасни творения се изключват от резултатите.

Най-добрите функции на Jasper. ai

Обучаем AI двигател, който научава предпочитания от вас стил

Работи на над 30 езика

Протоколи за безопасност и поверителност на високо ниво

Налична е безплатна пробна версия.

Ограничения на Jasper. ai

Уроците за използване на някои функции биха били полезни.

Не можете да защитите с авторски права генерираните изображения.

Цени на Jasper. ai

Creator : 39 $/месец*

Екипи : 99 $/месец

Бизнес: Свържете се с отдела по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Jasper. ai оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 отзива)

Независимо дали сте дизайнер или просто човек, който се нуждае от бърз дизайн, нашите AI инструменти могат да направят вашето творческо пътуване по-гладко. Използвайте техния потенциал, за да получите достъп до прекрасни дизайни за лична или бизнес употреба. ?

Много инструменти, като ClickUp, могат да генерират съдържание за различни случаи на употреба, да подкрепят вашите маркетингови инициативи и да подобрят възвръщаемостта на инвестициите ви.

И така, какво чакате? Приемете бъдещето на творчеството с един от любимите си AI помощници!