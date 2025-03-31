11 най-добри алтернативи и конкуренти на Midjourney за генериране на изображения с изкуствен интелект 2025

Midjourney промени начина, по който се изразяваме чрез изкуството, като предостави уникална платформа, която превръща текстови подсказки във визуални шедьоври чрез своя AI генератор на изображения.

За тези, които не разполагат с конвенционални артистични умения, това се превърна в портал към творчеството, а за артистите – в ново поле за изява, където да изследват и демонстрират таланта си с помощта на AI инструменти.

Midjourney обаче може да не отговаря на предпочитанията на всички по отношение на цифровото изкуство и инструментите за редактиране на изображения. Някои потребители може да възразят срещу неотдавнашния преход към платен модел, докато други може да желаят по-пряка поддръжка на клиенти за разрешаване на проблеми, свързани с продукта.

Ето защо проучихме и съставихме списък с 11-те най-добри алтернативи на Midjourney за генериране на изображения с изкуствен интелект. Внимателно проучихме техните функции и цени, за да ви помогнем да намерите най-подходящата за вашите нужди.

И като допълнителен бонус, ще ви представим платформа, която може да ви отвори нови възможности за справяне с творческите ви задачи и да ви помогне да оползотворите силата на изкуствения интелект в по-широк контекст.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Midjourney?

Преди да се впуснем в нашите топ избори за алтернативи на Midjourney, безплатни и платени, нека очертаем някои характеристики, които отличават един AI генератор на изкуство:

Удобен интерфейс: Инструментът за работа с изображения трябва да е лесен за навигация, дори и за потребители без технически или дизайнерски опит. Бързо генериране на изображения: Въпреки че по-дългото време за генериране може да доведе до по-сложни изображения, генераторът все пак трябва да може бързо да произвежда висококачествени визуализации ⏱️ Гъвкавост на бързите входни данни: Инструментът трябва да приема различни параметри за генериране на AI изкуство. Някои потребители предпочитат прост езиков интерфейс, докато други може да искат да използват по-усъвършенствани команди и символи в своите AI генератори на изкуство. Опции за редактиране: Опциите за редактиране след генериране, като увеличаване на разделителната способност, вариации и замяна на обекти, могат да подобрят полезността на AI модела ✂️ Избор на теми и художествени стилове: Възможността да избирате различни теми и художествени стилове въз основа на потребителски входни данни може да пренесе генерирането на изображения на следващото ниво. Търговска употреба: В зависимост от вашите цели, инструментът трябва да предоставя ясна информация за правата за използване на генерираните изображения, особено за търговски цели. Безплатни и платени опции: В зависимост от бюджета ви, наличието на безплатни и платени опции може да бъде решаващ фактор.

11-те най-добри алтернативи и конкуренти на Midjourney, които да използвате

Сега, когато знаем какво да търсим в AI генераторите на изкуство, нека да разгледаме 11-те най-добри алтернативи на Midjourney , които отговарят на изискванията.

Генериране на изображения с ClickUp Преобразувайте текст в задачи директно от Whiteboards с ClickUp Brain

Запознайте се с ClickUp Brain, инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който може да генерира изкуство с изкуствен интелект мигновено, за да ви помогне да преодолеете творческите блокажи и да превърнете сесиите за мозъчна атака в структурирани, изпълними планове.

Функцията Whiteboard на ClickUp е оборудвана с AI генератор на изображения, който добавя ново ниво на креативност към процеса на мозъчна атака. Докато работите в бялата дъска, можете да помолите Brain да създаде AI визуализации като диаграми, графики или други подходящи изображения, които да подкрепят вашите идеи. Не е необходимо да превключвате между инструменти или ръчно да проектирате визуализации – Brain се грижи за това!

Най-добрите функции на ClickUp:

Преобразувайте текста за секунди, за да звучи по-професионално, директно или ангажиращо

Създавайте бързо висококачествено съдържание , като използвате подсказки, задвижвани от изкуствен интелект.

Маркирайте текста и оставете AI лентата с инструменти да го оптимизира

Генерирайте обобщения и задачи за действие незабавно, за да оптимизирате административните задачи

Превеждайте езици и проверявайте правописа и граматиката в платформата ClickUp

Реализирайте идеите си за минути с цифрови бели дъски за сътрудничество в реално време или асинхронно

Създайте дизайнерски работен процес, който отразява вашия идеален процес, с библиотеката от шаблони.

Управлявайте документи с творчески брифинги съвместно с ClickUp Docs

Предавайте ясни инструкции и ускорете процеса на обратна връзка по дизайна с Proofing

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да имат затруднения при ориентирането в многобройните функции и опции за персонализиране на ClickUp.

Белите дъски с AI генериране на изображения все още не могат да се използват в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

2. DALL-E 2

Създаден от OpenAI, DALL-E 2 нахлу на сцената през 2022 г. и бързо завладя потребителите с интуитивното си AI генериране на изкуство. Всичко, което трябва да направите, е да въведете своята визия и за секунди ще получите четири уникални изображения, които отразяват вашите мисли.

Потребителите, които са се регистрирали преди април 2024 г., получават изгодна оферта за безплатни месечни кредити. Но новите потребители може би трябва да помислят два пъти. С минимално изискване за покупка на кредити от 15 долара, вълнението от изживяването на тази оригинална AI мощност вече има цена за AI генератора на изображения.

Най-добрите функции на DALL-E 2

Правата на собственост на потребителите върху генерираните изображения, включително правото да продават, препечатват и търгуват с тях

Интеграция с платформи, поддържани от Microsoft, като Bing

Мерките за защита срещу генерирането на насилствени, омразни или нецензурни изображения гарантират подходящото съдържание.

Редовните актуализации предоставят на потребителите най-новите AI функции.

Ограничения на DALL-E 2

Пренебрегва подсказките, ако са прекалено дълги

Липсват опции за редактиране

Цени на DALL-E 2

Безплатно: за потребители, регистрирали се преди 6 април 2024 г.

115 кредита: 15 долара (1 кредит е 1 текстова подсказка)

Оценки и рецензии за DALL-E 2

G2 : 4/5 (21 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

Разгледайте тези алтернативи на DALL-E!

3. Stable Diffusion

Stable Diffusion е AI генератор на изкуство, обучен да генерира нови изображения въз основа на въведен текст или картинки. Създаден от Stability AI, той включва усъвършенствани алгоритми и техники за дълбоко обучение, предлагайки бърз и сигурен процес на генериране на изображения.

Отличителна черта е способността му да работи безпроблемно на хардуер на потребителско ниво, като изисква GPU с поне 8 GB VRAM. Това го отличава от услугите, които се предлагат само в облака, като DALL-E и Midjourney, и го прави по-достъпен вариант за много потребители.

А черешката на тортата е, че е напълно безплатно.

Най-добрите функции на Stable Diffusion

Бързо генериране на висококачествени изображения

Не се изисква лична информация, за да започнете

Придружава се с удобна библиотека с подсказки, които да вдъхновят вашите творения.

Позволява дефинирани от потребителя параметри за подробно персонализиране на изображенията

Възможност за генериране на фотореалистични изображения

Поддържа както преобразуване на текст в изображение, така и преобразуване на изображение в изображение.

Един от малкото безплатни генератори на изкуство с изкуствен интелект

Ограничения на Stable Diffusion

Трябва да инсталирате приложение на трета страна на вашето устройство.

Някои компютри не отговарят на минималните технически изисквания за работа с Stable Diffusion.

Цени на Stable Diffusion

Безплатни

Оценки и рецензии за Stable Diffusion

G2 : 4. 3/5 (2 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

4. Jasper Art

Jasper Art се отличава с интуитивния си потребителски интерфейс и способността да генерира уникални изображения без воден знак от прости текстови команди. Многофункционалните му опции за персонализиране включват стилове, настроения и медии, което дава на потребителите широк творчески спектър.

Този инструмент за генериране на изображения с изкуствен интелект спестява време и усилия, като генерира множество изображения с висока разделителна способност за секунди, което го прави един от най-бързите генератори на изображения с изкуствен интелект. Цената е висока в сравнение с други платформи, но можете да генерирате неограничен брой изображения на месец.

Най-добрите функции на Jasper Art

Бързо генериране на изображения

Прост потребителски интерфейс

Позволява персонализиране въз основа на различни стилове и предпочитания

Изображения, генерирани от AI, без воден знак

Може да генерира висококачествени изображения, които включват известни личности.

Ограничения на Jasper Art

Не поддържа преобразувания от изображение в изображение

Не можете да защитите с авторски права изображенията, които създавате.

Цени на Jasper Art

Създател: 49 $/месец

Екипи: 125 $/месец

Бизнес: Свържете се с екипа по продажбите на Jasper за цени

Оценки и рецензии за Jasper Art

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

Разгледайте тези шаблони за AI подсказки!

5. Dream by WOMBO

Dream By Wombo е уникален AI генератор на изображения, предлагащ широка гама от възможности за абстрактен дизайн. Неговият лесен за употреба подход е подходящ за всички, независимо от нивото им на технически познания. Той е и лесен за бюджета, което го прави подходящ за хора с ограничени финансови възможности.

Интересното е, че AI генераторът на изкуство позволява на потребителите да създават изкуство специално за NFT пазара, като им гарантира пълна собственост върху техните творения.

Най-добрите функции на Dream by WOMBO

Предоставя множество възможности за абстрактни произведения на изкуството

Съвместимост с мобилни устройства

AI генераторът на изкуство насърчава участието на общността чрез споделяне на произведения на изкуството.

Преобразуване на текст в изображение и на изображение в изображение

Специално предназначени за създаването и търговията с NFT изкуство

Ограничения на Dream by WOMBO

Някои потребители се оплакват, че безобидни изображения се маркират като NSFW.

Безплатният план включва много реклами.

Цени на Dream by WOMBO

Безплатни

Премиум: 9,99 $/месец

Dream by WOMBO – оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Prompt Hunt

Prompt Hunt позволява на потребителите да създават изкуство, използвайки различни инструменти като Stable Diffusion, DALL-E и Midjourney. Можете да създавате подсказки от изображения или текстови входни данни или да използвате един от предварително създадените шаблони, които са особено полезни за начинаещи.

Платформата се отличава с достъпността си на различни устройства в сравнение с другите алтернативи на Midjourney в този списък.

Потребителите могат да запазят своите творби за себе си или да ги споделят чрез платформата. И в двата случая те запазват собствеността върху генерираните от тях изображения. Това определено отличава този AI генератор на изображения от другите AI инструменти.

Най-добрите функции на Prompt Hunt

Уникално създаване на изкуство с изкуствен интелект с Stable Diffusion, DALL-E и Midjourney

Достъп до широка гама от стилове на изкуство, създадени с изкуствен интелект

Възможност за споделяне на AI изкуство директно от платформата

Съвместимост между различни устройства

Библиотека с шаблони, която помага за генерирането на изображения

Ограничения на Prompt Hunt

Създаването на персонализирани шаблони не е много лесно

Основната ценова категория е ограничена до Stable Diffusion и собствения модел на Prompt Hunt.

Цени на Prompt Hunt

Важно: безплатен 7-дневен пробен период, след което 1,99 $/месец

Про: 9,99 $/месец

Pro+: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за Prompt Hunt

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

7. NightCafe

NightCafe е платформа за създаване на мрежи, създаване и продажба на произведения на изкуството, генерирани от изкуствен интелект, която свързва арт общността с технологията за изкуствен интелект.

Това е една от най-добрите алтернативи на Midjourney, защото просто предоставя текстови подсказки или оригинални изображения, а NightCafe ги превръща в уникални произведения на изкуството с музейно качество.

Комбинацията от усъвършенствана AI технология, функции за социални медии и геймификация е това, което отличава NightCafe. Художници, хобисти и дори начинаещи намират тази платформа за забавна за използване, благодарение на нейната динамична общност и ежедневни предизвикателства.

Удобният за ползване интерфейс, широката гама от AI модели и настройки, както и безплатните дневни кредити правят платформата широко достъпна в сравнение с други генератори на изкуство.

Най-добрите функции на NightCafe

Интуитивен, лесен за използване интерфейс

Щедри безплатни дневни кредити

Широка гама от стилове и режими за генериране на изкуство

Създателите могат да претендират за авторските права върху своите произведения

Налични са няколко модела, включително Stable Diffusion и DALL-E 2.

Ограничения на NightCafe

Според съобщенията, обслужването на клиенти не отговаря

Някои потребители смятат, че цензурата на платформата е прекалено строга.

Цени на NightCafe

Безплатно: пет кредита на ден плюс два за гласуване в ежедневно предизвикателство

AI Beginner: 5,99 $ за 100 кредита/месец

AI Hobbyist: 9,99 $ за 200 кредита/месец

AI Enthusiast: 19,99 $ за 500 кредита/месец

AI Artist: 49,99 $ за 1400 кредита/месец

Пакет с кредити без месечен абонамент: от 7,99 $ за 100 кредита

Оценки и рецензии за NightCafe

G2 : Н/Д

Capterra: 4. 2/5 (5 отзива)

8. AutoDraw

Ако все още се наслаждавате на заниманията, които сте имали като дете, ще обикнете AutoDraw. ✏️

Този безплатен AI инструмент за изкуство впечатлява с интуитивния си дизайн и лесен за използване интерфейс.

Когато нарисувате нещо, независимо от вашите художествени умения, AutoDraw използва своята интелигентна технология, за да разбере вашите намерения. След това ви представя редица добре нарисувани варианти, които съответстват на вашата скица. Можете да изберете този, който ви харесва, и да го замените с оригиналния си рисунка, като незабавно повишите качеството на вашето творение!

Най-добрите функции на AutoDraw

Напълно безплатни, не се изисква регистрация

Удобни за ползване и подходящи за начинаещи

Усъвършенстван инструмент за предложения, който подобрява рисунките

Разполага с разнообразен набор от инструменти за персонализиране

Може да се използва на различни устройства

Ограничения на AutoDraw

Липсват реалистични опции за рисуване

Липса на разширени функции за по-сложни дизайни, като например наслагване

Цени на AutoDraw

Безплатни

Оценки и рецензии за AutoDraw

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Designs. ai

Други популярни алтернативи на Midjourney включват Designs. ai. Този AI инструмент предлага набор от функции за създаване на цифрови активи като лога, видеоклипове и реч, между другото.

Video Maker на платформата извлича подходящи видеоклипове въз основа на предоставен от потребителя текст, като генерира интересни и значими видеоклипове за минути.

Font Pairer предлага полезни препоръки за съчетаване на шрифтове, което е спасително за всеки дизайнер, търсещ хармонични комбинации от шрифтове.

Накрая, Graphic Maker е удобен инструмент за създаване и изтегляне на векторни изображения с персонализирани цветове, въпреки че ограничената библиотека с изображения може да бъде пречка.

Designs. ai най-добри характеристики

Отлични за дизайн на лого и създаване на видео

Подкрепена от 123RF, предоставяща достъп до милиони изображения, графики и видеоклипове.

Отзивчива поддръжка на клиенти чрез чат на живо

Ограничения на Designs. ai

Липса на мобилни приложения в сравнение с другите алтернативи на Midjourney в този списък

Не можете да лицензирате, продавате или разпространявате вашите творби на други платформи за стокови активи.

Designs. ai ценообразуване

Основен пакет: 29 $/месец

Про: 69 $/месец

Предприятия: Свържете се с Designs. ai за персонализирани цени

Designs. ai оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: 4/5 (2 отзива)

10. StarryAI

StarryAI е толкова лесен за използване, колкото може да бъде един AI генератор на изображения. Първо, давате му писмена команда, с която да работи. След това избирате предпочитания от вас стил от огромна селекция и насочвате произведението към абстрактни или по-подробни изображения.

Тук се случва магията. StarryAI използва два различни режима, Altair за абстрактни интерпретации и Orion за по-разказни изображения, за да превърне вашата идея в реалност.

Само за няколко минути вашите уникални, висококачествени произведения на изкуството са готови за използване по всякакъв начин, по който пожелаете. ⭐

Най-добрите функции на StarryAI

Пълна собственост върху генерираните изображения

Два различни режима, Altair и Orion, за разнообразни изображения

Функцията Evolve позволява допълнително усъвършенстване на вашите изображения.

Чести актуализации на функциите

Мобилни приложения

Ограничения на StarryAI

Някои потребители са се оплакали от бъгове в потребителския интерфейс.

Приложението понякога игнорира подсказката

Цени на StarryAI

Безплатно: пет кредита на ден + три на всеки три дни за споделяне в социалните медии

Стартово ниво: 11,99 $/месец

Unlimited Pro: 37,99 $/месец

Unlimited Pro Max: 79,99 $/месец

Можете също да купите кредити без месечен абонамент, като цената започва от 15,99 $ за 40 кредита.

Оценки и рецензии за StarryAI

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

11. Craiyon

Craiyon, по-рано известен като DALL-E mini, е AI генератор на изкуство, подходящ за начинаещи. Въвеждате текстово подсказване и избирате от четири модела за генериране на изображения: Изкуство, Рисунка, Снимка и Няма.

Можете също да добавите отрицателни текстови подсказки. Например, ако въведете положителна подсказка като „залез“, но използвате „плаж“ като отрицателна подсказка, AI генерира изображение на залез без никакви елементи, свързани с плажа.

Craiyon е уникален с функцията си „Next Prompt”, която използва ChatGPT, за да предлага нови подсказки въз основа на предишните ви въвеждания. Друга иновативна функционалност е представянето на вашето AI-генерирано изкуство върху макети на тениски, за да вдъхнови идеи за търговия.

Най-добрите функции на Craiyon

Удобна за ползване платформа, лесна за навигация за начинаещи

Неограничена възможност за генериране на изображения

Уникална функция „Next Prompt” за творческо вдъхновение

Показва произведения на изкуството върху макети на тениски

Ограничения на Craiyon

Понякога сървърите не могат да поддържат трафика и изображенията не се генерират.

Няма мобилни приложения

Цени на Craiyon

Безплатни

Поддръжник: 6 $/месец

Професионална версия: 24 $/месец

Предприятия: Свържете се с Craiyon за персонализирани цени

Оценки и рецензии за Craiyon

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

Генериране на AI изображения с алтернативи на Midjourney

Докато разглеждаме алтернативите на Midjourney, става ясно, че обхватът им се простира отвъд простото заместване на един инструмент с друг. Става въпрос за намирането на решение, което добавя стойност по различни начини, като ClickUp с неговия богат набор от функции.

Докато преценявате възможностите си, не забравяйте, че иновациите често идват от неочаквани места. Може би промяната в перспективата от генериране на изображения към обхващаща оптимизация на работния процес може да отключи нови нива на ефективност и креативност. В края на краищата, най-добрите инструменти не само решават съществуващите ни проблеми, но и отварят нови възможности!