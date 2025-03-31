11 алтернативи на Dall-E за създаване на AI изображения (безплатни и платени)

AI промени създаването на съдържание. И не говорим само за писане.

Днешните инструменти за изкуствен интелект могат да правят всичко – от писане на блог публикации до създаване на зашеметяващи произведения на изкуството в различни стилове. 🎨

Независимо дали обичате изкуството като хоби или го използвате в работата си, вероятно сте запознати с AI генераторите на изкуство. Един от най-популярните инструменти е Dall-E, създател на изображения от текст към изкуство от OpenAI, същата компания, която стои зад ChatGPT.

Въпреки че е модерно средство, Dall-E не е единственият генератор на изкуство на пазара. Ако търсите средства за машинно обучение и обработка на естествен език за създаване на изкуство, този списък е за вас.

Тук ще ви разкажем малко повече за Dall-E и какво трябва да търсите, когато оценявате други AI генератори на изкуство. След това ще споделим 11 от най-добрите алтернативи на Dall-E и други AI инструменти за процеса на създаване на вашето артистично съдържание.

⏰ 60-секундно резюме AI генераторите на изкуство променят създаването на съдържание: Инструменти като Инструменти като Dall-E използват текстови подсказки , за да създават разнообразно и зашеметяващо визуално изкуство, отговарящо на различни нужди – от хобисти до професионалисти.

Dall-E е известен AI инструмент за преобразуване на текст в изображения, но съществуват и много други алтернативи: Въпреки че Dall-E е добре познат, при избора на AI генератор на изкуство потребителите трябва да вземат предвид фактори като потребителски интерфейс, възможности за редактиране, персонализиране, скорост, права за използване и разнообразие на художествения стил.

Редица алтернативи на Dall-E предлагат разнообразни функции: Статията представя 11 алтернативи, включително ClickUp, Midjourney, Fotor и други, всяка от които има уникални предимства в Статията представя 11 алтернативи, включително ClickUp, Midjourney, Fotor и други, всяка от които има уникални предимства в генерирането и редактирането на изображения , както и допълнителни функции като създаване на видео или инструменти за сътрудничество.

ClickUp се отличава с интегрирано AI генериране на изображения в рамките на платформата си: ClickUp позволява на потребителите да създават AI изображения директно в работната си среда, подобрявайки сътрудничеството и оптимизирайки работните процеси.

Всяка алтернатива има свои силни страни и ограничения: Прегледът предоставя информация за най-добрите функции, ограничения, цени и потребителски отзиви за всеки инструмент, като помага на потребителите да вземат информирани решения въз основа на конкретните си нужди.

AI генераторите на изкуство предлагат множество предимства за различни приложения: Тези инструменти спестяват време, стимулират творчеството и предоставят гъвкави решения за брандиране, маркетинг и създаване на съдържание като цяло, като дават възможност на потребителите да използват AI в работните си процеси.

Какво е Dall-E?

Dall-E е AI генератор на изкуство, който приема писмени команди и създава изображение въз основа на този текст. Пуснат от OpenAI през 2021 г., той използва технологията ChatGPT3 за създаване на изображения с помощта на ключови думи.

Името Dall-E съчетава препратки към известния художник Салвадор Дали и прочутия робот Wall-E на Disney. То има за цел да изобрази връзката между технологиите и новите произведения на изкуството, вдъхновени от известни таланти. 🤖

Dall-E е невронна мрежа, която използва обработка на естествен език (NLP) и големи езикови модели (LLM). Тя се позовава на 12 милиарда параметри при анализиране на команди и разработване на изображения.

Dall-E 2 е най-новата версия на AI инструмента. Той създава по-висококачествени и фотореалистични изображения в сравнение с първоначално пуснатия продукт. Използва два различни модела за създаване на изображения и по-точни изображения въз основа на текст.

Какво да търсите в алтернативите на Dall-E?

Макар Dall-E да е един от най-известните AI генератори на изображения, той не е единственият вариант. Има много други мощни AI инструменти за генериране на изображения, които може би по-добре отговарят на вашите нужди.

Ето какво да търсите в следващия си AI инструмент за изкуство:

Удобен за ползване интерфейс : Изберете инструмент, който е лесен за ползване, независимо дали сте експерт или начинаещ в създаването на AI изображения.

Възможности за редактиране : Въпреки че инструментът може да създаде страхотно изображение, още по-добре е, ако има функции за редактиране, с които да се правят корекции и да се подобри дизайнът.

Персонализирани подсказки : Когато създавате подсказки за преобразуване на текст в изображение, потърсете опции, които ви позволяват да добавите параметри, за да получите точно това, което искате.

Бързо генериране на изображения : Нямате време да седите цял ден, докато инструментът създава изображение. Потърсете такъв, който приема вашия текст и създава изображение за секунди, а не за минути.

Права за използване : Ако планирате да използвате тези изображения за търговски цели, не забравяйте да проверите правата върху изображенията, за да избегнете правни проблеми.

Разнообразни художествени стилове: Потърсете генератори на изображения от текст, които предлагат персонализиране на теми и различни художествени стилове, за да създавате реалистични изображения.

11-те най-добри алтернативи на Dall-E, които да използвате през 2025 г.

Търсите най-добрите AI генератори на изображения? Тези 11 алтернативи на Dall-E са фантастичен начин да създавате висококачествени изображения и дигитално изкуство. Независимо дали се нуждаете от дизайни, които да споделите в социалните медии, инфографики за блогове или портретни снимки, има инструмент, който ще отговори на вашите нужди. ✨

Генерирайте изображения с ClickUp Преобразувайте текст в задачи директно от Whiteboards с ClickUp Brain

Независимо дали планирате проект, проектирате wireframes или визуализирате маркетингови концепции, ClickUp дава възможност на екипите да превърнат абстрактните идеи в ясни визуализации. Това е перфектният инструмент за подобряване на комуникацията, стимулиране на творчеството и оптимизиране на работните процеси – всичко това в една платформа за сътрудничество.

ClickUp Whiteboards позволява на екипите да генерират изображения, задвижвани от изкуствен интелект, директно в работната си среда ClickUp. Чрез просто въвеждане на текстови команди, потребителите могат да превърнат идеите си в реалност – идеално за мозъчна атака, планиране на проекти и творческо сътрудничество. Това е безпроблемен начин да превърнете концепциите в визуални изображения, без да напускате платформата.

Най-добрите функции на ClickUp:

Преобразувайте текста за секунди, за да звучи по-професионално, директно или ангажиращо.

Създавайте бързо висококачествено съдържание , като използвате подсказки, задвижвани от изкуствен интелект.

Маркирайте всеки текст и оставете AI лентата с инструменти да го оптимизира.

Генерирайте обобщения и задачи за действие незабавно, за да оптимизирате административните задачи.

Превеждайте езици и проверявайте правописа и граматиката в платформата ClickUp.

Реализирайте идеите си за минути с цифрови бели дъски за сътрудничество в реално време или асинхронно.

Визуално мозъчно буряне: Превърнете идеите в изображения за по-ясна комуникация

Интегрирано сътрудничество: създавайте и споделяйте визуални елементи директно на бели дъски

Безпроблемен работен процес: запазвайте, експортирайте или свързвайте изображения, генерирани от изкуствен интелект, с задачи

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да имат затруднения при навигирането в многобройните функции и опции за персонализиране на ClickUp.

Белите дъски с AI генериране на изображения все още не могат да се използват в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Midjourney

чрез Midjourney

От момента, в който отворите уебсайта, Midjourney ви очарова. Редове код блестят пред очите ви и ви привличат да създадете зашеметяващо дигитално изкуство за секунди. Въведете команда и за секунди ще имате дигитално шедьовър. 🖼️

Най-добрите функции на Midjourney

Параметрите за стилизиране ви позволяват да настроите дизайните, за да направите генерираните изображения точно такива, каквито ги искате.

Усъвършенствайте дизайните с персонализации, за да направите генерираните изображения точно такива, каквито ги искате.

AI моделът предлага функция за ремикс, която ви позволява да комбинирате две изображения в един дизайн.

Теглото на изображението, съотношението на страните и параметрите на плочките ви дават контрол над изображенията ви.

Ограничения на Midjourney

Инструментът не може да генерира изображения с думи, които имат смисъл – целият текст се превръща в смесица от букви.

Някои потребители забелязаха, че ръцете и зъбите са склонни да се деформират в генерираните изображения.

Цени на Midjourney

Основен : 10 $/месец

Стандартен : 30 $/месец

Pro : 60 $/месец

Mega: 120 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney

G2 : 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: Н/Д

3. Fotor

чрез Fotor

Fotor е AI генератор и редактор на изображения, създаден да улесни почистването и подобряването на снимките. Използвайте функцията за генериране на изображения от текст, за да създадете нов дизайн от нулата или качите съществуващо изображение, за да го подобрите незабавно. Използвайте вградените инструменти, за да промените фона, премахнете обекти или добавите филтри. 👀

Най-добрите функции на Fotor

Филтрите и ефектите улесняват създаването на изображения с определен стил, като например ретро снимки или аниме визия.

Използвайте генератора на шрифтове, за да добавите текст, който съответства на стила на изображението ви.

С десетки шаблони можете да създавате колажи, да оцветявате снимки и да създавате стилни дизайни, които да споделяте на различни платформи.

Използвайте бързи команди, за да подобрите снимка или да премахнете фона с едно кликване.

Ограничения на Fotor

Някои потребители забелязаха, че липсват функции като история на редакциите и слоеве.

Потребителският интерфейс не е много интуитивен и може да има бъгове, както и бавно зареждане.

Цени на Fotor

Основни : Безплатни

Pro : 8,99 $/месец

Pro+: 19,99 $/месец

Оценки и рецензии за Fotor

G2 : 4. 2/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 80 рецензии)

4. Artguru AI

чрез Artguru

Artguru приема текстови входни данни и създава изображения за секунди. Качете снимка и изберете стил като пънк или класическо изкуство, за да генерирате стилизирано изображение. Търсите вдъхновение? Разгледайте каталога с изображения, като кликнете върху разделите „Explore“ (Разгледайте) или „Trending“ (Тенденции).

Най-добрите функции на Artguru

AI Avatar and Portrait Generator прави селфи и генерира реалистични изображения въз основа на различни стилови филтри.

Присъединете се към общността Discord, за да общувате с други творци, да дискутирате изкуство и да черпите вдъхновение.

Background Remover ви позволява да подобрите съществуващо изображение за секунди без много усилия.

Използвайте Photo Enhancer, за да коригирате незабавно осветлението, цвета и стила за бързи поправки.

Ограничения на Artguru

Artguru няма офлайн версия, така че ще трябва да сте свързани с интернет, за да го използвате.

Нямате толкова голям контрол над фините детайли, колкото при реалната фотография.

Цени на Artguru

Mini : 1,99 $/седмица

Pro: 3,99 $/седмица

Оценки и рецензии на Artguru

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Опростено

чрез Simplified

Simplified е универсален AI инструмент за създаване на съдържание. Той предлага AI-генерирано изкуство, копирайтинг и управление на социални медии в едно пространство. С едно кликване можете да генерирате AI изображения и да получите достъп до милиони безплатни шаблони и изображения.

Опростени най-добри функции

Многобройни инструменти за графичен дизайн , включително комплекти за брандиране, ви позволяват да създавате изображения, които съответстват на вашия стил, за да постигнете единен вид.

Премахването на фона спестява време при редактирането на снимки

Професионалните шаблони, включително създателите на анимации, разширяват възможностите ви за персонализиран дизайн.

Инструментът Magic Resizer ви позволява да изрежете и коригирате размера на изображението за споделяне на различни платформи.

Опростени ограничения

Има крива на обучение, тъй като има много функции и шаблони.

Интерфейсът може да бъде претрупан, което затруднява незабавното намиране на подходящия инструмент.

Опростено ценообразуване

Безплатен дизайн : 0 долара

Design Pro : 9 $/месец

Дизайнерски бизнес: 15 $/месец

Опростени оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е универсалното приложение за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

6. Starryai

чрез starryai

Този инструмент използва текстови описания и модели и алгоритми за дълбоко обучение, за да създава прекрасни произведения на изкуството. Създавайте до пет изображения безплатно всеки ден и се наслаждавайте на пълна собственост върху творенията си. Персонализирайте стиловете и съотношенията на страните, за да ги използвате на различни платформи.

starryai най-добри функции

Повече от 1000 стила ви позволяват да създавате шедьоври, независимо дали харесвате аниме, реалистични изображения или нещо по-различно.

Използвайте Bulk Create, за да генерирате няколко изображения в подобен стил с едно кликване.

Използвайте мобилното приложение за iOS или Android, за да творите, където и да сте.

Насладете се на пълни права на собственост, за да споделяте по начина, по който искате.

Ограничения на starryai

Има много възможности за персонализиране при задаване на команди, но не и много функции за редактиране.

Кредитите ограничават броя изображения, които можете да създавате на ден.

цени на starryai

Безплатно: Безплатно, но има ограничение от пет изображения на ден.

starryai оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

7. Hotpot. ai

Hotpot предлага колекция от генеративни AI инструменти за изображения, с които да създавате шедьоври. Премахвайте обекти, персонализирайте изкуството и вижте себе си като AI аватар. Други функции включват възможността да актуализирате съществуващи изображения, като оцветявате стари снимки и възстановявате повредени картини. 📸

Най-добрите функции на Hotpot

Шаблоните за различни типове изображения, сегментирани по платформа, ви позволяват да създавате изображенията, от които се нуждаете за различни маркетингови цели.

База данни с AI стокови снимки улеснява споделянето на изображения за търговски нужди.

Десетки инструменти разбиват процеса на създаване на изображения, за да направите желаните промени.

Инструментите Device MockUps и Graphics са идеални за разработчици, които искат да добавят артистични дизайни към своите продукти.

Ограничения на Hotpot

Възможностите за персонализиране са ограничени в сравнение с други инструменти за създаване на изкуство.

След като изображението е създадено, не можете да правите никакви редакции.

Ценообразуване на Hotpot

Въз основа на кредити: Различните функции и настройки изискват различно количество кредити, така че цената зависи от това, за какво точно използвате инструмента.

Рейтинги и рецензии на Hotpot

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Synthesia

чрез Synthesia

Synthesia се различава от повечето инструменти в този списък, тъй като превръща текста в видеоклипове, а не само в изображения. С AI гласове на над 120 езика, лесно можете да достигнете до вашата аудитория, независимо къде се намира тя. Лесните за използване инструменти за редактиране не изискват опит или умения, така че дори членовете на екипа на начално ниво могат да се включат и да правят промени. 🤩

Най-добрите функции на Synthesia

Изберете от над 140 аватара, които да представят вашата марка или глас във видеоклиповете.

Инструментът замества скучните презентации и текстове, за да създаде по-ангажиращ и информативен подход.

Създайте сценарий, персонализирайте видеото, сътрудничете в реално време и изтеглете всичко на едно място.

С прост редактор на слайдове не е необходимо да сте професионалист, за да използвате инструмента.

Ограничения на Synthesia

Някои планове ограничават броя на видеоклиповете, които можете да създавате.

Някои потребители смятат, че нивото на качество не е професионално, което го прави полезен само в определени ситуации.

Цени на Synthesia

Лично : 30 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2 : 4,8/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Synthesia!

9. Gencraft

чрез Gencraft

Вземете няколко думи и ги превърнете в изображения и видеоклипове с помощта на Gencraft. Генерирайте нови идеи, като добавите няколко ключови думи, и вижте какво ще създаде генераторът на изображения. Създайте кохерентни изображения за брандинг, като накарате инструмента да включи гласа и стила на вашата марка в изображенията.

Най-добрите функции на Gencraft

Стили като streetwear, cosmic и luxury ви позволяват да генерирате изображения с желаната от вас атмосфера.

Създаването на изображения отнема 30 секунди или по-малко.

Ако не сте сигурни какво искате да създадете, въведете няколко ключови думи и инструментът ще ви даде идеи.

Ограничения на Gencraft

Абонатите, които не плащат, не могат да използват изображенията за търговски цели.

Изображенията се съхраняват само 30 дни за потребителите с безплатни акаунти.

Цени на Gencraft

Стартово ниво : 3,99 $/седмица

Pro: 9,99 $/седмица

Оценки и рецензии на Gencraft

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Visme

чрез Visme

Visme е AI инструмент за създаване на съдържание, който генерира всичко – от презентации и диаграми с данни до изображения. Използвайте го, за да създавате бързо изображения с брандиране, като графики и видеоклипове за социални медии. Използвайте го като AI маркетингов инструмент, за да добавяте графики към маркетингови презентации или вътрешни документи за екипа. 🙌

Най-добрите функции на Visme

Библиотеката с изображения съдържа милиони уникални графики и снимки.

Търсете по случай на употреба, за да стесните библиотеката с изображения според вашите нужди.

Сътрудничество в реално време с вашия дизайнерски екип, за да получите обратна връзка и да генерирате идеи за нови графики.

Инструментът предлага и вграден календар за съдържание и интерактивни дизайни.

Ограничения на Visme

Потребителите установиха, че грешките в оформлението са трудни за поправяне.

Кривата на обучение е стръмна, включително и научаването как да се ориентирате в интерфейса.

Цени на Visme

Основни : Безплатни

Стартово ниво : 29 $/месец

Pro : 59 $/месец

За екипи: персонализирани цени

Оценки и рецензии за Visme

G2 : 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 рецензии)

11. DeepAI

чрез DeepAI

DeepAI предлага набор от инструменти за създаване на изображения и стимулиране на творчеството ви, независимо дали сте продуктов мениджър, художник или маркетинг специалист. Разгледайте библиотеката с AI изображения за вдъхновение или качите свой собствен дизайн и го редактирайте с помощта на AI функциите.

Най-добрите функции на DeepAI

Създайте бързо изображение, като въведете текстово подсказване, изберете стил и натиснете бутона за генериране.

Използвайте редактора на изображения, за да направите бързи корекции на снимка.

Използвайте функциите за суперразделителна способност и стабилна дифузия за персонализирани изображения.

Търсете в общността, за да намерите вдъхновение и дизайни, създадени от други потребители.

Ограничения на DeepAI

Някои потребители установиха, че инструментът често генерира размазани изображения.

Може да бъде бъгав и бавен

Цени на DeepAI

Плащане по мере на използване: Закупете кредити от 5 до 1000 долара

Станете DeepAI Pro: 4,99 $/месец с кредитни лимити

DeepAI оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

Използвайте изкуствения интелект, за да ускорите процесите си

С тези алтернативи на Dall-E е по-лесно от всякога да генерирате изображения от текст. Спестете време и увеличете креативността си, като използвате един от тези инструменти за брандиране, популяризиране и маркетинг.

А когато се нуждаете от по-комплексен инструмент, няма по-добър от ClickUp. Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да използвате AI, за да оптимизирате всичките си процеси и да се почувствате като художник в работата си. 🙌