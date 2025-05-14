10-те най-добри приложения за създаване на съдържание за творци през 2025 г.

Независимо дали сте професионален дизайнер, който създава изображения за марки, или мениджър на проекти в социалните медии, който търси нови начини да привлече клиенти, създаването на красиво съдържание може да ви помогне да свършите работата си. Но това може да отнеме много време, особено ако работите по голям проект за съдържание.

Тук на помощ идват технологиите и инструментите за създаване на съдържание с изкуствен интелект. С тези инструменти и приложения можете да спестите време при работа с изображения, брандинг активи и маркетингови материали. Тук ще ви покажем какво да търсите в приложенията за създаване на съдържание и ще ви представим 10-те най-добри опции, които всеки създател на съдържание трябва да познава. ?

Какво да търсите в приложенията за създаване на съдържание?

Няма едно конкретно приложение за създаване на съдържание, което да превъзхожда всички останали инструменти. Подходящият софтуер за вашия бизнес зависи от вида съдържание, което трябва да създавате, областите, в които се нуждаете от подкрепа, и как то се вписва в по-големия процес на производство на съдържание.

Приложенията за генериране и създаване на съдържание, които ще ви помогнат да свършите работата, трябва да:

Създайте желания от вас тип съдържание: Всяко приложение е различно. Уверете се, че това, което обмисляте, може да създава типа съдържание, от който се нуждаете – дали това е редактиране на видео, графики за социални медии, инфографики или инструмент, който помага за управлението на работния процес със съдържание

Интегрирайте с другите си инструменти : Отличните приложения за създаване на визуално съдържание предлагат интеграция с други инструменти за дизайн и публикуване, за да оптимизират процеса.

Изберете ценова категория, която отговаря на вашия бюджет: Най-добрите инструменти се предлагат в различни ценови категории, така че можете да изберете опцията, която отговаря на вашите нужди.

Сега, когато вече знаете какво да търсите в инструментите за създаване на съдържание, нека се запознаем с най-добрите приложения, които трябва да опитате. ?️

10-те най-добри приложения за създаване на съдържание, които да използвате

Като дизайнер, маркетинг специалист, мениджър на социални медии или друга свързана с това длъжност, създаването на съдържание е огромна част от ежедневието ви. Намирането на най-добрите AI инструменти и инструменти за съдържание може да ви помогне да спестите време, за да можете да създавате още по-впечатляващо съдържание.

Ето списък с нашите 10 най-добри приложения за създаване на съдържание, които могат да ви помогнат да организирате по-ефективен работен процес. ?

Създавайте привлекателно съдържание с ClickUp Brain Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Благодарение на ClickUp дизайнерите и маркетинг мениджърите по целия свят откриха, че е по-лесно да оптимизират работните процеси и да бъдат по-ефективни. С новите AI инструменти за оптимизиране на процесите и шаблоните за стратегия за съдържание, които позволяват по-бързо създаване на съдържание, не е изненада, че над 6 милиона потребители са направили ClickUp неразделна част от програмите си за производство на съдържание.

Новият AI-базиран асистент в ClickUp е проектиран да ви помогне да работите по-умно в процеса на създаване на съдържание и да спестите време, като същевременно подобрите своите умения за писане. Лесно е да работите от конкретна команда в ClickUp Docs – независимо дали става дума за социални медии, SEO, продажби или инженеринг – за да генерирате креативни идеи и да обобщите дълги текстове.

А с Universal Search никога не е било по-лесно да намерите файл в свързани приложения като Google Drive, Slack и Figma – всичко от една централизирана платформа.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp AI е мощен инструмент за създаване на съдържание, отговарящ на специфичните нужди на екипа.

стотици шаблони е лесно да създавате всякакъв вид съдържание с блестяща скорост.

Функциите за оценка и проследяване на времето ви дават ясна представа за вашите работни процеси и улесняват разпределянето на времето за по-големи проекти, които изискват много време за редактиране на снимки или видеоклипове.

Лесният за използване интерфейс прави сътрудничеството в екипа и управлението на работата изключително лесно.

С над 15 изгледа можете да планирате съдържанието в календар , табло или списък, което го прави идеален за управление на текстове и дати на публикуване във всички ваши платформи за социални медии.

Ограничения на ClickUp

Безплатната версия на ClickUp е ограничена до пет потребители, което може да бъде предизвикателство, ако имате по-голям екип.

Таблото показва много информация, но потребителите могат да оптимизират вида и информацията, включена в настройките си.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

2. Canva

Създавайте лесно дизайни, маркетингови материали и други с Canva.

Canva е едно от най-добрите всеобхватни инструменти за графичен дизайн. То разполага с лесен за използване интерфейс и хиляди шаблони, с които можете да завършите проект или да създадете база данни със съдържание за минути.

Независимо дали сте влиятелен човек, който току-що започва да използва инструменти за създаване на съдържание, или професионалист, който иска да използва приложения за редактиране на снимки, за да подобри съдържанието си, Canva е чудесен избор. Неговите усъвършенствани инструменти за редактиране са идеални както за редактиране на снимки, така и за редактиране на видео.

Той работи добре като единна платформа за вашия екип, която може да съхранява всички материали за брандиране, за които можете да се сетите, и място за правилните размери на изображенията за вашите социални мрежи. ?‍?

Най-добрите функции на Canva

Налични са над 420 000 шаблона – от дизайни до календари за съдържание (някои платени, други безплатни), което означава, че възможностите за съдържание са почти безкрайни.

Потребителите могат да пренесат съдържанието си на по-високо ниво благодарение на огромната база данни с фотографии и видеоклипове.

Редакторът на снимки и видео поддържа различни типове съдържание – от видео съдържание като Reels, Instagram Stories и TikToks до GIF файлове и инфографики.

Голямата база данни с шрифтове улеснява създаването на брандинг активи, които отразяват вашата типография и стил.

Той се интегрира със стотици инструменти и мобилни устройства, така че можете да го използвате на вашия iPhone, iPad или Android устройство, за да проектирате, докато сте в движение.

Многобройните инструменти за дизайн и редактиране на видео ви позволяват да създавате преходи, ефекти на избледняване, контрол на скоростта и анимации.

Canva AI за създаване на изкуство с изкуствен интелект

Ограничения на Canva

Някои функции са ограничени до платени потребители, което може да бъде разочароващо, ако сте си харесали премиум шаблон, който е извън бюджета ви.

Кривата на обучение може да бъде стръмна, затова планирайте да отделите време, за да се запознаете с инструмента.

Цени на Canva

Безплатно

Pro : 119,99 $/година на човек

Canva for Teams: 149,90 $/година за първите пет души, след което се прилагат допълнителни такси

Оценки и рецензии за Canva

G2 : 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 11 100 рецензии)

3. Jasper

Чрез Jasper

Jasper е AI копирайтър, който ускорява писането на съдържание. Създателите на съдържание могат да използват Jasper за създаване на изображения, както и блог публикации или съдържание за социални медии и рекламни текстове, за да постигнат своите маркетингови цели.

Използвайте го, за да създадете изображение, генерирано от изкуствен интелект, и след това преминайте към създателя на текст, за да напишете надпис или инфографичен текст, който да съчетаете с дизайна. Доусъвършенствайте съдържанието с вградения инструмент за редактиране и се пригответе да споделите новото си блестящо съдържание. ✨

Най-добрите функции на Jasper

Инструментът разполага с памет за гласа на марката, която използва за създаване на съдържание, което съответства на тона на вашата марка – дори когато създавате различни видове съдържание във всичките си социални мрежи.

Изберете от голямата база данни с шаблони, за да ускорите създаването на съдържание.

Разширението за браузъра Chrome ви позволява да работите бързо, без да се налага да отваряте ново приложение или инструмент.

Създавайте професионални биографии с AI

Ограничения на Jasper

Jasper е по-скъп от алтернативите, което го прави предизвикателство за малки или ограничени от бюджета екипи.

Начинаещите може да намерят интерфейса труден за използване в началото.

Очевидно – без функции за редактиране на снимки и видеоклипове

Цени на Jasper

Creator : Започва от 39 $/месец, ограничено до един потребител

Екипи : Започва от 99 $/месец, включва трима потребители, с възможност за добавяне на до седем допълнителни

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2 : 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1700 рецензии)

4. HubSpot

Чрез HubSpot

От висококласни блог статии за най-добрите практики при създаването на съдържание до удобни инструменти, които улесняват работните процеси, HubSpot отдавна е лидер в индустрията за създаване на съдържание. Софтуерът Marketing Hub на компанията включва CRM, автоматизация, отчетност и функционалност за кампании.

Но предложенията на HubSpot не се ограничават до решения за големи платформи. Опитайте Brand Kit Generator, ако току-що започвате и имате нужда да създадете брандинг активи като фавикон, лого и цветова схема. Инструментът Blog Ideas Generator е чудесен начин да проучите ключови думи и да определите какъв тип съдържание трябва да създадете за вашата аудитория.

Най-добрите функции на HubSpot

Има много интеграции на HubSpot , включително с ClickUp, така че можете да използвате любимите си инструменти заедно, за да извлечете още повече от тях.

Екипът за обслужване на клиенти на HubSpot е отзивчив, което улеснява получаването на помощ, ако се затрудните при проектирането.

Ограничения на HubSpot

Разширените функции като A/B тестване и автоматизация на маркетинга са ограничени до платени потребители.

Софтуерът за CRM и автоматизация е сред по-скъпите варианти, което може да ограничи използването му до екипи с по-голям капитал.

Цени на HubSpot

Професионална : 800 $/месец

Enterprise: 3600 долара на месец

Оценки и рецензии на HubSpot

G2 : 4,4/5 (над 9800 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 5500 рецензии)

5. Buffer

Чрез Buffer

Подобно на HubSpot, репутацията на Buffer го предшества. Известен в маркетинговата индустрия като полезен инструмент за планиране на съдържание в социалните медии, наборът от инструменти на марката се разшири и включва анализи, проследяване на ангажираността и AI асистент.

Използвайте Buffer, за да планирате публикации в социалните медии и съобщения за маркетингови сътрудничества. Споделяйте съдържание от блог публикации, подкасти и уроци, за да постигнете целите си в областта на съдържателния маркетинг. Използвайте функцията за проследяване, за да видите кои части от съдържанието в социалните медии генерират най-голямо ангажиране. Лесно проследявайте публикациите си в календара, като превключвате между седмица и месец. ?

Най-добрите функции на Buffer

Планирайте съдържанието, което ще публикувате в няколко профила в социалните медии, и задайте времеви интервали, за да бъде бъдещото съдържание публикувано по едно и също време.

Управлявайте маркетинговите си кампании , като използвате календарния изглед, за да видите какво се публикува и да попълните евентуалните пропуски.

Фоторедакторът, наречен Pablo, разполага с повече от 600 000 изображения, така че можете да създавате съдържание директно в приложението и да го публикувате в социалните си медии.

Ограничения на Buffer

Публикуването в Instagram и Pinterest не е включено в безплатната версия на приложението.

Може да се наложи да допълните с други инструменти като Tailwind или Hootsuite, за да взаимодействате с потребителите на съдържание и да планирате съдържанието във всички социални медийни платформи.

Цени на Buffer

Безплатно : Свържете до три канала

Essentials : 6 $/месец за един канал

Екип: 12 $/месец за един канал

Оценки и рецензии за Buffer

G2 : 4,3/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 рецензии)

6. Typeform

Чрез Typeform

Typeform е компания, която улеснява получаването на данни от вашите потребители или регистрирането им за нова услуга или оферта. Формулярите са персонализирани и разполагат с опростен интерфейс, като фокусът е върху информацията, а не върху стила.

Информирайте структурите за управление на проекти, като например мисловни карти, използвайки резултатите от вашите Typeform анкети. Или използвайте инструмента, за да генерирате обратна връзка за вашите маркетингови кампании.

Най-добрите функции на Typeform

Интегрира се с над 200 приложения и услуги, така че можете да го използвате почти навсякъде.

Безплатната версия предлага неограничен брой формуляри, така че можете да я използвате колкото си искате.

Условната логика насочва потребителите към следващите стъпки въз основа на техните ранни отговори.

Мониторингът на лийдовете ви позволява да проследявате ефективността и да събирате данни.

Ограничения на Typeform

В сравнение с подобни инструменти, тук няма толкова много контроли за поверителност на данните.

Някои начинаещи потребители смятат, че инструментите за персонализиране са прекалено сложни при създаването на прости анкети.

Цени на Typeform:

Базов пакет: 25 $/месец, включващ до 100 отговора и един потребител

Плюс: 50 $/месец, включващо до 1000 отговора и трима потребители

Бизнес: 83 $/месец, включващо до 10 000 отговора и пет потребители

Оценки и рецензии за Typeform:

G2 : 4,5/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 рецензии)

7. Unsplash

Чрез Uns plash

Unsplash е база данни с фотографии и видеоклипове, създадена от потребители. Открийте всички видове визуално съдържание – от колажи и анимационни стикери до анимации като Giphy. Притежание на Getty Images, тук ще намерите хиляди висококачествени изображения, които можете да използвате безплатно, за да подпомогнете създаването на съдържание. ?️

Най-добрите функции на Unsplash

Без авторски права и с високо качество, тези изображения могат да допълнят вашето съдържание, без да ви струват скъпо.

Лесно намирайте изображения, като търсите в предварително създадени категории или въвеждате ключова дума.

Изтеглянето отнема само няколко секунди и можете да запазите любимите си изображения, за да ги използвате отново.

Ограничения на Unsplash

Няма векторни файлове или стокови видеоклипове, което ограничава полезността на сайта за по-големи екипи за създаване на съдържание.

Търсенето на снимки, които не сте виждали на други сайтове, може да отнеме много време.

Без редактор на изображения или видео

Цени на Unsplash

Безплатно

Unsplash+: 7 $/месец (съдържание само за членове, неограничени изтегляния и подобрена правна защита)

Оценки и рецензии за Unsplash

G2 : 4,7/5 (над 80 рецензии)

Capterra: NA

8. InStories

Чрез InStories

InStories е предназначено за блогъри, влиятелни лица и професионалисти в областта на маркетинга в социалните медии, които искат да създават красиво видео съдържание. За да започнете да проектирате съдържание, просто изберете формат или шаблон от базата данни. Добавете графики, надписи и преходи, за да повишите ангажираността.

Най-добрите функции на InStories

Изберете от над 500 стилни шаблона, за да редактирате снимки и да създавате красиви графики.

Качвайте и редактирайте видеоклипове директно в приложението

Добавете мелодия, като изберете песен без авторски права от голямата библиотека с музикални файлове.

Ограничения на InStories

Начинаещите може да открият, че интерфейсът на приложението не винаги е интуитивен.

Приложението понякога дава грешки и има дълго забавяне при финализирането на съдържанието от видеоредактора.

Цени на InStories

Безплатно

Pro: Започва от 11,99 $/месец

Рейтинги и рецензии на InStories

G2 : NA

Capterra: NA

9. Notion

Чрез Notion

Notion ви помага да управлявате производителността си и да следите всички данни за създаването на съдържание. Създавайте списъци със задачи, за да очертаете следващата партида съдържание, и създайте отделна страница, за да следите показателите на минали публикации.

Работите ли с екип от създатели на съдържание? Създайте стилово ръководство за съдържание в Notion, където дизайнерите могат да се запознаят с правилата, най-добрите практики и насоките при създаването на визуално съдържание.

Notion е отлично решение и за управление на структурата на проектите. Създайте база данни с информация за компанията и бързо определете ролята на всеки член на екипа, правомощията за вземане на решения и стратегиите за комуникация в екипа. Използвайте Notion AI, за да автоматизирате рутинните задачи, да обобщавате срещите за секунди и да подчертавате ключовите изводи от продажбените разговори.

Най-добрите функции на Notion

Организирайте Notion по начин, който ви харесва. Блок стилът улеснява проектирането на оформление, което е подходящо за вас и вашия екип.

Функцията „плъзгане и пускане” ви позволява да премествате съдържание, за да можете да създавате нови рекламни текстове, да пишете блог или да провеждате проучвания на ключови думи – всичко това на едно място.

Поддържа асинхронна комуникация и екипно сътрудничество, дори и в безплатната версия.

Ограничения на Notion

В началото може да се почувствате претоварени от огромните възможности, които предлагат.

За малки екипи за създаване на съдържание или лица, които създават само няколко елемента от време на време, Notion може да е прекалено мощно (опитайте тези алтернативи на Notion ).

Цени на Notion

Безплатно: До 10 гости

Плюс: 8 $/месец, до 100 гости

Бизнес: 15 $/месец, до 250 гости

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1600 рецензии)

10. Procreate

Чрез Proc reate

Procreate е приложение за дигитално рисуване, предназначено за артисти в общността за създаване на съдържание. Награденото приложение работи с iPad Pro и Apple Pencil, за да създаде усещането за рисуване в реалния живот в дигитален формат. Използвайте го, за да създавате скици и персонализирани илюстрации, които да допълват вашите блогове, лога и изображения в социалните медии. ?️

Най-добрите функции на Procreate

Библиотеката с над 200 четки предоставя на художниците инструментите, от които се нуждаят, за да създават зашеметяващи изображения с класически вид.

С пълен контрол над цветовете, вие избирате нюанса, хармонията на тоновете и динамиката за всеки елемент.

Създавайте изображения с помощта на сензорно управление и бързи клавиши

Ограничения на Procreate

Разделителната способност на изображението от 300 DPI е ограничена до разпечатки с размер 36 инча и по-малко.

Приложението може да забави работата си, когато създавате повече съдържание.

Цени на Procreate

12,99 $ еднократна покупка (без абонаменти)

Оценки и рецензии за Procreate

G2 : 5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 80 отзива)

Независимо дали създавате визуално съдържание за социални медийни платформи или търсите инструмент, който да ви помогне да изградите вашите брандинг активи, тези приложения за съдържание могат да ви помогнат да постигнете целите си.

Не знаете откъде да започнете? Опитайте ClickUp. Нашият AI асистент за писане може да ви помогне да създадете съдържание за публикации в социалните медии, рекламни текстове, публикации в блогове и много други. След това използвайте шаблона за план за съдържание, за да планирате и следите всичко в процеса на създаване. ?