10-те най-добри софтуерни платформи за съдържателен маркетинг през 2025 г.

Когато стартирате бизнес, имате чувството, че постоянно се състезавате за вниманието на клиентите си. Въпреки че качествените продукти и услуги ви дават предимство, се нуждаете от солидни маркетингови стратегии, за да изпреварите конкурентите си. ?

Клиентите са по-склонни да се чувстват свързани с дадена марка, ако намират нейното съдържание, като блогове, инфографики и публикации в социалните медии, за интересно и ценно.

За всеки бизнес ключът към поддържането на здравословна хигиена на съдържанието е в софтуера за маркетинг на съдържание. С подходящия продукт можете да създавате безупречни маркетингови кампании, да проследявате реакциите на аудиторията, да измервате възвръщаемостта на инвестициите и да превръщате потенциалните клиенти в реални клиенти!

В този наръчник сме съставили списък с 10-те най-добри софтуера за съдържателен маркетинг. Запознайте се подробно с техните функции и цени и намерете най-доброто решение за повишаване на видимостта на вашата марка!

Какво трябва да търсите в софтуера за съдържателен маркетинг?

За да бъде ефективна, софтуерната платформа за съдържателен маркетинг трябва да предлага:

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Искате универсално решение за мозъчна атака, планиране и изпълнение на мултиканални маркетингови кампании? Не търсете повече, ClickUp е точно за вас! Платформата разполага с вградени инструменти за съдържателен маркетинг, но можете да я свържете с любимите си маркетингови и SEO приложения благодарение на лесните интеграции на ClickUp!

Платформата предлага ненадминати възможности за сътрудничество за маркетолозите на съдържание с:

Искате да генерирате автоматизирано съдържание за имейли, блогове и социални медии? С ClickUp AI, високофункционален асистент за писане, това е много лесно. Използвайте го, за да създавате подходящо и ценно съдържание, като публикации в блогове и рекламни текстове. Той може също да подобри качеството на съществуващите ви маркетингови текстове. ?

Започнете с шаблона за план за съдържателен маркетинг на ClickUp, цялостно решение за съгласуване на екипи, изработване на стратегии и коригиране на плана ви за съдържание в съответствие с показателите за ефективност!

Най-добрите функции на ClickUp

Поддържа управлението на кампании и творческото производство

ClickUp Whiteboards и Docs за сътрудничество в екип

Интуитивни табла за управление на маркетинговите ресурси и проследяване на календарите

Над 1000 интеграции за ефективност

AI асистент за писане, който помага за изработването на подробна стратегия за съдържателен маркетинг

Над 100 автоматизации за рутинни задачи

Доставяйте в всякакъв мащаб с централизирана библиотека с съдържание

Над 1000 шаблона за ускоряване на маркетинговите процеси

Инструмент за управление на цифрови активи за организиране на интерактивно съдържание

Ограничения на ClickUp

Интерфейсът може да изглежда сложен за потребители, които го използват за първи път.

Случайни забавяния

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги : 0 $

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. ContentStudio

ContentStudio е платформа за управление на социални медии, подходяща за фирми и агенции от всякакъв мащаб. Тя предлага подробен календар за съдържание с множество изгледи, за да визуализирате и планирате стратегиите си.

Опциите за автоматизация на тази платформа ви позволяват да публикувате редовно в социалните медии и да поддържате темпото. С AI бота на ContentStudio можете да генерирате надписи с подходящи емотикони и да създавате впечатляващи изображения за вашите кампании. Изпробвайте функцията Workflow Approver, за да сте сигурни, че само подходящото съдържание ще бъде публикувано.

Унифицираната социална пощенска кутия на ContentStudio ви позволява да обработвате входящите съобщения и да ги разпределяте между членовете на екипа. По този начин запитванията и проблемите на клиентите остават разрешени. ?

С помощта на многоканалните аналитични и отчетни опции на платформата можете да проследявате ключовите показатели за ефективност, за да усъвършенствате маркетинговата си стратегия.

Най-добрите функции на ContentStudio

Инструменти за съдържателен маркетинг, включително подробен календар за съдържанието

Унифицирана социална пощенска кутия

Вградени инструменти за отчитане

Опции за автоматизация

AI бот за куриране на съдържание

Ограничения на ContentStudio

Навигацията може да бъде трудна за потребители, които не са запознати с технологиите.

Обслужването на клиенти може да бъде по-отзивчиво

Цени на ContentStudio

Стартово ниво : 20 $/месец на потребител

Pro : 40 $/месец за двама потребители

Агенция: 80 $/месец за пет потребители

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ContentStudio

G2 : 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

3. CloudCampaign

CloudCampaign е платформа за управление на социални медии с бял етикет, която е подходяща като инструмент за съдържателен маркетинг. За непосветените, бял етикет означава, че можете да пренасочите масово произведено съдържание и да го включите в своя собствена марка.

Създавате RSS кампании? CloudCampaign позволява автоматично импортиране. Можете да импортирате съдържание на едро от RSS емисии с няколко кликвания и да добавите подходящо съдържание към библиотеката си.

Създавайте надписи за социални медии с помощта на изкуствен интелект с captionAI. Можете да персонализирате тона и да изберете платформите, в които публикувате, с няколко кликвания. ⌨️

Що се отнася до планирането на съдържанието, CloudCampaign ви позволява да персонализирате дрип кампании и да зададете време за публикуване по подразбиране, за да оптимизирате усилията си и да спестите време. С планиране чрез плъзгане и пускане можете да пуснете съдържание в библиотеката на клиента, а изкуственият интелект на платформата ще определи оптималното време за публикуването му.

Ако управлявате множество клиенти, ще оцените централизираната социална пощенска кутия и изолираните библиотеки със съдържание за интуитивна навигация на платформата.

Най-добрите функции на CloudCampaign

Безплатен софтуер за маркетинг с бяла етикета при някои планове

Автоматично импортиране на съдържание

Централизирано управление на клиенти

Интеграции с инструменти като Google Analytics и Facebook Ads

Ограничения на CloudCampaign

Платформата може да бъде нестабилна понякога.

Възможни закъснения при достъпа до обслужване на клиенти

Цени на CloudCampaign

Freelancer : 41 $/месец

Studio : 191 $/месец

Агенция: 291 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за CloudCampaign

G2 : 4,9/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

4. Buffer

Искате да управлявате няколко маркетингови канала от един единствен табло? Запознайте се с Buffer, платформа за маркетинг на съдържание.

Използвайте мощния AI асистент на Buffer, за да моделирате подходящо съдържание, да го превеждате на различни езици, да експериментирате с различни подходи и да пишете отговори на коментарите на клиентите. Асистентът помага и за поддържането на последователност в тон и стил, съобразени с вашата марка.

Buffer предлага първокласни опции за сътрудничество. Създавайте чернови и усъвършенствайте съдържанието заедно с екипа си в реално време. Настройвайте контрола на одобрението и достъпа до социалните медии според нуждите си.

С Buffer създаването на график за публикуване и календар за съдържание е доста лесно. Използвайте усъвършенстваните инструменти за отчитане на платформата, за да измервате успеха на текущите кампании и да вземате интелигентни решения в бъдеще. ?

Най-добрите функции на Buffer

Куриране на съдържание на базата на изкуствен интелект

Изчерпателен контролен панел с удобни контроли

Разширени анализи за измерване на ефективността

Лесен за използване календар за съдържание

Ограничения на Buffer

Производителността на платформата може да спадне при едновременно качване на няколко снимки.

Някои потребители смятат цената за прекалено висока.

Цени на Buffer

Безплатно : 0 $

Essentials : 5 $/месец за един канал

Екип : 10 $/месец за един канал

Агенция: 100 $/месец за 10 канала

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за Buffer

G2 : 4,3/5 (над 950 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

5. PathFactory

Изберете правилния път към персонализирани B2B стратегии за съдържателен маркетинг с AI-базираната интелигентна система за съдържание на PathFactory! ?

Истинската сила на PathFactory се крие в уникалните опции за анализ на съдържанието – отклонете се от ежедневните показатели (като прегледи на страници, отваряния и кликвания) и се фокусирайте върху консумацията на съдържание. Платформата ви позволява да анализирате поведението на купувачите чрез Binge Rates и Asset Types.

Тези показатели ви помагат да съобразите хипер-персонализирани препоръки за профилите на вашите купувачи и да гарантирате, че има нещо интересно за всяка група. Можете също да разпознаете потенциални маркетингови „слепи петна“ и да предоставяте бъдещо съдържание с по-целенасочен подход.

PathFactory улеснява определянето на позицията на даден индивид на картата на пътуването на клиента, така че читателите да нямат проблеми с достъпа до внимателно подбрано съдържание.

Най-добрите функции на PathFactory

Фокусирайте се върху B2B съдържателния маркетинг

Инструменти, базирани на изкуствен интелект

Показатели за потребление на съдържание

Хипер-персонализирани препоръки за аудиторията

Ограничения на PathFactory

Някои потребители смятат, че интерфейсът е малко остарял.

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други платформи за съдържателен маркетинг

Цени на PathFactory

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за PathFactory

G2 : 4. 4/5 (над 150 отзива)

TrustRadius: 8,5/10 (над 200 отзива)

6. Kapost

Ускорете процеса на разработване на проекти и държите екипа си в течение с актуализациите с Kapost на Upland! ?

Kapost е софтуер за управление на съдържание, който ви помага да подбирате елементи според специфични характеристики като профил на купувача, етап на покупка и продуктова линия. Една от най-забележителните му функции е редакционният календар с изключителни опции за филтриране. Сортирайте съдържанието по местоположение, време, автор и кампания, за да идентифицирате претоварване на капацитета или припокриване на задачи.

Kapost предлага и анализи на производството, за да подпомага организациите със строги срокове за съдържанието. Можете да координирате графиците на екипа според времето, необходимо за всяка задача.

Други опции, които ще ви харесат, са съвместното редактиране, дублирането на съдържание (за по-лесно превеждане на няколко езика) и възлагането на задачи за производство, одобрение и публикуване. Kapost се интегрира със стотици приложения като Salesforce, Hubspot, Hootsuite и Google Analytics за по-оптимизирани работни процеси.

Най-добрите функции на Kapost

Редакционен календар с разширени възможности за сортиране

Анализ на производството

Поддържа редактиране в реално време

Интеграции с CMS и CRM платформи

Ограничения на Kapost

Интеграциите с някои универсални инструменти не са налични.

Потокът от дейности може да се препълни с множество съобщения

Цени на Kapost

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Kapost

G2 : 4/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,5/5 (10+ отзива)

Научете повече за софтуера за продуктов маркетинг!

7. Редактор Hemingway

Какво да очаквате от платформа, кръстена на майстора на писаното слово, Ърнест Хемингуей? ?️

Доста предсказуемо – Hemingway Editor е създаден, за да усъвършенства вашето съдържание и да го направи по-разбираемо!

Това не е усъвършенстван инструмент за проверка на граматиката, а се фокусира повече върху откриването на грешки, които влияят на четимостта и стила на вашето съдържание.

Използването на безплатния инструмент е изключително лесно. Поставете текста си в редактора и програмата ще маркира части от текста с различни цветове.

Всеки цвят символизира конкретен проблем – например, светло синьото обозначава наречията, а зеленото обозначава пасивните глаголи. Интерфейсът ви показва дали броят на наречията и пасивните глаголи в текста ви е подходящ. Той също така посочва сложни думи и трудни за четене изречения, които могат да затруднят четимостта на съдържанието за вашата целева аудитория.

Платформата предлага и различни опции за форматиране на текст и ви позволява да персонализирате заглавията и да вграждате линкове в текста си. С интеграции като WordPress и Medium можете да публикувате съдържанието си директно от редактора.

Най-добрите функции на Hemingway Editor

Опростен интерфейс

Предлага опции за форматиране на текст

Определя четимостта на текста

Открива трудни за четене изречения

Ограничения на Hemingway Editor

Липса на инструменти за маркетинг или управление на маркетингови проекти

Няма опции за граматична корекция

Цени на Hemingway Editor

Онлайн редакторът е безплатен

Версия за настолни компютри: 19,99 $ (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за Hemingway Editor

G2 : 4. 4/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

8. BuzzSumo

Изследването е основната стъпка към създаването на релевантно и ангажиращо съдържание. С BuzzSumo вашият маркетинг екип може да се превърне в детективи и да изследва необятните дълбини на интернет в търсене на възможности за съдържание! ?️

BuzzSumo се фокусира върху четири области:

Откриване на съдържание Изследване на съдържание Медийно наблюдение Изследване на влиятелни лица

Използвайте платформата, за да следите конкурентите си, да видите къде и колко често се споменава вашата марка и да проверите последните новини в бранша. Благодарение на BuzzSumo Alerts ще бъдете уведомени веднага щом даден издател, влиятелен човек или журналист публикува нещо.

Платформата е мощно средство за сканиране на тенденции. Можете да филтрирате историите по рейтинг на популярност, да идентифицирате следващия голям хит и да го използвате за вашето съдържание. BuzzSumo предлага усъвършенствани географски филтри, така че можете да адаптирате съдържанието си за конкретна област.

Най-добрите функции на BuzzSumo

Богати възможности за откриване на съдържание

Персонализирани известия, за да бъдете уведомявани, когато някой публикува пост

Проследяване на тенденциите в съдържанието

Опции за географско филтриране

Ограничения на BuzzSumo

Потребителският интерфейс може да бъде подобрен.

Цената може да е твърде висока за някои потребители.

Цени на BuzzSumo

Basic : 95 $/месец на потребител

Създаване на съдържание : 199 $/месец за пет потребители

PR & Comms : 199 $/месец за пет потребители

Пакет : 399 $/месец за 10 потребители

Enterprise: 999 $/месец за 30 потребители

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на BuzzSumo

G2 : 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 130 отзива)

9. Uberflip

Uberflip е популярна платформа за съдържание (CEP), която ви помага да създавате съдържание, съобразено с пътя на купувача, и да го подготвите по-бързо за продажба.

Пренесете персонализирането на съдържанието на ново ниво с Uberflip AI. Инструментът използва данни за намеренията на купувачите и машинно обучение, за да предоставя препоръки за съдържание, съобразени с вашите настоящи потенциални клиенти и клиенти.

Uberflip ви позволява да централизирате, маркирате, филтрирате и организирате цялото си съдържание в един център. Когато измисляте маркетингова стратегия, просто отидете в центъра и използвайте съществуващото съдържание, за да създадете персонализирани потоци за вашата аудитория.

С аналитичните опции на Uberflip можете да откриете:

Кои маркетингови канали носят най-висока ангажираност на клиентите Какви видове съдържание оказват най-голямо влияние върху цикъла на продажбите

Въз основа на събраните данни пресъздайте бъдещите стратегии за съдържание с увереност и впечатлете аудиторията си!

Най-добрите функции на Uberflip

Централизиран център за съдържание за създаване на потоци от съдържание

Информативни опции за анализ

Персонализирани препоръки за съдържание с Uberflip AI

Идентифицира пътя на купувачите

Ограничения на Uberflip

Функцията за търсене би могла да се подобри с актуализация.

Стръмна крива на обучение

Цени на Uberflip

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Uberflip

G2 : 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 отзива)

10. Semrush

Semrush е най-доброто от най-доброто в софтуера за съдържателен маркетинг – предлага множество функции за проучване, създаване и анализ на съдържание и осигурява богато преживяване на вашата аудитория.

Нека започнем с Content Idea Generator (Генератор на идеи за съдържание) на платформата и да открием актуални теми въз основа на класиране. Можете също да разгледате идеи за съдържание, специфични за дадено местоположение, и да изберете заглавия с добър потенциал за ангажираност.

След като сте направили проучването си и сте създали съдържанието си, използвайте SEO Content Checker на платформата, за да анализирате четимостта, тона и оригиналността на текста. Поправете съдържанието си за проблеми като пренасищане с ключови думи и лоши връзки и го сравнете с други страници в класацията.

Semrush предлага изчерпателен маркетинг календар за планиране на вашата стратегия за съдържание и идентифициране на пречките. Задавайте седмични цели и срокове, създавайте повтарящи се дейности и наблюдавайте ефективността на кампанията си 24/7! ⌚

Най-добрите функции на Semrush

Генератор на идеи за съдържание за откриване на подходящи теми

Мултифункционален маркетингов календар

Проверява четимостта на текста, SEO резултатите, тона и стила

Наличен е анализ на конкурентите

Ограничения на Semrush

Някои потребители споменаха, че алгоритмите за измерване на трафика трябва да бъдат актуализирани.

Цената на платформата може да бъде висока за по-малките компании.

Цени на Semrush

Pro : 108,33 $/месец (до пет проекта)

Guru : 208,33 $/месец (до 15 проекта)

Бизнес: 416,66 $/месец (до 40 проекта)

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Semrush

G2 : 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Софтуер за съдържателен маркетинг: превърнете се от скучен в бранд с ClickUp

Маркетингът на съдържание е маратон, а не спринт. Той изисква последователна работа в екип, експертиза и работа зад кулисите.

Опитайте ClickUp, за да изгладите несъвършенствата в настоящата си стратегия и да стимулирате печеливши действия от страна на клиентите. Това е само въпрос на време, преди целевите ви потребители да се заинтересуват и да започнат да се връщат за още!