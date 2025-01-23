9 шаблона за ROI за проследяване на възвръщаемостта в Excel и ClickUp

ROI, или възвръщаемост на инвестицията, е основният показател за проследяване на рентабилността на всичко, което се прави с бизнес мотив. Става въпрос да се установи колко печели един проект спрямо разходите му, изразено в проценти. Отрицателният ROI означава, че даден проект работи на загуба.

Въпреки че изчисленията на възвръщаемостта на инвестициите са доста елементарни, те имат огромно значение в корпоративния свят. Решенията за продължаване или прекратяване на проекти се основават на тези цифри.

Звучи сложно? Ето защо се нуждаете от подходящи шаблони за ROI, за да управлявате портфолиото на вашата компания и да оптимизирате стратегията си за разпределение на капитала.

Предлагаме ви списък с най-усъвършенстваните шаблони за ROI за управление на продажбите и инвестициите и вземане на решения въз основа на данни, за да максимизирате печалбата си.

⏰ 60-секундно резюме 📊 Максимизирайте възвръщаемостта си! Разгледайте най-добрите шаблони за ROI за маркетинг, продажби, проекти и инвестиции – всички те са създадени, за да проследяват, измерват и повишават рентабилността: Шаблон за възвръщаемост на инвестициите в ClickUp

Шаблон за комисионна на ROI в ClickUp

Шаблон за проследяване на продажбите в ClickUp

Шаблон за продажбения процес на ClickUp

Шаблон за план за действие на ClickUp Real Estate

Шаблон за KPI за продажбите на ClickUp

Шаблон за възвръщаемост на инвестициите в маркетинг от SlideTeam

Шаблон за отчет за проследяване на възвръщаемостта на инвестициите в PowerPoint от SlideTeam

Шаблон за възвръщаемост на инвестициите в Excel от 365FinancialAnalyst

Какво е шаблон за ROI?

Преди да преминем към шаблоните, нека освежим знанията си за ROI от математическа гледна точка. Възвръщаемостта на инвестицията по същество разкрива степента, в която вашата инвестиция в даден проект или дейност е нараснала или намаляла. Ето уравнението за ROI:

Възвръщаемост на инвестицията (ROI) = (Общи продажби – Разходи за инвестиция) ÷ Разходи за инвестиция

Значението на всичко, което прави една компания, се свежда до възвръщаемостта, затова ви е необходим шаблон, който да структурира вашия метод за изчисляване на нетния доход.

Шаблонът за възвръщаемост на инвестициите е инструмент за финансов преглед, предназначен за проектни мениджъри и стратегически лидери. Той централизира данните от текущи и предложени проекти, като ви дава информация за:

Най-ценните проекти

Проекти, които трябва да бъдат прекратени поради отрицателна/ниска възвръщаемост на инвестициите

Изгодни възможности за инвестиции

Проекти, които блокират повече средства (капитал), отколкото би трябвало

Общото финансово състояние на компанията

Този шаблон предоставя рамка за планиране, изчисляване и илюстриране на възвръщаемостта на инвестициите за вътрешни заинтересовани страни. Той може да включва допълнителни функции за определяне на цели, очертаване на дейности за повишаване на възвръщаемостта на инвестициите, проследяване на показатели за продажбите, приоритизиране на проекти и задачи или изготвяне на прогнози.

Какво прави един шаблон за ROI добър?

Типът шаблон за ROI, от който се нуждаете, зависи от вашата цел – дали анализирате един проект, сравнявате няколко или създавате портфолио за цялата компания. Все пак, за да бъде ефективен, шаблонът трябва да има определени ключови характеристики, като например:

Възможност за персонализиране : Трябва да ви позволява да редактирате и персонализирате различни секции, за да изчислите ROI и да проследите общите разходи. Например, много шаблони ви позволяват да адаптирате целите, използвайки : Трябва да ви позволява да редактирате и персонализирате различни секции, за да изчислите ROI и да проследите общите разходи. Например, много шаблони ви позволяват да адаптирате целите, използвайки рамката OKR (цели и ключови резултати)

Визуална привлекателност : Трябва да можете да добавяте елементи като изображения, диаграми и графики, за да предоставите визуално представяне на ROI и да улесните сравнението.

Ясна структура : Най-добрите шаблони за ROI имат организирани раздели, които ви позволяват да усвоите ключовата информация от : Най-добрите шаблони за ROI имат организирани раздели, които ви позволяват да усвоите ключовата информация от ценовата листа.

Гъвкавост и мащабируемост : Макар че шаблоните за ROI обикновено не са предназначени за конкретен бранш, те трябва да се адаптират лесно, за да представят различни видове и размери на инвестиции, разходи, проекти или източници на доходи.

Опции за сътрудничество: Трябва да поддържа преглед в реално време и сесии за обмен на идеи с вашия стратегически екип.

9 шаблона за ROI в Excel и ClickUp

В интернет ще намерите не малко калкулатори за възвръщаемост на инвестициите, но изборът е доста ограничен, когато става въпрос за шаблони, подходящи за анализ, с които да определите паричния поток на компанията.

Имайки предвид разнообразните бизнес цели, ние подбрахме осем от най-мощните шаблони за ROI, с които да оценявате и сравнявате проекти и бизнес процеси. Голяма част от нашите шаблони са от ClickUp — те са напълно безплатни и работят за повечето случаи на употреба. Опциите извън ClickUp може да са платени.

Да се заемаме и да подготвим вашия бизнес за растеж!

1. Шаблон за възвръщаемост на инвестициите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за възвръщаемост на инвестициите в ClickUp

Създаден за бизнеса от всякакъв мащаб, този изчерпателен шаблон за възвръщаемост на инвестициите на ClickUp ви позволява да следите и прогнозирате възвръщаемостта на всичките си инвестиции. Той отчита всеки детайл, от началните разходи и приходи до текущите разходи и потенциалните печалби.

Като въведете в шаблона данни като разходи по проекта, прогнозирани приходи и продължителност на проекта, можете да получите точно изчисление на ROI в ясен и лесен за разбиране формат.

Шаблонът позволява и сравнение на множество инвестиции, което е изключително удобно, ако вашата компания има различни канали за приходи, които бихте искали да анализирате.

С този шаблон можете да:

Проследявайте инвестициите и изчислявайте ефективно възвръщаемостта им.

Сравнете няколко проекта едновременно

Вземайте информирани решения за бъдещи инвестиции въз основа на данни.

С мощните функции на ClickUp можете да го интегрирате безпроблемно в работния си процес. Независимо дали искате да го споделите с екипа си, да го прикачите към задача или да промените оформлението му, всичко е на един клик разстояние!

2. Шаблон за комисионна таблица за възвръщаемост на инвестициите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за комисионна за възвръщаемост на инвестициите в ClickUp

Нашият първи избор е шаблонът за комисионни на ClickUp ROI — идеален за преглед на възвръщаемостта на инвестициите на екипа по продажбите и сумата, изразходвана за комисионни за всеки член!

Този шаблон ви помага да следите комисионните, спечелени от различните търговски екипи и отделни членове. Това е универсален инструмент за изчисляване на комисионните спрямо броя на продадените единици.

За да започнете да използвате шаблона, най-добре е да имате предвид диапазон на възвръщаемостта на инвестициите, например 25%–30%. Можете да въведете в шаблона прости или сложни структури на комисионни и да се уверите, че всеки получава справедливо възнаграждение за положената работа. Коригирайте процентите на комисионните въз основа на текущите пазарни тенденции, стига възвръщаемостта на инвестициите да не падне под желания процент.

Една от най-похвалните характеристики на шаблона е, че членовете на вашия екип могат да имат различни проценти на комисионни в зависимост от опита или резултатите си.

Ето някои практични неща, които можете да направите с този шаблон:

ClickUp Goals за всеки търговец и проследявайте тяхното представяне (поддържайте реалистични цели, за да не демотивирате екипа си). Персонализирайте формули за общата сума на комисионните или ROI. Задайте етапи и мотивирайте членовете на екипа да ги постигнат. Предоставяйте обратна връзка на вашия екип по продажбите на месечна или тримесечна база. Направете бюджетни прогнози въз основа на най-новите отчети за продажбите.

Използването на шаблона не може да бъде по-лесно – просто добавете имената на всеки търговец заедно с подходяща информация, като класификация на екипа и структура на комисионните. Проследявайте данните чрез изгледите Комисионни по екип и Комисионни по област.

3. Шаблон за проследяване на продажбите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за проследяване на продажбите на ClickUp

Постоянните промени в продажбите могат да затруднят поддържането на средна възвръщаемост на инвестициите. За щастие, разполагате с шаблона ClickUp Sales Tracker, за да стабилизирате възвръщаемостта на инвестициите в условията на постоянно променящи се процеси на продажби. Този шаблон предлага множество функции, които ще ви помогнат:

Получавайте точна информация в реално време за всички променящи се аспекти на вашия работен процес по продажбите.

Създайте планове и напишете ефективни OKR , за да постигнете целите си.

Тествайте различни техники за продажби

Следете постигнатите и пропуснатите цели

Ако искате да използвате този шаблон ефективно, всичко, което трябва да направите, е да въведете правилните данни в предоставените полета за персонализиране. Добавете информация за практически всичко – от Тип продукт и Цел за печалба до Брой връщания.

Въз основа на представянето на вашия екип можете да изчислите ROI, сортирани по продукти или периоди. Експериментирайте с изгледите на шаблоните, за да получите оптимизирани перспективи.

Например, изгледът „Обем на продажбите на месец“ показва общите продажби за всеки месец, което ви помага да идентифицирате модели и да прогнозирате бъдещите продажби. Или можете да използвате изгледа „Обем на продажбите по продукт“ и да разгледате качеството на възвръщаемостта на инвестициите на най-популярните си продукти.

Самостоятелното проследяване на продажбите може да бъде изтощителна задача, особено ако вашата компания продава хиляди единици всеки месец. С този шаблон това не е проблем – той предлага отлични функции за сътрудничество и делегиране на задачи на вашите колеги.

А благодарение на богатите възможности за персонализиране на ClickUp, можете да създадете инструмент за проследяване на продажбите, който пасва на вашата компания като ръкавица!

4. Шаблон за продажбения процес на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за продажбения процес на ClickUp

Проследяването на потенциалните клиенти е основен приоритет за всеки бизнес. Но да бъдем честни, грижата за потенциалните клиенти, конверсиите и пътуванията на клиентите 24/7 не е лесна задача.

Едно незначително пропущение може да доведе до загуба на доверие от страна на клиентите, което в крайна сметка да навреди на възвръщаемостта на инвестициите ви. Но благодарение на шаблона за продажбения процес на ClickUp, можете да следите продажбения си процес като ястреб ден след ден!

Шаблонът предлага редица полезни функции за подобряване на управлението на клиенти. Множеството изгледи и внимателно проектирани секции ви позволяват да визуализирате вашия продажбен канал от горе до долу – преглеждайте, приоритизирайте и управлявайте потенциалните клиенти с интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Този шаблон е разделен на две секции:

Управление на проекти в процес на реализация Управление на акаунти

И двете части предоставят задълбочена информация за вашите продажбени процеси.

За да предвидите бъдещите продажби и ROI с висока точност, препоръчваме да разделите вашия процес на по-малки фази, като например квалификация на потенциални клиенти, контакт, преговори и сключване на сделка. Разпределете задачи на членовете на екипа на всеки етап, като установите отговорност в процеса.

Управлението на акаунти се състои в проследяване на клиентите, отговаряне на обратна връзка и заявки за услуги, както и идентифициране на области за подобрение. Добавете персонализирани статуси и атрибути за последно контакт към всеки клиент, за да поддържате CRM работния процес последователен и продуктивен!

Омръзнало ви е да правите ръчни промени в шаблона всеки ден? Не се притеснявайте! Този шаблон включва три автоматизации на ClickUp за актуализиране на списъци и възложени задачи на автопилот.

5. Шаблон за план за действие в областта на недвижимите имоти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие на ClickUp Real Estate

Шаблонът за план за действие в областта на недвижимите имоти на ClickUp може да е единственият специфичен за бранша вариант в нашия списък, но повярвайте ни, когато казваме, че той може да ви помогне да направите финансови прогнози за всяка ниша.

Този шаблон е предназначен за агенти по недвижими имоти и управители на имоти. Той ви позволява да организирате и приоритизирате задачите чрез ежедневни планове за действие, като ви помага да създадете пътна карта за инвестиционното си пътуване и да сравнявате имоти, използвайки ROI.

В основата си този шаблон се отнася до проучването на потенциални инвестиционни възможности за увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите. Функциите му за сравнение на базата на рентабилността го правят универсален инструмент за анализ на възвръщаемостта на инвестициите за всеки проект или портфейл.

Ето как да използвате шаблона, за да измерите растежа на вашите инвестиции:

Определете измерими цели: Отбележете целевите си печалби и Отбележете целевите си печалби и ключовите показатели за измерване на успеха . Можете да използвате ClickUp Docs за водене на записи. Идентифицирайте инвестициите си: Добавете еднакви подробности за всичките си инвестиционни възможности, за да улесните сравнението. Можете да генерирате прогнози за възвръщаемостта на инвестициите за всички или за конкретни проекти. Направете сравнения на възвръщаемостта на инвестициите: Използвайте данните за възвръщаемостта на инвестициите, за да изберете проекта/проектите, в които си заслужава да инвестирате.

Това обаче е само груба скица, тъй като между вас и желаната възвръщаемост на инвестициите стоят десетки процеси. Но не забравяйте, че това е шаблон за план за действие, който ще ви помогне да изготвите подробен план за увеличаване на доходността си в дългосрочен план. 🤑

6. Шаблон за KPI за продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за KPI за продажбите на ClickUp

За да разберете и увеличите ROI, първо трябва да анализирате показателите за продажбите от различни ъгли. Шаблонът за KPI на ClickUp Sales ви предоставя централен хъб за измерване на ефективността на вашия екип и изготвяне на планове за увеличаване на потенциала за приходи! 📈

Шаблонът представя ключовите показатели за ефективност на продажбите в три раздела:

Седмичен отчет Месечен отчет Табло с приходите за месец (дисплей в стил Kanban, показващ седмичните продажби за един месец)

Шаблонът ви предоставя 15 персонализирани полета, представляващи показатели като брой продажби, общи приходи от продажби, опити за допълнителни продажби, успешни допълнителни продажби и брой оферти.

Искате да проучите конкретни показатели? Можете да сортирате полетата с помощта на филтри и да генерирате целенасочени отчети с данни за нетната печалба за всяка седмица или месец.

Освен че ви помага да следите възвръщаемостта на инвестициите, този шаблон предлага много инструменти за сътрудничество и персонализиране. Можете да кодирате секциите с цветове, да играете с колоните и да създавате уникални оформления, за да улесните прегледа на важните KPI.

7. Шаблон за възвръщаемост на инвестициите в маркетинг от SlideTeam

Представете възвръщаемостта на инвестициите от вашите маркетингови усилия и проследявайте успеха на вашите кампании.

Един от най-бързите начини да се уверите, че повече хора чуят за вашата компания, е чрез маркетингово съдържание и маркетингови кампании, било то имейли, реклами в социалните медии, листовки или билбордове. Но бихте ли инвестирали пари в маркетингови проекти, без да изчислите ROI?

Шаблонът за възвръщаемост на инвестициите, специфичен за маркетинга, помага да предвидите успеха на вашите усилия, като оцени рентабилността на относителните разходи. Той се използва за бюджетиране или обосноваване на маркетинговите разходи като реклами, проучвания на клиентите, такси на агенции и заплати на персонала.

Използвайте шаблона за възвръщаемост на инвестициите в маркетинг на SlideTeam и създайте перфектното визуално представяне на вашите минали или бъдещи кампании за вашите заинтересовани страни. Този PowerPoint шаблон включва 100% редактируеми слайдове, персонализирани икони и фигури.

Въпреки че стандартните слайдове имат предварително дефинирани елементи, вашият маркетинг екип може да ги променя според вашата аудитория и марка. Можете да персонализирате цветовете и шрифтовете и да добавите диалогови прозорци, за да направите презентацията лесна за разбиране за зрителите, които я гледат за първи път.

Този шаблон е най-полезен за обсъждане на вашите планове с ръководството или счетоводния екип по време на срещи за обсъждане на бюджета.

8. Шаблон за отчет за проследяване на възвръщаемостта на инвестициите в PowerPoint от SlideTeam

Представете подробностите за възвръщаемостта на инвестициите си с шаблона за отчет за проследяване на възвръщаемостта на инвестициите в PowerPoint от SlideTeam.

Изчисляването на ROI не е голямо предизвикателство, но да знаете как да представите данните по кохерентен начин на широката аудитория е трудна задача. В повечето случаи най-голямото препятствие е да комуникирате цифрите на хора, които нямат опит във финансите или счетоводството.

Шаблонът за отчет за проследяване на възвръщаемостта на инвестициите в PowerPoint от SlideTeam решава този проблем. Неговата проста таблична структура представя основните цифри, без да претоварва аудиторията ви. Можете да изброите разходите за инвестицията и генерираните приходи и да ги свържете със стойността на възвръщаемостта на инвестициите в един прозорец!

Представянето на цифрите за печалбата може да бъде още по-трудно, ако представяте повече от една инвестиция, което често е така. Но с този шаблон ще имате повече от достатъчно място, за да очертаете множество инвестиции и да създадете отчети за сравнението между тях.

Едно от най-значителните предимства на този шаблон е неговата удобство за ползване. Тъй като това е шаблон за PowerPoint, повечето потребители се наслаждават на усещането за познатост, което той предоставя.

Всеки елемент в шаблона може да се персонализира – добавяйте или изтривайте секции, променяйте цветовете или използвайте икони и символи, за да придадете характер на презентацията си!

9. Шаблон за възвръщаемост на инвестициите в Excel от 365FinancialAnalyst

Изчислете възвръщаемостта на инвестициите си с шаблона за възвръщаемост на инвестициите в Excel от 365FinancialAnalyst Template.

Ако всичко, от което се нуждаете, е калкулатор за възвръщаемост на инвестициите за супер сложни инвестиции или проекти, шаблонът за възвръщаемост на инвестициите в Excel от 365FinancialAnalyst е точно това, от което се нуждаете.

Този Excel шаблон е сложно проектиран за комплексни изчисления на възвръщаемостта на инвестициите, които зависят от различни променливи, като комисионни на екипа по продажбите, данъци и дивидентна доходност. Извършването на такива трудоемки и податливи на грешки изчисления ръчно е невъзможно.

Една малка грешка може да създаде изкривена представа за състоянието на вашата компания. В резултат на това може да предприемете погрешни действия и да навредите на бизнеса си.

Този безплатен шаблон за ROI в Excel улеснява изчисленията. Той съдържа определени формули за изчисляване на точната възвръщаемост след отчитане на всички променливи – всичко, което трябва да направите, е да въведете данните в необходимите клетки.

Шаблонът дава предимство на функционалността пред естетиката, така че не очаквайте функции за персонализиране или сътрудничество.

Измерете рентабилността на вашата компания с шаблони за ROI

Шаблоните за ROI са ценни инструменти за определяне на рентабилността на вашата компания. Използвайки тези шаблони, можете лесно и точно да проследявате инвестициите си, да измервате възвръщаемостта им и в крайна сметка да вземате информирани решения относно финансите.

Не забравяйте, че ключът към повишаване на рентабилността на вашата компания се крие в постоянното наблюдение и анализ. Шаблоните за ROI могат да ви служат като пътеводна светлина в този процес, като ви помагат да се ориентирате в сложния свят на бизнес финансите.

