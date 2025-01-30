Топ 8 софтуера за пътни карти (функции, цени)

Помните ли как героите във филма „ Джуманджи ” следваха карта, за да спечелят играта?

Е, екипите за разработка също трябва да следват пътна карта, за да победят конкурентите си и да спечелят заинтересованите страни. Въпреки че екипът на Jumanji разчиташе на физическа карта, това не е достатъчно за високофункционални продуктови и проектни екипи.

И тук на помощ идва софтуерът за пътна карта на продукта, буквално.

В тази статия ще разгледаме какво представлява софтуерът за пътни карти и ще подчертаем осемте най-добри инструмента за изготвяне на пътни карти, които можете да използвате, за да преодолеете всяко ниво в играта на разработване на продукти. 🎮

Започнете с барабаните

Добре дошли в джунглата! 🌴

Какво е софтуер за пътни карти?

Преди да преминем към софтуера за пътна карта на продуктите, нека да разгледаме какво представлява пътната карта на продуктите.

Пътната карта на продукта помага на екипите да визуализират процеса на разработка, така че да могат да разработват нови продукти или проекти или да подобряват съществуващите.

Както продуктовите мениджъри, така и проектните мениджъри разчитат на пътните карти, за да комуникират визията на компанията. По този начин вашият гъвкав екип може да съгласува целите си с общата цел.

Но създаването на страхотен продукт и пускането на пазара на подходящите функции на продукта може да бъде изключително трудно.

Вероятно по-трудно от това да спечелите игра на Jumanji.

А без визуална пътна карта екипите се оказват в неизвестност и нямат представа какво трябва да прави продуктът, особено за крайния потребител.

Оставете екипа си с такова усещане:

За щастие, инструментите за пътна карта на продуктите имат ориентирани към клиента функции, като клиентски портали и изгледи на формуляри, които ще ви помогнат да пуснете успешни продукти на пазара.

Софтуерът за пътна карта на продуктите помага на екипите да управляват сроковете, да определят практически етапи, да премахват препятствия (като слабостите на аватарите 😉) и да проследяват напредъка.

Имате нужда от по-подробно ръководство за пътните карти?

Посетете пълен наръчник за пътни карти и научете повече за пътните карти в управлението на проекти.

Сега, след като изяснихме това, нека разгледаме основните участници в играта:

Топ 8 софтуера за пътни карти

Ето осемте най-добри инструмента за планиране на пътни карти:

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за продуктивност и пътни карти на продукти, използван от суперпродуктивни екипи в малки и големи компании.

С ClickUp вашият екип може да използва зависимостите между задачите, за да планира ефективно пътната карта на вашия продукт. Освен това, с Goals вашият екип може да празнува големи победи, като например спасяването на изгубен играч.

Ето защо ClickUp е най-добрият софтуер за пътни карти:

Имате нужда от няколко съвета за играта?

Ето как продуктовите мениджъри на ClickUp използват ClickUp !

Предимства на ClickUp

Да, последното е за теб, Бетани.

Ограничения на ClickUp

Разгледайте публичната пътна карта на ClickUp, за да видите как отстраняваме такива незначителни недостатъци.

И не забравяйте да откриете съкровищницата от вълнуващи функции, които този безплатен софтуер за управление на продукти ви предлага.

ClickUp предлага многобройни ценови планове, които отговарят на вашите нужди, включително:

Безплатен план завинаги : Неограничен брой членове Неограничен брой задачи Поверителност и споделяне И още

Неограничен план (5 $/месец на член): Всички „безплатни“ функции Неограничен списък, табло и календарни изгледи Потребителски полета Цели Неограничен брой табла и др.

Бизнес план (9 $/месец на член): Всички неограничени функции Sprint Automations Изглед на времевата линия Лични изгледи Отчети (9 $/месец на член): Всички неограничени функции Sprint Automations Изглед на времевата линия Лични изгледи Отчети Диаграми на Гант Важни събития И още

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива) 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Аха!

Aha! е софтуер за пътна карта на продукти, който помага на различни екипи да централизират обратната връзка от клиентите, да създадат стратегия за продуктите и да приоритизират функциите.

За съжаление, този софтуер за пътни карти не ви позволява да добавяте бележки към PDF файлове, което затруднява сътрудничеството с членовете на екипа и другите заинтересовани страни по проекта.

Ние също не можем.

Основни функции

Подобрете потребителското преживяване на вашите клиенти с истории на потребители

Разберете какво искат вашите клиенти чрез персонализиран портал за идеи.

Планираща дъска, която помага на собственика на продукта да управлява забавянията в продукта и да приоритизира функциите.

Изглед на работния процес, за да следите напредъка на пътната карта на проекта си

Предимства

Персонализирайте работния си процес с персонализирани полета и статуси.

Свържете свързани задачи една с друга чрез зависимости между задачите.

Създайте макети на продукти и помолете няколко екипа да дадат обратна връзка.

Ограничения

Не можете да възлагате задачи на повече от един човек едновременно.

Няма мисловна карта за функциите за създаване на идеи за продукти

Скъпи ценови планове

Цени

Aha! предлага две ценови опции:

Стартови план План с голяма отстъпка за пет потребители Отстъпка от цената за 12 месеца 40-минутна сесия с най-добри практики И още

Премиум план (74 $/потребител на месец): Определете цялостна стратегия Създайте различни пътни карти Създайте планове Приоритизирайте работата И още

Оценки на потребителите

G2: 4,3/5 (над 180 отзива)

Сравнете Jira и Aha!

3. Productboard

Productboard е онлайн инструмент за пътни карти, който дава приоритет на нуждите на клиентите. Например, ако вашите клиенти искат настолната игра Jumanji вместо версията за конзола, този инструмент за сътрудничество ще ви помогне да сбъднете желанията на клиентите си.

Но внимавайте какво си пожелавате. 👀

Основни функции

Създайте стратегическа пътна карта с подробни планове за пускане на пазара

Групирайте функциите на продуктите по версия, спринт, широки времеви хоризонти и др.

Намалете рисковете с функционални зависимости

Планирайте важни етапи от проекта с пътни карти, базирани на времева линия.

Предимства

Съберете всичките си билети за поддръжка, съобщения в Slack, разговори за продажби и други на едно място.

Категоризирайте идеи за продукти, заявки и обратна връзка, за да ги насочите към подходящия продуктов екип.

Синхронизирайте с инструменти за разработка на продукти като Jira , GitHub, Azure DevOps и други.

Ограничения

Няма налични мобилни приложения

Скъпи ценови планове

Не се интегрира с мощни софтуери като Zoom , GitLab и Bitbucket.

Цени

Productboard има три ценови плана:

Essentials (25 USD/месец): Създавайте и споделяйте персонализирани пътни карти Планирайте и координирайте продуктовите екипи Синхронизирайте пътните карти с инструменти за разработка с предварително създадени интеграции Пътни карти на базата на колони и времева линия И още

Pro (60 USD/месец): Портал за обратна връзка от клиенти Сортиране и филтриране на обратната връзка от клиенти и функции Множество персонализирани оценки за приоритетност Разширение за Chrome и интеграция с имейл И още

Scale (120 USD/месец): Интеграция с Salesforce Зависимости Планиране и управление на пускането на пазара на няколко продукта Няколко портала И още

Оценки на потребителите

G2: 4,3/5 (над 100 отзива)

4. Понеделник

Monday е инструмент за управление на проекти, който има някои функции за създаване на пътни карти.

Ако обаче използвате безплатния план, няма да получите основни функции като диаграми на Гант и изгледи на времевата линия.

Проблемът?

Ще бъде доста трудно за вашия продуктов екип да спази сроковете, което ще ви остави в такова положение:

Основни функции

Създайте своя собствена технологична пътна карта и очертайте важните етапи във визуална времева линия на проекта.

Създайте свои собствени шаблони за пътни карти на проекти или използвайте готовите

Преглеждайте данните като карта, календар, времева линия, канбан и др.

Задайте автоматични напомняния за крайни срокове, за да поддържате проектния си екип в крак с графика и готов за планираната дата на стартиране.

Предимства

Ограничения

Ограничен до двама потребители в безплатния план

Няма диаграми за изчерпване на продукта

Няма вградена функция за чат

Цени

Monday предлага четири ценови опции:

Безплатно: До двама членове на екипа Неограничен брой табла 200 шаблона Приложения за iOS и Android И още

Basic (8 USD/месец на работно място): Неограничен брой безплатни зрители Неограничен брой елементи 5 GB пространство за съхранение на файлове Ограничени табла за управление И още

Стандартен: ($10/месец на работно място): График с времева линия Диаграми на Гант 250 интеграционни действия/месец 250 автоматизирани действия/месец И още

Предимства: ($16/месец на работно място): Проследяване на времето Частни табла Колона „Зависимости“ Колона „Формули“ И още

Оценки на потребителите

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

5. Airfocus

Airfocus е безплатен инструмент за пътни карти, който дава на екипите усещане за посока. С този инструмент екипите могат да създават ясни пътни карти и да си сътрудничат по тях с лекота.

Но ще помогне ли този инструмент за пътна карта на продукта на вашия продуктов екип да се фокусира?

Нека разберем:

Основни функции

Диаграма за приоритизиране, която ви помага да идентифицирате проекти с висока стойност

Ангажирайте всички заинтересовани страни, като гласувате за идеи за продукти.

Пътна карта по метода канбан, която поддържа съгласуваност между всички членове на екипа

Създайте съгласуваност между елементите, целите и етапите, като визуализирате стратегията на проекта си на диаграма на Гант.

Предимства

Споделяйте множество пътни карти чрез линк или чрез експортиране.

Детайлни настройки на разрешенията, които улесняват сътрудничеството ви със заинтересованите страни.

Trello, Двупосочна интеграция с Jira Asana и други

Ограничения

Ограничен до един потребител в безплатния план

Ограничено до два вида изгледа на пътната карта

Без персонализирани полета

Цени

Airfocus предлага три ценови опции:

Starter (25 $/месец): Разширена рамка за приоритизиране Матрица за приоритизиране Пътна карта Kanban Разширение за Chrome И още

Team : (59 $/месец): Приоритет на зависимостите Покер Споделяне на връзки и експортиране в PDF Разрешения за роли И още

Pro: (119 $/месец): Изглед на портфолио Jira Server Неограничен брой зрители Плащане по фактура (при годишно фактуриране) И още

Оценки на потребителите

G2: 4,3/5 (над 70 рецензии)

6. Trello

Trello е инструмент за управление на проекти и създаване на пътни карти, който има вграден Butler.

Да, прочетохте правилно.

Butler, вграденият AI на Trello, намалява броя на кликовете, които трябва да направите.

Но ще отговори ли този инструмент за пътна карта на нуждите на вашия екип?

Основни функции

Множество изгледи на проекти, включително изглед на карта, таблица и времева линия

Карти с подробности за задачите, като прикачени файлове, коментари, крайни срокове и др.

Следете напредъка на пътната карта с шаблона за пътна карта на продукта.

Разделете големите проекти на по-малки задачи с помощта на списъци за проверка.

Предимства

Функцията за канбан табло го прави подходящо приложение за гъвкави екипи.

Интегрира се със софтуер като Slack , Adobe XD, Jira и др.

Управлявайте задачите си в движение с мобилните приложения за iOS и Android.

Ограничения

Простият му интерфейс затруднява управлението на множество проекти.

Без календар, времева линия или табло за управление в безплатния план

Необходимо е да платите допълнително за функции като персонализирани полета и диаграми за изчерпване на ресурсите.

Цени

Trello предлага две ценови опции:

Безплатно: Неограничен регистър на дейностите Отговорници и крайни срокове Мобилни приложения за iOS и Android Двуфакторна автентификация И още

Бизнес клас (12,50 $/потребител на месец) : Изглед на времевата линия Изглед на работната среда Изглед на календара Разширени списъци за проверка И още

Оценки на потребителите

G2: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

7. Bitrix24

Bitrix24 е инструмент за сътрудничество и дизайн на пътни карти. Но ако искате функции като разрешения за достъп и шаблони за проекти, ще трябва да плащате 199 долара на месец.

Силна реакция, Кевин.

Но ние го разбираме.

Основни функции

Вижте кои задачи са взаимозависими с диаграмите на Гант за пътната карта на проекта.

Премествайте задачите от един етап в друг, използвайки изгледа на канбан таблото.

Планирайте датите за пускане на продукти или функции, като използвате вградения календар.

Разпределяйте задачи на колегите си и добавяйте наблюдатели към тези задачи.

Предимства

Можете да превключвате между различните изгледи с едно кликване.

Функцията за отчитане на задачите показва напредъка на проекта ви и дали има опасност да пропуснете крайния срок.

Вградена функция за проследяване на времето

Ограничения

Липса на функции за проследяване на проекти в безплатния план. Нямате достъп до зависимости между задачите или персонализирани полета.

Трудно се настройва. Например, потребителите се затрудняват да намерят функции като стандартни джаджи.

Можете да възлагате задачи само на един член на екипа. Допълнителните участници са ограничени до плановете от най-високо ниво.

Цени

Bitrix24 предлага четири ценови плана:

Безплатно Продуктов каталог Чат Календарно представяне Времева линия База знания

Basic (29,40 $/месец):

Всичко в безплатната версия +

Повтарящи се сделки

Изглед на супервайзора

Интеграция с Zoom

И още

Стандартен (59,40 $/месец):

Всичко в Basic +

История на промените

Аналитични отчети

Шаблони за задачи

И още

Professional (119,40 $/месец):

Всичко в Standard +

Информация за продажбите

Автоматизация на бизнес процесите

Множествени права за достъп

И още

Оценки на потребителите

G2: 4. 1/5 (над 300 отзива)

8. Infinity

Infinity е инструмент за визуализация на пътни карти, който ви помага да създадете ясна обща картина на вашите цели с удобството на функцията „плъзгане и пускане”.

Той ви позволява също да си сътрудничите с екипа си и да съхранявате информация, свързана с проекта, на едно място.

Здравейте, фокус и сътрудничество! 💡

Едно от основните ограничения на този инструмент за пътни карти обаче е, че няма безплатен план.

Явно не всичко е безкрайно с Infinity.

Основни функции

Множество шаблони за маркетинг, разработване на продукти, управление на проекти и др.

Позволява ви да възлагате задачи на няколко души

Използвайте коментарите, за да планирате и обсъждате идеи с екипа си.

Потребителските атрибути ви помагат да добавите допълнителни подробности за вашите проекти.

Предимства

Поддържа изгледи на проекти като списък, диаграма на Гант, календар и др.

Предлага приоритизиране на задачите

Има мобилно приложение за iOS и Android устройства.

Ограничения

Няма функция за напомняне

Липсват разширени настройки за разрешения

Ограничени интеграции

Цени

Ценовите планове за този инструмент за пътни карти започват от 9 долара на месец на потребител.

Оценки на потребителите

G2: 4,7/5 (5+ отзива)

Краят на картата 🗺

Пътната карта на продукта помага на бизнеса да определи целите на продукта, така че екипите да знаят в каква посока трябва да вървят, в буквален смисъл.

Освен това, иновативните инструменти за пътни карти помагат на бизнеса да комуникира цялостната картина с вътрешни и външни заинтересовани страни по изключително лесен начин.

Не забравяйте, че без пътни карти за продуктите ще се окажете с застой в екипа и недоразвит продукт. Единственият начин екипът ви да избегне застоя е да работи заедно, за да завърши играта!

А с инструмент за пътни карти като ClickUp, вашият екип може лесно да преодолее всеки етап от пътната карта на вашия продукт.

Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес, за да се насладите на революционен инструмент за пътни карти.