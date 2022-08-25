Преглед на Jira 2025 (функции, предимства, недостатъци, цени)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Какво е Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira е софтуер за проследяване на грешки и управление на проекти, който се използва за управление на Agile и Scrum екипи, организиране на задачи по проекти и записване на софтуерни грешки. "}},{"@type":"Question","name":"Какви са основните характеристики на Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira разполага с мощни agile изгледи, персонализирани работни потоци и подробни отчети. "}},{"@type":"Question","name":"Какви са ограниченията на Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira е труден за настройка и сложен за използване. Той не разполага с функции за сътрудничество и е създаден основно за инженерни и софтуерни екипи. "}},{"@type":"Question","name":"Каква е най-добрата алтернатива на Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ClickUp е най-мощното приложение за управление на проекти, използвано от над 200 000 екипа. То разполага с всичко необходимо за ефективно управление на съвместната работа. "}}]}

Чудите се дали Jira е подходящият инструмент за вашия екип?

Това е изключително популярен инструмент за управление на проекти, използван от 65 000 екипа по целия свят!

Но дали това е точно това, от което вие се нуждаете?

Ще разгледаме функциите, предимствата, ограниченията, недостатъците и цените на Jira, така че в края на този преглед на софтуера Jira ще имате някои чудесни идеи, които да ви помогнат да решите дали това е идеалният безплатен софтуер за управление на проекти за вашите специфични нужди.

Да започнем...

Какво е Jira?

Jira е софтуер за проследяване на грешки и управление на проекти. Основната му цел е да ви помогне в следното:

Управлявайте Agile и Scrum екипи

Организирайте задачите по вашия проект

Записвайте и документирайте софтуерни грешки

Чували ли сте за софтуерния гигант Atlassian? Atlassian е компанията, която създаде Jira през 2002 г. и в момента предлага софтуера си в три отделни пакета:

Jira Core: Основни функции на Jira за управление на проекти и задачи за нетехнически потребители

Jira Software: Специализирана версия на инструмента, създадена специално за софтуерни разработчици.

Jira Service Desk: Платформа за обслужване на клиенти и ИТ специалисти. Въпреки че Service Desk е ключов пакет на JIRA, той не е инструмент за управление на проекти.

Предстоящи промени в услугите

Но в следващите години Jira ще направи някои съществени промени в своите услуги. А именно, Jira ще преустанови използването на своите сървърни лицензи, като цялата поддръжка за тези услуги ще бъде прекратена на 2 февруари 2024 г.

Всъщност, те вече са спрели продажбата на всички сървърни лицензи и сега предлагат само услуги, базирани в облака.

Добре, но какво означава това за потребителя?

Отличен въпрос! Макар Jira да твърди, че това ще подобри цялостната производителност, поддръжката и обслужването, тази значителна промяна неизбежно ще доведе до някои сериозни трудности както за Jira, така и, най-вероятно, за клиентите.

А именно, всеки, който използва сървърна лицензия, ще трябва да прехвърли цялата си работа в Jira облака. За съжаление, това не е нещо, което може да се направи с едно натискане на бутон. По-скоро, това ще изисква от сървърните потребители на Jira да преизградят инфраструктурата си от нулата в Jira облака.

И тъй като настройването и поддържането на Jira не е лесна задача (а по-скоро прилича на изкачване на Еверест, ако трябва да сме честни), възниква въпросът: защо просто да не преминете към друго решение за управление на проекти?

Но преди да продължим, нека разгледаме типичния потребител на Jira и някои от основните функции на Jira.

Кой може да го използва?

Jira винаги е бил основен инструмент за опитни експерти в областта на Agile софтуерното разработване и продуктовите разработчици. По принцип, техният продукт е насочен към подпомагане на по-„технически“ настроените хора... Въпреки това, с течение на годините, Jira се превърна в софтуер за управление на проекти, който може да се използва от всички видове екипи и бизнеси.

Ето няколко най-често срещани примера за това как екипите и фирмите обикновено избират да използват Jira:

Разработка на софтуер : Разработчиците използват функциите на Jira, за да управляват своите проекти с помощта на Scrum или Kanban табла.

Маркетинг: Маркетолозите използват Jira за управление на сложни проекти като събития и пускане на продукти на пазара (което включва работа с няколко екипа)

Човешки ресурси: Специалистите по човешки ресурси могат да оптимизират процесите по наемане и въвеждане в работата, като създават персонализирани работни потоци с Jira.

Бонус: Jira срещу Monday.com и Linear срещу Jira

Какви са основните функции на Jira за управление на проекти?

Jira предлага мощни гъвкави изгледи, персонализирани работни процеси и точни гъвкави отчети. Jira разполага с някои много хубави компоненти, които съставляват софтуера им... Ето подробности за някои от тези ключови характеристики:

1. Мощни Agile изгледи

A. Scrum табла

Scrum бордът на Jira е инструмент, който обединява инженерните екипи, за да работят за постигането на своите цели. Той позволява на инженерните екипи да изпълняват всичките си спринт задачи в консолидирана област.

Scrum таблата позволяват на екипите да организират работната си натовареност, за да се впишат в определен спринт. Те също така ви помагат да следите етапите на проекта си, за да поддържате нещата в движение.

Б. Канбан табла

Kanban таблата са удобен начин да визуализирате работния си процес. Тук задачите ви са разположени на табло като лепящи се бележки (изхвърлете тези Post-It, Джим!):

Всяка лепкава бележка показва статуса на отделна задача по проекта.

Тези статуси включват – „завършено“, „в процес на изпълнение“ и „изпълнено“.

Те ви дават обща представа за проекта Jira, за да ви помогнат бързо да идентифицирате:

Кои задачи се изпълняват безпроблемно

Кои задачи затрудняват процесите

Можете да използвате този изглед, за да проследявате поправките на грешки, да провеждате преглед на кода и да наблюдавате други задачи, които могат да са свързани или не с инженерството.

Kanban таблото на Jira се базира на система за плъзгане и пускане, което прави този инструмент изключително лесен за използване. Всичко, което трябва да направите, е да плъзнете задачата и да я преместите на следващия етап, за да държите всички в течение!

2. Персонализирани работни процеси

Работният процес на Jira е набор от процеси, които трябва да бъдат следвани, за да се изпълни дадена задача или да се реши даден проблем...

В работния процес на Jira цветните блокове представляват процесите, а стрелките показват преходите. Тези работни процеси ви помагат да следите напредъка на вашите проекти и задачи за разработка на софтуер.

Това, което прави тази функция още по-мощна, е, че можете да започнете от нулата и да създадете свои собствени персонализирани работни процеси. Можете дори да импортирате безплатно шаблони за работни процеси от Atlassian Marketplace!

3. Пътни карти

Пътната карта на проекта ви позволява да създадете ясна визия за продукта, който разработвате. Това дава на вашия екип определена посока и път, по който да върви.

Jira Portfolio е специализирана интеграция, създадена за управление на пътните карти на вашите проекти и споделянето им със заинтересованите страни. Планът на портфолиото обикновено включва график, списък с задачи (списък с задачи) и краткосрочни и дългосрочни цели.

Ето как различни екипи използват Portfolio:

Ръководители на екипи : за проследяване на задачите и напредъка на екипа за разработка

Аджайл екипи за разработка : за да следват плана, който подробно описва процеса за завършване на даден проект.

Търговски екипи: за популяризиране на нови функции и предимства пред потребителите, преди те да бъдат пуснати на пазара.

4. Подробни отчети

Jira може също да създава отчети за разработката на софтуер по метода Agile, за да ви помогне да следите напредъка си по инженерните проекти... Ето няколко от отчетите, които предлагат:

Работна натовареност на потребителя : Показва колко работа е разпределена на всеки член на екипа и колко време трябва да отнеме нейното изпълнение.

Средна възраст : Показва средната възраст (в дни) на нерешените проблеми или задачи във вашия списък с нерешени задачи.

Наскоро създадени проблеми: Показва скоростта, с която се създават нови проблеми ( Показва скоростта, с която се създават нови проблеми ( доклади за софтуерни грешки ).

Предимствата на Jira

Как Jira може да повлияе на производителността на вашия екип? Нека разберем...

1. Създаден за Agile и Scrum управление

Jira Software се фокусира предимно върху гъвкаво управление на проекти, като предлага функции, насочени към методологиите Scrum и Kanban.

Използвайте го за проследяване на данни от Agile проекти, като например:

Потребителски истории : Всяка функция на софтуерния продукт, която трябва да бъде разработена

Story Points : Усилията, които ще са ви необходими, за да завършите вашите потребителски истории

Спринтове: Времето, необходимо за завършване на дадена част от проекта. Спринтът може да продължи от 1 до 4 седмици.

Можете също така лесно да преподреждате елементите в списъка с продукти, като бъгове, софтуерни проблеми и потребителски истории, чрез интуитивната функция за плъзгане и пускане на инструмента.

2. Отличен за управление на проблеми

В началото на своето съществуване, създаден от Atlassian, Jira беше предназначен да бъде софтуер за проследяване на грешки и именно в това се отличава.

Какво е инструмент за проследяване на грешки?

Той помага на вашите софтуерни екипи да откриват, проследяват и записват грешки в софтуера си. Добър инструмент за проследяване на грешки или проблеми като Jira дава на вашия екип преглед на всички елементи в списъка с неизпълнени задачи, включително грешки и задачи по проекти.

Чрез единен поглед екипите могат да определят приоритетите си по отношение на функциите или бъговете, върху които да работят по време на следващото издание.

3. Висока степен на персонализация

Независимо дали става дума за софтуер за управление на проекти, инструмент за проследяване на проблеми или инструмент за управление на задачи, Jira може да бъде персонализиран, за да отговаря на всякакви изисквания. Можете дори да персонализирате работни потоци, отчети, Scrum табла и др.

Jira се интегрира с множество популярни софтуерни продукти на трети страни, за да улесни работата ви.

Искате да подобрите комуникацията в екипа?

Интегрирайте с приложението Slack .

Искате инструмент за проследяване на времето ?

Интегрирайте с приложението Toggl.

Искате да свържете няколко инстанции на Jira?

Настройте синхронизация между Jira и Jira .

Можете да добавите функционалност към софтуера си Jira, като изберете от над 3000 приложения в Atlassian Marketplace (добрият стар Atlassian!).

Какви са ограниченията на Jira?

Jira е труден за настройка и сложен за използване. Той не разполага с функции за сътрудничество и е създаден основно за инженерни и софтуерни екипи. Сега може би имате някои съмнения относно Jira... но не се притеснявайте, приятели, не сте сами в този свят!

Ето няколко ограничения, които не позволяват на Jira да бъде отличен инструмент за управление:

Инструментът е труден за настройка и свикване.

Сложният му потребителски интерфейс може да затрудни управлението на задачите.

Няма вградена времева линия за проследяване на напредъка на проекта ви

Няма функции за сътрудничество, за да комуникирате с екипа си

Той е създаден основно за инженерни и софтуерни екипи.

Няма функции за управление на идеи, с които да следите вашите идеи и планове

Инструментът може да бъде скъп.

Известен е като бавен инструмент с дълго време за зареждане на заявките.

Вероятно сега си мислите: „Е, прочетох тази статия и току-що осъзнах, че Jira абсолютно не е това, от което се нуждая.“

Или може би сте член на екип, който в момента използва Jira услуга, базирана на сървър, и ще бъдете принудени да преинсталирате Jira, когато преминете към облака в следващите години.

Не се притеснявайте! Няма да ви оставим в неведение в този преглед на Jira като онзи ваш приятел от гимназията, който никога не можеше да запомни тайния ръкук... ClickUp може да реши всички проблеми, с които може да се сблъскате при използването на Jira.

Коя е най-добрата алтернатива на Jira Software?

ClickUp е най-мощният инструмент за гъвкаво управление на проекти, използван от над 200 000 екипа. Той разполага с всичко необходимо за ефективно управление на съвместната работа и е един от най-високо оценените инструменти на пазара.

От създаването на плана за проекта, през управлението на проекти, до проследяването на времето за проекта, ClickUp предлага всички решения за управление на проекти, от които някога ще се нуждаете, независимо дали сте екип от 2 или 2000 души!

Недостатък № 1 на Jira: Трудно се настройва

Решението на ClickUp: Лесна настройка

A. Лесно въвеждане

ClickUp е прост софтуер за управление на задачи, който практически не изисква обучение и не се нуждае от никакъв код за настройка. Забравете за огромните наръчници и усилията да добавите членовете на екипа си към платформата.

ClickUp улеснява търсенето, намирането и коментирането на задачите, по които работите, което прави запознаването с програмата изключително лесно.

Ето нашето кратко ръководство за бързо стартиране, което съдържа цялата информация, от която се нуждаете, за да започнете да използвате ClickUp за нула време!

ClickUp също така разполага с вградени команди със слэш, така че никога не се налага да се отделяте от клавиатурата!

Ако трябва да изпълните проста задача, просто използвайте следните команди:

/ me = възлагане на задачи на себе си

/ a = възложете на друг член от екипа си

/ d = краен срок

/ s = промяна на статуса

/ – = създайте подзадача и я разгънете, докато пишете

Недостатък на Jira № 2: Сложен потребителски интерфейс

Решенията на ClickUp

А. Проста йерархия на задачите

Опростената йерархия на задачите в ClickUp ви предлага бърз и лесен начин да навигирате и организирате дейностите на вашия екип.

Тя следва интуитивно проста структура:

Работно място > Пространство > Папка > Списък > задача > подзадачи > списък за проверка

Работно място : Тук можете да разделите компанията си на отделни екипи.

Пространства : Можете да създадете група за различни екипи, като „операции“ или „човешки ресурси“.

Папки : Тук можете да съхранявате списъци, свързани с проектите.

Списъци : Можете да създадете списък с индивидуални задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

Задачи : Всяка задача има свои подзадачи, описание, коментари и много други.

Подзадачи : Разделете всяка задача на по-малки компоненти, наречени подзадачи.

Контролни списъци: Контролните списъци се съхраняват в задачите или подзадачите. Например, можете да имате контролни списъци за проверка на качеството по време на задачите си по разработване на софтуер.

Б. Множество изгледи

ClickUp ви предлага и няколко изгледа на проекти, за да отговарят на различни стилове на работа.

Най-доброто в ClickUp Views?

ClickUp ви позволява да превключвате между изгледи в един и същ проект!

Ето по-подробен поглед върху тези гледни точки:

А. Необходими изгледи на задачите

ClickUp има два задължителни изгледа на задачите:

Изглед на таблото – Изгледът на таблото е идеален за потребителите на Kanban. С него можете лесно да премествате с плъзгане и пускане множество проекти в различни категории, за да ги премествате плавно от задача към задача, от проект към проект.

Изглед „Списък“ – Изгледът „Списък“ е идеален за потребители, които просто искат да вършат работата си бързо. Тук задачите ви са изброени една след друга (като списък за проверка) и можете да ги отбелязвате в списъка, докато напредвате.

Б. Изглед на Box

Изгледът „Box“ е чудесен начин да получите обща представа за напредъка на вашия екип. Тъй като задачите са сортирани по отговорни лица, можете да следите задачите на всеки и да наблюдавате напредъка им.

C. Календарно представяне

Време е да спестите малко хартия и да изхвърлите планера, който сте купили от Walmart преди три години.

Календарният изглед на ClickUp е идеалният начин да управлявате лесно графика си. А тъй като плановете се променят, наличието на дигитален планиращ инструмент улеснява пренареждането на крайните срокове.

Можете дори да превключвате между различните изгледи в календара си, като например:

Дни: Преглед на планираните задачи по проекта на дадена дата

4 дни : Прегледайте графика на проекта си за период от четири дни.

Седмица: Разгледайте седмичния си график за проекта

Месечно: Общ преглед на задачите, които трябва да изпълните

D. Режим „Аз“

Всички ние сме малко егоцентрични, независимо дали искаме да го признаем или не! Сега можете да си позволите малко продуктивност... без да се чувствате виновни.

С режима „Аз“ е лесно да видите само задачите, които са ви възложени. Сега можете да се съсредоточите върху управлението на вашите задачи, вместо да преглеждате списъците със задачи на членовете на екипа ви.

С всички тези гледни точки, ClickUp е инструмент за управление на проекти, който се адаптира към предпочитания от вашия екип работен процес – не ви принуждава да се адаптирате към него!

Недостатък на Jira № 3: Липса на вградени изгледи на времевата линия

Решенията на ClickUp

A. Диаграми на Гант

Диаграмите на Гант в ClickUp са идеални за проследяване на напредъка на вашия проект, планиране на задачи и управление на срокове.

Тези времеви линии ви дават обща представа за всички проекти, списъци и задачи, като всеки елемент е обозначен с цвят за по-лесно разпознаване.

Най-доброто в тези диаграми на Гант? Те ви предоставят актуализации в реално време автоматично!

Ето какво могат да обработват автоматично:

Те могат автоматично да пренастройват зависимостите между задачите при промени в графика.

Те могат автоматично да изчисляват процента на напредъка на проекта ви въз основа на завършените задачи спрямо общия брой задачи по проекта.

Те могат да сравнят текущия напредък на проекта ви с очаквания напредък, за да определят как се развиват задачите.

Те могат да изчислят критичния път , за да идентифицират най-важните задачи по проекта, за да спазите сроковете си.

Б. Табла

ClickUp също така разполага с мощни табла за визуализиране на данните от вашите проекти и спринтове.

Таблото в ClickUp е пълно с полезни джаджи като:

Диаграма на скоростта: Определете степента на изпълнение на вашите задачи

Диаграма Burndown: Вижте как се справя екипът ви спрямо целевата линия и визуализирайте оставащата работа.

Графика на изразходваните ресурси: Вижте колко сте вече изпълнили от задачата си. Вижте колко сте вече изпълнили от задачата си.

Недостатък на Jira № 4: Липса на функции за сътрудничество

Решенията на ClickUp

Всяка задача в ClickUp има собствена секция за коментари, която позволява незабавно сътрудничество в екипа.

Имате нужда от яснота по задача от проект? Просто маркирайте член на екипа и оставете коментар към задачата от проекта. Ще получите известие от ClickUp, когато отговорят на въпроса ви.

И това е само началото... Организирайте разговорите си, като маркирате текст, за да отговорите на конкретни части от коментар. Форматирайте и редактирайте коментари с богато текстово редактиране. Можете дори да вграждате връзки, да прикачвате файлове, да споменавате други документи и задачи и да ги обогатявате с емотикони!

Хората забравят ли да предприемат действия по вашите коментари? Чувствате ли се някога пренебрегнати от членовете на екипа си? (Да, говоря за теб, Трейси... )

Не се притеснявайте, ние се грижим да бъдете чути от екипа си – коментарите, които ClickUp ви присвоява, го правят един от най-добрите инструменти за сътрудничество в света.

С помощта на присвоените коментари можете незабавно да превърнете коментар в задача и да я присвоите на членовете на екипа си (или на себе си)!

След това инструментът ще им изпрати уведомление за това и то дори ще се появи в списъка им със задачи.

Те дори могат да маркират задачата като решена, когато я завършат, за да намалят до минимум ненужните последващи действия!

Решенията на ClickUp

A. Приложение Notepad

Notepad by ClickUp е разширение за Chrome, което можете да изтеглите и да използвате в интернет.

Той остава в долния ъгъл на екрана ви, което ви улеснява да записвате напомняния или да копирате линкове, докато сърфирате. И когато приключите, можете да превърнете тези списъци със задачи в задачи и да ги споделите с екипа си.

Няма друг инструмент за управление на проекти, който да ви предлага такава гъвкавост!

Б. Документи

ClickUp’s Docs е вграден уики инструмент за вашия екип. Използвайте го, за да създавате подробни документи, свързани с проекти и компанията. Тъй като документите ви се съхраняват заедно с проектите ви, можете лесно да получите достъп до тях.

Освен това, Docs на ClickUp предлага следните ключови функции:

Можете да вграждате страници в документи за допълнителна персонализация.

Можете да редактирате правата за достъп до вашите документи.

Можете да позволите на Google да индексира вашите документи, за да се появяват в резултатите от търсенето.

ClickUp също ви предлага мощно решение за проследяване на вашите цели и задачи. С ClickUp никога няма да имате проблеми да се придържате към плана си или да се концентрирате върху него.

ClickUp ви предлага дори много опции за персонализиране на вида на целите, които създавате.

Можете да зададете цели въз основа на:

Брой: Проследявайте увеличенията или намаленията между диапазони от числа

Вярно/Невярно: Това са опции „изпълнено“ или „неизпълнено“.

Валута: Тази цел ви помага да следите финансовото си управление.

Задачи: Тук можете да следите задачите си и/или списъците със задачи в ClickUp.

Можете да създавате папки за вашите цели, за да ги категоризирате ефективно и да ги съхранявате. За да улесните участието на клиентите, можете също да персонализирате кой има достъп до папката с вашите цели. По този начин те могат да виждат и да правят предложения за вашите цели.

Недостатък № 6 на Jira: Jira е скъп

Решението на ClickUp

ClickUp ви предлага неограничен брой потребители и неограничен брой задачи в своята безплатна версия.

Актуализацията ви дава неограничено пространство за съхранение и е значително по-евтина от Jira.

Нека разгледаме ценовите планове на ClickUp:

Безплатен план: Неограничен брой задачи и неограничен брой потребители

Неограничен ($5 на потребител на месец): Неограничени интеграции, цели, табла и персонализирани полета

Бизнес (9 долара на потребител на месец): Двуфакторна автентификация чрез SMS + папки с цели + допълнителни гости

Притеснявате се, че преминаването към нов инструмент е трудно? Искате да се откажете от Jira, но вашата компания или екип са привързани към него?

Отново сме ви подготвили всичко необходимо!

Ако не сте доволни от Jira, Service Desk или Confluence, миграцията към ClickUp е лесна!

ClickUp предоставя лесен за използване инструмент за миграция, който ви води стъпка по стъпка, за най-популярните инструменти за управление на проекти. Можете също да разгледате и други алтернативи на Jira.

Заключение

Макар Jira да беше чудесен инструмент през 2002 г., той има много недостатъци, сред които най-важните са сложната настройка и конфигурация.

И тъй като хиляди екипи са принудени да настроят Jira отново от нулата, докато преминават от сървърна към облачна услуга Jira, този недостатък може да се окаже капката, която прелива чашата.

За щастие, ClickUp е тук, за да направи всеки аспект от вашата работа, от настройката до планирането на проекти, управлението на задачи и много други, възможно най-безпроблемен и ефективен!

За щастие, можете да използвате софтуер за управление на задачи като ClickUp, за да решите всички тези проблеми!

ClickUp не само притежава всички функции на Jira, описани в този преглед, но и ви предлага много повече на много по-достъпна цена. И не забравяйте – получавате безплатно завинаги достъп до много от тези функции!

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се насладете на магията на по-голяма продуктивност на екипа, подобрено сътрудничество и по-малко Walmart планиращи, които никога не използвате!