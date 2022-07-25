Как да използвате диаграми за изразходване за управление на Agile проекти

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е диаграма на изразходването?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Диаграмата на изразходването е визуално представяне на напредъка на вашия проект, което подчертава:

Искате да научите повече за диаграмите за изразходване и да разберете как да ги използвате?

Диаграмата на изразходването е един от най-простите инструменти за бързо проследяване на напредъка на проекта ви и оценяване на постигнатото.

В тази статия ще обхванем всичко, което трябва да знаете за диаграмите за изразходване, за да ви помогнем да ги използвате ефективно.

Да започнем.

Какво е диаграма на изразходването?

Диаграмата на изразходването е визуално представяне на напредъка на проекта ви, което подчертава:

Извършената работа

и общата работа по проекта.

Това е лесен начин за Agile проектните мениджъри да проследяват какво е било завършено спрямо общия обем на работата. Това улеснява преценката дали нещата вървят според плана или не.

Как се чете диаграма за изразходване?

Ето един пример за добра диаграма за изразходване:

Нека го разгледаме по-подробно. Диаграмата на изразходването показва:

Количеството работа (вашите точки за история) е представено на вертикалната ос (ос Y).

Общото време на проекта (спринтове) е представено на хоризонталната ос (ос x).

В допълнение към двете оси, в диаграмата за изразходване има две линии:

Зелената линия е линията на завършената работа и представлява работата, която вашият екип е свършил до момента.

Сивата линия е линията на общата работа и представлява общата работа, която трябва да свършите (обхватът на вашия проект).

Ето по-подробен поглед върху двете линии:

А. Линия на завършената работа

Тази линия подчертава работата, която вашият екип е свършил до момента. Използвайте я, за да определите колко ви остава до завършването на проекта. Не забравяйте, че проектът е завършен, когато линията на свършената работа се пресече с линията на общата работа.

Можете да го използвате и за да отразите колко работа е свършил екипът ви по време на всеки спринт (итерация). Това е лесен начин да определите кога екипът ви е бил най-продуктивен.

Завършената линия на работата ви е също добър начин да мотивирате екипа си, като им покажете колко вече са постигнали. Това е лесен начин да им покажете колко усилия трябва да положат, за да завършат една итерация!

Б. Обща работна линия

Тази линия на диаграмата за изразходване представлява целия обхват на работата по вашия проект (общия бэклог на проекта).

Тъй като клиентите могат да добавят елементи от списъка с неизпълнени задачи по време на напредъка ви, тази линия може да се увеличи поради разширяване на обхвата. Например, в диаграмата за изразходване, която подчертахме по-рано, общата линия на работа се е повишила по време на петата итерация. Вероятно това се дължи на добавянето на някои елементи от списъка с неизпълнени задачи от страна на клиента на този етап.

В по-редки случаи обаче общата ви работна линия може дори да намалее, ако клиентът намали броя на задачите в продуктовия или спринт беклога.

(Не разчитайте обаче, че това ще се случи!)

Каква е разликата между диаграмите за изразходване и изчерпване?

Макар че диаграмите за изразходване и изчерпване са ключови за процеса на управление на Agile проекти, те не са едно и също нещо.

Диаграмата на изразходваните ресурси показва извършената работа спрямо общия обхват на проекта , докато диаграмата на оставащите ресурси показва количеството работа, което остава да бъде извършено по проекта.

Диаграмата за изразходване съдържа линия за завършената работа и линия за обхвата на проекта. Диаграмата за изразходване съдържа линия за идеалната оставаща работа и линия за действителната оставаща работа.

Въпреки че се различават, диаграмите за изразходване и изчерпване са ключови за процеса на управление на Agile проекти.

Какви са идеалните и действителните линии за оставаща работа в диаграмата за изчерпване?

Какви са идеалните и действителните линии за оставаща работа в диаграмата за изчерпване?

Идеалната линия за оставаща работа показва колко работа ви остава, ако проектът напредва според плана.

Линията с оставащата работа подчертава действителното количество работа, което ви остава. Сравнявайки тези две линии, можете да прецените колко сте напреднали или изостанали от графика.

За какво се използват диаграмите за изразходване:

Диаграмите за изразходване са добър начин да проследите колко сте постигнали и да контролирате промяната в обхвата на проекта си.

Диаграмите за изразходване се използват, за да се определи колко работа остава спрямо общото време, което сте отделили за даден проект.

Основните предимства на използването на диаграми за изразходване пред диаграми за изчерпване

Диаграмите за изразходване имат две основни характеристики:

1. Диаграмата за изразходване разчита в голяма степен на точното планиране на проекта.

Тъй като идеалната линия на оставащата работа се базира на това, което сте планирали, е от съществено значение да я изчислите правилно.

Ако сте подценили времето, необходимо за пускането на продукта, диаграмата за изчерпване на ресурсите ще поставя проектния ви екип постоянно в закъснение. От друга страна, ако сте надценили времето, необходимо за пускането на продукта, ще бъдете постоянно предсрочно!

Предимства на диаграмата за изразходване

Тъй като в диаграмите за изразходване няма планирани прогнози, няма да се сблъскате с този проблем. Всичко, което трябва да направите, е да проследявате точно напредъка си, докато работите по проекта.

2. Диаграмите за изразходване не проследяват забавянията на вашия продукт

Това е друг основен проблем при повечето диаграми за изразходване на ресурси при пускането на продукти.

Диаграмата за изчерпване на версията отразява само добавените точки за история (завършени задачи). Тя не може да следи промени в обхвата, в случай че през това време са добавени елементи към списъка с задачи за продукта.

Това може да затрудни определянето дали напредъкът на вашия release burndown е:

Единствено чрез добавяне на точки за история (извършена работа) към диаграмата ви

Благодарение на действителния напредък в разрешаването на задачите от продуктовия беклог

Тъй като диаграмата за изчерпване на версиите може да не съответства на действителното завършване на забавените задачи, може да получите неточна оценка на напредъка на спринта.

По този начин може да завършвате работата си, но тъй като обхватът на проекта ви продължава да се увеличава, вие не сте по-близо до постигането на целта си!

Предимства на диаграмата за изразходване

Тъй като диаграмите за изразходване включват линия за промяна на обхвата, те могат да ви дадат точни оценки за напредъка, дори когато се случи промяна в обхвата. Това предпазва от изразходването на неточни данни за забавяне!

Въпреки това, тъй като употребата на диаграмите за изразходване и изчерпване е различна, все пак ще трябва да използвате и двете, за да приложите Agile методологията!

Как диаграмите за изразходване помагат при управлението на Agile проекти

Диаграмите за изразходване са съществена част от Agile проектите.

Ето как:

А. Проследява постигнатото с всеки спринт

Диаграмите за изразходване улесняват изключително много проследяването на напредъка на спринтовете ви. Тъй като напредъкът ви се отбелязва през спринтовете, можете да видите къде сте постигнали най-голям напредък и къде нещата са се забавили.

Това може да бъде много полезно и за Scrum екипите.

Как?

Скрам майсторът може да прегледа изразходването, за да види какво не е наред и да работи върху решения с екипа по време на ежедневните срещи!

Б. Следи обхвата на проекта ви

За разлика от другите диаграми, диаграмите за изразходване следят и обхвата на проекта ви. Това ви дава контекст, когато следите напредъка на проекта си.

Например, ако проектът отнема повече време от очакваното, погледнете линията на обхвата, за да видите дали е имало промяна в обхвата. Това би обяснило защо сте изостанали от графика – дори и да не изглежда, че нещо не е наред.

Разбирането на обхвата на работата ви може да бъде изключително полезно, когато се налага да оправдавате закъснения пред клиенти и други заинтересовани страни. Ако клиентът е загрижен за продължителността на проекта, продуктовият мениджър може да подчертае отклонението от планирания път на проекта, което би обяснило разширяването на обхвата.

Кой е най-добрият инструмент за диаграми за изразходване за управление на Agile проекти?

ClickUp е най-добрият инструмент за изчерпваща диаграма за управление на Agile проекти – създавайте мощни изчерпващи диаграми, които да ви помогнат да следите напредъка на проекта си.

За щастие, Agile методологията е точно това, за което е създаден инструментът за управление на проекти ClickUp! Ето кратък поглед върху някои от ключовите функции за управление на проекти на ClickUp:

1. Графики за изразходване

Както споменахме, ClickUp може да ви помогне да създадете диаграма за изразходване, за да проследявате проекта си.

За разлика от други диаграми за изразходване, диаграмите на ClickUp са изключително лесни за четене и разбиране! Това ги прави идеални за клиенти и потребители.

Диаграмата за изразходване на ClickUp е Sprint widget в таблото на ClickUp.

В диаграмата за изразходване на ClickUp общото количество работа, която трябва да се свърши (линиите на обхвата), е в сиво, а вертикалната ос представлява точките на спринта (или точките на историята).

Зелената линия представлява извършената работа във времето (показана на хоризонталната ос).

След като завършите цялата работа, зелената линия ще пресече сивата линия, което ще сигнализира за завършването на проекта.

Добавете допълнителни задачи към проекта или спринта си и ще видите увеличение на сивата линия, която представлява общото количество работа, което трябва да бъде свършено.

Как се създава диаграма за изразходване в ClickUp?

Първо, създайте или прегледайте таблото

Кликнете върху + Добави джаджа

Изберете Sprint Widgets или потърсете диаграмата за изразходване.

Дайте име на диаграмата за изразходване (това е по избор и можете да я преименувате по-късно!).

Изберете данните и опциите за вашата диаграма за изразходване

Кликнете върху „Добави джаджа“ 🎉

Въпреки това, диаграмите за изразходване не са всичко, което ClickUp ви предлага.

В таблото на ClickUp можете да видите други данни за вашите проекти на едно място.

Widget-ите са основните елементи на всеки Dashboard и ще ви помогнат да получите информация за:

Спринтове

Документи

Таблици

Разговори

И още много други неща!

Можете дори да го персонализирате:

Източникът на данни за всеки уиджет: например данни от списъци със спринтове или персонализирани полета

Времевият период: например 30-дневен период или фиксиран диапазон

Тип на натоварването: например капацитет на спринта въз основа на точките на историята

Заключение

Диаграмите за изразходване са един от най-полезните начини да следите напредъка на вашия Agile проект. И тъй като не можете да управлявате Agile разработката на софтуер без подходящия инструмент за управление на проекти, защо не изтеглите ClickUp още днес?

Той съдържа всичко необходимо за управление на изразходването, изчерпването и спринтовете, за да се гарантира гладкото протичане на проекта.