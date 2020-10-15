Агилно управление на проекти: принципи, структура и методи през 2025 г.

Искате ли да научите повече за Agile управление на проекти?

Агилното управление на проекти е модерен подход към управлението на проекти, който разделя проекта ви на по-малки, по-лесно управляеми части. Работите по всяка от тези части в интервали от 1-2 седмици, наречени спринтове, което ви помага лесно да включите обратната връзка от клиентите и да направите промени в проекта.

В резултат на това редица компании започнаха да прилагат Agile подхода, което го превърна в една от най-разпространените методологии за управление на проекти днес. Прилагането на Agile в екипите за разработка на софтуер се увеличи от 37% през 2020 г. до 86% през 2021 г.

Но какво точно е Agile управление на проекти ?

В тази статия имаме всичко, което трябва да знаете за управлението на Agile проекти.

Да започнем!

Какво е Agile управление на проекти?

Агилното управление на проекти е модерен метод за управление на проекти, който значително подобрява ефективността, адаптивността и успеваемостта на проектите. Той разделя проекта ви на кратки 2-седмични цикли на разработка, наречени спринтове.

Agile е наистина успешен, защото активно включва клиентите в процеса на разработка, като създава непрекъснати цикли на обратна връзка за тях. Последните решения за управление на проекти започнаха да включват Agile функционалности и характеристики, за да улеснят това подобрение в производителността.

Какви са разликите между традиционното управление на проекти и Agile?

Традиционните методи за управление на проекти, като Waterfall, включват работа в продължение на месеци (и дори години), за да се достави крайният работен продукт. В Agile, обаче, има непрекъснати пускания на работещия софтуер на всеки една или две седмици.

Разбира се, прилагането на Waterfall ви позволява да работите без прекъсвания, но това изисква много доверие в себе си! Наистина ли сте толкова сигурни, че клиентите ви ще харесат всички функции, върху които сте работили месеци/години наред?

Agile техниките помагат на вашия екип да прави бързи промени в проекта в съответствие с променящите се нужди на клиентите и реалностите на проекта.

За разлика от традиционните методи за управление на проекти, като методологията Waterfall, Agile приема промените и приветства обратната връзка от клиентите и историите на потребителите в своя процес на развитие. Адаптивност, продуктивност и фокус върху клиента са основните му характеристики.

Ето защо се нарича Agile!

Разгледайте нашето подробно сравнение между Agile и Waterfall , за да получите по-добра представа за разликите между тези методологии.

Защо традиционното разработване на софтуер се проваля?

Традиционните методи почти гарантирано превишават бюджетите и сроковете. Освен това, клиентите винаги са по-малко доволни от софтуера, създаден с този подход.

Има две основни причини, поради които това е погрешно:

1. Нереалистични и строги планове

„Ето годишният план. Направете това“

По същество, така работи традиционното разработване на софтуер.

Мултифункционална група от висши ръководители ще реши как трябва да изглежда софтуерът и ще определи график и бюджет. Те ще инструктират проектния мениджър да изготви план за изпълнение на проекта в рамките на тези времеви и бюджетни ограничения.

Въпреки това, плановете отгоре-надолу са нереалистични, защото не вземат предвид мнението на хората, които действително ще работят по проекта.

Строгите планове също са контрапродуктивни, защото затрудняват бързата промяна на работата, когато нещо се обърка. Освен това, те оказват огромно напрежение върху разработчиците, което се отразява на тяхната продуктивност.

Искате да останете продуктивни, когато работите от дома, но не сте сигурни как да го направите? Ето 10 съвета, които ще ви помогнат .

2. Неправилни предположения

Всеки проект започва с визия за това как трябва да изглежда крайният резултат. Тази визия се основава на определени предположения за това, което би било най-полезно за клиента.

Но това са само предположения.

След стартирането на проекта може да установите, че някои от тези предположения се различават от реалността. А когато доставите проекта, клиентите може да променят мнението си за това, което искат.

Което може да ви докара до отчаяние, разбираме ви.

Това е напълно приемлива реакция.

Това обаче е напълно нормално поведение за клиентите. Не може да се очаква клиентите да са 100% ясни за това, което искат.

Едва след като изпробват продукта, те могат да дадат наистина значима обратна връзка.

Истината е, че хората не са много добри в предсказването на това, което искат.

Единственият начин клиентът да разбере какво е полезно за него е чрез реалното използване на продукта.

Често срещано предизвикателство в традиционното разработване е, че прекарвате месеци в създаването на инструмент, базиран на предположения за това, което искат вашите клиенти.

А ако грешите?

Вашите клиенти отхвърлят вашия продукт и вие губите милиони долари от проектната работа.

Това разхищение беше твърде често срещано, преди компаниите да започнат да прилагат Agile методологии.

С многобройни тестове за приемане Agile ви помага да работите в тясно сътрудничество с крайните потребители и да променяте посоката на проекта въз основа на тяхната обратна връзка. Това има огромно значение за успеха и качеството на крайните продукти.

Вие буквално създавате продукт за клиентите и от клиентите!

Защо да разделяте работата си?

Когато разделите проекта си на по-малки сегменти, това ви помага да пуснете бързо всеки сегмент на пазара, когато е готов. Това ви помага да получите незабавна обратна връзка от клиентите за всеки спринт и да направите необходимите промени и поправки веднага.

Как това помага?

С непрекъснатото усъвършенстване и непрекъснатата интеграция на функциите на продукта въз основа на обратната връзка от клиентите, вероятността да доставите нещо, което не отговаря на крайните очаквания на клиентите ви, е по-малка. Освен това, тъй като промените се правят незабавно, вие създавате самоорганизиращи се екипи, които се управляват сами.

Колко дълги са спринтовете?

За разлика от подхода Waterfall, Agile спринтовете обикновено са кратки и продължават от две до четири седмици. Този кратък срок гарантира, че нещата се движат бързо и вие можете да приложите обратната връзка възможно най-скоро.

Какви са предимствата на Agile управлението на проекти?

Чудили ли сте се някога защо методът за управление на проекти Agile е толкова популярен?

Защото методологията за управление на проекти работи!

Ето по-подробен поглед върху някои от многобройните предимства, които получавате, когато преминете към Agile рамка:

1. По-голяма удовлетвореност на клиентите

За разлика от други методологии за управление, високата степен на удовлетвореност на клиентите е показател за успеха на Agile проектите.

Вместо да предполагате какво може да иска или да се нуждае клиентът, Agile подходът активно сътрудничи с него, за да му предостави продукт, от който да е доволен. Това се дължи до голяма степен на подхода, базиран на спринтове, при който имате редовни интервали, за да отразите историите и мненията на потребителите на всички етапи от проекта.

2. По-голяма адаптивност

За разлика от други методологии за управление на проекти, Agile приветства промените.

Това е изключително адаптивна методология за управление на проекти, която ви позволява да се справяте с внезапни промени в обхвата и характеристиките на проекта с лекота!

Не сте сигурни какво е обхват на проекта? Научете повече за обхвата на проектите.

3. В срок и в рамките на бюджета

Адаптивността помага на проектните екипи да развият съвместно вземане на решения, за да правят компромиси между ограниченията на времето и бюджета по отношение на целите на проекта. В резултат на това проектите се реализират по-бързо и остават в рамките на бюджета.

Икономия на разходи и икономия на време?

Говорим за най-доброто от двата свята!

4. По-добра работа в екип

Тъй като тази методология дава приоритет на сътрудничеството лице в лице, тя води до по-добра работа в екип. Всички активно работят заедно, за да задоволят клиентите и да отговорят на нуждите на потребителите.

Освен това, Scrum срещите са идеалното място за вашия екип да изгради химия и да разреши всички нерешени въпроси или запитвания.

5. Повишена мотивация

Agile подходът, базиран на спринтове, е идеалният начин да повишите морала на екипа. Тъй като те работят само по по-малки, краткосрочни проектни цели, те могат да ги изпълнят бързо и да изпитат чувство на удовлетворение. Това ще ги мотивира да продължат и да изпълнят повече спринтове по-бързо!

Погледнете го по този начин:

Тъй като разделяте проекта си на по-къси, по-постижими задачи, можете да изпълните повече задачи. А това означава, че можете да се награждавате повече.

Бонус: Разгледайте нашите ръководства за Agile Metrics & KPIs & Agile Story Points! 💜

Кои компании следват Agile управление на проекти?

Популярността на Agile подхода е нараснала значително през последното десетилетие и той се прилага широко в управлението на софтуерното разработване.

Сега той се използва от компании, включително компании от Fortune 100 (IBM), средни компании (Red Hat) и стартиращи компании (ClickUp).

Въпреки че Agile се използва предимно в разработката на софтуер, той се използва и в области като професионални услуги, производство, финансови услуги, здравеопазване и др.

Получете най-добрите съвети за Agile управление на проекти от Agile експерти

Какви са 12-те принципа на Agile?

Agile Manifesto е документ, разработен от Джеф Съдърланд и Мартин Фаулер. Той представлява сбор от знания, които определят какво представлява Agile методологията и какви са нейните ръководни принципи.

Удовлетворението на клиентите трябва винаги да бъде ваш най-висок приоритет. Единственият начин да постигнете това е чрез ранна и непрекъсната, устойчива разработка, базирана на тестове. Винаги приемайте промените в изискванията към продукта , дори и да са в по-късните етапи на процеса на разработка. Тези повтарящи се промени ви помагат да се насочите по-добре към нуждите и желанията на клиентите. Доставяйте често работни резултати като продукти и услуги. Това е единственият начин да получавате непрекъснато обратна връзка от клиентите и да адаптирате следващата версия в съответствие с това, от което клиентите наистина се нуждаят. Основният белег на успешен проект е работещ продукт или работещо решение, което задоволява нуждите на клиента. Стремете се към устойчиво развитие, основано на тестове. Вашият Agile екип трябва да бъде в състояние да поддържа постоянен темп и високо качество на работата за неопределено време. Непрекъснатото стремеж към техническо съвършенство ще ви помогне да се адаптирате към обратната връзка от клиентите и да доставите краен продукт, който отговаря на техните нужди. активно да си сътрудничат за непрекъснато усъвършенстване. Активното сътрудничество е единственият начин да се постигне ясно и общо разбиране за прилагане на обратната връзка от клиентите. Членовете на екипа и заинтересованите страни по проекта трябва дада си сътрудничат за непрекъснато усъвършенстване. Активното сътрудничество е единственият начин да се постигне ясно и общо разбиране за прилагане на обратната връзка от клиентите. Изграждайте проекти около мотивирани хора. Осигурете им подкрепата и средата, от които се нуждаят, за да свършат работата си. Личният разговор, лице в лице, е най-ефективният начин за сътрудничество по проекти. В края на краищата, всички сме малко уморени от видеоконференциите в момента, нали! Най-добрите проекти се реализират от самоорганизиращи се екипи. Когато екипите могат да се самоуправляват, те се нуждаят от по-малко надзор и вашият проект може да напредва по-бързо. Простотата е основен елемент от Agile рамката. Простотата може да се разглежда като премахване на всички ненужни стъпки и процедури от общия процес на управление. Не забравяйте да оценявате постоянно напредъка на екипа си на редовни интервали. Използвайте това, за да усъвършенствате бъдещите си спринтове и процеси.

Как тези принципи помагат?

Agile Manifesto ви дава много ясна представа за това какво трябва да бъде един успешен продукт. Докато задоволява нуждите на вашите клиенти, той е добър продукт. Като наблягате на устойчив инкрементален и итеративен подход към разработката на софтуер, можете да поддържате постоянни промени, без да се затрупвате с работа или да се изчерпвате. Това ще ви помогне да поддържате високо качество на работата си.

Тъй като вашият екип е в постоянен контакт с клиентите ви, няма вероятност да се получи недоразумение относно това, което клиентите ви наистина очакват от даден продукт.

Освен това, като следвате адаптивна рамка за проекти за променящи се изисквания, можете да дадете приоритет на клиентите си, дори ако те са ви информирали за това по-късно. Няма повече паника след заявки за промени в последния момент!

Когато намалите ненужните стъпки и процеси, е по-лесно да ускорите нещата, за да се справите с променящите се изисквания на проекта.

Кои са 4-те основни ценности на Agile?

Четирите основни ценности на Agile метода са:

Ето подробно описание на всеки един от тях:

А. Сътрудничеството с клиента е ключово

Манифестът за Agile също дава приоритет на удовлетвореността на клиентите пред договарянето на договори.

Тази Agile ценност гласи, че единственият начин да задоволите напълно клиента е да го включвате непрекъснато в процеса на разработка, основан на тестове.

Вашият проектен екип трябва редовно да се обръща към вашата клиентска база за практически опит относно това как се развива продуктът. След това екипът ви трябва да коригира проекта според препоръките на клиентите ви.

Този постоянен процес на сътрудничество е единственият начин да създадете краен продукт, който отговаря на изискванията на вашите клиенти.

Разбира се, можете да опитате просто да прочетете мислите им, за да разберете какво искат, но не сме сигурни колко успешно ще бъде това!

Б. Приемете промяната

Повечето други методологии за управление на проекти разглеждат промените като ненужно увеличение на разходите по проекта. Това прави Agile най-добрата методология за управление на проекти за нестопански организации, особено за тези, които планират събития!

Това обаче не важи за Agile проектите.

Agile Манифестът разбира, че промяната е единственият начин да се елиминират загубите и да се постигне непрекъснато подобрение.

Това е така, защото първоначалните предположения за даден проект често се оказват неверни. А когато това се случи, опитът да се приспособят изискванията на проекта към тези погрешни предположения води до некачествени продукти, които никой не иска!

ахм сгъваеми смартфони ахм

Ето защо всеки Agile спринт дава на вашия екип достатъчно възможности да преразгледа всяка фаза от развитието на проекта и да направи лесни промени в тях, като ви предлага по-голяма гъвкавост.

C. Хората преди софтуера

Едно от основните предимства на Agile Manifesto е, че то дава приоритет на хората и взаимодействията пред софтуерните продукти и процеси.

Защо?

Защото, независимо колко сложни и усъвършенствани са вашите Agile инструменти и Agile процеси, винаги ще има човешки елемент, свързан с тях. И именно този човешки елемент е от съществено значение за разбирането на нуждите на клиентите и адаптирането към тях.

D. Работещ софтуер вместо обширна документация

Agile дава приоритет на доставката на работещ софтуер или работещ прототип пред внимателното документиране на всичко.

Например, когато сте под натиска на времето, Agile практиките наблягат на предоставянето на стойност, т.е. доставянето на краен завършен продукт, вместо да документирате това, което правите, за бъдеща справка.

Защо?

Винаги можете да документирате нещата по-късно, но ако не дадете приоритет на доставката на крайния продукт, ще пропуснете крайния срок!

Това обаче не означава, че тази методология за управление на проекти счита документацията за безполезна. Макар да не й се дава приоритет в такава степен, както при подхода Waterfall, документацията е от съществено значение за преглеждане на спринтовете и опитите за тяхното оптимизиране.

Имате нужда от нещо, на което да погледнете назад и да се гордеете, нали?

Ако искате да разгледате по-подробно тези ценности, прочетете нашия подробен наръчник за Agile ценности .

Каква е структурата на Agile екипа?

Agile екипът обикновено е малка единица, ръководена от продуктов мениджър, който помага на екипа да разбере нуждите на клиентите. Проектният мениджър, от своя страна, отговаря за това членовете на екипа за разработка да изпълняват задачите си правилно.

Най-доброто нещо в Agile методологията обаче е, че тя може да се адаптира към цялата ви бизнес структура. Ето защо рядко ще намерите две компании, които прилагат Agile, с точно същата структура на екипа!

Искате ли повече яснота за това как работят Agile екипите? Ето нашият пълен наръчник .

Какви са различните методи за Agile управление на проекти?

Има много варианти на методологията за управление на проекти по Agile.

Четири от най-популярните са:

Ето кратко описание на всеки от тях:

1. Управление на проекти по метода Scrum

Управлението на проекти по метода Scrum е популярна Agile методология за разработка.

Рамката Scrum се характеризира с:

Scrum майстор (проектен мениджър) и самоорганизиращ се Scrum екип

Разделяне на целия жизнен цикъл на проекта на даден продукт на отделни времеви периоди, наречени спринтове

Scrum екип, който работи в спринтове с продължителност от една до четири седмици

Мултифункционални групи с припокриващи се отговорности

Най-подходящо за: По-дълги проекти, които постоянно се развиват и променят. Например, разработване на нов софтуерен продукт, когато не сте сигурни какво искат потребителите.

В ClickUp обичаме Scrum. Това е една от причините, поради които обичаме да пишем за него!

За кратко резюме по темата, прочетете нашата статия, в която сравняваме Agile и Scrum .

А ако сте наистина любопитни да научите повече за Scrum, разполагаме с много ресурси, които обясняват какво е това и как работи.

За да започнете, препоръчваме следните статии:

Какво е управление на проекти по метода Scrum?

Какво е Scrum майстор?

Какви са ролите в Scrum?

Какво представляват Scrum артефактите?

Какви са ценностите на Scrum?

2. Kanban

Kanban е визуална Agile методология, която случайно звучи като най-новата техника за организиране на Мари Кондо.

Методологията Kanban се характеризира с:

Ето нашите подробни ръководства за управление на проекти по метода Kanban и табла Kanban .

3. Lean разработка на софтуер

Lean софтуерното разработване е друг често използван метод за Agile управление на проекти. Както може би сте се досетили от името му, той се състои в премахването на ненужните излишъци от вашите проекти.

Ето кратък преглед на някои от принципите на Lean:

Минимизиране на разхищаващите и ненужни дейности на всички етапи от проекта

Фокусиране върху стойността, предоставяна на крайния клиент, и оптимизиране на цялото, а не на малки части

Опростяване и съкращаване на жизнения цикъл на разработката на софтуер

Даване на възможност на отделните членове на екипа да работят сами по дейностите по проекта (нещо, което обикновено не се среща в Waterfall проекта)

Най-подходящо за: Опростяване на текущите процеси и предоставяне само на това, което е ценно (а не на всичко, което е възможно). Например, когато времето за разработка е прекалено дълго и потребителите не приемат новите функции, използвайте принципите на Lean, за да решите този проблем.

В случай че се чудите какви са тези принципи, ето нашият наръчник за Lean принципите .

4. XP (Екстремно програмиране)

Формата Extreme Programming на Agile управление на проекти се характеризира с:

Фокусира се върху техническите аспекти на разработката на софтуер в частност.

Създаване на последователни етапи на проекта за софтуерни разработчици

Приоритизиране на личните разговори в рамките на мултифункционалните екипи

Най-подходящо за: Най-сложните проекти за разработка на софтуер

Ако сте любопитни да научите повече за XP, ето нашата статия за какво е XP в Agile .

Как работи Agile управлението на проекти?

Методът за управление на проекти Agile може да бъде разделен на два отделни процеса: планиране и спринтове.

Ето стъпка по стъпка ръководство и за двете:

1. Планиране на проекти

Както при всяка друга методология, Agile процесът започва с срещи за планиране на проекта.

За разлика от подхода Waterfall, Agile методът набляга на гъвкавостта и минималните загуби.

Ето защо вашият етап на Agile планиране не трябва да бъде излишно продължителен и подробен. Просто следвайте тези три прости стъпки:

Проект визия

Това е кратко описание на обхвата на проекта, основните етапи и крайните резултати. То ще подчертае визията за продукта, целевите спецификации на продукта и как той ще задоволи нуждите на клиентите.

Пътна карта на продукта

Пътната карта на вашия продукт подчертава всички функции, които планирате да добавите към спецификациите на продукта. Тя също така споменава как всяка от тези функции е полезна и как помага на клиента.

Повечето пътни карти включват и приблизителен график за това кога се очаква да бъде пусната всяка функция.

Продуктов беклог

Продуктовият беклог съдържа всички елементи от продуктовата ви пътна карта. Това обаче не е конкретен списък с елементи от беклога. Повечето екипи добавят функции към този беклог, когато се правят промени и се изискват нови функции.

За разлика от методологията Waterfall, Agile процесът дава приоритет на промяната. Ето защо никога не трябва да разглеждате плана и забавянията по проекта си като нещо неизменно. Вместо това, разглеждайте ги като груб проект, който ще продължавате да редактирате, докато Agile проектът напредва.

Ето още две ключови концепции, които трябва да имате предвид:

План за пускане

Всеки проект ще има няколко плана за пускане на пазара на различни етапи. Всеки от тези планове ще включва набор от функции, които ще бъдат пуснати на пазара по време на конкретен цикъл на разработка, наречен спринт. Това е като пътна карта за вашите клиенти, която им дава представа за това, което предстои (и за какво да се вълнуват!).

Увеличение

Това е резултатът в края на Agile спринта, като например нова функция, която е била разработена.

2. Спринтове

Спринтовете са основата на всеки Agile процес. Те са кратки цикли на разработка, които могат да варират от няколко дни до дори няколко седмици.

Ето как те помагат:

Те разделят проекта ви на по-малки, по-лесно управляеми части. Вместо да се фокусира върху една дългосрочна цел, екипът ви разделя проекта на по-малки части, които са по-лесно постижими. Това от своя страна води до непрекъснато изпълнение и повишено чувство за постижение и мотивация!

Спринтовете дават на вашия екип възможност да преоценява постоянно проекта ви на всеки етап от разработката. Това ви улеснява да отразявате обратната връзка от клиентите и да променяте нещата.

Има и четири ключови срещи, свързани със спринтовете. Ето кратко описание на всяка от тях:

Планиране на спринтове

Сесиите за планиране на спринтове започват с договаряне между проектния екип на целите на проекта и свързаните с него резултати. Те ще обсъдят кой трябва да изпълни коя задача и очаквания срок за този спринт. По време на етапа на планиране на спринта се създава списък с задачи за спринта.

Backlog-ът е гръбнакът на вашия проект!

За да разберете по-добре, прочетете нашата подробна статия за спринт беклог .

Ежедневни Scrum срещи

Ежедневните Scrum срещи са основна част от Scrum рамката.

Тази Scrum среща обикновено е кратка 15-минутна лична беседа, която дава на вашите Scrum екипи ежедневна актуална информация за това, което се случва.

В методологията Scrum това са ежедневни срещи на вашите софтуерни екипи, на които се обсъждат събитията от предходния ден и се планира бъдещата работа. На тях се разглеждат срещнатите препятствия, наученото и евентуалните допълнения към списъка с нерешени задачи.

Преглед на спринта

Спринт прегледът е среща, на която екипите представят резултатите от Agile спринта на спонсора на проекта, други заинтересовани страни и клиентите. Продуктовият собственик играе активна роля тук и ще събере обратна връзка от заинтересованите страни и клиентите и ще актуализира продуктовия беклог съответно.

За по-подробна информация за тази среща, ето нашата статия за спринт прегледи.

Ретроспектива на спринта

Ретроспективата на спринта се провежда в края на всеки спринт. Тогава проектният екип преглежда целия процес, за да установи какво е проработило и какво не. Това е чудесен начин да се определи какво трябва да се промени в бъдещите спринтове, за да се постигне оптимална удовлетвореност на клиентите.

Научете повече за ретроспективите на спринтовете.

3. Потребителски истории

Друг важен елемент от Agile метода е създаването на потребителски истории около функциите или продуктите, върху които работите. Това принуждава разработчиците, собствениците на проекти и продуктовите мениджъри да обединят усилията си, за да обмислят как ще реагира потребителят при използването на функцията.

По този начин вие се поставяте на мястото на вашите клиенти, вместо да мислите за тях. Не бихме се изненадали, ако в резултат на това Agile екипите получат много високи резултати в тестовете за емпатия!

Обикновено потребителските истории са кратки и описателни изявления. Те могат да се съхраняват в описанието на задачата ви с функцията, върху която работите, или в описанието на списъка в ClickUp.

Ето един основен пример за потребителска история:

Като < >, искам < >, за да <> .

С потребителските истории разговорът се променя от писане на подробни изисквания към обсъждане на това как ще се използва функцията и какво може да прави.

Когато пишете потребителски истории, задайте си въпроса: „Какво ще направи потребителят и какво ще му помогне да постигне?“

Понякога това ще бъде различно за различните случаи на употреба. Често екипите ще извършват тази дейност заедно, заедно с всички заинтересовани страни (като спонсора на проекта) в началото на проекта или спринта.

Ако искате да разберете по-подробно как всички тези части се съчетават, прочетете нашата статия, в която обясняваме Agile разработката на софтуер и Agile средатаt .

Препятствия при Agile методологиите

Макар Agile управлението на проекти да е една от най-полезните методологии за управление, Agile средата не е подходяща за всеки екип или организационна структура.

Ето три аргумента против внедряването на Agile:

Ако вашият изпълнителен екип и проектните мениджъри са неопитни и не са свикнали да се справят с внезапни промени

Ако мениджърският екип на вашата компания се чувства по-удобно да работи с твърди, стандартни работни процеси

Ако вашата компания подхожда към новите процеси по начин, наподобяващ Дивия запад, без да установява най-добри практики.

Това обаче не означава, че традиционните организации никога няма да могат да се адаптират към среда за Agile управление на проекти.

Ето три неща, които можете да направите, за да се подготвите за Agile среда:

Разработете ясни процеси

Несъответствията в Agile процесите и практиките бяха определени като най-голямата пречка за внедряването на Agile от 46% от анкетираните в доклада „State of Agile Report“. Ако вашата компания възнамерява да възприеме Agile методологията, уверете се, че имате ключовите заинтересовани страни и подходете по организиран начин.

Обмислете обучение и сертифициране по Agile:

Акредитирани обучителни организации като Project Management Institute и Agile Alliance ви предоставят Agile коучинг и ресурси, необходими за усъвършенстване на Agile мисленето. След като се подготвите и преминете изпита PMI-ACP, ще имате всичко необходимо, за да станете Agile практик или дори Agile ментор.

За повече информация по темата, вижте Топ 7 сертификати за Agile управление на проекти.

Използвайте подходящия инструмент за Agile управление на проекти:

Инструменти като ClickUp са създадени за Agile практики за управление на проекти. Щом започнете да ги използвате, няма да имате никакви затруднения да се откажете от съществуващите си методики за управление и бързо да възприемете мащабируема Agile рамка!

Ето нашият наръчник за най-добрите Agile инструменти , за да разберете по-добре с какво трябва да работите.

Заключение

Не е тайна, че Agile управлението на проекти е една от най-популярните методологии за управление на проекти в света.

Тя е проста и бърза и ще помогне на вашия екип да се справи с задачите и проектите си за нула време!

Освен това, тъй като тя набляга на промяната в отговор на обратната връзка от клиентите, можете да бъдете сигурни, че ще пуснете на пазара продукт, който клиентите ви ще обичат.

