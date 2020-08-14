Какво представляват ценностите на Agile? (Пълно ръководство)

Искате да научите повече за ценностите на Agile?

Agile подходът е един от най-ефективните начини за създаване на продукти.

Но Agile не се състои само в организирането на спринтове и актуализирането на Agile табла.

За да приложи Agile методологията, вашият екип трябва да следва и някои основни Agile ценности.

Тези ценности обединяват вашия екип, точно като любимата ни група за учене от сериала Community!

В тази статия ще използваме примери от Community, за да ви запознаем с 4-те основни ценности на Agile подхода. Ще ви представим и най-добрия софтуер за управление на Agile проекти, който ще ви помогне да се адаптирате бързо към Agile метода.

Затова съберете вашата група за учене, защото всички са добре дошли в тази общност!

Какво представляват ценностите на Agile?

Agile ценностите са четирите ръководни характеристики, описани в Agile Манифеста, ръководния документ за Agile проекти.

Те са:

Забележка: Ако искате да научите повече за Agile метода, преминайте към тази секция .

Въпреки това, Agile ценностите не са просто правила, които трябва да следвате, за да завършите проекта си.

В края на краищата, Agile движението не е като урока по испански на Сенор Чанг в Community, където те изваждат от класа, ако дадеш грешен отговор!

Вместо това, тези ценности ще развият Agile мислене, което ще помогне на софтуерните разработчици да постигнат по-добри резултати по-бързо. Така че, макар и да не са обвързващи, тези ценности са силно напомняне за това, което представлява Agile методологията.

И какво е това, питате вие?

Нека разберем...

Забележка: Ако вече познавате Agile метода и искате да научите само Agile ценностите, кликнете тук, за да преминете към раздела, който ги обхваща.

Какво е Agile управление на проекти?

Подходът Agile е съвременна методология за разработка на софтуер и управление на проекти, която набляга на адаптивността и ефективността.

Всъщност Agile практиката е популярна за повишаване на ефективността и сътрудничеството на софтуерните екипи, като им помага да доставят бързо продукти, ориентирани към клиента.

Накратко, това е нещо, което г-н Чанг трябва да има предвид, докато работи!

Но какво включва Agile процесът на разработка?

Нека разберем...

Как работи Agile?

Agile методът помага на екипите да се координират по-добре и да постигат резултати по-бързо, отколкото ако използваха традиционна методология за управление на проекти като Waterfall.

Ето един пример, който ще ви помогне да разберете разликата между Agile и Waterfall:

Да предположим, че сте част от екип софтуерни разработчици с Agile мислене.

Вашият екип разработва приложение за учебните групи в Грийндейл. Крайният продукт трябва да помогне на групата да управлява своите учебни сесии.

Вместо да доставяте цялото приложение в едно издание (както при традиционните методи), вие го разделяте на няколко малки издания, всяко от които има кратък цикъл на разработка (известен като спринт) от две до четири седмици.

След всеки спринт вашият екип ще представя версия на приложението на групата за проучване, за да получи обратна връзка.

Внимавайте за острите коментари от бившия спортист Трой:

Когато вашият екип от разработчици работи в тандем с клиента, скоро ще имате страхотен продукт, който отговаря на всичките му нужди!

Но за да се случи това, трябва да следвате 4-те Agile ценности и 12-те принципа, описани в Agile Манифеста.

4-те основни ценности на Agile

Манифестът на Agile е минималистичен документ, който представя само същността на Agile рамката. Но истинското му значение (и ежедневното му приложение) може да е малко трудно за разбиране за хора като Чанг.

Именно затова разглеждаме всяка ценност подробно!

Ето как ценностите на Agile манифеста се прилагат към вашата Agile организация:

От попълването на формуляри за одобрение на проекти до подаването на заявление за разрешение за използване на конферентната зала – всяка компания има свой начин за извършване на нещата.

Разбира се, това могат да бъдат ефективни тактики за управление по свой собствен начин.

Но понякога такива процеси пречат на гъвкавостта в екипа.

И когато това се случи, само директните разговори могат да решат проблема.

Особено ако говори бившият адвокат Джеф.

Създателите на Agile рамката признават силата на хората и взаимодействията за ускоряване на процесите. В резултат на това, същността на всеки Agile процес ще съдържа някакъв човешки елемент.

Вземете за пример задачата да разберете нуждите на клиента.

Разбира се, можете да ги помолите да попълнят стандартен формуляр. Но само този формуляр няма да може да отрази правилно всичките им изисквания.

Защо вместо това да не общувате директно с тях?

Ще можете да разберете ясно какво се изисква от крайния продукт и лесно да изясните всички съмнения или проблеми!

Освен това, за да използва напълно потенциала на екипа, една Agile организация трябва да постави на първо място способностите на екипа си. В края на краищата, те са тези, които носят отговорност за процеса на разработка!

Ето защо практикуващите Agile се въздържат от прекомерна зависимост от процеси и инструменти. Вместо това, разчитайте на хората и взаимодействията!

Agile ценност № 2: Работещ софтуер пред изчерпателна документация

С любовта си към документите, Дийн би се вписал идеално в традиционната структура на управление на проекти.

Въпреки това, в такава ситуация, купчината документи може да доведе до нещо конкретно, а може и да не доведе.

Освен това, това отнема ценно време, което би могло да бъде инвестирано в създаването на ценен софтуер.

Ето защо Agile методологията препоръчва нещо по-добро, което да замести безполезната бумащина: самият продукт!

Практикуващите Agile представят версия на работещия софтуер на своите клиенти почти на всеки две седмици. Това ви помага да получите обратна връзка от тях, а също така ви позволява да спазите сроковете си.

Това обаче не означава, че Agile процесът не придава значение на документацията. Но когато сроковете са кратки, работещият софтуер винаги ще има предимство пред подробната документация.

В края на краищата, винаги можете да документирате нещата по-късно, нали?

Agile ценност № 3: Сътрудничество с клиента вместо договаряне на договор

Ако Agile организацията и нейните клиенти просто очертаят предварително всичко, което трябва да се направи, това оставя малко място за импровизация на софтуерния разработчик.

Това противоречи на самата същност на Agile разработката.

Без тясно сътрудничество с клиентите, разработчиците могат да загубят представа за своята визия.

А когато крайният продукт е готов, клиентите може да не реагират толкова благосклонно, колкото се очаква.

Те ще бъдат като Троя тук:

Вместо да договарят такива договори, на практикуващите Agile се препоръчва да си сътрудничат с клиентите на всеки етап от процеса на разработка.

Например, ако следвате Scrum, Scrum майсторът трябва редовно да включва клиента в срещите за преглед на спринта, сесиите за тестване от потребители и дискусиите на фокус групи.

Разбира се, това ускорява процеса на разработване на софтуер, благодарение на многобройните мнения на клиентите, които екипът от софтуерни разработчици получава.

Но по-важното е, че Agile практиката дава на екипите време и пространство да се приспособят по-добре към нуждите на клиентите и да разработват ценен софтуер за тях.

Agile ценност № 4: Приемане на промяната вместо следване на план

Повечето хора смятат, че промяната е скъпа, тромава и трябва да се избягва на всяка цена.

Но както казва Сенор Чанг:

Точно така! Промяната, точно като Чанг, е неизбежна.

А Agile ни учи да го приемаме (и него!).

Защото животът е непредсказуем и луди неща могат да провалят проекта ви.

Като училището ви да бъде превзето от зъл охранител, приличащ на диктатор.

По същия начин, първоначалните ви предположения за проекта или нуждите на клиентите могат да се променят по всяко време.

Това би било невъзможно при традиционните ограничения на управлението на проекти.

Например, в началото сте предполагали, че създавате приложение за шестчленна група за учене. Но с поемането на властта от Чанг, може би вече няма да има групи за учене в Greendale Community College!

С Agile практиката обаче имате срещи за преглед и други възможности да се адаптирате към такива промени, без да застрашавате проекта си.

Въпреки че, с Чанг наоколо, може би ще искате да преосмислите изцяло бизнес приоритетите си!

12-те Agile принципа

Създателите на метода за Agile разработка не се ограничиха само с разработването на ценности.

Те ни предоставиха и 12 принципа за управление на Agile проекти, които изясняват какви трябва да бъдат приоритетите на един Agile екип.

Надяваме се, че това ще ви помогне да избегнете подобни обърквания във вашата Agile организация:

Ето кратък преглед на всеки принцип от Agile манифеста, който ще ви помогне да усъвършенствате Agile мисленето си.

(Разделихме всеки принцип на 4 отделни групи, за да ви помогнем да разберете по-добре същността им. )

Група А. Принципи на Agile управление на проекти, свързани с удовлетвореността на клиентите

Поставяйте удовлетворението на клиентите на първо място. Изпълнете обещанието си към тях, като им предоставите висококачествен софтуер в срок. Кажете „да“ на променящите се изисквания, дори и в последния момент. Agile процесите се възползват от промените и ви помагат да създадете ценен софтуер за вашите клиенти. Доставяйте често; за предпочитане на всеки няколко седмици или месеца. Това ви помага да получавате редовно обратна връзка от клиентите, за да адаптирате продукта или софтуера съответно.

Група Б. Принципи на Agile управление на проекти, свързани с качеството

За да определите успеха на вашите процеси на разработка, фокусирайте се върху това колко добре вашият работещ софтуер удовлетворява клиентите. Agile процесът се основава на разработващ процес, базиран на тестове. За да го приложите, уверете се, че екипът ви разполага с необходимите ресурси, за да поддържа стабилно темпо. Непрекъснатото внимание към техническото съвършенство и добрия дизайн повишава гъвкавостта, за да ви помогне да отговорите перфектно на нуждите на клиентите.

Група В. Принципи на Agile управление на проекти, свързани със сътрудничеството

Заинтересованите страни по проекта и вашите разработчици трябва да работят заедно редовно. Това помага на вашия екип да сътрудничи активно за непрекъснато усъвършенстване. Създавайте проекти с мотивирани членове на екипа и им оказвайте необходимата подкрепа. Винаги им се доверявайте, че ще свършат работата както трябва. Насърчавайте членовете да водят повече лични разговори, тъй като това е най-надеждният и ефективен начин за предаване на информация. Подкрепете екипа си да се самоорганизира и да работи без надзор. Най-добрите резултати се постигат от такива екипи.

Група D. Принципи на Agile управление на проекти, свързани с управлението на екипи

Поддържайте процесите си прости и се отървете от несъществената работа. Това е същността на един Agile проект. Постоянно оценявайте представянето на екипа си, за да го превърнете в по-добър и ефективен екип

Всеки принцип на Agile (когато се спазва, разбира се) със сигурност ще ви помогне да разработите продукт, който напълно отговаря на нуждите на вашите клиенти.

Във всеки случай, принципът на Agile ще бъде много по-ефективен от експеримента за доказване на прословутия „принцип на Дънкан“!

Как да управлявате ефективно вашите Agile проекти

Agile проектът за разработка е като игра на пейнтбол.

За да успеете, се нуждаете от гъвкавост и сътрудничество.

Всяка Agile ценност и принцип в Agile рамката ще положи основите за успеха на вашия проект.

Но това е всичко.

Как можете да управлявате вашия Agile проект сега?

За щастие, разполагате с мощен софтуер за управление на проекти, който ще ви помогне!

Традиционният, остарял софтуер за управление на проекти може да е достатъчно добър за деканата, но няма да отговори на нуждите на вашия Agile проект.

В крайна сметка, Agile е свързано с промяна и гъвкавост!

Ето защо се нуждаете от отличен инструмент за Agile разработка на софтуерни проекти като ClickUp!

Но какво е ClickUp?

ClickUp е едно от водещите в света инструменти за управление на проекти, което се използва от екипи от стартиращи компании до технологични гиганти по целия свят.

С голямо разнообразие от функции за Agile разработка на софтуер и сътрудничество, той разполага с всичко , от което се нуждае вашият Agile екип!

Най-хубавата част?

Много е лесно да започнете да използвате ClickUp.

Няма да ти трябва книга за това, Дийн!

Ето как функциите на ClickUp подпомагат успешното управление на Agile продукти.

A. Управлявайте спринтовете с Sprint Lists

Спринтирането би било полезно умение, когато играете пейнтбол в Greendale Community College.

Но един Agile проект изисква напълно различни видове спринтове.

Спринтовете са кратки фази на разработка (всяка с продължителност от 2 до 4 седмици), които завършват с представяне на работещ продукт на клиента.

Тъй като всеки спринт съдържа толкова много действие и вълнение, колкото и типична игра на пейнтбол, може да е трудно да проследите напредъка им.

Но не и с ClickUp!

Sprint List на ClickUp е прост списък за проверка, който разделя всеки спринт на малки задачи. Всеки път, когато завършите задача, можете бързо да я отбележите в списъка!

Можете да създадете списък за проверка за всичките си Agile проекти, задачи, подзадачи и дори за вашите потребителски истории. Можете също да добавите Scrum точки към списъка, за да прецените колко време ще ви отнеме да завършите задачите от списъка.

Най-хубавата част?

Можете да използвате списъка Sprint List по време на различни Agile срещи, като например преглед на спринта, за да обсъдите лесно напредъка на спринта!

Б. Получете обща представа за персонализираните табла

Учебната група в Грийндейл разполага с изключително здрава маса, която ги държи заедно.

Един Agile екип, особено такъв, който работи дистанционно, се нуждае от нещо надеждно и достъпно, за да управлява нещата и да повиши гъвкавостта на екипа си.

И точно това получавате с функцията Dashboard на ClickUp!

Тя ще ви даде бързи визуални обобщения на целия проект, за да се уверите, че нещата вървят според плана.

Можете дори да персонализирате таблото си с джаджи за спринт, като например:

Филмовият маниак Абед е имал проблеми с комуникацията в миналото.

Но един Agile проект изисква всички членове на екипа да комуникират постоянно помежду си, дори и да работят дистанционно.

За щастие, ClickUp улеснява разговорите в екипа с раздела „Коментари“.

Можете да я използвате за:

Подробни разговори: относно конкретна задача, дейност или задание

Маркиране на членове на екипа: за да ги уведомите за важни коментари

Споделяне на документи и файлове: за да предоставите на екипа си необходимото за напредъка в работата им

Знаем какво мислите.

Абед няма ли да трябва да прегледа всички тези коментари, само за да види в кои е тагнат?

С Assigned comments на ClickUp, той няма да се налага да го прави!

Можете да превърнете всеки коментар в задача и да я възложите на себе си или на друг член на екипа! ClickUp уведомява възложения член на екипа и дори показва коментара в неговата лента със задачи, за да се увери, че той ще остане в съзнанието му.

След като приключат с задачата, те могат просто да разрешат коментара, за да избегнат ненужни последващи действия.

D. Персонализирани права за достъп , за да включите заинтересованите страни в пространството на вашия проект

Абед знае, че истинското действие се случва зад кулисите.

Той дори ни дава възможност да надникнем зад кулисите на филма на Дийн с някои интересни кадри като този:

По същия начин, „създаването“ на Agile проект може да бъде по-интересно от крайния резултат. Agile екипът се насърчава да включва своите клиенти в различни етапи на разработката ( ценност № 3 ).

За да стане това възможно, ClickUp ви позволява да споделяте персонализирани права за достъп с тях.

Това ви позволява да споделяте файловете, папките и списъците със задачи от проекта си с всеки в и извън вашата мрежа.

Но вие все пак запазвате пълния контрол над всичко, което те могат да правят веднъж вътре. Просто продължете и задайте техните „разрешения “.

Ето няколко вида разрешения, които можете да зададете за хора извън вашия екип:

Може да разглежда : може да разглежда подробностите по проекта, но няма да може да взаимодейства

Може да коментирате : може да коментирате само задачите и списъците със задачи.

Може да редактира : не може да създава задачи, но може да ги редактира

Създаване и редактиране : могат да създават свои собствени задачи и подзадачи

Може да изтрива: може да изтрива задачи, които не е създал

Надяваме се, че това ще ви позволи да създадете документален филм за вашия проект в стила на Абед!

E. Проследявайте напредъка на проекта с диаграми на Гант

Умът на Абед е суперкомпютър, който може да запомни хиляди филмови препратки и да проследява паралелни времеви линии.

Но останалите от нас, смъртните, имаме ограничени способности.

Няма начин да проследите ръчно стотиците задачи, подзадачи и крайни срокове в един Agile проект!

За щастие, диаграмите на Гант на ClickUp ще го направят за вас.

Тя ви дава цялостен преглед на процеса на разработване на софтуер в лесен за използване интерфейс с цветно кодиране!

Тя може също така да автоматизира различни проектни процеси в реално време.

Автоматично пренастройване на зависимостите между задачите след препланиране на някоя от тях

Изчислете незабавно процента на завършеност на проекта си въз основа на изпълнените задачи спрямо общия брой задачи.

Сравнете текущия и очаквания напредък в планирания график на проекта

Изчислете незабавно критичния път на проекта си, за да разберете кои задачи трябва да изпълните, за да спазите сроковете навреме.

Но това не са всички функции на ClickUp.

Има още много други неща, от които да се поучите!

ClickUp предлага и други страхотни функции за управление на Agile проекти, като например:

Заключение

Методологията за управление на Agile проекти може значително да подобри резултатите в разработката на софтуер и други проекти.

Така че, ако преминавате към гъвкавия Agile метод, трябва да следвате ценностите и принципите на Agile, за да достигнете нови висоти в успеха на проекта.

Точно както направиха Трой и Абед, когато революционизираха изработването на крепости от одеяла!

Но не можете да доставяте продукти, които отговарят на нуждите на вашите клиенти, като използвате тромави, остарели инструменти за управление на проекти.

Това, от което се нуждаете, е модерен инструмент за разработка на софтуер по Agile, като ClickUp!

Той разполага с всички функции за повишаване на скоростта и прозрачността, което го прави перфектния софтуер за управление на Agile проекти.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да помогнете на екипа си да постигне успех в проекта със стил – независимо къде се намира!