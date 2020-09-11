Топ 7 сертификати за Agile управление на проекти (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Какво е сертификат за управление на проекти по метода Agile?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Сертификатът за управление на проекти по метода Agile е официално потвърждение на уменията и способностите на дадено лице да управлява ефективно проекти в среда, базирана на метода Agile. "}},{"@type":"Question","name":"Защо ви е необходим сертификат за управление на проекти по метода Agile?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Придобиването на сертификат за Agile управление показва вашата отдаденост към тази методология за управление на проекти. По време на индивидуалното обучение ще научите Agile техниките за управление и успешно завършване на проекти. Това ви помага да подобрите уменията и знанията си и да усъвършенствате способностите си."}},{"@type":"Question","name":"Коя е най-добрата сертификация за Agile управление на проекти?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Сертификатите за Agile управление на проекти варират в зависимост от кариерния път, но най-често се срещат сертификатите PMP и CSM. PMP е подходящ за придобиване на опит като мениджър в определена област, докато CSM е идеален за Agile Scrum рамката. "}},{"@type":"Question","name":"PMI-ACP по-добър ли е от PMP? ","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ACP е фокусиран върху гъвкав подход към управлението на проекти, докато PMP се фокусира върху традиционни методологии за управление на проекти с по-широк обхват. И ACP, и PMP сертификатите се използват за проверка на знанията на професионалните мениджъри на проекти. "}}]}

Интересувате се от придобиване на сертификат за управление на проекти по метода Agile?

Агилната методология предлага много предимства.

Продукти с по-високо качество, по-добър контрол над проектите, по-висока възвръщаемост на инвестициите и, най-важното, по-доволни клиенти.

Има ли по-добър начин да научите всичко за Agile управление на проекти от това да получите сертификат? Освен това ще станете сертифициран Agile професионалист, което ще добави стойност към автобиографията ви.

Но изборът на подходящия сертификат за Agile ви кара да се чувствате така?

Е, не е задължително да е така!

В тази статия ще научите какво е сертификат за управление на Agile проекти и защо ви е необходим такъв. Ще ви представим и седем отлични сертификата, които можете да получите, и как можете да използвате сертификата си, за да станете ефективен професионалист в управлението на Agile проекти през 2021 г.

Да започнем.

Какво е сертификат за управление на проекти по метода Agile?

Сертификатът за управление на проекти по метода Agile е официално потвърждение на уменията и способностите на дадено лице да управлява ефективно проекти в среда, базирана на метода Agile.

Придобиването на сертификат за управление на проекти по метода Agile не само добавя стойност към автобиографията ви, но и ви помага да направите още една стъпка напред в управлението на проекти с гъвкавост.

Но какво е Agile управление на проекти?

В Agile управлението на проекти разработвате проект в спринтове.

Чакайте... „спринт“ като в бягането?

Определено не!

Това е просто умна игра на думи от създателите на Agile.

За разлика от традиционното управление на проекти, при Agile подхода един голям проект се разделя на по-малки цикли на развитие, наречени спринтове.

В края на всеки спринт получавате обратна връзка от клиента, внедрявате промените в следващия цикъл и след това доставяте продукта.

Предимството?

Това непрекъснато усъвършенстване поддържа активното участие на клиентите в процеса на разработване, като ви помага да създадете продукт, който напълно отговаря на техните нужди.

Защо ви е необходим сертификат за управление на проекти по метода Agile?

Придобиването на сертификат за Agile управление показва вашата отдаденост към тази методология за управление на проекти. По време на индивидуалното обучение ще научите Agile техниките за управление и успешно завършване на проекти. Това ще ви помогне да подобрите уменията, знанията и способностите си.

За да ви помогнем да избегнете това, нека разгледаме три основни причини, поради които се нуждаете от сертификат за управление на проекти по метода Agile:

1. Подобрете уменията си за управление на Agile проекти

За да управлявате Agile проект, трябва да познавате основните му концепции, като:

Има два начина да ги научите:

Чрез управление на Agile проекти

Записване в специална сертификационна програма

Макар че ученето на работното място е чудесно, може да е трудно да се намерят възможности за това. В крайна сметка, защо една компания би наела мениджър без опит в Agile, за да управлява Agile проект?

Освен това, ако се ограничите само до учене на работното място, може да ви отнеме месеци, за да усвоите необходимите знания.

Но в специална сертификационна програма ще научите тези концепции много по-бързо!

Предимството?

Като научите тези Agile концепции, ще подобрите уменията си и ще получите предимство в управлението на проекти в Agile среда.

2. Показва вашата отдаденост към ролята

Придобиването на сертификат за Agile управление показва вашата отдаденост към тази методология за управление на проекти.

Докато преминавате индивидуално обучение, ще научите Agile техниките за управление и успешно завършване на проекти. Това ще ви помогне да подобрите уменията, знанията и способностите си.

Това естествено показва на работодателите, че сте се посветили на овладяването на Agile, което увеличава шансовете ви да станете Agile проектен мениджър.

3. Помага ви да се справяте лесно с Agile проекти

От професионалистите в Agile управлението на проекти се очаква да преодоляват всякакви препятствия, които се изправят на пътя към успешното завършване на проекта. Това може да бъде всичко – от прилагане на Agile принципи до просто провеждане на Agile церемонии.

Как да преодолеете тези препятствия?

Просто: с курс по Agile управление!

Тези курсове за обучение по управление на проекти ви научават на стратегии за справяне с предизвикателствата по правилния начин. Това също ви помага да сте по-добре подготвени да идентифицирате проблемите, преди те да се усилват, спестявайки ви време и други ресурси!

Кой е най-добрият сертификат за Agile управление на проекти?

Сертификатите за Agile управление на проекти варират в зависимост от кариерния път, но най-често се срещат сертификатите PMP и CSM. PMP е подходящ за набиране на опит като мениджър в определена област, докато CSM е идеален за Agile Scrum рамката.

Топ 7 сертификати за управление на проекти по метода Agile през 2021 г.

Какъв е най-добрият начин да изберете сертификационен курс?

Вероятно не е най-добрата идея тук...

Искате да изберете нещо, което да отговаря на вашите нужди, нали?

За да ви помогнем да намерите сертификацията, която най-добре ви подхожда, ето списък с седем внимателно подбрани сертификати за управление на Agile проекти.

За всеки Agile сертификат ще разгледаме:

Кой институт за управление на проекти го предлага

Областите, които обхваща

Какви са предварителните условия за получаването им?

Колко струва

1. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Създаден от Agilists, сертификатът PMI Agile Certified Practitioner официално признава знанията и уменията на дадено лице в областта на Agile принципите и техниките. Той се отнася до различни Agile подходи като Scrum, Kanban и Extreme Programming (XP).

Изпитът за Agile Certified Practitioner се състои от 120 въпроса с избор от няколко отговора и времеви лимит от 3 часа.

Забележка: За да поддържате сертификата PMI Agile Certified Practitioner, трябва да натрупате 30 единици за професионално развитие (PDU) по теми, свързани с Agile, на всеки 3 години.

PMI-ACP по-добър ли е от PMP?

ACP е фокусиран върху Agile подход към управлението на проекти, докато PMP се фокусира върху традиционни методологии за управление на проекти с по-широк обхват. И двата сертификата, ACP и PMP, се използват за проверка на знанията на професионалните мениджъри на проекти.

Какво е PDU?

PDU е единица, създадена от Института за управление на проекти, за да измерва професионалното развитие на дадено лице.

Предлагани от

Институт за управление на проекти.

Обхванати области

Сертификатът Agile Certified Practitioner обхваща теми като:

Agile принципи и начин на мислене

Доставка, ориентирана към стойността

Agile оценяване

Ефективност на екипа

Непрекъснато усъвършенстване

Предпоставки за сертифициране

Предпоставките за тази сертификационна програма са:

Второстепенна степен

21 часа обучение по Agile практики

12 месеца общ опит в управление на проекти през последните 5 години

Забележка: Настоящ сертификат PMP (Project Management Professional) или PgMP ( Program Management Professional ) може да отговори на това изискване.

8 месеца опит в Agile проекти през последните 3 години

Цени

За членове на Института за управление на проекти: 435 долара

За нечленове: 495 долара

2. Сертификати за управление на проекти по метода PRINCE2 Agile

Сертификатите за управление на проекти по метода Agile на PRINCE2 са комбинация от методологията Agile и PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2). Те са създадени, за да научат професионалистите как да управляват проекти, когато работят в среда по метода Agile.

PRINCE2 Agile предлага две нива на сертифициране:

PRINCE2 Agile Foundation: сертификат на базово ниво, който обхваща Agile техники и рамки

PRINCE2 Agile Practitioner: учи хората как да комбинират структурата, управлението и контрола на проектите с Agile методологията и техниките.

Изпитът за сертификат PRINCE2 Agile Foundation се състои от 50 въпроса с обективен характер и времетраене 1 час. Изпитът за сертификат Agilepm Practitioner е с 50 въпроса с отворена книга и времетраене 150 минути.

Предлагани от

AXELOS Ltd.

Обхванати области

Този сертификационен курс се състои от модули като:

Общ преглед на PRINCE2 Agile

Теми и процеси в Agile среда

Scrum, Kanban и Lean start-up

PRINCE2 Agile казус и дейности

Предпоставки за сертифициране

Няма официални предварителни изисквания за сертификацията Agilepm Foundation.

За сертификата Agilepm Practitioner обаче трябва да имате един от следните сертификати:

PRINCE2 Foundation (или по-висока)

PRINCE2 Agile Foundation

Квалификация за управление на проекти (PMQ)

Сертифициран сътрудник по управление на проекти (CAPM)

IPMA (Международна асоциация за управление на проекти) нива A, B, C и D

Цени

За онлайн PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner: 1555 долара

За комбиниран пакет: 1860 долара

3. Сертифициран Scrum Master (CSM)

Сертификатът Certified Scrum Master е идеален за лица, които искат да управляват Scrum екип.

Този сертификат ви запознава с цялата рамка на Scrum: различните роли в проектния екип, събития и артефакти. Този Agile курс може да ви помогне да станете идеалният човек за управление на Scrum екип.

За да получите сертификат Certified Scrum Master, трябва да посещавате обучение в клас. В края на обучението трябва да се явите на изпит с отворена книга. Изпитът съдържа 50 въпроса с избор от няколко отговора и времетраене 1 час.

Предлагани от

Scrum Alliance.

Обхванати области

Сертификатът Certified Scrum Master обхваща теми като:

Agile и Scrum рамка

Роли в Scrum екипа

Стойността и събитията на Scrum

Scrum артефакти

Предварителни условия

Няма предварителни изисквания за този Agile сертификат.

Цени

1000–1400 долара.

4. Сертифициран SAFe Agilist (Scaled Agile)

Certified SAFe ( Scaled Agile framework ) Agilist е сертификат на базово ниво, който учи как да се прилага SAFe за мащабиране на Agile разработката в дадена организация.

Сертификационният изпит е изпит с 45 въпроса без помощни материали и времево ограничение от 90 минути. Преди да се явите на изпита, трябва да посетите 2-дневен обучителен курс Leading SAFe.

Предлагани от

Scaled Agile.

Обхванати области

Този сертификат за Agile управление на проекти обхваща области като:

Основи на Scaled Agile Framework

Бизнес гъвкавост

Планиране на увеличението на програмата

Lean управление на портфолио

Предпоставки за сертифициране

Цени

Цената започва от 725 долара.

Забележка: Първият опит за изпит е включен в таксата за регистрация за курса, при условие че го положите в рамките на 30 дни след завършване на курса. Всяко повторно явяване струва 50 долара.

5. Сертификати за професионален Scrum Master (PSM)

Professional Scrum Master предлага три нива на сертифициране:

Professional Scrum Master I: за потвърждаване на знанията за Scrum рамката и нейното приложение

Professional Scrum Master II: научете се да използвате Scrum рамката за приложение в реалния свят

Professional Scrum Master III: за тези, които са преминали оценките PSM I и II и планират да овладеят подхода Scrum.

Сертификационният изпит за:

PSM I съдържа 80 въпроса с времево ограничение от 60 минути.

PSM II съдържа 30 въпроса с времево ограничение от 90 минути.

PSM III съдържа 33 въпроса с времево ограничение от 120 минути.

Предлагани от

Scrum.org

Обхванати области

Сертификатите Professional Scrum Master обхващат области като:

Структура Scrum

Менторски екипи

Непрекъснато усъвършенстване и доставка

Планиране на портфолио

Предпоставки за сертифициране

Няма официални предварителни изисквания за тези сертификати.

Да.

Цени

За оценка за Professional Scrum Master I: 150 долара

За оценка Professional Scrum Master II: 250 долара

За оценка Professional Scrum Master III: 350 долара

6. Сертифициран Agile проектен мениджър (IAPM)

Сертификатът Certified Agile Project Manager е предназначен за мениджъри, които искат да подобрят знанията и уменията си в областта на Agile управлението на проекти.

За да се явите на сертификационния изпит, трябва да се регистрирате в Международната асоциация на проектните мениджъри. След успешно плащане и регистрация ще получите имейл с данните за вход, необходими за явяване на изпита.

Забележка: Тези сертификати са валидни само за шест месеца.

Предлагани от

Международна асоциация на проектните мениджъри.

Обхванати области

Този сертификат се основава на Agile PM Guide 2. 0.

Какво е Agile PM Guide 2. 0?

Това е изчерпателен наръчник, който обхваща концепциите на всяка Agile рамка (Scrum, Kanban и Extreme Programming).

Предпоставки за сертифициране

Няма официални предварителни изисквания за този курс по Agile управление на проекти.

Предишен опит в управлението на проекти може да бъде изключително полезен.

Цени

Цената се изчислява според вашата националност:

За САЩ: 650,00 CHF (689,414 долара)

За Обединеното кралство: 562,00 CHF (475,85 £)

7. ICAgile Certified Professional – Agile Certified Coaching (ICP-ACC)

Сертификацията Agile Certified Coaching помага на хората да научат основите на работата като Agile треньор. Тя обхваща и концепциите, които ще ви помогнат да управлявате Agile екип лесно .

Няма специален изпит за получаване на този сертификат. След успешно завършване на този акредитиран от ICAgile обучителен курс, ще получите сертификата.

Тези обучителни курсове предоставят необходимите знания и умения за тази сертификация. Обучителният курс обикновено включва 21 часа учебни дейности в рамките на три дни.

Предлагани от

Международният консорциум за Agile.

Обхванати области

Този Agile сертификат се фокусира предимно върху:

Принципи и методология на Agile

Agile мислене

Ролята на Agile треньора

Отговорности на Agile треньор

Предпоставки за сертифициране

Няма предварителни изисквания за този сертификат.

Цени

Цената на сертификата зависи от доставчика на обучителния курс.

Как да използвате сертификата си за Agile управление на проекти

Избрахте подходящия за вас сертификат и вече сте сертифициран Agile проектен мениджър.

Но това достатъчно ли е?

Защо?

Управлението на Agile проект не е лесна задача.

Имате задачи, срещи, важни събития, документация и много други неща.

Сертификатът ви подготвя да се справите с тези задачи, но ви е необходима и платформа за безпроблемно изпълнение.

Всичко, от което се нуждаете, е мощен инструмент като ClickUp, който може да направи управлението на Agile проекти лесно!

Но какво е ClickUp?

ClickUp е най-високо оцененият инструмент за управление на проекти по метода Agile Scrum в света.

Независимо дали става въпрос за управление на проекти или сътрудничество с вашия Agile екип, ClickUp покрива в-с-и-ч-к-о!

Ето как ClickUp улеснява управлението на проекти за вас:

1. Персонализирани статуси на задачите за различни нужди на проекта

Статусът на проекта ви помага да определите в какъв етап се намира вашият проект.

Но когато сте ограничени само до набор от стандартни статуси, може да се окажете с доста нерелевантни такива.

Ето защо ClickUp ви позволява да създавате персонализирани статуси на задачите, които ви помагат да отразите точно етапите на вашия проект!

За различни проекти можете да създадете различни статуси. „Тестване за грешки“, „Преглед на документи“ и „Проверка на граматиката“! Можете да бъдете толкова подробни и креативни, колкото искате!

Най-хубавата част?

Всичко, от което се нуждаете, е един поглед към статуса на задачата, за да разберете в какъв етап се намира!

Всяка задача в ClickUp има специална секция за коментари.

Това страхотно място ви помага да:

Обсъдете подхода към задачите си

Лесно споделяне на подходящи файлове и връзки

Отговорете на притесненията и въпросите в подходящия контекст

Маркирайте членовете на проектния екип за определени последващи действия

Превърнете коментарите в задачи за действие и ги възложете на конкретни членове на екипа.

С коментарите на ClickUp можете да избегнете недоразуменията и да подобрите работата в екип.

Не, помислете отново.

Тъй като ClickUp запазва всички ваши коментари, споменавания, връзки и прикачени файлове, можете лесно да ги отворите по-късно.

В Chat view на ClickUp можете да прегледате по-късно важните разговори, за да изясните всякакви неясноти или спорове. Той предоставя пълен преглед на всички разговори, които сте провели с екипа си по проекта.

3. Множество гледни точки , подходящи за различни стилове на проекти

Множествените изгледи на ClickUp помагат да отразите точно всички нужди на вашия проект.

Независимо дали става въпрос за Agile, Scrum, Kanban управление на проекти, Extreme Programming или друга методология за управление на проекти, ClickUp лесно се адаптира към нея.

Ето по-подробна информация за това, което предлага ClickUp:

A. Необходими изгледи на задачите

ClickUp предлага два необходими изгледа на задачите, които да се адаптират към вашия Agile проект:

Ако харесвате подхода Kanban, тогава това е подходящият избор за вас. Можете бързо да премествате отделни задачи с интерфейса за плъзгане и пускане в съответствие с принципите на Agile метода.

Изгледът „Списък“ изброява задачите като списъци със задачи в стил GTD, една под друга. Можете да изпълните задачите поред и да ги отбелязвате, докато напредвате в този прост списък за проверка.

Аджайл проектният мениджър може да използва Box view, за да получи незабавен обзор на високо ниво на всичко, което се случва в организацията му.

Как?

Тъй като всички задачи са сортирани по изпълнител, можете бързо да направите преглед на натоварването на всеки и да разпределите задачите съответно.

Управлението на графика на вашия проект ви се струва досадна задача?

Вече не!

С календарния изглед на ClickUp можете да планирате и управлявате графика на проекта си за нула време.

Можете дори да превключвате между различните изгледи на календара, като например:

Дни : за да видите всички планирани задачи по проекта на дадена дата

4 дни : за да видите задачите си, които са планирани за период от четири дни

Седмица : за да видите седмичния си график за проекти

Месечно: за обща представа за това, което ви очаква през следващия месец

С Me Mode на ClickUp можете бързо да видите всички задачи, коментари и подзадачи, които са възложени само на вас. Това ви помага да блокирате разсейващите фактори и да се концентрирате по-добре върху работната си натовареност по проекта.

Какво още?

Можете дори да персонализирате личното си пространство, като просто отбележите елементите (коментари, подзадачи, списъци за проверка), които искате да виждате в режима „Me Mode“.

4. Автоматизация на работния процес за автоматизиране на повтарящи се задачи

Мечтали ли сте някога за магическо заклинание, което да ви помогне да автоматизирате повтарящи се ръчни задачи?

Е, точно това получавате с функцията Автоматизация на ClickUp!

(Тук няма нищо от Хари Потър, само чисто софтуерно великолепие. )

ClickUp ви позволява да автоматизирате повтарящи се и периодични задачи, което ви помага да спестите време, за да се съсредоточите върху важните задачи.

Ето как работи автоматизацията на работния процес в ClickUp:

Когато се задейства тригер, и условието е изпълнено, предварително зададеното действие се изпълнява автоматично. *

ClickUp предлага над 50 предварително създадени автоматизации, но можете лесно да създадете и свои собствени персонализирани автоматизации.

Ето някои от предварително създадените автоматизации:

Променяйте автоматично изпълнителя, когато се промени статуса на задачата

Автоматично присвояване на нови задачи на конкретни членове на екипа

Приложете шаблон и етикети, за да спестите време при създаването на задача

Актуализирайте приоритета на задачата автоматично, когато нейният списък за проверка бъде изчистен

Публикувайте коментар, когато всички подзадачи в рамките на дадена задача са маркирани като приключени.

Разбира се!

За повече информация относно нашите предварително зададени автоматизации, кликнете тук.

5. Agile Dashboards за визуален преглед на вашите проекти

Таблото на ClickUp ви дава ясна представа за всичко, което се случва в работното ви пространство. Подобно на центъра за контрол на мисиите на космически кораб.

Как?

Таблото за управление предоставя обща представа за целия проект. Можете да го наблюдавате, за да се уверите, че всичко върви гладко.

Можете също да я персонализирате с различни графики, като:

Чакайте... това не са всички функции на ClickUp!

Този универсален Agile инструмент предлага множество други функции, като например:

Заключение

Сега вече сте запознати с различните сертификати за управление на проекти по метода Agile.

Така че изборът не би трябвало да е труден, нали?

Просто прегледайте сертификатите, които сме изброили тук, и изберете този, който най-добре ви подхожда.

Но не забравяйте, че получаването на сертификат не е достатъчно.

Трябва да ги използвате по най-добрия начин!

Независимо дали сте опитен проектен мениджър или току-що започвате, с инструменти като ClickUp, които ви помагат в управлението на Agile проекти и екипи, със сигурност ще намерите всички функции, които ще ви помогнат да станете звезда в управлението на Agile проекти!

Тя съдържа всичко необходимо, за да ви помогне да станете звезда в Agile управлението на проекти!

Регистрирайте се още днес!