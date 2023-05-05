Петте най-добри сертификата за продуктов мениджмънт (2025)

Искате да получите сертификат за управление на продукти?

Сертифицираният продуктов мениджър трябва да е в състояние да разработи уникална продуктова визия и продуктова стратегия, която също така предоставя добавена стойност на клиентите.

Но откъде знаят как да го направят?

Да станете сертифициран продуктов мениджър по Agile е един от най-добрите начини да придобиете знанията и уменията, необходими за да насочите проекта си към успех и да изградите солидна основа.

За щастие, получаването на сертификат за продуктов мениджър е доста прост процес, а сертифицираните продуктови мениджъри винаги са търсени!

За да станете сертифициран продуктов мениджър, всичко, което трябва да направите, е да се регистрирате за сертификационен изпит за дигитален продуктов мениджър, за който отговаряте на изискванията, и да го издържите.

Но при толкова много сертификати за продуктов мениджмънт, от които да избирате, как да разберете коя програма за сертифициране в продуктов мениджмънт е най-подходяща за вас?

Не се притеснявайте.

В тази статия ще научите какво представляват местните и международните програми за сертифициране в областта на продуктовия маркетинг и продуктовия мениджмънт и защо се нуждаете от такава. Ще ви представим и петте основни сертификата, които можете да придобиете, и как можете да използвате сертификата си, за да станете ефективен професионалист в продуктовия мениджмънт през 2021 г.

Елате, бъдещи продуктови мениджъри, да ви помогнем да получите сертификат!

Какво е сертификат за управление на продукти?

Сертификатът за управление на продукти е официално потвърждение, че дадено лице притежава уменията, знанията и способностите да управлява успешно процеса на разработване на продукти.

Тези програми за обучение по продуктов мениджмънт ви запознават с основни елементи на мениджмънта, като основи на продуктовия маркетинг, изработване на продуктова стратегия и познания за гъвкаво разработване на продукти.

Тези умения за управление на продукти са полезни, когато трябва да обсъдите идеи с екипа си и да разработите нова стратегия, за да пренесете проекта си на следващото ниво.

3 причини, поради които се нуждаете от сертификати за продуктов мениджмънт

Вероятно се чудите защо ви е необходим сертификат за продуктов мениджмънт.

Освен че ще ви помогне да развиете уменията си и да разширите знанията си за кариерно развитие в продуктовия мениджмънт, ето и някои други причини, поради които трябва да се включите в програмата за сертифициране по продуктов мениджмънт още сега.

1. Сертификатът за управление на продукти ви помага да се отличите

Като служител с сертификат за управление на продукти, другите членове на екипа и отделите могат да ви възприемат вас и вашите мнения с малко повече доверие. Това може да ви помогне да спечелите подкрепата на заинтересованите страни, като например продуктови мениджъри на висше ниво, собственици на компании и членове на екипа.

Освен че ще се отличите от колегите си, ще се отличите и в автобиографията си, когато кандидатствате за нова работа или се опитвате да получите повишение!

2. Ставате по-ефективни в основните задачи

По време на сертификационните курсове ще научите за нещата в контекста им.

Какво имаме предвид?

Сертификатите за продуктов мениджмънт разширяват разбирането ви за вашата роля и ви запознават с реални стратегии, използвани от експерти.

Тези курсове по заявка ще ви помогнат да усъвършенствате полезни основни умения като управление на времето, планиране на пътна карта и планиране на продуктова стратегия.

А най-хубавото е, че с програмата за сертифициране по продуктов мениджмънт ще научите всичко това за по-кратко време.

Ние сме сериозни – някои курсове могат да бъдат завършени само за една седмица.

Това е същото време, което отнема на хората да нарушат новогодишните си обещания!

3. Повишава увереността ви като сертифициран продуктов мениджър

Когато завършите сертификационен курс, той подчертава как сте способни да разберете работата от практическа перспектива и от академична гледна точка.

И тъй като познавате добре своята роля, ще се чувствате по-уверени и подготвени да вършите нещата по правилния начин като сертифициран продуктов мениджър.

Освен това, някои курсове за обучение ви учат как да се справяте с трудни ситуации и да управлявате ефективно мултифункционални екипи.

Така че следващия път, когато се сблъскате с рискова ситуация или се наложи да се справяте с труден член на екипа:

Топ 5 сертификати за продуктов мениджмънт

Ето петте най-добри сертификата за управление на продукти, които можете да получите днес:

1. Сертифициран мениджър по продуктов маркетинг – кариера в продуктовия мениджмънт

Сертификатът Certified Product Marketing Manager е сертификат на AIPMM, който ви помага да разберете основните функции на продуктовия маркетинг.

Тя също така насочва продуктовите мениджъри как да гарантират успеха на даден продукт на пазара.

Предлагани от

AIPMM

Какви области обхваща изпитът?

Какви са предварителните условия?

Всеки може да се яви на този сертификационен изпит, но той се препоръчва за продуктови мениджъри и маркетинг специалисти с над 3 години опит (или MBA).

Продължителност на курса

15–20 часа

Цени

125 долара за едногодишно членство в AIPMM

395 долара за самообучение

2. Сертифициран продуктов мениджър и продуктов собственик по Agile

Курсовете Agile Certified Product Manager и Product Owner ви запознават със стратегическите и тактическите концепции, включени в програмите за сертифициране по Agile продуктов мениджмънт и обучението за продуктови собственици.

Притежателите на сертификати ще могат да прилагат концепциите на Agile методологията в реални ситуации и да се справят безпроблемно с неуспехите в проектите. Притежаването на сертификат за гъвкаво управление на продукти, съчетано с опит и проучвания на потребителите, е нещо много мощно! Ще научите как да насочвате клиентите, ще можете да предоставяте лично обучение на членовете на екипа и ще имате цялостно разбиране за целия жизнен цикъл на продукта.

Предлагани от

AIPMM

Какви области обхваща изпитът?

Изготвяне на бизнес планове за всяка основна функция

Планиране на пазара

Провеждане на конкурентен анализ

Планиране на проекти за всяка основна дейност през целия жизнен цикъл на продукта

Разработване на планове за пускане на продукти на пазара

Какви са предварителните условия?

Всеки може да се запише на курса за сертифициране, дори и настоящи продуктови мениджъри, които работят без сертификати, но той се препоръчва за сертифицирани продуктови мениджъри, както и за маркетинг специалисти с над 3 години опит (или MBA).

Продължителност на курса

15–20 часа

Цени

125 долара за едногодишно членство в AIPMM

395 долара за самообучение

3. Управление на софтуерни продукти

Курсът Управление на софтуерни продукти ви подготвя за предизвикателствата, с които ще се сблъскате като мениджър на софтуерни продукти.

Това е отличен курс по управление на софтуерни продукти, като се има предвид, че 60% от притежателите на този сертификат са започнали нова кариера, а 27% са получили повишение или увеличение на заплатата.

Предлагани от

Университетът на Алберта (Coursera)

Какви области обхваща изпитът?

Въведение в управлението на софтуерни продукти

Софтуерни процеси и Agile практики

Нужди на клиента и изисквания към софтуера

Агилно планиране за софтуерни продукти

Агилна разработка на продукти

Какви са предварителните условия?

Тази сертификационна програма няма предварителни изисквания.

Продължителност на курса

24 седмици

Цени

За подробности относно цените ще трябва да се свържете с тях, но се предлага финансова помощ.

4. Управление на цифрови продукти

Програмата MicroMasters по управление на цифрови продукти предоставя на притежателите на сертификати знания за пътните карти на цифровите продукти и техники за гъвкаво разработване на продукти.

Това е всичко, от което се нуждаете, ако искате да станете успешен шеф на компания за дигитални продукти.

Предлагани от

EdX и Бостънски университет

Какви области обхваща изпитът?

Изграждане на пътни карти за продукти

Агилни практики за управление на софтуерни и дигитални продукти

Ръководство за разработването на продукти от самото начало през основните процеси (изследвания, бързо прототипиране и др.)

Маркетинг в социалните медии

Какви са предварителните условия?

За този CPM сертификат няма предварителни изисквания.

Продължителност на курса

4–7 часа седмично в продължение на осем месеца

Цени

1995 долара за пълния курс на програмата

5. Една седмица технически продуктов мениджър

Курсът One Week Technical Product Manager е разработен от Dhaval Bhatt, награден технически продуктов мениджър.

Програмата е подходяща за амбициозни технически продуктови мениджъри или хора, които искат да придобият важни технически умения. Курсът също така ви учи как да отговаряте на всички въпроси, задавани по време на интервю за технически продуктов мениджър.

Предлагани от

Product Manager HQ

Какви области обхваща изпитът?

Техническите умения, от които се нуждаете, за да създадете своите проекти

Как да защитите поверителността на вашите продукти и потребителски данни

Рамка за проектиране на системи и казуси

Управление на платформени продукти

Какви са предварителните условия?

Тази програма няма предварителни изисквания.

Продължителност на курса

Една седмица

Цени

297 долара за над 140 лекции, събрани в 6 часа съдържание.

Често задавани въпроси за сертификатите за продуктов мениджмънт

Колко полезен е сертификатът за управление на продукти?

Въпреки че сертификатът за управление на продукти не е задължителен за успешна кариера в тази област, се препоръчва продуктовите мениджъри да притежават такъв. Според проучване на Pragmatic Marketing Inc. 71% от анкетираните продуктови мениджъри притежават поне един професионален сертификат в допълнение към своята диплома.

Колко време отнема да се получи сертификат за управление на продукти?

Времето, необходимо за получаване на сертификат за продуктов мениджмънт, варира в зависимост от сертификата. То може да варира от няколко часа до месеци!

Как да използвате сертификата си за управление на продукти

Едно е да получите сертификат за продуктов мениджмънт, но друго е да приложите на практика знанията си в областта на продуктовия мениджмънт.

Как да го направите?

Използвайте мощен инструмент за управление на продукти като ClickUp!

С ClickUp можете лесно да приложите уменията си за управление на продукти на работното място.

Ето как ClickUp може да ви помогне:

Ето няколко начина, по които ClickUp може да ви помогне да се наложите като ефективен продуктов лидер:

1. Мисловни карти

Като продуктов мениджър, създаването на фантастични продукти е важна стъпка към успеха.

За щастие, ClickUp има вградени Mind Maps, които ще ви помогнат да измислите „умопомрачителни“ идеи!

Можете да използвате ClickUp Mind Maps за дизайн мислене, изработване на нова продуктова стратегия или планиране на предстоящи пускания на пазара.

Създаване на мисловни карти в режим „Празен“

Използвайте режима „Задачи“, за да създавате мисловни карти от съществуващите задачи в работното си пространство. Можете също да създавате, редактирате и изтривате задачи (и подзадачи) директно от екрана си!

Искате да създадете мисловна карта от нулата?

Изберете режим „Празен“.

След това можете да създадете персонализирана мисловна карта и да превърнете възлите в задачи за вашия продукт, когато сте готови.

Можете също да споделите вашата мисловна карта чрез публично споделяне, за да държите вашия продуктов екип и клиенти в течение.

2. Изглед на времевата линия

Използвайте изгледа „Времева линия“, за да планирате извънредния си труд и да управлявате ресурсите си.

Изгледът „Времева линия“ е идеален за създаване на подробна вътрешна продуктова пътна карта, която вашите разработчици и други продуктови мениджъри могат да следват, за да създадат нов продукт, подкрепен от реална продуктова стратегия.

Тя дори ви позволява да възлагате задачи на всеки член на екипа и да коригирате графика им с бързо плъзгане и пускане.

Плъзгане и пускане на задачи в изглед „Времева линия“

Ето нашият пълен наръчник за изготвяне на пътна карта , който ще ви помогне да постигнете успех с вашите продукти.

3. Задачи

Необходими са много задачи, за да се стигне от етапа на разработване на продукта до окончателното му пускане на пазара.

Ето защо ClickUp ви позволява да създавате и възлагате задачи и да управлявате взаимоотношенията между задачите в рамките на приложението.

Връзките между задачите ви позволяват да свързвате задачи в цялото си работно пространство. Можете да свързвате свободно свързани задачи за бърза справка или да ги използвате, за да подчертаете важни елементи за вас и вашия екип.

Добавяне на взаимоотношения към задачи в ClickUp

Изпробвайте функцията „Връзки“ за задачи, които зависят от друга задача, преди да могат да бъдат започнати.

Освен това, кажете сбогом на ужасните „Забравих за тази задача!“ с напомнянията на ClickUp 👋.

Напомнянията ви информират кога трябва да започнете дадена задача или можете да изберете да бъдете напомнени пет минути или до три дни преди крайния срок за изпълнение на задачата.

Но това не е всичко!

Можете също да добавите прикачени файлове към напомнянето, да го планирате и да персонализирате известието за напомнянето.

4. Персонализирани статуси

Използвайте персонализирани статуси, за да управлявате всеки етап от целия жизнен цикъл на продукта.

С ClickUp можете да създавате персонализирани статуси за:

Дизайн

Разработка

Тестване

Маркетинг

Стратегия за бранда

Управление на марката

Всичко зависи от вас!

5. Изглед на формуляра

Искате да знаете от какво се нуждаят вашите клиенти?

Просто използвайте изгледа „Форма“ на ClickUp!

Изгледът „Формуляр“ ви позволява да събирате и анализирате информация, предоставена от клиенти. Например, можете да събирате обратна връзка от клиенти, които са изпробвали вашия минимално жизнеспособен продукт.

Можете също да добавите множество персонализирани полета към формулярите си и да превърнете отговорите във формулярите в задачи, когато сте готови.

6. Важни етапи и изглед на Гант

Важните събития отбелязват края на голям набор от задачи, като например пускането на нова функция за вашия продукт. Това е чудесен начин да следите големите постижения, за да мотивирате екипа си!

Маркиране на задача като важен етап в ClickUp

В Gantt изгледа на ClickUp, важните етапи са представени като големи жълти ромбове 💎, за да можете да ги разпознаете бързо за секунди.

Идентифициране на важни етапи в Gantt изгледа на ClickUp

Гледната точка на Гант ви позволява да проследявате напредъка на продукта във времето, като ви помага да наблюдавате проекта си в продължение на седмици, месеци и дори часове!

7. Цели

Никой продуктов мениджър не иска екипът му да се чувства така:

С Goals можете да сте сигурни, че всеки член на екипа знае какво трябва да направи, като същевременно следите напредъка на екипа си.

Първо, задайте си цел в ClickUp, а след това я разделите на по-малки, измерими подцели.

Поставяне на измерими цели в ClickUp

Така че, ако вашата цел като продуктов мениджър е да увеличите ежедневното ангажиране с вашия продукт, вашите цели могат да бъдат измерени като:

Брой : брой кликвания на уебсайта на ден

Вярно/Невярно : дали месечната цел за ангажираност е постигната или не

Валута : приходи от абонати

Задачи: интервюирайте 35 клиенти или потребители за обратна връзка

След като вашите цели и задачи са готови, можете да проследявате напредъка си в ClickUp!

Но това не е всичко, на което е способен този невероятен вратар 🥅.

Ето още информация за това как вашият екип може да използва ClickUp за определяне на цели

Но има и още нещо!

Знаем, че като продуктов мениджър никога не можете да имате достатъчно функционалности.

Ето защо получавате и други невероятни функции като:

50+ автоматизации на задачи : автоматизирайте процесите си по управление на проекти

Документи: сътрудничество и редактиране на проекти с членове на екипа в реално време

Присвоени коментари: присвойте коментари на членовете на екипа, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.

Чат изглед: провеждайте разговори, свързани с работата, или неформални разговори с членовете на екипа, докато работите.

Бележник: личен бележник за бързо записване на идеи или списъци

Global Time Tracker: проследявайте колко време отнема на екипите да завършат задачите и проектите си

Приоритети: определете приоритетите на задачите , така че екипът ви да знае кои задачи да изпълни първо.

Шаблони: използвайте готови шаблони за последователност и за да бъдете винаги една крачка напред с проектите си.

Мобилни приложения: управлявайте проекти като професионалист, когато сте в движение

Време е да получите сертификат ✅

Сертификатът за управление на продукти добавя стойност както към вашата производителност на работа, така и към вашата автобиография за бъдещи свободни работни места. Знанията и уменията, които придобивате от тези курсове, могат да ви помогнат да се превърнете в отличен продуктов мениджър.

Всичко, което трябва да направите, е да прегледате петте курса, които сме изброили тук, за да намерите сертификата, който съответства на вашата кариерна пътека.

Но не забравяйте, че без подходящия инструмент за управление на продукти дори и опитен продуктов мениджър не може да използва обучението си в максимална степен.

С функции, вариращи от Agile Dashboards до разширени Team Reporting, ClickUp има всичко необходимо, за да използвате обучението си по най-добрия начин.

Вземете ClickUp безплатно още днес, за да се почувствате като сертифициран продуктов мениджър: