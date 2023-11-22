10-те най-добри онлайн сертификати в областта на строителството през 2025 г.

Строителството на застроена среда е една от най-регулираните и конкурентни области в САЩ, и то с основателна причина. Сградите – офиси, жилища, молове или обществени услуги като жп гари и автобусни спирки – трябва да са здрави, да издържат на екстремни климатични условия и да са безопасни за всички, включително за хора с увреждания или специални нужди.

Освен това, сградите не могат да бъдат бързо съборени и реконструирани, ако нещо се обърка. Затова изискванията за лицензиране са строги.

Но това е само началото. За да създадат безопасни и използваеми среди за бързо развиващия се свят, строителните предприемачи и техниците трябва да демонстрират умения и надеждност. Тук на помощ идват сертификатите в областта на строителството.

Как сертификатите в областта на строителството могат да помогнат на вашата кариера?

Сертификатът в областта на строителството е писмено удостоверение от компетентен орган, че сте усвоили и придобили специфични умения в избраната от вас специалност. Органът, издаващ сертификата, често е търговска организация, държавна агенция или частна асоциация на експерти в областта на строителството.

Типичният сертификат изисква да преминете курс, да прочетете материали, да гледате видеоклипове и да се явите на изпит. След като отговаряте на критериите за успешно полагане на изпита, ще получите сертификат за експерт в тази област. Това може да даде тласък на кариерата ви по безброй начини.

Достоверност

Получаването на най-популярните сертификати в областта на строителството изгражда доверие сред потенциалните работодатели или клиенти, като ги уверява, че разполагате с всички необходими познания.

Например, сертификатът за зелен бизнес веднага доказва вашата ангажираност към устойчивостта. Сертификатите в областта на строителството могат да бъдат още по-ценни при кандидатстване за участие в търгове за мащабни правителствени проекти.

Увереност

От началото на пандемията наблюдаваме бърза еволюция в света. Все повече домове се нуждаят от специални работни пространства. Офисите се превръщат в места за съвместна работа. Дори в най-физическите преживявания като концерти или игри, дигиталните предложения са се увеличили.

Подходящ сертификат изгражда увереността, че можете да се развивате с времето. Той ви помага да се учите и да се адаптирате бързо.

Мрежово взаимодействие

Онлайн курсовете са чудесен начин да се свържете с ваши колеги от цялата страна. Като учите заедно, можете да изградите приятелства и да споделяте знания, които ще ви бъдат от полза в дългосрочен план.

Специализация

Сертификатите в специализирани области като работа с кранове или финансово управление в строителния сектор ви помагат да се отличите, когато кандидатствате за работа. Някои сертификати за управление на проекти могат да ви отворят пътя към мениджърски/ръководни позиции.

Кариерно развитие

Инвестирането в обучение и сертифициране може да ви донесе по-високи заплати и да ви помогне да получите по-бързо повишение. Indeed установява, че мениджърите в строителството с LEED сертификат печелят около 28% повече от средната основна заплата.

В зависимост от местоположението, опита, специализацията, наличните умения и времето, което сте готови да отделите за обучение, можете да се запишете за десетки сертификати в областта на строителството.

Въпреки това, не всички сертификати са еднакви. Ето защо сме подбрали десетте най-добри сертификата в областта на строителството, които ще ви помогнат да напреднете в кариерата си.

10 сертификата в областта на строителството, които ще ви помогнат да напреднете в кариерата си

Преди да навлезем в подробностите за функциите, нека разгледаме общите програми за сертифициране в областта на строителния мениджмънт.

1. Сертифициран мениджър в строителството (CCM)

чрез CCM Application Handbook

Този сертификат, предлаган от Американската асоциация за управление на строителството ( CMAA ), има за цел да потвърди вашите квалификации в областта на планирането, проектирането, строителството и финансовото управление на строителни проекти.

Необходима квалификация: За да се квалифицирате като сертифициран мениджър в строителството, трябва да имате 4-годишна бакалавърска степен или осем години опит.

Цена: 325-425 долара за сертификат. Необходимо е да подновявате сертификата си на всеки три години.

CMAA предлага и програми за сертифицирани помощник-мениджъри в строителството и мениджъри в строителството в обучение за тези с по-малко опит.

2. Сертифициран професионален строител (CPC)

чрез CPC II

Американският институт на строителите (AIC) предлага програмата „Сертифициран професионален изпълнител“ за утвърдени изпълнители с няколко години опит.

В допълнение към различни области на управлението на строителството, като обхват на проекта, набиране на персонал, управление на ресурсите, контрол на разходите и управление на безопасността, тази програма се фокусира и върху етиката и професионализма.

Цена: 575-675 долара за явяване на сертификационния изпит.

AIC предлага и програма за сертифицирани асоциирани изпълнители ниво I, подходяща за току-що дипломирани специалисти.

3. Сертифициран финансов специалист в строителния сектор

Този сертификат, издаден от Асоциацията за финансово управление в строителството (CFMA), обхваща осем области на знания: счетоводство и отчетност, признаване на приходи, бюджетиране, управление на риска, данъчно облагане, човешки ресурси, право и ИТ.

Всички тези глави са съобразени със строителния сектор, което ви отличава от общопрактикуващите финансови специалисти.

Необходима квалификация: За да получите сертификат, трябва да имате бакалавърска степен или по-висока, 12 кредита от курсове, свързани с бизнеса, и 4000 часа общо опит. Ако имате степен „асоцииран“ или диплома, се изискват съответните допълнителни часове опит.

Цена: 850 долара за кандидати, които се явяват за първи път.

С това нека преминем към един от най-важните аспекти на управлението на строителството: здраве и безопасност.

4. Програма за обучение на OSHA

Администрацията за безопасност и здраве при работа (OSHA) към Министерството на труда на САЩ предлага обучителни програми, специално пригодени за професионалисти в строителството. Тази програма се фокусира върху здравето и безопасността на работното място, професионалните рискове, потенциалните опасности и начините за тяхното намаляване.

Предлага се в два варианта:

10-часова сесия за начинаещи работници, която струва 59,99 долара.

30-часова сесия за бригадири, супервайзори и директори по безопасност, която струва 159,99 долара.

5. Сертифициран мениджър по безопасност: Строителство (CSMC)

чрез NASP

Националната асоциация на професионалистите по безопасност (NASP) предлага умения и способности, които ще ви помогнат да се квалифицирате като лидер по безопасност в строителния сектор.

Учебната програма обхваща безопасността на работното място, методологията на обучението, тълкуването на нормативните актове, разработването на програми за безопасност, избягването на гражданска и наказателна отговорност и управлението на одити за безопасност.

Курсът обикновено отнема около 40 часа, а вие имате шест месеца, за да го завършите.

Цена: 1995 долара. Трябва да се пресертифицирате на всеки три години, което струва 395 долара.

6. Техник по здраве и безопасност в строителството (CHST)

Съветът на сертифицираните специалисти по безопасност (BCSP) предлага сертификацията CHST, специално разработена за дейности, които предотвратяват заболявания и травми в строителството.

Необходима квалификация: Три години опит в строителството, като „най-малко 35% от основните служебни задължения са свързани с безопасност, здраве и опазване на околната среда“, за да се квалифицирате за този сертификат.

Цена: 450-550 долара за явяване на изпита. Необходимо е да подадете 20 точки за пресертифициране на всеки пет години.

BCSP предлага и сертификат за обучение по безопасност в строителството (STSC) за лидери, мениджъри, супервайзори и служители, за които безопасността може да не е основна отговорност.

В строителния сектор различни специализирани роли изискват висококвалифицирани работници. Сертификацията е чудесен начин да демонстрирате уменията и способностите си в тези области. Някои от най-популярните сертификати са посочени по-долу.

7. Изпит на OSHA за повдигачи и ножични повдигачи

Ако сте оператор на подемник на строителна площадка, този курс е за вас. Курсът за обучение на OSHA за въздушни и ножични подемници предлага основни познания за строителните работници относно видовете подемници, приложимите стандарти за безопасност, провеждането на инспекции и специфични предпазни мерки за предотвратяване на често срещани опасности като падания или токов удар.

Цена: 49,95 долара, с възможност за завършване в срок до 180 дни.

Можете да посещавате този курс и в Hard Hat Training.

8. Сертификат за оператор на кран

Крановите оператори се занимават с голяма част от обработката и преместването на товари на всяка строителна площадка. Това е сложна и рискована работа. Сертификатът за кранов оператор ви утвърждава като експерт, който може да започне работа веднага.

Националната комисия за сертифициране на кранисти предлага 28 различни сертификати в 14 категории. Някои от основните сертификати включват оператор на мобилен кран, оператор на кулокран, оператор на копаещ кран, сигналист, монтажник и инспектор на кранове.

Цена: Между 100 и 400 долара за всеки, в зависимост от режима на изпита и включените модули.

В допълнение към горните специализации, свързани с машини, има и технически сертификати, като например „Техник по бетонни основи за жилищни сгради“, предлаган от Американския институт по бетон.

9. Сертификат LEED Green Associate

Все по-голям приоритет за строителните компании по целия свят е устойчивостта. Сертификатът LEED Green Associate потвърждава вашите познания за зелените строителни практики и ви подготвя за бъдещето на строителството.

Той измерва вашите познания за LEED процеса, интегративните стратегии и стандарти, местоположението и транспорта, ефективното използване на водата, енергията и атмосферата, материалите и ресурсите, качеството на вътрешната среда, околната среда на проекта и общественото осведомяване.

Цена: 350 долара. Възможно е да възникнат допълнителни разходи за материали за подготовка за изпита и регистрация.

10. Строителен специалист в проекти за изградена среда (PMI-CP)

Този сертификат от Института за управление на проекти е специално създаден за професионалисти в строителството. Той включва микро-сертификати в областта на комуникацията, технологиите и иновациите, както и управлението на производителността и материалите в проекти за изграждане на среда.

От вас ще се изисква също да завършите четири курса за електронно обучение в областите управление на интерфейси, промени в поръчките, рискове и планиране на изпълнението.

Необходима квалификация: Най-малко три години опит в работа по строителни проекти.

Цена: 500 долара за явяване на изпита и близо 5000 долара за завършване на всички електронни курсове. Освен това се изисква да подновявате сертификата на всеки три години.

Синхронизирайте ресурсите на екипа и изпълнителите, проследявайте напредъка и визуализирайте проектите с този шаблон за управление на строителството на ClickUp.

Макар че през последните няколко десетилетия напредъкът в строителните технологии е бил огромен, управлението на информацията не е успяло да го настигне. Работата се извършва с остарял софтуер за управление на строителни проекти или с общи инструменти като електронни таблици.

Много процеси са ръчни или частично дигитализирани, което се отразява на цялостната ефективност на изпълнението на проектите.

В допълнение към горните сертификати, владеенето на надежден инструмент като ClickUp, специално проектиран за строителството, ще ви отличи по много начини. Това важи както за строители, които изпълняват проекти, така и за фирми, които възлагат строителството на външни изпълнители.

Персонализирайте работните процеси за вашите строителни екипи

Независимо дали строите къща или многоетажен търговски комплекс, разбийте процеса на ясен, зависим работен поток, като отчетете всички ограничения на проекта.

Управлявайте ресурси, планирайте дейности и изготвяйте сценарии на диаграма на Гант в софтуера за ERP в строителството на ClickUp.

Използвайте шаблоните за проекти с диаграми на Гант на ClickUp, за да започнете!

Уверете се, че всички са на една и съща страница, като използвате тази проста диаграма на Гант за строителството, за да проследявате важните етапи и да изпълнявате проектите навреме.

Опростете сложните процеси

Визуализирайте взаимоотношенията между всеки етап от вашия проект с ClickUp Mind Maps

Ако някой процес ви се струва, че има прекалено много стъпки или включва прекалено много хора, съберете ги всички заедно, за да обсъдите идеи в ClickUp Mind Maps. Добавете всичко в празно платно, създайте връзки, идентифицирайте зависимости и добавете коментари, за да изпълните методологиите си за подобряване на процесите.

Управление на натоварването на екипа

Използвайте шаблона за управление на строителни проекти на ClickUp, за да зададете и съгласувате графиците на проектите в календарна форма.

Използвайте ClickUp като софтуер за планиране на строителни проекти, като имате предвид наличността на членовете на екипа. Използвайте Workload View, за да разберете кой какво прави. Разпределяйте задачите въз основа на тяхната наличност, без да се налага да разменяте съобщения. Поканете ги да синхронизират календарите си, за да бъдат автоматично актуализирани и почивните дни.

Бъдете в крак с одитите и инспекциите

Използвайте функцията за списъци с задачи на ClickUp, за да провеждате щателни одити в различните отдели. Можете също да ги зададете като цели, които трябва да бъдат изпълнени преди съответните етапи.

Ако сте задължени да се подлагате на външни одити, безпроблемно предоставете достъп на подизпълнители/правителствени агенции.

Сътрудничество с мултифункционални екипи

Управлявайте задачи и проекти и сътрудничете ефективно с екипа си, използвайки ClickUp.

От мениджърите извън обекта до техниците на място, съберете всички на едно място с ClickUp Tasks. Присвойте им задачи, добавяйте коментари, маркирайте екипа си и чатете в реално време от настолния си компютър или мобилни устройства.

Проследявайте времето и управлявайте бюджетите

Използвайте софтуера за отчитане на времето на ClickUp, за да регистрирате времето за всяка задача/подзадача. Можете да стартирате и спирате таймера или да добавите време по-късно, когато задачата е завършена.

Използвайте данните от модула за отчитане на времето, за да създадете приблизителни оценки за бъдещи проекти. Превърнете изчисленията за време и усилия в бюджети, които можете да предложите на ръководителите на организацията или на клиентите.

Опитайте шаблоните за бюджетиране на проекти на ClickUp, за да започнете.

Подберете ресурси

Съберете всички активи и ресурси на едно място в ClickUp Docs. Вградете файлове, задайте SOP и записвайте подробности за всяка дейност. Използвайте ClickUp като инструмент за подобряване на процесите, който предоставя ясна видимост на целия контекст на проекта.

Започнете веднага с шаблони

Никога не сте използвали модерен инструмент за управление на проекти? Няма проблем. Шаблонът за управление на строителни проекти на ClickUp ви предлага чудесна отправна точка.

Той ви помага да управлявате всичките си строителни операции на едно място с предварително създадени изгледи, персонализирани статуси, персонализирани полета, документи и др.

Съберете вашия строителен екип в ClickUp

Дори най-големите строителни проекти се изграждат тухла по тухла. За да се гарантира, че всяка тухла е ефективна, съответстваща, безопасна и устойчива, е необходима подробна видимост и поглед от птичи поглед.

Софтуерът за управление на строителството на ClickUp е проектиран да предостави точно това на строители, техници и проектни мениджъри.

С мощни функции за отчитане в реално време, сътрудничество, управление на проекти, споделяне на знания, автоматизация и много други, ClickUp е най-добрият инструмент, с който да започнете работа. Освен това можете да оптимизирате продажбите, да управлявате подизпълнителите и да работите с клиенти на едно място. Опитайте сами. Безплатно. Регистрирайте се в ClickUp още днес.