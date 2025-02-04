10-те най-добри безплатни (и платени) софтуерни инструменти за създаване на диаграми на Гант през 2025 г.

Строителните проекти имат много подвижни части, от управлението на графиците на изпълнителите до следенето на доставките на ключови материали на строителната площадка.

Най-добрият софтуер за управление на строителни проекти помага на всеки проектен мениджър да се справи с всички тези променливи елементи. А диаграмите на Гант са идеална функция, която да търсите в такъв софтуер за управление на проекти.

Тези диаграми предоставят визуален преглед на проекта, така че можете да видите с един поглед как напредва вашият строителен проект, къде могат да възникнат потенциални проблеми и дали сте на път да спазите сроковете си. Повечето приложения за управление на проекти поддържат диаграми на Гант в някаква форма, но не всички са създадени по един и същи начин. В тази статия ще разгледаме някои от най-добрите опции за 2024 г.

Какво е софтуер за създаване на диаграми на Гант?

Диаграмата на Гант създава лесноразбираемо визуално представяне на графика на строителен проект. Това бързо разбиране на развитието на проекта позволява на надзорните изпълнители да вършат работата си по-ефективно, тъй като конкретните задачи в рамките на сложни проекти са по-лесни за намиране и проследяване.

Ето защо много софтуерни инструменти за управление на проекти са интегрирали поддръжка за диаграмите на Гант и други техники за визуализация в набора си от функции. Най-добрият софтуер за диаграми на Гант позволява на вашия екип лесно да създава диаграми на Гант за проследяване на неограничен брой проекти и предоставя цялостен набор от инструменти за допълнителни функции за управление на проекти.

Какво трябва да търсите в софтуера за създаване на диаграми на Гант?

Вашият избор на софтуер за диаграми на Гант може да окаже значително влияние върху работния процес в строителството. За ефективно управление на проектите трябва да намерите решение, което отговаря на вашите нужди. Има основни инструменти за прости нужди и по-сложни платформи за управление на големи проекти. Да намерите подходящия означава да знаете какво да търсите.

Ето няколко неща, които трябва да имате предвид, докато разглеждате различните софтуерни опции за диаграми на Гант:

Удобен интерфейс: Най-добрият софтуер за диаграми на Гант е лесен и интуитивен за използване, като се вписва безпроблемно в съществуващите работни процеси и процедури.

Ясен изглед на диаграмата на Гант: Вие и вашият екип се нуждаете от изчерпателен изглед на диаграмата на Гант, за да визуализирате лесно задачите и етапите на проекта.

Мощни функции за задачи: Добавянето на задачи, планирането на задачи и управлението на зависимости трябва да бъде лесно, за да се гарантира добра организация и управление на проектите.

Мащабируемост: Ако сте голяма строителна компания, ще ви е необходима поддръжка за неограничен брой проекти и потребители. Ако сте по-малка компания, изберете инструмент за диаграми на Гант, който поддържа вашите настоящи и бъдещи нужди, за да имате възможност за растеж.

Проследяване на времето: Управлението на проекти е по-лесно, когато разполагате с функция за проследяване на времето, която ви помага да анализирате по-добре времето, прекарано по даден проект.

Лесна оценка: Софтуерът за диаграми на Гант, който предлага безплатен план или пробен период, ви позволява да оцените софтуера и да видите как се вписва в работните ви процеси, преди да инвестирате пари в него.

10-те най-добри софтуерни продукти за създаване на диаграми на Гант

Всяка от опциите по-долу е сред най-добрите софтуерни решения за диаграми на Гант, предлагани на пазара днес, и включва както безплатни, така и платени софтуерни решения.

Проектирайте и създавайте диаграми на Гант с лесните и интуитивни онлайн инструменти за управление на проекти на ClickUp.

ClickUp е цялостно решение за управление на проекти, което предлага изглед на диаграма на Гант, както и много други полезни изгледи на вашите данни.

Започнете с ClickUp Construction, който предлага функции, специфични за строителния сектор. Това включва специализирани шаблони за управление на проекти в строителния сектор, които предлагат лесни за използване шаблони за проекти с диаграми на Гант, позволяващи на вашия екип да започне да работи с софтуера бързо.

Като цялостно решение, ClickUp има много други функции, които вашият екип ще намери за полезни. Например, можете лесно да създавате и споделяте документи с вашите клиенти, като предоставяте централно хранилище за комуникация. Междувременно, инструментите за сътрудничество позволяват на членовете на вашия екип да работят заедно в различни области на строителния проект и да са в крак с плана на проекта.

Най-добрите функции на ClickUp

Изчерпателни изгледи на диаграмите на Гант за визуализиране и управление на графиците на проектите

Мощен инструмент за управление на проекти, който ви позволява да възлагате задачи, да определяте приоритети и да проследявате напредъка.

Функционалност „плъзгане и пускане” за интуитивно управление на задачите и настройки на диаграмите на Гант

Функции за проследяване на времето, за да се гарантира, че задачите по проекта спазват крайните срокове

Управление на ресурсите за ефективно балансиране на нуждите на множество проекти

Инструменти за планиране на проекти, включително шаблони за диаграми на Гант, за създаване и управление на графици на проекти

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучение може да бъде стръмна за новите потребители.

Мобилното приложение не разполага с някои от функциите на версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Microsoft Project

Чрез Microsoft

Microsoft Project е популярен софтуер за управление на проекти, който предоставя на проектните мениджъри необходимите инструменти за ефективно управление на проекти. Потребителите могат лесно да създават диаграми на Гант, да управляват ресурси и да проследяват напредъка на проекта. Много индустрии използват Microsoft Project заради неговата всеобхватна функционалност за управление на проекти. Функциите на диаграмата на Гант могат да помогнат за управлението на конкретни задачи или на целия проект.

Най-добрите функции на Microsoft Project

Създаване и персонализиране на диаграми на Гант за визуални графици на проекти

Възможности за управление на проекти, включително управление на задачи и планиране на проекти

Проследяване на напредъка на проекта, за да бъдат всички в течение и да се подобри планирането

Управление на зависимостите между задачите, за да се гарантира гладкото изпълнение на задачите

Интеграция с други приложения на Microsoft 365 за подобрена функционалност

Ограничения на Microsoft Project

Сложността идва с стръмна крива на обучение

Ограничени възможности за интеграция на инструменти извън ресурсите на Microsoft

Цените и опциите за планове могат да бъдат объркващи.

Цени на Microsoft Project

План 1: 10 $/месец на потребител

План 3: 30 $/месец на потребител

План 5: 55 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Project

G2: 4. 1/5 (150+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1500 отзива)

3. Toggl Plan

Чрез Toggl

Toggl Plan е прост, гъвкав и лесен за използване инструмент за управление на проекти, чиято цел е да направи управлението на проекти достъпно за всеки. Диаграмите на Гант в него осигуряват лесна визуализация на времето за изпълнение на проектите, а подробните функции за проследяване на времето предлагат точно измерване на отработеното време.

С Toggl Plan е лесно да създавате диаграми на Гант, да управлявате натоварването на екипа и да следите етапите на проекта. Той предоставя просто решение за управление на проекти с малка крива на обучение.

Най-добрите функции на Toggl Plan

Проста функционалност за плъзгане и пускане за лесно създаване и манипулиране на диаграми на Гант

Диаграми на Гант за визуализиране на графика на проекта и проследяване на напредъка

Възможност за членовете на екипа лесно да разпределят задачи и да задават зависимости между задачите

Управление на проекти с акцент върху простотата и интуитивния потребителски интерфейс

Функционалност за проследяване на времето, за да се гарантира точно фактуриране и управление на проекти

Ограничения на Toggl Plan

В основния план за екипа липсват някои от разширените функции, които потребителите желаят.

Интерфейсът може да бъде объркващ понякога.

Цени на Toggl Plan

Екип: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 15 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Toggl Plan

G2: 4,3/5 (37 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

4. GanttPRO

Чрез GanttPRO

Подобно на много други опции в този списък с най-добрите софтуери за диаграми на Гант, тази популярна платформа за управление на проекти се фокусира специално върху диаграмите на Гант. Като специализиран софтуер за диаграми на Гант, той позволява на потребителите да създават динамични диаграми на Гант за по-лесно управление на проекти.

Както може да очаквате, GanttPRO разполага с широк набор от функции за създаване на диаграми на Гант. Той се занимава с управлението на задачи и екипи, както и с разпределянето на ресурси, което го прави надежден инструмент за създаване на диаграми на Гант.

Най-добрите функции на GanttPRO

Функционалност „плъзгане и пускане” за управление на проекти

Шаблони за диаграми на Гант и проекти за бързо планиране и график

Функционалност за зависимости между задачите за ефективно управление на задачите по проекта

Лесно проследяване на напредъка, за да се спази графика на проекта

Възможността вашият екип да сътрудничи, да разпределя задачи и да актуализира напредъка по задачите

Ограничения на GanttPRO

Безплатната пробна версия е твърде кратка, за да се получат адекватни познания.

Ограничена интеграция с инструменти на трети страни

Някои потребители искат по-изчерпателна функционалност за преглед на проекта.

Цени на GanttPRO

Основен: 7,99 $/месец на потребител

Pro: 12,99 $/месец на потребител

Бизнес: 19,99 $/месец на потребител

Enterprise: свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за GanttPRO

G2: 4,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 450 отзива)

5. Monday. com

Monday.com е популярна платформа за управление на проекти, която предлага няколко функции за управление на работния процес и сътрудничество в екип. Този набор от функции позволява на потребителите лесно да създават диаграми на Гант за удобна визуализация на напредъка на проекта.

Monday.com включва допълнителни функции за управление на проекти и преглед на работния процес както за големи, така и за малки организации, което го прави един от най-добрите софтуерни варианти за диаграми на Гант на пазара.

Monday.com – най-добрите функции

Изглед на диаграма на Гант за цялостна визуализация на времевата рамка на проекта

Платформа за управление на проекти, която позволява на членовете на екипа да си сътрудничат и да управляват проектите ефективно.

Инструменти за управление на задачите, за да поддържате проекта в правилната посока и да гарантирате отговорността на членовете на екипа

Функционалност за проследяване на времето, за да се поддържа навременното изпълнение на задачите

Инструменти за управление на проекти за зависимости между задачите и анализ на критичния път

Ограничения на Monday.com

Цената му е доста висока в сравнение с други инструменти за продуктивност.

Процесът на настройка може да бъде сложен и отнемащ време.

Началната крива на обучение може да бъде обезкуражаваща.

Цени на Monday.com

Безплатни

Базов: 8 $/месец за четири места

Стандартен: 10 $/месец за три работни места

Pro: 16 $/месец за три места

Enterprise: свържете се с отдела по продажбите за цени

Monday.com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

6. Wrike

Чрез Wrike

Този софтуер за управление на проекти предоставя цялостен набор от функции за планиране, управление и завършване на проекти. Интуитивният инструмент за диаграми на Гант на Wrike позволява на вашия екип да създава диаграми на Гант и да визуализира напредъка на проекта.

Разширените функции на този инструмент за управление на проекти придават допълнителна мощност на диаграмите на Гант. Например, по-скъпите нива разполагат с инструменти за управление на бюджетите на проектите. Междувременно, лесният за използване интерфейс на Wrike позволява на вашия екип да започне да използва софтуера веднага.

Най-добрите функции на Wrike

Изгледи на диаграми на Гант за подробно планиране на проекти и визуализация на графика на проектите

Функции за управление на проекти, които улесняват проследяването на напредъка по проекта

Възможност за възлагане на задачи и задаване на зависимости между задачите за по-лесно управление

Възможност за сътрудничество, комуникация и актуализиране на напредъка с вашия екип в реално време

Проследяване на времето за точно фактуриране и ефективно управление на времето

Ограничения на Wrike

Има ограничена детайлност при настройването на ролите на потребителите.

Функциите за бюджетиране са достъпни само в по-скъпите планове.

Сложността на ценовите нива затруднява намирането на подходящия вариант.

Цени на Wrike

Безплатни

Екип: 9,80 $/месец

Бизнес: 24,80 $/месец

Enterprise: свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3000+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2000 рецензии)

7. Smartsheet

Чрез Smartsheet

Smartsheet се различава от другите инструменти за управление на проекти, тъй като използва уникален подход за представяне на данните в формат на електронна таблица. Електронните таблици обаче не са единствената му опция. Софтуерът има вграден инструмент за създаване на диаграми на Гант и предлага алтернативи на диаграмите на Гант, като например изгледи Kanban и Calendar. Диаграмата на Гант е динамична и се актуализира автоматично при промени в датите на отделните задачи.

Най-добрите функции на Smartsheet

Инструменти за диаграми на Гант за лесно управление на проекти и визуализация на графика на проектите

Функционалност за управление на ресурсите , за да определите и разпределите ресурсите там, където са ви най-необходими

Функции за управление на проекти за зависимости между задачите и анализ на критичния път

Проследяване на напредъка на проекта, за да помогнете на вашия проектен мениджър да поддържа гладкото протичане на нещата

Възможност за членовете на екипа да си сътрудничат, да разпределят задачи и да актуализират напредъка по задачите

Разширени функции за контрол над сложни проекти

Ограничения на Smartsheet

Интерфейсът може да бъде объркващ за потребители, които не са запознати с електронните таблици.

Цената е висока за по-големи екипи.

Цени на Smartsheet

Безплатни

Pro: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 25 USD/месец на потребител

Enterprise: свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 14 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

8. TeamGantt

Чрез TeamGantt

TeamGantt е друг специализиран софтуер за диаграми на Гант в списъка. Той е специално предназначен за създаване на диаграми на Гант за управление на проекти, но софтуерът функционира и като цялостен инструмент за управление на проекти. Визуално привлекателният дизайн на диаграмите на TeamGantt улеснява управлението на няколко проекта едновременно.

Най-добрите функции на TeamGantt

Създаване на диаграми на Гант с функция „плъзгане и пускане” за управление на проекти

Безплатни шаблони за лесно започване на планирането на проекти

Възможност за задаване на зависимости между задачите, за да се гарантира възможно най-продуктивният работен процес

Един лесен за четене табло за управление на множество проекти

Визуален интерфейс, който позволява на проектните мениджъри лесно да проследяват напредъка на проекта.

Ограничения на TeamGantt

Ограничени функции за фактуриране и отчитане

Не разполага с толкова много функции за сътрудничество, колкото някои потребители биха искали.

Цената е за мениджър, което означава, че другите потребители имат ограничена функционалност.

Цени на TeamGantt

Безплатни

Lite: 19 $/месец на мениджър

Pro: 49 $/месец на мениджър

Enterprise: 99 $/месец на мениджър

Оценки и рецензии за TeamGantt

G2: 4,8/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (200 отзива)

9. Instagantt

Чрез Instagantt

Instagantt е надежден онлайн софтуер за диаграми на Гант, който предлага подробни и персонализирани диаграми на Гант за управление на проекти. Той предоставя функции за планиране на задачи и управление на натоварването. Вашият екип може да създава диаграми на Гант, които да споделяте и редактирате съвместно.

Софтуерът може да работи като самостоятелен създател на диаграми на Гант, но се проявява най-добре, когато го използвате с Asana, за да го превърнете в пълноценно приложение за управление на проекти.

Най-добрите функции на Instagantt

Безпроблемна интеграция с инструмента за управление на проекти на Asana

Мощна функционалност на диаграмите на Гант за създаване на подробни графици, зависимости и етапи

Функционалност „плъзгане и пускане” за лесно управление на елементите на диаграмата на Гант

Инструменти за управление на натоварването, които гарантират ефективното използване на целия екип

Инструменти за управление на задачи и подзадачи

Функции за сътрудничество, които позволяват на вашия екип и заинтересованите страни да останат на една и съща страница

Ограничения на Instagantt

Ограничени възможности за интеграция с трети страни

Недостатъчни инструменти за сътрудничество в софтуера за потребителите

Ограничени функции извън функционалността на Gantt

Цени на Instagantt

Един потребител: 7 $/месец

Множество потребители: 5 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Instagantt

G2: 4,5/5 (19 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 400 отзива)

10. Paymo

Чрез Paymo

Paymo е софтуер за управление на проекти, който предлага модул за диаграми на Гант сред своите функции. Освен създаването на диаграми на Гант, Paymo може да се справи с проследяването на времето, фактурирането и управлението на задачите. Софтуерът се мащабира добре, като обслужва както малки екипи, така и големи екипи. Безплатните шаблони за диаграми на Гант позволяват на вашия екип да започне веднага.

Най-добрите функции на Paymo

Отлични възможности за проследяване на времето за точно фактуриране и анализ на производителността

Възможност за създаване и управление на задачи и техните зависимости директно от Гант диаграмата

Лесно визуализиране на критичния път на всеки проект

Лесно задаване на базова линия, за да видите отклоненията от графика на проекта и да се адаптирате към тях

Създаване на етапи за ясни визуални ориентири за предстоящи крайни срокове и събития

Лесни контроли за плъзгане и пускане за настройка на продължителността на задачите и други функции на времевата линия

Ограничения на Paymo

Диаграмите на Гант са достъпни само в по-скъпите нива.

Функциите му за управление на проекти са недостатъчни в сравнение с конкурентите.

Цени на Paymo

Безплатни

Стартово ниво: 4,95 $/месец на потребител

Малък офис: 9,95 $/месец на потребител

Бизнес: 20,79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Paymo

G2: 4,6/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

Разгледайте предимствата на диаграмите на Гант в ClickUp

Вече видяхте голям избор от най-добрите софтуерни опции за диаграми на Гант за 2024 г. Някои от изброените опции имат специализирани подходи, полезни за мениджърите в строителството, докато всички те имат разширени функции за управление на проекти, които се вписват перфектно във всяка индустрия.

За най-надежден подход опитайте ClickUp. ClickUp не само включва вграден онлайн инструмент за създаване на диаграми на Гант и множество безплатни шаблони, но е и най-изчерпателният софтуер за управление на проекти и задачи, който можете да намерите. Опитайте ClickUp още днес, за да видите как може да ви помогне да управлявате по-гладко строителните си проекти и общите бизнес операции.