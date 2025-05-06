15-те най-добри софтуера за управление на строителни проекти през 2025 г. (безплатни и платени)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е софтуер за управление на строителни проекти?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Управлението на строителни проекти е процесът на планиране, организиране и контролиране на дейностите, свързани с даден строителен проект. То включва планиране на ресурсите, делегиране на задачи и наблюдение на напредъка, за да се гарантира завършването на проектите в рамките на установените срокове и бюджети. " } } ] }
Като мениджър на строителни проекти, една от първите стъпки, които предприемате, е да се уверите, че вашата структура има солидна основа. 👷
По същия начин, когато изграждате своя строителен бизнес от нулата, трябва да се уверите, че разполагате с подходящите инструменти, като например подходящ софтуер за управление на строителни проекти .
Независимо дали се занимавате с жилищно, търговско или индустриално строителство, инструментите за управление на строителни проекти ви помагат да управлявате крайните срокове на проектите, като същевременно оставате в рамките на бюджета на проекта.
Според статистиката на Finances Online за софтуера за управление на проекти „8 от 10 мениджъри на проекти считат, че управлението на портфолиото от проекти се превръща в критичен фактор, влияещ върху успеха на бизнеса.“ (Axelos, 2019)
Но кой софтуер за строителство отговаря най-добре на вашите нужди?
В тази статия ще разгледаме защо се нуждаете от софтуер за управление на строителни проекти и ще направим преглед на петнадесетте най-добри инструмента, които са налични днес.
Време е да реализирате някои идеи! ⛏
⏰ 60-секундно резюме
Ето нашият списък с 15-те най-добри софтуера за управление на строителни проекти за екипи, с техните силни страни и уникални предимства.
- ClickUp (Най-добър за цялостно управление на проекти с неограничен брой потребители и задачи)
- OrangeScrum (Най-добър за планиране и управление на ресурси с отворен код)
- Asana (Най-добър за визуално планиране на проекти и управление на задачи)
- Clockify (Най-добър за безплатно проследяване на времето и изчисляване на фактурируемите часове)
- OpenDocMan (Най-добър за управление и съхранение на документи)
- Wrike (Най-добър за работна интелигентност и идентифициране на рискове)
- Fieldwire (Най-добър за възлагане на задачи и известия в реално време)
- Methvin (Най-добър за изчисляване на разходите за строителство и работа)
- Fluix (Най-добър за управление на работния процес без кодиране и дигитализирани документи)
- Zoho Projects (Най-добър за управление на проекти в облака с проследяване на времето)
- TeamGantt (Най-добър за управление на проекти на базата на диаграми на Гант)
- Buildertrend (Най-добър за управление на ресурси и комуникация с клиенти)
- PlanGrid (Най-добър за управление на проекти на място и разходи)
- Procore (Най-добър за интегрирано проследяване на проекти и сътрудничество)
- CoConstruct (Най-подходящ за строители и реновиращи на индивидуални жилища)
Какво е софтуер за управление на строителни проекти?
Управлението на строителни проекти е процесът на планиране, организиране и контролиране на дейностите, свързани с даден строителен проект. То включва планиране на ресурсите, делегиране на задачи и наблюдение на напредъка, за да се гарантира завършването на проектите в рамките на установените срокове и бюджети.
Управлението на строителни проекти включва също така надзор над доставките, гарантиране на наличието на необходимите договорни споразумения и управление на работата на изпълнителите.
Какво да търсите в безплатния софтуер за управление на строителни проекти?
Софтуерното решение за управление на строителни проекти може да окаже голямо влияние върху ефективността и успеха на вашите проекти. Ето защо сме разработили цялостна методология, която да ви помогне да изберете най-добрия инструмент. Нека разгледаме по-отблизо:
Основни характеристики
Първият аспект, който вземаме под внимание, са функциите, предлагани от софтуера. Подходящият инструмент трябва да има функционалности, специално проектирани да отговорят на уникалните нужди на строителните проекти. Ето някои основни функции, които според нас всеки надежден софтуер за управление на строителни проекти трябва да притежава:
- Управление на задачите: Това ви позволява да делегирате задачи, да следите напредъка и да управлявате ефективно крайните срокове.
- Планиране: Инструментът трябва да помага при планирането и графикът на задачите, ресурсите и етапите.
- Управление на документи: Централизираното място за управление на важни документи като чертежи, договори и разрешителни е от жизненоважно значение.
- Бюджетиране и контрол на разходите: Софтуерът трябва да ви помага да проследявате разходите и да контролирате разходите.
- Инструменти за комуникация и сътрудничество: Софтуерът трябва да улеснява ефективната комуникация и сътрудничество между членовете на екипа.
Цени
Цената на софтуера е решаващ фактор. Цените на софтуера за управление на строителни проекти варират в зависимост от неговите характеристики, броя на потребителите и ценовия модел. Препоръчваме ви да прецените цената на софтуера спрямо неговата стойност, за да се уверите, че той отговаря на вашия бюджет, без да прави компромис с необходимите характеристики.
Отзиви
Отзивите могат да ви дадат ценна информация за производителността и надеждността на софтуера. Събрахме отзиви от независими сайтове за ревюта, за да ви дадем по-добра представа за това, какво мислят реалните потребители за различните софтуерни опции за управление на строителни проекти.
Възможности за интеграция
Софтуерът трябва да може да се интегрира с други инструменти, които използвате в момента, като софтуер за счетоводство, електронна поща или CAD инструменти. Това позволява безпроблемен поток на данни и може значително да подобри общата производителност.
Пробни периоди и безплатни планове
Накрая, препоръчваме да проверите дали софтуерът предлага пробен период или безплатен план. Това ви позволява да тествате софтуера в реални условия, преди да се ангажирате. Това е отлична възможност да прецените дали инструментът отговаря на вашите нужди и е лесен за използване.
15 най-добри софтуера за управление на строителни проекти (безплатни и платени)
1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на проекти с неограничен брой потребители и задачи)
ClickUp е най-високо оцененият софтуер за управление на продуктивността и строителни проекти в света, използван от високопродуктивни екипи както в малки, така и в големи компании.
Ето защо ClickUp е най-добрият софтуер за управление на проекти в строителството
ClickUp ви предлага неограничен брой потребители, неограничен брой задачи и много други фантастични функции безплатно!
И няма ограничения за функциите за управление на проекти, които можете да използвате с ClickUp.
Ключови характеристики на ClickUp
ClickUp разполага с всички функции, от които мениджърите на строителни проекти се нуждаят, за да управляват проектите успешно.
Ето кратък преглед на някои от тях:
- Изглед на диаграма на Гант: Диаграмите на Гант в ClickUp улесняват сътрудничеството по строителни проекти, проследяването на зависимости и управлението на приоритети на споделена визуална времева линия с вашия екип от изпълнители.
- Карта: полезна за всеки изпълнител, картата ви позволява да видите къде се намира следващата ви работна площадка и как да стигнете дотам.
- Коментари: Маркирайте членовете на екипа и присвойте коментари на екипа, за да не пропуснете нищо, буквално.
- Потребителски полета: добавете колони за информация за вашите подизпълнители, строителни обекти, бюджети и др.
- Проверка: преглеждайте подадените документи, заявки за информация (RFI), чертежи и изчисления, като добавяте коментари и актуализации върху всяка изображение.
- Изчисления в колони: изчислявайте приблизителни разходи, поръчки за покупка, количества и строителни материали с формулни полета.
- CRM функции за управление на вашите строителни проекти
- Офлайн режим: останете в крак с проектите си, дори ако нямате интернет връзка на място
- Мобилни приложения: сътрудничество с членовете на екипа на работното място с помощта на нашите приложения за iOS и Android.
- ClickUp AI за управление на строителни проекти с помощта на изкуствен интелект
- Шаблони: Използвайте шаблони за управление на взаимоотношенията с клиенти, строителство, протоколи от срещи и архитектурен дизайн, за да ускорите работния си процес.
Предимства на ClickUp
- Мощна безплатна версия с поддръжка за неограничен брой потребители
- Функции за управление на корпоративни проекти, включително автоматизация, управление на ресурси и табла за управление.
- Уверете се, че вашият строителен екип изпълнява задачите в правилния ред с Task Dependencies
- Създавайте и следете целите на вашата строителна компания
- Визуализирайте работните процеси на строителните проекти с ClickUp Mind Maps
- Използвайте Time Estimates, за да предвидите времето, необходимо за всяка задача.
- Създавайте бази от знания и сътрудничество с колеги в реално време с помощта на ClickUp Docs.
- Прикачете време към всяка задача с нашия Global Time Tracker
- Поддържа платформи macOS, Windows и Linux.
- Дръжте непознатите далеч от строителната площадка на вашия проект (известна още като ClickUp) с помощта на функциите „Поверителност“, „Разрешения“ и „Гости“.
Ограничения на ClickUp
- (Все още) няма изглед на таблица в мобилното приложение.
Не се колебайте да разгледате всички вълнуващи функции, които този безплатен софтуер за управление на строителни проекти ви предлага!
Цени на ClickUp
Отзиви за ClickUp
„Харесвам различните начини, по които мога да визуализирам проекта си и свързаните с него задачи. Мога да създам мисловна карта на проекта си, да го видя като списък, на Kanban табло, като диаграма на Гант или дори в табличен вид. Приложението работи с всички различни начини, по които ми харесва да мисля и планирам проектите и задачите си, като ми дава свободата да планирам по начин, който ми подхожда.“ – G2Crowd
„Инструмент, който променя живота. Възстановява така необходимата перспектива за задачите с висок приоритет. Помага да следим какво сме постигнали, на какво сме отделили повече време през дадена година. Не можем без него!“ – Проверена рецензия в Capterra
Оценки на клиенти на ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
2. OrangeScrum (Най-добър за планиране и управление на ресурси с отворен код)
OrangeScrum е софтуер с отворен код за планиране на строителни проекти, който помага на екипите при разпределянето на ресурсите, управлението на времето и сътрудничеството.
Но ако искате да управлявате проектите си ефективно с безплатния план, ще трябва да закупите добавки за основни функции като управление на документи, шаблони за строителни проекти и други.
Основни характеристики на OrangeScrum
- Табла, които предоставят информация в реално време за вашия екип, проекти и ресурси
- Функции за проследяване на времето и табели за отчитане на работното време
- Функции за управление на ресурсите за ефективно разпределение на ресурсите
- Функции за планиране на ресурсите
Предимства на OrangeScrum
- Персонализирани статуси на задачите според нуждите на вашия проект
- Интеграция със Slack за бърза комуникация, когато екипите са на обекта
- Създайте персонализирани разрешения за собствениците на проекти, членовете на екипа и клиентите
Ограничения на OrangeScrum
- Функционалността на диаграмата на Гант е добавка, която струва 159 долара.
- Безплатният план предлага само стандартни статуси на задачите.
- Липсва интеграция с Zoom, OneDrive и Microsoft Teams.
Цени на OrangeScrum
Този софтуер за управление на строителни проекти предлага три ценови плана:
- Community (безплатен)
- Cloud (цени на базата на броя потребители)
- Enterprise (свържете се с нас за персонализирана оферта)
Отзиви за OrangeScrum
„Този софтуер е наистина добър, но единственото, което не ми харесва, е, че когато започнах да го използвам, ми беше трудно да разбера някои настройки. Има толкова много опции, че ми беше трудно да разбера какво трябва да направя, за да продължа с следващата стъпка на дадена задача.“ – G2 Reviews
„Процесът на обучение отнема малко време, има някои по-сложни конфигурации, но нищо, което не може да се реши с няколко дни практика.“ – G2 Reviews
Оценки на клиентите на OrangeScrum
- G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)
- Capterra: 4,2/5 (80+ отзива)
3. Asana (Най-добър за визуално планиране на проекти и управление на задачи)
Asana е инструмент за управление на проекти, който помага на строителните екипи да виждат цялостната картина, за да се справят с лекота със задачите си.
Но без вградена функция за мисловни карти, не сме сигурни колко „голяма“ картина ще получи вашият екип.
Сравнете Asana и ClickUp!
Ключови характеристики на Asana
- Календар за управление на крайните срокове
- Разрешения за проекти за съотборници и клиенти
- Потребителски полета за нуждите на вашия проект
- Изглед на таблото за управление на проекти по метода Agile
Предимства на Asana
- Цифрова бяла дъска за планиране на проекти
- Добавяйте прикачени файлове към задачите, за да имат колегите ви лесен достъп до ресурсите.
- Проверка на бележките, за да проследите бързо обратната връзка
Ограничения на Asana
- Няма вградена функция за проследяване на времето
- Не може да преобразува коментарите в задачи
- Няма възможности за съвместно редактиране на документи
Цени на Asana
Този софтуер за управление на проекти предлага четири ценови плана:
- Основен план (безплатен)
- Премиум план (13,49 $/месец на член)
- Бизнес план (30,49 $/месец на член)
- План за предприятия (свържете се с нас за персонализирана оферта)
Отзиви за Asana
„Ние се занимаваме с много конкуриращи се проекти и срокове, така че това ни помага да поддържаме цялостна картина на нещата, на място, където можем да обсъждаме отделните задачи по време на работа. Предпочитам този работен процес пред акцента върху чата/имейла и т.н., какъвто е при Slack. Перспективите на Asana за планиране на времето се подобряват, но в момента са малко неясни.“ — G2 Reviews
„Ако използвате Asana за много прости проекти, няма много за какво да се оплаквате. Ако използвате Asana за по-сложни ситуации, може да се наложи да преминете през период на обучение. В моята работа има моменти, в които се налага да копирам или дублирам част от проект. В момента това не е възможно в Asana и частта трябва да се дублира ръчно.“ — Проверени отзиви в Capterra
Оценки на клиентите на Asana
- G2: 4,3/5 (над 7000 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 9000 отзива)
Прочетете за тези алтернативи на Asana !
4. Clockify (Най-добър за безплатно проследяване на времето и изчисляване на фактурируемите часове)
Clockify е популярен безплатен инструмент за отчитане на работното време, който помага на строителните екипи да следят работното си време по различни проекти.
Той е лесен за използване и предлага много полезни функции, но би било добре да има вградена опция за чат.
Основни характеристики на Clockify
- Проследявайте времето чрез таймер или го въведете ръчно в табел за отчитане на работното време.
- Автоматично изчислявайте фактурираните часове въз основа на вашите почасови тарифи и отчетените часове.
- Създавайте подробни отчети
- Активиране на проследяване на местоположението
Предимства на Clockify
- Неограничен брой потребители и проекти безплатно
- Интеграция с над 80 приложения и достъпност за всички операционни системи
- Самостоятелно хоствана версия за максимална поверителност и сигурност
Ограничения на Clockify
- Няма вградена функция за чат (но се интегрира с приложението за чат на екипа Pumble)
- Мобилната версия не е толкова стабилна, колкото уеб и десктоп приложенията.
Цени на Clockify
Този софтуер за проследяване на времето в строителството предлага шест ценови плана:
- Безплатен (0 $ на месец за работно място)
- Basic (3,99 $ на месец за работно място)
- Стандартен (5,49 $ на месец за работно място)
- Pro (7,99 $ на месец за работно място)
- Enterprise (11,99 $ на месец за работно място)
- Сървър (свържете се с нас за информация за цените)
Отзиви за Clockify
„Clockify помага на екипа ми да организираме проектите си от доста време. Ползвахме безплатната версия малко повече от година, преди да преминем към платената версия, тъй като искаме да се възползваме от някои от платените функции, като автоматизация, API интеграция, шаблони и други функции за производителност, за да подобрим още повече работата си.“ – Проверена рецензия в Capterra
„Лесен е за използване и много интуитивен. Можете лесно да проследявате различни проекти или клиенти. Позволява ви да го използвате като екип.“ – Проверена рецензия в Capterra
Оценки на клиентите на Clockify
- G2: 4,5/5 (над 110 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)
Използвайте шаблони за запитвания за оферти с изпълнители и доставчици!
5. OpenDocMan (Най-добър за управление и съхранение на документи)
OpenDocMan е система за управление на документи с отворен код, която позволява на екипите да съхраняват своите строителни документи в централизирано пространство.
За съжаление, освен съхранение на документи, този инструмент не разполага с никакви разширени функции за управление на проекти.
Основни характеристики на OpenDocMan
- Проследяване на промените при редактиране на документи
- Потребителски разрешения
- Присвояване на отдели или категории на файлове
- История на ревизиите
Предимства на OpenDocMan
- Наличен за системи Linux, Unix, macOS X и Windows.
- Многоезична поддръжка, което го прави полезен за работа с международни строителни професионалисти
- Известия по имейл, в случай че колегите не са в приложението
Ограничения на OpenDocMan
- Не поддържа функции за управление на работния процес
- Няма налични мобилни приложения
- Ограничен безплатен план
Цени на OpenDocMan
Този софтуер за управление на документи предлага четири ценови плана:
- Community (безплатен)
- Enterprise (свържете се с нас за персонализирана оферта)
- Cloud (79 $/месец)
- На място (свържете се с нас за персонализирана оферта)
Отзиви за OpenDocMan
„Софтуерът ми се струва много полезен с чудесни функции, започващи от управление на документи до споделяне и т.н. Той има много вградени функции и от гледна точка на интеграцията е интегриран с много приложения на трети страни, като MS, което улеснява работата и споделянето.“ – Software Suggest
Оценки на клиентите на OpenDocMan
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
6. Wrike (Най-добър за работна интелигентност и идентифициране на рискове)
Wrike е софтуерно решение за строителството, което разполага с интересна функция, наречена „работна интелигентност“, която помага да се идентифицират рисковете във вашите проекти.
Но има един очевиден риск, който не може да бъде забелязан: в момента Wrike няма вградена функция за чат!
Основни характеристики на Wrike
- Подробно отчитане на времето
- Отлична документация и проследяване на ресурсите, за да ви помогне да намерите това, от което се нуждаете
- Персонализирани табла
- @mentions за по-добро сътрудничество
Предимства на Wrike
- Интуитивен интерфейс
- Мощна интеграция с приложения за съхранение в облак като Dropbox, Box и Google Drive
- Безплатният план включва до 5 потребители и 2 GB пространство за съхранение.
Ограничения на Wrike
- Няма инструмент за водене на бележки, до който да имате достъп по време на работа
- Не може да преобразува коментарите в задачи
- Ограничени функции за проследяване на проекти
Цени на Wrike
Този софтуер за управление на проекти има четири ценови плана:
- Безплатен план
- Professional (9,80 $/месец на член)
- Бизнес (24,80 $/месец на член)
- Enterprise (свържете се с нас за персонализирана оферта)
Отзиви за Wrike
„Wrike е уникален в сравнение с други подобни приложения, защото не е само инструмент за управление на проекти. Той функционира и като инструмент за управление на работата, което е малко по-различно.“ — G2Crowd
„С неговата стабилна работа, не мога да отбележа недостатъци на приложението. Въпреки това, цената му е доста висока. Но функциите, които получаваме с покупката на приложението, са на най-високо ниво и не мога да отрека, че е много по-добро от други конкурентни инструменти за управление на проекти.“ – Проверена рецензия на Capterra
Оценки на клиентите на Wrike
- G2: 4,2/5 (над 1300 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 1600 отзива)
Разгледайте нашия наръчник за управление на проекти с Wrike и научете повече за най-добрите алтернативи на Wrike.
7. Fieldwire (Най-добър за възлагане на задачи и известия в реално време)
Fieldwire е добър инструмент за управление на строителни проекти за архитекти, изпълнители и дизайнери.
Но ако използвате безплатния план, можете да работите само с максимум три проекта.
Само три?!
Основни характеристики на Fieldwire
- Разпределяйте задачи на членовете на екипа
- Известия в реално време
- Създавайте персонализирани формуляри
- Маркировки и бележки
Предимства на Fieldwire
- Поддържа Kanban табла, диаграми на Гант и календарен изглед
- Проследяване на напредъка и статуса на задачите
- Преглеждайте чертежите си на устройства с iOS и Android
Ограничения на Fieldwire
- Може да се назначи само един потребител като изпълнител; следващите потребители се обозначават като наблюдатели.
- Безплатният план е ограничен до максимум пет потребители и не получавате персонализирани статуси.
- Липсва интеграция със Slack, Microsoft Outlook и Google Calendar.
Цени на Fieldwire
Този софтуер за управление на строителни проекти предлага четири ценови плана:
- Basic (безплатен)
- Pro (44 $/месец на член)
- Бизнес (64 $/месец на член)
- Premier (104 USD/месец на член)
Отзиви за Fieldwire
„Силно препоръчвам този софтуер, особено за проследяване на документацията по проекти. Все още има място за подобрения, но аз избирам Fieldwire пред конкурента му Autodesk.“ – Проверена рецензия в Capterra
„Fieldwire е моят предпочитан софтуер за бързо търсене на страници или снимки, или за създаване на бележки към планове, но му липсват основни функции, които улесняват работата, каквито има в други софтуери.“ – Проверена рецензия в Capterra
Оценки на клиентите на Fieldwire
- G2: 4,5/5 (над 80 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)
8. Methvin (Най-добър за изчисляване на разходите за строителство и работа)
Methvin е софтуер за управление на проекти и изчисляване на разходите за строителство, който помага на екипите да се подготвят за стартиране. 🚀
Безплатният план за този софтуер за изчисляване обаче е ограничен до един потребител.
Не в този софтуерен продукт, това е сигурно.
Основни характеристики на Methvin
- Съхранявайте документите и чертежите си в този инструмент за управление на строителни проекти.
- Портал за клиенти, където генералният изпълнител и подизпълнителят могат да подават информация
- Ежедневни известия по имейл за развитието на пазара
- Изчисления на разходите по проекта
Предимства на Methvin
- Разширени опции за оценяване, като оценяване с подграфик и променливи
- Поканете други да се присъединят към вас в строителен проект, като споделите линк
- Достъп до инструменти за отчитане, за да измервате напредъка на проекта и разпределението на ресурсите
Ограничения на Methvin
- Безплатният план е ограничен до един потребител.
- Няма коментари или @споменавания
- Няма налични мобилни приложения
Цени на Methvin
Този софтуер за управление на строителни проекти предлага три ценови плана:
- Един потребител (безплатно)
- Бизнес (27 $/месец на член)
- Enterprise (165 USD/месец на член)
Methvin Reviews
„Софтуерът работи само онлайн, но като цяло е добър.“ – Проверена рецензия в Capterra
„Лесно изготвяне на чертежи, създаване на цени с всяка имперска и метрична система. Освен това цялата информация се съхранява в облака, така че може да бъде достъпна от всяко място по всяко време.“ – Проверена рецензия на Capterra
Оценки на клиентите на Methvin
- G2: 4. 4/5 (10+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)
9. Fluix Най-добър за управление на работни процеси без кодиране и дигитализирани документи)
Fluix е платформа за управление на строителни проекти без кодиране, която помага на потребителите да стартират управлението на работния процес.
Без функциите на софтуера за предприятия вашите планове за управление на проекти могат да бъдат ограничени.
Основни характеристики на Fluix
- Усъвършенствани автоматизирани работни процеси и задачи
- Дигитализирани документи и формуляри
- Софтуер за електронни подписи, с който можете да записвате електронни подписи незабавно от вашия iPhone или iPad
- Офлайн достъп
Предимства на Fluix
- Лесно усвояване и лесна настройка
- Работни процеси, проектирани за iPad
- Функции за съхранение в облак и интеграция
Ограничения на Fluix
- Работните процеси, проектирани за Apple iPad, могат да бъдат ограничаващи (разгледайте този софтуер за управление на строителни проекти за Mac ).
- Липса на поддръжка за сътрудничество, като например споделяне на документи
- Поддръжката за Android е само в бета версия.
Цени на Fluix
Този софтуер за управление на проекти предлага три ценови плана:
Забележка: Fluix е платен инструмент, но предлага 12-дневен безплатен пробен период!
- Starter (20 USD/месец на потребител)
- Core (30 USD/месец на член)
- Advanced (50 $/месец на член)
Преглед на Fluix
„Беше страхотно преживяване, а обслужването на клиенти е отлично.“ – Проверена рецензия в Capterra
„От доста време обмисляхме да дигитализираме оперативните си процеси и Fluix направи този преход към безхартиена работа по-стабилен и ефективен. Подобрихме и комуникацията между офиса и екипа на терен.“ – Проверена рецензия в Capterra
Оценки на клиентите на Fluix
- G2: 4,8/5 (10+ отзива)
- Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)
10. Zoho Projects (Най-добър за управление на проекти в облака с проследяване на времето)
Zoho Projects е софтуер за управление на проекти, базиран в облака, който е предназначен да помага на малки и средни строителни компании.
Безплатният план на Zoho Projects има ограничено пространство за съхранение и функции. Заслужава ли си да преминете към платените им планове?
Характеристики на Zoho Projects
- Многобройни интеграции и добавки
- Мобилно приложение за потребители на iOS и Android
- Възможности за управление на времето и фактуриране
Предимства на Zoho Projects
- Отлична стойност в платените планове
- Лесен за използване
- Възможности за проследяване на времето
Ограничения на Zoho Projects
- Безплатният план не включва шаблони.
- Безплатният план предлага ограничено пространство за съхранение
- Сложен изглед на управлението на ресурсите
Цени на Zoho Projects
Този софтуер за управление на проекти предлага три ценови плана:
- Безплатен (0 $/месец на потребител)
- Премиум (5 $/месец на член)
- Enterprise (10 USD/месец на член)
Отзиви за Zoho Project
„Много сме доволни от мощността на решението и смятаме, че то ще подкрепи нашия растеж. Конфигурирането на системата и научаването как да я използваме правилно беше по-трудно, отколкото очаквахме.“ – Проверена рецензия в Capterra
„Като цяло, опитът ми с Zoho е положителен. Радвам се да го използвам и екипът ми харесва всички различни решения, които Zoho предлага за нашия бизнес.“ – Проверена рецензия в Capterra
Оценки на клиентите на Zoho Projects
- G2: 4,2/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 200 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Zoho!
11. TeamGantt (най-добър за управление на проекти на базата на диаграми на Гант)
TeamGantt е инструмент за управление на строителни проекти, който помага на потребителите да управляват строителни проекти.
Но безплатният план на TeamGantt е изключително ограничен. Ако искате да управлявате повече от един проект едновременно, ще трябва да преминете към платен план.
Характеристики на TeamGantt
- Преподреждайте задачите и коригирайте графиците лесно с функцията „плъзгане и пускане” на TeamGantt.
- Прегледайте всеки проект на една страница
- Преглед на портфолио и отчети
- Календар и списъчни изгледи
Предимства на TeamGantt
- Поддръжка по телефон, имейл и чат на живо
- Специализирано мобилно приложение
- Лесно сътрудничество
Ограничения на TeamGantt
- Може да бъде скъпо, ако имате по-голям екип
- Няма функция за бюджетиране на проекти
- Ограничени функции в безплатния план
Цени на TeamGantt
Този софтуер за управление на проекти предлага три ценови плана:
- Безплатен (0 $/месец на потребител)
- Стандартен (19,90 $/месец на член)
- Advanced (24,45 $/месец на член)
Отзиви за TeamGantt
„TeamGantt беше страхотен, докато го използвахме! В крайна сметка преминахме към друго решение с по-добри възможности за отчитане за нашия разрастващ се екип, но комбинацията от управление на проекти/задачи и проследяване на ресурси в TeamGantt беше страхотна, докато бяхме по-малък екип.“ – Проверена рецензия в Capterra
„Намерих софтуера за доста полезен. Той определено отговори на нуждите ми и, с изключение на някои малки проблеми с потребителския интерфейс, като цяло имах положително преживяване с него и определено бих го препоръчал на други проектни мениджъри.“ – Проверена рецензия в Capterra
Оценки на клиентите на TeamGantt
- G2: 4,8/5 (над 700 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)
12. Buildertrend (Най-добър за управление на ресурси и комуникация с клиенти)
Buildertrend е софтуер за управление на строителни проекти, базиран в облака, създаден да помага на професионалистите в строителството да управляват ресурсите и да завършват проектите навреме. Строители на жилища, специализирани и търговски изпълнители, както и ремонтиращи също могат да използват този инструмент, за да им помогне в процеса на продажби, планиране на проекти, финансово проследяване и комуникация с клиенти.
Основни характеристики на Buildertrend
- Проследяване на времето и разходите
- Разширени отчети
- Портал за клиенти
- Проследяване на проекти и етапи
Предимства на Buildertrend
- Централизиран център за клиенти; предоставя им достъп до техните проекти
- Създавайте и актуализирайте графици по всяко време и навсякъде
- Автоматизация за ускоряване и гарантиране на точни прогнози всеки път
- Функционалност „плъзгане и пускане”
Ограничения на Buildertrend
- Потребителският интерфейс може да стане нестабилен и тромав.
- Плановете са скъпи
Цени на Buildertrend
- Essential (99 $/месец; 399 $ след два месеца)
- Advanced (399 $/месец; 699 $ след два месеца)
- Complete (899 $/месец; 1299 $ след два месеца)
Отзиви за Buildertrend
„Много ми харесват многоплатформените функции на Buildertrend. Като човек, който прекарва по-голямата част от деня си на терен, харесвам възможността да имам бърз достъп и да добавям данни или файлове, когато е необходимо, докато съм в движение. Харесва ми, че имам достъп до хронологията на дневните записи за задачите, а възможността да превъртам тези записи ми помага да съм в течение с подробностите по задачите през целия процес.“ — Проверена рецензия в G2
Оценки на клиентите на Buildertrend
- G2: 4/5 (56+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (1572+ отзива)
13. PlanGrid (Най-добър за управление на проекти на място и разходи)
PlanGrid е софтуер за производителност в строителството и универсален инструмент за управление на проекти и разходи на място за строители. Потребителите могат незабавно да споделят планове, бележки, снимки, отчети и други с всички, участващи в строителния проект.
Основни характеристики на PlanGrid
- 3D модели и листа
- Персонализирани етикети за снимки
- Управление на файлове
- Управление на качеството на едно място
Предимства на PlanGrid
- Достъп до данни онлайн и офлайн
- Опростено подаване на документи; незабавен достъп до одобрени документи от приложението
Ограничения на PlanGrid
- Трудна крива на обучение за другите
Цени на PlanGrid
- Nailgun (39 $/месец/потребител; фактурира се ежегодно)
- Dozer (59 USD/месец/потребител; фактурира се ежегодно)
- Crane (119 USD/месец/потребител; фактурира се ежегодно)
Отзиви за PlanGrid
- Software Advice: 4. 28/5 (1896+ отзива)
- Trust Radius: 7,8/10 (145+ отзива)
Оценки на клиентите на PlanGrid
„Това е добра платформа за използване в проекти и може да се използва през целия жизнен цикъл на проекта. Можете лесно да добавяте вътрешни и външни потребители и да получите достъп до цялата документация с няколко кликвания.“ — Проверена рецензия на Software Advice
14. Procore (Най-добър за интегрирано проследяване на проекти и сътрудничество)
Procore е онлайн софтуер за строителство, който опростява работата от подаването на оферти до приключването на проекта.
Управлявайте строителни проекти, ресурси, проекти, прогнози, оферти и бюджети за различни проекти на една интегрирана платформа.
Основни характеристики на Procore
- Проследяване на проекти
- Технология за оптично разпознаване на символи (OCR)
- Мобилен достъп
- Сътрудничество на място
Предимства на Procore
- Интегрирана платформа
- Наличен и достъпен на мобилни устройства
- Информация в реално време за финансовото състояние на проектите и портфолиото
Ограничения на Procore
- Полетата на инструментите биха могли да бъдат по-гъвкави
- Трудна крива на обучение за другите
Цени на Procore
- Посетете страницата с цените, за да получите персонализирана оферта.
Прокор ревюта
„Procore дава възможност за достъп до най-новите чертежи, спецификации и документи по всяко време, което е отлично за сътрудничество на място както за проектантите, така и за изпълнителите. Цялата информация за проекта е много добре организирана и лесно достъпна за всички потребители, а инструментът за разрешения е чудесен за персонализиране на достъпа на членовете на екипа.“ — Проверена рецензия в G2
Оценки на клиентите на Procore
- G2: 4,5/5 (1173+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (2518+ отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Procore!
15. CoConstruct (Най-подходящ за строители и реновиращи на индивидуални жилища)
CoConstruct е високо оценен софтуер за управление на строителни проекти, предназначен за строители и реновиращи на индивидуални жилища. Лесно управлявайте всички аспекти на проекта, клиентите и изпълнителите – всичко от едно централно приложение.
Основни характеристики на CoConstruct
- Отчети и анализи
- Проследяване на проекти и клиенти
- Фактуриране и издаване на фактури
- Персонализирани шаблони
Предимства на CoConstruct
- Лесна за използване функционалност за обработка на поръчки за покупка
- Точна оценка; лесно създаване и изпращане на персонализирани оценки
- Изпращайте известия и актуализации за дейностите и напредъка на строителната площадка
- Одобрения чрез електронни подписи и онлайн плащания
Ограничения на CoConstruct
- Мобилното приложение може да бъде подобрено
- Трудна крива на обучение за другите
Цени на CoConstruct
- Essential: 99 $/месец; 399 $ след два месеца
- Advanced: 399 $/месец; 699 $ след два месеца
- Complete: 899 $/месец; 1299 $ след два месеца
Отзиви за CoConstruct
„Като практичен изпълнител на строителни проекти, ми е трудно да намеря достатъчно време да пиша оферти и изготвям прогнози. Шаблоните и прогнозите в стил електронна таблица наистина ускоряват процеса и в крайна сметка могат да ви върнат живота.“ — Проверена рецензия в Capterra
оценки на клиенти
- Software Advice: 4,5/5 (842+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (842+ отзива)
Свързано: Въпроси за интервю за работа в строителството
Започнете да управлявате строителни проекти с ClickUp
Вашите строителни проекти трябва да спазват сроковете, да се вписват в бюджета и да отговарят на стандартите в строителния сектор.
И макар софтуерът за строителство да може да ви помогне да намалите труда си, няма смисъл да си купувате инструмент, който ще усложни още повече вашия проект.
Ето защо се нуждаете от ClickUp.
От определянето на цели за вашия проектен екип до управлението на финансите на проекта ви, ClickUp е най-добрият софтуер за управление на строителни проекти, наличен днес.
Изтеглете ClickUp безплатно още днес, за да постигнете всичките си строителни цели, дори и най-амбициозните!