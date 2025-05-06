15-те най-добри софтуера за управление на строителни проекти през 2025 г. (безплатни и платени)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е софтуер за управление на строителни проекти?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Управлението на строителни проекти е процесът на планиране, организиране и контролиране на дейностите, свързани с даден строителен проект. То включва планиране на ресурсите, делегиране на задачи и наблюдение на напредъка, за да се гарантира завършването на проектите в рамките на установените срокове и бюджети. " } } ] }

Като мениджър на строителни проекти, една от първите стъпки, които предприемате, е да се уверите, че вашата структура има солидна основа. 👷

По същия начин, когато изграждате своя строителен бизнес от нулата, трябва да се уверите, че разполагате с подходящите инструменти, като например подходящ софтуер за управление на строителни проекти .

Независимо дали се занимавате с жилищно, търговско или индустриално строителство, инструментите за управление на строителни проекти ви помагат да управлявате крайните срокове на проектите, като същевременно оставате в рамките на бюджета на проекта.

Според статистиката на Finances Online за софтуера за управление на проекти „8 от 10 мениджъри на проекти считат, че управлението на портфолиото от проекти се превръща в критичен фактор, влияещ върху успеха на бизнеса.“ (Axelos, 2019)

Но кой софтуер за строителство отговаря най-добре на вашите нужди?

В тази статия ще разгледаме защо се нуждаете от софтуер за управление на строителни проекти и ще направим преглед на петнадесетте най-добри инструмента, които са налични днес.

Време е да реализирате някои идеи! ⛏

Какво е софтуер за управление на строителни проекти?

Управлението на строителни проекти включва също така надзор над доставките, гарантиране на наличието на необходимите договорни споразумения и управление на работата на изпълнителите.

Какво да търсите в безплатния софтуер за управление на строителни проекти?

Софтуерното решение за управление на строителни проекти може да окаже голямо влияние върху ефективността и успеха на вашите проекти. Ето защо сме разработили цялостна методология, която да ви помогне да изберете най-добрия инструмент. Нека разгледаме по-отблизо:

Основни характеристики

Първият аспект, който вземаме под внимание, са функциите, предлагани от софтуера. Подходящият инструмент трябва да има функционалности, специално проектирани да отговорят на уникалните нужди на строителните проекти. Ето някои основни функции, които според нас всеки надежден софтуер за управление на строителни проекти трябва да притежава:

Управление на задачите: Това ви позволява да делегирате задачи, да следите напредъка и да управлявате ефективно крайните срокове.

Планиране: Инструментът трябва да помага при планирането и графикът на задачите, ресурсите и етапите.

Управление на документи: Централизираното място за управление на важни документи като чертежи, договори и разрешителни е от жизненоважно значение.

Бюджетиране и контрол на разходите: Софтуерът трябва да ви помага да проследявате разходите и да контролирате разходите.

Инструменти за комуникация и сътрудничество: Софтуерът трябва да улеснява ефективната комуникация и сътрудничество между членовете на екипа.

Цени

Цената на софтуера е решаващ фактор. Цените на софтуера за управление на строителни проекти варират в зависимост от неговите характеристики, броя на потребителите и ценовия модел. Препоръчваме ви да прецените цената на софтуера спрямо неговата стойност, за да се уверите, че той отговаря на вашия бюджет, без да прави компромис с необходимите характеристики.

Отзиви

Отзивите могат да ви дадат ценна информация за производителността и надеждността на софтуера. Събрахме отзиви от независими сайтове за ревюта, за да ви дадем по-добра представа за това, какво мислят реалните потребители за различните софтуерни опции за управление на строителни проекти.

Възможности за интеграция

Софтуерът трябва да може да се интегрира с други инструменти, които използвате в момента, като софтуер за счетоводство, електронна поща или CAD инструменти. Това позволява безпроблемен поток на данни и може значително да подобри общата производителност.

Пробни периоди и безплатни планове

Накрая, препоръчваме да проверите дали софтуерът предлага пробен период или безплатен план. Това ви позволява да тествате софтуера в реални условия, преди да се ангажирате. Това е отлична възможност да прецените дали инструментът отговаря на вашите нужди и е лесен за използване.

15 най-добри софтуера за управление на строителни проекти (безплатни и платени)

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на проекти с неограничен брой потребители и задачи)

Опитайте ClickUp Използвайте ClickUp, за да проследявате строителни проекти и резултати от проучвания без усилие с актуализации в реално време.

ClickUp е най-високо оцененият софтуер за управление на продуктивността и строителни проекти в света, използван от високопродуктивни екипи както в малки, така и в големи компании.

Ето защо ClickUp е най-добрият софтуер за управление на проекти в строителството

ClickUp ви предлага неограничен брой потребители, неограничен брой задачи и много други фантастични функции безплатно!

И няма ограничения за функциите за управление на проекти, които можете да използвате с ClickUp.

Ключови характеристики на ClickUp

ClickUp разполага с всички функции, от които мениджърите на строителни проекти се нуждаят, за да управляват проектите успешно.

Ето кратък преглед на някои от тях:

Изтеглете този шаблон Синхронизирайте ресурсите на екипа и изпълнителите, проследявайте напредъка и визуализирайте проектите с този шаблон за управление на строителни проекти на ClickUp.

Предимства на ClickUp

Мощна безплатна версия с поддръжка за неограничен брой потребители

Функции за управление на корпоративни проекти , включително автоматизация, управление на ресурси и табла за управление

Уверете се, че вашият строителен екип изпълнява задачите в правилния ред с Task Dependencies

Създавайте и следете целите на вашата строителна компания

Визуализирайте работните процеси на строителните проекти с ClickUp Mind Maps

Използвайте Time Estimates, за да предвидите времето, необходимо за всяка задача.

Създавайте бази от знания и сътрудничество с колеги в реално време с помощта на ClickUp Docs.

Прикачете време към всяка задача с нашия Global Time Tracker

Поддържа платформи macOS, Windows и Linux.

Дръжте непознатите далеч от строителната площадка на вашия проект (известна още като ClickUp) с помощта на функциите „Поверителност“, „Разрешения“ и „Гости“.

Ограничения на ClickUp

(Все още) няма изглед на таблица в мобилното приложение.

Не се колебайте да разгледате всички вълнуващи функции, които този безплатен софтуер за управление на строителни проекти ви предлага!

Цени на ClickUp

Отзиви за ClickUp

„Харесвам различните начини, по които мога да визуализирам проекта си и свързаните с него задачи. Мога да създам мисловна карта на проекта си, да го видя като списък, на Kanban табло, като диаграма на Гант или дори в табличен вид. Приложението работи с всички различни начини, по които ми харесва да мисля и планирам проектите и задачите си, като ми дава свободата да планирам по начин, който ми подхожда.“ – G2Crowd

„Инструмент, който променя живота. Възстановява така необходимата перспектива за задачите с висок приоритет. Помага да следим какво сме постигнали, на какво сме отделили повече време през дадена година. Не можем без него!“ – Проверена рецензия в Capterra

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. OrangeScrum (Най-добър за планиране и управление на ресурси с отворен код)

Чрез Orangescrum

OrangeScrum е софтуер с отворен код за планиране на строителни проекти, който помага на екипите при разпределянето на ресурсите, управлението на времето и сътрудничеството.

Но ако искате да управлявате проектите си ефективно с безплатния план, ще трябва да закупите добавки за основни функции като управление на документи, шаблони за строителни проекти и други.

Основни характеристики на OrangeScrum

Табла, които предоставят информация в реално време за вашия екип, проекти и ресурси

Функции за проследяване на времето и табели за отчитане на работното време

Функции за управление на ресурсите за ефективно разпределение на ресурсите

Функции за планиране на ресурсите

Предимства на OrangeScrum

Персонализирани статуси на задачите според нуждите на вашия проект

Интеграция със Slack за бърза комуникация, когато екипите са на обекта

Създайте персонализирани разрешения за собствениците на проекти, членовете на екипа и клиентите

Ограничения на OrangeScrum

Функционалността на диаграмата на Гант е добавка, която струва 159 долара.

Безплатният план предлага само стандартни статуси на задачите.

Липсва интеграция с Zoom , OneDrive и Microsoft Teams

Цени на OrangeScrum

Този софтуер за управление на строителни проекти предлага три ценови плана:

Community (безплатен)

Cloud (цени на базата на броя потребители)

Enterprise (свържете се с нас за персонализирана оферта)

Отзиви за OrangeScrum

„Този софтуер е наистина добър, но единственото, което не ми харесва, е, че когато започнах да го използвам, ми беше трудно да разбера някои настройки. Има толкова много опции, че ми беше трудно да разбера какво трябва да направя, за да продължа с следващата стъпка на дадена задача.“ – G2 Reviews

„Процесът на обучение отнема малко време, има някои по-сложни конфигурации, но нищо, което не може да се реши с няколко дни практика.“ – G2 Reviews

Оценки на клиентите на OrangeScrum

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,2/5 (80+ отзива)

3. Asana (Най-добър за визуално планиране на проекти и управление на задачи)

Чрез Asana

Asana е инструмент за управление на проекти, който помага на строителните екипи да виждат цялостната картина, за да се справят с лекота със задачите си.

Но без вградена функция за мисловни карти, не сме сигурни колко „голяма“ картина ще получи вашият екип.

Сравнете Asana и ClickUp!

Ключови характеристики на Asana

Календар за управление на крайните срокове

Разрешения за проекти за съотборници и клиенти

Потребителски полета за нуждите на вашия проект

Изглед на таблото за управление на проекти по метода Agile

Предимства на Asana

Цифрова бяла дъска за планиране на проекти

Добавяйте прикачени файлове към задачите, за да имат колегите ви лесен достъп до ресурсите.

Проверка на бележките, за да проследите бързо обратната връзка

Ограничения на Asana

Няма вградена функция за проследяване на времето

Не може да преобразува коментарите в задачи

Няма възможности за съвместно редактиране на документи

Цени на Asana

Този софтуер за управление на проекти предлага четири ценови плана:

Основен план (безплатен)

Премиум план (13,49 $/месец на член)

Бизнес план (30,49 $/месец на член)

План за предприятия (свържете се с нас за персонализирана оферта)

Отзиви за Asana

„Ние се занимаваме с много конкуриращи се проекти и срокове, така че това ни помага да поддържаме цялостна картина на нещата, на място, където можем да обсъждаме отделните задачи по време на работа. Предпочитам този работен процес пред акцента върху чата/имейла и т.н., какъвто е при Slack. Перспективите на Asana за планиране на времето се подобряват, но в момента са малко неясни.“ — G2 Reviews

„Ако използвате Asana за много прости проекти, няма много за какво да се оплаквате. Ако използвате Asana за по-сложни ситуации, може да се наложи да преминете през период на обучение. В моята работа има моменти, в които се налага да копирам или дублирам част от проект. В момента това не е възможно в Asana и частта трябва да се дублира ръчно.“ — Проверени отзиви в Capterra

Оценки на клиентите на Asana

G2 : 4,3/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 9000 отзива)

Прочетете за тези алтернативи на Asana !

4. Clockify (Най-добър за безплатно проследяване на времето и изчисляване на фактурируемите часове)

Чрез Clockify

Clockify е популярен безплатен инструмент за отчитане на работното време, който помага на строителните екипи да следят работното си време по различни проекти.

Той е лесен за използване и предлага много полезни функции, но би било добре да има вградена опция за чат.

Основни характеристики на Clockify

Проследявайте времето чрез таймер или го въведете ръчно в табел за отчитане на работното време.

Автоматично изчислявайте фактурираните часове въз основа на вашите почасови тарифи и отчетените часове.

Създавайте подробни отчети

Активиране на проследяване на местоположението

Предимства на Clockify

Неограничен брой потребители и проекти безплатно

Интеграция с над 80 приложения и достъпност за всички операционни системи

Самостоятелно хоствана версия за максимална поверителност и сигурност

Ограничения на Clockify

Няма вградена функция за чат (но се интегрира с приложението за чат на екипа Pumble)

Мобилната версия не е толкова стабилна, колкото уеб и десктоп приложенията.

Цени на Clockify

Този софтуер за проследяване на времето в строителството предлага шест ценови плана:

Безплатен (0 $ на месец за работно място)

Basic (3,99 $ на месец за работно място)

Стандартен (5,49 $ на месец за работно място)

Pro (7,99 $ на месец за работно място)

Enterprise (11,99 $ на месец за работно място)

Сървър (свържете се с нас за информация за цените)

Отзиви за Clockify

„Clockify помага на екипа ми да организираме проектите си от доста време. Ползвахме безплатната версия малко повече от година, преди да преминем към платената версия, тъй като искаме да се възползваме от някои от платените функции, като автоматизация, API интеграция, шаблони и други функции за производителност, за да подобрим още повече работата си.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Лесен е за използване и много интуитивен. Можете лесно да проследявате различни проекти или клиенти. Позволява ви да го използвате като екип.“ – Проверена рецензия в Capterra

Оценки на клиентите на Clockify

G2 : 4,5/5 (над 110 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Използвайте шаблони за запитвания за оферти с изпълнители и доставчици!

5. OpenDocMan (Най-добър за управление и съхранение на документи)

Чрез OpenDocMan

OpenDocMan е система за управление на документи с отворен код, която позволява на екипите да съхраняват своите строителни документи в централизирано пространство.

За съжаление, освен съхранение на документи, този инструмент не разполага с никакви разширени функции за управление на проекти.

Основни характеристики на OpenDocMan

Проследяване на промените при редактиране на документи

Потребителски разрешения

Присвояване на отдели или категории на файлове

История на ревизиите

Предимства на OpenDocMan

Наличен за системи Linux, Unix, macOS X и Windows.

Многоезична поддръжка, което го прави полезен за работа с международни строителни професионалисти

Известия по имейл, в случай че колегите не са в приложението

Ограничения на OpenDocMan

Не поддържа функции за управление на работния процес

Няма налични мобилни приложения

Ограничен безплатен план

Цени на OpenDocMan

Този софтуер за управление на документи предлага четири ценови плана:

Community (безплатен)

Enterprise (свържете се с нас за персонализирана оферта)

Cloud (79 $/месец)

На място (свържете се с нас за персонализирана оферта)

Отзиви за OpenDocMan

„Софтуерът ми се струва много полезен с чудесни функции, започващи от управление на документи до споделяне и т.н. Той има много вградени функции и от гледна точка на интеграцията е интегриран с много приложения на трети страни, като MS, което улеснява работата и споделянето.“ – Software Suggest

Оценки на клиентите на OpenDocMan

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Wrike (Най-добър за работна интелигентност и идентифициране на рискове)

Чрез Wrike

Wrike е софтуерно решение за строителството, което разполага с интересна функция, наречена „работна интелигентност“, която помага да се идентифицират рисковете във вашите проекти.

Но има един очевиден риск, който не може да бъде забелязан: в момента Wrike няма вградена функция за чат!

Основни характеристики на Wrike

Подробно отчитане на времето

Отлична документация и проследяване на ресурсите, за да ви помогне да намерите това, от което се нуждаете

Персонализирани табла

@mentions за по-добро сътрудничество

Предимства на Wrike

Интуитивен интерфейс

Мощна интеграция с приложения за съхранение в облак като Dropbox, Box и Google Drive

Безплатният план включва до 5 потребители и 2 GB пространство за съхранение.

Ограничения на Wrike

Няма инструмент за водене на бележки , до който да имате достъп по време на работа

Не може да преобразува коментарите в задачи

Ограничени функции за проследяване на проекти

Цени на Wrike

Този софтуер за управление на проекти има четири ценови плана:

Безплатен план

Professional ( 9,80 $/месец на член)

Бизнес (24,80 $/месец на член)

Enterprise (свържете се с нас за персонализирана оферта)

Отзиви за Wrike

„Wrike е уникален в сравнение с други подобни приложения, защото не е само инструмент за управление на проекти. Той функционира и като инструмент за управление на работата, което е малко по-различно.“ — G2Crowd

„С неговата стабилна работа, не мога да отбележа недостатъци на приложението. Въпреки това, цената му е доста висока. Но функциите, които получаваме с покупката на приложението, са на най-високо ниво и не мога да отрека, че е много по-добро от други конкурентни инструменти за управление на проекти.“ – Проверена рецензия на Capterra

Оценки на клиентите на Wrike

G2: 4,2/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Разгледайте нашия наръчник за управление на проекти с Wrike и научете повече за най-добрите алтернативи на Wrike.

7. Fieldwire (Най-добър за възлагане на задачи и известия в реално време)

Чрез FieldWire

Fieldwire е добър инструмент за управление на строителни проекти за архитекти, изпълнители и дизайнери.

Но ако използвате безплатния план, можете да работите само с максимум три проекта.

Само три?!

Основни характеристики на Fieldwire

Разпределяйте задачи на членовете на екипа

Известия в реално време

Създавайте персонализирани формуляри

Маркировки и бележки

Предимства на Fieldwire

Поддържа Kanban табла , диаграми на Гант и календарен изглед

Проследяване на напредъка и статуса на задачите

Преглеждайте чертежите си на устройства с iOS и Android

Ограничения на Fieldwire

Може да се назначи само един потребител като изпълнител; следващите потребители се обозначават като наблюдатели.

Безплатният план е ограничен до максимум пет потребители и не получавате персонализирани статуси.

Липсва интеграция със Slack, Microsoft Outlook и Google Calendar.

Цени на Fieldwire

Този софтуер за управление на строителни проекти предлага четири ценови плана:

Basic (безплатен)

Pro (44 $/месец на член)

Бизнес (64 $/месец на член)

Premier (104 USD/месец на член)

Отзиви за Fieldwire

„Силно препоръчвам този софтуер, особено за проследяване на документацията по проекти. Все още има място за подобрения, но аз избирам Fieldwire пред конкурента му Autodesk.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Fieldwire е моят предпочитан софтуер за бързо търсене на страници или снимки, или за създаване на бележки към планове, но му липсват основни функции, които улесняват работата, каквито има в други софтуери.“ – Проверена рецензия в Capterra

Оценки на клиентите на Fieldwire

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

8. Methvin (Най-добър за изчисляване на разходите за строителство и работа)

Чрез Methvin

Methvin е софтуер за управление на проекти и изчисляване на разходите за строителство, който помага на екипите да се подготвят за стартиране. 🚀

Безплатният план за този софтуер за изчисляване обаче е ограничен до един потребител.

Не в този софтуерен продукт, това е сигурно.

Основни характеристики на Methvin

Съхранявайте документите и чертежите си в този инструмент за управление на строителни проекти.

Портал за клиенти, където генералният изпълнител и подизпълнителят могат да подават информация

Ежедневни известия по имейл за развитието на пазара

Изчисления на разходите по проекта

Предимства на Methvin

Разширени опции за оценяване, като оценяване с подграфик и променливи

Поканете други да се присъединят към вас в строителен проект, като споделите линк

Достъп до инструменти за отчитане , за да измервате напредъка на проекта и разпределението на ресурсите

Ограничения на Methvin

Безплатният план е ограничен до един потребител.

Няма коментари или @споменавания

Няма налични мобилни приложения

Цени на Methvin

Този софтуер за управление на строителни проекти предлага три ценови плана:

Един потребител (безплатно)

Бизнес (27 $/месец на член)

Enterprise (165 USD/месец на член)

Methvin Reviews

„Софтуерът работи само онлайн, но като цяло е добър.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Лесно изготвяне на чертежи, създаване на цени с всяка имперска и метрична система. Освен това цялата информация се съхранява в облака, така че може да бъде достъпна от всяко място по всяко време.“ – Проверена рецензия на Capterra

Оценки на клиентите на Methvin

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

9. Fluix Най-добър за управление на работни процеси без кодиране и дигитализирани документи)

Чрез Fluix

Fluix е платформа за управление на строителни проекти без кодиране, която помага на потребителите да стартират управлението на работния процес.

Без функциите на софтуера за предприятия вашите планове за управление на проекти могат да бъдат ограничени.

Основни характеристики на Fluix

Усъвършенствани автоматизирани работни процеси и задачи

Дигитализирани документи и формуляри

Софтуер за електронни подписи, с който можете да записвате електронни подписи незабавно от вашия iPhone или iPad

Офлайн достъп

Предимства на Fluix

Лесно усвояване и лесна настройка

Работни процеси, проектирани за iPad

Функции за съхранение в облак и интеграция

Ограничения на Fluix

Работните процеси, проектирани за Apple iPad, могат да бъдат ограничаващи (разгледайте този софтуер за управление на строителни проекти за Mac ).

Липса на поддръжка за сътрудничество, като например споделяне на документи

Поддръжката за Android е само в бета версия.

Цени на Fluix

Този софтуер за управление на проекти предлага три ценови плана:

Забележка: Fluix е платен инструмент, но предлага 12-дневен безплатен пробен период!

Starter (20 USD/месец на потребител)

Core (30 USD/месец на член)

Advanced (50 $/месец на член)

Преглед на Fluix

„Беше страхотно преживяване, а обслужването на клиенти е отлично.“ – Проверена рецензия в Capterra

„От доста време обмисляхме да дигитализираме оперативните си процеси и Fluix направи този преход към безхартиена работа по-стабилен и ефективен. Подобрихме и комуникацията между офиса и екипа на терен.“ – Проверена рецензия в Capterra

Оценки на клиентите на Fluix

G2 : 4,8/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

10. Zoho Projects (Най-добър за управление на проекти в облака с проследяване на времето)

Чрез Zoho Projects

Zoho Projects е софтуер за управление на проекти, базиран в облака, който е предназначен да помага на малки и средни строителни компании.

Безплатният план на Zoho Projects има ограничено пространство за съхранение и функции. Заслужава ли си да преминете към платените им планове?

Характеристики на Zoho Projects

Многобройни интеграции и добавки

Мобилно приложение за потребители на iOS и Android

Възможности за управление на времето и фактуриране

Предимства на Zoho Projects

Отлична стойност в платените планове

Лесен за използване

Възможности за проследяване на времето

Ограничения на Zoho Projects

Безплатният план не включва шаблони.

Безплатният план предлага ограничено пространство за съхранение

Сложен изглед на управлението на ресурсите

Цени на Zoho Projects

Този софтуер за управление на проекти предлага три ценови плана:

Безплатен (0 $/месец на потребител)

Премиум (5 $/месец на член)

Enterprise (10 USD/месец на член)

Отзиви за Zoho Project

„Много сме доволни от мощността на решението и смятаме, че то ще подкрепи нашия растеж. Конфигурирането на системата и научаването как да я използваме правилно беше по-трудно, отколкото очаквахме.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Като цяло, опитът ми с Zoho е положителен. Радвам се да го използвам и екипът ми харесва всички различни решения, които Zoho предлага за нашия бизнес.“ – Проверена рецензия в Capterra

Оценки на клиентите на Zoho Projects

G2 : 4,2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Zoho!

11. TeamGantt (най-добър за управление на проекти на базата на диаграми на Гант)

Чрез TeamGantt

TeamGantt е инструмент за управление на строителни проекти, който помага на потребителите да управляват строителни проекти.

Но безплатният план на TeamGantt е изключително ограничен. Ако искате да управлявате повече от един проект едновременно, ще трябва да преминете към платен план.

Характеристики на TeamGantt

Преподреждайте задачите и коригирайте графиците лесно с функцията „плъзгане и пускане” на TeamGantt.

Прегледайте всеки проект на една страница

Преглед на портфолио и отчети

Календар и списъчни изгледи

Предимства на TeamGantt

Поддръжка по телефон, имейл и чат на живо

Специализирано мобилно приложение

Лесно сътрудничество

Ограничения на TeamGantt

Може да бъде скъпо, ако имате по-голям екип

Няма функция за бюджетиране на проекти

Ограничени функции в безплатния план

Цени на TeamGantt

Този софтуер за управление на проекти предлага три ценови плана:

Безплатен (0 $/месец на потребител)

Стандартен (19,90 $/месец на член)

Advanced (24,45 $/месец на член)

Отзиви за TeamGantt

„TeamGantt беше страхотен, докато го използвахме! В крайна сметка преминахме към друго решение с по-добри възможности за отчитане за нашия разрастващ се екип, но комбинацията от управление на проекти/задачи и проследяване на ресурси в TeamGantt беше страхотна, докато бяхме по-малък екип.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Намерих софтуера за доста полезен. Той определено отговори на нуждите ми и, с изключение на някои малки проблеми с потребителския интерфейс, като цяло имах положително преживяване с него и определено бих го препоръчал на други проектни мениджъри.“ – Проверена рецензия в Capterra

Оценки на клиентите на TeamGantt

G2 : 4,8/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

12. Buildertrend (Най-добър за управление на ресурси и комуникация с клиенти)

Чрез Buildertrend

Buildertrend е софтуер за управление на строителни проекти, базиран в облака, създаден да помага на професионалистите в строителството да управляват ресурсите и да завършват проектите навреме. Строители на жилища, специализирани и търговски изпълнители, както и ремонтиращи също могат да използват този инструмент, за да им помогне в процеса на продажби, планиране на проекти, финансово проследяване и комуникация с клиенти.

Основни характеристики на Buildertrend

Проследяване на времето и разходите

Разширени отчети

Портал за клиенти

Проследяване на проекти и етапи

Предимства на Buildertrend

Централизиран център за клиенти; предоставя им достъп до техните проекти

Създавайте и актуализирайте графици по всяко време и навсякъде

Автоматизация за ускоряване и гарантиране на точни прогнози всеки път

Функционалност „плъзгане и пускане”

Ограничения на Buildertrend

Потребителският интерфейс може да стане нестабилен и тромав.

Плановете са скъпи

Цени на Buildertrend

Essential (99 $/месец; 399 $ след два месеца)

Advanced (399 $/месец; 699 $ след два месеца)

Complete (899 $/месец; 1299 $ след два месеца)

Отзиви за Buildertrend

„Много ми харесват многоплатформените функции на Buildertrend. Като човек, който прекарва по-голямата част от деня си на терен, харесвам възможността да имам бърз достъп и да добавям данни или файлове, когато е необходимо, докато съм в движение. Харесва ми, че имам достъп до хронологията на дневните записи за задачите, а възможността да превъртам тези записи ми помага да съм в течение с подробностите по задачите през целия процес.“ — Проверена рецензия в G2

Оценки на клиентите на Buildertrend

G2 : 4/5 (56+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (1572+ отзива)

13. PlanGrid (Най-добър за управление на проекти на място и разходи)

Чрез PlanGrid

PlanGrid е софтуер за производителност в строителството и универсален инструмент за управление на проекти и разходи на място за строители. Потребителите могат незабавно да споделят планове, бележки, снимки, отчети и други с всички, участващи в строителния проект.

Основни характеристики на PlanGrid

3D модели и листа

Персонализирани етикети за снимки

Управление на файлове

Управление на качеството на едно място

Предимства на PlanGrid

Достъп до данни онлайн и офлайн

Опростено подаване на документи; незабавен достъп до одобрени документи от приложението

Ограничения на PlanGrid

Трудна крива на обучение за другите

Цени на PlanGrid

Nailgun (39 $/месец/потребител; фактурира се ежегодно)

Dozer (59 USD/месец/потребител; фактурира се ежегодно)

Crane (119 USD/месец/потребител; фактурира се ежегодно)

Отзиви за PlanGrid

Software Advice : 4. 28/5 (1896+ отзива)

Trust Radius: 7,8/10 (145+ отзива)

Оценки на клиентите на PlanGrid

„Това е добра платформа за използване в проекти и може да се използва през целия жизнен цикъл на проекта. Можете лесно да добавяте вътрешни и външни потребители и да получите достъп до цялата документация с няколко кликвания.“ — Проверена рецензия на Software Advice

14. Procore (Най-добър за интегрирано проследяване на проекти и сътрудничество)

Чрез Procore

Procore е онлайн софтуер за строителство, който опростява работата от подаването на оферти до приключването на проекта.

Управлявайте строителни проекти, ресурси, проекти, прогнози, оферти и бюджети за различни проекти на една интегрирана платформа.

Основни характеристики на Procore

Проследяване на проекти

Технология за оптично разпознаване на символи (OCR)

Мобилен достъп

Сътрудничество на място

Предимства на Procore

Интегрирана платформа

Наличен и достъпен на мобилни устройства

Информация в реално време за финансовото състояние на проектите и портфолиото

Ограничения на Procore

Полетата на инструментите биха могли да бъдат по-гъвкави

Трудна крива на обучение за другите

Цени на Procore

Посетете страницата с цените, за да получите персонализирана оферта.

Прокор ревюта

„Procore дава възможност за достъп до най-новите чертежи, спецификации и документи по всяко време, което е отлично за сътрудничество на място както за проектантите, така и за изпълнителите. Цялата информация за проекта е много добре организирана и лесно достъпна за всички потребители, а инструментът за разрешения е чудесен за персонализиране на достъпа на членовете на екипа.“ — Проверена рецензия в G2

Оценки на клиентите на Procore

G2 : 4,5/5 (1173+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (2518+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Procore!

15. CoConstruct (Най-подходящ за строители и реновиращи на индивидуални жилища)

Чрез CoConstruct

CoConstruct е високо оценен софтуер за управление на строителни проекти, предназначен за строители и реновиращи на индивидуални жилища. Лесно управлявайте всички аспекти на проекта, клиентите и изпълнителите – всичко от едно централно приложение.

Основни характеристики на CoConstruct

Отчети и анализи

Проследяване на проекти и клиенти

Фактуриране и издаване на фактури

Персонализирани шаблони

Предимства на CoConstruct

Лесна за използване функционалност за обработка на поръчки за покупка

Точна оценка; лесно създаване и изпращане на персонализирани оценки

Изпращайте известия и актуализации за дейностите и напредъка на строителната площадка

Одобрения чрез електронни подписи и онлайн плащания

Ограничения на CoConstruct

Мобилното приложение може да бъде подобрено

Трудна крива на обучение за другите

Цени на CoConstruct

Essential : 99 $/месец; 399 $ след два месеца

Advanced : 399 $/месец; 699 $ след два месеца

Complete: 899 $/месец; 1299 $ след два месеца

Отзиви за CoConstruct

„Като практичен изпълнител на строителни проекти, ми е трудно да намеря достатъчно време да пиша оферти и изготвям прогнози. Шаблоните и прогнозите в стил електронна таблица наистина ускоряват процеса и в крайна сметка могат да ви върнат живота.“ — Проверена рецензия в Capterra

оценки на клиенти

Software Advice : 4,5/5 (842+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (842+ отзива)

Свързано: Въпроси за интервю за работа в строителството

Започнете да управлявате строителни проекти с ClickUp

Вашите строителни проекти трябва да спазват сроковете, да се вписват в бюджета и да отговарят на стандартите в строителния сектор.

И макар софтуерът за строителство да може да ви помогне да намалите труда си, няма смисъл да си купувате инструмент, който ще усложни още повече вашия проект.

Ето защо се нуждаете от ClickUp.

От определянето на цели за вашия проектен екип до управлението на финансите на проекта ви, ClickUp е най-добрият софтуер за управление на строителни проекти, наличен днес.

Изтеглете ClickUp безплатно още днес, за да постигнете всичките си строителни цели, дори и най-амбициозните!