10-те най-добри CRM софтуера за строителството през 2025 г. (ревюта и цени)

Строителните проекти варират по мащаб, което изисква внимателно управление, за да се спазят стандартите за качество и сроковете в рамките на бюджета.

Има голям брой заинтересовани страни, от клиенти и разработчици до проектни мениджъри и инженери, което може да затрудни координацията и комуникацията.

Без ефективен CRM софтуер за строителството за управление на заинтересованите страни, проектите им са изложени на риск от забавяния, надхвърляне на разходите и проблеми с качеството.

Ние предпочитаме по-добри резултати за всички строителни компании, затова сме подбрали най-добрите CRM софтуери и инструменти за управление на проекти, с които да организирате ежедневните си задачи!

Какво трябва да търсите в софтуера за CRM в строителството?

Строителните професионалисти трябва да търсят софтуер, който да им помогне да управляват продажбите, бизнес процесите, данните за клиентите и дейностите, за да изградят силни взаимоотношения с клиентите си.

Не всички CRM софтуери са създадени за управление на строителни проекти с взаимозависими задачи. В зависимост от съществуващите ви инструменти и всички ваши строителни процеси, е важно да се фокусирате върху внедряването и използването на софтуера.

Получете ясна представа за вашите задачи и зависимости в изгледа на ClickUp Gantt.

Екипите ще се преместват от офиса на строителната площадка, така че наличието на безхартиени мобилни приложения за актуализиране на задачите и комуникация в движение ще подобри общата производителност.

Ето основните характеристики, които трябва да имате предвид при избора на платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти:

Интеграциите на трети страни обединяват данни и информация от други приложения в една платформа.

Инструменти за оценка и бюджетиране за преглед на разходите за материали, труд и други разходи по проекта за преглед на разходите за материали, труд и други разходи по проекта

Инструменти за сътрудничество в реално време за работа със специализирани изпълнители и други лица, за да обмисляте решения и да предприемате действия по-бързо.

Инструменти за планиране на строителството за създаване на подробни графици, определяне на етапи и разпределяне на ресурси за създаване на подробни графици, определяне на етапи и разпределяне на ресурси

Персонализиране за създаване на персонализирани полета и за създаване на персонализирани полета и работни процеси въз основа на бизнес нуждите и предпочитанията

Управление на контактите за съхранение и сегментиране на контактите въз основа на различни критерии

Маркетингови CRM инструменти за подобряване на процеса на привличане на качествени потенциални клиенти за подобряване на процеса на привличане на качествени потенциални клиенти

Функция за отчитане на работното време, за да отчитате часовете по всяко време и навсякъде

10-те най-добри CRM за строителството

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си поток според нуждите си.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с над 15 изгледа, включително списъци, календари и диаграми на Гант, за да отговори на всички ваши нужди при управлението на строителни проекти! Общувайте безпроблемно с екипа си в реално време, независимо къде се намирате. Добавяйте коментари, маркирайте екипа си и чатете с него на вашия десктоп, мобилно устройство или браузър.

Трябва да прегледате подадени документи, запитвания за информация или чертежи? Няма проблем! ClickUp разполага с мощни инструменти, с които лесно можете да преглеждате и анотирате всеки документ или проект на едно общо място. Освен това екипите могат да изготвят договори и друга документация в реално време, да добавят форматиране и да оставят коментари, така че всички да са на една и съща страница на всеки етап от проекта.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Leap

чрез Leap

Leap, по-рано известен като Job Progress, е инструмент за изпълнители с напълно персонализируем инструмент за работни потоци, който се адаптира към специфичните нужди и предпочитания на вашия екип. Мениджърът за връзки с клиенти ви помага да следите всички взаимодействия с клиентите, а онлайн функциите за продажби и маркетинг ви помагат да промотирате бизнеса си и да привличате нови клиенти.

Инструментът разполага с безопасен достъп до облак и съхранение , за да оптимизира документите на едно място. А с мениджър на служители и подизпълнители можете да следите напредъка и производителността на екипа си!

Най-добрите функции на Leap

Инструменти за оценяване, офериране и планиране

Настройваем мениджър на работни процеси

Незабавни оферти и договори

Автоматизирани имейли и продажби

Работен център на таблото

Преодолейте ограниченията

Липсва мащабируема йерархия за строителните фирми за управление на сложни проекти

Няма наличен безплатен план

Цени на Leap Progress

79 долара на месец на потребител с еднократна такса за настройка от 500 долара

Оценки и рецензии за Leap Progress

G2 : 3,8/5 (5+ рецензии)

Capterra: Н/Д

3. JobNimbus

чрез JobNimbus

JobNimbus е облачен CRM и софтуер за управление на проекти, създаден да помогне на екипите в строителния сектор да оптимизират работата си. С JobNimbus потребителите могат да управляват контакти, да създават задачи, да следят напредъка в реално време, да получават известия, да си сътрудничат с членове на екипа и клиенти, да генерират фактури и отчети и много други.

Софтуерът позволява на потребителите лесно да персонализират работния си поток с функция „плъзгане и пускане”, за да могат да променят реда, в който се изпълняват задачите. JobNimbus предлага интеграция с други популярни бизнес приложения, за да улесни потребителите да свържат своите източници на данни и да постигнат максимална ефективност.

Най-добрите функции на JobNimbus

Бързи интелигентни оценки от инструментите EagleView или HOVER

Цени в реално време от Beacon Pro+

Комуникационни инструменти за проследяване на продажбите

Попълнете шаблони за оценка

Табла за работни потоци

Ограничения на JobNimbus

Интеграциите са достъпни в скъпите планове.

Ограничена функционалност за персонализиране на таблото

Цени на JobNimbus

Свържете се с JobNimbus за подробности.

Оценки и рецензии за JobNimbus

G2 : 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 450 отзива)

4. FCS

чрез FCS

FCS е платформа, която подпомага търговските изпълнители на покривни работи в установяването на продуктивни и дългосрочни отношения с техните клиенти, като предоставя стандартизиран бизнес модел.

Той предоставя интуитивно, персонализирано решение, което удобно записва данни в реално време от всяко устройство, позволявайки на техниците да свършат работата си бързо и ефективно, като същевременно повишават нивото на удовлетвореност на клиентите!

Най-добрите функции на FCS

Начална страница, предоставяща обща информация за ключовите показатели

Шаблони за препоръки за инспекция

Инструменти за продажби, обслужване и производство

Акаунт в портала за поддръжка на FCS

Интеграция на Followup CRM

Ограничения на FCS

Необходими са други интеграции, за да се извлече максималният потенциал на платформата.

Дейностите могат да се добавят само към избрана собственост

Цени на FCS

Свържете се с FCS за цени

Оценки и рецензии на FCS

G2 : 4/5 (1 рецензия)

Capterra: Н/Д

5. Acculynx

чрез Acculynx

Acculynx е инструмент с CRM и функции за продажби в областта на покривните конструкции, който позволява ефективно управление на данните, свързани с работата. С възможността да създават точни прогнози за покривни конструкции въз основа на информацията, вече съхранена в Acculynx, изпълнителите могат безпроблемно да ги превърнат в договори с няколко кликвания.

Платформата също така предоставя централизирано място за съхранение на всички контакти по проектите, заедно с необходимата информация, включително историята на взаимодействията с всеки контакт в файла на проекта. Acculynx позволява лесно управление на снимки и документи по проектите, до които членовете на екипа имат достъп и могат да редактират, докато са в движение.

Най-добрите функции на Acculynx

Прогнози, договори, електронни подписи за подпомагане на процеса на продажбите

Управление на потенциални клиенти за приоритизиране на последващите действия

Мобилни приложения за iOS и Android

Текстови съобщения и имейл

Аерофотографични измервания

Ограничения на Acculynx

Функциите са специално разработени за изпълнители на покривни работи.

Липсват функции за управление на задачите

Цени на Acculynx

Свържете се с Acculynx за подробности.

Оценки и рецензии за Acculynx

G2 : 4. 2/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 640 отзива)

6. Unanet CRM

чрез Unanet CRM

Unanet CRM е софтуерно решение за предприятия, което помага на организациите да подобрят процесите си за управление на взаимоотношенията с клиентите. То позволява на потребителите да оптимизират проследяването и комуникацията с клиентите, както и да автоматизират продажбите и маркетинговите дейности.

Платформата предлага и функции като оценка на потенциални клиенти, сегментиране на контакти, автоматизация на работните процеси, анализ на данни, отчитане и други. С Unanet CRM организациите могат да управляват взаимоотношенията с клиентите, като същевременно подобряват цялостното им преживяване.

Най-добрите функции на Unanet CRM

Ограничения на Unanet CRM

Не е просто CRM решение за малки и средни предприятия

Поддръжката и онлайн подкрепата са платени функции.

Цени на Unanet CRM

Свържете се с Unanet CRM за подробности.

Оценки и рецензии за Unanet CRM

G2 : 4,2/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 60 рецензии)

7. Pipedrive

чрез Pipedrive

Платформата Pipedrive предоставя на строителните фирми мощен набор от инструменти, които им помагат да поддържат организация и да управляват множество проекти. С Pipedrive екипите могат лесно да проследяват сделки, да получават актуализации за етапите на проектите и да получават известия, когато задачите са с наближаващ краен срок.

Платформата позволява на екипите да си сътрудничат в реално време и да споделят важни документи и файлове по сигурен начин. Pipedrive предлага и цялостен CRM за продажби с мощни аналитични данни, които помагат на строителните фирми да сключват повече сделки!

Най-добрите функции на Pipedrive

Сегментирайте потенциалните клиенти, за да създадете персонализирана, целенасочена комуникация

История на контактите, включително обаждания, имейли, срещи и бележки

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за бързо актуализиране на статуса на сделките

Прогнозиране на приходите въз основа на продажбения поток

Напомняния за дейности и сътрудничество в екипа

Ограничения на Pipedrive

Ограничени възможности за персонализиране на настройките за разрешения на потребителите за търговски строителни компании

Инструментите за управление на проекти и документи са платени добавки.

Цени на Pipedrive

Essential : 14,90 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Разширена версия : 24,90 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Професионална : 49,90 $ на потребител на месец, фактурирана ежегодно

Enterprise: 99 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)

8. Jobber

чрез Jobber

Jobber е платформа за управление на строителни услуги на място, която помага на малките предприятия да оптимизират дейността си. Тя предлага редица услуги, като планиране на задачи, фактуриране, управление на взаимоотношенията с клиенти, отчитане на работното време и много други!

С Jobber фирмите могат лесно да проследяват всеки аспект от дейността си и да вземат по-информирани решения. Платформата предоставя и инструменти за техници на място, като автоматизирани повтарящи се задачи и формуляри, информация за задачите в реално време, GPS проследяване и регистри на дейностите на клиентите.

Най-добрите функции на Jobber

Мобилни приложения за строителството за Android и Mac за управление на ежедневните операции

Планиране на календара за оптимизиране на заявките на клиентите

Автоматизация за проследяване на просрочени фактури

Безплатно индивидуално обучение за продукта

Шаблони за оценка

Ограничения на Jobber

Инструментите за управление на проекти са достъпни в по-скъпите планове.

Ограничени CRM функции за нуждите на строителния бизнес

Цени на Jobber

Lite : 9 долара на месец за един потребител

Core : 40 долара на месец за един потребител

Connect : Започва от 104 долара на месец за до пет потребители

Grow: Започва от 200 долара на месец за до 15 потребители

Оценки и рецензии за Jobber

G2 : 4,2/5 (над 130 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 680 отзива)

9. Followup CRM

чрез Followup CRM

Followup CRM е система за управление на взаимоотношенията с клиенти, която помага на бизнеса да следи клиентите, потенциалните клиенти и други данни. Тя предлага функции като проследяване на контакти, автоматични напомняния по имейл, проследяване на комуникацията, автоматизация на задачите и други.

Чрез персонализирания си табло, екипите могат да виждат цялата необходима информация на едно място. С Followup CRM, професионалистите в строителството могат да разберат поведението и предпочитанията на клиентите, което им дава по-добра представа за създаването на целеви маркетингови кампании или предоставянето на по-персонализирано обслужване на клиентите.

Най-добрите функции на Followup CRM

Управление на календара за управление на работната натовареност и синхронизиране на екипите

Автоматизация за проследяване на потенциални клиенти и оферти

Табла за продажби и прогнози

Уведомления и напомняния

Персонализирани предложения

Ограничения на Followup CRM

Маркирането на човек в коментар изисква няколко допълнителни стъпки в сравнение с други CRM софтуери за строителството.

Трудно е да се научите да намирате и прилагате функционалностите в ежедневните работни процеси.

Цени на Followup CRM

Свържете се с Followup CRM за подробности.

Рейтинги и отзиви за Followup CRM

G2 : 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 220 отзива)

10. Dataforma

чрез Dataforma

Dataforma е софтуер за управление на полеви услуги, който предоставя мощни и лесни за използване инструменти за управление на проекти за строителни фирми от всякакъв мащаб. Екипите могат да управляват проекти от начало до край, като разполагат с пълен набор от функции като проследяване на проекти, управление на задачи, разпределение на ресурси, отчитане в реално време и инструменти за сътрудничество.

Dataforma позволява на компаниите ефективно да планират, изпълняват и оценяват проекти с увереност. Той предлага и широка гама от функции за автоматизация, които помагат за намаляване на ръчния труд и подобряване на ефективността!

Най-добрите функции на Dataforma

Инструменти за планиране за управление на всички задачи, проекти и събития

Портал за клиенти, който осигурява персонализирано преживяване

Управление на гаранции

Съхранение на документи

Проследяване на потенциални клиенти

Ограничения на Dataforma

Цените за лицензиране и услуги могат да бъдат скъпи в сравнение с други CRM системи.

Трудно е да се научите и да се адаптирате към интерфейса на платформата.

Цени на Dataforma

Свържете се с Dataforma за подробности.

Оценки и рецензии на Dataforma

G2 : 3,4/5 (5+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)

Включете всички строителни системи в ClickUp

