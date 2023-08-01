ClickUp блог

10-те най-добри CRM софтуера за строителството през 2025 г. (ревюта и цени)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
1 август 2023 г.

Строителните проекти варират по мащаб, което изисква внимателно управление, за да се спазят стандартите за качество и сроковете в рамките на бюджета.

Има голям брой заинтересовани страни, от клиенти и разработчици до проектни мениджъри и инженери, което може да затрудни координацията и комуникацията.

Без ефективен CRM софтуер за строителството за управление на заинтересованите страни, проектите им са изложени на риск от забавяния, надхвърляне на разходите и проблеми с качеството.

Ние предпочитаме по-добри резултати за всички строителни компании, затова сме подбрали най-добрите CRM софтуери и инструменти за управление на проекти, с които да организирате ежедневните си задачи!

Какво трябва да търсите в софтуера за CRM в строителството?

Строителните професионалисти трябва да търсят софтуер, който да им помогне да управляват продажбите, бизнес процесите, данните за клиентите и дейностите, за да изградят силни взаимоотношения с клиентите си.

Не всички CRM софтуери са създадени за управление на строителни проекти с взаимозависими задачи. В зависимост от съществуващите ви инструменти и всички ваши строителни процеси, е важно да се фокусирате върху внедряването и използването на софтуера.

ClickUp Gantt изглед с задачи и зависимости
Получете ясна представа за вашите задачи и зависимости в изгледа на ClickUp Gantt.

Екипите ще се преместват от офиса на строителната площадка, така че наличието на безхартиени мобилни приложения за актуализиране на задачите и комуникация в движение ще подобри общата производителност.

Ето основните характеристики, които трябва да имате предвид при избора на платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти:

  • Интеграциите на трети страни обединяват данни и информация от други приложения в една платформа.
  • Инструменти за оценка и бюджетиране за преглед на разходите за материали, труд и други разходи по проекта
  • Инструменти за сътрудничество в реално време за работа със специализирани изпълнители и други лица, за да обмисляте решения и да предприемате действия по-бързо.
  • Инструменти за планиране на строителството за създаване на подробни графици, определяне на етапи и разпределяне на ресурси
  • Персонализиране за създаване на персонализирани полета и работни процеси въз основа на бизнес нуждите и предпочитанията
  • Управление на контактите за съхранение и сегментиране на контактите въз основа на различни критерии
  • Маркетингови CRM инструменти за подобряване на процеса на привличане на качествени потенциални клиенти
  • Функция за отчитане на работното време, за да отчитате часовете по всяко време и навсякъде

10-те най-добри CRM за строителството

1. ClickUp

ClickUp изгледи
Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си поток според нуждите си.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с над 15 изгледа, включително списъци, календари и диаграми на Гант, за да отговори на всички ваши нужди при управлението на строителни проекти! Общувайте безпроблемно с екипа си в реално време, независимо къде се намирате. Добавяйте коментари, маркирайте екипа си и чатете с него на вашия десктоп, мобилно устройство или браузър.

Трябва да прегледате подадени документи, запитвания за информация или чертежи? Няма проблем! ClickUp разполага с мощни инструменти, с които лесно можете да преглеждате и анотирате всеки документ или проект на едно общо място. Освен това екипите могат да изготвят договори и друга документация в реално време, да добавят форматиране и да оставят коментари, така че всички да са на една и съща страница на всеки етап от проекта.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

  • Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.
  • Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Без ограничения: 7 долара на потребител на месец
  • Бизнес: 12 долара на потребител на месец
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 6500 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Leap

чрез Leap
чрез Leap

Leap, по-рано известен като Job Progress, е инструмент за изпълнители с напълно персонализируем инструмент за работни потоци, който се адаптира към специфичните нужди и предпочитания на вашия екип. Мениджърът за връзки с клиенти ви помага да следите всички взаимодействия с клиентите, а онлайн функциите за продажби и маркетинг ви помагат да промотирате бизнеса си и да привличате нови клиенти.

Инструментът разполага с безопасен достъп до облак и съхранение , за да оптимизира документите на едно място. А с мениджър на служители и подизпълнители можете да следите напредъка и производителността на екипа си!

Най-добрите функции на Leap

  • Инструменти за оценяване, офериране и планиране
  • Настройваем мениджър на работни процеси
  • Незабавни оферти и договори
  • Автоматизирани имейли и продажби
  • Работен център на таблото

Преодолейте ограниченията

  • Липсва мащабируема йерархия за строителните фирми за управление на сложни проекти
  • Няма наличен безплатен план

Цени на Leap Progress

  • 79 долара на месец на потребител с еднократна такса за настройка от 500 долара

Оценки и рецензии за Leap Progress

  • G2: 3,8/5 (5+ рецензии)
  • Capterra: Н/Д

3. JobNimbus

чрез JobNimbus

JobNimbus е облачен CRM и софтуер за управление на проекти, създаден да помогне на екипите в строителния сектор да оптимизират работата си. С JobNimbus потребителите могат да управляват контакти, да създават задачи, да следят напредъка в реално време, да получават известия, да си сътрудничат с членове на екипа и клиенти, да генерират фактури и отчети и много други.

Софтуерът позволява на потребителите лесно да персонализират работния си поток с функция „плъзгане и пускане”, за да могат да променят реда, в който се изпълняват задачите. JobNimbus предлага интеграция с други популярни бизнес приложения, за да улесни потребителите да свържат своите източници на данни и да постигнат максимална ефективност.

Най-добрите функции на JobNimbus

  • Бързи интелигентни оценки от инструментите EagleView или HOVER
  • Цени в реално време от Beacon Pro+
  • Комуникационни инструменти за проследяване на продажбите
  • Попълнете шаблони за оценка
  • Табла за работни потоци

Ограничения на JobNimbus

  • Интеграциите са достъпни в скъпите планове.
  • Ограничена функционалност за персонализиране на таблото

Цени на JobNimbus

  • Свържете се с JobNimbus за подробности.

Оценки и рецензии за JobNimbus

  • G2: 4,6/5 (над 50 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 450 отзива)

4. FCS

чрез FCS

FCS е платформа, която подпомага търговските изпълнители на покривни работи в установяването на продуктивни и дългосрочни отношения с техните клиенти, като предоставя стандартизиран бизнес модел.

Той предоставя интуитивно, персонализирано решение, което удобно записва данни в реално време от всяко устройство, позволявайки на техниците да свършат работата си бързо и ефективно, като същевременно повишават нивото на удовлетвореност на клиентите!

Най-добрите функции на FCS

  • Начална страница, предоставяща обща информация за ключовите показатели
  • Шаблони за препоръки за инспекция
  • Инструменти за продажби, обслужване и производство
  • Акаунт в портала за поддръжка на FCS
  • Интеграция на Followup CRM

Ограничения на FCS

  • Необходими са други интеграции, за да се извлече максималният потенциал на платформата.
  • Дейностите могат да се добавят само към избрана собственост

Цени на FCS

  • Свържете се с FCS за цени

Оценки и рецензии на FCS

  • G2: 4/5 (1 рецензия)
  • Capterra: Н/Д

5. Acculynx

чрез Acculynx

Acculynx е инструмент с CRM и функции за продажби в областта на покривните конструкции, който позволява ефективно управление на данните, свързани с работата. С възможността да създават точни прогнози за покривни конструкции въз основа на информацията, вече съхранена в Acculynx, изпълнителите могат безпроблемно да ги превърнат в договори с няколко кликвания.

Платформата също така предоставя централизирано място за съхранение на всички контакти по проектите, заедно с необходимата информация, включително историята на взаимодействията с всеки контакт в файла на проекта. Acculynx позволява лесно управление на снимки и документи по проектите, до които членовете на екипа имат достъп и могат да редактират, докато са в движение.

Най-добрите функции на Acculynx

  • Прогнози, договори, електронни подписи за подпомагане на процеса на продажбите
  • Управление на потенциални клиенти за приоритизиране на последващите действия
  • Мобилни приложения за iOS и Android
  • Текстови съобщения и имейл
  • Аерофотографични измервания

Ограничения на Acculynx

  • Функциите са специално разработени за изпълнители на покривни работи.
  • Липсват функции за управление на задачите

Цени на Acculynx

  • Свържете се с Acculynx за подробности.

Оценки и рецензии за Acculynx

  • G2: 4. 2/5 (10+ отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 640 отзива)

6. Unanet CRM

чрез Unanet CRM

Unanet CRM е софтуерно решение за предприятия, което помага на организациите да подобрят процесите си за управление на взаимоотношенията с клиентите. То позволява на потребителите да оптимизират проследяването и комуникацията с клиентите, както и да автоматизират продажбите и маркетинговите дейности.

Платформата предлага и функции като оценка на потенциални клиенти, сегментиране на контакти, автоматизация на работните процеси, анализ на данни, отчитане и други. С Unanet CRM организациите могат да управляват взаимоотношенията с клиентите, като същевременно подобряват цялостното им преживяване.

Най-добрите функции на Unanet CRM

Ограничения на Unanet CRM

  • Не е просто CRM решение за малки и средни предприятия
  • Поддръжката и онлайн подкрепата са платени функции.

Цени на Unanet CRM

  • Свържете се с Unanet CRM за подробности.

Оценки и рецензии за Unanet CRM

  • G2: 4,2/5 (над 40 рецензии)
  • Capterra: 4,4/5 (над 60 рецензии)

7. Pipedrive

Пример за Pipedrive
чрез Pipedrive

Платформата Pipedrive предоставя на строителните фирми мощен набор от инструменти, които им помагат да поддържат организация и да управляват множество проекти. С Pipedrive екипите могат лесно да проследяват сделки, да получават актуализации за етапите на проектите и да получават известия, когато задачите са с наближаващ краен срок.

Платформата позволява на екипите да си сътрудничат в реално време и да споделят важни документи и файлове по сигурен начин. Pipedrive предлага и цялостен CRM за продажби с мощни аналитични данни, които помагат на строителните фирми да сключват повече сделки!

Най-добрите функции на Pipedrive

  • Сегментирайте потенциалните клиенти, за да създадете персонализирана, целенасочена комуникация
  • История на контактите, включително обаждания, имейли, срещи и бележки
  • Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за бързо актуализиране на статуса на сделките
  • Прогнозиране на приходите въз основа на продажбения поток
  • Напомняния за дейности и сътрудничество в екипа

Ограничения на Pipedrive

  • Ограничени възможности за персонализиране на настройките за разрешения на потребителите за търговски строителни компании
  • Инструментите за управление на проекти и документи са платени добавки.

Цени на Pipedrive

  • Essential: 14,90 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно
  • Разширена версия: 24,90 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно
  • Професионална: 49,90 $ на потребител на месец, фактурирана ежегодно
  • Enterprise: 99 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (над 1600 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)

8. Jobber

чрез Jobber

Jobber е платформа за управление на строителни услуги на място, която помага на малките предприятия да оптимизират дейността си. Тя предлага редица услуги, като планиране на задачи, фактуриране, управление на взаимоотношенията с клиенти, отчитане на работното време и много други!

С Jobber фирмите могат лесно да проследяват всеки аспект от дейността си и да вземат по-информирани решения. Платформата предоставя и инструменти за техници на място, като автоматизирани повтарящи се задачи и формуляри, информация за задачите в реално време, GPS проследяване и регистри на дейностите на клиентите.

Най-добрите функции на Jobber

  • Мобилни приложения за строителството за Android и Mac за управление на ежедневните операции
  • Планиране на календара за оптимизиране на заявките на клиентите
  • Автоматизация за проследяване на просрочени фактури
  • Безплатно индивидуално обучение за продукта
  • Шаблони за оценка

Ограничения на Jobber

  • Инструментите за управление на проекти са достъпни в по-скъпите планове.
  • Ограничени CRM функции за нуждите на строителния бизнес

Цени на Jobber

  • Lite: 9 долара на месец за един потребител
  • Core: 40 долара на месец за един потребител
  • Connect: Започва от 104 долара на месец за до пет потребители
  • Grow: Започва от 200 долара на месец за до 15 потребители

Оценки и рецензии за Jobber

  • G2: 4,2/5 (над 130 рецензии)
  • Capterra: 4,5/5 (над 680 отзива)

9. Followup CRM

чрез Followup CRM

Followup CRM е система за управление на взаимоотношенията с клиенти, която помага на бизнеса да следи клиентите, потенциалните клиенти и други данни. Тя предлага функции като проследяване на контакти, автоматични напомняния по имейл, проследяване на комуникацията, автоматизация на задачите и други.

Чрез персонализирания си табло, екипите могат да виждат цялата необходима информация на едно място. С Followup CRM, професионалистите в строителството могат да разберат поведението и предпочитанията на клиентите, което им дава по-добра представа за създаването на целеви маркетингови кампании или предоставянето на по-персонализирано обслужване на клиентите.

Най-добрите функции на Followup CRM

  • Управление на календара за управление на работната натовареност и синхронизиране на екипите
  • Автоматизация за проследяване на потенциални клиенти и оферти
  • Табла за продажби и прогнози
  • Уведомления и напомняния
  • Персонализирани предложения

Ограничения на Followup CRM

  • Маркирането на човек в коментар изисква няколко допълнителни стъпки в сравнение с други CRM софтуери за строителството.
  • Трудно е да се научите да намирате и прилагате функционалностите в ежедневните работни процеси.

Цени на Followup CRM

  • Свържете се с Followup CRM за подробности.

Рейтинги и отзиви за Followup CRM

  • G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)
  • Capterra: 4,5/5 (над 220 отзива)

10. Dataforma

чрез Dataforma

Dataforma е софтуер за управление на полеви услуги, който предоставя мощни и лесни за използване инструменти за управление на проекти за строителни фирми от всякакъв мащаб. Екипите могат да управляват проекти от начало до край, като разполагат с пълен набор от функции като проследяване на проекти, управление на задачи, разпределение на ресурси, отчитане в реално време и инструменти за сътрудничество.

Dataforma позволява на компаниите ефективно да планират, изпълняват и оценяват проекти с увереност. Той предлага и широка гама от функции за автоматизация, които помагат за намаляване на ръчния труд и подобряване на ефективността!

Най-добрите функции на Dataforma

  • Инструменти за планиране за управление на всички задачи, проекти и събития
  • Портал за клиенти, който осигурява персонализирано преживяване
  • Управление на гаранции
  • Съхранение на документи
  • Проследяване на потенциални клиенти

Ограничения на Dataforma

  • Цените за лицензиране и услуги могат да бъдат скъпи в сравнение с други CRM системи.
  • Трудно е да се научите и да се адаптирате към интерфейса на платформата.

Цени на Dataforma

  • Свържете се с Dataforma за подробности.

Оценки и рецензии на Dataforma

  • G2: 3,4/5 (5+ отзива)
  • Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)

Включете всички строителни системи в ClickUp

ClickUp помага на строителните фирми да оптимизират работата си с мощни и персонализирани CRM инструменти. От управление на графици до проследяване на разговори с клиенти и всичко останало, ClickUp позволява на всеки да се концентрира повече върху работата си и по-малко върху отнемащата време документация.

Освен това, лесният за използване интерфейс и мобилните приложения на ClickUp улесняват достъпа до работата ви по всяко време и от всяко място. Опитайте ClickUp безплатно и създайте централизирана база данни за всичките си системи!

