10-те най-добри CRM софтуера за строителството през 2025 г. (ревюта и цени)

Строителните проекти варират по мащаб, което изисква внимателно управление, за да се спазят стандартите за качество и сроковете в рамките на бюджета.
Има голям брой заинтересовани страни, от клиенти и разработчици до проектни мениджъри и инженери, което може да затрудни координацията и комуникацията.
Без ефективен CRM софтуер за строителството за управление на заинтересованите страни, проектите им са изложени на риск от забавяния, надхвърляне на разходите и проблеми с качеството.
Ние предпочитаме по-добри резултати за всички строителни компании, затова сме подбрали най-добрите CRM софтуери и инструменти за управление на проекти, с които да организирате ежедневните си задачи!
Какво трябва да търсите в софтуера за CRM в строителството?
Строителните професионалисти трябва да търсят софтуер, който да им помогне да управляват продажбите, бизнес процесите, данните за клиентите и дейностите, за да изградят силни взаимоотношения с клиентите си.
Не всички CRM софтуери са създадени за управление на строителни проекти с взаимозависими задачи. В зависимост от съществуващите ви инструменти и всички ваши строителни процеси, е важно да се фокусирате върху внедряването и използването на софтуера.
Екипите ще се преместват от офиса на строителната площадка, така че наличието на безхартиени мобилни приложения за актуализиране на задачите и комуникация в движение ще подобри общата производителност.
Ето основните характеристики, които трябва да имате предвид при избора на платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти:
- Интеграциите на трети страни обединяват данни и информация от други приложения в една платформа.
- Инструменти за оценка и бюджетиране за преглед на разходите за материали, труд и други разходи по проекта
- Инструменти за сътрудничество в реално време за работа със специализирани изпълнители и други лица, за да обмисляте решения и да предприемате действия по-бързо.
- Инструменти за планиране на строителството за създаване на подробни графици, определяне на етапи и разпределяне на ресурси
- Персонализиране за създаване на персонализирани полета и работни процеси въз основа на бизнес нуждите и предпочитанията
- Управление на контактите за съхранение и сегментиране на контактите въз основа на различни критерии
- Маркетингови CRM инструменти за подобряване на процеса на привличане на качествени потенциални клиенти
- Функция за отчитане на работното време, за да отчитате часовете по всяко време и навсякъде
10-те най-добри CRM за строителството
1. ClickUp
ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с над 15 изгледа, включително списъци, календари и диаграми на Гант, за да отговори на всички ваши нужди при управлението на строителни проекти! Общувайте безпроблемно с екипа си в реално време, независимо къде се намирате. Добавяйте коментари, маркирайте екипа си и чатете с него на вашия десктоп, мобилно устройство или браузър.
Трябва да прегледате подадени документи, запитвания за информация или чертежи? Няма проблем! ClickUp разполага с мощни инструменти, с които лесно можете да преглеждате и анотирате всеки документ или проект на едно общо място. Освен това екипите могат да изготвят договори и друга документация в реално време, да добавят форматиране и да оставят коментари, така че всички да са на една и съща страница на всеки етап от проекта.
Най-добрите функции на ClickUp
- Подробни дати на започване, крайни срокове и точни часове за точност при планиране на крайни срокове и важни етапи
- Присвоени и свързани коментари във всеки ClickUp Doc, задача или Whiteboard, за да се съгласуват маркетинговите планове
- Подробен онлайн център за помощ, уебинари и поддръжка, които ще ви помогнат да използвате платформата в най-голяма степен.
- Бележки, етикети и тагове за разширено сортиране и филтриране, както и повече контекст във всеки запис на времето
- Отчети и персонализирани табла за незабавен обзор на високо ниво на вашата работа
- Над 1000 интеграции, за да съберете всички важни данни и информация на една платформа
- Формули за точно изчисляване на фактурираното време във всички фактури
- ClickUp AI за използване на изкуствен интелект за управление на строителни задачи
- Персонализирани статуси на задачите за незабавна актуализация на напредъка с един поглед
- Разширени прогнози за времето, за да предвидите работната си седмица
- Създавайте и проследявайте целите на вашите проекти в ClickUp
Ограничения на ClickUp
- Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.
- Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 долара на потребител на месец
- Бизнес: 12 долара на потребител на месец
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)
2. Leap
Leap, по-рано известен като Job Progress, е инструмент за изпълнители с напълно персонализируем инструмент за работни потоци, който се адаптира към специфичните нужди и предпочитания на вашия екип. Мениджърът за връзки с клиенти ви помага да следите всички взаимодействия с клиентите, а онлайн функциите за продажби и маркетинг ви помагат да промотирате бизнеса си и да привличате нови клиенти.
Инструментът разполага с безопасен достъп до облак и съхранение , за да оптимизира документите на едно място. А с мениджър на служители и подизпълнители можете да следите напредъка и производителността на екипа си!
Най-добрите функции на Leap
- Инструменти за оценяване, офериране и планиране
- Настройваем мениджър на работни процеси
- Незабавни оферти и договори
- Автоматизирани имейли и продажби
- Работен център на таблото
Преодолейте ограниченията
- Липсва мащабируема йерархия за строителните фирми за управление на сложни проекти
- Няма наличен безплатен план
Цени на Leap Progress
- 79 долара на месец на потребител с еднократна такса за настройка от 500 долара
Оценки и рецензии за Leap Progress
- G2: 3,8/5 (5+ рецензии)
- Capterra: Н/Д
3. JobNimbus
JobNimbus е облачен CRM и софтуер за управление на проекти, създаден да помогне на екипите в строителния сектор да оптимизират работата си. С JobNimbus потребителите могат да управляват контакти, да създават задачи, да следят напредъка в реално време, да получават известия, да си сътрудничат с членове на екипа и клиенти, да генерират фактури и отчети и много други.
Софтуерът позволява на потребителите лесно да персонализират работния си поток с функция „плъзгане и пускане”, за да могат да променят реда, в който се изпълняват задачите. JobNimbus предлага интеграция с други популярни бизнес приложения, за да улесни потребителите да свържат своите източници на данни и да постигнат максимална ефективност.
Най-добрите функции на JobNimbus
- Бързи интелигентни оценки от инструментите EagleView или HOVER
- Цени в реално време от Beacon Pro+
- Комуникационни инструменти за проследяване на продажбите
- Попълнете шаблони за оценка
- Табла за работни потоци
Ограничения на JobNimbus
- Интеграциите са достъпни в скъпите планове.
- Ограничена функционалност за персонализиране на таблото
Цени на JobNimbus
- Свържете се с JobNimbus за подробности.
Оценки и рецензии за JobNimbus
- G2: 4,6/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 450 отзива)
4. FCS
FCS е платформа, която подпомага търговските изпълнители на покривни работи в установяването на продуктивни и дългосрочни отношения с техните клиенти, като предоставя стандартизиран бизнес модел.
Той предоставя интуитивно, персонализирано решение, което удобно записва данни в реално време от всяко устройство, позволявайки на техниците да свършат работата си бързо и ефективно, като същевременно повишават нивото на удовлетвореност на клиентите!
Най-добрите функции на FCS
- Начална страница, предоставяща обща информация за ключовите показатели
- Шаблони за препоръки за инспекция
- Инструменти за продажби, обслужване и производство
- Акаунт в портала за поддръжка на FCS
- Интеграция на Followup CRM
Ограничения на FCS
- Необходими са други интеграции, за да се извлече максималният потенциал на платформата.
- Дейностите могат да се добавят само към избрана собственост
Цени на FCS
- Свържете се с FCS за цени
Оценки и рецензии на FCS
- G2: 4/5 (1 рецензия)
- Capterra: Н/Д
5. Acculynx
Acculynx е инструмент с CRM и функции за продажби в областта на покривните конструкции, който позволява ефективно управление на данните, свързани с работата. С възможността да създават точни прогнози за покривни конструкции въз основа на информацията, вече съхранена в Acculynx, изпълнителите могат безпроблемно да ги превърнат в договори с няколко кликвания.
Платформата също така предоставя централизирано място за съхранение на всички контакти по проектите, заедно с необходимата информация, включително историята на взаимодействията с всеки контакт в файла на проекта. Acculynx позволява лесно управление на снимки и документи по проектите, до които членовете на екипа имат достъп и могат да редактират, докато са в движение.
Най-добрите функции на Acculynx
- Прогнози, договори, електронни подписи за подпомагане на процеса на продажбите
- Управление на потенциални клиенти за приоритизиране на последващите действия
- Мобилни приложения за iOS и Android
- Текстови съобщения и имейл
- Аерофотографични измервания
Ограничения на Acculynx
- Функциите са специално разработени за изпълнители на покривни работи.
- Липсват функции за управление на задачите
Цени на Acculynx
- Свържете се с Acculynx за подробности.
Оценки и рецензии за Acculynx
- G2: 4. 2/5 (10+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 640 отзива)
6. Unanet CRM
Unanet CRM е софтуерно решение за предприятия, което помага на организациите да подобрят процесите си за управление на взаимоотношенията с клиентите. То позволява на потребителите да оптимизират проследяването и комуникацията с клиентите, както и да автоматизират продажбите и маркетинговите дейности.
Платформата предлага и функции като оценка на потенциални клиенти, сегментиране на контакти, автоматизация на работните процеси, анализ на данни, отчитане и други. С Unanet CRM организациите могат да управляват взаимоотношенията с клиентите, като същевременно подобряват цялостното им преживяване.
Най-добрите функции на Unanet CRM
- Режим „Приходи“ за управление на продажбите
- Схема на счетоводните сметки и счетоводна функционалност
- Шаблони за работни листове и отчети за разходи
- Инструменти за управление на документи
- Управление на ресурсите
Ограничения на Unanet CRM
- Не е просто CRM решение за малки и средни предприятия
- Поддръжката и онлайн подкрепата са платени функции.
Цени на Unanet CRM
- Свържете се с Unanet CRM за подробности.
Оценки и рецензии за Unanet CRM
- G2: 4,2/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4,4/5 (над 60 рецензии)
7. Pipedrive
Платформата Pipedrive предоставя на строителните фирми мощен набор от инструменти, които им помагат да поддържат организация и да управляват множество проекти. С Pipedrive екипите могат лесно да проследяват сделки, да получават актуализации за етапите на проектите и да получават известия, когато задачите са с наближаващ краен срок.
Платформата позволява на екипите да си сътрудничат в реално време и да споделят важни документи и файлове по сигурен начин. Pipedrive предлага и цялостен CRM за продажби с мощни аналитични данни, които помагат на строителните фирми да сключват повече сделки!
Най-добрите функции на Pipedrive
- Сегментирайте потенциалните клиенти, за да създадете персонализирана, целенасочена комуникация
- История на контактите, включително обаждания, имейли, срещи и бележки
- Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за бързо актуализиране на статуса на сделките
- Прогнозиране на приходите въз основа на продажбения поток
- Напомняния за дейности и сътрудничество в екипа
Ограничения на Pipedrive
- Ограничени възможности за персонализиране на настройките за разрешения на потребителите за търговски строителни компании
- Инструментите за управление на проекти и документи са платени добавки.
Цени на Pipedrive
- Essential: 14,90 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Разширена версия: 24,90 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Професионална: 49,90 $ на потребител на месец, фактурирана ежегодно
- Enterprise: 99 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (над 1600 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)
8. Jobber
Jobber е платформа за управление на строителни услуги на място, която помага на малките предприятия да оптимизират дейността си. Тя предлага редица услуги, като планиране на задачи, фактуриране, управление на взаимоотношенията с клиенти, отчитане на работното време и много други!
С Jobber фирмите могат лесно да проследяват всеки аспект от дейността си и да вземат по-информирани решения. Платформата предоставя и инструменти за техници на място, като автоматизирани повтарящи се задачи и формуляри, информация за задачите в реално време, GPS проследяване и регистри на дейностите на клиентите.
Най-добрите функции на Jobber
- Мобилни приложения за строителството за Android и Mac за управление на ежедневните операции
- Планиране на календара за оптимизиране на заявките на клиентите
- Автоматизация за проследяване на просрочени фактури
- Безплатно индивидуално обучение за продукта
- Шаблони за оценка
Ограничения на Jobber
- Инструментите за управление на проекти са достъпни в по-скъпите планове.
- Ограничени CRM функции за нуждите на строителния бизнес
Цени на Jobber
- Lite: 9 долара на месец за един потребител
- Core: 40 долара на месец за един потребител
- Connect: Започва от 104 долара на месец за до пет потребители
- Grow: Започва от 200 долара на месец за до 15 потребители
Оценки и рецензии за Jobber
- G2: 4,2/5 (над 130 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 680 отзива)
9. Followup CRM
Followup CRM е система за управление на взаимоотношенията с клиенти, която помага на бизнеса да следи клиентите, потенциалните клиенти и други данни. Тя предлага функции като проследяване на контакти, автоматични напомняния по имейл, проследяване на комуникацията, автоматизация на задачите и други.
Чрез персонализирания си табло, екипите могат да виждат цялата необходима информация на едно място. С Followup CRM, професионалистите в строителството могат да разберат поведението и предпочитанията на клиентите, което им дава по-добра представа за създаването на целеви маркетингови кампании или предоставянето на по-персонализирано обслужване на клиентите.
Най-добрите функции на Followup CRM
- Управление на календара за управление на работната натовареност и синхронизиране на екипите
- Автоматизация за проследяване на потенциални клиенти и оферти
- Табла за продажби и прогнози
- Уведомления и напомняния
- Персонализирани предложения
Ограничения на Followup CRM
- Маркирането на човек в коментар изисква няколко допълнителни стъпки в сравнение с други CRM софтуери за строителството.
- Трудно е да се научите да намирате и прилагате функционалностите в ежедневните работни процеси.
Цени на Followup CRM
- Свържете се с Followup CRM за подробности.
Рейтинги и отзиви за Followup CRM
- G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 220 отзива)
10. Dataforma
Dataforma е софтуер за управление на полеви услуги, който предоставя мощни и лесни за използване инструменти за управление на проекти за строителни фирми от всякакъв мащаб. Екипите могат да управляват проекти от начало до край, като разполагат с пълен набор от функции като проследяване на проекти, управление на задачи, разпределение на ресурси, отчитане в реално време и инструменти за сътрудничество.
Dataforma позволява на компаниите ефективно да планират, изпълняват и оценяват проекти с увереност. Той предлага и широка гама от функции за автоматизация, които помагат за намаляване на ръчния труд и подобряване на ефективността!
Най-добрите функции на Dataforma
- Инструменти за планиране за управление на всички задачи, проекти и събития
- Портал за клиенти, който осигурява персонализирано преживяване
- Управление на гаранции
- Съхранение на документи
- Проследяване на потенциални клиенти
Ограничения на Dataforma
- Цените за лицензиране и услуги могат да бъдат скъпи в сравнение с други CRM системи.
- Трудно е да се научите и да се адаптирате към интерфейса на платформата.
Цени на Dataforma
- Свържете се с Dataforma за подробности.
Оценки и рецензии на Dataforma
- G2: 3,4/5 (5+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)
Включете всички строителни системи в ClickUp
ClickUp помага на строителните фирми да оптимизират работата си с мощни и персонализирани CRM инструменти. От управление на графици до проследяване на разговори с клиенти и всичко останало, ClickUp позволява на всеки да се концентрира повече върху работата си и по-малко върху отнемащата време документация.
Освен това, лесният за използване интерфейс и мобилните приложения на ClickUp улесняват достъпа до работата ви по всяко време и от всяко място. Опитайте ClickUp безплатно и създайте централизирана база данни за всичките си системи!