50 термина от строителния мениджмънт: Словарец на строителните термини

Всяка индустрия има свой собствен специфичен жаргон.

За неопитни уши и очи тези специфични за бранша технически термини, акроними и фрази може да звучат като чужд език. А когато сте професионалист в своя бранш, разбирането на тези ключови термини е от решаващо значение, тъй като те могат да повлияят на начина, по който общувате с другите, и на успеха на вашия проект.

Когато управлявате строителен проект, е изключително важно да използвате правилните термини, за да сте сигурни, че всички са на една и съща вълна и ясно разбират общите цели на проекта. Ако не сте внимателни, един неправилно използван термин може да бъде достатъчен, за да повлияе негативно или да събори проекта ви.

Затова нека да ги избягваме! Ето един полезен речник с 50 от най-често използваните термини, които всеки строителен мениджър, проектен мениджър и професионалист в строителния бранш трябва да знае наизуст. Включили сме и няколко шаблона, свързани с управлението на проекти, за да добавим още полезни инструменти към арсенала на вашия проектен мениджър.

50 термина от строителния мениджмънт, които трябва да знаете

A-K: Агилен проектен мениджмънт за стартиране на среща

1. Агилен проектен мениджмънт

Шаблон за гъвкаво управление в ClickUp

Агилното управление на проекти е насочено към адаптиране към ситуацията в хода на нейното развитие. Строителните мениджъри могат да постигнат агилно управление, като следят отблизо проекта и правят промени или вземат решения според нуждите.

Добрият софтуер за гъвкаво управление на проекти позволява лесно управление на работния процес, бързо поемане и изпълнение на задачите, както и осигуряване на гъвкавост, структура и подкрепа на проектния екип, необходими за напредъка на проектите.

2. Всеобхватна цена

All-in rate обобщава общата стойност на даден проект или конкретен строителен елемент, включително преките и непреки разходи. Например, това може да включва транспорт, работни часове и материали за монтаж.

3. Архитект на проекта

Архитектът на проекта е лицето, чието име фигурира в разрешителните за строеж и което контролира безопасността и завършването на строителния проект. Това може да не е проектантът, а лицензиран архитектурен мениджър на обекта, който се занимава с документацията по проекта.

4. Списък на количествата (BOQ)

BOQ или Bill of Quantities се използва за определяне на цената на даден проект. Това е подробен списък на всички работни операции и материали, необходими за завършване на строителния проект според плана.

5. Блокиране

Пренареждането на зависимостите в ClickUp помага да се предотврати блокирането на задачи.

Блокирането се отнася до задачи, по които не може да се работи, или задачи, които просто са „блокирани“ за някого, докато не бъде завършена предишна задача или подзадача. Това предотвратява нарушаване на работния процес, когато зависимостите са настроени да блокират някого да продължи с проекта.

Например, в проект за преустройство на кухня, инсталирането на шкафове, което блокира други дейности, ще бъде зададено като демонстрационна задача, така че новите шкафове не могат да бъдат инсталирани, докато демонстрацията на кухнята не бъде завършена.

6. Затруднение

Затруднението е точка на претоварване в проекта, където даден елемент трябва да бъде завършен или изчистен, преди да може да се продължи с друга работа.

Например, използването на оборудване с неправилен размер, чакането на доставка на материали или необходима стъпка от инсталацията могат да се превърнат в пречка.

7. Сътрудничество

Сътрудничеството възниква, когато няколко екипа от изпълнители или специалисти работят заедно. Сътрудничеството в строителството трябва да се осъществява в правилен ред, така че дейности като монтаж на инсталации зад стени и гипсокартон да се изпълняват ефективно.

8. Софтуер за управление на строителството

Софтуерът за управление на строителството позволява на строителните мениджъри да подобрят ефективността на проекта, графика на строителството, надзора и разпределението на задачите. Той трябва да включва функции като CAD диаграми, документация, диаграми на Гант, табла, мобилно проследяване на времето, шаблони и други, които да ви помогнат да управлявате проекта си на място и извън него.

Използвайте този шаблон за ежедневен отчет на ClockConstruction, за да следите ежедневния си напредък за лесна организация и планиране.

Прегледайте натоварването си по задачите, останали по критичния път, с едно натискане в ClickUp!

Методът на критичния път (CPM) в строителството е метод за планиране на проекти. Мениджърите могат да използват софтуер, за да разбият необходимите дейности в строителните проекти въз основа на продължителността на времето, което ще отнемат, и реда, в който тези задачи трябва да бъдат изпълнени.

10. Зависимости

Как да добавите зависимост към връзка в ClickUp

Зависимостите са задачи, които трябва да бъдат изпълнени, преди да може да започне друга задача. Например, окабеляването зад стената зависи от инсталирането на осветителни тела, защото осветителните тела зависят от завършването на окабеляването.

11. Проектиране и строителство

Проектиране и строителство представлява концепцията за наемане на един и същ екип за проектиране и строителство на даден проект. Това гарантира, че проектантите са част от персонала, за да поддържат проекта в съответствие с проекта, и че проектите се изпълняват, като се имат предвид възможностите на строителите. Услугите по проектиране и строителство могат да намалят разходите и да подобрят резултатите благодарение на по-малката разпределеност на отговорностите.

12. Поръчка за работа на място

Поръчката за работа на място е документ, в който са изброени възложените задачи на подизпълнителя и са отбелязани указания за изпълнение на работата. Тя се предоставя от генералния изпълнител на подизпълнителя, а обхватът й е ограничен само до това, което подизпълнителят трябва да знае и да направи.

13. Проследяване

Следващата стъпка е да се провери отново проекта, за да се увери, че работата е задоволителна. Това може да се направи на всяко ниво на строителството, като се гарантира, че всяка задача е изпълнена и готова за следващия етап. То се извършва и от изпълнителите с клиенти, за да се гарантира, че крайният продукт е по тяхно желание.

14. Регистър на проблеми

Опростена шаблона за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp

Регистърът на проблеми е документ, в който се записват и проследяват всички проблеми, които оказват негативно влияние върху проекта. Това включва проблеми, които вече са решени, и проблеми, които са причинили продължителни забавяния или затруднения.

15. Управление на проблеми

Управлението на проблеми е процесът на разглеждане и разрешаване на проблеми, вписани в регистрите. Известните закъснения и други негативни фактори по проекта се приоритизират, за да се намерят начини за преодоляване или заобикаляне на проблема.

16. Проследяване на проблеми

Проследяването на проблеми е практика, при която се следи развитието на даден проблем. Например, изпълнителят може да проследява забавена доставка. Обикновено това се прави с помощта на софтуер за проследяване на проблеми, който позволява на генералния изпълнител да възлага отговорности и да проверява известните проблеми на таблото.

Използвайте шаблона за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp, за да докладвате, проследявате и приоритизирате грешките на същото място, където извършвате останалата част от работата си.

17. Видове проблеми

Всяка проблема има свой тип. Типовете проблеми в строителството включват закъснения в доставките, изисквания за съответствие, спазване на графика, проблеми с качеството на материалите и други видове проблеми, които могат да възникнат преди и по време на строителен проект.

18. Стартираща среща

Стартиращата среща е първата важна среща между всички участници в строителен проект. Главният изпълнител се уверява, че всички разбират задачите и целите на своя екип, и се изготвя график за строителството, като на всеки екип или специалист се възлагат задачи в графика въз основа на реда, в който ще се извършва строителството.

Използвайте шаблона на ClickUp за начална среща по проекта, за да започнете следващия си проект с десния крак.

M-W: Дневен ред на срещата към модел „Водопад”

19. Дневен ред на срещата

Дневният ред на срещата е списък с теми, които ще бъдат обсъдени по време на срещата. При всяко провеждане на среща по строителни въпроси може да се използва дневен ред, за да се поддържа разговорът в правилната посока и да се обсъдят всички необходими теми. Те включват обсъждане на графика, известни проблеми и координиране на подизпълнителите.

Използвайте шаблона „Срещи“ в ClickUp, за да създадете идеалната си програма за срещи и да поддържате постоянен напредък в процеса.

20. Протокол от заседание

Когато се провежда среща, може да се води протокол. Протоколът от срещата е запис на всички теми, обсъдени по време на срещата, и приблизителното време, през което са били обсъдени. Протоколът от срещата може да бъде подробен или общ, но най-добрият начин да се води протокол е чрез софтуерен инструмент, който добавя времеви отметки и включва бързи клавишни комбинации за бързи и ясни бележки.

Оптимизирайте процеса на водене на бележки и записвайте по-добре бележките от срещите с шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

21. Важни етапи

Изчертаване на връзки между задачи и задачи-етапи в Gantt изглед в ClickUp

Важен етап е значимо събитие в строителния проект. Обикновено това означава, че голяма част от строителството е завършена или че проектът е достигнал етап, в който клиентът може да разгледа строителната площадка, за да види напредъка. Завършената конструкция, например, може да се счита за важен етап в строителството.

22. Бюджет на проекта

Добавете или редактирайте бюджета на клиента в ClickUp, за да проследявате общия бюджет на проекта.

Бюджетът на проекта е официално одобрен подробен списък на всички предвидими разходи и разноски за завършване на строителния проект.

23. Проектен мениджър

Проектният мениджър в строителството отговаря за координирането на всички елементи и задачи на строителството и за поддържането на различните екипи и специалисти в правилната посока. Той отговаря за създаването на графика на проекта, определянето на ключовите показатели за изпълнение на проекта, избора на подходящ метод за изпълнение на проекта, управлението на разходите по проекта, мониторинга и комуникацията на изпълнението на проекта, както и за гарантиране, че всички резултати по проекта са постигнати.

24. План на проекта

Мощният изглед на списъка на ClickUp улеснява визуализирането на плана на проекта ви.

Планът за строителен проект, създаден от проектния мениджър, определя подробно целите и задачите на проекта, етапите, резултатите и ресурсите. Важно е да се създаде план за проекта, който очертава най-ефективните и рентабилни методи за завършване на строителния проект в съответствие с всички изисквания и за удовлетворение на клиента.

Ефективен начин да визуализирате плана си и да го направите лесно достъпен за екипа по проекта или заинтересованите страни е да създадете списък със задачи в платформа за управление на проекти, като ClickUp, и да създадете персонализирани статуси, за да определите ясно етапите на проекта си, както и да добавите персонализирани полета, за да покажете всички ключови детайли по проекта в един изглед.

25. Управление на портфолио от проекти (PPM)

В строителството управлението на портфейла от проекти (PPM) е стратегическият подход, който позволява на строителните компании да анализират и оптимизират своята производителност, възвръщаемост на инвестициите, ресурси и процеси. Изпълнителите анализират портфейла, за да оптимизират разходите, ресурсите и технологиите, използвани за всички проекти в портфейла, което позволява подобрения и ефективност на разходите в множество проекти, вместо в един по един.

26. Заинтересовани страни в проекта

Заинтересованите страни в един строителен проект включват всеки, който е ангажиран и може да повлияе на резултата от проекта. Това включва клиента, собственика на имота, генералния изпълнител, подизпълнителите, екипа по проекта, доставчиците и дори държавните органи, като например местните съвети.

27. График на проекта

Персонализирайте изгледа на времевата линия в ClickUp според конкретните нужди на вашия екип

Графикът на проекта се изготвя в етапа на планиране на жизнения цикъл на проекта. Той ясно очертава графика на строителството, продължителността на проекта и времето, необходимо за завършване на всеки етап от строителния проект.

За да се гарантира, че екипът по проекта може правилно да визуализира и да следва графика на проекта, проектните мениджъри трябва да инвестират в инструмент за управление на строителни проекти, който им позволява да създадат ясен график. Използвайте шаблона Gantt Timeline на ClickUp, за да следите графика на следващия си проект.

28. Списък с недовършени работи

Списъкът с недовършени работи в строителството е документ, в който са изброени всички неща, които все още не са завършени или не отговарят на спецификациите на клиента. Списъкът с недовършени работи обикновено се представя в края на проекта като част от документацията, необходима на изпълнителя, за да приключи проекта и да получи плащане.

29. Осигуряване на качеството

Осигуряването на качеството е систематичен план, който се прилага, за да се проследява и гарантира, че проектът е изпълнен в съответствие с определени стандарти за качество. Осигуряването на качеството се извършва редовно по време на проекта и при завършване на всеки етап.

30. Контрол на качеството

Контролът на качеството е процес, при който се оценяват материалите и завършената работа, за да се гарантира, че всичко отговаря на установените стандарти за качество. Контролът на качеството се прилага при завършването на всяка задача и проект, за да се определи дали са необходими промени в процеса на осигуряване на качеството.

31. План за управление на качеството

Планът за управление на качеството е подробно описание на стандартите за качество на заинтересованите страни, процеса на осигуряване на качеството и политиките за контрол на качеството, които ще бъдат използвани за завършване на проекта. Планът за управление на качеството обикновено е част от общия план за управление на проекта.

32. Планиране на качеството

Изготвено от проектния мениджър, планирането на качеството очертава очакваните стандарти за качество, които ще бъдат спазвани по време на строителния проект. То включва създаване на план за комуникация по отношение на качеството, процес за квалифициране на изпълнителите, обща схема на плана за мониторинг на качеството, процедури за контрол на качеството и определяне на процедурите за несъответствие.

33. Разпределение на ресурсите

Използвайте Workload View на ClickUp, за да видите кой е напред или назад и лесно премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да преразпределите ресурсите.

Разпределението на ресурсите анализира най-ефективния начин за разпределяне на ресурсите между екипите и задачите по време на строителен проект. Това позволява максимално оползотворяване на ресурсите, за да се постигнат най-добре целите на строителството и проекта.

34. Наличност на ресурси

Наличността на ресурсите се определя чрез оценка на това кои ресурси са налични или могат да бъдат набавени навреме за завършване на строителния проект.

35. Структура на разпределение на ресурсите

Структурата на разпределение на ресурсите е изчерпателен списък на всички ресурси, които ще бъдат необходими за завършване на строителния процес. Това може да включва ресурси, до които строителният изпълнител има достъп, и елементи, които ще трябва да бъдат поръчани.

Лесно премествайте задачите в календарния изглед, за да редактирате крайните срокове, да създавате нови задачи или да ги премахвате.

Календарът на ресурсите за даден строителен проект очертава кога ресурсите ще бъдат на разположение. Това може да включва, например, графици за доставка на материали, които ще пристигнат, когато проектът вече е в ход.

Дръжте проектния екип, строителния мениджър, проектния мениджър и всички други ключови заинтересовани страни в течение по всяко време, като създадете цифров календар с ресурси, който представя дейностите по проекта и важните задачи по проекта в лесен за следване календарен изглед.

37. Изравняване на ресурсите

Процесът на изравняване на ресурсите се случва, когато изпълнителите коригират графика на проекта, за да поддържат използването на определени ресурси под зададена граница. Например, това гарантира, че подизпълнителите не работят извънредно или че капацитетът на генератора не се използва прекомерно.

38. Управление на риска

Управлението на риска е процес на идентифициране на всички рискове, които могат да възникнат по време на проекта, и оценяване на потенциала им да причинят забавяния и други проблеми, като предоставя обща представа за това как да се предотврати въздействието на рисковете върху целите на проекта. Рисковете при строителството варират от опасности за безопасността до забавяния от страна на доставчиците.

39. Намаляване на риска

Използвайте регистъра за рискове на ClickUp, за да видите кои задачи или подзадачи са изложени на риск от закъснение или неизпълнение.

Стратегията за намаляване на риска е разработена за всеки идентифициран риск и очертава план за намаляване, минимизиране или заобикаляне на известен риск, за да се избегнат негативните въздействия или рискът да се превърне в реалност.

Поддържайте дневника си за рисковете по проекта организиран, видим и проследим, като създадете списък в ClickUp, добавите персонализирани полета, за да посочите ясно всеки риск и неговото въздействие, и създадете персонализирани етикети, за да добавите повече контекст и да категоризирате всеки риск.

40. Мониторинг и контрол на риска

Мониторингът и контролът на риска е процесът на проследяване на известните рискове, прилагане на планове за реагиране, както и идентифициране и реагиране на нови възникващи рискове с цел подобряване на процеса на управление на риска.

41. Отговорен за риска

Собственикът на риска е отговорен за проследяването и управлението на конкретен риск. Той може да бъде отговорен и за текущия анализ на риска.

42. График на стойностите

В изгледа „Списък“ на ClickUp е лесно да добавите парични стойности към задачите, за да се спазват бюджетите на проектите.

Графикът на стойностите е списък с работни задачи или елементи, изброени с съответната им стойност. Общият график на стойностите трябва да представлява цялостната стойност на строителния проект. Те се използват от изпълнителите, за да помогнат при обработката на заявленията за плащане.

Създайте подробен график в стойности, като добавите полето „Пари“ в ClickUp към изгледа „Списък“, за да покажете бюджетите за продукти за всяка задача или проект.

43. Scrum

Scrum е рамка за управление на проекти, фокусирана върху непрекъснатото и циклично сътрудничество между членовете на екипа през целия жизнен цикъл на проекта. В строителството scrum може да представлява редовни срещи за планиране и след това изпълнение на всеки етап от строителния проект.

44. Спецификации

Строителните спецификации са подробности за използваните материали или работата, необходима за завършване на всеки етап от проекта. Спецификациите на една тераса могат да включват теглото, което може да издържи, или размера на използваните дъски. Спецификациите на една дъска са размерите и якостта на опън.

45. Спринт

Задайте спринт точки за задачите в ClickUp, за да управлявате по-добре работната си натовареност.

При Agile управление на проектите, проектите се разделят на кратки повтарящи се фази, наречени спринтове, които обикновено отнемат от една седмица до един месец, така че всички членове на проектния екип, участващи в спринта, работят бързо, за да спазят графика. Строителството често се извършва в спринтове, тъй като екипите от изпълнители или подизпълнители работят, за да завършат всеки етап или ден от работата в определен брой часове.

Опростете и стандартизирайте процесите на вашия екип, като създадете организиран, повтаряем и последователен спринт работен процес с шаблона Sprints на ClickUp.

46. Стандартна среща

Stand-up meeting е кратка и бърза среща, на която всеки член на проектния екип дава актуална информация за напредъка на работата си и споделя необходимите данни за координация. Stand-up meetings често се провеждат по едно и също време всеки ден.

47. Време и материали (T&M)

Време и материали (T&M) е метод, при който изпълнителят се заплаща строго за действителните разходи, включително отработените часове и закупените материали.

Управлявайте цените на вашите услуги и продукти директно в ClickUp. Този шаблон за ценова листа е полезен за компании, предлагащи продукти, и доставчици на услуги!

48. Водопаден модел

Водопадният модел е методология за управление на проекти, която се прилага постепенно, като се обработва по една фаза наведнъж, без фазите да се припокриват. Водопадният метод може да бъде полезен в строителството поради необходимата последователност на инсталацията.

Използвайте шаблона за управление на водопадния модел в ClickUp, за да създадете стандартизиран процес за управление на вашите проекти с водопадния модел.

49. Работа в процес (WIP)

Всеки проект или задача, която е започнала, но все още не е завършена, се нарича „Работа в процес“ или WIP. Основните причини за WIP включват започването на твърде много неща едновременно и изпълнението на мини-водопади в рамките на спринт.

50. Лимит на текущата работа

Някои проекти ограничават броя на задачите, които могат да бъдат изпълнявани едновременно в даден етап, или обема на работата, която може да бъде в процес на изпълнение в даден момент. Това се нарича ограничение на работата в процес на изпълнение (WIP). Ограничаването на WIP може да помогне за идентифициране на пречките и да поддържа фокуса на екипите.

Проектните мениджъри могат да се възползват от WIP Limit ClickApp в ClickUp, за да защитят капацитета на проектния екип, като визуално показват дали са под, близо, на или над капацитета в изгледа на таблото на ClickUp.

Добавете ограничения за WIP в ClickUp, за да защитите капацитета на екипа си

Попълнете своя набор от инструменти с термини от строителния мениджмънт

Управлението на строителен проект изисква много планиране, координиране и комуникация с мениджъра на строителството, екипа по проекта, ключовите заинтересовани страни и клиентите. Много е важно да знаете как да използвате правилно термините за управление на проекти и строителство, за да сте сигурни, че предавате необходимата информация, за да отговорите на очакванията и да останете в рамките на обхвата на проекта.

Като проектен мениджър, вие отговаряте и за управлението на рисковете, гладкото протичане на проекта през целия му жизнен цикъл, контролирането на бюджета на проекта, проследяването на напредъка на проекта – и списъкът продължава. Тук е мястото, където инструмент за управление на проекти, като ClickUp, се оказва полезен.

Тъй като е напълно персонализируем, екипите могат да създадат най-идеалния и ефективен работен процес, който най-добре отговаря на техните уникални проектни нужди и предпочитания за работния процес. Изберете от стотици функции, за да подобрите процеса на управление на проекти и сътрудничеството в екипа, интегрирайте други работни инструменти, за да съберете цялата си работа на едно място, и използвайте широкия избор от редактируеми шаблони за строителство в ClickUp, за да ви помогнат да управлявате всеки тип проект. 👷‍♀️👌