Изравняване на ресурсите: как да изпълните проектите навреме и в рамките на бюджета

Поемате ли повече работа поради ограничените си ресурси?

Или откривате, че постоянно се сблъсквате с конфликти при ресурсите, поради прекалено голямото разпределение на задачи на вашия екип?

Управлението на наличните ресурси не само е предизвикателство, но и е важна част от работата на всеки ръководител на екип. Когато се прилага правилно, техниката за управление на проекти за изравняване на ресурсите помага на екипите да работят по-ефективно, като разпределя стратегически и справедливо работата между членовете на екипа.

В повечето случаи не е задължително да се нуждаете от допълнителни ресурси като персонал и софтуер. Вместо това трябва да разрешите конфликтите между ресурсите в етапа на планиране, за да избегнете проблеми от самото начало.

Ако сте любопитни да научите повече за изравняването на ресурсите и се чудите как да го направите, ние сме тук, за да ви помогнем. Ще разгледаме какво точно е изравняването на ресурсите, как работи и ще ви дадем съвети, които можете да използвате, за да го овладеете.

Да се заемаме.

Какво е изравняване на ресурсите?

Изравняването на ресурсите е техника за управление на проекти, използвана за управление на времето и наличността на вътрешни служители, външни сътрудници като агенции и свободни професионалисти или софтуер, за да се завърши проект в рамките на договорения срок и бюджет.

Целта на изравняването на ресурсите е да се постигне повече с по-малко. Обикновено изравняването на ресурсите се контролира от проектните мениджъри или ръководителите на екипи, които трябва да намалят забавянията, причинени от конфликтни приоритети или едновременни изисквания за едни и същи ресурси.

Вероятно сте чували изравняването на ресурсите да се нарича по различни начини, като разпределение на ресурсите, управление на работната натовареност или управление на зависимостите между ресурсите. В по-голямата си част всички тези термини са еднакви и имат сходни цели – да управляват наличните ресурси, да предотвратяват конфликти между ресурсите и да гарантират, че членовете на екипа не са прекалено натоварени или недостатъчно натоварени.

Как се дефинират ресурсите

В управлението на проекти ресурсите обикновено се разделят на две категории:

Нематериални ресурси : интелектуална собственост, процеси, умения, идеи и време

Материални ресурси: човешки и финансови ресурси, софтуер, : човешки и финансови ресурси, софтуер, материали, недвижими имоти

Не всеки екип управлява точно същия тип ресурси, но в повечето случаи има общи черти, които важат за всички. Например, по-голямата част от проектните мениджъри всъщност управляват налични ресурси като:

Работни часове : Броят на наличните или използвани часове за изпълнение на задача и целия проект.

Умения и набор от умения : Използване на известни умения на екипа или отделни лица за по-бързо завършване на проектите

Човешки ресурси : Броят на членовете на екипа и техните работни часове, които са на разположение за завършване на проекта.

Бюджет : Наличните или изразходваните средства за завършване на проекта

Материали: Броят на наличните или използвани материали за даден проект (често това е ключов аспект от : Броят на наличните или използвани материали за даден проект (често това е ключов аспект от управлението на строителството ).

Лесно е да проследявате материални и нематериални ресурси в персонализирани полета за всички ваши задачи.

Предимствата на изравняването на ресурсите

Предимствата от изравняването на ресурсите зависят от типа ресурси и ограниченията на цялостния проект. Без ефективно управление на ресурсите ще се окажете в една от следните две ситуации:

Преразпределение : Разпределяне на повече ресурси за даден проект, отколкото са на разположение от вашия екип.

Недостатъчно разпределение: Недостатъчно планиране на ресурси за завършване на проекта

Ако разпределяте твърде малко или твърде много ресурси, не използвате техния оптимален потенциал. Това естествено намалява ефективността на ресурсите ви и от своя страна увеличава разходите по проекта.

С правилното изравняване на ресурсите вашите проекти не само се изпълняват по-бързо, но и по-ефективно. А тази ефективност има своите предимства:

Намален стрес в екипа: Изравняването на ресурсите предотвратява преумората или недостатъчното използване на екипа ви, за да се избегне изчерпването и да се поддържа чувство за баланс и справедливост. Това помага да се идентифицират областите, в които са необходими допълнителни ресурси, като същевременно се разбира Изравняването на ресурсите предотвратява преумората или недостатъчното използване на екипа ви, за да се избегне изчерпването и да се поддържа чувство за баланс и справедливост. Това помага да се идентифицират областите, в които са необходими допълнителни ресурси, като същевременно се разбира капацитетът на екипа ви да делегира задачи по подходящ начин.

Повишена възвръщаемост на инвестициите: Ефективното разпределение на ресурсите извлича максимума от наличните ви ресурси, така че да не се налага да харчите излишно време или пари за допълнителни ресурси, за да спазите крайния срок за завършване на проекта.

Ограничени рискове и пропуски : Претоварените членове на екипа са много по-склонни да правят грешки в работата си, което води до забавяния, затруднения и дори пълен провал на проекта.

По-добра комуникация: С подходящите инструменти изравняването на ресурсите осигурява видимост на работната натовареност, което подобрява прозрачността, комуникацията в екипа и доверието в ръководството.

ClickUp Workload View ви дава информация за показателите на вашия проект, за да бъдете една крачка напред.

Най-често използваните техники за изравняване на ресурсите и примери

Вече знаете какво е изравняване на ресурсите и защо е важно. Но как се прави всъщност?

Първо, най-добре е да разберете всяка техника за изравняване на ресурсите, за да знаете коя е най-подходяща за вашия работен процес! 💡

Бързо проследяване

Бързото изпълнение в управлението на проекти е когато задачите се изпълняват преди срока. То ви позволява да се възползвате от свободното време в графика на проекта, като същевременно ви дава възможност да изпреварите евентуални ограничения на ресурсите.

Сблъсък

Стискането се случва, когато намалите времевата рамка на дадена задача, като разпределите повече ресурси или увеличите работното време на екипа. Това е чудесен начин да спестите време от даден проект, когато има строги крайни срокове.

Разберете зависимостите на вашия проект чрез функцията „критичен път“ в ClickUp.

Методът на критичния път (CPM) е техника, използвана в управлението на проекти, която ви позволява да разберете кои задачи трябва да бъдат изпълнени първо. Познаването на критичния път ви позволява да определите кои задачи могат да бъдат отложени, за да освободите ресурси за други задачи.

Освен това критичният път е по същество минималният брой задачи, които трябва да изпълните, за да завършите един проект.

Изглаждане на ресурсите

Подобрете управлението на времето си с помощта на изгледа „Работна натовареност“ на ClickUp и вижте как оцененото време за всяка задача се съотнася с общото време за седмицата.

Изравняването на ресурсите използва съществуващите ресурси за изпълнение на задачите, вместо да се търси допълнителна помощ. Тази техника за изравняване на ресурсите е чудесен начин да се избегне претоварването на членовете на екипа и да се гарантира, че всяка задача се изпълнява по ефективен начин.

Изравняването на ресурсите е идеално и когато всички членове на екипа ви имат прекалено много работа.

5 ключови съвета за ефективно изравняване на ресурсите

Вече сте професионалист в изравняването на ресурсите! Но все пак е изключително полезно за ръководителите на екипи да знаят как най-добре да се справят с търсенето на ресурси. Нека разгледаме петте най-добри практики за разпределяне на ресурсите!

1. Направете реалистични оценки на нуждите от ресурси за вашия проект

Преди да започнете проект, направете реалистична оценка на това колко ресурси биха били необходими за него. Макар че можете да използвате техники за изравняване на ресурсите по-късно, винаги е най-добре да се подготвите по-добре за проекта си.

Лесно преглеждайте и проследявайте времевите оценки за задачите в ClickUp за по-добро управление на ресурсите.

Не се доверявайте на случайни предположения за наличността на ресурсите и капацитета на екипа. Трябва да планирате за внезапни затруднения или задачи в последния момент, които могат да провалят графика на проекта. Колкото по-реалистични сте относно наличността на ресурсите, толкова по-добре ще успеете да завършите проекта навреме.

Бонус: Софтуер за управление на маркетинговите ресурси

2. Идентифицирайте всички потенциални пропуски в ресурсите на проекта

Недостиг на ресурси възниква, когато след стартирането на проекта възникнат неочаквани проблеми, които могат да попречат на графика на проекта. Например, ако управлявате екип от писатели по време на натоварен празничен месец, може да се окажете с ограничени налични ресурси, ако няколко членове на екипа вземат почивни дни в едно и също време.

Разделете обхвата на проекта на малки задачи и лесно проследявайте задачите за всеки етап и фаза на екипа, участващ в ClickUp Whiteboards.

Проектният мениджър или ръководителят на екипа трябва да планират предварително потенциалните пропуски в ресурсите на проекта. Изравняването на ресурсите не се състои само в изравняване на работната натовареност – то зависи от това дали сте взели предвид пропуските в ресурсите по време на първоначалното планиране на проекта.

И за да избегнете тези пропуски, се уверете, че сте определили обхвата на проекта, така че да не се окажете с двама членове на екипа, когато сте планирали шест, за да завършите проекта. Почти невъзможно е да се предотвратят всички пропуски в ресурсите, но малко подготовка и преглед могат да бъдат от голяма полза.

Бонус: Шаблони за анализ на разликите!

3. Създайте списък с приоритетни задачи

Винаги създавайте списък с приоритетни задачи и ресурси, когато работите по проектите си. Това е прост, но ефективен начин да знаете ясно какво трябва да бъде приоритетно в случай на конфликти или ограничения. 📄

Да предположим, че имате два текущи проекта за разработка, за които се нуждаете от допълнителен член на екипа – първият има гъвкав график, а другият има строг краен срок. Проблемът е, че разполагате само с един свободен разработчик.

На кой проект бихте назначили този разработчик?

Групирайте задачите на вашата Kanban табло по статус, потребителски полета, приоритет и др. в изгледа на таблото на ClickUp.

Бихте искали да ги назначите на втория проект със строг краен срок. Макар това да е прост пример за изравняване на ресурсите, приоритизирането на задачите ви гарантира, че знаете на какво трябва да обърнете най-голямо внимание за доброто протичане на графика на проекта!

Научете се да управлявате ресурсите с календар за ресурси!

4. Въведете специален мениджър на ресурсите

Ако все още не сте се досетили, управлението на ресурсите не е лесна задача. То отнема много време и включва множество променливи.

Ето защо винаги трябва да се стремите да имате специален мениджър на ресурсите, който да се грижи за всички нужди, свързани с изравняването на ресурсите. Този човек посвещава времето си на овладяването на критичния път и управлението на множество проекти в рамките на техните ресурсни ограничения.

Когато един човек отговаря за този процес, вие централизирате отговорността, което прави изравняването на ресурсите много по-лесно за управление. Освен това, няма да добавите отговорността за управлението на ресурсите към вашия екип, което им дава свобода да се съсредоточат върху действителната работна натовареност по проекта.

5. Следете всичко, което преразпределяте

Може да изглежда лесно да преместите няколко задачи, да участвате в изравняване на ресурсите или да преместите проекти към допълнителните си ресурси. Всичко обаче трябва да се проследява. Трябва да знаете къде са били първоначално възложени задачите ви, в противен случай рискувате да възникнат сериозни проблеми в процеса на разпределяне на ресурсите.

Защо?

Без проследяване рискувате да възложите двойна работа, да пропуснете стъпки в графика на проекта или да пропуснете критична информация за това, какво трябва да се направи по-нататък. Ако не проследявате внимателно всичките си ресурси и къде са преразпределени, проектът ви със сигурност ще се сблъска с скъпоструващи проблеми. 📈

Използвайте джаджата за диаграма на изразходваните ресурси в ClickUp, за да измервате производителността по време на проекта и да откривате потенциални проблеми с ресурсите.

Инструментите за разпределение на ресурсите могат да проследяват всички ваши задачи, а за гъвкавите екипи можете да използвате диаграми за изразходване, за да измерите производството си спрямо първоначално зададеното. Смисълът на всичко това е, че ви е необходим софтуер за управление на проекти, който е персонализируем и централизира усилията на вашите екипи.

Шаблони за изравняване на ресурсите за успешно управление на проекти от начало до край

Искате да разпределяте ресурсите си много по-бързо? Започнете с шаблон!

Предлагаме ви пет от най-добрите шаблони на ClickUp, които можете да използвате напълно безплатно, за да започнете да управлявате работната натовареност на вашите екипи по-ефективно.

1. Шаблон за разпределение на ресурсите в ClickUp

Познавайте бюджетите, отговорните лица, видовете резултати, заинтересованите страни и отговорните екипи в един прост изглед.

Като проектен мениджър, трябва да знаете къде се инвестират вашите ресурси.

Шаблонът за разпределение на ресурсите на ClickUp е чудесен инструмент за изравняване на ресурсите. Това е така, защото ви дава ясна представа за това къде отиват вашите ресурси и какво може да се наложи да пренаредите.

Този шаблон е идеален за проследяване на всички ваши материали, работна ръка, бюджет и часове в едно място. Използвайте изгледа на списъка, за да получите цялостен поглед върху задачите, възложени на вашия екип, и как те се вписват в графика на проекта.

2. Шаблон за планиране на ресурсите в ClickUp

Разпределяйте ресурсите с лекота, използвайки шаблона за планиране на ресурсите на ClickUp.

Шаблонът за планиране на ресурсите на ClickUp е чудесен инструмент за изравняване и изглаждане на ресурсите чрез използване на Kanban изглед с функции за преместване чрез плъзгане и пускане за преразпределение.

Този шаблон помага и за идентифициране на наличните ресурси, кой ги притежава и кога са налични. Уверете се, че ресурсите са разпределени ефективно, и позволете на мениджърите да идентифицират и отстранят потенциални ограничения на ресурсите, преди те да възникнат, с помощта на този шаблон.

Можете също да приоритизирате задачите и да се уверите, че подходящите ресурси са на разположение, когато са необходими.

3. Прост шаблон за диаграма на Гант от ClickUp

Използвайте функциите за плъзгане и пускане в шаблона за проста диаграма на Гант в ClickUp, за да преразпределите задачите и да разберете зависимостите между тях.

Диаграмите на Гант са визуално представяне на задачите, ресурсите и графиците на проекта. Шаблоните за диаграми на Гант помагат на проектните мениджъри да определят къде трябва да бъдат разпределени ресурсите, да следят напредъка и да идентифицират потенциални пречки.

А с простия шаблон за диаграма на Гант на ClickUp можете да оптимизирате използването на ресурсите и да гарантирате, че задачите се изпълняват навреме и в рамките на бюджета чрез визуална времева линия. С този шаблон можете:

Визуализирайте напредъка на задачите на вашите екипи в Gantt View на ClickUp и разберете кой върху какво работи с един поглед.

Разгледайте и научете как задачите са свързани с общите цели и зависимостите за завършване на проекта.

4. Шаблон за матрица на ресурсите на проекта ClickUp

Получете представа за състоянието на вашите ресурси, за да знаете етапа, отдела, типа, бюджета, крайния срок и др.

Каква е очакваната обща стойност на ресурсите? Шаблонът за матрица на ресурсите на проекта на ClickUp е чудесен инструмент, с който можете да разберете това.

Той също така помага да се гарантира, че ресурсите са разпределени ефективно, което позволява на проектните екипи да се съсредоточат върху задачите, които трябва да бъдат изпълнени навреме и в рамките на предложения бюджет. Шаблонът включва пет статуса, шест потребителски полета и седем типа изгледи.

5. Шаблон за работната натовареност на служителите в ClickUp

Визуализирайте колко работа е възложена на отделните сътрудници, както и на всеки от вашите екипи, с помощта на изгледа „Работна натовареност“ в ClickUp.

За по-подробна и визуална разбивка на работната натовареност на всеки член от екипа ви, шаблонът за работна натовареност на служителите на ClickUp е незаменим. Този шаблон може да покаже и общата работна натовареност на екипа, което е идеално за ръководители, управляващи групи или няколко екипа.

Използвайте този шаблон, за да разберете кой може да поеме повече работа или нови проекти. Визуално вижте колко работа е възложена в момента на всеки отделен човек или на екипа като цяло. Независимо дали имате нужда от времеви прогнози, обем на задачите, спринт точки или персонализирани полета, за да следите работната натовареност, този шаблон може да направи всичко това.

Започнете процеса на изравняване на ресурсите с ClickUp

Изравняването на ресурсите не трябва да бъде ужасна задача сама по себе си. Просто се нуждаете от подходящия инструмент, за да проследявате, измервате, сравнявате и организирате работата си в визуален табло.

За щастие, можете да организирате целия процес на изравняване на ресурсите с помощта на персонализираните инструменти за управление на проекти на ClickUp. ClickUp е водещият софтуер за управление на проекти в света.

Независимо дали се нуждаете от помощ при разпределянето на ресурсите, планирането на проекти, автоматичното изравняване или планирането при ограничени ресурси – ClickUp е точно за вас! И за разлика от други инструменти за управление на проекти, ClickUp се адаптира към нуждите на вашия екип за изравняване на ресурсите, а не обратното.

Той е изключително гъвкав, така че не сте ограничени от предварително определени полета и ограничени табла. Използвайте един от безплатните шаблони на ClickUp, за да приложите собствената си стратегия за изравняване на ресурсите!