10-те най-добри инструмента за маркетинг на недвижими имоти за агенти през 2025 г.

С 97% от купувачите, които се обръщат към интернет, когато търсят дом, дните на разчитане на отворени къщи и лъскави табели в двора, за да се сключи сделка, отдавна са отминали. За щастие, не е нужно да сте гуру в дигиталния маркетинг, за да сте в крак с тези нови тенденции. ?

Благодарение на иновативния софтуер за маркетинг на недвижими имоти, можете лесно да координирате и оптимизирате всичките си маркетингови дейности. Тези платформи правят чудеса за повишаване на видимостта на вашите обяви, привличане на квалифицирани потенциални клиенти и в крайна сметка сключване на изгодни сделки.

Ще ви запознаем с 10-те най-добри инструмента за маркетинг на недвижими имоти през 2024 г., подбрани въз основа на тяхната репутация, разнообразие от функции, положителни отзиви от потребители и способността им да отговорят на общите и специфичните нужди на агентите по недвижими имоти и маркетолозите.

Какво трябва да търсите в софтуера за маркетинг на недвижими имоти?

Ето основните качества, които трябва да имате предвид при избора на идеалните инструменти за маркетинг на недвижими имоти:

Леснота на употреба: Инструментите за маркетинг на недвижими имоти трябва да имат интуитивна навигация и лесен за употреба интерфейс, за да се намали времето за обучение и адаптиране. Разнообразие от функции и опции за персонализиране: Трябва да улеснява управлението на обяви, генерирането на потенциални клиенти, имейл маркетинга, управлението на социални медии и създаването на виртуални турове. Инструментите трябва да могат лесно да се персонализират, за да Трябва да улеснява управлението на обяви, генерирането на потенциални клиенти, имейл маркетинга, управлението на социални медии и създаването на виртуални турове. Инструментите трябва да могат лесно да се персонализират, за да отразяват идентичността на вашата марка и целевата аудитория. Възможности за интеграция: Инструментът трябва да се интегрира с тези, които вече използвате, като CRM системи и инструменти за дигитален маркетинг, например платформи за маркетинг в социалните медии и софтуер за имейл маркетинг. Функция за анализи и отчети: Тя трябва да ви позволява ефективно да наблюдавате трафика на уебсайта и да проследявате ефективността на вашата маркетингова стратегия и кампании за недвижими имоти. Цени и мащабируемост: Не трябва да има скрити разходи или допълнителни такси. Цените трябва да са прозрачни и мащабируеми, за да отговарят на вашите променящи се нужди. Поддръжка и обучение: Компанията, която стои зад инструмента за маркетинг на недвижими имоти, трябва да разполага с отзивчива и специализирана поддръжка на клиенти, която да отговаря на вашите въпроси или технически проблеми.

Някои инструменти за маркетинг на недвижими имоти могат да ви помогнат да управлявате и организирате информацията за клиентите, да проследявате потенциалните клиенти и да автоматизирате комуникацията във всички области. Други маркетингови инструменти отиват още по-далеч, като помагат на агентите по недвижими имоти да промотират обяви за имоти и да създават привлекателни уебсайтове, ангажиращи профили в социалните медии или потапящи виртуални обиколки на имоти.

Който и да изберете, инструментите, които представяме по-долу, могат да ви помогнат да увеличите продажбите си и да ви осигурят предимство пред конкурентите ви.

Получете цялостен поглед върху вашия проект за недвижими имоти с ClickUp

Ако сте част от екип за маркетинг на недвижими имоти, ви очаква приятна изненада. ClickUp предлага различни функции, идеални за планиране, сътрудничество, изпълнение и проследяване на ефективността на вашите кампании и проекти – специално за бизнеса с недвижими имоти!

Друга фантастична функция, която маркетолозите обожават: шаблоните на ClickUp, които дават на агентите по недвижими имоти преднина при всеки проект, по който работят, спестявайки ценно време в процеса. ⏳

Оптимизирайте маркетинговите си усилия в областта на недвижимите имоти с шаблона на ClickUp

Шаблонът ClickUp Real Estate Marketing е специално създаден за екипи в областта на недвижимите имоти, които искат да увеличат значително онлайн видимостта на своите обяви. Можете лесно да изберете перфектните маркетингови планове и канали, да зададете насоки за бранда и дори да създадете надежден маркетингов календар, за да следите всички свои бизнес дейности в областта на недвижимите имоти.

Бонус: Софтуер за маркетингов календар!

За да започнете, добавете имота, който искате да промотирате, към шаблона. Всяка обява ще има отделна задача, към която можете да добавите снимки и файлове за по-лесно идентифициране.

Ще получите и панорамен изглед на всичките си промотирани обяви! Шаблонът предлага многобройни опции за преглед, които предлагат различни перспективи и информация, като че ли имате маркетингов център на разположение на един клик разстояние:

Изглед на списъка с кампании: Групира списъка според статуса на промоционалното съдържание (например: Завърши, В процес, Нуждае се от одобрение, Нуждае се от ревизия, Одобрено)

Проследявайте напредъка на промоциите на вашите недвижими имоти с ClickUp

ClickUp Board view: Kanban табло , което представя обявите като карти и ги организира според стратегическата фаза на свързаното с тях съдържание (идея, писане на съдържание, дизайн, преглед, публикуване, оценка).

Прегледайте състоянието на вашите обяви в Kanban табло

Изглед на графика: Показва графиците за публикуване на вашите промоционални съдържания в месечен календар. Списъците са обозначени с различни цветове в зависимост от типа публикация, с която се промотират (блог, социални медии, : Показва графиците за публикуване на вашите промоционални съдържания в месечен календар. Списъците са обозначени с различни цветове в зависимост от типа публикация, с която се промотират (блог, социални медии, имейл бюлетин ).

Съхранявайте всичките си маркетингови срокове на едно място с ClickUp

Най-добрите функции на ClickUp

Над 1000 персонализирани шаблона

15+ прегледа

Потребителски полета и етикети

Налични в уеб и мобилни устройства

Проследяване на времето и разширени отчети

Интеграции с над 1000 популярни инструмента и платформи, като Slack, Calendly, Dropbox и Google Drive

Функции за създаване на карти , за да поставяте маркери върху обявите

Напомняния и известия

Ограничения на ClickUp

Случайни бъгове и проблеми поради чести актуализации

Мобилното приложение не е толкова функционално, колкото уеб приложението

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

2. Pipedrive

Чрез Pipedrive

Pipedrive е популярен софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), идеален за по-малки търговски фирми, които искат да подобрят процесите си и да сключат повече сделки.

Една от основните предимства на Pipedrive е централизирането на данните за клиентите в една достъпна платформа. Тя ви помага да проследявате потенциалните клиенти във фунията, да визуализирате целия процес на продажбите и да взаимодействате без усилие с клиентите на всеки етап от продажбения процес.

Когато става въпрос за маркетинг на недвижими имоти, Pipedrive може да бъде безценен инструмент за организиране на потенциални клиенти, независимо дали те са генерирани от вашия уебсайт и социални медии или чрез по-традиционни канали, като препоръки и регистрации за отворени врати.

След като добавите потенциален клиент в системата си и му присвоите агент по недвижими имоти, Pipedrive ви позволява да проследявате неговия напредък през персонализирани етапи на продажбения процес, докато не настъпи магическият момент, в който сключите сделката.

Платформата позволява и безпроблемно сътрудничество между членовете на екипа или агентите по недвижими имоти, които могат да си възлагат задачи, да споделят документи и да комуникират директно в платформата.

Накрая, аналитичните функции на Pipedrive ви позволяват да проследявате ключови показатели като процент на конверсия и стойност на сделките. Тези ценни данни могат да бъдат най-силното ви оръжие за фино настройване на маркетинговите подходи и откриване на потенциални области за подобрение във вашия бизнес с недвижими имоти.

Най-добрите функции на Pipedrive

Управление на потенциални клиенти и сделки

Проследяване на активността на клиентите

Интеграция с имейл

Автоматизиране на работните процеси

Анализи и отчети

Различни интеграции с съществуващия технологичен стек

Ограничения на Pipedrive

Цени на Pipedrive

Essential : 9,90 $/месец на потребител

Разширено : 19,90 $/месец на потребител

Професионална версия : 39,90 $/месец на потребител

Power : 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipedrive

3. Movavi

Заснемете завладяващи екранни снимки на вашия имот с MovaviVia Movavi

Movavi е известен със своите инструменти за редактиране на видео и снимки, запис на екрана и конвертиране на мултимедия. Основното предимство на всички приложения на Movavi е тяхната удобна за ползване и интуитивна интерфейс, което ги прави достъпни за абсолютни начинаещи, като същевременно запазва функционалностите, от които опитни потребители се нуждаят, за да създават невероятно видео съдържание.

Movavi може да бъде ценен актив в набора ви от инструменти за маркетинг на недвижими имоти. С неговия софтуер за редактиране на видео можете да създавате завладяващи видео обиколки на имоти, предоставяйки на потенциалните купувачи виртуална разходка. Подстригвайте и изрязвайте кадри колкото искате и допълвайте видеоматериала с музика, гласови коментари и текстови надписи, за да оживите имота на екрана.

Можете също да се възползвате от софтуера за редактиране на снимки на Movavi за виртуална сценична постановка, което със сигурност ще увеличи генерирането на потенциални клиенти. Направете снимки на свободни имоти и използвайте софтуера, за да добавите дигитално мебели и други елементи от интериора, като по този начин помогнете на потенциалните купувачи да визуализират как може да се използва пространството.

Друга идея за привличане на купувачи, която се реализира с помощта на видеоредактора на Movavi, е създаването на кратки клипове с най-интересните моменти. Изберете най-впечатляващите кадри от имота, добавете фонова музика и надписи и ги съберете в кратко, завладяващо видео.

Споделете клипа в социалните медии или го изпратете в бюлетини и наблюдавайте как аудиторията ви се превръща в потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Movavi

Удобен интерфейс, идеален както за начинаещи, така и за по-напреднали потребители

Филтри и библиотека със специални ефекти в инструмента за маркетинг на недвижими имоти

Редактор на видео, снимки и аудио

Опции за медийна конверсия

Стабилизация и проследяване на движението

Лесно споделяне и експортиране към потенциални клиенти или други професионалисти в областта на недвижимите имоти

Ограничения на Movavi

Цени на Movavi

Видео редактор : 49,95 $/година

Видеоредактор + пакети с ефекти : 155,95 $/година

Video Suite + Effect Packs: 237,95 $/година (в момента с отстъпка до 94,95 $)

*Посочените цени се отнасят за лични лицензи.

Оценки и рецензии за Movavi

Trustpilot : 4,7/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 450 отзива)

4. Hubstaff

Чрез Hubstaff

Hubstaff придоби популярност благодарение на своя пакет за управление на персонала, който помага на бизнеса да управлява и проследява работата на своите отдалечени екипи. Но той прави много повече от проследяване на работното време и наблюдение на служителите!

Инструментът е фантастичен за управление на проекти с вградените си функции за комуникация в екипа, планиране на графика на служителите, изчисляване на заплатите и фактуриране, както и информация за производителността. Hubstaff може да бъде особено полезен при управлението на проекти в областта на недвижимите имоти, включително и маркетинговите им аспекти.

Използвайте платформата, за да задавате срокове, разпределяте задачи и измервате напредъка на проектите на вашия бизнес с недвижими имоти.

Функциите за отчитане на времето на платформата ви позволяват да измервате точно времето, прекарано в задачи като създаване на съдържание, управление на социални медии и комуникация с клиенти. Можете да използвате събраните данни, за да идентифицирате пречките и да подобрите производителността в своя бизнес с недвижими имоти.

С Hubstaff можете да увеличите отговорността на вашите служители или агенти по недвижими имоти, особено на тези, които работят дистанционно. Функции като нива на активност и екранни снимки гарантират, че всички членове на екипа се концентрират върху продуктивна работа и че проектите се изпълняват навреме.

Най-добрите функции на Hubstaff

Проследяване на времето с онлайн табели и отчети за отработеното време

Мониторинг на служителите с GPS проследяване на местоположението

Анализ на работната сила

Агилно управление на проекти

Интеграция с различни инструменти за управление на проекти, счетоводство, комуникация и CRM

Ограничения на Hubstaff

Цени на Hubstaff

Hubstaff Field Field Pro : 10 $/месец на потребител Desk Field : 12,50 $/месец на потребител Enterprise : наличен при контакт

Field Pro : 10 долара на месец на потребител

Desk Field : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise : наличен при контакт

Оценки и рецензии за Hubstaff

5. SEMRush

Чрез Semrush

SEMRush е звезда в света на SEO от доста време и това е с основателна причина. Той е един от най-широко използваните инструменти за анализ на ключови думи, проучване на конкуренцията, проследяване и подобряване на ефективността на уебсайтовете.

Ако разчитате на създаването на съдържание, за да повишите видимостта на вашите обяви за недвижими имоти и да генерирате потенциални клиенти, SEMRush може да изведе вашата стратегия на следващото ниво. Използвайте го, за да откриете най-релевантните ключови думи в сектора на недвижимите имоти и да оптимизирате съответно вашия уебсайт и съдържание. Освен това можете да надникнете в дейността на вашите конкуренти и да идентифицирате областите, в които можете да се отличите от останалите.

Тъй като маркетингът на недвижими имоти често се върти около промотирането на имоти в конкретни географски райони, локалните SEO инструменти на SEMRush са абсолютно революционни. Функции като управление на обяви и проследяване на позиции могат да помогнат за повишаване на местната видимост и генериране на повече потенциални клиенти. В крайна сметка, всичко се свежда до достигането до правилните хора на правилните места.

Накрая, функциите за управление на социални медии на SEMRush правят чудеса за повишаване на популярността на вашата марка. Автоматизирайте и планирайте публикуването в социалните медии, проследявайте социалните дейности на вашите конкуренти и анализирайте вашето присъствие на платформи като Instagram, Facebook, LinkedIn и Youtube, за да извлечете максимална полза от тях.

Най-добрите функции на SEMRush

Проучване на ключови думи за професионалисти в областта на недвижимите имоти

Инструменти за маркетинг на съдържание

Локално SEO за регионални пазари

Пазарни доклади и анализи

Платена реклама

Ограничения на SEMRush

Цени на SEMRush

Pro : 99,95 $/месец

Guru : 191,62 $/месец

Бизнес: 374,95 $/месец

*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за SEMRush

6. Iconosquare

Проследявайте ефективността на вашите кампании в социалните медии с IconosquareVia Iconosquare

Iconosquare е фантастичен инструмент за маркетинг специалисти в областта на недвижимите имоти, които искат да подобрят представянето си в социалните медии. Платформата предлага най-добрите инструменти и функции за оптимизиране на маркетинга в социалните медии, измерване на ефективността и ефективно взаимодействие с последователите.

Инструментът ви позволява да поддържате последователно присъствие в социалните медии чрез планиране на публикации. Можете също така да ги публикувате автоматично на няколко платформи едновременно за максимален ефект.

Говорейки за ефективност, Iconosquare ви позволява да я измервате с помощта на своя мощен арсенал от аналитични инструменти. Проследявайте ключови показатели като обхват, импресии, ръст на броя на последователите и нива на ангажираност, за да получите точна представа за ефективността на вашата стратегия в социалните медии.

Можете също така да получите ценна информация за вашите последователи, като например демографски данни, модели на ангажираност и поведение. Тази информация ви позволява да адаптирате онлайн съдържанието си и цялостната маркетингова стратегия, за да се доближите до вашите последователи и в крайна сметка да ги превърнете в потенциални клиенти и клиенти.

Най-добрите функции на Iconosquare

Планирано и автоматично публикуване в множество социални медийни платформи, включително Instagram, Facebook и TikTok

Разширени анализи и информация за базата от последователи и конкуренцията

Персонализирани отчети

Управление на генерирането на лийдове и разговори в социалните медии

Ограничения на Iconosquare

Цени на Iconosquare

Pro : 49 евро/месец

Разширено : 79 €/месец

Enterprise: 139 евро/месец

*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Iconosquare

7. Wix

чрез Wix Editor X Design

Wix е отлична платформа за създаване на уебсайта, за който винаги сте мечтали. И не е нужно да сте гений в програмирането или опитен уеб разработчик, за да покажете своите обяви и да привлечете потенциални купувачи. Благодарение на редактора с функция „плъзгане и пускане”, са ви необходими само няколко кликвания с мишката и малко въображение, за да създадете привлекателен уебсайт за вашия бизнес.

Не е нужно да създавате нищо от нулата, защото Wix разполага с библиотека от шаблони, специално създадени за сектора на недвижимите имоти. Изберете шаблона, който подхожда на вашата марка и цел, персонализирайте го според вашите предпочитания и за нула време ще имате виртуален шоурум за вашите обяви!

След като уебсайтът ви е готов и обявите са публикувани, направете ги по-привлекателни, като добавите галерии с изображения, интерактивни карти и виртуални турове или подчертаете ключови подробности за имотите. Когато привлечете посетителите си, превърнете ги в клиенти, като добавите формуляри за контакт и инструменти за привличане на потенциални клиенти към уебсайта си.

Най-добрите функции на Wix

Дизайн на уебсайтове с интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане”

Над 800 шаблона за уебсайтове

Мобилно приложение за създаване и управление на вашия уебсайт

Професионални услуги за уеб разработка

Ограничения на Wix

Цени на Wix

VIP : 24,50 $/месец

Неограничен : 12,50 $/месец

Комбинация : 8,50 $/месец

Свързване на домейн: 4,50 $/месец

Оценки и рецензии за Wix

8. Podio

Пример за платформата Podio

Podio е платформа за управление на проекти и сътрудничество, която може да бъде спасителна въже за маркетолозите в областта на недвижимите имоти, които управляват множество имоти, потенциални клиенти и членове на екипа. Тя ви позволява да централизирате цялата си работа в високо персонализирани работни пространства, които можете да адаптирате към вашите нужди, като добавяте работни потоци и полета и автоматизирате ръчни, трудоемки задачи.

За да сте винаги в крак с потенциалните си клиенти, Podio изпълнява и функцията на CRM софтуер. Можете да съхранявате информация за клиентите си и да проследявате тяхното пътуване през продажбения канал, като по този начин се уверявате, че никога няма да пропуснете добра сделка поради липса на организация.

Сътрудничеството е от решаващо значение за успеха на всеки бизнес с недвижими имоти, а Podio го улеснява, като предоставя централен хъб, където членовете на вашия екип могат да споделят информация, да обменят идеи и да си помагат взаимно при сключването на сделки – и всичко това в реално време.

Най-добрите функции на Podio

Управление на проекти

CRM

Софтуер за социална интранет

Сътрудничество

Управление на работния процес

Управление на бизнес процесите

Ограничения на Podio

Цени на Podio

Безплатни

Плюс : 11,20 $/месец

Премиум: 19,20 $/месец

*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Podio

9. Workamajig

Управлявайте вашите маркетингови проекти в областта на недвижимите имоти с Workamajig

Създаден специално за креативни агенции и маркетинг екипи, Workamajig се стреми да бъде „едно гише“ за оптимизиране на управлението на проекти, ресурси и финанси, както и за сътрудничеството между екипа и клиентите.

Workamajig предоставя централизиран център за маркетингови инструменти, където маркетинг специалистите в областта на недвижимите имоти могат да проследяват потенциални клиенти и да съхраняват всички свои обяви за имоти, календари с съдържание и комуникация с клиенти на едно лесно достъпно място.

Софтуерът улеснява и безпроблемната комуникация между членовете на екипа, елиминирайки необходимостта от безкрайни размени на имейли и позволявайки ви да се съсредоточите върху това, което е важно – постигането на маркетинговите цели и генерирането на потенциални клиенти и продажби.

Управлението на ресурсите и финансите често е болезнена точка за по-малките маркетинг екипи, а създателите на Workamajig го разбират много добре. Маркетинг инструментите му ви позволяват да следите бюджетите и разходите и да оптимизирате генерирането на фактури, за да поддържате счетоводството си в ред.

За да предотвратите затруднения или загуба на ресурси, Workamajig ви позволява да управлявате натоварването на вашите служители и да следите тяхната наличност. То позволява оптимално разпределение на ресурсите, като гарантира, че вашият екип работи с пълна мощност за постигане на вашите KPI.

Най-добрите функции на Workamajig

Управление на проекти

Проследяване на времето и задачите

Интегрирани счетоводни и финансови инструменти

Софтуер за приемане на проекти

CRM за продажби

Инструмент за управление на маркетингови ресурси и трафик

Ограничения на Workamajig

Цени на Workamajig

Вътрешни : 41 $/месец на потребител

Агенция : 41 $/месец на потребител

Enterprise: наличен при контакт

*Посочените цени са валидни за екипи с 10+ членове

Оценки и рецензии за Workamajig

10. Basecamp

Пример за продукт на Basecamp

Мисията на Basecamp е да помогне на бизнеса да премахне подхода „разпръснати навсякъде неща“. Той предоставя централизирана платформа за ефективно управление на вашите маркетингови кампании за недвижими имоти и сътрудничество с вашия екип за постигане на общи цели.

Използвайте маркетинговите инструменти, за да сте в крак с различните маркетингови инициативи, като промотиране на обяви за недвижими имоти, провеждане на кампании в социалните медии и създаване на ангажиращо съдържание. Създайте отделни проекти за всеки маркетингов канал, възложете задачи на членовете на екипа си и определете крайни срокове, за да гарантирате максимална продуктивност.

Интеграцията на календара в Basecamp прави трудно да пропуснете важна дата, свързана с вашите маркетингови дейности. Независимо дали става дума за краен срок за публикуване на съдържание, събитие с отворени врати или стартиране на кампания в социалните медии, платформата се грижи за управлението на времето ви.

Най-добрите функции на Basecamp

Начало: едностраничен табло с вашите проекти и задачи

Задачи: за проследяване на задачи и срокове

Campfire: вграден групов чат

Врати: за интегриране с външни инструменти и услуги

График: обзор на важни събития и крайни срокове

Ограничения на Basecamp

Цени на Basecamp

Basecamp : 15 долара на месец на потребител

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/година или 349 $/месец

Оценки и рецензии за Basecamp