10-те най-добри софтуера за запис на екрана за Mac през 2025 г.

Ако една картина струва хиляда думи, тогава един кратък филм струва около един милион.

Много създатели на съдържание, преподаватели и екипи използват запис на екрана, за да записват и споделят информация бързо. Асинхронният инструмент за комуникация може да ви помогне да обясните проблем, да демонстрирате решение, да дадете коментар или да визуализирате тезата, която искате да изразите.

Наличието на подходящи инструменти за запис на екрана може да улесни създаването и споделянето на записи на екрана на вашия Mac. Но кой нов инструмент за запис на екрана е подходящият? Ще разгледаме десет популярни програми за запис на екрана за Mac, както и техните предимства, недостатъци и ценова информация, за да можете да изберете тази, която най-добре отговаря на вашите нужди.

Какво трябва да търсите в софтуер за запис на екрана за Mac?

Когато избирате подходящия инструмент за запис на екрана, трябва да обмислите кои функции са най-важни за вас. Потребителският интерфейс трябва да бъде основен приоритет.

Ще ви е необходима лесна за използване и интуитивна платформа, която ви позволява бързо да записвате и споделяте записи с няколко кликвания – независимо дали става дума за проста лента с инструменти за екранни снимки в браузъра ви или за такава, която може да записва само аудио или видео.

Също така ще искате да разгледате опциите за запис, предлагани от софтуера за запис на екрана, като например дали предлага опции за запис на цял екран или на част от екрана. Ако имате нужда да записвате аудио, уверете се, че платформата ви позволява да записвате аудиото, от което се нуждаете, като например системния звук или чрез микрофона си.

Разгледайте и възможностите за редактиране, ако създавате по-сложни видеоклипове, които изискват изрязване (така че да не използвате целия екран) или анотации, за да оставяте коментари или да показвате кликвания с мишката върху екранния запис.

Също така трябва да обмислите какво искате да правите с записите след това. Потърсете опции за запис на екрана, които поддържат качеството и форматите на видеото, с които трябва да работите, като MP4, MOV или AVI.

Ако излъчвате на живо, уверете се, че платформата поддържа услугите, които планирате да използвате, като YouTube или Twitch. Също така е добре да проверите опциите за споделяне, за да прехвърляте лесно и сигурно записите си там, където е необходимо.

Накрая, уверете се, че вашият софтуер за запис на екрана е съвместим с вашата версия на macOS. Някои софтуери може да изискват специфични версии на операционната система или да имат хардуерни спецификации, затова е добре да проверите дали можете да използвате платформата на вашите текущи устройства.

10-те най-добри софтуера за запис на екрана за потребители на Mac през 2025 г.

Независимо дали записвате софтуерни уроци, геймплей, презентации, комуникация в екип или онлайн среща, ето 10-те най-добри инструмента за запис на екрана на Mac, които могат да ви помогнат да свършите работата. Разгледайте нашия анализ, за да стесните опциите си и да откриете идеалното решение.

ClickUp е добре известна (и много обичана) платформа за продуктивност. Тя разполага с редица впечатляващи функции, включително инструмента Clip. Clip прави ClickUp един от най-добрите безплатни екранни рекордери, без воден знак или ограничения във времето. Потребителите могат да започнат да записват и преглеждат материала незабавно и да получат чисти, професионални записи за секунди.

Вълнуваща функция на ClickUp Clips е интеграцията му с AI, която автоматично транскрибира вашите видео съобщения за по-голяма достъпност.

Клиповете улесняват и споделянето. Потребителите могат да споделят записани видеоклипове чрез линкове за споделяне, така че получателите да могат да възпроизвеждат видеоклипа директно в браузъра си, без да чакат за изтегляне или инсталиране на софтуер. Простотата на записването и споделянето прави сътрудничеството изключително лесно.

Clip пренася функционалността си на следващо ниво, като интегрира създаването на задачи в работния процес на записване. Потребителите могат да преобразуват екранните записи в изпълними задачи, включително да възлагат задачи на членове на екипа и да добавят бележки, за да се уверят, че нито един детайл не е пропуснат.

Ако искате инструмент за запис на екрана на Mac, който можете да започнете да използвате за секунди, без ограничения във времето и с много функции, функцията Clip на ClickUp си заслужава да бъде разгледана.

Най-добрите функции на ClickUp:

Без водни знаци или времеви ограничения

ClickUp Brain автоматично транскрибира вашите клипове

Записвайте целия екран, раздела на браузъра или прозореца

Възможност за незабавно и сигурно споделяне на записи

Добавете глас към видеозаписите

Интегрирано създаване на задачи с функция за запис на екрана

AI функции за продуктови мениджъри

Ограничения на ClickUp:

Някои начинаещи потребители може да сметнат, че платформата предлага прекалено много опции за техните нужди при случайно ползване.

Цени на ClickUp:

Безплатен завинаги

Без ограничения : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 $/потребител на месец

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е наличен във всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Camtasia

чрез Camtasia

Camtasia е добре известна софтуерна платформа за редактиране на видео. Тя разполага с пълен набор от инструменти за създатели на съдържание, включително отличен софтуер за запис на екрана за Mac устройства. Camtasia ви позволява лесно да заснемете или запишете активността на екрана, да запишете кадри от уеб камера и да добавите аудио коментар към вашето съдържание.

Той разполага с интуитивна платформа с впечатляващи функции за редактиране, с които можете да добавяте преходи, текст и ефекти към новия си запис на екрана. Можете също да импортирате медийни файлове, което ви дава повече възможности за професионално изглеждащи крайни видеоклипове в сравнение с видеоклиповете, извлечени от Quicktime Player.

Това е отлично средство за създаване на уроци, презентации или маркетингови видеоклипове – всичко това от екрана на вашия Mac.

Най-добрите функции на Camtasia:

Позволява ви да записвате екрана и уеб камерата си едновременно.

Записва както микрофона, така и системния звук, ако желаете.

Данните за курсора ще ви позволят да подчертаете важни функции на екрана, докато работите.

Възможност за добавяне на шаблони, ефекти и други елементи към вашите видеоклипове

Лесно стартиране и спиране на записването

Ограничения на Camtasia:

Рендерирането на видеоклипове може да отнеме много време

Ограничените клавишни комбинации могат да забавят създаването на съдържание

Някои потребители съобщават за проблеми с експортирането на файловете с екранни записи.

Цени на Camtasia:

Цената започва от 299 долара за единична лицензия, с отстъпки за закупуване на няколко лицензи.

Оценки и рецензии за Camtasia:

G2: 4. 6/5 (840+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (275+ отзива)

3. ScreenPal

чрез ScreenPal

ScreenPal, сега известен като ScreenPal, ви позволява да записвате екрана, уеб камерата или и двете едновременно и по-късно да ги редактирате с помощта на неговите всеобхватни инструменти. Платформата разполага и с вградена библиотека от стокови видеоклипове, изображения и музикални парчета, за да добавите повече ресурси към вашето видео и да подобрите крайния продукт.

Срещу допълнителна такса платформата за запис на екрана ще хоства и вашите видеоклипове с персонализиран видео плейър, което ви дава по-голям контрол над това кой вижда вашето съдържание и как го гледа.

Най-добрите функции на ScreenPal:

Вградена библиотека за допълнителни видеоклипове, изображения и звуци

Интерфейс, подходящ за начинаещи, за лесно стартиране и спиране на записването

Улеснява създаването и качването в YouTube

Опция за лента с инструменти за екранна снимка

Ограничения на ScreenPal:

Безплатната версия има минимални възможности за редактиране, така че е най-подходяща за основни заснемания.

Безплатната версия е ограничена до 15-минутни видеоклипове.

Цени на ScreenPal:

Безплатно записване на екранни снимки (с воден знак)

Solo Deluxe: 3 $/месец, плащани ежегодно

Solo Premier: 6 $/месец, плащани ежегодно

Solo Max: 10 $/месец, плащани ежегодно

Бизнес: 8 $/месец на потребител, плаща се ежегодно

Оценки и рецензии за ScreenPal:

G2: 4. 3/5 (70+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (50+ рецензии)

4. ScreenFlow

чрез ScreenFlow

ScreenFlow е професионален софтуер за редактиране на видео, който предлага всеобхватни функции за потребителите на Mac. ScreenFlow ви позволява да записвате екранната активност, да записвате кристално чист звук и да създавате изпипано съдържание в удобен за ползване интерфейс.

Потребителите могат също да подобрят крайния вид на своите видеоклипове с анимации, преходи и анотации. Платформата за запис на екрана предлага и много опции за интеграция, което улеснява качването и споделянето на крайните видеоклипове на предпочитаната от вас платформа. Освен това не е нужно да се притеснявате, че ще използвате само записи от аудио системата си с многоканално миксиране.

Най-добрите функции на ScreenFlow:

Професионални функции за запис и редактиране на екрана

Многоканално миксиране на аудио

Интегрира се безпроблемно с популярни платформи за лесно споделяне

Ограничения на ScreenFlow:

Изисква много ресурси, така че потребителите ще се нуждаят от доста мощен компютър, за да изпълняват софтуера.

За начинаещите разнообразието от опции може да се окаже прекалено голямо и да не се използва пълноценно.

Цени на ScreenFlow:

169 долара за един потребител

845 долара за пет потребители

1040 долара за пет потребители с премиум поддръжка

Оценки и рецензии за ScreenFlow:

G2: 4,5/5 (50+ рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 20 рецензии)

5. OBS Studio

чрез OBS Studio

Open Broadcaster Software (OBS) Studio е безплатен софтуер с отворен код за запис на видео и стрийминг на живо. Многофункционалните му функции го правят предпочитан софтуер за запис на екрана за създатели на съдържание, геймъри и професионалисти, които се нуждаят от запис, редактиране и споделяне на видео.

OBS Studio предлага различни опции за запис на екрана, което ви позволява да контролирате настройките за запис, като резолюция и честота на кадрите. OBS Studio поддържа и миксиране на аудио в реално време за висококачествени аудио записи. Софтуерът има много надеждни опции за персонализиране за потребители, които искат по-голям контрол над крайния продукт, както и много приставки от трети страни за подобряване на функционалността.

Най-добрите функции на OBS Studio:

Софтуерът е с отворен код и е безплатен, с активна общност за разработка.

Много настройки за запис на видео и аудио, включително лента с инструменти за екранни снимки.

Миксиране на аудио в реално време

Много приложения на трети страни ви позволяват да добавите функциите и персонализацията, от които се нуждаете.

Ограничения на OBS Studio:

Поради богатите си опции, има стръмна крива на обучение за нови потребители, които се нуждаят от просто стартиране и спиране на записването.

Има много технически опции за персонализиране, които може да са ненужни за обикновените потребители.

Ограничени опции за поддръжка в сравнение с някои други софтуери за запис на екрана в този списък

Цени на OBS Studio:

Безплатен завинаги

Оценки и рецензии за OBS Studio:

G2: 4. 6/5 (110+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (935+ отзива)

6. Movavi

чрез Movavi

Инструментът за запис на екрана на Movavi ви позволява да записвате видео и аудио на екрана си, за да създавате уроци, презентации и др. Софтуерът улеснява стартирането и спирането на записа, а настройките могат да се променят по време на работа.

Програмата за запис на екрана предлага основни инструменти за редактиране и екстри като ефекти на курсора и показване на натисканите клавиши, така че да можете да подчертаете важната информация, когато е необходимо. Записът на екрана има интерфейс, подходящ за начинаещи, като същевременно предлага достатъчно функции, за да задоволи повечето професионалисти.

Най-добрите функции на Movavi:

Удобните опции за планиране ви позволяват да спирате и стартирате записването автоматично.

Множество формати на изход и опции за лесно споделяне на екранни записи

Позволява ви да записвате едновременно уеб камера и екранна активност на екрана на вашия Mac.

Функция на лентата с инструменти за екранна снимка

Може да използва системния аудио или микрофон

Ограничения на Movavi:

Разширените функции за редактиране са донякъде ограничени в сравнение с други професионални опции.

Безплатните версии включват воден знак върху вашите записи.

Цени на Movavi:

49,95 $ за 1-годишен абонамент за бизнес лиценз

39,95 $ за доживотна лична лицензия

Оценки и рецензии за Movavi:

G2: 4,5/5 (50+ рецензии)

Capterra: 4,8/5 (455+ отзива)

7. ScreenRec

чрез ScreenRec

ScreenRec обещава да ви помогне да ускорите работния си процес, като ви позволява бързо да записвате и споделяте видеоклипове от екрана на вашия Mac, вместо да се опитвате да изразите мнението си чрез имейл и чат.

Софтуерът предлага интуитивен интерфейс, където потребителите могат да спират или стартират записването автоматично, или да споделят екранен запис с няколко кликвания. Този софтуер за запис на екрана на Mac създава линк за споделяне, който потребителите могат да изпратят на колеги и клиенти, и разполага с възможност за съхранение в облак, за да споделяте безопасно и без ограничения за съхранение.

Той разполага и с допълнителни функции, като създаване на екранни снимки с бележки, които потребителите могат да намерят за полезни.

Най-добрите функции на ScreenRec:

Функция за добавяне на бележки в реално време за добавяне на подчертавания и бележки по време на записването на екрана

Създава линкове, които можете да споделите веднага след като започнете да записвате

Облачно хранилище за сигурно и неограничено пространство за съхранение

Ограничения на ScreenRec:

Опростеният интерфейс не разполага с по-разширени опции за редактиране.

Цени на ScreenRec:

Безплатен

Оценки и рецензии за ScreenRec:

G2: 4. 8/5 (6+ рецензии)

Capterra: 5/5 (5+ рецензии)

8. TinyTake

чрез TinyTake

TinyTake позволява на потребителите на Mac без усилие да записват екраните си, да правят снимки на екрана и да добавят бележки и подчертават определени области. Простият интерфейс позволява бързо записване на екрана.

Има удобни опции за споделяне, включително възможност за качване на съдържание в облака или генериране на линкове за споделяне. Също така включва основни инструменти за редактиране, като изрязване и кадриране, и дори можете да зададете персонализирани клавишни комбинации, за да ускорите работния си процес.

Най-добрите функции на TinyTake:

Записва видеоклипове с продължителност до 120 минути

Записвайте целия екран, прозорец, раздел или определени области

Позволява ви да зададете персонализирани клавишни комбинации за лесно изпълнение на задачи.

Запазете видеоклипове в облака или създайте линкове, които можете да споделите незабавно, за да ги изпратите на различни отдели.

Лента с инструменти за екранни снимки за бързо заснемане

Ограничения на TinyTake:

Някои потребители може да сметнат софтуера за по-малко усъвършенстван в сравнение с алтернативите.

Безплатната версия включва воден знак.

Цени на TinyTake:

Безплатен за лична употреба

Стандартен: 29,95 $/година за търговска употреба

Плюс: 59,95 $/година за търговска употреба

Jumbo: 99,99 $/година за търговска употреба + 24/7 поддръжка

Оценки и рецензии за TinyTake:

G2: 4. 3/5 (17+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (7+ рецензии)

9. Loom

Чрез Loom

С асинхронния си видео чат Loom обещава да помогне на вашия екип да пропусне повече срещи. Loom работи на почти всяко устройство, записвайки екрана или камерата ви, където и да имате интернет връзка.

Можете да маркирате области от екрана си или дори да рисувате върху тях в реално време. Споделяемите линкове позволяват на зрителите да гледат видеото ви, без да се регистрират или да създават профил. Зрителите могат да реагират с емотикони и коментари или да използват други интерактивни отговори. Интегрира се със Slack и Google Workspace за лесно споделяне в рамките на една организация.

Най-добрите функции на Loom:

Позволява на потребителите да записват едновременно екрана, камерата и аудиото си.

Рисуване и подчертаване в реално време, за да се подчертаят важни детайли на екрана

Интегрира се безпроблемно с популярни платформи за вътрешна комуникация

Лесни опции за споделяне, включително директни връзки и вградени видеоклипове

Може да се използва както на настолни, така и на мобилни устройства.

Ограничения на Loom:

Ценовите планове са по-високи от много други опции.

Ограничен офлайн достъп до записите

Цени на Loom:

За начинаещи: Безплатен

Бизнес: 12,50 $/месец на създател, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Loom:

G2: 4,7/5 (1185+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (360+ рецензии)

10. Snagit

чрез Snagit

Snagit е софтуер за запис на екрана за Mac, който ви позволява лесно да записвате екрана си и да правите снимки на екрана, след което да добавяте бележки и да подобрявате съдържанието си. Софтуерът има лесен за използване интерфейс за интуитивно създаване на съдържание и предлага страхотни разширени функции за редактиране, с които можете да добавяте ефекти, да изрязвате или да използвате шаблон, за да създадете еднородно видеосъдържание. Можете да споделяте готовите видеоклипове директно в популярни приложения или да ги запазите в облака.

Най-добрите функции на Snagit:

Панорамно заснемане с превъртане за дълги чат съобщения или уеб страници с безкрайно превъртане

Лесно споделяне с популярни приложения като Slack, Teams, Google Drive и други

Позволява ви бързо да записвате екрана си или да извличате отделни кадри от записаното видео в лентата с инструменти за екранни снимки.

Инструментът за стъпки улеснява документирането на работния ви процес.

Ограничения на Snagit:

Пълната версия е по-скъпа от много други програми за запис на екрана.

Безплатната версия ограничава времето за запис и поставя воден знак върху вашите видеоклипове.

Цени на Snagit:

49,95 $ еднократна лицензионна такса за физически лица

49,95 $ еднократна лицензионна такса за бизнес употреба (налични са отстъпки за количество)

29,95 $ еднократна лицензионна такса за образователни цели (налични са отстъпки за количество)

42,95 $ еднократна лицензионна такса за правителствена и нестопанска употреба (налични са отстъпки за количество)

Оценки и рецензии за Snagit:

G2: 4. 6/5 (3545+ рецензии)

Capterra: 4,8/5 (135+ рецензии)

Записът на екрана на Mac е лесен с ClickUp

Време е да добавите запис на екрана към комуникационния план на вашия екип! Всички горепосочени инструменти предлагат силни опции за запис на екрана на Mac. Вашият случай на употреба и приоритети трябва да определят кой инструмент да изберете.

Инструментът Clip на ClickUp обаче не само позволява запис на екрана и безпроблемно споделяне, но и интегрира създаването на задачи в процеса. Инструментът за запис на екрана, който естествено се свързва с функционалността за управление на проекти, ще подобри способността на вашия екип да сътрудничи асинхронно с бързина и яснота. И така, какво чакате?

