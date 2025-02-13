10-те най-добри софтуера за маркетингов календар през 2025 г. (безплатни и платени)

Ако вашият екип е като повечето маркетингови екипи, вие се занимавате с множество календари, разхвърлени таблици и многобройни елементи от съдържание с припокриващи се сегменти и несъвместими цели. И губите продуктивност. Не бъдете като повечето маркетингови екипи.

Можете да избирате измежду десетки платени и безплатни софтуерни решения за маркетингов календар, които ще ви улеснят живота. Подходящият софтуер ще ви помогне да се отървете от хаоса и да оптимизирате маркетинга си веднъж завинаги. 🙌

Повярвайте ни, не искате да отлагате това. Ние свършихме трудната част и избрахме 10-те най-добри софтуера за маркетингов календар. Всичко, което трябва да направите, е да намерите идеалния за вас и да подобрите маркетинговата си стратегия. 🌻

Какво трябва да търсите в софтуера за маркетингов календар?

Софтуерът за маркетингов календар е насочен към опростяване. Искате нещо, което да улесни вашите маркетингови дейности във всички аспекти.

Няма да ви отегчаваме с всички подробности, но сме подчертали някои основни елементи на инструментите за маркетингов календар, ако сте любопитни: 👀

Видимост: Потърсете инструмент, който осигурява видимост за всички, участващи в маркетинговата кампания, за предпочитане с различни нива на разрешения.

Настройваем : Най-добрите календари предлагат настройваеми статуси, задачи, табла и други функции.

Изгледи: Вашият Вашият софтуер за онлайн маркетинг календар трябва да разполага с изгледи, за да организирате времевата рамка на проекта, бюджета и маркетинговите процеси в рамките на няколко проекта.

Интеграции: Маркетингов календар, който се интегрира с всички работни инструменти в арсенала ви – от Zoom и Slack до Microsoft PowerPoint и Google Sheets – е задължителен.

Цена: Имате ли нужда от безплатен софтуер за маркетингов календар или можете да си позволите скъп инструмент? Какъвто и да е случаят, потърсете маркетингов календар на подходяща цена.

Автоматизация: Кой иска да прекарва целия ден в натоварена работа? Изберете Кой иска да прекарва целия ден в натоварена работа? Изберете маркетингов календар с автоматизация за прости или повтарящи се ежедневни задачи.

Използвайте предварително създадени рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важното.

Списъкът може да продължи, но ако сте като нас, вероятно имате работа за вършене. Освен това, ние сме подчертали най-добрите функции на всеки софтуерен инструмент в този списък, така че сте готови!

10-те най-добри софтуера за маркетингов календар

Готови ли сте да съберете целия си екип на едно място и да започнете да постигате тези маркетингови цели? Заслужавате да управлявате кампаниите си без 32 таблици, 22 изгубени срещи на екипа, 17 кръга на преглед и 10 промени в последния момент. Да го направим.

Плъзнете и пуснете задачите в календарния изглед на ClickUp

Изненадани ли сте да видите ClickUp начело на нашия списък? Вероятно не. И да, ние сме пристрастни. Но това не е единственият списък, в който ClickUp е спечелил първо място. Тази година, например, ClickUp беше избран за №1 в категорията „Софтуер за управление на проекти“ за 2023 г. в G2! И ви обещаваме, че има основателна причина за това класиране. 🏅

ClickUp е инструмент за управление на проекти с един от най-добрите софтуери за маркетингов календар. Той ще ви помогне да консолидирате вашите маркетингови проекти, да проследявате техните срокове, да оптимизирате работните процеси и да извлечете максимална полза от вашите маркетингови усилия.

Но ClickUp прави много повече от това да ви помага да създавате маркетингови календари — ето някои от многото инструменти, до които ще имате достъп:

Функциите за повторно подсказване ви позволяват да пренапишете големи количества съдържание, за да съответстват на вашия специфичен тон на изразяване.

ClickUp разполага със стотици инструменти и този списък може да бъде ОГРОМЕН. Но казахме, че не сме тук, за да ви губим времето, и го мислехме сериозно. Защото кой харесва дългите списъци?

Една от най-ценните функции, които ClickUp предлага като маркетингов календар, е изгледът „Календар“. Това е гъвкав инструмент за планиране, създаден да ви помогне да приоритизирате работата си, да създавате графици, да визуализирате работния процес и крайните срокове на екипа си и да управля вате екипа като истински професионалист.

Имате нужда да създадете календар за съдържание, за да сте в крак с планирането, маркетинга и стратегията за съдържание? Разбира се. А календар за SEO и дигитални маркетингови кампании, за да постигнете обещаните на акционерите си конверсии? Ние ще се погрижим за това. Искате да добавите няколко емотикона, за да ви накарат да се усмихнете? Готово. 🙂

А, споменахме ли, че имаме план „Безплатно завинаги“? Да, и това също.

Най-добрите функции на ClickUp:

Използвайте над 15 персонализирани, интерактивни изгледа и формати, включително изглед Kanban, изглед Gantt Chart и изглед ClickUp Calendar

Управление на задачите в реално време, комуникация и актуализации на списъка с задачи за всички членове на екипа

Безплатни шаблони за календари за социални медии, имейл маркетинг кампании, финансови показатели, стратегии за съдържание и други, които ще улеснят всички ваши маркетингови инициативи.

Автоматизация за оптимизиране на рутинната работа и поддържане на маркетинговия ви план в правилната посока

Над 1000 интеграции с инструменти като Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce и други ✨

Онлайн и офлайн режими, приложения за всички устройства и визуални календари, които ви помагат да проверявате проекта си по всяко време.

Ограничения на ClickUp:

Някои рецензии споменават, че е необходимо време, за да се научите да използвате всички функции (проблемът се решава с безплатни уроци).

ClickUp AI не е наличен в плана Free Forever (безплатна пробна версия скоро)

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. CoSchedule

чрез CoSchedule

CoSchedule Marketing Calendar е софтуер за управление, създаден да ви помогне да свършите повече за по-малко време. Той ще ви помогне да организирате всички задачи, свързани с маркетинговата ви стратегия, на едно място и ще улесни контрола на процеса от начало до край.

CoSchedule предлага няколко безплатни инструмента в своя безплатен план и се интегрира с най-добрите инструменти за управление на проекти и CRM софтуер, за да ви улесни живота. Той е популярен сред маркетинговите екипи и агенции, които искат да се организират и да покажат на своите заинтересовани страни, че могат да спазват сроковете.

Най-добрите функции на CoSchedule:

Изгледът на маркетинговия календар предоставя бърз преглед на всички ваши маркетингови кампании на един табло.

Съвместното планиране на задачите гарантира, че вашият екип спазва сроковете във всички области.

Подходящ за маркетинг специалисти, работещи с съдържание, с инструменти като шаблони за редакционен календар и оптимизация на съдържанието в социалните медии.

Инструментите за генериране на идеи, базирани на изкуствен интелект, ви помагат да обмислите теми за публикации в социалните медии, които ще привлекат вашата целева аудитория 🎯

Ограничения на CoSchedule:

Някои потребители съобщават, че липсата на проекти с няколко дати и маркетингови кампании може да наложи дублиране на проектите.

Безплатните функции не покриват всичко, от което се нуждаят повечето потребители, а платените планове са твърде скъпи за някои.

Цени на CoSchedule:

Безплатно

Pro: 29 $/месец на потребител

Маркетингов пакет: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за CoSchedule:

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Бонус: Разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на CoSchedule

3. Optimizely

чрез Optimizely

Optimizely се фокусира върху разкриването на дигиталния потенциал на маркетинговите и продуктовите екипи. Той е проектиран да оптимизира управлението на проекти в социалните медии, маркетинга, съдържателния маркетинг и електронната търговия, като помага на бизнеса да усъвършенства своите дигитални преживявания. Платформата за съдържателен маркетинг Optimizely предоставя на вашия екип едно работно пространство и маркетингов календар, от които да планирате, сътрудничите си и изпълнявате кампании от начало до край.

Повечето от подробните функции на Optimizely изискват да поискате цени за различни планове, но платформата за съдържателен маркетинг на марката има безплатна опция, с която малките екипи могат да започнат веднага. А с множество изгледи и функции за персонализиране, тя улеснява сътрудничеството по проекти от всякакъв мащаб. 🤝

Най-добрите функции на Optimizely:

Софтуерът за маркетингов календар улеснява поддържането на творческите ви проекти, създаването на съдържание и маркетинга на правилния път.

Софтуерът, базиран на изкуствен интелект, помага за оптимизиране на съдържанието на маркетинговите кампании, за да спести време на вашия екип.

Оптимизира работните заявки и формулярите за приемане, за да помогне за автоматизирането на създаването на задачи.

Инструментът за управление на цифрови активи ви позволява да спестите време и да елиминирате излишните усилия при създаването на маркетингово съдържание.

Редакторът на съдържание предоставя инструмент за съвместна работа, с който можете да подобрите новото и съществуващото съдържание, преди то да бъде публикувано.

Софтуер за маркиране на функции , за да облекчите натиска върху инженерите

Ограничения на Optimizely:

Някои рецензии съобщават за затруднения при филтрирането на статии и съдържание.

Някои фирми съобщават за оплаквания, че функцията за търсене не работи.

Цени на Optimizely:

Старт: Безплатно за <5 потребители

Управление : 79 $/месец на потребител

Създаване : Минимум 20 потребители, свържете се с нас за цени

Orchestrate: Минимум 30 потребители, свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Optimizely:

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (1 рецензия)

4. Sprout Social

чрез Sprout Social

Sprout Social е създаден, за да помага на фирми и агенции от всякакъв мащаб да извлекат полза от усилията си в социалните медии. Той улеснява ангажирането на аудиторията, планирането на публикации, прегледа на статистически данни и разработването на решения за вашите маркетингови кампании.

Sprout има приложения за повечето устройства, опростява вашите маркетингови кампании с ефективно сътрудничество и извлича максимума от социалната търговия. Той също така разполага с интуитивен календар за съдържание в социалните медии за планиране и график. Той е проектиран да ви помогне да намирате и планирате съдържание за споделяне, докато сътрудничите с вашия екип. ⚡

Най-добрите функции на Sprout Social:

Потребителите отбелязват чист и достъпен интерфейс с основни функции за планиране, достъпни за всички сътрудници.

Шаблоните за създаване на съдържание и маркетинг предлагат висококачествени дизайни, които са лесни за изпълнение.

Системата за планиране ви позволява да поддържате публикациите постоянно

Уведомления, уникални за всяка социална платформа, за да се уверите, че вашите снимки и публикации са с подходящ размер и формат.

Ограничения на Sprout Social:

Някои отзиви съобщават за проблеми с оставането в системата с разширението за Chrome.

Потребителските отзиви споменават необходимостта от отделяне на публикациите за всяка платформа поотделно.

Цени на Sprout Social:

Стандартен: 249 $/месец на потребител

Професионална версия: 399 $/месец на потребител

Разширено: 499 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sprout Social:

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

5. Kapost

чрез Kapost

Kapost е облачна маркетингова операционна система за B2B маркетинг специалисти. Тя е проектирана да оптимизира функциите на дигиталния маркетинг, като съгласува каналите, инструментите и екипите на вашата организация, за да направи маркетинговите кампании по-ефективни.

С достъп до визуален табло, аналитичен преглед и инструменти за стратегия за съдържание, базирани на изкуствен интелект, Kapost ще ви помогне да разработите съдържание през целия път на вашия купувач. Той разполага с полезни функции за маркетингов календар, които ви помагат да управлявате кампании, оценки и съдържание с един поглед.

Най-добрите функции на Kapost:

Системата разполага с вградени роли, разрешения и работни процеси, за да улесни работата по вашите проекти.

Създавайте редакционни календари с подробна информация и множество сътрудници

Настройте конкретни работни процеси за всеки етап от процеса на създаване на съдържание

Безпроблемно разпределяйте заинтересованите страни към всеки проект или работен процес за преглед.

Ограничения на Kapost:

Ценовият план е твърде скъп за някои потребители и малки предприятия.

Липсата на интеграция с други инструменти е проблем за някои потребители.

Цени на Kapost:

Kapost Marketing Operating System: 3500 долара на месец

Оценки и рецензии за Kapost:

G2: 4,0/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (15+ отзива)

6. Semrush

чрез Semrush

Semrush е пакет от над 50 продукта, инструмента и добавки за оптимизиране на онлайн видимостта и управлението на маркетинга. Той разполага с инструменти за SEO, търсене, социални медии, проучване на целевата аудитория и данни от цял свят.

Едно от многото му инструменти е лесен за използване маркетингов календар, предназначен да събира и проследява всички ваши кампании в едно съвместно работно пространство.

Semrush е популярен сред маркетинг мениджърите в компании от всякакъв мащаб и предлага интеграция с Google и други платформи за управление на задачи. Независимо дали искате да направите анализ на конкурентите, да монетизирате уебсайта си или да разширите аудиторията си в социалните мрежи, тази платформа може да ви помогне.

Най-добрите функции на Semrush:

Инструменти за оптимизиране на проучването на ключови думи, управлението на обратните връзки и одитирането на уебсайтове 🛠️

Идеи за ключови думи, генерирани от изкуствен интелект, за подобряване на класирането на уебсайта и успеха на маркетинговите кампании

Проследяването на позициите улеснява прегледа на успеха на предложенията за ключови думи и тяхното прилагане.

Предоставя многостранен поглед върху маркетинга в търсачките, като подчертава възможностите за подобрение.

Ограничения на Semrush:

Ценовите планове са твърде скъпи за някои потребители и малки предприятия.

В рецензиите се споменават функции, които са достъпни само с „допълнителни пакети“, за които се заплаща допълнително.

Цени на Semrush:

Безплатно

Неограничен: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Semrush:

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

7. StoryChief

чрез StoryChief

StoryChief е решение за съдържателен маркетинг за B2B агенции за съдържание и маркетинг екипи. То е проектирано да оптимизира съдържателния маркетинг, да централизира вашите статии, да подобри съдържанието в социалните медии и да разшири вашата аудитория.

Една от любимите ни функции е шаблонът за календар на съдържанието StoryChief, който ви дава на вас и вашия екип ясна представа за вашия уебсайт, блог и социално съдържание от планирането до публикуването.

Популярен сред маркетинг специалистите, B2B SaaS компаниите, технологичните стартиращи компании и екипите за съдържание, StoryChief е проектиран да подобри сътрудничеството и комуникацията в маркетинговите агенции. Той също така предоставя създаване на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект, за да помогне на членовете на вашия екип да се справят с по-голямата част от писането. ✨

Най-добрите функции на StoryChief:

Създавайте лесно кампании за съдържание, обединявайки проекти и задачи в тематични центрове.

Сътрудничество с няколко членове на екипа, за да поддържате работния процес и да завършвате по-бързо задачите си.

Получете обща представа за това, което се случва с вашите маркетингови кампании, като използвате месечния изглед на календара за съдържание.

Автоматизирайте публикуването на съдържание в социалните медии, за да гарантирате редовни актуализации, които поддържат интереса на потребителите ви.

Получете полезни информации и анализи за успеха на вашите кампании за съдържание.

Ограничения на StoryChief:

Някои потребители съобщават за липса на гъвкавост за началната страница на бизнес блога си.

Липсва интеграция с популярни инструменти като Trello

Цени на StoryChief:

Физически лица: 40+ долара на месец

Екип: 140+ долара на месец за четирима потребители

Агенция: 400+ долара на месец за 25 потребители

Оценки и рецензии за StoryChief:

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (30+ отзива)

8. Planable

чрез Planable

Planable е инструмент за сътрудничество в социалните медии , създаден да помага на екипите да постигат целите си по-бързо. Това решение предлага преглед на съдържанието, интеграция с Giphy и редакционни календари, за да ви помогне да публикувате съдържание в социалните медии без проблеми.

Planable е популярен сред компании от всякакъв мащаб и предлага разумни цени, които стартиращите компании и малките екипи могат да си позволят. Той позволява на членовете на екипа, клиентите и заинтересованите страни да си сътрудничат и комуникират безпроблемно, така че всички да имат повече време за щастливи моменти. 🍻

Най-добрите функции на Planable:

Изберете от няколко изгледа, за да намерите най-добрия начин да организирате проекта си.

Сътрудничество с колеги и клиенти без необходимост от обучение за всички участници

Потребителите отчитат бърза настройка, което предотвратява забавяния при съществуващите проекти.

Автоматизираното публикуване на социални кампании улеснява поддържането на активни акаунти, дори когато не сте на линия.

Ограничения на Planable:

Някои потребители съобщават за липса на аналитични данни и необходимост от вторичен софтуер за проследяване на ефективността на публикациите.

Масовите публикации нямат опции за персонализиране

Цени на Planable:

Безплатно

Неограничен: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Planable:

G2: 4. 6/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 300 рецензии)

9. Hootsuite

чрез Hootsuite

Hootsuite е софтуер за маркетинг и управление на социални медии, който помага на марките да управляват своето присъствие в социалните мрежи. Той е проектиран да ви помогне да оптимизирате социалните кампании, да подобрите социалните търговски преживявания и да поддържате разговорите с клиентите си в ред от един лесен за използване табло. А календарът за съдържание ще ви помогне на вас и вашия екип да планирате и изпълните операции и кампании за маркетинг на съдържание във всички канали от начало до край.

С множество функции, създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект и инструменти за сътрудничество, които поддържат членовете на вашия екип на една вълна, Hootsuite е водещ кандидат за много компании. Освен това ще получите достъп до водещи в бранша сертификати за целия си екип. 🎓

Най-добрите функции на Hootsuite:

Използвайте AI за създаване на съдържание, за да улесните писането на публикации в социалните медии

Анализирайте резултатите от вашите маркетингови кампании в социалните медии от един единствен табло с изгледи на един поглед.

Използвайте прост инструмент за маркетингов календар, за да помогнете на всички да видят дейностите и предстоящите задачи, свързани с вашия проект.

Интеграцията с най-популярните социални платформи и CRM софтуер ви помага да поддържате работата си организирана.

Ограничения на Hootsuite:

Ценовите планове може да са твърде скъпи за някои малки фирми и екипи, които търсят прост инструмент за маркетингов календар.

В рецензиите се споменава, че понякога планираното съдържание не се публикува, което създава проблеми с маркетинговите кампании.

Цени на Hootsuite:

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Екип: 249 $/месец за трима потребители

Бизнес: 739 $/месец за пет потребители

Персонализирано за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hootsuite:

G2: 4. 1/5 (3000+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 3000 рецензии)

10. Sendible

чрез Sendible

Sendible е платформа за управление на социални медии, създадена да помага на агенциите да управляват множество социални медийни акаунти за своите клиенти. Тя е проектирана да организира всичките ви социални акаунти в един централизиран хъб, което улеснява изпълнението на успешни маркетингови стратегии.

Това мощно решение за управление на социални медии също така предлага функции, които помагат на корпоративните маркетинг екипи да анализират своите марки и да проследяват резултатите във всички водещи платформи. То е оптимизирано за продуктивност и сътрудничество на всяко ниво.

А подобреният календар за социални медии улеснява визуалното управление на вашата социална стратегия от един център, фокусиран върху сътрудничеството, за вашия маркетинг екип. 🤩

Най-добрите функции на Sendible:

Планирайте и управлявайте няколко социални профила от един контролен панел, за да спестите време.

Преглеждайте динамични отчети за резултатите от кампаниите, за да помогнете на екипите си да впечатлят клиентите ви.

Създаден за големи агенции и многобройни екипи

Персонализираните функции за публикуване ви помагат да създавате публикации в социалните медии по начина, по който искате.

Ограничения на Sendible:

Някои отзиви съобщават за затруднения при редактирането на планирани публикации чрез приложението.

Неуспешните уведомления за публикации не се изпращат по имейл, което създава проблеми за някои мениджъри на кампании.

Цени на Sendible:

Създател: 29 $/месец на потребител

Traction: 89 $/месец за четирима потребители

White Label: 399 $/месец за 10 потребители

Оценки и рецензии за Sendible:

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Няма повече пропуснати срокове!

Софтуерът за маркетингов календар в този списък ще ви помогне да оставите пропуснатите срокове в миналото и да достигнете организационна нирвана. Трикът е да намерите един софтуер и да се придържате към него достатъчно дълго, за да може всеки от екипа ви да се научи да използва неговите функции.

И не забравяйте да намерите такъв с много функции и интеграции с всички други ваши инструменти!

Когато сте готови да подредите нещата и да работите по-умно, а не по-усилено, вземете шаблона за маркетингов календар на ClickUp и го реализирайте. Ще се радвате, че сте го направили. 🙂