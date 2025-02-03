10-те най-добри софтуерни инструмента за календар за съдържание през 2025 г.

Почти невъзможно е да се реализира успешна стратегия в социалните медии в движение. Необходимо е да планирате предварително, да съберете ресурси и да си сътрудничите с други, за да създадете съдържание, което да привлече вниманието на вашата аудитория.

Всичко това планиране, проучване и творчество се нуждае от място. Тук на помощ идва софтуерът за календар за съдържание.

С подходящия софтуерен инструмент за календар за съдържание подготовката за следващото тримесечие или месец става лесна. Без него ще се чудите дали вашите проекти са готови, сътрудничествата ви са потвърдени или серията ви за пускане на продукти е одобрена.

В тази статия ще ви запознаем с най-добрите софтуерни инструменти за календар за съдържание, които са налични днес. Ще подчертаем основните функции, ограничения и ценови планове на всеки от тях, за да можете да направите правилния избор според вашите нужди.

Да започнем!

Какво трябва да търсите в софтуера за календар за съдържание в социалните медии?

Готови сте да се откажете от таблиците и списъците и да намерите по-добър начин да планирате съдържанието си за предстоящата година. Но какво прави един софтуерен инструмент за календар за съдържание по-добър от друг?

Преди да оцените възможностите си, първо определете целите си. Трябва ли да планирате само съдържание за социални медии или комбинация от различни видове съдържание? Предпочитате ли да планирате визуално с интерфейс за плъзгане и пускане или по-скоро ви допада стилът на Kanban таблото? Имате ли нужда от прост работен процес или от много възможности за персонализиране? 🛠️

Определянето на това, което искате и от което се нуждаете, ви спестява време и енергия и ви помага да стесните фокуса си.

Освен вашите лични цели, добрите софтуерни инструменти за календар за съдържание ви помагат да:

Планирайте и организирайте съдържанието си

Вижте календара си за съдържание с един поглед

Съхранявайте идеи за съдържание и ги намирайте, когато имате нужда от тях.

Лесно вижте крайни срокове, срокове и напредък

Спестете време благодарение на работните процеси, процедурите и автоматизацията.

Сътрудничество с агенции, фрийлансъри и създатели на съдържание на едно място

Интегрирайте ги с операционните системи и инструменти, които вече използвате, като iOS, Android, WordPress или Webflow.

Имайте предвид тези характеристики, функции и предимства, докато разглеждате различните опции. Добавете ги към вашите лични цели и ще получите персонализиран списък, който ще ви помогне да намерите идеалния софтуер за календар за съдържание.

Има хиляди маркетингови инструменти, които се борят за вашето внимание. Дори в нишата на календарите за съдържание има много опции. За да ви спестим време, съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни приложения за календари за съдържание, които са налични днес. 🤩

Опитайте ClickUp Calendar Лесно премествайте задачите в изгледа на календара, за да редактирате крайни срокове, да създавате нови задачи или да ги премахвате.

Тук, в ClickUp, искаме да създадем едно приложение, което да замести всички останали, включително приложенията за календар за съдържание.

Нашият уникален подход към продуктивността и работата в екип ви предоставя инструментите и функциите, от които се нуждаете, за да бъдете организиран и продуктивен член на маркетинговия екип. Използвайте ClickUp за управление на задачите си и създайте интуитивен календар за съдържание, който се вписва безпроблемно в начина, по който работите като екип.

Започнете процеса с шаблона за календар за съдържание или шаблона за социални медии на ClickUp, или създайте своя собствена версия от нулата. Нашият календар улеснява прегледа на събитията и датите им, с персонализирани категории и крайни срокове, обозначени с различни цветове. Превключете към друг изглед, за да видите Kanban табло или времева линия с предварително създадени персонализирани полета, които подчертават най-важните детайли. 👀

ClickUp ви предлага много повече от просто функция за календар за съдържание, без да прави компромиси с качеството на работата. Отразете начина, по който работите в други области, с помощта на таблото за управление на проекти на ClickUp. Ако искате да подобрите начина, по който работи вашият маркетинг екип, ClickUp е отличен избор.

Шаблон за календар за съдържание от ClickUp

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

Тъй като можете да използвате ClickUp за всички ваши нужди, свързани с календара за съдържание и софтуера за управление на проекти , някои потребители могат да го намерят за прекалено сложен в началото.

Има някои ограничения при мобилното приложение, но скоро ще излезе ново с ClickUp 3.0.

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,5/5 (над 6600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 рецензии)

2. CoSchedule

Чрез CoSchedule

CoSchedule е инструмент за планиране на социални медии и маркетинг, създаден, за да улесни управлението на редакционното и социалното съдържание от една платформа. Платформата ви позволява да възлагате задачи, да споделяте календара си с висшестоящи лица и лесно да правите промени, когато плановете се променят. Използвайте инструмента, за да планирате съдържанието си, а след това публикувайте социални публикации в различни социални мрежи, без да напускате платформата.

Най-добрите функции на CoSchedule:

Вижте върху какво работите в различни медии в един календар за съдържание.

Направете промени в плановете си за секунди с функцията „плъзгане и пускане”.

Планирайте, изготвяйте и публикувайте съдържание в социалните медии и интегрирани кампании в социалните медии.

Споделете маркетинговия си календар и напредъка си с вътрешни заинтересовани страни с един линк.

Ограничения на CoSchedule:

Някои от по-полезните функции, като покани за екип и дискусии, са достъпни само в платените планове.

Някои потребители изразяват желание за повече гъвкавост и опции за персонализиране.

Цени на CoSchedule:

Marketing Calendar Free : Безплатен

Marketing Calendar Pro: 39 $/месец на потребител

Marketing Suite: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за CoSchedule:

G2: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Бонус: Разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на CoSchedule

3. Buffer

Чрез Buffer

Buffer е предпочитан календар за съдържание в социалните медии и инструмент за планиране на съдържание за мениджърите на социални медии благодарение на лекотата си на използване. Buffer е проектиран, за да помага на екипите за маркетинг в социалните медии да публикуват постове в различни платформи за социални медии на едно място. Добавянето на AI асистент дава на екипите възможност да получат помощ при генерирането на идеи и пренасочването на съдържание в платформите за социални медии.

Най-добрите функции на Buffer:

Лесен за използване табло за публикуване в социалните медии за вътрешни и външни сътрудници

Достъп до интегрирано публикуване в повечето платформи за социални медии

AI асистент, който помага с идеи и пренаписване на съдържание

Работни процеси за одобрение, които улесняват съвместната работа в екип

Ограничения на Buffer:

Няма достъп до поддръжка на живо

Някои потребители съобщават за проблеми с неочаквано прекъсване на връзката с акаунтите им в социалните медии.

Цени на Buffer:

Безплатно: Безплатно

Essentials: 6 долара на месец за 1 канал

Екип: 12 долара на месец за 1 канал

Агенция: 120 долара на месец за 10 канала

Оценки и рецензии за Buffer:

G2: 4. 3/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Бонус: AI генератори на съдържание

4. Sprout Social

Чрез Sprout Social

Sprout Social се рекламира като универсален инструмент за управление на социални медии. Това е платформа, на която можете да създавате календар за съдържание и да планирате публикации в социалните медии, но също така да извлечете максимална полза от социалното слушане и ангажираност. Ако целта на вашата стратегия за съдържание е да се отличите с ангажираност, такава платформа може да бъде полезен вариант.

Най-добрите функции на Sprout Social:

Вижте какво се случва и организирайте публикации и бюлетини с централен хъб или календар.

Провеждайте социално прослушване чрез хаштагове, споменавания и търсения.

Планирайте съдържанието според вградените, препоръчителни времена за публикуване.

Премествайте съдържанието през системата с работни потоци за одобрение

Ограничения на Sprout Social:

Някои потребители намират навигацията за прекалено сложна.

Някои потребители съобщават за затруднения при маркирането при публикуване на съдържание в социалните медии.

Цени на Sprout Social:

Стандартен: 249 $/потребител на месец

Професионална версия: 399 $/потребител на месец

Разширено: 499 $/потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sprout Social:

G2: 4. 4/5 (над 2400 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Sprout Social!

5. SocialPilot

Чрез SocialPilot

SocialPilot е инструмент за маркетинг в социалните медии, който включва функция за календар за съдържание. Планирайте съдържанието, графицирайте го в платформите за социални медии и поддържайте ангажираността си с универсална социална пощенска кутия. Поканете членове на екипа, свободни професионалисти и заинтересовани страни да сътрудничат с вас и управлявайте присъствието си в социалните медии от едно място.

Най-добрите функции на SocialPilot:

Вижте цялостната картина с изгледи за месец, седмица и ден.

Възможност да филтрирате изгледа си, за да видите конкретни групи или платформи за социални медии

Въвеждайте промени в календара си за съдържание с помощта на система за плъзгане и пускане.

Лесно дублиране на съдържание и планиране за бъдещето

Ограничения на SocialPilot:

Някои потребители биха искали да има повече функции, които да им позволяват да взаимодействат с публикуваното съдържание.

Не винаги е възможно да маркирате други страници или потребители при планирането на съдържание за социални медии.

Цени на SocialPilot:

Професионална версия: 30 долара на месец за 1 потребител

Малък екип: 50 долара на месец за 3 потребители

Агенция: 100 долара на месец за 6 потребители

Agency+: 200 долара на месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за SocialPilot:

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

6. HubSpot

Чрез HubSpot

HubSpot е всеобхватна маркетингова платформа, използвана от агенции и големи екипи за управление не само на публикации в социалните медии и редакционно съдържание, но и на цялостни маркетингови кампании и стратегии в социалните медии. Ако вече използвате HubSpot или искате да инвестирате в нова система, ще се радвате да научите, че са налични функции за социални медии и календар за съдържание.

Най-добрите функции на HubSpot:

Създавайте кампании и публикувайте съдържание в социалните медии от една платформа.

Свържете взаимодействията обратно с вашия HubSpot CRM

Получете предложения за най-подходящото време за публикуване във вашите канали в социалните медии.

Използвайте анализи и интеграции с CRM на HubSpot, за да вземете стратегически решения.

Ограничения на HubSpot:

Платформата на HubSpot може да ви се стори прекалено сложна, особено ако сте абонирани и за други области като продажби и CRM.

Функциите за социални медии са достъпни само в плановете Professional и Enterprise.

Цени на HubSpot:

Безплатно: Безплатно

Стартово ниво: Започва от 20 $/месец

Професионален: Започва от 890 $/месец

Enterprise: Започва от 3600 $/месец

Оценки и рецензии на HubSpot:

G2: 4. 4/5 (над 9400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5500 отзива)

Разгледайте тези шаблони за стратегия за маркетинг на съдържание!

7. Evernote

Чрез Evernote

Evernote е преди всичко приложение за водене на бележки, създадено да помага на потребителите да записват идеи и да управляват проекти и списъци със задачи. В Evernote можете да използвате функциите, за да създадете свой собствен лек календар за съдържание, а след това да работите по него с други хора благодарение на функциите за екипна работа. Макар че не е строго инструмент за календар за социални медии, ако вашият екип вече използва Evernote, е полезно да знаете, че можете да го използвате и за управление на съдържанието си.

Най-добрите функции на Evernote:

Сътрудничество с членовете на екипа чрез споделени бележки

Използвайте готовите шаблони на Evernote , за да стартирате свои собствени кампании в социалните медии.

Създайте библиотека с готови шаблони, ръководства и инструменти за календар за социални медии за вашия екип за социални медии.

Използвайте функции като отметки, за да видите къде се намирате в работния процес.

Ограничения на Evernote:

С фокус върху воденето на бележки и продуктивността, Evernote няма функционалности, които обикновено се свързват с инструментите за календар за съдържание в социалните медии.

Някои потребители съобщават за затруднения с разрешенията за споделяне и редактиране за потребители.

Цени на Evernote:

Безплатно: Безплатно

Evernote Teams: 14,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Evernote:

G2: 4. 3/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ отзива)

Научете повече за софтуера за маркетинг на съдържание!

8. Sendible

Чрез Sendible

Sendible е инструмент за планиране, мониторинг и отчитане в социалните медии. Това е инструмент за социални медии, предназначен за агенции, които управляват множество клиенти, но можете да го използвате и като софтуер за вътрешен календар за съдържание. Планирайте съдържание в големи количества, персонализирайте графиките, преди да ги публикувате, и улеснете работата си с работни потоци за одобрение.

Най-добрите функции на Sendible:

Оптимизирайте процеса си с вградени шаблони

Поканете заинтересованите страни или създателите на съдържание да допринесат за вашия календар.

Използвайте опашки, за да поддържате фийда си в социалните медии пълен с съдържание.

Получете визуален поглед върху съдържанието си с месечен календар.

Ограничения на Sendible:

Някои потребители смятат, че функциите за анализ и отчитане са ограничени в сравнение с други опции.

Някои потребители споделят, че използването на мобилното приложение може да бъде предизвикателно в някои случаи.

Цени на Sendible:

Създател: 29 долара на месец за 1 потребител

Traction: 89 долара на месец за 4 потребители

Цена: 199 долара на месец за 7 потребители

Оценки и рецензии за Sendible:

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

9. StoryChief

Чрез StoryChief

StoryChief е платформа за създаване на съдържание и SEO, базирана на изкуствен интелект. Тя е проектирана да помага на екипите за съдържание да планират, създават и графикват съдържание в социалните медии и блоговете. Инструментът за календар за съдържание на StoryChief ви помага да се организирате с категории, обозначени с различни цветове, управление на редакционни кампании и интеграции с популярни платформи и инструменти.

Най-добрите функции на StoryChief:

Работете съвместно с резюмета на съдържанието и работни потоци за одобрение.

Вижте календара си за съдържание и какво се случва с лесен за използване месечен изглед.

Публикувайте съдържание автоматично в социалните медии

Анализирайте успеха на последните кампании за съдържание

Ограничения на StoryChief:

Когато работят с голям екип, някои редактори може да пропуснат възможността да оставят предложения в съдържателните елементи.

Някои потребители биха искали да могат да присвояват статуси, за да управляват по-добре работния си процес.

Цени на StoryChief:

Физически лица: Започва от 40 долара на месец

Маркетинг екип : От 220 долара на месец за 4 потребители

Publisher Team: Започва от 900 долара на месец за 10 потребители

Агенции: От 440 долара на месец за 3 работни пространства (4 потребители на работно пространство)

Оценки и рецензии за StoryChief:

G2: 4. 6/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Бонус: Приложения за създаване на съдържание!

10. ContentStudio

Чрез ContentStudio

ContentStudio е универсален инструмент за социални медии, създаден да помага на агенции и маркетинг екипи да планират, управляват и се развиват. Мощната функция за календар за съдържание се допълва от AI асистент за писане и социална пощенска кутия, така че екипите да спестят време и да оптимизират работата си. Планирайте и публикувайте различни видове съдържание в социалните си профили, получавайте информация за това кога да публикувате и управлявайте опашките за публикуване, така че календарът ви да не остава празен.

Най-добрите функции на ContentStudio:

Създайте вашите планове за съдържание в интерактивен календар за съдържание, който може да се споделя.

Създавайте канали и опашки за съдържание въз основа на персонализирани теми.

Ускорете одобряването на съдържанието, за да ускорите процеса за маркетолозите в социалните медии.

Използвайте автоматизацията, за да поддържате календара си за съдържание пълен с подходящи публикации в социалните медии.

Ограничения на ContentStudio:

Функционалността на мобилното приложение може да бъде по-ограничена в сравнение с тази на настолната версия.

Някои потребители биха искали да има повече информация, достъпна чрез аналитичните данни.

Цени на ContentStudio:

Стартово ниво: 25 долара на месец за 1 потребител

Pro: 49 долара на месец за 2 потребители

Агенция: 99 долара на месец за 5 потребители

Оценки и рецензии за ContentStudio:

G2: 4,6/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

Маркетинг екипи: Календарите за съдържание са от съществено значение за маркетинг екипите, за да гарантират, че тяхното съдържание се публикува навреме и последователно. Този документ очертава графика, темите, ключовите думи и всякаква друга необходима информация, свързана с даден проект.

Бизнес: Календарите за съдържание позволяват на бизнеса да планира съдържанието си и да се увери, че всички членове на екипа са съгласувани с целите на проекта. Този документ им помага да проследяват напредъка и да се уверят, че всички заинтересовани страни са запознати с необходимите промени или актуализации по проекта.

Започнете планирането на съдържанието с софтуер за календар за съдържание

Подходящият софтуер за календар за съдържание може да ви спести време, да ускори работния ви процес и да улесни сътрудничеството. Независимо дали се нуждаете от редакционен календар за вашата издателска империя или календар за социални медии за вашата марка, тези инструменти могат да ви помогнат да улесните публикуването. 🙌

Ако търсите инструмент, който не само ви помага да постигнете целите си в областта на стратегията за съдържание, но и да управлявате проекти и да сътрудничите, опитайте ClickUp. Свържете се с нашия екип или се регистрирайте още днес, за да откриете по-добър и по-унифициран начин за съвместна работа в екип.