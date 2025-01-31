10-те най-добри алтернативи и конкуренти на CoSchedule през 2025 г.

CoSchedule се откроява като един от най-популярните инструменти за управление на работата сред маркетинговите професионалисти. ?

Това е надеждна платформа с опции за създаване, организиране и управление на кампании в социалните медии и съдържание. Календарите на CoSchedule, AI асистентът за писане и изключителните решения за сътрудничество ви позволяват да бъдете винаги в крак с маркетинговите тенденции и да предотвратявате затруднения.

Въпреки това, платформата не е единствената възможност. Има много алтернативи на CoSchedule, които могат да отговорят по-добре на вашите специфични нужди. Някои предлагат по-стабилни възможности за интеграция, докато други имат по-гъвкава ценова структура.

Каквито и да са причините да проучите други софтуери за управление на маркетинга, ние ще ви помогнем да намерите перфектната алтернатива на CoSchedule. Ще обсъдим 10-те най-добри заместители и ще разгледаме подробно техните функции, за да ви помогнем да намерите подходящото решение за вашите маркетингови усилия.

Какво да търсите в алтернативата на CoSchedule?

Открийте ClickUp Views Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Не всеки софтуер може да замени CoSchedule, да не говорим да предложи нещо повече. За висококачествена алтернатива, потърсете следните характеристики:

Надеждни календари : Следващото ви средство трябва да ви позволява да планирате стратегиите си за съдържание и да ви предоставя ясен хронологичен преглед на кампаниите ви във всеки един момент. Опции за планиране на задачи: Трябва да ви позволява да възлагате задачи на екипа си с няколко кликвания, : Трябва да ви позволява да възлагате задачи на екипа си с няколко кликвания, да управлявате натоварването и да проследявате напредъка с лекота. Функции за сътрудничество: Подходящата алтернатива на CoSchedule трябва да включва функции като редактиране в реално време, цифрови бели дъски и : Подходящата алтернатива на CoSchedule трябва да включва функции като редактиране в реално време, цифрови бели дъски и инструменти за проверка , които поддържат екипа ви на една и съща страница. Шаблони: Трябва да предлага първокласен набор от шаблони за разработване на стратегии, създаване на календари за съдържание. : Трябва да предлага първокласен набор от шаблони за разработване на стратегии, управление на маркетингови кампании Надеждни опции за отчитане и анализ: Платформата трябва да разполага с подробен табло, което визуализира напредъка към вашите цели и ви помага да определите областите, които се нуждаят от подобрение. Интеграции: Трябва да се свързва безпроблемно с популярни инструменти и програми, за да централизирате работата си и да не се налага да преминавате от едно приложение в друго, за да изпълните задачите си. AI инструменти : Трябва да използва AI, за да създава съдържание за вашите кампании и да генерира идеи и дизайнерски брифинги за имейли, статии, блогове и публикации в социалните медии.

10-те най-добри алтернативи на CoSchedule, които можете да използвате

Анализирахме десетки алтернативи на CoSchedule и избрахме 10-те най-добри, които могат да ви помогнат да поддържате синхрон в екипа си и да достигнете върховете в маркетинга. Да преминем направо към тях и да видим какво предлагат избраните инструменти. ?

Открийте изгледите на календара в ClickUp Организирайте проекти, планирайте графици и визуализирайте работата на екипа си в гъвкав календар, който държи всички на една и съща страница.

Като една от най-добрите алтернативи на CoSchedule, ClickUp предлага мощни функции за съвместен маркетинг.

Той действа като централизиран хъб за всички ваши маркетингови усилия. Можете да създавате планове и документи, свързани с кампании, с ClickUp Docs и да ги свързвате с конкретни задачи и проекти, за да поддържате информацията си добре организирана. За по-голяма информация за въздействието на вашите маркетингови и социални медийни усилия, използвайте ClickUp Dashboards за незабавни и актуални отчети на високо ниво. Използвайте дори предишно събрани данни, за да създадете цифрови планове за бъдещето и да подобрите играта си!

Освен това, ако имате нужда от помощ за генериране на идеи или създаване на кампании, публикации в социалните медии, имейли или брифинги, можете да разчитате на ClickUp AI. Това е уникален AI асистент за писане, който може да поеме цялата работа по писането, като вие трябва да вложите само малко усилия.

С 15+ изгледа на ClickUp ще сте в крак с всяка задача, проект и кампания – ще харесате изгледа „Календар“, който ви позволява да планирате дейности по дни, седмици или месеци. Не на последно място, създаването на маркетингови календари и стратегии за съдържание в социалните медии никога не е било по-лесно, благодарение на шаблоните на ClickUp, които можете да персонализирате според вашите предпочитания. ?️

Най-добрите функции на ClickUp

Нативни маркетингови шаблони

15+ изгледа за визуализиране на работните ви процеси

Цифрови бели дъски, идеални за мозъчна атака и сътрудничество

Съвместни документи в ClickUp

Лесни за използване шаблони

Над 1000 интеграции с други работни инструменти

Мощни функции за анализ и отчитане

ClickUp AI за генериране на задачи, маркетингови имейли, брифинги за кампании и др.

Ограничения на ClickUp

Може да е малко трудно за по-новите потребители

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

CoSchedule срещу ClickUp

ClickUp може да се окаже нещо повече от просто календар за съдържание. Той не само предлага други функции като управление на задачи, календар, напомняния, документи, чат за екипа и др., но и се свързва с много други приложения, които може да използвате в своя онлайн маркетинг пакет, за да ви предостави едно единствено приложение, което може да прави всичко, като в същото време остава календар за съдържание.

ClickUp Brain също ви помага, като ви предоставя първокласно AI решение, което ви дава отговори незабавно, така че не е нужно да търсите задачи и други елементи поотделно.

2. Crowdfire

Търсите платформа, която да ви помогне да управлявате социалните си медии? Тогава Crowdfire може да е точно за вас! ?

Това приложение е създадено, за да опрости целия процес – от планирането и изработването до графикването и публикуването на съдържание в социалните медии – и да го направи безстресов.

Crowdfire предлага раздел „Статии, където можете да откриете подбрано съдържание за вашите социални медии въз основа на темите, които ви интересуват (които можете да изберете, като кликнете върху опцията „Теми“ в горната лента). Това ви помага да поддържате социалните си медии пълни с актуално и подходящо съдържание по всяко време.

С Crowdfire можете да създавате персонализирано съдържание за всяка социална мрежа. Можете дори да видите как ще изглеждат вашите публикации, преди да ги публикувате, и да ги планирате, за да постигнете перфектно време и максимален ефект.

Crowdfire предлага фантастични опции за анализ и отчитане. Изберете данните, които ви интересуват, създайте изчерпателен отчет, обхващащ всичките ви профили в социалните медии, и следете конкуренцията, за да запазите преднината си.

Най-добрите функции на Crowdfire

Създавайте персонализирано съдържание за различни социални мрежи

Предложения за съдържание въз основа на предварително избрани теми

Преглед на съдържанието

Планиране на публикации

Мощни функции за отчитане

Ограничения на Crowdfire

Някои потребители споделиха, че са получили нерелевантни предложения за съдържание.

Може да се възползвате от повече интеграции

Цени на Crowdfire

Безплатно : 0 $ (до три акаунта)

Плюс : 7,48 $ за пет акаунта

Премиум : 37,48 $ за 10 акаунта

VIP: 74,98 $ за 25 акаунта

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Crowdfire

G2 : 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

3. StoryChief

Преминаването между различни маркетингови платформи за управление на съдържание, публикуване в различни социални медии, копирайтинг, сътрудничество и изготвяне на календари за съдържание може да изпита търпението на всеки. За щастие, има приложение, което може да сложи край на хаоса – StoryChief.

Една от функциите, които ще ви харесат, е изчерпателният календар за съдържание, който ви позволява да видите както цялостната картина, така и детайлите в нея. Организирайте кампаниите си, планирайте публикации в различни канали и стартирайте онлайн присъствието си за нула време!

С мощните опции за управление на съдържанието на StoryChief имате пълен контрол. Използвайте опциите за филтриране, за да се фокусирате върху подходящото съдържание, проверете как вашите статии и публикации се приемат от аудиторията ви и следете сроковете, сътрудниците и одобренията на статуса.

StoryChief предлага AI Power Mode, мощен инструмент, който ви помага да преодолеете творческия блок и да създадете подходящо и интересно съдържание. Използвайте го, за да създадете привлекателни кампании, да засилите присъствието си в социалните медии и да преведете вашите блогове и публикации на различни езици. ?

Най-добрите функции на StoryChief

Мощен календар за съдържание с опции за сътрудничество

Лесно управление на съдържанието

AI Power Mode

Над 1000 интеграции

Ограничения на StoryChief

Цената може да е твърде висока за физически лица или малки компании.

Може да бъде по-подходящ за мобилни устройства

Цени на StoryChief

Проверете уебсайта за подробности относно цените, тъй като има няколко нива и допълнителни опции.

Оценки и рецензии за StoryChief

G2 : 4,6/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

4. FeedHive

Запознайте се с FeedHive, инструментът за управление на социални медии, който се възползва от предимствата на изкуствения интелект, за да ви помогне да увеличите онлайн присъствието си и да ангажирате аудиторията си.

Платформата предлага мощни инструменти за планиране и мащабиране на съдържание. Използвайте интерфейса с функция „плъзгане и пускане“, за да добавяте съдържание към календара си, да преглеждате публикации и да ги адаптирате за различни социални медийни платформи с няколко кликвания.

Друга удобна и спестяваща време функция е Social Inbox — тя събира всички коментари, споменавания и отговори от вашите социални медии и ви позволява да отговаряте от едно място.

Суперзвездата на платформата е нейният асистент за писане, наречен FeedHive Al. Използвайте го, за да генерирате идеи за публикации, да предвидите ефективността на съдържанието си, да проверите най-доброто време за публикуване по отношение на обхвата и да анализирате горещите точки.

Най-добрите функции на FeedHive

Календар за съдържание с функция „плъзгане и пускане”

Social Inbox за централизиране на взаимодействията с последователите

FeedHive AI

Над 3000 персонализирани шаблона

Ограничения на FeedHive

Случайни проблеми с верификацията

Екипът за поддръжка на платформата би могъл да бъде по-отзивчив.

Цени на FeedHive

Създател : 19 $/месец за до четири социални профила

Марка : 29 $/месец за до 10 социални профила

Бизнес : 99 $/месец за до 100 социални профила

Агенция: 299 $/месец за до 500 социални профила

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за FeedHive

G2 : 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 80 рецензии)

5. SocialBee

Превърнете бизнеса си в онлайн социална пчела с SocialBee! Поддържайте присъствието си в социалните медии, ангажирайте се с последователите си и публикувайте подходящо съдържание, което ще привлече аудиторията като мечки към мед. ?

Този инструмент за управление на социални медии разполага с лесен за използване табло – всичките ви социални мрежи са представени на началната страница и можете да персонализирате публикациите си, да създавате индивидуални графици и да задавате известия за всяка от тях.

Опростете управлението на съдържанието с AI асистента на SocialBee, който може да генерира изображения и надписи, докато вие се занимавате с други задачи. Благодарение на безпроблемната интеграция на платформата с Canva, създаването на привлекателни визуализации е лесно като детска игра!

Когато става въпрос за организиране на съдържание, SocialBee ви подкрепя. То ви позволява да създавате категории съдържание и да планирате публикации в различни социални медийни платформи в избрани моменти. Можете да спрете автоматизираното публикуване, когато пожелаете – всичко е въпрос на гъвкавост и контрол.

Централизираната пощенска кутия на платформата ви помага да проследявате коментари и споменавания и да задоволявате вашите последователи с бързи отговори. Можете да създадете Engage табла за всяка платформа, за да поддържате всичко организирано и да се уверите, че нито един коментар или споменаване не остава незабелязан.

Най-добрите функции на SocialBee

Интуитивен контролен панел

Мощен AI асистент

Централизирана пощенска кутия

Ангажирайте се с таблата

Ограничения на SocialBee

Потребителският интерфейс би могъл да се подобри

Настройването на автоматични публикации може да бъде бавно

Цени на SocialBee

Bootstrap : 24,20 $ на месец на потребител

Accelerate : 40,80 $ на месец на потребител

Pro: 82,50 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за SocialBee

G2 : 4,8/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

6. Postoplan

Успешните маркетингови стратегии обикновено разчитат на 5-те П на успеха — правилното планиране предотвратява лошите резултати. Това е философията, на която се основава Postoplan, тъй като се върти около планирането и графикът на съдържанието в социалните медии, за да спести време и да повиши производителността.

С Postoplan маркетинг специалистите в социалните медии могат да управляват съдържанието ви в различни социални медийни платформи от едно място. Планирането на публикации, преглеждане на предварителни версии и редактиране на времето за публикуване са само на няколко клика разстояние. Благодарение на масовото планиране можете да планирате съдържанието си месеци напред и да предотвратите затруднения.

Postoplan ви позволява да комуникирате с вашите последователи чрез директни съобщения и коментари от централизирана пощенска кутия, така че можете да забравите за преминаването между приложения, за да поддържате отзивчивост.

Платформата разполага с два вградени графични редактора с библиотека от над два милиона изображения, което прави създаването на зашеметяващи визуализации бързо и лесно.

Със сигурност, Postoplan ви помага да намерите най-добрите моменти за публикуване на съдържание и привличане на по-голяма аудитория.

Най-добрите функции на Postoplan

Лесно планиране на съдържанието

Опции за масово планиране

Централизирана пощенска кутия за лесна комуникация

Първокласни графични редактори

Предложения за публикуване, базирани на изкуствен интелект

Ограничения на Postoplan

Връзката с Instagram може да е бавна.

Може да се възползвате от връзки към по-малко популярни социални медийни платформи

Цени на Postoplan

Старт : 69 $/година за два акаунта

Бизнес: 99 $/година за пет акаунта

Оценки и рецензии за Postoplan

Trustpilot : 4,8/5 (над 50 отзива)

G2: 4,7/5 (10 отзива)

7. Seismic (Percolate)

Редовното създаване на персонализирано съдържание, което е подходящо за вашата аудитория, е едно от най-големите предизвикателства в маркетинга. С Seismic (по-рано известен като Percolate) съдържанието е във ваши ръце. ?

Платформата предлага уникална функция, наречена Enablement Planner. Тя помага на вас и вашия екип да разберете какво съдържание интересува вашата аудитория и да създадете изчерпателни планове, които ще ви помогнат да постигнете целите си.

Междувременно опцията LiveDocs ви позволява да извличате данни от вашата CRM и други платформи и да генерирате документи и презентации, които отговарят на проблемите на вашата аудитория и съответстват на нейните интереси. С Seismic можете да комбинирате и съчетавате съдържание за различни клиенти и да създавате стотици (и хиляди!) документи с няколко кликвания.

Най-добрите функции на Seismic (Percolate)

Планиране на активиране

LiveDocs

Различни интеграции с популярни платформи

Автоматизация на съдържанието

Ограничения на Seismic (Percolate)

Някои потребители споменават, че опциите за отчитане са объркващи.

По-стръмна крива на обучение

Цени на Seismic (Percolate)

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Seismic (Percolate)

G2 : 3,7/5 (над 70 отзива)

TrustRadius: 8. 1/10 (40+ отзива)

8. Agorapulse

Готови ли сте да направите малко магия в социалните медии? Agorapulse е цялостно решение за управление на социалните медии, което ви дава пълен контрол над вашето съдържание! ?

От интеграцията с Canva до инструмента за изрязване на изображения, прегледа на публикациите и запазените хаштагове, Agorapulse предоставя на мениджърите на социални медии всичко необходимо, за да създават съдържание, което аудиторията ви ще обича. Ако ви липсва вдъхновение или имате нужда да освежите публикациите си, доверете се на асистента за писане на платформата, който ще ви насочи в правилната посока.

Agorapulse предлага опции за социално слушане – „чуйте“ какво казват хората за вашия бизнес (и вашите конкуренти) и отговаряйте на разговорите по информиран начин.

Платформата разполага с всички функции, от които се нуждаете за надеждна аналитика . Проверете релевантните показатели, вижте какво работи за вашата аудитория и открийте основните тенденции, всичко това в Agorapulse.

Най-добрите функции на Agorapulse

Асистент за писане

Функции за социално слушане

Разширени опции за анализи и отчети

Поддържа сътрудничество в реално време

Ограничения на Agorapulse

Не поддържа по-малко популярни социални мрежи

Планирането на публикации понякога може да дава грешки

Цени на Agorapulse

Стандартен : 49 $/месец на потребител

Професионална : 79 $/месец на потребител

Разширено : 119 $/месец на потребител

Персонализирано: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Agorapulse

G2 : 4,5/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 700 рецензии)

9. Hootsuite

Привлекателността на Hootsuite се крие в лесното му използване – неговият табло ви позволява да управлявате цялото съдържание от едно място. Можете да създавате, планирате и публикувате съдържание в различни канали, спестявайки време и повишавайки производителността в процеса. ?

Изчерпват ли ви се идеите за надписи или публикации? Не се притеснявайте, защото OwlyWriter AI може да ви помогне. Всичко, което трябва да направите, е да напишете подсказка, а помощникът за писане ще ви отговори с интересни идеи за съдържание. Можете също да използвате генератора на хаштагове на платформата, за да сте сигурни, че публикациите ви достигат до правилните хора.

Благодарение на масовото планиране в социалните медии, можете да планирате предварително и да се съсредоточите върху нещо друго, знаейки, че Hootsuite ще публикува вашите постове автоматично.

Използвайте календара и списъка на платформата, за да прегледате публикуваното и планираното съдържание и да откриете пропуски и потенциални възможности.

Най-добрите функции на Hootsuite

Централизирано табло

OwlyWriter AI

Масово планиране на социални медии

Множество изгледи

Ограничения на Hootsuite

Потребителският интерфейс би могъл да се подобри

Временни прекъсвания на връзката с акаунта

Цени на Hootsuite

Професионална : 99 $/месец за един потребител

Екип : 249 $/месец за трима потребители

Бизнес : 739 $/месец за пет потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2 : 4. 1/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3400+ отзива)

10. Sprout Social

Нека вашите маркетингови кампании да растат и да процъфтяват с Sprout Social! ☘️

Тази алтернатива на CoSchedule ви предлага всичко от А до Я, като се занимава с всичко – от генериране на идеи за съдържание до публикуване на постове и комуникация с вашата аудитория.

Открийте своята творческа искра с функцията Предложения за съдържание на платформата и създайте интересни публикации, които отразяват вашата марка.

Публикуването на съдържание в подходящия момент е от решаващо значение за ангажираността. Вместо да анализирате кога да публикувате, оставете алгоритмите на Sprout Social да свършат работата и да ви предложат най-подходящото време.

Вие и вашият екип можете да обедините сили и да работите заедно върху календара за съдържание – да определите приоритетите на конкретни дейности, да изготвите дългосрочни планове и да откриете пропуските, които да попълните с ценен материал.

Тази платформа за управление на социални медии ви позволява да си осигурите конкурентно предимство с впечатляващи AI-базирани умения за слушане. Следете какво казва аудиторията за вашата марка и конкурентите ви, проучете предпочитанията на аудиторията, идентифицирайте тенденциите и оптимизирайте маркетинговата си стратегия и стратегията си за социални медии в съответствие с тях.

Най-добрите функции на Sprout Social

Предложения за съдържание

Алгоритми, анализиращи най-подходящото време за публикуване на съдържание

Опции за слушане

Календар за съвместно създаване на съдържание

Ограничения на Sprout Social

Таблото може да изглежда претрупано

Разбирането на функциите на платформата може да отнеме известно време.

Цени на Sprout Social

Стандартен : 249 $/месец

Професионална : 399 $/месец

Разширено : 499 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2 : 4. 4/5 (над 2500 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

Научете повече за тези конкуренти на Sprout Social!

Алтернативи на CoSchedule – разгърнете маркетинговия си потенциал с подходящата платформа

Ако търсите платформа за управление на социални медии или инструмент, който да ви помогне да планирате и публикувате съдържание в подходящия момент, една от алтернативите на CoSchedule, които обсъдихме, определено ще ви подхожда.

Сътрудничество по маркетингови идеи и стартиране на успешни кампании с помощта на ClickUp

Но ако търсите универсално решение, което предлага мощни маркетингови инструменти и добавя първокласно управление на задачи и проекти към своя обширен списък с функции, опитайте ClickUp безплатно! ?