Как да управлявате проектите си за съдържателен маркетинг с ClickUp

Тук, в ClickUp, ние използваме собствения си продукт.

Или, както ми каза някой наскоро, пийте от собственото си шампанско (Амин!).

Когато е възможно, използваме ClickUp за нашите маркетингови проекти и задачи. А ако използваме други инструменти за съдържателен маркетинг, които са тясно свързани с нашия, може дори да ги създадем сами.

Като мениджър по съдържателен маркетинг в ClickUp, аз определено използвам ClickUp за управление на уебсайтове, редакционни календари, идеи за блогове, целеви страници, сценарии за видеоклипове и др.

Изследването и използването на нашия собствен инструмент не само ни дава идеи за това как да подобрим продукта, но и ми дава идеи за това, за какво да пиша 🙂

В тази публикация ще ви покажа как точно използваме ClickUp, за да управляваме графика си за публикуване и разработването на целеви страници с функции в ClickUp, които не можете да намерите никъде другаде.

Ако искате да оптимизирате стратегията си за съдържателен маркетинг с мощен инструмент за управление на проекти, продължете да четете.

Стъпка 1: Организирайте редакционния си календар.

Шаблоните за задачи са функция, която спестява време и ни подготвя за успех, преди да започнем работа. (Това също ме спасява от възможността да забравя важни детайли!) За да създам задача, прилагам един от персонализираните шаблони, които съм създал в работната си среда.

Шаблоните за задачи включват последователна информация като:

Конвенция за именуване : Идентифицирам всеки пост с „Блог пост“, за да поддържам последователност в реда и яснота в намерението спрямо други задачи и проекти. Започвам с „Блог пост“ и след това добавям темата на поста, например „Блог пост: : Идентифицирам всеки пост с „Блог пост“, за да поддържам последователност в реда и яснота в намерението спрямо други задачи и проекти. Започвам с „Блог пост“ и след това добавям темата на поста, например „Блог пост: Фактори за успех на проекта“. Темата на поста е и името на задачата.

Връзка към чернова : Ние използваме Google Docs и включваме връзка към черновата, достъпна за целия ни екип, но полето за черновата е включено в шаблона на задачата.

Информация за публикацията: Включваме и подсказки за проучването на темата, като ключовите думи, към които се стремим, трудността на ключовите думи и др.

Креативен бриф/очертание: В описанието на задачата ще включа и В описанието на задачата ще включа и креативния бриф (въпреки че не го създавам често, ако сам пиша публикацията!). Той ще включва информация за гледната точка по темата, всички задължителни споменавания и евентуално очертание за това как трябва да изглежда публикацията.

Ето как изглежда задачата за публикация в блога:

Стъпка 2: Създайте статус за всеки етап от производството

Функция на ClickUp: Персонализирани статуси

След като задачата е определена, аз определям краен срок за нейното изпълнение. Това е моментът, в който се надявам първоначалният проект да бъде завършен. Обикновено се стремим да публикуваме по два поста седмично, но тъй като сме библиотека, а не издателство, не съм особено придирчив по отношение на това кога да излезе даден пост.

Ако имам краен срок за публикация, ще създам по-формални подзадачи, вместо да използвам нашия процес с чеклист (повече за тях след малко).

За всеки етап от процеса следим напредъка, като създаваме персонализирани статуси.

Това са персонализираните статуси, които използваме в ClickUp:

Отворен: Използвам го за идеи, които проучваме. Ако намеря някои страхотни идеи, ги добавям в задача с подходящата ключова информация и се фокусирам върху тях, дори и да не ги възложа веднага. Мога също да маркирам задачата с подходящата област на съдържание. В процес: Активни публикации в блога, които се пишат в момента Преглед: Време е другите да погледнат и да се уверят, че съдържанието е подходящо. Редактиране: Различно от преглед! Това е Различно от преглед! Това е същината на граматиката и преместването на параграфи. Дизайн: Илюстрациите се създават и/или публикацията се форматира в WordPress. Често добавям друг изпълнител или премахвам изпълнители въз основа на статуса. Готов: Всички елементи са на мястото си и са готови за публикуване. Обикновено това е индикация, че трябва да бъдат добавени към графика. Разпространение: След публикуването на поста, ние се заехме с разпространението и промотирането му.

Бонус: Управление на маркетингови кампании

Стъпка 3: Имайте последователни процеси

Функции на ClickUp: Чеклисти

Как гарантираме, че нашето съдържание преминава през един и същ процес всеки път? Не е достатъчно да имате статуси, ако не знаете какво да правите на всеки етап. Като мениджър на съдържанието, тази фаза ми идва естествено, затова трябваше да предприема целенасочени стъпки, за да документирам всеки етап, за да го предам на другите в екипа ни, когато е необходимо.

Критичното мислене за процеса и неговото усъвършенстване с течение на времето е важно за подобряване на маркетинговите ви работни процеси и може да ви помогне да постигнете 10 пъти по-добри резултати.

Вместо да се опитваме да запомним всяка стъпка от процеса всеки път, ние използваме списъците за проверка на ClickUp, за да ни напомнят за всяка стъпка. Списъците за проверка са малко по-различни от подзадачите.

На всеки човек се възлага конкретна задача, която се очаква да изпълни. Например, имаме списък с промоционални дейности, който използваме за всеки пост.

Ето част от списъка с задачи:

Използваме и списък с проверки за всяка част от процеса на преглед, както и друг списък с напомняния за най-добрия начин за форматиране на публикациите за SEO.

Стъпка 4: Следете темите си

В съдържателния маркетинг е модерно да се създава епично (винаги е епично!) съдържание по конкретни теми, за да се постигне по-високо класиране. След това целта е да се събере един от тези огромни постове, който да се свърже с поддържащите страници (ние направихме такъв за продуктивността).

Работя по няколко големи тематични групи, свързани с управлението на проекти, както и по няколко други теми. Експериментирах с няколко различни начина за проследяване на тези теми, от електронни таблици до създаване на различни списъци в ClickUp, до създаване на една задача с няколко подзадачи, проследяващи различните публикации в блога.

Имах няколко проблема с това:

Планиране на всички публикации в блога в един календар

Не забравяйте да актуализирате задачата с нови подзадачи

Недостатъчно подробности в електронната таблица

Бонус: Инструменти за копирайтинг

Какво е по-доброто решение?

След като видяхме как нашите клиенти използват ClickUp и обмислихме възможностите, стигнахме до едно решение, което ще работи най-добре за нас: етикети.

Етикетите са много познат елемент от блог публикациите, въпреки че вече не се използват толкова често.

В ClickUp можете да добавяте етикети към всяка задача и след това да свързвате различни теми. Така можете да маркирате клиенти или определена публикация. В този случай аз ги използвах по същия начин, както бихте направили в традиционна CMS, но маркирах задачите с моите потенциални групи теми.

Предимството тук е, че някои задачи, свързани с блог публикации, могат да се вписват в няколко теми или второстепенни теми.

Използването на тагове за проследяване на темите в блог публикациите е изгодно по следните причини:

Мога да използвам няколко етикета за задачи и да избирам повече от една тема.

По-лесно е да добавите етикет, отколкото да премествате задачи или да ги отваряте отново.

И най-доброто за накрая: запазени филтри .

Запазените филтри в ClickUp определено променят играта. Ето как работят. Извършвате търсене в списък и след това запазвате търсенето като филтър, който можете да използвате отново и отново.

Вашите запазени филтри се появяват в горната част на списъка ви. С едно кликване получавате автоматичен достъп до всички ваши публикации с този таг.

Това е чудесно за споделяне, защото запазените филтри включват линк.

Или... просто кликнете върху етикета и вижте всички публикации, маркирани с него, и тяхната фаза.

По този начин ми е много по-лесно да проследявам публикациите и темите в блога, като имам бърз достъп до тях.

Чрез използването на тагове в ClickUp мога лесно да видя колко съдържание имаме по дадена тема.

Можете също да маркирате съдържанието си според етапа на процеса на покупка, като например „Осъзнаване“, „Средна част на фунията“ и „Долна част на фунията“. Ако маркирате публикациите си с един от тези тагове, той ще се отрази във всички списъци или задачи, които имате, независимо от това за какво се отнасят или в какъв статус са по време на процеса на публикуване.

Бонус: Как да създадете база данни с съдържание!

Функции на ClickUp: Персонализирани полета и подзадачи

Настройването на датите на етапите на проекта спрямо крайната дата на публикуване също е предизвикателство, особено когато се използват повечето инструменти за управление на маркетингови проекти. Най-добрият начин да направите това в ClickUp е с помощта на персонализирани полета.

Как работят персонализираните полета в ClickUp?

Потребителските полета ви позволяват да създавате нови полета за неща като дати, статуси на преглед и дати на публикуване.

Една от опциите с персонализирани полета е индивидуално поле за дата. Настроих публикувано поле, което ми показва кога ще бъде или е било публикувано дадено публикация. Екипът на ClickUp често работи с седмици напред по публикациите и графика за публикуване. Може да напиша, редактирам, прегледам и форматирам публикация, без тя да бъде публикувана на сайта в продължение на няколко седмици. Използването на персонализирани полета в комбинация с функцията за планиране в WordPress ми помага да планирам календара с съдържание с седмици напред.

Имам и персонализирано поле за крайния URL адрес.

Това ми помага да поддържам блог публикациите ни в ред, без да се налага да се връщам постоянно в WordPress.

Друг начин да направите това е с подзадачи. Можете да създадете задача за публикация в блога и след това да включите всичките си подзадачи за преглед под нея. Това е много легитимен начин да го направите в ClickUp и може да работи за вашия екип.

Разгледайте тези шаблони за календар за съдържание!

Заключение: ClickUp поддържа редакционния ви календар организиран

2018 беше важна година за съдържанието в ClickUp.

Освен че публикувахме почти 100 публикации само през 2018 г., създадохме и няколко целеви страници и видеоклипове. Чувстваме, че тепърва започваме, и определено не бихме били толкова продуктивни без ClickUp, който ни помага да управляваме нашите проекти и работа.

Маркетинг специалисти по съдържание: как организирате графика си за публикуване?