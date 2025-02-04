21 най-добри софтуера за управление на маркетингови проекти за вътрешни и агенции през 2025 г.

Опитвате ли се да следите едновременно опашката с заявки за кампании, списъка си със задачи и разбивката на тримесечните си цели? Не само че звучите изключително объркан, но изглежда, че имате сериозна нужда от софтуер за управление на маркетингови проекти – и то бързо!

Съвременните маркетинг мениджъри в стартиращи компании, агенции и предприятия редовно провеждат многоканални маркетингови кампании. Без софтуер за управление на проекти, те рискуват да губят един работен ден седмично в търсене на информация, изгубена в дълги имейл вериги. Звучи ли ви познато? 🙋

Софтуерът за управление на маркетингови проекти е инструмент за организиране, сътрудничество и реализиране на проекти, свързани с маркетинга. Но най-добрият софтуер за маркетинг специалисти се справя с различни работни процеси, управлява предаването на задачи между екипите и лесно се интегрира с други приложения за пълен набор от технологии.

Истината е, че ръчните операции не могат да се възползват от вълната на растежа, затова е важно да спрете за момент и да обмислите въвеждането на софтуерен двигател, който да подпомогне вашите екипи, маркетингови процеси и сътрудници. 🔌

В този наръчник ще разгледаме функциите, които ефективните вътрешни и отдалечени екипи използват за проектиране на междуфункционални работни процеси, както и нашия списък с 21-те най-добри софтуера за управление на маркетингови проекти.

Какво да търсите в софтуера за управление на маркетингови проекти?

Изборът на подходящия софтуер за управление на маркетингови проекти може да бъде труден. Когато решавате какво е подходящо за вашия екип, имайте предвид следните характеристики:

Автоматизация: Потърсете софтуер, който може да автоматизира маркетингови задачи като създаване на нови проекти и разпределяне на задачи. Това ще ви помогне да интегрирате бързо нови членове в екипа и да избегнете досадна ръчна работа.

Сътрудничество в екип: Наличието на подходящи инструменти за комуникация е от съществено значение при управлението на маркетингови проекти. Изберете система, която позволява на екипите лесно да си сътрудничат, да чатят и да коментират задачите.

Интеграции: Потърсете платформа, която лесно се интегрира със съществуващ софтуер, като платформи за имейл маркетинг и инструменти за анализ. Това ще ви помогне да оптимизирате работния си процес и ще ви даде достъп до необходимите данни на едно място.

Анализи и проследяване: Уверете се, че избраната от вас система за управление на проекти предлага възможности за анализи, проследяване и отчитане в реално време. Това ще ви помогне да следите представянето на екипа и да идентифицирате областите, в които могат да бъдат направени подобрения.

Сигурност и поверителност: Сигурността винаги е ключов фактор, когато става въпрос за онлайн системи за управление на данни. Уверете се, че избраната от вас платформа разполага с подходящи мерки за защита и сигурност на вашите данни.

21 най-добри софтуера за управление на маркетингови проекти

Съгласувайте целите си и сътрудничеството си по задачи и документи за най-доброто изпълнение на стратегията в ClickUp.

Знаем, че вие и вашият екип сте свикнали да обединявате процесите на базата на всеки отделен проект, за да постигнете желаните резултати. Старите и скъпи инструменти, които сте наследили, са по-скоро пречка, отколкото помощно средство за постигане на маркетинговите цели и операции.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, където екипите се събират, за да планират, организират и сътрудничат по работата си, използвайки задачи, документи, чат, цели, бели дъски и др. Лесно я персонализирайте, за да отговаря най-добре на нуждите на вашия екип с няколко кликвания и значително намалете списъка си с инструменти (и разходите за приложения на трети страни!).

Този инструмент позволява на екипи от всякакъв тип и размер да реализират маркетингови проекти по-ефективно, като повишават производителността до нови висоти! Възползвайте се от безплатните функции за управление на задачи от ClickUp, за които вие, вашите сътрудници и вашите клиенти ще ви бъдат благодарни по-късно:

15+ изгледа на проекти за проследяване на проекти и управление на задачи. Създавайте частни или публични изгледи на проекти за организиране на лични и екипни задачи, които да отговарят на различни стилове на работа. Задачи за записване на срещи и разпределяне на работа. Настройте повтарящи се задачи за . Настройте повтарящи се задачи за бележки от срещи и изводи, след което разпределете задачи на отделни лица, за да продължат проектите да се развиват. Табла за измерване на възвръщаемостта на инвестициите и ефективността на маркетинговия екип. Бъдете в крак с . Бъдете в крак с маркетинговите OKR , напредъка на проектите, статистиките за кампаниите и много други – без да се налага ръчно актуализиране! Документи и шаблони за списъци със задачи за стандартизиране на процесите по пускане на продукти. Използвайте шаблон от . Използвайте шаблон от центъра за шаблони на ClickUp или такъв, който сте създали сами, за да стандартизирате маркетинговите работни процеси за постъпващи заявки, задачи по кампании и документация.

Предимства на ClickUp

Недостатъци на ClickUp

Крива на обучение поради броя на наличните функции и нивото на персонализиране

Няма функция за експортиране на таблото

Не всички изгледи на ClickUp са достъпни в мобилното приложение... засега! 🔮

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за управление на работните натоварвания и процесите във вашата компания, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, свържете се с отдела по продажбите, когато сте готови.

G2: 4,7/5 (над 4490 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2890 отзива)

Ако търсите по-добър начин да управлявате ресурсите си, продажбите, обхвата на проектите, изпълнението на проектите, обратната връзка от клиентите и процесите по въвеждане на нови клиенти, започнете с шаблона за творческа агенция на ClickUp!

чрез Asana

Asana е инструмент за управление на задачи, който организира всички задачи в едно място. Маркетинг екипите виждат какво трябва да направят, кои задачи са приоритетни и кога е крайният срок за изпълнение. Почитателите на графичните изгледи на проектите ще оценят модела на данни на Asana, който позволява синхронизация и спазване на крайните срокове.

Предимства на Asana

Прикачените файлове могат да се добавят към всяка задача и да се достъпват по-късно в хранилището на файлове на екипа.

Функции за чат и сътрудничество в реално време за всяка задача

Шаблони за проекти за ускоряване на процесите

Календарна визуализация за ясен преглед на графиците ви

Kanban изгледът на Asana е подобен на Trello.

Недостатъци на Asana

Няма опция за множество изпълнители

Не е идеален за сложни проекти с множество работни процеси (намерете гъвкаво решение с алтернативи на Asana ).

Не може да преобразува коментарите в задачи

Няма функция, която позволява на екипите да работят съвместно върху един и същ документ.

Трябва да разпределите копия от дадена задача на няколко членове на екипа, което може да претрупа работното ви пространство с множество клонинги.

Цени на Asana

Asana предлага безплатна пробна версия, безплатен план и платни планове, започващи от 10,99 $/месец на потребител.

Оценки на клиентите на Asana

G2: 4,3/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 10 000 отзива)

чрез Teamwork Projects

Teamwork е софтуер за сътрудничество по проекти, идеален за маркетингови агенции и екипи, които искат да организират задачите си за по-лесно навигиране и управление на клиентите. Ключовите функции в Teamwork Projects включват планиране на ресурсите, проследяване на времето по проекти и шаблони за списъци със задачи.

Изберете от над 25 маркетингови шаблона на ClickUp, за да започнете планирането на проекта си още днес!

Предимства на Teamwork Projects

Без допълнителни разходи за клиентски потребители, идеален за маркетингови агенции.

Функция за бележки за организирано споделяне на документи

Портфолио изглед за лесен преглед на всички продукти и услуги

Отчети за изразходване, отчети за използване и фактуриране

Недостатъци на Teamwork Projects

Шаблоните за проекти не са достъпни в безплатния план.

Интегрираният чат за екипа е платена функция.

Скъпи платени планове в сравнение с други софтуери за управление на маркетингови проекти в този списък.

Цени на Teamwork Projects

Teamwork Projects предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 10 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Teamwork Projects

G2: 4. 4/5 (990+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 рецензии)

4. Toggl Plan

чрез Toggl Plan

Toggl е софтуер за управление на проекти, състоящ се от три решения: Toggl Track, Toggl Plan и Toggl Hire. Визуалните пътни карти на Toggl Plan допълват управлението на промените, когато управлението на множество проекти в електронни таблици води до повече работа, отколкото подкрепа.

Опитайте тези инструменти за управление на промените!

Предимства на Toggl Plan

Функцията за персонализирано цветово кодиране улеснява идентифицирането на различните етапи на маркетинговите проекти.

Управлявайте разпределението на ресурсите с графиците на екипа

Персонализирайте статуса на задачите, за да отговорите на всички нужди на вашия екипен проект.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с повтарящи се задачи

Недостатъци на плана Toggl

Без табла за управление на проекти

Безплатният план е ограничен до пет потребители.

Предлага само 10+ софтуерни интеграции

Цени на плана Toggl

Toggl Plan предлага безплатна пробна версия, безплатен план и платни планове, започващи от 8 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Toggl Plan

G2: 4,3/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Не сте сигурни за плана на Toggl? Разгледайте някои алтернативи на Toggl .

5. Monday

чрез Monday

Следващият софтуер за управление на маркетингови проекти в нашия списък е Monday, решение за планиране на проекти, което помага на мултифункционалните екипи да се съгласуват по най-важната си работа. Например, маркетинговите агенции или екипи, които търсят отчети в реално време, могат лесно да създават табла за проекти, за да подобрят работния процес на комуникацията.

Предимства на Monday

Неограничен брой табла и документи в безплатния план

Персонализирано представяне на проектите за лесно проследяване на маркетинговите проекти

Автоматично проследяване на времето

Формуляри за приемане на проекти

Недостатъци на Monday

Функциите не са толкова подробни в сравнение с другите инструменти в този списък.

Таблото за управление е платена премиум функция.

Липсва вградена функция за бележки

Без повтарящи се или частни задачи

Цени на Monday

Monday предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 8 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Monday

G2: 4,6/5 (3290+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2540 отзива)

6. Wrike

чрез Wrike

Софтуерът за управление на проекти Wrike е идеален за малки маркетингови агенции, които се нуждаят от персонализирано работно пространство, за да организират споделени календари, планират проекти и сътрудничат с лекота. Освен това одобряващите лица могат да ускорят обратната връзка, като използват визуалния инструмент за маркиране на Wrike.

Предимства на Wrike

Kanban board позволява пълна видимост на задачите

Функция за проследяване на времето, за да сравните очакваното с действително изразходваното време

Персонализирани статуси на задачите за управление на маркетингови кампании

Недостатъци на Wrike

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Без условни автоматизации (необходима функция за управление на маркетингови проекти!)

Диаграмите на Гант не са достъпни в безплатната версия.

Липсва възможност за възлагане на задачи на групи потребители (екипи) или на няколко изпълнители.

Цени на Wrike

Wrike предлага безплатни и платени планове, започващи от 9,80 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Wrike

G2: 4. 2/5 (2350+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1700 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Wrike!

чрез Trello

Част от софтуерното семейство Atlassian, Trello е инструмент за Kanban, състоящ се от четири основни компонента – Kanban табло, карти, списъци и меню на таблото. Екипите могат да напредват в работата си, използвайки персонализираните карти и бутони на таблото на Trello.

Предимства на Trello

Функцията за автоматизация без кодиране, Butler, помага на екипите да спестят време с административни задачи.

Разширени списъци за проверка (платена функция) за детайлно разпределение на задачите

Лесно създаване на проекти и въвеждане в работата

Етикети, маркировки и категории за организиране на задачите

Персонализирани автоматизации , правила и планирани команди в Trello

Kanban табла за оптимизиране на вашите работни процеси

Недостатъци на Trello

Безплатен план, ограничен до 10 MB на прикачен файл

Няма панел за задачи, от който да видите текущите си задачи

Коментарите се намират в задната част на картата, което затруднява сътрудничеството.

Необходимо е да заплатите за някои подобрения, за да получите пълна функционалност.

Цени на Trello

Trello предлага безплатен пробен период, безплатен план и платни планове, започващи от 5 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Trello

G2: 4,5/5 (над 20 410 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 12 390 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Trello!

8. Hive

чрез Hive

Hive е един от най-добрите инструменти за управление на маркетингови проекти, който позволява на вашия екип да управлява проектите по начина, по който желае. Той разполага с различни интеграции и множество изгледи за допълнителна гъвкавост.

Предимства на Hive

Планирайте кампании лесно с диаграми на Гант, табла Канбан, календари и таблици.

Поканете клиенти и изпълнители да си сътрудничат с вас чрез приложението

Проверка и одобрение за опростяване на обратната връзка

Над 1000 интеграции със софтуер като Jira , Salesforce, Zoom и Adobe Photoshop

Недостатъци на Hive

За пълна функционалност са необходими няколко добавки.

Мобилните приложения не са толкова стабилни, колкото приложенията за настолни компютри.

Няма безплатен план

Цени на Hive

Hive предлага безплатна пробна версия, безплатен план и платни планове, започващи от 12 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Hive

G2: 4,5/5 (над 290 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)

9. ProProfs Project

чрез ProProfs Project

ProProfs Project е една от най-добрите опции за управление на маркетингови проекти, защото предлага солидни функции, които помагат на маркетинговите екипи да управляват, проследяват и провеждат успешни маркетингови кампании.

Предимства на ProProfs Project

Създавайте идеи, планирайте и изпълнявайте множество проекти от един единствен контролен панел.

Възможност за незабавно изпращане на съобщения и споделяне на файлове за безпроблемно сътрудничество

Диаграми на Гант, табла Канбан и календарна визия за планиране и визуализиране на проекти

Невероятни възможности за проследяване на времето

Недостатъци на ProProfs Project

Няма безплатен план

Пробната версия е само за 15 дни.

Настройването на роли и разрешения е достъпно само в премиум плана.

Цени на ProProfs Project

ProProfs Project предлага безплатна пробна версия и планове с абонамент, започващи от 2 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на ProProfs Project

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

10. Zoho Projects

чрез Zoho Projects

Zoho Projects е една от най-добрите опции за управление на маркетингови проекти благодарение на своята платформа, базирана на облак, която помага на вас и вашия маркетингов екип да планирате работата, да проследявате напредъка на проектите и да си сътрудничите с екипа си. Лесният за използване интерфейс улеснява новите потребители да се запознаят със софтуера.

Предимства на Zoho

Изгледът на времевата линия ви позволява да видите какво правят служителите в определен период от време.

Използвайте работните графици на служителите, за да регистрирате фактурируемите и нефактурируемите часове.

Kanban табла за визуализиране на работния ви процес

Недостатъци на Zoho

Безплатният план ви позволява да създадете само два проекта и да прикачите файлове с размер до 10 MB.

Ограничени интеграции с софтуер , различен от Zoho, като Zoom

Висока крива на обучение, особено по време на първоначалния процес на настройка

Цени на Zoho

Zoho Projects предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 5 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Zoho

G2: 4,3/5 (над 280 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (250+ отзива)

Бонус: Най-добрият софтуер за управление на проекти за Mac

чрез Basecamp

Basecamp е софтуер за управление на проекти, който предоставя на екипите функции за съхранение на файлове, управление на проекти и групови чатове. Инструментът има за цел да обедини управлението на задачите и комуникацията в екипа по проекта с функции като списъци със задачи и форуми за съобщения.

Предимства на Basecamp

Хил диаграми, които ви дават обща представа за представянето на вашите проекти

Менюто „Hey!“ групира известия като нови съобщения, @споменавания и задачи за изпълнение.

Портал, където клиентите могат да виждат задачите и да комуникират

Запазете новите съобщения или документи като чернови, преди да ги публикувате.

Интегрира се с ClickUp чрез Zapier

Недостатъци на Basecamp

Липсват разширени функции за управление на проекти, като приоритети на задачите и персонализирани статуси.

Без етикети или тагове за по-добра организация на задачите

Няма вградени функции за проследяване на времето

Няма безплатна версия

Не е подходящ за организационни структури като маркетингови агенции , в които се реализират едновременно няколко маркетингови проекта.

Цени на Basecamp

Basecamp предлага безплатен пробен период и платен план на цена 99 долара на месец.

Оценки на клиентите на Basecamp

G2: 4. 1/5 (4940+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 13 350 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Basecamp!

12. nTask

чрез nTask

nTask е още един от облачните инструменти за управление на проекти, който може да помогне на вас и вашия маркетинг екип да управлявате всичко – от планирането на ресурсите до резултатите от проекта. Подобно на другите софтуери за проекти в този списък, nTask предлага Kanban табла за създаване на план на проекта и визуализиране на задачите.

Предимства на nTask

Инструменти за управление на натоварването на екипа за съгласуване на отдалечени екипи

Прикачени файлове и управление на документи

Персонализиране на роли и разрешения

Важни етапи на проекта за бързо проследяване на напредъка

Недостатъци на nTask

Не е подходящ за по-големи екипи от 50 или повече души.

Kanban таблата са платена функция.

Потребителите имат по-малко контрол върху персонализирането на интерфейса.

Цени на nTask

nTask предлага безплатни и платени планове, започващи от 3 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на nTask

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (10+ отзива)

13. Workfront

чрез Workfront

Феновете и активните потребители на Adobe ще разпознаят Workfront, инструмент за съвместно управление на работата, който позволява на екипите да се свързват, да си сътрудничат и да завършват работата си по-бързо. Workfront се свързва безпроблемно с маркетинговите решения в Adobe, за да създаде система „всичко в едно“.

Предимства на Workfront

Вградена функция за одобрение за сътрудничество в екип и обратна връзка по проекта

Визуални отчети и табла

Консолидиран списък със задачи, който показва най-важните задачи и предстоящи задачи.

Интегрира се с Adobe, Slack, GSuite и Salesforce.

Недостатъци на Workfront

По-сложен от други маркетингови софтуери

Не е подходящ за малки предприятия, тъй като интеграциите зависят от ценовия ви план.

Диаграмата на Гант е трудна за използване в сравнение с другите инструменти за управление на проекти, изброени в списъка.

Цени на Workfront

За цени се обърнете към Workfront.

Оценки на клиентите на Workfront

G2: 4. 1/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 1000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Workfront!

14. Ravetree

чрез Ravetree

Ravetree е решение за управление на проекти, с което можете да управлявате проекти, фактури, ресурси и клиенти. С ключови функции като клиентски портали, шаблони за проекти и портфолиа, маркетинговите екипи могат да създават персонализирани работни процеси за всеки тип проект.

Предимства на Ravetree

Поддръжка на файлове PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX и PNG

Фактури за одобрени отчети за отработено време и разходи

Визуализация на времевата линия за лесно управление на ресурсите

Инструмент за планиране на спринтове

Недостатъци на Ravetree

Без вградена интеграция с електронна поща

Скъпи платени планове в сравнение с други водещи маркетингови инструменти в този списък

Цени на Ravetree

Ravetree предлага платени планове, започващи от 29 долара на месец.

Оценки на клиентите на Ravetree

G2: 4. 1/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

15. Kissflow

чрез Kissflow

Следващият най-добър инструмент за управление на маркетингови проекти е Kissflow, инструмент за автоматизация на процесите и работния поток за цялата организация, с който можете да персонализирате всеки процес. Той предлага функции, от които вие и вашите проектни мениджъри се нуждаете, с интуитивен интерфейс, който не изисква специално обучение!

Предимства на Kissflow

Формуляри с функция „плъзгане и пускане” за създаване на приложения

Анализи в реално време за автоматизиране на процесите

Управление на процеси и работни потоци без код

Мащабируем, за да се справя с големи обеми данни и сложност

Недостатъци на Kissflow

Средно ниво на интерфейс в сравнение с други софтуери за управление на маркетингови проекти в този списък

Липса на визуализация на проектите

Няма безплатен план

Цени на Kissflow

Kissflow предлага платени планове, започващи от 10 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Kissflow

G2: 4,3/5 (над 490 отзива)

Capterra: 3,8/5 (10+ отзива)

Опитайте тези алтернативи на Kissflow!

16. FunctionFox

чрез FunctionFox

FunctionFox е софтуер за отчитане на работното време и управление на проекти, който помага на проектните мениджъри да поддържат всичко в ред, в срок и в рамките на бюджета. Този инструмент има за цел да подпомага маркетинговите екипи, като съгласува целите и ресурсите за успешни кампании.

Предимства на FunctionFox

Разпределянето на задачи в екипа ви позволява да управлявате ресурсите и натоварването

Гъвкави приложения за планиране на проекти за маркетингови кампании

Онлайн формуляри за заявки с неограничен брой полета за персонализиране

Комуникирайте с членовете на екипа чрез блог за проекта

Недостатъци на FunctionFox

Прегледите на проектите са ограничени до графици и диаграми на Гант.

Ограничен безплатен план

Липса на персонализирана йерархия на работната среда (не е подходящ за Agile маркетинг екипи

Цени на FunctionFox

FunctionFox предлага платени планове, започващи от 5 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на FunctionFox

G2: 4,4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 150 рецензии)

17. iMeet Central

чрез iMeet Central

iMeet Central (по-рано Central Desktop) от PGi е софтуер за управление на проекти с инструменти за сътрудничество в екип, който помага на маркетинг специалисти, креативни агенции и големи предприятия да управляват файлове, да сътрудничат по проекти и да свързват потребители. Екипите могат да създават и персонализират частни онлайн общности за всеки отдел, проект, клиент или нужда.

Предимства на iMeet Central

Мощна функция за индексиране за лесно търсене на файлове

Интеграции с решенията iMeet и GlobalMeet на PGi за онлайн срещи

Частни онлайн табла за настроения за творчески мозъчни бури

Онлайн бази данни за творчески брифинги и процеси

Недостатъци на iMeet Central

Скъпи платени планове в сравнение с други инструменти за управление на проекти в този списък

Не е лесен за използване от маркетингови екипи, които търсят интуитивен интерфейс.

Ограничени възможности за персонализиране на разширените функции

Цени на iMeet Central

iMeet Central предлага платени планове за маркетинг специалисти и агенции, започващи от 45 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на iMeet Central

G2: Н/Д

Capterra: 4,6/5 (10 отзива)

18. LiquidPlanner

чрез LiquidPlanner

LiquidPlanner е инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да автоматизират планирането на задачите по проектите, да проследяват промените в проектите и да персонализират таблата с данни за проектите. Една от ключовите функции на LiquidPlanner, която маркетинговите агенции ще намерят за полезна за управлението на ресурсите, е подходът към проектите, основан на приоритети.

Предимства на LiquidPlanner

Функция „Smart Schedule Bars” за записване на промените в реално време

Няколко собственици на една задача, което е от полза за проектните мениджъри

Вериги от зависимости за визуализиране на последователността от фази

Недостатъци на LiquidPlanner

Не е подходящ за малки агенции с множество проекти, които се реализират едновременно (вижте алтернативите на LiquidPlanner ).

Ограничен безплатен план в сравнение с други инструменти за управление на маркетингови проекти в този списък.

Стръмна крива на обучение за обучение и адаптиране

Цени на LiquidPlanner

LiquidPlanner предлага безплатна пробна версия и платни планове, започващи от 15 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на LiquidPlanner

G2: 4. 2/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 630 отзива)

чрез Podio

Podio е инструмент за управление на проекти, който предоставя структура, позволяваща на маркетинговите екипи да си сътрудничат по-лесно, да намират информация по-бързо и да избират между различни изгледи на работата. Освен това проектният мениджър може да създаде автоматизация на задачите, за да поддържа връзка между хората и проектите с помощта на работния процес на Podio.

Предимства на Podio

Задайте персонализирани разрешения, за да контролирате кой има достъп до вашите работни пространства.

Отлични възможности за споделяне на файлове

Вградени функции за чат в екип и видеоконферентна връзка

Мощни мобилни приложения, които ви позволяват да управлявате всеки маркетингов проект, докато сте в движение

Podio се интегрира с ClickUp

Недостатъци на Podio

Ограничен безплатен план, който не разполага с автоматизирани работни процеси, синхронизиране на контакти и функции за управление на потребители.

Не можете да присвоявате коментари като задачи

Визуалните отчети са достъпни само в премиум версиите.

Цени на Podio

Podio предлага безплатни и платени планове, започващи от 7,20 долара на месец.

Оценки на клиентите на Podio

G2: 4. 1/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

20. Workamajig

чрез Workamajig

Workamajig е инструмент за управление на маркетингови проекти, с който можете да управлявате проекти, бюджети, графици и сметки на едно място. Ключовите функции за вътрешни маркетингови екипи включват практични табла, ежедневни новини в реално време и шаблони за управление на творчески проекти.

Разгледайте креативните и дизайнерски шаблони на ClickUp, за да стартирате вашите маркетингови проекти!

Предимства на Workamajig

Недостатъци на Workamajig

Скъпи платени планове в сравнение с други софтуери за управление на маркетингови проекти в този списък.

Няма безплатен план

Не е лесен за използване интерфейс

Цени на Workamajig

Workamajig предлага платени планове, започващи от 38 долара на месец за 10-19 потребители.

Оценки на клиентите на Workamajig

G2: 3,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 3,7/5 (над 200 отзива)

21. Projectsly

чрез Projectsly

Projectsly е софтуер за управление на проекти, който ви помага да съберете цялата информация на едно място. Тук можете да добавяте задачи към членовете на екипа, да споделяте файлове, а също и да създавате персонализирани работни процеси въз основа на вашите приоритети, за да не пропуснете важни задачи.

Предимства на Projectsly

Графици на проектите за опростяване на управлението на работния процес

Управление на задачите чрез плъзгане и пускане

Лесно управление на задачите и планиране

Сътрудничеството между членовете на екипа ще бъде лесно

Недостатъци на Projectsly

Липсват допълнителни функции, като например бюджетиране.

Няма разширени функции като вградени мисловни карти

Цени на Projectsly

Projectsly предлага безплатен план за до 10 потребители и планове с абонаментна такса, започваща от 14,99 долара на месец.

Оценки на клиентите на Projectsly

G2: 4,5/5 (2 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (5+ рецензии)

Маркетинговите екипи се нуждаят от софтуер за управление на проекти

Софтуерът за управление на проекти се превърна в незаменим инструмент за глобализираните екипи и мултифункционалните проекти. Но освен всички операции, той помага на хората да работят най-добре, защото не губят време в търсене на информация и задачи на много места. 🔍

С мощна функционалност на базата данни, онлайн обучителни видеоклипове, инструменти за визуализация и други, ClickUp отговаря на всички изисквания като безплатен, най-добър софтуер за управление на маркетингови проекти.

Регистрирайте се още днес и персонализирайте ClickUp така, както ви е необходимо, за да работи за вас, вашия екип и вашата организация! ⚡️