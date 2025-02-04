21 най-добри софтуера за управление на маркетингови проекти за вътрешни и агенции през 2025 г.

Опитвате ли се да следите едновременно опашката с заявки за кампании, списъка си със задачи и разбивката на тримесечните си цели? Не само че звучите изключително объркан, но изглежда, че имате сериозна нужда от софтуер за управление на маркетингови проекти – и то бързо!
Съвременните маркетинг мениджъри в стартиращи компании, агенции и предприятия редовно провеждат многоканални маркетингови кампании. Без софтуер за управление на проекти, те рискуват да губят един работен ден седмично в търсене на информация, изгубена в дълги имейл вериги. Звучи ли ви познато? 🙋
Софтуерът за управление на маркетингови проекти е инструмент за организиране, сътрудничество и реализиране на проекти, свързани с маркетинга. Но най-добрият софтуер за маркетинг специалисти се справя с различни работни процеси, управлява предаването на задачи между екипите и лесно се интегрира с други приложения за пълен набор от технологии.
Истината е, че ръчните операции не могат да се възползват от вълната на растежа, затова е важно да спрете за момент и да обмислите въвеждането на софтуерен двигател, който да подпомогне вашите екипи, маркетингови процеси и сътрудници. 🔌
В този наръчник ще разгледаме функциите, които ефективните вътрешни и отдалечени екипи използват за проектиране на междуфункционални работни процеси, както и нашия списък с 21-те най-добри софтуера за управление на маркетингови проекти.
Какво да търсите в софтуера за управление на маркетингови проекти?
Изборът на подходящия софтуер за управление на маркетингови проекти може да бъде труден. Когато решавате какво е подходящо за вашия екип, имайте предвид следните характеристики:
Автоматизация: Потърсете софтуер, който може да автоматизира маркетингови задачи като създаване на нови проекти и разпределяне на задачи. Това ще ви помогне да интегрирате бързо нови членове в екипа и да избегнете досадна ръчна работа.
Сътрудничество в екип: Наличието на подходящи инструменти за комуникация е от съществено значение при управлението на маркетингови проекти. Изберете система, която позволява на екипите лесно да си сътрудничат, да чатят и да коментират задачите.
Интеграции: Потърсете платформа, която лесно се интегрира със съществуващ софтуер, като платформи за имейл маркетинг и инструменти за анализ. Това ще ви помогне да оптимизирате работния си процес и ще ви даде достъп до необходимите данни на едно място.
Анализи и проследяване: Уверете се, че избраната от вас система за управление на проекти предлага възможности за анализи, проследяване и отчитане в реално време. Това ще ви помогне да следите представянето на екипа и да идентифицирате областите, в които могат да бъдат направени подобрения.
Сигурност и поверителност: Сигурността винаги е ключов фактор, когато става въпрос за онлайн системи за управление на данни. Уверете се, че избраната от вас платформа разполага с подходящи мерки за защита и сигурност на вашите данни.
21 най-добри софтуера за управление на маркетингови проекти
1. ClickUp
Знаем, че вие и вашият екип сте свикнали да обединявате процесите на базата на всеки отделен проект, за да постигнете желаните резултати. Старите и скъпи инструменти, които сте наследили, са по-скоро пречка, отколкото помощно средство за постигане на маркетинговите цели и операции.
ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, където екипите се събират, за да планират, организират и сътрудничат по работата си, използвайки задачи, документи, чат, цели, бели дъски и др. Лесно я персонализирайте, за да отговаря най-добре на нуждите на вашия екип с няколко кликвания и значително намалете списъка си с инструменти (и разходите за приложения на трети страни!).
Този инструмент позволява на екипи от всякакъв тип и размер да реализират маркетингови проекти по-ефективно, като повишават производителността до нови висоти! Възползвайте се от безплатните функции за управление на задачи от ClickUp, за които вие, вашите сътрудници и вашите клиенти ще ви бъдат благодарни по-късно:
- 15+ изгледа на проекти за проследяване на проекти и управление на задачи. Създавайте частни или публични изгледи на проекти за организиране на лични и екипни задачи, които да отговарят на различни стилове на работа.
- Задачи за записване на срещи и разпределяне на работа. Настройте повтарящи се задачи за бележки от срещи и изводи, след което разпределете задачи на отделни лица, за да продължат проектите да се развиват.
- Табла за измерване на възвръщаемостта на инвестициите и ефективността на маркетинговия екип. Бъдете в крак с маркетинговите OKR, напредъка на проектите, статистиките за кампаниите и много други – без да се налага ръчно актуализиране!
- Документи и шаблони за списъци със задачи за стандартизиране на процесите по пускане на продукти. Използвайте шаблон от центъра за шаблони на ClickUp или такъв, който сте създали сами, за да стандартизирате маркетинговите работни процеси за постъпващи заявки, задачи по кампании и документация.
Предимства на ClickUp
- Свържете най-често използваните си работни приложения с ClickUp, като Adobe Creative Suite, Microsoft Outlook или Box.
- Започнете и спрете времето от всяко устройство и преминавайте между задачите с глобалния таймер.
- Добавяйте и управлявайте задачи с помощта на мобилни приложения (налични за iPad, iPhone и Android)
- Превърнете рутинната работа в автопилот с динамични повтарящи се задачи в ClickUp и ClickUp Automations.
Недостатъци на ClickUp
- Крива на обучение поради броя на наличните функции и нивото на персонализиране
- Няма функция за експортиране на таблото
- Не всички изгледи на ClickUp са достъпни в мобилното приложение... засега! 🔮
Цени на ClickUp
- Безплатен завинаги
- Без ограничения: 7 долара на месец на потребител
- Бизнес: 12 долара на месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за управление на работните натоварвания и процесите във вашата компания, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, свържете се с отдела по продажбите, когато сте готови.
Оценки на клиенти на ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 4490 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2890 отзива)
Ако търсите по-добър начин да управлявате ресурсите си, продажбите, обхвата на проектите, изпълнението на проектите, обратната връзка от клиентите и процесите по въвеждане на нови клиенти, започнете с шаблона за творческа агенция на ClickUp!
2. Asana
Asana е инструмент за управление на задачи, който организира всички задачи в едно място. Маркетинг екипите виждат какво трябва да направят, кои задачи са приоритетни и кога е крайният срок за изпълнение. Почитателите на графичните изгледи на проектите ще оценят модела на данни на Asana, който позволява синхронизация и спазване на крайните срокове.
Предимства на Asana
- Прикачените файлове могат да се добавят към всяка задача и да се достъпват по-късно в хранилището на файлове на екипа.
- Функции за чат и сътрудничество в реално време за всяка задача
- Шаблони за проекти за ускоряване на процесите
- Календарна визуализация за ясен преглед на графиците ви
- Kanban изгледът на Asana е подобен на Trello.
Недостатъци на Asana
- Няма опция за множество изпълнители
- Не е идеален за сложни проекти с множество работни процеси (намерете гъвкаво решение с алтернативи на Asana ).
- Не може да преобразува коментарите в задачи
- Няма функция, която позволява на екипите да работят съвместно върху един и същ документ.
- Трябва да разпределите копия от дадена задача на няколко членове на екипа, което може да претрупа работното ви пространство с множество клонинги.
Цени на Asana
- Asana предлага безплатна пробна версия, безплатен план и платни планове, започващи от 10,99 $/месец на потребител.
Оценки на клиентите на Asana
- G2: 4,3/5 (над 8000 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 10 000 отзива)
3. Teamwork
Teamwork е софтуер за сътрудничество по проекти, идеален за маркетингови агенции и екипи, които искат да организират задачите си за по-лесно навигиране и управление на клиентите. Ключовите функции в Teamwork Projects включват планиране на ресурсите, проследяване на времето по проекти и шаблони за списъци със задачи.
Изберете от над 25 маркетингови шаблона на ClickUp, за да започнете планирането на проекта си още днес!
Предимства на Teamwork Projects
- Без допълнителни разходи за клиентски потребители, идеален за маркетингови агенции.
- Функция за бележки за организирано споделяне на документи
- Портфолио изглед за лесен преглед на всички продукти и услуги
- Отчети за изразходване, отчети за използване и фактуриране
Недостатъци на Teamwork Projects
- Шаблоните за проекти не са достъпни в безплатния план.
- Интегрираният чат за екипа е платена функция.
- Скъпи платени планове в сравнение с други софтуери за управление на маркетингови проекти в този списък.
Цени на Teamwork Projects
- Teamwork Projects предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 10 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Teamwork Projects
- G2: 4. 4/5 (990+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 700 рецензии)
4. Toggl Plan
Toggl е софтуер за управление на проекти, състоящ се от три решения: Toggl Track, Toggl Plan и Toggl Hire. Визуалните пътни карти на Toggl Plan допълват управлението на промените, когато управлението на множество проекти в електронни таблици води до повече работа, отколкото подкрепа.
Опитайте тези инструменти за управление на промените!
Предимства на Toggl Plan
- Функцията за персонализирано цветово кодиране улеснява идентифицирането на различните етапи на маркетинговите проекти.
- Управлявайте разпределението на ресурсите с графиците на екипа
- Персонализирайте статуса на задачите, за да отговорите на всички нужди на вашия екипен проект.
- Автоматизирайте повтарящите се задачи с повтарящи се задачи
Недостатъци на плана Toggl
- Без табла за управление на проекти
- Безплатният план е ограничен до пет потребители.
- Предлага само 10+ софтуерни интеграции
Цени на плана Toggl
- Toggl Plan предлага безплатна пробна версия, безплатен план и платни планове, започващи от 8 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (над 30 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)
Не сте сигурни за плана на Toggl? Разгледайте някои алтернативи на Toggl .
5. Monday
Следващият софтуер за управление на маркетингови проекти в нашия списък е Monday, решение за планиране на проекти, което помага на мултифункционалните екипи да се съгласуват по най-важната си работа. Например, маркетинговите агенции или екипи, които търсят отчети в реално време, могат лесно да създават табла за проекти, за да подобрят работния процес на комуникацията.
Предимства на Monday
- Неограничен брой табла и документи в безплатния план
- Персонализирано представяне на проектите за лесно проследяване на маркетинговите проекти
- Автоматично проследяване на времето
- Формуляри за приемане на проекти
Недостатъци на Monday
- Функциите не са толкова подробни в сравнение с другите инструменти в този списък.
- Таблото за управление е платена премиум функция.
- Липсва вградена функция за бележки
- Без повтарящи се или частни задачи
Цени на Monday
- Monday предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 8 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Monday
- G2: 4,6/5 (3290+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 2540 отзива)
6. Wrike
Софтуерът за управление на проекти Wrike е идеален за малки маркетингови агенции, които се нуждаят от персонализирано работно пространство, за да организират споделени календари, планират проекти и сътрудничат с лекота. Освен това одобряващите лица могат да ускорят обратната връзка, като използват визуалния инструмент за маркиране на Wrike.
Предимства на Wrike
- Kanban board позволява пълна видимост на задачите
- Функция за проследяване на времето, за да сравните очакваното с действително изразходваното време
- Персонализирани статуси на задачите за управление на маркетингови кампании
Недостатъци на Wrike
- Стръмна крива на обучение за нови потребители
- Без условни автоматизации (необходима функция за управление на маркетингови проекти!)
- Диаграмите на Гант не са достъпни в безплатната версия.
- Липсва възможност за възлагане на задачи на групи потребители (екипи) или на няколко изпълнители.
Цени на Wrike
- Wrike предлага безплатни и платени планове, започващи от 9,80 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Wrike
- G2: 4. 2/5 (2350+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 1700 рецензии)
Разгледайте тези алтернативи на Wrike!
7. Trello
Част от софтуерното семейство Atlassian, Trello е инструмент за Kanban, състоящ се от четири основни компонента – Kanban табло, карти, списъци и меню на таблото. Екипите могат да напредват в работата си, използвайки персонализираните карти и бутони на таблото на Trello.
Предимства на Trello
- Функцията за автоматизация без кодиране, Butler, помага на екипите да спестят време с административни задачи.
- Разширени списъци за проверка (платена функция) за детайлно разпределение на задачите
- Лесно създаване на проекти и въвеждане в работата
- Етикети, маркировки и категории за организиране на задачите
- Персонализирани автоматизации, правила и планирани команди в Trello
- Kanban табла за оптимизиране на вашите работни процеси
Недостатъци на Trello
- Безплатен план, ограничен до 10 MB на прикачен файл
- Няма панел за задачи, от който да видите текущите си задачи
- Коментарите се намират в задната част на картата, което затруднява сътрудничеството.
- Необходимо е да заплатите за някои подобрения, за да получите пълна функционалност.
Цени на Trello
- Trello предлага безплатен пробен период, безплатен план и платни планове, започващи от 5 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Trello
- G2: 4,5/5 (над 20 410 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 12 390 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Trello!
8. Hive
Hive е един от най-добрите инструменти за управление на маркетингови проекти, който позволява на вашия екип да управлява проектите по начина, по който желае. Той разполага с различни интеграции и множество изгледи за допълнителна гъвкавост.
Предимства на Hive
- Планирайте кампании лесно с диаграми на Гант, табла Канбан, календари и таблици.
- Поканете клиенти и изпълнители да си сътрудничат с вас чрез приложението
- Проверка и одобрение за опростяване на обратната връзка
- Над 1000 интеграции със софтуер като Jira, Salesforce, Zoom и Adobe Photoshop
Недостатъци на Hive
- За пълна функционалност са необходими няколко добавки.
- Мобилните приложения не са толкова стабилни, колкото приложенията за настолни компютри.
- Няма безплатен план
Цени на Hive
- Hive предлага безплатна пробна версия, безплатен план и платни планове, започващи от 12 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Hive
- G2: 4,5/5 (над 290 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)
9. ProProfs Project
ProProfs Project е една от най-добрите опции за управление на маркетингови проекти, защото предлага солидни функции, които помагат на маркетинговите екипи да управляват, проследяват и провеждат успешни маркетингови кампании.
Предимства на ProProfs Project
- Създавайте идеи, планирайте и изпълнявайте множество проекти от един единствен контролен панел.
- Възможност за незабавно изпращане на съобщения и споделяне на файлове за безпроблемно сътрудничество
- Диаграми на Гант, табла Канбан и календарна визия за планиране и визуализиране на проекти
- Невероятни възможности за проследяване на времето
Недостатъци на ProProfs Project
- Няма безплатен план
- Пробната версия е само за 15 дни.
- Настройването на роли и разрешения е достъпно само в премиум плана.
Цени на ProProfs Project
- ProProfs Project предлага безплатна пробна версия и планове с абонамент, започващи от 2 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на ProProfs Project
- G2: 4. 4/5 (20+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)
10. Zoho Projects
Zoho Projects е една от най-добрите опции за управление на маркетингови проекти благодарение на своята платформа, базирана на облак, която помага на вас и вашия маркетингов екип да планирате работата, да проследявате напредъка на проектите и да си сътрудничите с екипа си. Лесният за използване интерфейс улеснява новите потребители да се запознаят със софтуера.
Предимства на Zoho
- Изгледът на времевата линия ви позволява да видите какво правят служителите в определен период от време.
- Използвайте работните графици на служителите, за да регистрирате фактурируемите и нефактурируемите часове.
- Kanban табла за визуализиране на работния ви процес
Недостатъци на Zoho
Цени на Zoho
- Zoho Projects предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 5 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Zoho
- G2: 4,3/5 (над 280 рецензии)
- Capterra: 4. 2/5 (250+ отзива)
Бонус: Най-добрият софтуер за управление на проекти за Mac
11. Basecamp
Basecamp е софтуер за управление на проекти, който предоставя на екипите функции за съхранение на файлове, управление на проекти и групови чатове. Инструментът има за цел да обедини управлението на задачите и комуникацията в екипа по проекта с функции като списъци със задачи и форуми за съобщения.
Предимства на Basecamp
- Хил диаграми, които ви дават обща представа за представянето на вашите проекти
- Менюто „Hey!“ групира известия като нови съобщения, @споменавания и задачи за изпълнение.
- Портал, където клиентите могат да виждат задачите и да комуникират
- Запазете новите съобщения или документи като чернови, преди да ги публикувате.
- Интегрира се с ClickUp чрез Zapier
Недостатъци на Basecamp
- Липсват разширени функции за управление на проекти, като приоритети на задачите и персонализирани статуси.
- Без етикети или тагове за по-добра организация на задачите
- Няма вградени функции за проследяване на времето
- Няма безплатна версия
- Не е подходящ за организационни структури като маркетингови агенции, в които се реализират едновременно няколко маркетингови проекта.
Цени на Basecamp
- Basecamp предлага безплатен пробен период и платен план на цена 99 долара на месец.
Оценки на клиентите на Basecamp
- G2: 4. 1/5 (4940+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 13 350 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Basecamp!
12. nTask
nTask е още един от облачните инструменти за управление на проекти, който може да помогне на вас и вашия маркетинг екип да управлявате всичко – от планирането на ресурсите до резултатите от проекта. Подобно на другите софтуери за проекти в този списък, nTask предлага Kanban табла за създаване на план на проекта и визуализиране на задачите.
Предимства на nTask
- Инструменти за управление на натоварването на екипа за съгласуване на отдалечени екипи
- Прикачени файлове и управление на документи
- Персонализиране на роли и разрешения
- Важни етапи на проекта за бързо проследяване на напредъка
Недостатъци на nTask
- Не е подходящ за по-големи екипи от 50 или повече души.
- Kanban таблата са платена функция.
- Потребителите имат по-малко контрол върху персонализирането на интерфейса.
Цени на nTask
- nTask предлага безплатни и платени планове, започващи от 3 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на nTask
- G2: 4. 4/5 (10+ отзива)
- Capterra: 3,9/5 (10+ отзива)
13. Workfront
Феновете и активните потребители на Adobe ще разпознаят Workfront, инструмент за съвместно управление на работата, който позволява на екипите да се свързват, да си сътрудничат и да завършват работата си по-бързо. Workfront се свързва безпроблемно с маркетинговите решения в Adobe, за да създаде система „всичко в едно“.
Предимства на Workfront
- Вградена функция за одобрение за сътрудничество в екип и обратна връзка по проекта
- Визуални отчети и табла
- Консолидиран списък със задачи, който показва най-важните задачи и предстоящи задачи.
- Интегрира се с Adobe, Slack, GSuite и Salesforce.
Недостатъци на Workfront
- По-сложен от други маркетингови софтуери
- Не е подходящ за малки предприятия, тъй като интеграциите зависят от ценовия ви план.
- Диаграмата на Гант е трудна за използване в сравнение с другите инструменти за управление на проекти, изброени в списъка.
Цени на Workfront
- За цени се обърнете към Workfront.
Оценки на клиентите на Workfront
- G2: 4. 1/5 (800+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 1000 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Workfront!
14. Ravetree
Ravetree е решение за управление на проекти, с което можете да управлявате проекти, фактури, ресурси и клиенти. С ключови функции като клиентски портали, шаблони за проекти и портфолиа, маркетинговите екипи могат да създават персонализирани работни процеси за всеки тип проект.
Предимства на Ravetree
- Поддръжка на файлове PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX и PNG
- Фактури за одобрени отчети за отработено време и разходи
- Визуализация на времевата линия за лесно управление на ресурсите
- Инструмент за планиране на спринтове
Недостатъци на Ravetree
- Без вградена интеграция с електронна поща
- Скъпи платени планове в сравнение с други водещи маркетингови инструменти в този списък
Цени на Ravetree
- Ravetree предлага платени планове, започващи от 29 долара на месец.
Оценки на клиентите на Ravetree
- G2: 4. 1/5 (20+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)
15. Kissflow
Следващият най-добър инструмент за управление на маркетингови проекти е Kissflow, инструмент за автоматизация на процесите и работния поток за цялата организация, с който можете да персонализирате всеки процес. Той предлага функции, от които вие и вашите проектни мениджъри се нуждаете, с интуитивен интерфейс, който не изисква специално обучение!
Предимства на Kissflow
- Формуляри с функция „плъзгане и пускане” за създаване на приложения
- Анализи в реално време за автоматизиране на процесите
- Управление на процеси и работни потоци без код
- Мащабируем, за да се справя с големи обеми данни и сложност
Недостатъци на Kissflow
- Средно ниво на интерфейс в сравнение с други софтуери за управление на маркетингови проекти в този списък
- Липса на визуализация на проектите
- Няма безплатен план
Цени на Kissflow
- Kissflow предлага платени планове, започващи от 10 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на Kissflow
- G2: 4,3/5 (над 490 отзива)
- Capterra: 3,8/5 (10+ отзива)
Опитайте тези алтернативи на Kissflow!
16. FunctionFox
FunctionFox е софтуер за отчитане на работното време и управление на проекти, който помага на проектните мениджъри да поддържат всичко в ред, в срок и в рамките на бюджета. Този инструмент има за цел да подпомага маркетинговите екипи, като съгласува целите и ресурсите за успешни кампании.
Предимства на FunctionFox
- Разпределянето на задачи в екипа ви позволява да управлявате ресурсите и натоварването
- Гъвкави приложения за планиране на проекти за маркетингови кампании
- Онлайн формуляри за заявки с неограничен брой полета за персонализиране
- Комуникирайте с членовете на екипа чрез блог за проекта
Недостатъци на FunctionFox
- Прегледите на проектите са ограничени до графици и диаграми на Гант.
- Ограничен безплатен план
- Липса на персонализирана йерархия на работната среда (не е подходящ за Agile маркетинг екипи )
Цени на FunctionFox
- FunctionFox предлага платени планове, започващи от 5 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на FunctionFox
- G2: 4,4/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 150 рецензии)
17. iMeet Central
iMeet Central (по-рано Central Desktop) от PGi е софтуер за управление на проекти с инструменти за сътрудничество в екип, който помага на маркетинг специалисти, креативни агенции и големи предприятия да управляват файлове, да сътрудничат по проекти и да свързват потребители. Екипите могат да създават и персонализират частни онлайн общности за всеки отдел, проект, клиент или нужда.
Предимства на iMeet Central
- Мощна функция за индексиране за лесно търсене на файлове
- Интеграции с решенията iMeet и GlobalMeet на PGi за онлайн срещи
- Частни онлайн табла за настроения за творчески мозъчни бури
- Онлайн бази данни за творчески брифинги и процеси
Недостатъци на iMeet Central
- Скъпи платени планове в сравнение с други инструменти за управление на проекти в този списък
- Не е лесен за използване от маркетингови екипи, които търсят интуитивен интерфейс.
- Ограничени възможности за персонализиране на разширените функции
Цени на iMeet Central
- iMeet Central предлага платени планове за маркетинг специалисти и агенции, започващи от 45 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на iMeet Central
- G2: Н/Д
- Capterra: 4,6/5 (10 отзива)
18. LiquidPlanner
LiquidPlanner е инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да автоматизират планирането на задачите по проектите, да проследяват промените в проектите и да персонализират таблата с данни за проектите. Една от ключовите функции на LiquidPlanner, която маркетинговите агенции ще намерят за полезна за управлението на ресурсите, е подходът към проектите, основан на приоритети.
Предимства на LiquidPlanner
- Функция „Smart Schedule Bars” за записване на промените в реално време
- Няколко собственици на една задача, което е от полза за проектните мениджъри
- Вериги от зависимости за визуализиране на последователността от фази
Недостатъци на LiquidPlanner
- Не е подходящ за малки агенции с множество проекти, които се реализират едновременно (вижте алтернативите на LiquidPlanner ).
- Ограничен безплатен план в сравнение с други инструменти за управление на маркетингови проекти в този списък.
- Стръмна крива на обучение за обучение и адаптиране
Цени на LiquidPlanner
- LiquidPlanner предлага безплатна пробна версия и платни планове, започващи от 15 долара на месец на потребител.
Оценки на клиентите на LiquidPlanner
- G2: 4. 2/5 (250+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 630 отзива)
19. Podio
Podio е инструмент за управление на проекти, който предоставя структура, позволяваща на маркетинговите екипи да си сътрудничат по-лесно, да намират информация по-бързо и да избират между различни изгледи на работата. Освен това проектният мениджър може да създаде автоматизация на задачите, за да поддържа връзка между хората и проектите с помощта на работния процес на Podio.
Предимства на Podio
- Задайте персонализирани разрешения, за да контролирате кой има достъп до вашите работни пространства.
- Отлични възможности за споделяне на файлове
- Вградени функции за чат в екип и видеоконферентна връзка
- Мощни мобилни приложения, които ви позволяват да управлявате всеки маркетингов проект, докато сте в движение
- Podio се интегрира с ClickUp
Недостатъци на Podio
- Ограничен безплатен план, който не разполага с автоматизирани работни процеси, синхронизиране на контакти и функции за управление на потребители.
- Не можете да присвоявате коментари като задачи
- Визуалните отчети са достъпни само в премиум версиите.
Цени на Podio
- Podio предлага безплатни и платени планове, започващи от 7,20 долара на месец.
Оценки на клиентите на Podio
- G2: 4. 1/5 (350+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)
20. Workamajig
Workamajig е инструмент за управление на маркетингови проекти, с който можете да управлявате проекти, бюджети, графици и сметки на едно място. Ключовите функции за вътрешни маркетингови екипи включват практични табла, ежедневни новини в реално време и шаблони за управление на творчески проекти.
Разгледайте креативните и дизайнерски шаблони на ClickUp, за да стартирате вашите маркетингови проекти!
Предимства на Workamajig
- Вградени функции за управление на клиенти
- Превърнете заявките на клиентите в активни проекти
- Специфични табла за различни роли
- Управлявайте няколко проекта и задачи едновременно
Недостатъци на Workamajig
- Скъпи платени планове в сравнение с други софтуери за управление на маркетингови проекти в този списък.
- Няма безплатен план
- Не е лесен за използване интерфейс
Цени на Workamajig
- Workamajig предлага платени планове, започващи от 38 долара на месец за 10-19 потребители.
Оценки на клиентите на Workamajig
- G2: 3,6/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 3,7/5 (над 200 отзива)
21. Projectsly
Projectsly е софтуер за управление на проекти, който ви помага да съберете цялата информация на едно място. Тук можете да добавяте задачи към членовете на екипа, да споделяте файлове, а също и да създавате персонализирани работни процеси въз основа на вашите приоритети, за да не пропуснете важни задачи.
Предимства на Projectsly
- Графици на проектите за опростяване на управлението на работния процес
- Управление на задачите чрез плъзгане и пускане
- Лесно управление на задачите и планиране
- Сътрудничеството между членовете на екипа ще бъде лесно
Недостатъци на Projectsly
- Липсват допълнителни функции, като например бюджетиране.
- Няма разширени функции като вградени мисловни карти
Цени на Projectsly
- Projectsly предлага безплатен план за до 10 потребители и планове с абонаментна такса, започваща от 14,99 долара на месец.
Оценки на клиентите на Projectsly
- G2: 4,5/5 (2 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (5+ рецензии)
Маркетинговите екипи се нуждаят от софтуер за управление на проекти
Софтуерът за управление на проекти се превърна в незаменим инструмент за глобализираните екипи и мултифункционалните проекти. Но освен всички операции, той помага на хората да работят най-добре, защото не губят време в търсене на информация и задачи на много места. 🔍
С мощна функционалност на базата данни, онлайн обучителни видеоклипове, инструменти за визуализация и други, ClickUp отговаря на всички изисквания като безплатен, най-добър софтуер за управление на маркетингови проекти.
Регистрирайте се още днес и персонализирайте ClickUp така, както ви е необходимо, за да работи за вас, вашия екип и вашата организация! ⚡️